El regreso de los amigos del pulgar

"Anteriormente, en 'Henry Danger'...".

Acaban de comunicarnos que el supercriminal Inoxidable Steve

anda suelto y andando por Buenavista.

-¿Quiénes sois? -Los Pulgares Victoriosos.

Ray y Henry atraparon a ese criminal, Inoxidable Steve,

y Los Pulgares Victoriosos se anotaron el tanto.

¿Quién son estos Pulgares? ¿De dónde han salido?

La única razón de que nosotros decidiéramos combatir el crimen...

-Fue porque queríamos ser exactamente como vosotros.

Estos tíos son guais.

Empiezan a caerme bien. Sí.

¿Qué ha pasado? La verdad es que no lo sabemos.

Eso parece un cohete. (GRITAN)

UNA SEMANA DESPUÉS...

NO SUCEDIÓ GRAN COSA

(Música)

HASTA QUE...

¡Agujita! ¿Dónde estás, agujita?

¡Aquí estás, escurridiza agujita!

Pensabas que no te iba a encontrar en el pajar, ¿verdad?

¡Porras! ¡Maldita sea mi suerte!

¡Oh, no! ¡Otra vez no! He vuelto a perder la aguja.

¡Oh! ¿Qué...?

¡Por las barbas de mi abuela, que en gloria esté!

¡Está bien!

¡Sea quien sea quien está ahí dentro, que salga con las manos en alto!

(TOSEN)

¿Qué planeta es este? -¿Qué has dicho?

(GRITA) -¿Qué planeta es este?

-Esto es la Tierra.

Y vosotros, alienígenas, no os acerquéis a mí

si no queréis que os aporree con esto.

¡Eh! ¡Eso es mío! -Ya no lo es.

-¿Sabe?

Es la primera vez que llamamos a un fotógrafo profesional.

Queremos recrear una foto familiar de hace 11 años.

Es una recreación. (RÍE)

Muy bien, familia, a posar.

Sí, bueno... Acabemos con esto cuanto antes.

-¡Eh! Podéis mostrar un poquito más de entusiasmo.

-¡No! Por culpa de esto voy a llegar tarde a casa de Jana Tetrazini.

-¿No odias a Jana Tetrazini? -A veces, ¿vale?

A veces me cae bien, a veces la odio

y otras veces me pone enferma.

¿Es que no puedes entender este tipo de relaciones?

-Sí que puedo.

-Vale, Henry, adelante, quítate el batín.

(RÍEN)

Ay, madre...

Vale, vale, ¿habéis terminado ya de reíros de mí?

Un poco más. (SIGUEN RIÉNDOSE)

Y apuesto a que se pregunta por qué Joey es tan peludo

y habla raro. (GRUÑE)

-¡Agujita, agujita! ¿Dónde estás, agujita?

-¿Y por qué mi piel es morada

y mi pierna derecha es enorme y se parece a un tocón?

-Yo lo único que quiero es encontrar mi aguja.

Vosotros, malditos alienígenas, habéis hecho que la vuelva a perder.

-Gracias por preguntar.

La razón de que estemos así es porque, estando en el espacio,

nuestro cohete atravesó una tormenta radiactiva.

(LLORA)

Tranquilo, tranquilo, Joey. Estamos vivos aunque seamos mutantes.

Y como Capitán Man y Kid Danger ni siquiera intentaron rescatarnos

cuando estábamos en el espacio, es hora de...

(AMBOS) ¡La venganza de los Pulgares!

-Y eso es lo que vamos a hacer ahora.

¡Vamos a vengarnos de Capitán Man y de Kid Danger!

-¡Venganza!

-¡No te irás con mi tubo! (GRITA)

Oh...

-¡Olvidé decirle que, a raíz de la tormenta radiactiva en el espacio,

mi brazo derecho ha quedado electrificado!

¿Ve?

¡Oh! Perdona, Joey.

Y ahora sí que dejaré el tubo.

-¡Venganza!

(GRUÑE)

-¡Venganza!

¡Venganza!

-¡Auch!

¡Eh! ¡He encontrado la agujita!

-A ver, pongámonos todos delante de la cámara.

La tenemos ahí, en el trípode. Papá...

Todos podemos ver dónde está. Bien.

Pues ponte delante.

Pues vale.

(Reloj bipeando)

Henry, ¿quieres quitarte ese reloj? Eh...

Sí. Espera, ¿a dónde vas?

A quitarme el reloj. Pero...

Solo puedo quitármelo si estoy en el porche, ¿vale?

Pues vale.

¿Qué pasa? Me has mandado tres señales.

(SE CARCAJEA)

¡Vaya! Ha del barco, marinero Danger.

(RÍE) Sí... (SIGUE RIENDO)

Sí, sí, sí, voy disfrazado de marinerito,

¿pero quieres decirme qué pasa?

¡Eh, Charlotte, Jasper, venid aquí! Tenéis que ver esto.

No, tío, no quiero que Charlotte y Jasper me vean.

Se van a reír. Mirad a Henry.

Está vestido de marinerito. (RÍEN)

Vale.

Es humillante.

¿Y habéis visto el gorro? El gorro es genial.

Ay, Henry...

Está bien, Kid, luego hablamos. ¿Qué?

No, eres tú el que me ha llamado. ¡Oh! Cierto.

Se está cometiendo un robo en este instante

en la fábrica de combustible de Winchester.

¿Combustibles Ferris? Sí, ¿nos vemos allí en 15 minutos?

Eh... Vale. Son las 7:30, así que llegaría allí en unos...

Vale, cuélgame mientras hablo.

(Música)

¡Eh, Joey! -¿Qué?

-¿Cuánto combustible crees que debemos robar?

-Un montón. -Vale.

(AMBOS) ¡Sorpresa!

¡Dejad eso ahora mismo! Sí, se acabó.

Y daos la vuelta lentamente.

(AMBOS) ¡Oh!

¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a tu piel?

¿Y la pierna? Mira qué pedazo de pierna.

¿Y esa pierna? ¿De qué va?

Volved a vuestra cueva ahora mismo.

Volved a la cueva, no quiero veros más.

Que corra el aire. Atrás.

Un momento.

Eh, eh, eh... No me obligues a mirar.

No, no, no. Eh, eh... ¿Qué, qué, qué?

Estos tíos...

Sí, son repulsivos. Creo que son los...

(AMBOS) ¡Los Pulgares Victoriosos! ¡Uh!

¡Venga ya! Para, espera un momento,

pero si estabais atrapados en un cohete.

Fuisteis lanzados al espacio.

¿Y esa pinta de bichos raros que tenéis ahora?

Eso mismo iba a decir. ¿Y estáis robando combustible?

¡Sí, eso es, exacto, imbéciles! -¡Imbéciles!

¿Imbéciles?

¡Silencio! -Cállate.

Muy bien, ya veremos quién se calla

cuando salgamos de estos cubos de basura.

Sí. Sí.

Sí, tíos, vais a ir...

Os voy a decir una cosa. Nadie me manda callar.

¡No voy a aguantar...!

¡Me caigo en tu cubo! Ahora estás en mi cubo.

Bueno, esto no mola.

Ahora mismo estamos con vosotros,

en cuanto salgamos de aquí. ¡Me duele un montón, tío!

¿Listo? A la de tres. ¡Una, dos, tres!

Échate a un lado.

Espera. Coge la pierna...

Eso es.

(GRITAN)

¡Qué torta!

Ay... Estoy en el suelo. Hombre al agua.

No pasa nada. No importa.

No pasa nada. Qué dolor.

Estamos bien.

Me levanto. ¿Dónde estábamos? ¿Eh?

(Música tensión)

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañera infatigable. (GRITA) ¡Ah!

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música)

Dilo. ¡Arriba, tubo!

¡Eh, mi bota! (RÍE)

¡Y, entonces, nuestro cohete pasó de largo la luna

y se metió de lleno en una violenta tormenta radiactiva!

-¡Fue muy violenta! -¡Lo cual, cambió nuestros cuerpos

y nos convirtió en mutantes! -¡Somos mutantes!

-¡Y por eso os odiamos! -¡Sí!

Pero, pero... No, no...

Nosotros no os lanzamos al espacio.

No sabíamos que el cobertizo era un cohete trampa.

Vamos, chicos... Pero...

Después de ser lanzados al espacio nos podríais haber ayudado.

-¡Y no nos ayudasteis!

¿Cómo? ¿Y qué queríais que hiciéramos?

No hay modo de que hubiéramos podido ir al espacio exterior

a rescataros. ¡Mientes!

-¡Bien dicho, Joey!

¡Tú y capitán Man fuisteis al espacio exterior el año pasado!

¿Qué?

Para salvar a esos astronautas de la estación espacial.

Nosotros no fuimos. ¡Oh! Espera, sí lo hicimos.

Es cierto. Tenéis razón. Ahora me acuerdo.

Creo que nos olvidamos de vosotros. Pero tenéis razón.

Cuando uno la tiene, la tiene. Y vosotros...

Tenéis razón.

Es más... ¿Qué?

Hablo con ellos. Vale, escucho.

Supondréis que nos da palo que fuerais lanzados al espacio...

Y os convirtierais en mutantes. Y os convirtierais en mutantes.

Así que, ¿qué os parece si dejáis ese combustible

donde habéis encontrado

y nos olvidamos de todo lo que ha pasado, vale?

¿De acuerdo? Podemos irnos de parrillada.

Sí, me apunto a esa parrillada.

¿Os gustan las costillas? A todo el mundo le gustan.

Le pregunto por cortesía. ¡Callaos!

¿Otra vez mandando callar? Qué borde, tío.

¡Nos habéis arruinado la vida! No seamos melodramáticos.

Y lo de la pierna no es para... ¡Silencio!

Así que ahora os vamos a arruinar la vuestra.

¡Kid! (RÍEN)

¡Kid! ¡Eh, eh! ¡Kid, dime algo! ¡Kid, Kid!

Me parece que el chaval va a estar sobando un buen rato.

¡Oh! ¿Olvidé decirte que la tormenta radiactiva

que sufrimos en el espacio

me dejo el brazo derecho cargado de electricidad?

-Sí, lo olvidaste. -¡No, qué va!

Solo quería que fuera una pequeña sorpresa.

-Eso. Bueno...

Tu sorpresita eléctrica puede que haya noqueado a Kid Danger,

pero veamos cómo le afecta a un hombre

que es indestructible.

(GRITAN)

¡Lo conseguí! ¡He derrotado a Capitán Man!

(RÍEN)

Vale, llevaremos al chico y a Capitán Man a la furgoneta

y volveremos a por el resto del combustible.

-¿Y la parrillada? -¡La parrillada será luego!

¡Venga, vamos! -Vale.

(Música)

(HACE RUIDOS)

Está bien, está bien, una.

(HACE RUIDOS) Vale...

Con cuidado.

(GRITA) ¡He dicho con cuidado!

(Móvil)

Hola, Piper. Hola, ¿has visto a Henry?

Sí, claro, un montón de veces. ¡No te hagas la lista!

Estoy aquí con un pijama. ¿Por qué vas en pijama?

Porque los cabezotas de mis padres quieren obligarnos a recrear

una foto familiar de hace 11 años y necesitamos a Henry.

-Dame, quiero hablar con ella. -¡No, papá!

¡Quita las zarpas de mi móvil! -Charlotte.

Hola, soy el padre de Henry, Jake. Sí, ya lo veo.

Lo sé. La tecnología es increíble.

-¡Papá! -¡No, quita!

En fin, estamos en casa haciéndonos una foto y Henry ha desaparecido.

Vale. Bueno, yo... ¡Hola! Traigo comida.

Espere un momento.

¿Qué pizza has comprado? No es una pizza.

Es un rosco de costillas.

¡Guau! No sabía que las costillas las pusieran así.

"¡Charlotte, eh!"

¿Son costillas?

-Cariño, dame el móvil.

-No, espera, quiero ver esas costillas.

-¡Dámelo!

Hola, Charlotte, las costillas no nos importan,

solo queremos saber si has visto a Henry porque, espera...

¿Eso es un rosco de costillas?

Sí. Las he pillado en Slavies.

Las llaman el rosco-chollo.

¡Basta, papá! ¡Voy a coger tu coche y me voy a ir a la fiesta de Jana!

-¡No! ¡Piper, vuelve aquí ahora mismo!

-¡Piper, no puedes conducir con el pijama puesto!

-Hola.

Hola.

¿Es realmente un rosco de costillas?

Sí. ¿Dónde estáis?

Eh... Estoy...

En el 123 de la calle Hasta Luego. ¿Qué calle?

Hasta luego. ¡Eh!

Esa no es tu dirección.

¿A quién llamas? A Henry.

(Móvil)

¿Sí? Hola, ¿dónde estás?

Eh...

No... No estoy seguro, Charlotte,

creo que estamos atrapados dentro de una especie de...

De... ¡Estáis en un cohete!

-Venganza. -¡Venganza en cohete!

Estamos en un cohete.

(RÍEN)

(Música)

¡Eh! ¡Eh!

¡Dejadnos salir del cohete! ¿Vale? ¡Venga, tío!

Dejad que... (GRITA)

Cálmate, tranquilo, tío.

No puedes gritar así en un espacio tan pequeño.

Ah...

Mierda, qué miedo. He tenido una pesadilla horrible.

Eso ahora no importa porque estamos metidos en un buen lío.

No, tengo que contarte mi sueño. ¿Qué?

Tío, no me interesa nada tu sueño. Era un actor...

de Broadway e interpretaba a Annie, la huérfana.

¡Dejadme salir!

Intentaba cantar "El sol saldrá", pero no me acordaba de cuándo.

Para de hablar, por fa.

Y yo venga a cantar: "El sol saldrá hoy y la semana que viene,

y el miércoles y el jueves y en Hanukkah",

pero no era eso, el público no dejaba de reírse de mí.

Bueno, al menos, se reían. Es una buena cosa,

así que podemos dejarlo... No, era malo.

La risa del público sonaba totalmente falsa.

¿Qué? Sí, estaba enlatada.

¿Enlatada?

Sí, como esa horrible risa enlatada de la tele.

Da igual. ¿Qué querías decirme? Que estamos en un cohete

y están a punto de lanzarnos al espacio.

¿Qué? Sí.

¿Y por qué no me has dicho nada en lugar preguntarme por mi sueño?

No lo he hecho. Sí que lo has hecho.

Me has preguntado por mi sueño. ¿De qué estás hablando?

A ver si aprendes a priorizar.

Esto me recuerda que soñé con los enanos esos...

¡Dejadme salir ahora mismo!

No, no podemos, estamos cenando. -Ajá.

¡Me da igual que estéis cen...!

¿Esa es la parrillada? (RÍEN)

Se están comiendo la parrillada.

¿Y a quién le importa eso? ¡A mí!

Yo soy el que propuso lo de la parrillada para esta noche.

No, fue idea mía. Qué más da de quién fuera la idea...

Acabas de decir... Bien.

Capitán Memo y Kid...

¡Memo!

-Memos.

-Bien dicho, Joey.

Y ahora os toca a vosotros visitar el espacio exterior.

(RÍEN)

Muy buena. -¡No he hecho ninguna broma!

Está bien, escuchad, chicos.

Lo sentimos, ¿vale?

¿Qué sentís?

No haberos ayudado.

Cuando fuisteis lanzados al espacio, debimos hacer algo.

Y no lo hicimos, así que...

Nos admirabais y os fallamos.

Lo siento.

(SOLLOZA) ¿Lo dices en serio?

¿Los dos sentís lo que nos hicisteis?

Sí.

(LLORA)

Yo no lo siento.

¡Se acabó!

¡Tío! No fue culpa nuestra.

Podrías haberme seguido el rollo y fingir que lo sentías 10 segundos

hasta que estos memos nos dejaran salir del cohete.

(GRITA) -¡Oh!

(RÍE) ¡Eh!

Está bromeando sobre eso. Sí que lo siente.

No, no lo siento. Es un bromista.

No bromeo. ¡Demasiado tarde!

Los dos estaréis en la órbita de la luna mañana a esta misma hora.

Mañana, eso era.

¿Qué?

En mi sueño, cuando era Annie, en Broadway.

Mañana es cuando sale el sol.

Estás enfermo.

¡Ignición! -4, 3, 2, 1, ¡fuego!

(RÍEN)

¡No lo siento!

(CONTINÚAN RIENDO)

¡Sí!

(GRITAN)

(GRITAN)

(Música triunfal)

¿Nos comemos su parrillada? Sí.

(Continúa la música)

Y no lo siento.

Bueno, ya me he quitado el reloj, ya podemos sacarnos esa... foto.

Eh...

Hola, mamá. Hola, Henry.

Eh...

¿Y lo de la foto familiar no íbamos a sacárnosla?

Pero como has tardado tanto, Piper se aburrió

y se fue a la fiesta de su amiga Jana Tetrazini.

¡Ah!

¿Y dónde está papá? Ha ido a por un rosco de costillas.

¡Ah!

¿Y tú qué estás haciendo?

Este fotógrafo me está enseñando a bailar.

Vale.

Buenas noches. Buenas noches, Henry.

-Buenas noches, Henry.

(Música)