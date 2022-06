El problema de los frittles

(Música alegre)

¡Charlotte! ¡Ah!

Ven conmigo al cuarto de limpieza.

¿Por qué voy a ir contigo...? ¡Ah!

Vale...

como ahora conozco el secreto de Capitán Man y Kid Danger,

he pensado que cuando estemos en clase

y hablemos de asuntos de trabajo,

hablemos con un código.

Jasper, ¿para qué quieres...?

Escucha,

cuando quiera hablar de Capitán Man,

voy a decir: "Capú Manú".

¿No es una isla de Hawái? No.

Y cuando quiera hablar sobre Kid Danger,

voy a decir: "Cadú Degú".

¿Qué es lo que te pasa?

Y pare referirme a La Cueva Man,

voy a decir: "Bekei kei me nei nei".

Entonces si dijese: "Eh, hemos quedado con Capu Manú

y Cadú Degú en la bekei kei me nei nei",

¿qué significa?

¡Espera! Te lo "diguei guei".

Atención todo el mundo,

adivinad quién ha venido.

¡He dicho: "Adivinad"!

Ni idea. No sé.

Frío... El día de hoy, en una visita sorpresa

al Instituto de Buena Vista,

¡tenemos a dos empleados de la empresa Frittles!

¡Así que os presento a Ruibarbo Rojo Rabioso

y a Beicon Blue Bragado!

¡Hola, hola! -¡Chicos!

¡Chicos!

¡Yuju!

¡Oh, quién quiere una!

¡Eh!

¡Bien!

¡Yuju!

¡Tengo una! ¡Eso es!

Muy bien, a ver,

¿quién me ha pegado en la cara con el bote de Frittles?

Ah, deja de quejarte. ¡Ja, ja!

¡Ah, ja, ja! -¡Yuju!

¡Bien! Señorita Shapen, ¿a qué viene esto?

Ah, chicos, poned las noticias de Buenavista.

¡Venid conmigo, vamos a la sala de profesores!

¡Oh, sí, ahora mismo! -¡Cómo no!

¡Vamos allá, vamos allá!

"Trent. -Gracias, Mary.

Ruibarbo Rojo Rabioso o Beicon Blue Bragado,

¿quién ganará el concurso y se convertirá

en el nuevo sabor oficial de Frittles?

Conectamos en directo con la fábrica de Frittles.

¡Hola!

Ah, no saludes.

Estamos regalando por toda Buenavista,

tres muestras de dos de los nuevos sabores,

y el próximo martes todos podrán votar por Internet,

en frittles.com,

cuál de estos sabores les parece mejor."

¡Oh, tío, este Beicon Blue Bragado está de miedo! ¿Sabéis?

Sí, pero el Ruibarbo Rojo Rabioso es realmente flipante.

Eh... Chal, ¿a cuál vas a votar tú?

A ninguno. No tengo tiempo para votar a unos Frittles de maíz.

¿Qué? ¡Charlotte!

Oye, murieron muchos para que tú pudieras votar... online.

Pues yo voy a votar a Ruibarbo Rojo Rabioso.

Ah, vale.

¿Tú también? No, no,

creo que voy a votar a Beicon Blue Bragado,

están muy buenos.

¿Qué? Nada.

Jasper. No quiero hablar de ello.

Ah, venga ya,

¿te enfadas conmigo solo porque quiero

apoyar a un sabor diferente que tú?

No estoy enfadado contigo,

sino decepcionado.

Y algo enfadado.

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase,

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

Tienes que darme la razón. -No estoy de acuerdo.

Los dos son muy parecidos, pero va a ser difícil decidir.

¿Cómo puedes decir que los Ruibarbo son mejores?

Tienen algo distinto.

La reunión del club de fans del Man puede comenzar.

Cuestión de procedimiento.

Perdón, se me ha escapado de la mano.

Bien, el primer tema de discusión es...

Oye, aquí el único tema importante para nosotros hoy,

es a qué Frittles vamos a votar,

al Ruibarbo Rojo Rabioso o al Beicon Blue Bragados.

Eh, chicos.

¡Eh, chicos!

Somos fans del Man, y eso significa

que deberíamos esperar

a que Capitán Man y Kid Danger voten rojo o azul,

y según eso es lo que debemos votar.

¿Tengo razón o no?

Sí. -O...

Creo que está muy claro. ...podríamos celebrar

una Asamblea Electoral.

¿Qué es lo que has dicho?

Nos dividiríamos y discutiríamos en grupos

cuáles son los méritos de cada Frittles.

¡Me avergüenzas!

No entiendo cómo eres amigo suyo.

Su padre tiene un barco. -¡Eh!

(Música animada)

Hola, Schwoz, ¿qué sucede?

Estoy rellenando la máquina con avena, para mi hermana.

Ah, tío, ¿Winnie sigue por aquí?

Solo lleva de visita un par de días.

Lo sé, pero se parece a un caballo y me da repelús.

¡Chsss! Que está justo ahí.

Durmiendo.

Tío, sí te gustan esos... Frittles azules,

deberías probar los Ruibarbo Rojo Rabioso,

porque son muchísimo mejores... Ya, creo que los azules

son mucho mejores.

¿Qué?

El martes votarás por los Frittles rojos.

Votaré, pero no a los rojos.

¡Los Frittles rojos son mejores!

¿Cómo se siente uno diciendo esa tontería?

¡A ti ni siquiera deberían permitirte votar!

¿Qué demonios insinúas?

¡Sabes perfectamente lo que estoy insinuando, Schwoz!

Solo dale gracias a... ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah, bájate!

Muy bien, y...

aquí tiene el unitardo para su perro.

Muchísimas gracias.

Voy a sorprenderlo esta noche.

Oh, y acepte por favor este paquete gratis de Frittles.

Y no se olvide de votar al rojo el martes.

Claro que lo haré, gracias.

Eh... Ja, ja, tío.

No, no, no, ¿les estás diciendo a los clientes que voten al rojo?

¿Por qué no puedo decirles que voten al rojo?

Eh... Porque soy Kid Danger

y quiero que ganen los azules. Por eso.

Muy bien, venga, vamos abajo ahora mismo.

Oh, ¿crees que eres más importante que yo

porque tú eres el ayudante del superhéroe

y yo el que trabaja detrás del mostrador?

No, hay otras razones.

Eh... Eh, chicos,

mirad qué lápiz más grande.

¡Vaya, no eres nada práctico!

Ray quiere que ganen los Frittles rojos,

y él es Capitan Man,

y dice que puedo decirles a los clientes que los voten.

Ah... ¿De veras? Ajá.

Sabes, voy a hablar con él, y lo haré ahora mismo,

porque eso es inaceptable. Habla lo que quieras.

Yo disfrutaré, mientras, del sabor seminatural

¡de mi Ruibarbo Rojo Rabioso!

Hola, chicos.

Eh... Ray.

Sí, ¿qué pasa?

¿Has metido a Schwoz en un cubo de... avena?

Eh... No, no recuerdo haber visto hoy a Schwoz.

¡Ay!

Vaya, Schwoz, ¿dónde estabas?

¡Ya lo sabes!

¡Tú me has metido en ese cubo de avena!

Ah, sí...

Bien por mí.

¡Ah!

¡Oh, no!

¡No, Schwoz!

¡Vale, venga, suéltalo!

Schwoz, mi cuchara es muy pequeña.

¿Y qué quieres que yo le haga?

Ve a por una cuchara más grande para tu hermana.

Bah, narices...

¿Por qué metiste a Schwoz en un cubo de avena?

¡Porque yo soy el jefe aquí!

Me hablaba de votar a los Frittles azules y lo geniales que eran.

Son geniales.

Son mejores que esos Frittles rojos.

¿Pero qué estás diciendo?

Venga, tíos, esta discusión es ridícula.

¿Ridícula? ¿Cómo puedes decir eso?

Porque da igual quién gane,

nada va a cambiar.

¿Recordáis los Frittles con sabor a Nachos y Queso,

y todo el mundo pensaba que iban a cambiar el mundo?

Pues no lo hicieron.

Luego fueron los de Crema Agria y Cebollino,

y nada cambió.

De sabor a Barbacoa, a Salsa Verde...

Cada cuatro años sacan un "Nuevo y excitante sabor".

Pero mirad el mundo, nada ha cambiado.

Sí, pensadlo un poco.

(Alarma)

¡Una emergencia! Es una videollamada.

¡En pantalla! ¡Espera, no vamos de uniforme!

No voy a encender nuestra cámara,

¿te crees que es mi primer día en el trabajo?

No. No.

Socorro, por favor, Capitán Man.

¡Capitán Man!

Le habla Capitán Man, ¿cuál es la emergencia?

Sí, estaba escalando el Monte Buenavista,

y se produjo un desprendimiento y caí.

Tengo una piedra sobre mis piernas y no puedo moverme.

Están cayendo más piedras, por favor,

Capitán Man, Kid Danger, ¡ayudadme!

¡Ah!

No se preocupe, estaremos allí en... ¡Espera!

¿Qué se ha metido en la boca?

Oh, es un Frittle azul, están buenísimos.

Ah... ¿Entonces el martes votará azul?

Bueno, sí, supongo.

¡Muy bien, pues entonces sálvese solo!

¿No vas a ayudarle porque va a votar al Frittle azul?

Puede.

Está bien, vale,

pues yo no ayudaré a nadie que vaya a votar al rojo.

¡Ya vale!

¡No podéis dejar de ayudar a la gente

porque vayan a votar a un Frittle distinto del vuestro!

¿En serio? Pues es lo que acabo de hacer.

¡Ray Manchester!

¡Oh, ahí te ha dado!

Nuestro trabajo es ayudar

y proteger a los ciudadanos de Buenavista,

y eso significa a todos.

Al margen del color del Frittle con el que se identifiquen.

No deberíais dejaros influir por la política de Frittles.

Bueno tú no eres... Sí, no tenemos por qué escuchar...

¿Qué habéis dicho?

Nada. No lo sé.

¡Ray, Henry!

¿Qué? ¿Sí?

Alguien ha entrado en la fábrica Frittles

y ha robado un camión llenito de cajas de Frittles.

Oh. Oh.

¿De qué color eran los Frittles?

Rojos.

¡No! ¡Sí!

Muy bien, ¿tengo que echaros otra vez la charla?

No, no, no. No, no, no.

Vale, tú ve a buscar el camión,

yo ayudaré al que se ha despeñado. Vale.

¿Dónde está mi paquete de chicles?

Oh, toma, te he hecho uno nuevo.

(Música animada)

¿Pero qué...?

Schwoz, ¿qué le has hecho a mis chicles?

Ese es mi pago por haberme metido en el cubo de avena.

¡Oh! Ja, ja, ja.

¡Oh! Ja, ja, ja.

¡Oh! Ja, ja, ja.

¡Oh! Ja, ja, ja.

Cierra la boca... caballo.

¡Oh! Ja, ja, ja.

Les estábamos contando que la empresa Frittles

está preparada para lanzar un Frittle con un nuevo sabor.

Es una campaña de promoción

para fomentar la participación en la gran votación

que determinará cuál será el nuevo sabor de Frittle.

Mi favorito es el Bacon Blue Bragado,

porque el Frittle rojo es realmente incomible.

Oh, ¿qué es esto?

Oh, vaya. Acabamos de recibir la noticia de que Capitán Man

ha devuelto un camión robado, lleno de cajas de Frittles,

a la fábrica Frittles.

Muy bien, Mary, dejemos que nos lo cuente

alguien menos irritante. Evelyn.

Gracias, Trent. Estamos en directo

en la Fábrica Frittles, con Kid Danger.

Cuéntanos cómo atrapaste al delincuente

que robó el camión de Fritlles.

Eh...

Bueno, en realidad ha sido Capitán Man

el que atrapó al delincuente, sí.

Pero tú ayudaste.

No, de hecho yo estaba intentado salvar a un tipo

que se había despeñado.

Oh, parece que tú eres el verdadero héroe.

Bueno. Perdón. Eh, disculpen,

hola. Hola.

Sí, ¿y usted es?

Soy Capitán Man, ya lo sabes,

todo el mundo me conoce, así que...

Ah, claro, eres el tipo que quedó conmigo dos veces

y no volvió a llamarme nunca más.

¿Quieres que te cuente cómo recuperé el camión robado?

No hace falta. Pero yo quiero...

Adelante, Trent. Espera,

quiero que los ciudadanos sepan...

Conque esas tenemos, ¿eh?

¡Capitán Man, Capitán Man!

¡Kid Danger! ¡Hola!

¿Qué tal? Hola, chicos.

Soy Jack Frittleman, presidente y director ejecutivo de Frittles,

y quería daros las gracias personalmente...

Faltan dos.

Del Ruibarbo Rojo Rabioso. ¿Algún problema?

Más o menos. Cuando robaron el camión

transportaba 400 cajas de Frittles Ruibarbo Rojo Rabioso.

Sí. ¿Y?

Eh... Al parecer dos cajas han desaparecido.

Qué raro.

¿Qué habrá pasado?

Bueno, pregúnteselo a los Frittles desaparecidos.

¿Cómo dice?

Los Frittles no están, no puedo preguntárselo.

Y aunque pudiera, los Frittles no hablan.

Bueno, si pudieran hablar y estuvieran aquí,

seguro que nos lo dirían.

¿Qué ha dicho? No lo sé.

En resumen, no hay de qué. Gracias.

¡Capitán Man! ¡Capitán Man!

¡Kid Danger! Eh, ¿quiénes son estos chicos?

Ah, es mi her...

¿Tu her...?

Herminia, ¿alguien ha visto a Herminia?

¿Herminia? No, yo no he visto a esa Herminia.

¿No? Vale.

Somos los Fans del Man.

¡El club de fans oficial de Capitán Man y Kid Danger!

Estamos autorizados.

Hola, chicos. Hola, ¿qué tal, fans?

¿Habéis venido a ver el lanzamiento de nuestro nuevo globo Frittles?

No, los niños odiamos los globos.

Tenemos que decidir a qué Frittles vamos a votar el martes,

así que tenemos que saberlo.

¿Saber qué?

A qué Frittle van a votar Capitán Man y Kid Danger.

Nosotros vamos a votar lo que vosotros nos digáis.

Sí, así que venga, estamos esperando.

(AMBOS) (HABLAN AL TIEMPO)

"No deberíais dejaros influir por la política de Frittles."

Eh... Lo siento, chicos, pero Capitán Man y yo

no nos metemos en este tipo de temas,

así que tendréis que... ¡Votad al rojo!

¿Qué? ¿Cómo has dicho?

Niños, si me queréis, yo digo que votéis al Ruibarbo Rojo Rabioso.

No, no, no, se supone que no deberíais... ¡Votad al azul!

¡Chsss, cállate! No, calla tú.

Les has dicho que voten al azul.

¡Votad al rojo! No les he dicho nada.

(AMBOS) (HABLAN AL TIEMPO) -Eh... Perdón.

¿Por qué no sales a tomar el fresco?

Ve tú. Eso a ver si te calmas. ¿Vale?

¿Me lo prestas un momento? Decirme a mí lo que puedo o no...

Ah... muy bien.

Vale, oye, oye, porque te haya...

Porque te haya dado en la cara no quiere decir... ¡Ah!

¡Oh! ¿Qué tal?

Ah, muy bien, ¡muy bien!

Vamos, chicos, dejadlo. No, no, se lo ha buscado.

No lo hagas. Se lo ha buscado él solito.

¡Ah! ¿Qué? ¿Te ha gustado?

¡Muy bien! ¿Quieres repetir?

Disponte a saludar a mi amigo rojo.

Ah, me has dado en todo el ojo.

Muy bien, ¿quieres jugar? Vale, basta ya.

¿Te ha bastado? ¿Y si le doy a esto?

A ver si te gusta. ¡He dicho que ya basta!

¡Ah! -¡Ay!

¡Para, para!

¿Qué ha pasado?

¿Por qué parpadea esa luz?

¡Han bloqueado los controles del sistema!

¡Está aumentando enormemente la presión

en los compresores del maíz!

¡No pueden soltar el gas del maíz!

¡Atención, les habla Jack Frittleman,

corran!

¡Ah! -¡Ah!

¡Ah!

¡Corre! ¡Esto va a explotar!

La explosión se sintió en toda Buenavista,

e incluso en algunas ciudades cercanas

incluida Neighborville,

Bordertown y Rivaltown.

Por suerte, y a pesar de la magnitud de la explosión,

no ha habido víctimas importantes.

La verdadera víctima aquí es nuestra propia ciudad,

ya que no solo se ha cancelado el concurso de rojo contra azul,

sino que también, el director, Jack Frittleman,

asegura que harán falta cuatro años para reconstruir la fábrica.

¡Cuatro años!

Pues estamos "Frittles", esa es la verdad.

Ojalá hubieras estado en esa fábrica, Mary.

Ah, porras.

Adoraba esos Frittles azules. Y yo también.

A mí me encantaban los rojos. A mí me daban igual.

Bueno, Henry y Schwoz,

lo siento por vosotros.

Oye, ¿por qué estás tan contento?

Eh... Bueno...

Lo estoy por los Frittles rojos.

¿Eh?

Pues ellos también volaron por los aires.

¿Tú crees?

Sí, lo han dicho en las noticias.

Ah, ¿sí?

Sí, bueno, acabamos de verlo.

¿En serio?

Vale, ¿quieres dejar de hacer eso?

¿Hacer?

¿Qué es lo que sabes?

Bueno, pues sé que cuando eres un superhéroe,

y encuentras un camión robado, con 400 cajas de Frittles rojos,

no es mala idea pillarte un par de cajas para consumo propio.

Eso es robar.

¿Lo es? (TODOS) Sí.

Ah, sí, vale.

Ray, ¿estás diciendo que tenemos dos cajas de Frittles rojos aquí?

Sí, a un kilómetro hacia abajo, en la Cueva Man.

Espera, espera,

mi hermana Winnie bajó a la Cueva Man

a picar algo y a dormir la siesta.