Peligro navideño

(Música)

(Aplausos, vítores)

¡Buenos días! Buenos días.

-¡Buenos días! -Hola.

Bien... Hoy es 24 de diciembre y debo decir: "Sed bienvenidos todos

al tercer desayuno navideño anual de Capitán Man".

Gracias, sois muy amables.

Veréis, es realmente estupendo... ¡Cállate y danos el papeo!

Un momentito, señor. ¡Soy una mujer!

Disculpe, señora.

Y ahora os presento a vuestro guapo anfitrión,

el paganini de todo esto.

El ciudadano más ilustre de Buenavista. ¡Capitán Man!

¡Gracias!

¡Sí! ¡Sí!

Gracias. Vale... (RÍE)

Muy bien. Acercaos aquí y saboread las Navidades.

Toma, Kid, ponte esto.

No, no quiero ponerme ningún gorrito.

Te lo tienes que poner.

Estás manejando alimentos, es la normativa.

Está bien. Pero me lo pongo de mala gana.

¡Eh! ¿Y por qué tú no te lo pones?

(RÍE) Por muchas razones.

Primera, soy Capitán Man.

Segunda, soy muy guapo y yo no me pongo gorritos.

Eh, estas croquetas de reno, ¿son de producción local?

Eh... No... No lo sé.

Pues yo no como croquetas, salvo que sean de producción local.

De acuerdo. Bien por usted. ¡Eh!

¿Por qué no llevas puesta una redecilla?

Eh... Por muchas razones. Primera,...

¡Cierra el pico!

Me da que a usted no deben invitarla a muchas fiestas.

Capitán Man, Capitán Man...

Oh, hola, teniente de alcalde Willard.

Sí, hola.

Ha venido una periodista de la KLWY que quiere una entrevista con usted.

¿No será Evelyn Hall, no? Sí, me temo que sí.

Porras. Escuche,... La traeré aquí.

¡No, por favor, no! Ay...

¿Qué pasa?

Salí con esta periodista la semana pasada

y quedé en mandarle un mensaje al día siguiente. Y no lo hice.

Y aquí está Capitán Man. -Sí, ya lo veo.

-¡Señor Willard! ¡Señor Willard! Eh...

Oye, pensaba mandarte un mensaje. Pero no lo hiciste.

Evelyn... Grabando.

-Estamos en el Ayuntamiento de la ciudad con Kid Danger...

(RÍE) Y Capitán Man.

Kid Danger, una pregunta navideña.

Si quedaras para salir con una chica...

Oh, ya estamos.

Y le prometieras mandarle un mensaje al día siguiente,

¿qué es lo que harías? ¿Quieres dejarlo ya?

Yo le mandaría ese mensaje. Oh...

Vale, está bien, Evelyn, te mando el mensaje, ¿vale?

Ahora mismito te lo mando. Y... enviado.

Anda, esta es otra Evelyn. ¿En serio?

Me he equivocado.

Sirvamos el desayuno. Sí, vamos.

Bien.

Ahí está. Ese de ahí.

-Un momento, ¿se refiere a Capitán Man?

-Exacto, ¡mírelo! -Oh... ¡Por favor!

-¡Nada de por favor! -Es Capitán Man.

-La ley es la ley... -Es un hombre importante...

-¡Cumpla con su deber!

-¡A mí no tiene que decirme cuál es mi deber!

Escuche, señor.

-¡Soy una mujer! -¡Disculpe!

Hola, señora, ¿le apetecen unas gachas recién cociditas?

Atención. Por favor, ¿me conceden un momento?

Como jefe de Policía de Buenavista he venido esta mañana

a dar las gracias a Capitán Man y a Kid Danger

por este desayuno navideño.

Por eso, lo que debo hacer ahora lo hace más difícil.

¿Qué...? ¿Qué sucede?

Lo siento, Capitán Man, pero tengo que detenerle.

¿Detenerlo?

¿Y por qué me detienen?

Porque es ilegal servir comida al público

sin llevar puesto un gorro de redecilla.

Ya te dije que te lo pusieras. ¿Te quieres callar?

¿En serio me vas a detener por no llevar un gorro de redecilla?

Tengo que hacerlo. Es un delito de clase 3.

¿En serio?

¿En serio?

¿En serio?

¿En serio?

¿En serio?

Por favor, deje de decir "en serio".

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¿Y por qué no lo obligaste a ponerse el gorro?

Lo intenté.

Ya sabes cómo es con su pelo cuando va de Capitán Man.

No podemos dejar que Ray pase la Navidad en la cárcel y solo.

¿Y cómo quieres sacarlo? ¡No lo sé!

No pongas dos bolas doradas juntas.

¿Eh?

Hay que poner una dorada, una roja, una dorada, una roja.

Puedo poner dos doradas juntas si quiero.

No puedes.

¿Por qué no? ¿Estamos en los años 50?

Bien, chicos, he estado dos horas buscando,

pero mirad lo que papaíto ha encontrado en la buhardilla.

Oh, no, no me lo puedo creer... Jo...

-No, ya basta.

Mis padres se gastaron mucho en estas campanitas

y lo que podemos hacer es tocarlas en familia

una vez al año, por Navidad. Mamá...

Cariño, sé que te gustan esas campanitas,

pero al resto de nosotros...

-Oye, papá, el año pasado las tocamos,

¿no podemos pasar este año...?

¡Eh! Deberías escuchar lo que tenemos que decirte...

Vale.

Vale. Vale. Menudo mosqueo tengo. Tío, ya te lo dije.

Papá Noel no dejará

que un chico de tu tamaño se siente en sus rodillas.

Lo sé. Eso lo he aceptado. Entonces, ¿por qué estás mosqueado?

Eh, ¿es que nadie se ha enterado

de que Capitán Man está en la cárcel?

Sí, lo hemos oído.

¿Y sabéis por qué Capitán Man está en la cárcel?

Por una normativa estúpida sobre un gorro.

Sí. ¿Quieres conocer otras estúpidas normativas de Buenavista? Mira esto.

¿Qué libros son esos?

Son las ordenanzas y leyes municipales.

¡Quiero tocar mis campanitas! -Luego.

-Luego... Siempre luego.

Escuchad esto. Página 34.

(LEE) "Es ilegal sacarle una foto a un conejo sin permiso".

¿No os parece una bobada?

Muy bien. Leed las leyes que he subrayado en nuestros libros.

Eh...

(LEE) "El cucurucho de helado se comerá solo a lametazos,

es ilegal comérselo a mordiscos".

Charlotte. Vale...

(LEE) "Va contra la ley llevar más de un sombrero al mismo tiempo".

Piper.

Los padres que toquen campanitas deben ser destruidos.

¡No dice eso! Pues debería.

Lo firmo. Sí, debería.

Bueno, yo digo que está mal que Capitán Man esté en la cárcel

y para expresar mi desacuerdo, voy a ir al Ayuntamiento

y voy a quebrantar alguna de estas estúpidas leyes.

Pregunta... ¿Sí?

¿Por qué?

Porque no se atreverán a meter a un niño en la cárcel en Navidad

y, entonces, soltarán a Capitán Man también.

Ahora voy a ir allí y nadie me lo va a impedir.

Ahí tienes la puerta.

Ahora, ¿podemos tocar las campanitas?

Charlotte, veamos que no le pase nada a Jasper.

Sí, va mas corriendo. Sí.

¡Yo tengo que ir a ver mi flor!

-Estos pantalones... pican.

(Música)

¡Soltadme! -¡Cállate!

-¡Yo no he hecho nada! -Eso cuéntaselo al juez.

-¡Soltadme! -¡No!

-Quiero a mi abogado. -Luego podrás llamarlo.

-Vamos, adentro. -¿Por qué me en pujas, tío?

¿Capitán Man?

¿Por qué te han metido aquí? Bueno... Me han detenido

por dar de comer a los hambrientos y no ponerme un gorro de redecilla.

Bien.

¿Cómo que bien? ¡Estoy harto de gente como tú!

Obsesos del pelo.

Creéis que las reglas no son para vosotros.

¿Pues sabes qué? No todo el mundo tiene pelo.

Eh... ¿Qué?

Estás hecho polvo, ¿no?

(LLORA) Así es.

Ven aquí. (LLORA)

Tranquilo, no pasa nada.

No es culpa tuya. No es culpa mía...

Eso es. Vamos, desahógate.

(Música)

¡Feliz Navidad!

¿Qué es esto, chico? ¿Qué pasa aquí?

(RÍE) A por ellos, Jasper. Dales bien.

Me llamo Jasper Dunlop y llevo dos sombreros.

Me voy a comer este cucurucho a mordiscos.

Y ahora, sin permiso,

voy a sacarle una foto a este conejo.

Oh, sí, animalito, enséñame esas orejas.

¿Sabéis qué le pasa al chico?

Sí... No nos gusta que hayan detenido a Capitán Man

por no cumplir la norma del gorro de redecilla.

Y estamos protestando incumpliendo otras normas que son estúpidas.

Sí. Ah.

¿Pero qué hacen? Estás detenido.

¿Qué? Pero solo soy un niño. No importa.

Pero hago esto para que vean

lo equivocados que están deteniendo a Capitán Man.

Bueno, pues ahora estarás en la cárcel con Capitán Man.

Pero si no...

(EMOCIONADO) ¿Con él?

(RÍE) Vamos...

¡Voy a estar con Capitán Man!

Pobre Ray. ¿Por qué?

Ya es malo que tenga que pasar la Nochebuena en la cárcel.

Ahora Jasper va a estar allí dándole la lata día y noche.

Ah, sí. Pobre Ray. (SUSPIRA)

Bueno... Pues habrá que hacerle compañía.

¿Qué vas a hacer? Coge esto.

Eh, miradme, soy un delincuente. Llevo dos sombreros simultáneamente.

Oh, mirad lo que hago con este cucurucho.

Eh, conejito, sonríe.

Está bien. Los dos estáis detenidos. Oh, no.

¡Esperen! ¿Y yo por qué estoy detenida?

Porque le viste ponerse los dos sombreros y morder el helado

y no hiciste nada. Ah...

(Música)

(SOLLOZA) Y mi peluquero, antes era mi mejor amigo,

pero desde que se me cayó el pelo, me dice:

"¡Fuera de mi peluquería! ¡Contigo no tengo nada que hacer!".

Ya, son peluqueros.

¡Quiero verlo! ¿Dónde está, dónde está?

¡Capitán Man!

¿Qué te he hecho? ¿Por qué me odias así?

Pare, pare, un momentito. ¿Qué?

¿Va a meterme en la misma celda con un montón de tíos?

Es Navidad, la cárcel de mujeres está llena.

-Así que esta celda es lo que hay.

No puedo creerlo.

Pues te lo hemos explicado lo mejor que sabemos.

-Y será mejor que dejes de ser tan incrédula.

(Música)

¿Te acuerdas de mí? Soy Jasper, nos hemos encontrado varias veces.

Sí, me acuerdo de ti. Oye, ¿por qué no hablas

con este caballero amigo mío?

(GRITA) ¡No, soy calvo, por favor, no me mires!

(Música)

Vale, oye, ¿cuál es el plan?

¿Cómo dices?

¿El plan, cuál es el plan?

¿El plan para qué?

El plan para sacarme de aquí. (A LA VEZ) ¡Oh!

Vale, ya. No tenemos ninguno.

¿Que no tenéis un plan? No.

Me pareció que no querrías estar aquí solo con Jasper,

así que hice que me detuvieran. (SUSPIRA)

Yo solo soy un daño colateral.

Genial, así que tengo que pasar la Navidad en una celda.

Bueno, al menos, estamos contigo. Sí, y seguro que nuestros padres...

No pasa nada, no es culpa tuya,

tú no elegiste ser de esa manera. (SOLLOZA)

(Música)

(Timbre)

Ya voy.

Oh, hola, agente... -Dubbing.

¿Puedo pasar? -Claro.

¿Hay algún problema?

-Sí. ¿Quién ha puesto dos bolas doradas juntas en el árbol?

-Ahora mismo iba a cambiarlas.

-No, antes de eso, debo comunicarle que su retoño está en la cárcel.

-¿Mi qué?

¡Cariño, baja aquí rápidamente!

-¿Es que pasa algo? ¿Por qué gritas?

¡Oh, Dios! ¿Eso es un poli? Es un poli.

-Sí, soy el agente Dubbing, acabo de meter a su retoño en la cárcel.

-(GRITA)

Sabíamos que un día la detendrían.

-Vale, es cierto, pero yo pensaba que Piper

habría cumplido los 16 antes de eso.

-¿Qué ha hecho esa niña?

-¿Perdone?

-Ya estoy de vuelta.

-¿Piper? -Hola.

Papá, me he fundido tus tres tarjetas de crédito.

¿Qué hace este poli aquí?

-¿No decía que estaba en la cárcel?

-No, hemos detenido a su hijo.

(GRITAN A LA VEZ)

¿Han detenido a Henry? -Exacto.

Por llevar dos sombreros simultáneamente, morder un helado

y sacar fotos a un conejo sin permiso.

-Vale, alguien tendría que revisar esas leyes estúpidas

y suprimirlas, porque son ridículas. -Ya.

Bueno, feliz Navidad. -¿Qué? No, no.

-Un segundo. -Hágame el favor de llevarme

con mi hijo ahora mismo. -No puedo hacerlo,

tendrán que hablar con el juez. Volverá en enero.

-¿En enero? Eso es un montón de días. -Eh, mamá, papá.

-Agente, una pregunta. -¿Qué?

¡Eh, deme mi walkie talkie! -¡No!

-¿Se ha vuelto loca? -Ella no, pero yo sí.

-¡Se lo han cargado, quedan los dos detenidos! ¡Andando!

(Música)

Eh, Darla, adivina qué.

No, mis padres acaba de ser detenidos.

Sí. ¿Hacemos una fiesta de Navidad en mi casa esta noche?

(Música)

Me gustaría sentarme aquí. Vale.

Es increíble que estés en la cárcel. ¿Y tú dónde estás?

Bueno, ¿qué clase de madre sería si dejara que mi hijo

estuviera en una celda sin su madre?

¿Sabe? Creo que es demasiado joven para ser la madre de nadie.

Oh, déjelo. Sí, déjalo.

Es increíble que una chica tenga que pasar las Navidades

en una celda de hombres.

Y además, no veo que haya pañuelos de papel.

Escuchad, lo importante es que es Navidad

y que estamos todos juntos.

No estamos todos juntos.

Sí, estoy preocupada por tu padre.

Oye, si lo detuvieron contigo, ¿por qué no lo han metido aquí?

Porque por lo visto, bajarle los pantalones

a un agente de Policía es un delito de clase 1.

Oh, oh. ¿Qué?

¿Significa que tal vez lo hayan encerrado

con los delincuentes peligrosos?

(Música tensión)

¿Cuál es tu historia?

-¿La mía?

Soy gestor de proyectos.

Gestiono proyectos.

-Me refiero a por qué estás aquí.

-Le bajé los pantalones a un poli.

(Tintineo)

(PIENSA) "Quiero tocar las campanillas".

Disculpe.

¿Hay alguna otra cuchara por aquí?

Eh, chicos, acercaos.

(Música tensión)

Veréis.

Esto no es una Nochebuena. No.

Para nada. Ni tanto así.

Esto es lo contrario a la Nochebuena.

(Tintineo)

Navidad, Navidad, dulce Navidad...

¿Me lo estoy imaginando o eso es...?

"Navidad, Navidad".

¿En la cárcel?

¿Pero de dónde viene la música?

(Golpes, tintineo)

(CANTA) "Navidad, Navidad...".

(CANTAN)"Dulce Navidad...

Panderetas y campanas, las vamos a tocar.

Navidad, Navidad, dulce Navidad,

panderetas y campanas, las vamos a tocar.

Una luz brilló dentro de un portal,

llenos de esperanza, vamos a cantar.

Campanas por doquier...".

(Música)

Feliz Navidad, chicas.