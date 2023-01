SUBTITULADO POR TVE

¡Sí, venga, Henry! ¡Acaba con ella!

Huelo a derrota. ¡Acaba con ella!

¡Alguien va a destronar a la reina! ¡Acaba con ella!

¡Tío, me has dejado sordo!

Lo voy a conseguir, por fin voy a...

¿Eh, qué pasa? ¡No, no, no, no, no!

¡Tío, pierdo salud!

¿De dónde viene esto? ¡Acaba con ella!

¡Vamos, Henry! ¡Estoy corriendo!

¡Estoy corriendo! ¡Acaba con ella!

¡Estoy corriendo! ¡Acaba con ella!

¡No!

¡Sí!

¡Pero si iba a ganarte!

Bueno, al gato le gusta jugar con el ratón antes de matarlo.

Pues a veces el gato hiere los sentimientos del ratón.

Muy bien Charlotte,

has demostrado que puedes derrotar al Hair niño.

A ver qué tal lo haces contra el Hair de pelo en pecho.

¡Ciao, ciao!

¡Eh!, ¿ha visto alguien por ahí el cortauñas grande?

¿Qué?

¿Te estás secando con un conejo?

Sí. Vale.

Yo haré la pregunta obvia en estos casos: ¿por qué?

Sí, ¿por qué?

¿Y para que quieres el cortauñas grande?

He llevado las toallas a la lavandería

y resulta que me las han robado.

¡Es verdad, en mi casa tampoco tenemos!

Ni en la mía.

En mi casa hace años que no tenemos.

Oye, no escurras el agua del conejo en mi suelo.

Perdona, perdona.

No, no lo seques.

Tal vez deberíamos averiguar quién está robando las toallas.

No me interesa un ladrón de toallas,

luchamos contra el crimen de verdad, ¿vale?

Hacemos cosas importantes, heroicas.

Y ahora, ¿volvemos al juego y machacamos a la adolescente?

Muy bien, Bear contra Hair, segunda ronda y...

¡a luchar!

Vale, sí.

¿Cómo has hecho?

Vale, espera, si consigo darte...

¿Por qué estoy ardiendo?

¡Acaba con él!

¡Alerta de emergencia!

¡Pausa, pausa, pausa, alerta de emergencia!

Se acabó el juego, no cuenta.

¡Tío, estaba a punto de ganarte!

Nunca lo sabremos.

Schwoz, ¿quién necesita que lo salvemos?

Alguien ha llevado un gran cargamento de toallas

a una lavandería abandonada del Barrio Viejo del Lavadero.

Nos ocuparemos de este asunto de las toallas ahora mismo.

Habías dicho que te daba igual el ladrón de toallas.

Eso fue antes, ahora es ahora.

La gente cambia, ¡lee un poco!

Vamos, Kid, a mascar chicle.

Y así no perderás contra Charlotte,

amigo.

¡Esperad, alto, alto, alto!

Estrenad mi nuevo traje de "compoño".

¿Tu qué? ¿Traje de "compoño"?

Perdón, traje de campaña.

Lo inventé anoche mientras estaba en la "boñera".

¿Ha dicho "boñera"?

Ah, ya.

¡Guau!

¡Ah, aún está mojado!

¿Qué hace ese traje de campaña?

Aumenta tu fuerza, puñetazos más potentes

y además huele un poco a vainilla francesa.

Schwoz, está guai, pero...

No sé si lo sabes, pero soy un superhéroe.

Sí. Tengo un superpoder.

Yo también tengo un superpoder.

Tío, soy indestructible.

Y yo soy superrápido de reflejos.

Y los dos ya olemos bastante bien.

Mola nuestro olor, sí.

No nos hace falta oler a vainilla, ¿verdad?

¡Caramba, pero qué chulitos se han vuelto estos dos!

¿Qué? Chulitos, ya sabes,

presumidos, ir de sobrados, arrogantes, engreídos.

¡Ya sé lo que significa!

Y, para que lo sepas, no es chulería...

si es verdad. Un hecho.

Vamos, Kid Danger, detengamos a ese delincuente.

¡Uh! ¿Estás bien?

Estoy haciendo flexiones para calentar, como hago siempre.

No te había visto hacerlas antes. Mientes.

Competición de flexiones, ¡adelante!

Una, dos...

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

¡Dilo!

¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota!

Y, por eso, si te haces la raya siempre en el mismo lado,

el pelo acaba cayéndose.

¿Hablas en serio?

Es lo que le pasó a Schwoz.

¡Vaya!

Muy bien, sí, es aquí.

Estaba pensando un plan para poder...

Oye, entremos ahí sin más y hagamos una pelea jazzera, ¿eh?

Perdona, ¿qué?

¡Una pelea jazzera!

Entro ahí y empiezo: parapapa, scoobedoo ,pim, paum, ¿eh?

Ah, vale, ya,ya, ya veo por donde vas.

¡Sí!

Y yo haré: ¡pim pam pim, pam, pim, pam, pim, pam!

Sí, y yo hago mi solo: ¡Paum, pa, pa, pa!

¡Paum!/ ¡Papan papan...pan! (Sonido contrabajo)

(sonido saxo agudo) ¡Paum! (sonido de saxo)

Tío, ¡tío!

¿Qué?

¿Char tenía razón?

¡No!

¿Sobre qué?

Nosotros. Tal vez seamos unos engreídos.

¡Oh, vamos! Soy la persona menos engreída del planeta.

Soy el LeBron James de la humildad. Ya.

Tres puntos.

Sí, no, es cierto, es cierto, vamos a por ese payaso.

Sí, vamos, a por él.

(LLAMADA DE MÓVIL) Perdona.

Es mi hermana, luego la llamo.

Cógelo, tenemos tiempo. Mientras, caliento.

Dispara.

¿Has dicho "dispara"?

Quiero decir... ¿qué pasa?

¿Tenéis toallas en el trabajo?

¿Por qué?

Porque apenas quedan toallas en toda Buenavista

y la gente las está vendiendo en Iinternet por una pasta.

Solo he podido encontrar una apestosa toalla en toda la casa.

Piper, ¿has visto mi toalla de "El mejor papá del mundo"?

Sí, creo que está en el jardín.

¡Es verdad que la dejé allí!

Y bien, ¿tienes toallas o no?

Aaaaah...

¡Sí! Te puedo conseguir algunas.

Un montón, mejor dicho

"¿En serio?" Sí.

Escucha, estaré en casa dentro de una media hora.

¿Veinte minutos?

¡15 minutos!

¡Genial! Te veo quince minutos. Adiós.

¡Tutururutururu, scoobedoo, paum!

¡Qué grande!

¡Muy grande!

No toquéis mis toallas.

Este tío es muy tocho.

¿Sabes qué? A más tochos, más fuerte lloran.

Sí, es verdad, bien dicho.

¡He dicho que no toques mis toallas!

Sí, te he oído, pero escucha tú esto.

¿Capitán Man?

Esto no me lo esperaba.

Vale, puede que sepas manejar a un chaval,

pero intenta tirarme a mí por la ventana.

Esto tampoco me lo esperaba.

Necesitamos un plan.

Es muy posible.

Vale, este es el plan:

Tú vuelve ahí dentro

por si encuentro otra puerta. No, no,no,no,no,

el indestructible eres tú, y a mí se me da bien

encontrar puertas así que... Es discutible...

Está aquí.

Oye amigo, tú serás enorme, pero yo soy indestructible, ¿vale?

Esto no va a acabar...

¿Laca de pelo? Porque yo uso mi propia marca y...

¿Qué ocurre?

No siento los brazos ni las piernas.

¡No puedo moverme!

¿Ese espray de que era?

Flacigas. Deja los músculos flácidos.

¿Tienes otro gas para volver atrás?

No, pero a lo mejor hay alguno en las cloacas.

Lo dudo.

Ah, ya entiendo,

es una forma de decir que me vas a arrojar a una cloaca.

Tío, hoy no es mi día.

¡Aaah!

No te saldrás con la tuya...

Perdona, ¿cómo te llamas?

Barge, me llamo Barge.

¿Por qué estás robando todas esas toallas?

¡No se lo digas, no se merece saberlo!

Perdona, ¿con quién estás hablando?

Con mi jefe, el rey de todas las toallas.

¿Cómo?

Ahora, tíralo a la cloaca, Barge, y tráele más toallas a tu rey.

Sí, Su Sequedad.

¡No! Oye, mi toalla parlante dice que me dejes ir, deberías...

¡Aaah!

¿Qué tal lo estoy haciendo?

Eres malo con avaricia, tío.

¡No te oigo bien!

¿Por qué llevas cascos?

He comprobado que la mú... (sonido) la música mejora mi rendimiento.

Quita la mano de ahí. Yo voy en otro saco.

Ya lo sé. Entonces, cómo va a ser esa mi mano?

Vale, falsa alarma.

Ya estamos.

¿Has encontrado a Ray y a Henry?

Sí, están bien

¡No estamos bien!

¡Nos han tirado por una ventana!

¡He perdido las llaves del coche!

¡De "bien" nada de nada!

Están bien.

¡Qué asco, oléis como el establo de mi hermana!

¡Oye, nos han arrojado a una cloaca!

Un gigante que obedece órdenes de una toalla.

Y no podemos movernos.

Porque Barge nos ha rociado con flacigas.

¿Flacigas? Sí.

¡Pero si es casi imposible de encontrar!

¿Cómo puede un ladrón de toallas de poca monta conseguir Flacigas?

¿Qué más da? Cúranos.

Sí, ¿puedes curarnos, Schwoz? Sí, claro.

¡Sí! ¡Eres el mejor, Schwoz!

Si tuviera un bote de Flacigas.

(LOS DOS) ¡No!

Charlotte, coge mi brazo y úsalo para abofetear a Schwoz.

Lo haría, pero necesito mi mano para rascarme la cabeza

porque estoy confusa.

Oh, vaya, el tonito de sermón.

Vale, si no quieres oír mi sermón, eres libre de levantarte y largarte.

Sí, bien dicho, chócala, tú que puedes usar los brazos.

Ja, ja, ja. Ja, ja.

Veréis lo que no entiendo:

pensaba que erais unos superhéroes con superpoderes.

Henry, usa nuestras palabras en nuestra contra.

Puede que tenga razón.

¡Ya te ha liado!

Solo digo que, tal vez, si no hubierais sido tan chulitos,

habríais derrotado a Barge y no habríais terminado

en un saco de arpillera, flácidos y apestando.

¡Qué sabrás tú!

Tío, tiene mucha razón.

¿Pero qué vamos a hacer ahora?

Barge anda por ahí robando toallas

y no podemos hacer nada porque no podemos movernos.

Charlotte, ¿me ayudas a derrotar a este tipo?

¡No puedo con él!

¡Ya voy!

¡Vale!

Tío. ¿Sí?

Mañana, antes del trabajo, necesito que bajes a la cloaca

y busques mis llaves del coche.

¡Tío, tío, tío, tío!

Es un llavero de Félix el Gato.

No, tío, Schwoz pone esa cara cuando tiene una idea.

¿Ah, sí? Sí

¡Fantástico! Sí.

¿Y también hace el ruidito ese?

Mmmmmmm...

¡Está haciendo el ruidito, tío!

¡Tengo una idea!

(LOS DOS) Sí, Schwoz.

¡Charlotte, ve a por tu traje de captura de movimiento!

¡Voy volando!

¿Qué tienes? ¿Cuál es la idea, tío?

¿Adónde vas? ¿Adónde vas, Schwoz?

¿Por qué caminas tan decidido?

¡Sí!

¡Schwoz! ¡Schwoz!

Bueno, no he encontrado mi toalla de "El mejor papá del mundo",

pero he encontrado este arbusto que no me está secando nada.

Espera, ¿qué hace todo este personal empapado en mi cocina?

Venimos a comprar toallas.

Esa chica decía que podía vendernos toallas,

pero yo no las veo por ninguna parte.

¡No están!

A ver, escuchad.

Entiendo vuestra frustración

y quiero que sepáis que vuestros murmullos

nos los tomamos muy en serio.

¡Eh!, aquí está mi toalla.

¡Le doy cien dólares por ella!

No, es mi toalla, dice "Toalla del mejor papá del mundo"

y me la regalé yo mismo para el Día del Padre.

¿Alguien ha dicho doscientos?

¡Yo te doy doscientos!

¡Dos cincuenta! -¡Dos sesenta!

¡Dos setenta! -¡Dos setenta y uno!

¡Dos setenta y dos! -¡Dos setenta y tres!

¡Dos setenta y cuatro!

¿Cómo vas, Schwoz?

¿Estamos curados? No podemos movernos.

¿Por qué tardas tanto?

Ha sido más difícil,

pero he modificado mis trajes de campaña

para que reciban una señal de los de Jasper y Charlotte.

¿Y cómo has hecho eso?

Podría explicártelo, pero Charlotte es la única

con bastante cerebro para entenderlo.

¿Ella es la más lista?

Sí.

Tienes razón.

Si esto funciona,

vosotros dos controlaréis a Capitán Man y a Kid Danger,

igual que controlabais a Bear y Hair en el videojuego.

Sí, sí, sí, y podrán enviarnos a por Barge

y obligarle a tirar la toalla.

Que buena, repítela cuando lleguemos allí.

Algo está pasando.

¡Oh, oh, vale!

¡Oh, oh, vaya! ¡Superguay!

¡Somos el mismo ser!

Procura no tambalearte.

¿Es mal momento para hacer pis? Muy mal momento.

A aguantarse tocan.

Mira esto.

¿A ver? Cógelo.

¡Es de locos!

Espera, este traje te hace superfuerte, ¿no?

Sí.

¿Qué haces?

¡Guau!

¡Qué pasada!

Miradme, ¡soy un superhéroe!

¡Prueba mis puños y siente mis patadas!

No eres un superhéroe.

Que levante la mano quien piense que lo soy.

Jasper, por favor, baja mi mano.

De acuerdo.

¡Porras!

Ray y Henry ya deben estar cerca de la lavandería.

Sí, podemos verlo todo con las cámaras de sus antifaces.

Soy un superhéroe, ¡toma esto!

Schwoz, me gustaría hacer un cambio,

no quiero que Jasper me controle más.

Charlotte, llévame a la entrada para ver si Barge está dentro.

Vale.

Lo revolví todo, pero no encontré más toallas.

¡Ya lo veo!

Vaya, está realmente hablando con una toalla.

Sí, Su Sequedad.

Ray, mira esto, Barge está dentro y está hablando con...

¡Uuuu!

¡Odio mi vida!

¡Jasper, para!

¿Es hora de pelear?

¡Sí!

Bien, la última vez no teníamos un plan.

Exacto, no lo teníamos, pero esta vez sí tenemos un plan.

¡Jasper Dunlop!

¡Este no es el plan!

Sentimos irrumpir así.

Os rocié con flacigas, ¿cómo es que podéis moveros?

Eso no debe preocuparte, Barge.

Pero sí deberías preocuparte por...

¡estos puños!

Ya, vas a necesitar todas estas toallas...

¡para borrar este puñetazo de tu cara!

¡Chiiii!

¡Chi, chi!

Para los que escuchen, este sería el momento

en que empezaríamos a pelear.

¡Perdón! ¡Claro!

¡Estás en la puerta, da la vuelta!

¡Lo estoy intentando!

Eso es, una patada.

¡Lanza una patada!

¡Estás en el suelo, levántate!

¡Deja de gritarme!

Venga, está a tu derecha.

¿Adónde ha ido? Charlotte, vamos, échame una mano.

Al otro lado.

¡Ray, necesito ayuda!

¿Por qué le estamos pegando a la lavadora?

A veces, en los videojuegos hay monedas dentro.

¡Esto no es un videojuego!

¡Vaya, fÍjate en esto!

¿Quieres ayudarme?

¿Crees que me has ganado?

¡Pues más flacigas!

¡Aaah, no!

¡Acaba con él!

Jasper, ¿qué estás haciendo?

Lo siento.

¡Vamos, ayúdame!

¡Es lo que hago, pero no funciona!

¡Capitán Man, ayúdame!

¿Qué hago, tía?

Coge el bote de flacigas y échaselo a Barge en la cara.

¡Cógelo!

¡Sí, bien, cógelo!

¡Coge el maldito bote!

Eso intento, pero no puedo cogerlo.

¡Me voy a desmayar, tíos!.

¡Está justo ahí, cógelo!

¡Deja de gritarme!

¡Chaval, si consigues coger el bote y rociar a Barge,

serás un superhéroe!

¡Oh!

¡Lo tengo!

¡Genial, ahora acércate aquí y échaselo en la cara a Barge!

¡Bien!

¡Cómete esto!

¡Ah, porras!

Lo siento.

¡Buen trabajo, amigo!

¡El baile de la victoria!

¡Oh, no!

¡Soy un superhéroe!

Te doy cuatro mil dólares.

Dan cuatro mil dólares.

¿He oído cinco, cinco mil dólares?

¡Cinco mil! -Cinco mil para el caballero.

¿Alguien pagaría seis mil por esta toalla?

¡Seis mil! -Seis mil para mi padre,

que está comprando su propia toalla. No pregunten.

¿Quién da siete? -¡Siete mil dólares!

¡Oh, porras, papá!

¡Qué gusto volver a controlar mi cuerpo!

¡Soy un superhéroe!

Jasper, tienes que dejar de decir eso.

No, no, ¡soy un superhéroe!

¡Doy diez mil dólares!

¡Eh, tenemos toallas! ¿Quién necesita?

Un momento, ¿qué?

Se acabó la escasez de toallas, ¿vale?

Gracias a un superhéroe.

¡No cojáis estas toallas, no las necesitáis!

Una toalla.

Reduciré el precio de las toallas, lo prometo.

¡Dejadlas!

¡Casi había conseguido diez mil dólares!

Toma, sécate las lágrimas.

¡Vaya, hola, pero qué coronita más simpática!

Creo que te llamaré el Rey de las Toallas.

A su servicio, Su sequedad.