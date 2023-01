Parte 3: Un nuevo héroe

Anteriormente en Henry Danger...

-Despídete de tu superpoder Kid Danger.

¿Qué? No, espera, espera. (gestos)

-Twitler escapó.

Y le robó a Kid Danger sus superpoderes.

¿Qué? ¿Qué?

-¿Qué? Si traemos a esa abeja aquí,

tal vez yo pueda transferirle a Henry

otra vez sus superpoderes.

(Gestos) Adivina, Twitler. He recuperado mis poderes.

-No podrías detenerme.

Este virus está apunto de destruir

todas las redes informáticas del mundo... entero.

Buenas noches, chicos.

¿Qué sucede?

¿Por qué no puedo moverme? -Tengo a Katelyn.

No puedo moverme. -Tranquila Katelyn.

No te asustes.

Schwoz, enciende la luz.

Schwoz, date prisa. Me estoy asustando.

-Te quiero Katelyn. Dejad de gritar.

Tú estás gritando.

-No gritéis estando Katelyn delante.

Empieza a pedalear, Jasper.

Vale. -Estás con papá.

(gestos) Quítate de encima.

-¿Qué haces tú ahí abajo? ¿Por qué me acaricias la cabeza?

Creía que eras Katelyn.

¿Dónde está? (gesto)

-¿Sí?. Quítate de encima.

Eh, Henry, mira. Le doy electridad a toda Buenavista.

-Solo A la Cuevaman. Le doy electricidad a la Cuevaman.

-Solo A la luz y el ordenador.

Le doy electricidad a parte de la Cuevaman.

-(Canturrea) -Buenas noches. Soy Trent

Overunder con ... con... Mary, por favor. No hace falta eso.

No...cantes la sintonía.

-No hace falta, Trent. Pero lo hago. ¿Trent?

-Es un día negro en Buenavista

debido al apagón que afecta a toda la ciudad.

-Y no solo eso. Incluso...Internet está completamente escacharrado.

-Eso es, Mary. No hay.

Y sin internet que los distraiga, los Buenavisteños han

empezado a saquear... todo a su paso.

-Para aquellos que no lo sepan,... "saquear"significa

comprar gratis.

-Te equivocas, Mary. "Saquear" es... lo mismo que robar

artículos que no le pertenecen a uno.

-Son gratis. (Gestos)

Los expertos en seguridad recomiendan

que si uno va a saquear, siempre lo haga con un compañero.

De ese modo podrá "saquear"...

los artículos más pesados y caros.

-No, Mary, eso no es lo que dicen.

-Esperar siempre 30 minutos después de comer

antes de volver... a saquear.

-Por favor, no saqueen. No está bien.

No se debe... Saquear... nunca.

-Sin un chaleco salvavidas. Seguiremos informando

salvo que la electricidad se vaya aquí, en los estudios KLVY.

-Hasta encontes...Un gato local dijo "mi...¡au!"

después de que una lancha motora...

-(Gestos)

-(Gestos) -(Gestos)

-¡Oh! Lo siento muchisimo.

No sabía que ya estuvieran saqueando esta casa.

-No estamos saqueando.

-Esta es nuestra casa. -Ohhh. ¿Les importa si la saqueo?

-Sí,nos importa.

-¿Si compi? -Claro que nos importa.

-Está bien. Bueno...que tengan feliz velada.

Si me permiten, creo que esta pieza va a aquí.

-Es bueno. -Me encantan los puzles.

Estoy en el club de puzles. Soy el secretario.

-¿Quiere...quiere quedarse y ayudarnos?

-(Gestos) Realmente debería estar saqueando... pero vale,

¿por qué no? (Rie) -¡Sí! (Rie)

-(Rie) -(Rie) ¡Muy bien!

-Oh, estoy listo.

Eh, ¿y si tengo que ir al baño pero no puedo dejar esto?

-Ya he pensado en eso. ¿Y?

-Sigo pensando en ello.

-Schwoz, no pienses en Jasper y su pipí

y piensa en como destruir ese virus informático.

-¡Es que se mueve demasiado rápido!

Tiene los superpoderes de Henry,

no puedo destruirlo a no ser que invente un modo de ralen...tizarlo.

¿Qué? Tu plan NO me gusta nada.

-¿Por qué? ¿Cuál es tu "problemo"?

Llevo un pañal, tío. Ese es mi "problemo".

-No es un pañal. Es un aparato especial

llamado Bio Receptor Automático Gamma Atómico.

Tío, B R A G A, eso es "braga".

-Eh, quieto, déjatela puesta.

¿Por qué?

-Porque cada vez que usas tus superpoderes,

segregas una sustancia química especial

que inunda tu corriente sanguínea.

-El...la BRAGA, monitoriza esa sustancia.

Cuando tu sangre se llene de esa sustancia,

esta tira se pondrá azul.

Oh, ¿como un pañal? -Sí.

Eh, tío. No me saques una foto con el pañal.

-No estoy sacando una foto. Estoy mirando mi correo.

No hay internet. -Ya. Eso ha sido el aviso del correo.

Vale.

-Esta máquina... te disparará objetos cortantes.

Cuando los esquives,

esa sustancia química especialinundará tu

torrente sanguíneo. Entonces podré recoger tu sangre

y hacer un antivirus que matará el virus malvado de Rick Twitler.

Sí, genial. Perfecto.

Aquí estoy con un pañal mientras tú me disparas objetos

cortantes y recolectas mi sangre.

Algo normal para después de clase.

-¿Quieres sustituirme en la bici?

¿Quieres llevar un pañal?

-No. -(grita)

-¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Has encontrado a Twitler?

Sí. Tengo el origen de la video llamada. Mira.

-¿La Antigua fábrica de Internet

en la colina de Buenavista?

Sí. El sitio ese del cuenco enorme.

-Se llama antena parabólica.

Ya, el sitio ese del gran cuenco parabólico.

-Vamos, rubito, quiero pelear un ratito.

-El rubito no se puede ir.

Lo necesito a él y a su sangre para fabricar el antivirus.

-Pero Ricktiene una reunión con un bofetón.

Espera una patada en la cara.

Sacudir a Rick no matará el virus,

solo hará que tú te sientas mejor.

-Estamos de acuerdo. Me voy solo.

Sí!. A repartir tortas.

Arriba tubo. Ahhh... Una ayudita Jasper.

-Ahhh

Está bien, Schwoz, este pañal me está dando alergia.

Empecemos ya. -Vale.

Funciona.

Tu cuerpo está lleno de sustancias químicas.

Perfecto,... genial. ¿Y ahora qué?

-Necesito sacarte un poquitín de sangre.

-ASí que, me desvié bruscamente de...

-Eh, se nos han acabado los refrescos de colores.

-He visto que tu vecino tenía refrescos de colores.

Iré a pillar unos cuantas.

-¿De los Hendricks? También tienen una...salsa muy rica.

Píllala también. -¡Hm!

-De acuerdo. -¿Quieres un compi?

-Aaaaah,... no, suelo saquear solo.

-Booter, la seguridad. Llévate a Piper contigo.

-Vale.

-Sí, y el cojín ese enorme que parecía una roca...

-Oh, perdón. No sabíamos que ya hubiera

alguien saqueando este lugar.

-(gesto) -No estamos saqueando.

Vivimos aquí. -Pero estábamos a punto de ir

a pillar unas tortillas y salsa.

-Ohhh, ¿esa salsa tan rica de la casa de al lado?

-(Risa) -Sí.

-Acabamos de estar...allí. Pillamos tortillas,

esa salsa tan rica, refrescos de colores y

este anillo de compromiso.

-¡Hm hm! -¡Uuuuh!

-¡Uuuuh! -(Gesto)

-¡Huuum! Oooooh. ¿Estáis haciendo un puzzle?

-El huracán Jellybean.

-¿De cuántas piezas? -Es de diez mil...

-Oh ¡Oooh! -Oh ¡Ohh!

-y una. ¿Queréis participar?

-¿Se rompe la ventana de un sótano si la golpeas?

-¿Sí?. -(Gestos) Pues claro.

Haced sitio. A puzlear. (Rie) -(Risa) ¡Muy bien!

-(Risa) -(Risa)

-(gestos) -(Gestos) Estoy agotado.

Tengo que parar. -¿Qué? No, no, no, no, no, no, no.

Vamos, tío. Vamos. Schwoz casi ha terminado, vamos.

-Ahhh. Kid...mis piernas están hechas papilla.

Mis brazos están hechos papilla. Y mi cerebro está...

¿Hecho papilla?. Exacto.

No, no, no. Noooo. No

-¿Qué pasa? Sigue pedaleando. No te pares

Charlotte, súbete a la bici. Subete a la bici y pedalea,

pedalea , vamos. Vale, vale.

Callate. Ya pedaleo, ya pedaleo, ya pedaleo.

(gestos) Está bien. Vale, ¿has terminado?

¿está ya? -Sí. He terminado el antivirus.

Vale. Genial.

No tengo tiempo encima de hacer una rima.

Ha sido involuntaria.

-Ahora, coge esto y ve a salvar a Buenavista.

Oh, para,para, ...espera. ¿Qué?

-Tienes que romper ese vial de antivirus

directamente en el virus informático de Rick Twitler.

Tiene que tocar el mismo virus original.

Vale.

-Oh, para,para. ¿Qué? ¿Qué?

-El antivirus puede eliminar tus superpoderes para siempre.

Así que, que no te caiga encima. (gestos) Vale ¿Algo más que decirme?

-No. Para, para, para.

¿Qué?

-¿Charlotte y tú estáis saliendo?

¿Qué? No.

-Uuuuhhh, problemas en el paraíso.(Risa)

-Entrada. -Demasiado tarde, Capitanman.

-Tortazo va. (Gestos) LSCV2 (Gestos)

-Mi virus se está propagando.

-Qué asco. -(Gestos)

-(Gestos) Humano. Prepárate para tu destrucción.

Y la de todo el mundo. -Vaya, no me gusta nada

cómo suena eso.

Ehhh, Rick. ¿Hola? Sigues ahí, tío.

-Soy un virus. Me he apropiado del cuerpo de Rick.

-¿Y se lo vas a devolver para que le pueda seguir dando?

-Toda vida debe convertirse en virus.

- Vale, Miley Virus. Encaja esta bola destructora.(gestos)

Bueno, supongo que tendré que volverme a la Cuevaman

y decirles que me ha vencido un...¡puño sorpresa!

Capitanman. -Kid.

Ah.¿Qué es esta cosa? -Aaah. Una historia curiosa.

El virus informático se apoderó del cuerpo de Rick, está furioso

y quiere destruir a la humanidad.

¿Has probado tu puño sorpresa?

-Sí, quise darle por sorpresa

pero tiene tus super reflejos ahora.

Bueno, es un superpoder que mola mucho. (Gestos)

-No tanto como ser indestructible.

-Soy un virus. Me propago y destruyo. (gesto)

(Gesto)

-Ah. ¡Que asco! ¿Qué es eso? Ahhh, ese virus se ha

propagado estornudando encima del tío.

-Bueno, así es como los virus se propagan.

(Gesto asco), a veces la ciencia es asquerosa.

-Soy un virus. Me propago y destruyo.

-¿Podemos acabar ya esto? Sí, podemos.

Solo tengo que romper esto sobre el virus original

y se revertirá todo el proceso...

-Achús.

-Achús. ¡Oh!

-(Gestos) Esta en la boca. Ah, está en la boca. (gestos)

Tío, lo tienes.

Te convertirás en un virus informático viviente y furioso.

Vale, hora de confesiones.

Siempre he estado chiflado por tu madre.

No has cambiado. -No pienso cambiar.

Lo que siento por ella... es real. No estoy hablando de mi madre.

No te has convertido en el virus.

-Ah, vale. Soy indestructible. Vaya, qué suerte.

-No podemos infectar al viejo. -¡Eh! No soy viejo. Tengo 36.

-Vamos a infectar al guapo.

-Eh, los dos somos iguales de guapos.

Bueno... -(gesto)

-(Gestos) -(gestos)

-Achús. Achús. ¿Eh? No, no, no, no, no, no,

no, no, no. No. (Gestos) Achús.

-Aaaaahhhh. Agh.

¿Por qué tiene que darme siempre en la cara?

(Gestos) (Escupe)

-Muy bien, prepárate para la destrucción...

-(Gestos)

(Gestos) -Soy un virus. Me propago y destruyo.

Cállate, tío. (gestos ad lib escena)

-Achús.

(Gestos ad lib) -Achús.

(Gestos) -Achús.

(Gestos ad lib escena) Oh, po... No. No. No.(gestos)

-Nos propagaremos a los satélites.

Y luego al mundo entero...

Nos propagaremos a los satélites...

(gestos) -(gestos ad lib escena)

-...y luego al mundo entero.

-(gestos) (gesto) Esto no es bueno. (gestos)

-El antivirus puede eliminar tus superpoderes para siempre

así que, que no te caiga encima.

Soy yo. Schwoz. Desde el trabajo.

-Nos propagaremos a los satélites y luego al mundo entero.

Es hora de salvar al mundo. (Gestos)

-(gestos)

(gesto) -Lo he conseguido.

-Eh, Kid. Adivina lo que acabo de hacer.

Ah, oh, sí. Lo han conseguido.

-Hurra por tu novio ytambién por su jefe.

¡Que no es mi novio!

-¡Vale!.

-Ya casi está.

-(risas) -(risa)

-(risa) -(risa)

-Escuchadme todos. Solo quería deciros

que me lo he pasado muy bien con todos vosotros.

Haciendo un simple puzle.

Y conectando. Cara a cara, con...

-(ríe) -gente real.

Y no sé yo, creo que es muy...

-(Gesto)

-Eh, ha vuelto la luz. -Y vuelve a haber internet.

-¿Cuál es tu contraseña de wifi?

-Yo te digo la contraseña: uno, dos, signo de interrogación,

arroba, fuera de mi casa. Ya hay internet.

Así que no quiero hablar con gente. Largo y dejadme mirar mi teléfono.

-Kid. Lo he conseguido.

Le saque el virus a golpes a ese tío

y entonces todo...volvió...otra vez...

¿Qué ocurre?

¿Qué tal las piernas?

Me duelen. Un montón. ¿Y tus poderes?

Preguntale a Schwoz. (gestos) Sigo con las pruebas.

¿Y... qué vamos a hacer con Rick Twitler?

No lo sé. El virus informático le ha fundido el cerebro.

¿No se acuerda de que eres Capitanman y Henry, Kid Danger?

Ni siquiera sabe quién es él. Observad.

Eh, ¿quién eres?

Soy Perico de los Palotes.

Seguro que sí.

¿Y... los que atacaron la casa de Henry?

¿No saben que es Kid Danger?

No, solo eran matones a sueldo. Saben menos que él.

Todo vuelve a la normalidad.

No todo. Sí, Schwoz, ¿qué pasa, tío?

¿Recuperará Henry sus super poderes o no?

-Eh, las pruebas son positivas...

¡Eh! ¿Eso es verdad? -¡Eh! ¡Genia! Es una buena noticia.

¡Eh! ¡Guay! Eso es...genial!

¡Eh! ¡Bien! -Eh, no. Me refiero a que las pruebas

son positivas sobre que nunca va a recuperar sus poderes.

Positivamente se han ido.

Tío, ¿lo dices en serio? -¿Y por qué diablos lo dices

de ese modo? -Ya, perdón. Mea culpa.

-Una segunda opinión. Piedra va.

NoAhora no. -Vale. Luego.

No, nada de luego. No necesito más pruebas para saber

que he perdido mi super poder. Se ha ido. Y no va a volver.(Gestos)

"Eh, Bubu. He perdido mi superpoder.

Eso no mola" (IMITA AL OSO YOGUI)

Sigues siendo un super héroe.

Oh, sí, acabo de acordarme de que ayer salvaste al mundo.

Deja de lloriquear como un bebé.

Tu vida sigue siendo alucinante. Au.

-Tenías razón. Lo de guardarla para luego.

-Una emergencia. -¿Qué sucede Charlotte?

El Dr Minyak está robando un banco con un ejército de

pavos reales radiactivos. -(Gesto)

-¿Qué vas a hacer, Kid? Te diré lo que no voy a hacer.

No me voy a quedar aquí sentado lloriqueando como un bebé.

¡Sí! Aaaah, mis piernas. Mascando que es gerundio.

Pásame el tubo de chicles, Schwoz.