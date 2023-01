Parte 2: Una nueva oscuridad

Subtitulado por Accesibilidad-TVE.

Capitanman, Buenavista está en peligro.

¡Eres el único que puede salvarnos!

¡Se acaba el tiempo! ¡Tienes que hacer algo!

Arriba tubo! ¡Uiiiiiiiiih!

¿Quién es la mas chula? ¿Quién es la más chula?

¡Chicos! intentare rescatar a Ray y a Henry.

¿Venís conmigo o vais a quedaros aquí...

jugando a súper chucho con Capitana Katelyn?

Mmm, difícil pregunta...

Ray me trata muy mal.

¿Es en serio? ¡Menos mal!.

Vale, tranquilo, Kid.

Todo saldrá bi...¡ohhhh, por favor, me encanta!

¡Olvídate del traje!

¿Cómo escapasteis de la trampa de Rick Twitler?

Guau. Guau. Guau. Guau. ¿Sabíais que era una trampa?

Si. ¿Y no nos lo dijisteis?

Te llamé mil veces pero no me lo cogiste, dejé un mensaje de voz.

¿Pero quién deja ya un mensaje de voz? ¿Por qué no un wasap?

Es viejo. No soy viejo.

¿Qué más da los años que tenga? 36.

¿Caísteis en la trampa al final? ¿Está Twitler en la cárcel?

¿Nos habéis traído miel?

Sí. No. Yno.

Twitler escapó. -¿Qué?

Y le robó a Kid sus super poderes. ¿Qué?

¿Qué? ¿Qué?

Sí. Mirad esto. ¡Piedra va! ¿Qué?,Ahhh.

¿Lo veis? -Con que ahí estaba mi piedra.

¿Dónde te habías metido, Dwayne?

Contadnos lo que pasó.

Vale, llegué a la fábrica de miel de Buenavista...

me descolgué por el techo y, pumba, aterricé sobre Rick Twitler.

Y él dijo: "Ay". Y yo dije: "Siento dejarme caer así".

Y todo el mundo dijo: "Menuda entrada en escena, colega".

Y yo dije: "Lo sé".

Un momento, nadie dijo nada de eso. Bueno, lo ibais a decir así que...

Salta a la parte en la que te roban los poderes.

Vale, ya salto, ya salto, me tenía super atrapado,

y Rick va y dice: "Ehhh, te robaré tus poderes

y los traspasaré al virus informático

y destruiré los ordenadores del mundo porque soy un memo".

Activó el artilugio que empezó a chuparme los poderes por la boca

y Capitanman estaba: "Noooo".

Y yo estaba: "Me las pagarás, Twitler".

A todo esto había una abeja volando a mi alrededor

y Rick Twitler no paraba de poner caras estúpidas.

Y yo estaba... Para, para, para.

¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo último que has dicho?

QueTwitler no paraba de poner caras estúpidas.

No. Sobre la abeja, que una abeja pasó cerca de ti...

...cuando la máquina te estaba chupando los poderes por la boca.

Sí, sí, sí, la abeja pasó por delante de mi cara

y Twitler me robo los poderes, resplandeció y salió escopetada.

Ya sé lo que debemos hacer.

Y yo, tenemos que encontrar a esa abeja y matarla.

¡No! Pues no se me ocurre nada más.

Creo que sé adonde quieres llegar.

Parte de los superpoderes de Henry se transfirieron a la abeja al pasar

Y si traemos a esa abeja aquí, a la Cuevaman...

¿Podremos matarla? Sí.

Noooooo ¡No os enteráis!

Si traemos a la abeja, tal vez pueda transferir a Henry los superpoderes

Vamos a la fábrica de miel a por la abeja y traigámosla a la Cuevaman.

Viva o muerta. -¡No! ¡Viva!

¿Pero qué pasa contigo? ¡Está bien! Vamos, Kid, vayamos...

Es un mensaje de vídeo.

Tal vez sea Charlotte. Deja que salte el buzón.

¡Estoy aquí! Tiene razón. Escuchemos.

Hola, chicos. Soy yo. Rick Twitler. ¿Qué tal estáis?

¿Qué tal estoy? Vamos a ir a por ti, Twitler.

Chicos, esta grabado. No puede oíros.

Bah. Ya..ya lo sé. Quería... Obviamente.

Y ver si vosotros lo sabíais. Continuemos.

Estáis enfadados conmigo por robarle a Kid Danger sus superpoderes

pero creo que tienes otras cosas de qué preocuparte, como...

¿Proteger a la familia de Kid de los matones que he enviado a su casa?

¿O debería decir, de los matones que he enviado a casa de Henry...Hart?

¿Cómo sabes mi nombre real? Es es lo que diría si pudiera oírme.

Pero sé que no puede así que...

Sucedió sin pensarlo, estaba buscando trabajo

y un superhéroe indestructible me contrato de compañero infatigable.

ahora mascamos chicle y luchamos contra el crimen.

Veamos he hecho la introducción, laamenaza

enviar matones a casa de Henry. Sí, creo que he terminado.

¿Alguna pregunta? Oh, bueno, es un mensaje de vídeo.

Protegeré a mi familia. Tú ve a por la abeja....

O tú deberías ir a mi casa y otro vaya a por la abeja...

o vamos todos por la abeja y la llevamos a mi casa.

He entrado en pánico, tío.

¡Iré por la abeja! Tengo el frasco perfecto en "Trastos y Demás".

Y yo iré con Jasper para supervisar.

Yo iré a por bolsitas de caquita para Katelyn.

Esa gente va a atacar a mi familia. Tranquilízate, ¿vale?.

Primero: ¿sabes si tu familia esta en casa?

Sí, están todos. ¿Incluso tu madre?

Sobre todo mi madre.

¿Y qué haces aquí parado respondiendo preguntas?

¡Tenemos que irnos! ¡Arriba tubo!

Bien, familia, lista para la cámara.

Filmemos antes de que termine la Semana de puzles y perritos.

Piper, estás preciosa. -Gracias. Genial. Te quiero.

¿Qué tal la luz -Creo que está bien.

¿Tú crees? ¡eso no es suficiente, papá!

Déjame hablar con tu padre, grita a tu cojín de los gritos.

¿Pero qué ocurre? Nuestro chico nunca me grita así.

Jana Tetrazzini completó un puzle de diez mil piezas

con su novio el príncipe Fuh'ard.

(Grito) -Eso es, cariño. Desahógate.

Y nosotros hemos hecho un puzzle de diez mil y una piezas,

le sacaremos una foto para... -¡¡Restregársela por la cara!!

Vamos, venga, venga. Espera, espera, para.

Hay que sacar a mi familia de la casa.

Ya, ya. Pero...¿cómo estoy? ¿Qué?... creo que bien. Yo qué sé.

¿Tú crees? Tu madre está ahí dentro. No empieces.

Dirías que estoy bien, realmente super bien...

No voy a opinar sobre eso,¿vale?.

Todo el mundo fuera.

¿Por qué nadie se mueve?

¿Porqué tenemos que irnos?

Ahhhh... Ahhhh...

Por... por... Que... es... tais... en... peligro.

¿De qué?

De perderos una semana gratis en el Hotel Staines.

¡Oh! -¿Qué?

¡Madre mía! Mi jefe os paga una suite de lujo.

¡Vaya sorpresa! -¿Ah, sí?

¡Uh! ¡Alucinante! Y con vistas al jardín.

¡Oh, vaya! ¡Fantástico!. ¿Que decís?

Estamos a tiempo. Claro.

Fantástico. Vamos al Staines.

Estupendo, pero, ¿qué hacéis? ¿Adónde vais?

A hacer las maletas. No hay tiempo. Os tenéis que ir ya.

¡qué gran idea! Adelante. -Vale.

Para mí el de delante Y para mí el de atrás.

Vale, matón, escucha Yo me desayuno a tíos como tú...Au.

¿Estás bien, Kid?

Es difícil pelear sin mis poderes.

Eh...mira esto.

Henry...

Mételo en EL frigo.

¿Has visto mi cepillo de dientes? ¿has mirado en tu baño?

Ahora te atiendo.

Jasper, ¿quieres bajar ya?

Dame un minutito. ¿Cuál es el problema?

Que está mucho más alto de lo que pensaba.

Pues baja otra vez y ve por la puerta principal.

No... Quiero hacer una entrada de superhéroe como Henry.

Jasper... Baja aquí y ayúdame a encontrar a esa abeja.

¡Vale! Jaspeeeeer...Dunlop.

Siento dejarme caer así...

¿Ya estás contento? Sí. Lo estoy.

Encontremos a esa abeja y larguémonos.

¿Era para mí? ¡Sí!

Lo siento... Menos mal que trajimos dos.

¿Será esa la abeja que buscamos?

Sí. Eso creo. Dame el frasco.

Alto, es la escena de un crimen. ¿Qué hacéis aquí?

Somos reporteros...

...del periódico del instituto.

Por mí, vale, me voy a descansar, los forenses no han venido.

Si hay alguna prueba tiradla a la basura porque ya no valdrá.

No creo que la cosa funcione así. Lo sé. pero ¿qué?

Jasper, ¿tienes ya a la abeja? La tengo.

¿Estás tonto, o qué? Pensaba que funcionaría.

¿Tirarle el frasco a la abeja? Sí. ¿Tienes más frascos?

No. Oh, no. Creo que la he molestado.

Vamos, suéltame. No, puede oler mi miedo.

Mírame....

Tú eres el frasco ahora.

Era el puzle de mi hermana. Más bien, era el puzle de tu hermana

Eso es lo que he dicho. ¿Tengo razón o no?

No.

Henry, están llamando a la puerta Ya voy yo, MAMÁ DE HENRY.

Nooo, nadie quiere tus galletas, niña.

Chico, si que lo estás pasando mal hoy, eh.

Sí, no acostumbro a pelear sin... ya sabes...Ahhh

¿Dignidad? No.

¿Desodorante? No.

¿Arrogancia? Mi supervelocidad.

Henry, coge mi maleta. Gracias.

Menos mal que estaba tu hermanita para ayudarte.

Sí, es la única que podría haberme ayudado.

No seas... descarado.

Eh. Es Charlotte. Deja que salte el buzón.

¿Qué?, tío, ¡qué obsesión con ignorar a Charlotte! Dime.

Tenemos a la abeja. Volved a la Cuevaman.

Vale, corto. Corto.

Charlotte tiene la abeja. Vamos a la Cuevaman.

Espera, espera. ¿Qué pasa?

Aún queda un matón aquí.

¿Dónde?

Ah. Bien visto, tío. Gracias.

¿Eres el último?

Lo soy. ¿Quieres salir corriendo?

Yo quiero irme a mi casa. Vale. Vete.

Gracias. Largo!

Volvamos a la Cuevaman. Vale.

Devuélvela.

Nos vamos al hotel Staines, hotel... -Staines

Staines -Hotel...

¿Qué ha pasado?

¿Henry? ¿Jefe de Henry?

¿Y la abeja? Ahí está.

Gracias por recuperarla.

Eh, la afeja estufo en mi foca. ¿Por qué hablas así?

Aaaah Aaaah

Un momento, creía que las abejas picaban una vez y luego se morían.

Henry, este no es momento para datos científicos.

Tienes razón, toma, unas pinzas para sacarte los aguijones

Bracias te laz defuelfo cuando zermine.

Ya, bueno, te las puedes quedar. ¡Fenial!

¿me podrás devolver mis poderes? Sí, métete en la cabina

apretaré un botón y tus poderes se transferirán de la abeja a ti.

Fantástico. Va, métete en la cabina.

Henry, ¿puedes oírnos? Alto y claro. ¡Dale!

Vale, voy a soltar la abeja en la cabina.

Y tendrás que enfadarla todo lo que puedas para que te pique.

Un interruptor "flip" saltará y activara el gas ribonucléico

en el momento en que te pique, hará que el picotazo te duela mucho más.

No me habías dicho nada antes de meterme aquí.

Lo sé, suelta a la abeja. ¿Qué? No, para.

¿Por qué tiene que picarme la abeja? apretar un botón y punto.

Hacer otra cosa científica que no duela, no me gustan las abejas.

No me gusta esto, paradlo. ¿No hay otra forma de hacerlo?

Es muy penoso oírlo. ¿Se le puede mutear?

Sí A mí a mí no me gusta esto, quates.

Odio las abejas, odio que me piquen. Sáquenme de aquí, los odio quates.

Lo siento, era el botón de mejicano. Aaaaahhh

¿Le está picando? Se lo está pensando, ahí va.

¿Funciona? ¿Te sientes más veloz? No lo sé.

¡Piedra va! ¡Ayyyy!

Ehhhh. Has vuelto Sí, he vuelto.

Ehhh. Funciona. Sí. Rápido, tirarme mas cosas.

Yo te tiraré algo. ¿Qué pasa?

Que ahora también puedes volar. ¿En serio?

Ahora tienes el poder de esa abeja. ¡Tú también puedes volar!

¡Solo salta y ten fe!

¡Yo también quiero volar!

Quita, voy a volar, nos vemos en las nubes caminantes terrestres.

Es increíble que creyeras que podías volar.

Literalmente, has picado.

Te has pasado, Schwoz.

¿Qué tal por la Cuevaman? Twitler.

¿Me querías disparar por una pantalla de ordenador?

No Claro que sí, todos te hemos visto.

¿Qué quieres, Twitler? ¿Vas a mandar a más matones de aperitivo?

Fue para despistaros, necesitaba tiempo para urdir mi verdadero plan.

¿Ah, sí y cuál es? ¿Ser un cretino? Porque si es así: misión cumplida.

Muy buena.

No el plan que os conté estando en la fábrica de miel.

Yo no estaba escuchando. Y yo no paraba de dispararte.

¿Recordáis el virus informático viviente que he inventado?

Casi que no. Más o menos, a ver ¿qué es?

Es un virus muy dañino solo quiere propagarse y destruir.

Y ahora cuenta con tu super velocidad, Henry Hart.

¿Ah, sí? pues adivina, Twitler. He recuperado mis poderes.

No me detendrás no podrías detenerme ni aunque pudieras volar.

Es curioso que lo digas hace un momento, se tiró del sillón

y se estrelló contra el suelo, tendrías que haberlo visto.

¿Sabes qué? No tiene gracia. No tiene gracia.

no mola que lo digas deja de reírte escuchemos tu plan fallido, Twitler.

No fallará.

Este virus destruirá la red informática de Buenavista,

se propagará y destruirá las redes informáticas de todo el mundo.

Y la era de la tecnología habrá acabado. Para siempre.

¿Por qué destruir la tecnología? Estás enfermo.

Creo que internet mató a su madre o algo así.

¿En serio? Qué mal, tío.

Internet no ha matado a mi madre está perfectamente, vive en Boca

y ¿de verdad que estás mirando tu móvil ahora mismo?

Estoy viendo fotos de tu madre. Esa es buena, tío.

Disfrutad de internet mientras podáis

pronto, para información de alguna materia necesitareis un libro.

Un libro de verdad con páginas de papel.

Noooooo Eres un monstruo.

Deja de hacer eso. Oh.

Buenas noches chicos, a ti, Charlotte, se te está viendo el pelo.

Está todo bien, ¿no?

¿Esa es la alarma de que "todo va bien"?

Me he sacado ya los aguijones. ¿Qué es esa alarma?

¿Es el apagón de que "todo va bien"?

Tranquilos hay una linterna en el cajón de los láseres.

No lo hagas. No, no, no. No no.

Dejalo, Jasper. ¡Lo siento!

(CONTINUARÁ)...