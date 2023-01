Parte 1: Un nuevo mal

Interrumpimos la emisión con una noticia de última hora.

Buenas tardes, una primicia informativa

o debería decir una primicia canina. -Guau, guau, guau.

La novia de Buenavista, Jana Tetrazzini,

ha completado un puzle de diez mil piezas

Abría la semana de sensibilización con los puzles y los perritos.

Capitanman y Kid Danger regalaron a la afortunada y a su adinerado novio,

el Príncipe Fuh'ard, unos adorables cachorritos.

Veremos en qué puede beneficiarles esta semana de sensibilización

hacia los puzles y los perritos, sin duda son muy monos.

Qué ricura de perritos.

Ahora noticias menos adorables.

Ayer se colgó un vídeo en internet en el queel multimillonario

fundador de la plataforma de redes sociales Twitflash, Rick Twitler,

pedía socorro desde un lugar no revelado.

¿Y dónde está este lugar no revelado, Trent?

Ponlo, Chuck.

Soy Rick Twitler.

No sé dónde me encuentro pero me han secuestrado.

¿Ese fuerte zumbido que se oye de fondo?

Lo he aislado con nuestro ordenador y...

Le gusta que le rasquen las orejas. Sí.

Como a mi madre. Como a todos.

Ibas a regalarle ese cachorro al príncipe Fuh'ard.

Pues se tendrá que "olvidar" ¿Te ha gustado el chiste?

Como decía aislé el zumbido en nuestro ordenador...

¿Nuestro ordenador? ¿No lo habían pirateado hace un mes?

Así es pero...

Schwoz, a estas alturas deberías saber quién lo pirateó.

Y tú deberías saber... ¡Disculpad!

Como decía, aislé el zumbido de fondo

¿A que no adivináis lo que es? ¿Abejas?

Seguro que abejas. Yo diría que abejas.

Pues lo habéis adivinado. Habrá sido el Apicultor.

Anda por la fábrica de miel de Buenavista, miraré.

¿No esperas a Henry?

Si, alguien debería cuidar de Katelyn si estoy fuera.

¿Le has puesto Katelyn? me encanta el nombre.

No, ha dicho, Katelyn.

Katelyn mira aquí, bonita, soy papá.

Avisa a Henry, que se reúna conmigo en la fábrica de miel

De acuerdo.

Arriba tubo.

He ido a tres tiendas, ya encontré un puzle de diez mil una piezas

Vamos familia, quiero las manos en las piezas y las piezas en el tablero

¡Andando! -¿A qué viene esto, cariño?

Jana Tetrazzini hizo un puzle de diez mil piezas y sale en las noticias,

me ayudareis a hacer uno de diez mil una piezas porque yo no pierdo nunca.

Piper, no deberías ser tan competitiva.

Salvo que sean los Tetrazzini. Son horribles.

Así que, haz café, hay que hacer ese puzle.

¿Cuántas piezas hay ahí dentro? -Hay diez mil... una.

Tengo que irme. -¿Y que hay del puzle?

Lo siento lo olvidé Jasper ha quedado finalista

en la competición de canto tirolés de Buenavista. Tengo que irme.

Hoy no, Henry.

Perdona, ¿qué?

Que hoy no.

Henry, hemos hablado a tus espaldas y nos damos cuenta que a veces...

Tu reloj emite tres pitidos...

inventas una ridícula excusa para irte y no volver en horas.

No me invento ridículas excusas.

¿Ah, no? y cuando dijiste que se incendió la cama de agua de Jasper.

O que tu profe te necesitaba para que le recortaras el pelo del tobillo.

O cuando viste un pájaro con cara humana calle abajo.

O un humano con cara de pájaro... calle... arriba.

¿Hablamos de esto luego?

¿Después de ver a Jasper en el concurso de percusión vocal?

Has dicho que era un competición de canto tirolés

Son las dos. Hoy... no.

Tengo que ir al baño. Si se tiene que ir, que vaya.

¿Vas a alguna parte? Ahhhh

¿Henry, estás bien? Aghh

Está bien.

Ocurrió sin pensarlo buscaba un trabajo

y un superhéroe indestructible

me ofreció ser su compañero infatigable,

ahora mascamos chicle y combatimos el crimen

"1 PARTE: TRASPASO DE PODERES"

Henry...

Sabemos por qué te inventas esas descabelladas excusas

para estar durante horas fuera de casa

¿Ah, sí? Sabemos que tienes un secreto.

¿Ah, sí? Sí, y sabemos cuál es.

Eres un súper... adicto al trabajo.

Ese reloj siempre está pitando y... te vas corriendo a trabajar.

No pita siempre, es casualidad Dame el reloj.

Te lo devolveré cuando terminemos el puzle y podrás irte a trabajar.

Y el móvil, lo mira constantemente.

Secuestrado...

¿Es Henry quién llama? No contesta a las llamadas.

Ni a los mensajes, ni siquiera por Twitflash.

Es Ray. ¡Venga ya!

Hola, ¿qué pasa?

Estoy en la fábrica de miel. ¿Y Henry?

No lo sabemos, no contesta en su reloj ni en su móvil.

Le he comprado un "yogurlado", estoy como un tonto mientas se derrite.

¿Está Henry con Ray?

No y se le está derritiendo su yogurlado.

Ya está. Me voy a su casa.

He visto el vídeo del secuestro y aparece un símbolo.

Me parece que hay algo raro en este secuestro.

Tal vez, tal vez.

¿Qué hace Katelyn?

# Cuando la luna brilla sobre la Cuevaman... esperare al ascensor #

Schwoz, que le está cantando una canción de amor.

Katelyn es mi perra se la robé al "fuhlardo" ese limpiamente.

No tiene derecho a hacer eso.

¿Qué tal si hacéis más al puzzle y miráis menos el Twitflash?

Sí, perdona es un momento ya lo dejo. -Es terrible ya lo dejo

Papá, ¿ves esto?

Espera, Trent Overunder está despotricando.

Ya te digo... -Y no veas como.

¿Puedo coger mi móvil?

¡No! -¡No!

¿Dónde estás?, tienes que venir al curro hay una emergencia.

Hoy no va a ir ¿qué emergencia puede haber en una tienda de baratijas?

Noooo nada de emergencias laborales

¿No tenías que estar en el concurso de percusión vocal y canto tirolés?

Guau... ¿Tenía?

Piensan que trabajo demasiado, me han quitado el reloj y el móvil.

no puedo trabajar hasta terminar el puzle, aunque sea una emergencia.

Ahhhh

No tragaremos ninguna de sus ridículas excusas.

Es comprensible, lo entiendo, solo quería avisaros

que he visto una furgoneta con perritos, en la esquina.

¿Una furgoneta con perritos?

Sí, van por ahí y te dejan acariciar a los adorables perritos.

Eso sí suena real. -No, no, no, no.

Es la Semana de los puzles y los perritos.

¿Qué decís? Os tragáis otra ridícula excusa.

Mamá son perritos.

No te atrevas a irte cuando salgamos.

Debes ir a la fábrica de miel y detener al Apicultor

para salvar al director de Twitflash.

Debo terminar este puzle de diez mil una piezas.

Usa tu súper velocidad. ¿Crees que no he pensado en eso?

Pues no, y es una gran idea.

¡Melosito, estoy aquí ooooohhhh! He comido mucho yogurlado.

¡Capitanman! No lo puedo creer. Las moscas siempre acuden a la miel.

No voy a poder hacer muchas virguerías ahora mismo.

Los lácteos me sientan mal.

Pues deja que te reciba "zumbando". "Zumbando" No está nada mal.

Katelyn, un poquito más arriba un poquito más arriba... Ahí, eso es.

¡Schwoz! ¿Qué problema tienes ahora?

¿Recuerdas a Capitanman y Kid Danger luchando contra el gigante

que hablaba con una toalla? ¿Cómo iba a olvidarlo?

Bueno, lo he olvidado. ¿Qué le pasa?

El símbolo del vídeo del rehén estaba tatuado en el cuello.

Y también en el spray de flacigas...

Vale...

Y los científicos de Ciencias del Mal S.A. lo tenían en sus uniformes.

¡Es verdad!

Robaron el cactus más venenoso del mundo y dejaron una tarjeta del logo

Salió en las pantallas de la Cuevaman cuando piratearon nuestro ordenador.

¿Ah, sí?

Como si combatiera con un equipo secreto de villanos sin saberlo.

Exacto.

Haz una búsqueda de ese logo en todas las imágenes disponibles

y yo haré cariñitos a Katelyn.

¡Madre mía!

Madre mía es lo que Katelyn diría si pudiera hablar.

Abre la puerta. Déjanos entrar. ¿Pero qué te pasa?

Me he dejado los zapatos y tengo frío en los pies.

No había ninguna furgoneta con perritos.

Listo. Vámonos.

¡Quietos! Alto ahí, jovencitos. Hemos terminado el puzle.

Sí. Ha molado.

¡A la porra los TetraZzini! Me caen fatal.

Adiós. Adiós.

Eres historia, Capitanman siento "abejarte" la fiesta.

¿Es todo?

¿No tienes ningún dolor? Llevas encima como mil abejas.

Soy indestructible, las abejas no pueden picarme, hacen cosquillas

De acuerdo ¿qué tal avispas?

Sal de la fábrica de miel, Ray, y ahora mismo.

Henry, no vayas a la fábrica de miel. Cuando...

vuelve a la Cuevaman cuando recibas este mensaje.

...recibas este mensaje, ven a la Cuevaman

Sal de ahí. ...Corréis un gran peligro.

Es una trampa, Ray, te han tendido una trampa.

Me ha salvado la vida, gracias. De nada.

Sé que eres multimillonario, pero no quiero una recompensa monetaria.

¿Dónde está Kid Danger? No sé, se ha perdido un yogurlado.

Está bien.

¿Qué es eso, amigo? Un mando.

Yo tengo una tonelada ¿Qué hace? Activa una trampa.

¿Ah, sí? ¿Para quién? Para ti...

...empieza el juego Capitanman.

Tío, odio tus abejas.

Está bien, vale, Rick.

Llevas riéndote más de una hora. Es suficiente.

Perdona, es que estás tan ridículo.

No esperaba ser congelado por el hombre al que acabo de salvar.

Ah, sí, sí, es gas plasma. ¿Eh?

Plasma gas, una sustancia extraída de un cactus venenoso

que robé en el congreso de cactus de Buenavista.

¿Ah, fuiste tú? Ajá.

¿Pasamos a la parte en la que te sacudo y te llevo al trullo?

Eso no va a pasar. Claro que sí, Rick.

Me he peleado con un montón de villanos, siempre gano.

No soy de la clase de villanos que conoces... Ray Manchester.

¿Quién es ese?

Pirateé el ordenador de la Cuevaman durante el congreso de cactus.

Lo sé todo sobre ti. No, qué va.

Te llamas Ray Manchester.

Tienes una tienda de tapadera encima de la Cuevaman, "Trastos y Demás".

Le dices a la gente que tienes 36 cuando en realidad tienes...37

Nooooo.

¿Por que quiere el fundador de Twitflash

destruir a Capitanman y a Kid Danger?

O no quiera destruirlos, solo robarles sus poderes.

¿Cómo hará eso?

Es complicado, te lo explicaré Vale.

Un tiempo limitado antes de desmayarme.

Pues date prisa.

A Ray y Henry los rociaron con flacigas.

Se puede contrarrestar su efecto pero jamás se elimina del organismo.

En Halloween, Ray y Henry pasaron por el portal de Ciencias del Mal S.A.

y se impregnaron de un residuo biológico interdimensional,

que tarda años en eliminarse de la piel.

Y con Susi Sibilante, la bomba que nos mandaron a la Cuevaman,

recibieron una dosis de rayos gamma.

La guinda fue la tarta diez leches.

La décima leche es la que se necesita para formar... EL AMORE.

¿Amor?

No, Ácido macro oxy ribonucleico enzimático.

A M O R E, eso es Amore.

Lo es, Charlotte, sí lo es. Espera, ¿Qué?, espera, Schwoz.

La molécula AMORE se une a la sustancia que te hace indestructible

localiza a Amore y lo extrae de tu cuerpo junto con tus poderes..

Parece doloroso. Muy doloroso.

Por suerte soy indestructible.

¡He dicho que te voy a quitar tu indestructibilidad!

Ya me dirás cómo.

Ya te lo he dicho. ¿No has escuchado nada?

Sí, te he oído, bla, bla, bla, la química, las moléculas.

Kid Danger vendrá y te dejará la cara como el gorro de un cardenal.

¿En serio? Lo dudo mucho.

¡Kid! Acabo de decir que vendrías. ¿Ah sí?, ¿Justo ahora?

Sí, ¿no me has oído?

No, he llegado, he visto el tejado, un respiradero, y me he dejado caer.

¡Guay! ¿He caído sobre el bueno, el malo?

¿Quién es éste? El malo Rick Twitler.

Intenta robarme mis poderes. Muy mal, Rick Twitler.

Espera, pensaba que era el rehén. Falso.

¿Y qué le ha pasado al apicultor? Laseado.

¿Y por qué estás en cuclillas? Atrapado.

¿Finge su secuestro y luego intenta robarte tus superpoderes?

No sé, no estaba escuchando.

Te iba a quitar todos tus superpoderes y traspasarlos... aquí.

¿Una lámpara de lava? No.

Es un virus informático, vivo, orgánico y muy agresivo.

Infectará los ordenadores, portátiles y teléfonos de la tierra.

Destruiré internet para siempre. Muy mal, Rick Twitler.

Tengo una pregunta. Dispara.

Tú creaste Twitflash. Eso no es una pregunta, pero sigue

¿Por qué quieres destruir internet? Esa sí lo es.

Internet lo ha estropeado todo y en parte es culpa mía.

La gente no levanta la vista de sus móviles mirando Twitflash, terrible.

Pero, tío, los memes... Son graciosos.

El de las ratas... El gato que asusta al mono...

Y el del bebé en la cuna que pone "¿Ya te sientes viejo?"

¡A la porra los memes!

Por eso creé un virus informático indestructible, de gran velocidad

Que soltaría al mundo y destruiría internet para siempre.

Muy mal, Rick Twitler. ¡Oh, ya basta!

Sácame de aquí me arden los glúteos.

No veo ningún botón de apagado. Pues dale con el láser.

Vale. Yo no lo haría.

Ahora sí que lo hago.

Lo has empeorado.

Te dije que no lo hicieras. Cállate ya, Rick Twitler

Espera, deja que te explique algo. ¿El qué?

Mi plan era robaros los poderes a ambos...y construí dos trampas.

Muy mal, Rick Twitler.

Despídete de tu superpoder Kid Danger.

No. Vale.

¿Qué? No, espera, espera.

¡Ya verás! Nos vemos en la Edad Media.

Kid ¿No tienes ya super reflejos? No lo sé.

Toma, cógelo. ¡Ayy!

No los tienes.

CONTINUARÁ