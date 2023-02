(Sintonía de la serie)

(AMBOS) Derecha, izquierda, arriba y adentro.

Y luego doblar para ganar.

Derecha, izquierda, arriba y adentro.

Y luego doblar para ganar.

Te quiero, tío. ¿Tú también?

(AMBOS) Derecha, izquierda... Vale, no entiendo.

Solo es hacer esto.

Derecha, izquierda, arriba y adentro.

Sé cómo doblar servilletas.

Lo que no entiendo es por qué tenemos que hacerlo.

Es para una ONG.

Servilletas para los pobres.

Puede ser parte del problema o de la solución.

Vale, pero ¿cómo ayuda a los pobres doblar servilletas?

Dios mío. ¿No crees que eso ayude?

Creo que sí, pero creo que es mejor darles cosas básicas.

Como ropa o comida.

¿Y con qué crees que se van a limpiar la boca

después de comer tu comida?

Y no digas que con la ropa.

Porque se ensuciarían la ropa que acabas de darle.

Es de cajón. Piensa, Charlotte.

(TODOS) Derecha, izquierda, arriba y adentro.

Y luego doblar para ganar.

¿Qué hay?

Derecha, izquierda, arriba y adentro.

Y luego doblar para ganar.

Está bien.

De acuerdo, os lo diré.

¿Decirnos qué?

Capitán Man y Kid Danger han sido contratados

para vigilar en la ¡Mamacom!

¡Sí!

¡Sí! ¡Sí!

¡Es genial, sí!

¿Qué es la Mamacom? A casa, fuera.

Yo tampoco sé lo que es.

Adiós.

La Mamacom es una convención de madres.

Es la madre de las convenciones. La hacen una vez al año aquí.

Y solo hay dos modos de entrar:

ser mamá o como vigilante.

El disfraz de mamá de Ray del año pasado fue penoso.

¿Podéis creerlo?

Tío, está fatal, he perdido todo el respeto que le tenía.

Esto no me lo esperaba de él.

He dicho que os marchéis.

No quiero hacer ese trabajo, seguro que es un muermo.

Está bien, sabes que adoro a las madres.

Por favor, no me lo estropees.

Te prometo que nunca más te pediré ayuda para nada.

Vale, iré contigo. Genial.

Ahora necesito tu ayuda.

Me has dicho que... Eso era el pasado.

Cuando este finde vigilemos el muro de Envygram.

¿Qué? ¿Qué es el muro de Envygram?

¿De dónde sales tú?

Estaba durmiendo en mi jaulita y me habéis despertado.

El muro de Envygram es un muro de piedra que viaja por el país.

Si tienes diez mil seguidores en tu cuenta de Envygram,

te puedes sacar una foto.

Quiero sacarme una foto delante del muro.

¿Ves? Así funciona.

Henry y yo vigilaremos el muro todo el finde

para que solo los que tengan diez mil seguidores en Envygram

se saquen una foto en el muro. ¿Todo el finde?

48 horas.

No, no pienso hacer eso.

El tipo de la Mamacom dijo que solo nos contrataría

si vigilábamos el muro antes.

Pero... Te quiero en ese muro.

Te necesito en ese muro.

Pero...

No te pongas entre la Mamacom y yo o te destruiré.

Vaya, tío, muy bonito.

Ray necesita una victoria.

Sí, está dolido desde el vídeo del pájaro que se le cagó en la boca.

Se me había olvidado.

Que se te siga olvidando o te destruiré.

¿Alguien quiere ver ese vídeo?

Sí. Por supuesto.

Schwoz, no pongas ese vídeo o te destruiré.

Lo dice por decir, vamos, ponlo.

"Capitán Man, has viajado a través del tiempo,

del espacio y el centro de la Tierra para salvar Buenavista".

"Dinos, ¿cuál es tu spice girl favorita?".

"Eh...".

(TODOS RÍEN)

"En la punta de la lengua el Capitán Man tenía...".

"¿No has visto?"

Páralo, qué bueno.

¡Dejad de reíros!

Pusiste las pantallas a prueba de láser, ¿eh?

Sí. Buen trabajo.

"Estamos en el muro de Envygram

con Capitán Man, quien va a permitir

que los primeros VIG o grameros muy importantes

se sitúen delante del muro para sacarse su PIC

o foto en color".

"Preston, ¿estás emocionado?".

-"Hola, tíos, ando megaliado,

pero he querido sacar algo de tiempo porque cuidar de tus selfies

es tu oxígeno".

"Toda esta gente no habla, solo mira las pantallas

y dice cosas sin sentido".

"Si no vives tu verdad, morirás en tu mentira".

"Y usa la crema Grano, el cuidado de tu persona es primordial".

"Muy bien, morritos, enséñame tu cuenta de seguidores".

"Once mil, no confundáis mi amabilidad con debilidad".

"Calla".

(Murmullos)

En horizontal, por favor.

Tengo filtros exclusivos, quiero que los uses en el siguiente orden.

Sepúlveda, Melrose, Rodeo... Terminado.

¡Mi tesoro!

¡Pss!

Piper, oye, estoy guardando el muro. Lo sé.

Quiero sacarme una foto delante de él, pero...

Ando un poco corta de seguidores.

¿No tienes los diez mil seguidores?

Ha sido un mes muy duro,

pero déjame colarme y sacarme una foto.

Vale, pero rapidito.

Eh... disculpa. Hola.

¿Qué pasa?

"Hola, ¿tiene suficientes seguidores para sacarse la foto?".

"Sí".

"Está todo en regla, tengo diez mil seguidores".

"¿Sacamos la foto?".

"Bueno, necesito eso para verificarlo por mí mismo".

"O podrías fiarte de mi palabra".

"No estaría haciendo mi trabajo".

"Que con tanto gusto este fin de semana,

así como el mes que viene, en la Mamacom".

"La madre de todas las convenciones".

"¿Lo dices en serio?".

"Muy en serio, Kid Danger".

"No bromeo con las mamás".

"Devuélveme mi móvil".

"Las reglas son las reglas".

"Tengo que comprobarlo".

"¡Ay, no me muerdas!".

"¡Quiero tener alas de mariposa y cola de mofeta!"

"Vale, está bien".

"Tranquilo".

"Me voy a marchar, ¿de acuerdo?".

"Es lo mejor para ti". "Pues por eso mismo lo hago".

"Bien". "Pero volveré,

cuando menos te lo esperes". "Estaré esperando".

"Siento que hayáis tenido que ver esto".

(GRITA)

"¡No puedes hacer eso, no, dame eso!".

"¡Solo quiero una fotografía!".

"Esto no es para ti, dámelo".

"Estás intentando destruir mis sueños".

"¡Para!". "¡Déjame!".

"¡Déjame en paz!".

"Se te ha ido la olla, esto no es normal".

"¡Quiero mi foto!".

(AMBOS GRITAN)

"Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe me contrató para ser su compañero".

"Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen".

(Sintonía de la serie)

Tira. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! (RÍE)

(RONCA)

Hola, pasaba por aquí

y he traído un par de barritas de caramelo gigantes.

(RONCA) Kid.

Kid.

Oh, se ha dormido.

Será mejor que lo despierte.

Eh, hola.

Te has dormido, chavalín.

¿Qué pasa?

¡He dicho que te has dormido!

¡Estoy despierto!

Despierto, ¿vale? Despierto.

Dios, para, tío, para.

¡Tío!

Tenías que estar guardando el muro.

¿De quién? Son las cuatro de la mañana.

Es la hora perfecta para que los que no tienen seguidores,

se cuelen y se saquen una foto mientras tú estás...

¿Esas barritas son gigantes?

¡Shh!

(Ruidos)

Conozco ese sonido.

Parece que viene de...

Oh... es un pajarito.

Igual quiere una foto en el muro.

¿Cuántos seguidores tienes, chiquitín?

¡No! ¿Eh?

Ese es el pájaro.

¿El que usó tu boca como retrete?

Sí.

¿El que se hizo caquita en tu lengua?

Déjalo ya.

¿El que te dejó un regalito en los labios?

Que lo dejes. ¿Cómo sabes que es el mismo?

Sé que es él, le quemé el ala la primera vez que nos vimos.

¿De dónde has sacado eso?

Lo había reservado para una ocasión especial.

Pío, pío, amigo mío.

¡No, no, tío!

Has destruido el muro de Envygram. Pero me he cargado al pájaro.

¿Eh?

(SE AHOGA)

¿Ha vuelto a hacerlo?

Sí, lo ha hecho.

(Móvil)

Hora de tomarme mi cara.

Schwoz al habla.

Anoche Ray destruyó el muro de Envygram.

Ya, me lo veía venir.

Sí, bueno, pues aquí hay un montón de envygrameros

que se quieren sacar una foto con un muro que no existe.

Eso también me lo veía venir.

Y el mismo pájaro se cagó en la boca de Ray de nuevo.

(RIENDO) Esa sí que no me la veía venir.

Ya, ni yo tampoco.

En serio, no está bien.

En fin, Ray la ha cagado y tenemos que solucionar esto.

Schwoz, tienes que ayudarme, tío.

Ya, lo sé.

Si averiguan que he volado el muro,

perderé el trabajo de la Mamacom

y mi razón de existir.

Tranquilo, tío.

No hay razón para hacerse caquita por una cosa así.

(RÍE) ¡Ayúdame!

¡Eh, pantalones de Rambo!

Enséñanos el muro.

Queremos sacar unas fotos.

En primer lugar, son pantalones utilitarios.

Y segundo, no tienes suficientes seguidores para sacarte la foto.

Sí que los tengo.

Espera, ¿qué? Eso.

He estado activa durante las últimas doce horas.

Me he sacado toda la noche sacando fotos de perritos

y diciendo cosas como: "los selfies son tu oxígeno".

(TODOS) Los selfies son tu oxígeno.

-Ahora tengo diez mil seguidores.

Así que quitad esa cortina y empecemos a gramear.

Bueno, es que verás...

Mira...

Acabo de recibir un mensaje.

En mi smartphone.

Tengo que leerlo.

¿Como?

Es de los mismísimos creadores de Envygram.

-¿Vosotros tenéis algo? ¿En serio?

No lo tengo.

Bueno, ¿qué tal si lo leo entonces?

En voz alta.

Lo parafrasearé. Lo iba a leer.

¿Por qué no te callas?

Dice que ahora necesitáis...

un millón de seguidores para sacaros la foto en el muro.

-Imposible.

No entiendo por qué te han enviado un mensaje a ti.

Soy la persona de contacto.

¿Qué dices? -Yo tengo un millón de seguidores.

Es verdad.

Eh... vale.

¿He dicho un millón? Sí, cuando has parafraseado.

Ya, pues lo habré leído mal.

Por eso soy la persona de contacto.

Soy yo.

En realidad necesitas... ¿alguien tiene diez millones de seguidores?

-No. -No.

Pues es lo que necesitáis, diez millones.

Para poder hacerlo. Me parece un abuso.

-¡Os odio!

Bueno.

Salvo que alguien tenga diez millones de seguidores,

esa cortina permanecerá cerrada.

A partir de ahora, si alguien de Envygram te manda un mensaje,

quiero saberlo. Cállate de una vez.

No me han mandado nada.

Me lo inventé para tener tiempo para solucionar esto.

Oh, ya entiendo.

Era una mentira.

Sí. Muy listo.

-Eh. Tío, que viene tu hermana.

No digas nada.

Ni una palabra, nada de nada. Vale.

Algo le ha pasado al muro. Ray se lo ha cargado.

Venga ya.

"Está bien, ¿cuál es el plan?".

No aguanto a estos enseñando a Ray cómo sacarse un selfi.

Levanta más el brazo.

Debe doler. Ya me duele.

Si duele, es que lo haces bien. Ahora, baja la vista.

Con los ojos, no con la cara. No me digas lo que tengo que hacer.

Y di: "tururú". Tururú.

Y saca la foto.

Crasus, eres un genio.

Eso es, hashtag Crasus con tres símbolos de dólar.

Ya te odio otra vez.

Vale, primer paso:

Jasper se colará detrás de la cortina con el supersuccinador

y eliminará los escombros del muro. Guay.

Después de que esté despejado el terreno,

Schwoz pondrá la versión en miniatura

y usará el Growbro 3000.

¿Qué hace el Growbro 3000?

Hacer crecer cosas, Bro.

Guay, hasta pronto.

Puede que no sea tan pronto.

Necesita tiempo para terminar la reproducción de este mural

-¡Hashtag Buckstad se acerca!

¡Hashtag Buckstad se acerca!

¡Hashtag Buckstad se acerca!

¿Qué?

¡Hashtag Buckstad viene para acá!

¿Qué te pasa en la boca?

Hashtag Buckstad es el envygramer más seguido en todo el mundo.

¿Y qué?

Que tiene 200 millones de seguidores y viene ahora mismo

para sacarse una foto en el muro.

-¡Hashtag Buckstad se acerca!

¡Hashtag Buckstad se acerca! ¡Preparad el camino!

Date prisa.

Tenemos que irnos ya.

Jasper, ¿te has comido el osito de azúcar entero?

Voy a vomitar.

Aquí, hazlo en el supersuccionador.

"Últimas noticias, Buenavista tiene fiebre

y su nombre es Buckstad, Hashtag Buckstad".

"El cual está a punto de llegar para sacarse una foto en el muro".

"Yo antes era corresponsal de guerra en Afganistán".

(RÍE)

-Que viene Buckstad, ya está aquí.

¿Llegamos tarde?

No. He vomitado.

Vale, id a succionar los escombros.

Pero hay que entretenerlos. Yo lo haré.

Me pondré un sombrero pirata y me subiré a ese árbol.

Veré si se me ocurre algo mejor.

Entonces, vosotros os intercambiáis la ropa.

¡Hashtag Buckstad está aquí, se acerca!

-Ya está aquí

Va, va, va.

(Música)

(Murmullos)

-Me gusta. Me gusta.

Me gusta. Me gusta.

Me gusta.

(Estruendo)

Me gusta.

Me gusta. Me gusta.

Seguid.

Mostradme el muro.

Muy bien.

¿Todo el mundo listo para ver el muro de siempre?

Porque yo sí que lo estoy.

Sí.

El mismo.

Adelante.

Me...

gusta.

(TODOS) ¡Bien!

Bien. Lo conseguimos.

-Coge mi móvil.

¿Por qué?

Vas a sacarme una foto en ese muro.

(VOCES A CÁMARA LENTA)

¡Piper, no!

-Venga, venga.

Oh, no.

Bueno, ¿y a mí qué?

-¡Alto ahí!

Ese pájaro.

-El que se hizo caquita en tu boca.

Cierra el pico.

-¡No, vomitarás!

Pero es que está tan bueno.

Di "tururú".

Muere, pájaro cagón.

¡No!

¡Fallé!

¿Sacaste la foto? Dime que la tienes.

La tengo.

Sí. -¡No!

Cierra el pico.

Te has lucido.

Tranquilo, algún día alcanzaré a ese pájaro.

Ya, pero ¿qué hay de la Mamacom?

Habrán visto cómo te has cargado el muro.

Schwoz hará otro antes de que lo descubran.

-Hola, chicos, estamos en directo y esta es nuestra historia.

Capitán Man acaba de volar el muro. -Se lo ha cargado

Ya lo saben, tío.

Vale, me pondré un sombrero pirata y treparé a ese árbol.

Entonces, tú y Jasper os intercambiáis la ropa.

Los de la Mamacom nos han despedido.

¡No!

(SE ATRAGANTA)

(RÍE)