El muffing del amor

A lo mejor es una emergencia.

(Música de aventuras)

Pero... ¿para qué nos habrá hecho venir aquí un jueves a media noche?

No lo sé,

pero como sea otra vez esa pesadilla

no pienso cantarle una nana.

"¡Oh!".

A lo mejor es una emergencia.

A lo mejor se ha...

Aquí estoy.

Esto es una emergencia.

Llevas...

¿Por qué llevas...?

¿Llevas rulos?

¿Qué? ¿Pensabas que mis rizos eran naturales?

(Pitidos)

¡Eh!

Hola, amigos.

Bienvenidos.

Bienvenidos. Eh...

Sí, vale.

Y, ahora, me gustaría presentaros a alguien muy especial.

¿Quién es? (SUSURRA) No lo sé.

Parece una mujer. Sí.

Amigos.

Esta es Gwen.

Hola, chicos.

Eh... Hola.

Hola. Hola, Gwen.

Oye, Ray, ¿puedo hablar contigo?

Gwen, no te vayas, será solo un momento.

¿A que es bonita? ¿No es preciosa? ¿Te has vuelto loco?

¿Qué? ¿Crees que puedes traer

a cualquier desconocido a la cuevaman?

Gwen no es una desconocida.

Llevo poco tiempo.

¿Desde cuándo la conoces?

Unas tres horas.

¿Tres horas?

¿Qué? ¡Oh, se me olvidó!

¡He de decirle que eres Kid Danger! ¡No puedes!

Oye, cariño. ¿Sí?

Apuesto a que nunca adivinarías quién es este cabeza hueca.

No, no es buena idea. No...

¡Kid Danger!

Pero ¿qué...?

No pasa nada, Gwen sabe que soy Capitán Man.

¿Qué estás diciendo? ¡Ray!

¿Sabéis qué? Mmm.

¡Oh!

Gwen y yo...

nos vamos a casar.

¿Qué?

¡Hola!

¿Qué pasa aquí?

Ray se va a casar con una mujer a la que conoció hace tres horas.

¿Qué?

Y...

¿por qué llevas esas cosas en la cabeza?

Porque sus rizos no son naturales.

¿Qué?

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe me contrató para ser su compañero.

¡Ah!

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(B.S.O. "Henry Danger")

Dilo. ¡Arriba, tubo!

¡Eh, mi bota!

¡Ja!

(Gruñido)

¡Ah!

(Gruñido)

Henry. ¿Sí?

Esta planta me intimida.

Tío, tenemos problemas más gordos ahora que...

la sed de esa planta.

(Gruñido)

¿Cómo puede Ray casarse

con una mujer a la que conoce desde hace tres horas?

A lo mejor tiene una cama elástica.

(Gruñido)

¡Ay!

No, yo te quiero mucho más.

¡Yo, también!

No, yo te quiero más que tú a mí.

Oh, yo creo que sí.

Vale, estoy a punto de vomitar.

¿Qué es eso?

Esto nos puede decir con seguridad

por qué Ray se ha enamorado tan rápidamente.

Oh.

Eh... pero ¿cómo...? Shh.

'Mua', sí.

¡Ray!

¡Ray, tengo algo para ti!

Sí, te veo en unos minutos.

Te quiero.

Vale, Schwoz. ¿Qué me tienes preparado?

¡Oh!

¡Oh!

¿Qué...?

¡Charlotte, cógelo!

¿Yo? ¡Ah!

Buen trabajo.

Ahora, vamos a llevarlo al sofá, ¿vale?

¡No!

¡No!

Venga, sonríe para mí.

(Gruñido)

¡Ah!

¡Me ha escupido!

Vale, vale.

Vamos, déjame ver.

Tranquilo, no es mucho.

Te limpiaré, eso es.

Henry.

Jasper...

Hola, Gwen.

Eh...

Jasper.

¿Por qué no vas al baño?

¿Porque no tengo ganas?

Entonces, ve al baño

y te pones a escuchar Celine Dion en tu móvil.

¡Vale!

¿Sabes?

Henry.

Me dio la sensación anoche

de que no quieres que me case con tu querido amigo Ray.

Oh, me alegro de que sintieras esa sensación.

Porque esa sensación es precisamente

la sensación que quiero que sientas.

¿Me sigues, Gwen?

Perdona, ¿cómo has dicho?

¡No, perdóname tú porque yo no repito las cosas!

Ah.

Eh...

¡Ay!

(SUSPIRA) Ah.

¿Qué estás haciendo?

Estoy conectando este dispositivo al cerebro de Ray

y convirtiendo sus impulsos de memoria cerebral

en un archivo de audio y vídeo,

de modo que podamos ver sus recuerdos del día de ayer

cuando conoció a esa mujerzuela.

¿Cuando conoció a esa mujerzuela?

"¡Eh! ¡Sí, tú!".

"¿Yo?".

"¿Qué haces con eso?".

"Eh...

nada".

"Eso es mentira".

"Creo que eres una delincuente".

"¿Tienes...

hambre?".

"Eh...".

Conozco a Ray...

y por eso no me trago que quiera casarse contigo

nada más conocerte, salvo que...

le hayas hecho algo.

Oye...,

Henry.

Yo esperaba que fuéramos amigos...,

pero ahora...

siento haberte hecho estos muffins.

Mu...

¿Muffins?

"Mmm, está riquísimo".

"Es un muffin estupendo".

"Capitán Man".

"¿Sí?".

"¿Puedo...

besarte?".

"Eh...".

"Eh...".

"Y, ahora, Capitán Man, ¿hay...

algo que quieras decirme?".

Claro, tengo algo que decirte.

"Sí".

"Que te quiero".

"Ah".

"Exacto".

"Y siempre me querrás".

"Y siempre te querré".

Uf.

¡El muffin!

¡Sí!

¿Cómo?

Gwen le ha puesto algo al muffin.

No sé, le habrá añadido algún tipo de sustancia química

que ha hecho que Ray se enamorara de ella al besarla.

# ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! #

¡Jasper!

¿Qué pasa?

Tenías que estar en la tienda con Henry.

Y estaba, pero Henry quería hablar a solas con Gwen.

¿Gwen? ¡Lo que faltaba!

¡Corre!

¡Esperad, yo también corro!

¡Mmm, madre mía, está...!

¿Qué lleva, plátano y nueces? ¿Es de plátano y nueces?

¡Henry, no te tragues el muffin!

¿Qué? ¡Henry, es peligroso!

¡Henry!

¡Usa el aspirador!

¿Eh? ¿Cómo?

¡Abre la boca!

¡Mmm!

¡Vamos, ábrela, Henry!

¡Oye, déjalo! ¡Deja que se coma el muffin!

¡Vamos, suéltalo!

¡He dicho que lo sueltes!

¡Oh!

¡Oh!

¡Madre mía!

¡Déjame! ¡Le haré el boca a boca para reanimarlo!

¡Tengo que besarlo!

¡Suelta! ¡Es mi mejor amigo!

(COGE AIRE) ¡Ah!

(TOSE)

¡Eh, eh!

¿Estás bien?

Te...

te quiero.

¡Ay!

¡No, Henry!

¡Este no es buen momento para abrazos!

Qué pelo más bonito tienes.

¡Henry!

¡Genial! ¿Has visto lo que has hecho?

¿Yo? ¡Sí!

¡Yo no soy la que va envenenando por ahí a la gente

con muffins del amor!

¡Gwen!

Acabo de soñar con el...

primer momento en que nos conocimos.

Hola, bomboncito mío.

¡Ray, no!

¡Deja, deja! (SUSPIRA) Ah.

No puedo dejarte.

¡Ray, tú no la quieres de verdad!

¡Ray, te ha dado un muffin hechizado!

¡Te ha engañado!

¡Sí, y ha intentado hacérselo a Henry también!

¡Aunque Henry se ha enamorado de Jasper también!

Oh, pero qué lista es mi chica.

Hen... ¡Henry!

¿No podrías decirle que se vaya toda esta gente

para que podamos estar solos?

¡Muy bien, todo el mundo fuera!

(IRÓNICA) Oh, qué pena. ¡Vamos!

Os tenéis que marchar. ¡Ray!

Venga, vamos. Ya nos veremos, chicos.

Adiós a todos, encantada, ¿vale?

¡'Adiosito'!

¡Venga, largaos!

Adiós, chicos.

(SUSPIRA) Ah.

No, no, no.

¡Basta!

Eh.

No, no, no puedes entrar.

¿Por qué no puedo entrar?

¿Y si los padres de Henry están en casa?

Pero no me voy a quedar aquí fuera solo.

Claro que sí.

¡No!

¿Y si alguien intenta secuestrarme?

¿Quién iba a hacerlo?

¡Oye!

Hay gente que me quiere.

(Aullidos)

Vale.

Dime qué motivo tiene Gwen para darle a Ray un muffin

y hacer que se enamore de ella. Tío, piénsalo.

Si Capitán Man y Kid Danger están tan enamorados

que no pueden combatir el crimen,

no podrán impedir que Gwen haga todo el mal que le venga en gana.

Vale, hay que hallar el modo de...

de...

Oh.

Oh.

Oh.

Pero qué gustito.

Oh.

(RONCA)

Cojámosle.

¡No!

¡Soltadme, no me secuestréis!

¡Jasper!

Oh, hola, Piper.

¿Has entrado en mi cuarto de baño y me has cogido mi rizador de pelo?

Sí, pero no...

¡Eh!

¡No le grites a mi Jasper!

¡Se ha llevado mi rizador de pelo!

¡Ah!

¡Me ha arrancado las pestañas como si nada!

¡Piper!

¡Le has hecho daño a un ser amado! Ya.

¡Y no ha hecho más que empezar! ¿Qué?

¿Eh? ¡Para!

¡No! ¡Basta, Piper!

¡No, Piper!

¡No vuelvas a cogerme mis cosas! ¡No! ¡No!

¡No!

¡No!

¡No!

Eh...

Henry, ¿qué te pasa?

¿Estás bien?

Eh... sí.

Sí, creo que sí.

Eh.. Jasper. ¡Deja de abrazarme!

¿Abrazarte?

¿A ti?

¿Cómo? Espera.

¿Estás enamorado de Jasper?

¿Enamo...? ¿Qué?

¡No! ¡No!

Vale.

¡Vale, tíos, esto es genial!

¿El qué? ¿Cómo es que Henry ya no me quiere?

Creo que cuando Piper te estaba pegando,

Henry se enfureció muchísimo.

¿Y qué?

Que cuando uno tiene emociones fuertes,

el cuerpo libera sustancias químicas al cerebro.

¡Oh!

Vale, entonces, cuando Henry se enfureció...,

¿desapareció el amor que sentía por mí?

Sí, creo que eso es lo que ha pasado.

Vale, vale.

Entonces, lo único que tenemos que hacer

es poner a Ray muy furioso...

para que se desenamore de Gwen.

Sí, pero ¿cómo haremos que se enfurezca?

Eh...

Podrías pelearte con él. Sí.

¡Vamos, Ray te mataría! ¡No puedes pelearte con él!

Bueno, alguno de nosotros tendrá que hacerlo.

(AMBOS) Yo no.

¡Soltadme el pie!

¡No me toquéis! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz!

¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡Largo de aquí!

¡Meteos con los de vuestro tamaño! ¡Delincuentes!

¡Eso!

Tranquilo.

Venga, a la cuevaman.

Os dije que no me dejarais solo.

¿Quién lo iba a saber? ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía!

Vale.

Mmm...

Me encanta. ¿Mmm?

¿Qué? Besarme...

con mi futura pichoncita.

Sí.

Bueno, son las 17:30, así que...

me voy a robar el banco de Buena Vista.

Muy bien, amor.

Que lo robes bien.

No lo dudes.

¡Te quiero!

Sí, eso ya lo sé.

Bueno...,

Charlotte.

¿Sí, Henry?

¿Quién crees que se llevará este año

el premio al tío más atractivo de Buena Vista?

¿El más atractivo de Buena Vista? Sí.

Eh...

¡Oye! Yo apuesto por tu padre.

Sí.

Tu padre es atractivo.

Oh, sí. Es atractivo.

Es buen candidato.

Vale, vale, vale. A ver, chicos.

¿Sí? ¿Qué pasa, Ray?

Quiero recordaros...

que llevo ganando ese premio desde hace la friolera de 12 años.

Es pan comido.

Bueno.

Sí, pero...

ya estás algo mayor.

¿Mayor?

Sí, creo que tienes...

¿más de 50?

¿Cin...?

¿Me estás llamando cincuentón?

Tío, yo lo único...

Tengo 35, Henry.

Y lo sabes.

Eh... bueno.

Se te está empezando a caer el pelo.

¿Qué acabas de decirme?

Oye.

¿Dónde está Gwen?

Gwen ha ido a arreglarse para ir a robar un banco.

O...

puede que no haya ido a robar un banco.

Puede que haya quedado con otro tipo.

¡Ha ido a robar un banco!

O...

a lo mejor...

ha ido a encontrarse con alguien llamado Rob...

Banco.

¡Qué tontería! ¡Nadie se llama así! Claro que sí.

Admítelo, Ray.

Esa chica no te quiere.

Ella quiere a Robert J. Banco.

¿Sabes por qué?

Porque él es mucho más guapo que tú.

Eso no es posible! Sí.

Y puede que no tenga más de 30 tacos.

¡Ya es suficiente!

Sí, y apuesto a que la besa mucho mejor.

(IMITA VOZ) ¡Oh!

¡Gwen, besas tan bien!

¡Tus labios me saben a miel!

¡Ah!

¡Ah!

¡No es culpa mía que le gusten los hombres jóvenes!

¡Oh, no!

¡Cállate! ¡Tienes el pelo lleno de canas!

No me toques el pelo! ¡Oh!

Sigue así, tienes que enfurecerlo más.

Sí.

¡Voy a intentarlo!

¡Vamos, abuelo!

¡Oh!

¡Vamos, carcamal!

¡Solo eres... ¡Ah!

...un carcamal!

Cómo mola veros pelearos.

Me alegro de que te estés divirtiendo.

¡Ah!

¡Oh!

Seguro... que les hace muffins a todos los tíos.

¡Ella solo hace muffins para mí!

¡Oh, no!

¡Henry! ¡Henry!

Vale, arriba.

Cuidado. Espera, te sujeto.

Eh...

Eh...

¡Ray, no!

Eh...

¡Lo has conseguido, funciona!

Eh...

¡Ray! ¡Ray!

¡Ya pasó todo! ¡Háblame!

¡Soy yo, Jasper! ¿Estás bien?

¿Nos oyes? ¡Oh!

(ATURDIDO) ¡Ah!

¿Qué ha pasado?

Eh...

estaba enamorado...

de una mujer.

Eh... ¿Gwen?

Sí. Te dio un muffin del amor.

Sí, y he tenido que enfurecerte

para que la ira dominara sobre tus sentimientos amorosos

inducidos por el muffin del amor.

Tiene sentido.

(SUSURRA) Chicos, rápido, escondeos.

Muy bien, Ray, voy a salir un momento.

Robar el banco me llevará...

unos 20 minutos más o menos.

Oh, me parece estupendo.

Ah, oye.

¿Qué te parece mi coleta?

Oh.

Me encanta. Mmm.

Es una auténtica monada y me la voy a quedar.

¡Ah!

¡Me has arrancado la coleta de la cabeza de raíz!

¡Oh!

Ya no estás enamorado de mí.

Sí.

No lo está.

Lo siento, Gwen.

¡No nos gustan tus muffins!

Y, ahora, Gwen...,

tendré el honor de acompañarte hasta prisión.

¡Ja!

¡Cuidado! ¡Tiene un móvil!

¿Y qué?

¿Qué importa?

Más vale que te importe

porque si toco ahora mismo aquí enviaré a un 'post' a todos

revelando que Ray Manchester es Capitán Man

y que Henry Hart es Kid Danger.

¿Tienes algo de mí?

Si me dejáis ir...,

guardaré vuestro secreto.

¿Vale?

¿Qué hacemos? Pero...

Vamos, ¿hay trato o no?

¡Vale, sí, hay trato!

Por ahora. Pero algún día...

irás a la cárcel.

Lo dudo.

Adiós, niños y niña.

(CARRASPEA)

¡Subiendo!

Vale, ¿qué tengo que decir para activar el tubo?

Oh, sí, grita:

"Chincha, rabiña, cómete una piña".

Sí, eso es.

Gracias.

Chincha, rabiña, cómete una piña.

¡Eso ha estado bien!

Voy a pulsar aquí, os juro que lo haré.

Eh... solo di: "Arriba, tubo".

¡Arriba, tubo!

¡Uf!

Esto ha sido de locos.

Sí, y que lo digas.

Bueno, al menos hemos aprendido una valiosa lección.

¿Qué lección?

La lección de que por muy fuerte que sea el amor...,

la ira lo es mucho más.