La máquina de los cuentos

(Sintonía de la serie)

(TELEVISIÓN) "Jacob, te dije que mataras a ese coyote".

-"Lo hice, padre,

pero se levantó de su tumba y ahora es un coyote zombi".

(TODOS GRITAN)

(RÍE)

(Motosierra)

-"¿Cómo puede coger y manejar esa motosierra?".

(TODOS GRITAN)

(RÍE)

¿A ti qué te pasa, tío?

¿Eh? ¿Que a ti qué te pasa?

Nada, me hace gracia la peli.

Pues no es una película de risa.

No tiene ninguna gracia.

Vaya. Estoy notando un montón de negatividad hacia mí.

Es como cuando dije que no me gustaba el Fornite.

Todavía me crispo cuando me acuerdo.

Cien mil millones de suscriptores, ¿son pocos?

Está bien. Ya basta, ya basta, ya basta.

Y ahora, ¿puedes volver a poner la "peli"

para reírme y disfrutar de mi chuletón?

Esa es otra, tío. Sí.

Ay, madre.

No solo te ríes de nuestra peli de miedo,

sino que te comes un chuletón en nuestras narices.

Nosotros solo tenemos chocolate, palomitas, refrescos y helado.

¿De qué vas, tío? En primer lugar,

estos chuletones los he pagado yo.

Con la tarjeta de crédito de mi padre.

Y en segundo lugar, yo no me asusto.

Claro que sí. Claro que sí.

Sí, te asustas mucho y cuando pasa, das un gritito.

Algo como: ¡Ah!

No, es más agudo. ¡Ah!

No, es mucho más agudo que eso.

(GRITAN LOS TRES)

¿Podéis parar? Yo no hago eso.

Yo no...

No hago eso, son respingos de sorpresa.

No es miedo, hay una diferencia.

No son de sorpresa, mentiroso.

Bueno, lo siento, ¿vale?

Es que no tengo miedo.

Así, que, "tranqui", colega.

Te reto.

(TODOS) ¡Oh!

Duelo de baile.

No, no. Ya derroté a Henry en un duelo de baile.

Es cierto y no me duele reconocerlo.

Pero para este reto te voy a asustar.

No podrás.

Sí que podré.

Te voy a contar una historia que asusta tanto que te...

que te... te asustarás.

Adelante.

Y si consigo asustarte,

nosotros nos quedaremos con tus chuletones.

Oh, conque es eso.

¿Queréis mis chuletones?

(HABLAN A LA VEZ)

Pues te los vamos a quitar.

Y si quiero quitarte la camisa, lo haré.

No podéis asustarme, pandilla de caguetas.

¿Apostamos?

Claro que apostamos, puedes apostarlo.

Oigamos esa historia. No solo vas a oír mi historia.

La vas a ver también.

En tu cerebro. (RÍE)

¿Qué?

Schwoz, trae el tanque de los cuentos.

¡Uh!

(RÍE)

No me gusta eso.

El traje sensorial también medirá el mieditol en el organismo de Henry.

¿Mieditol?

¿Es una sustancia que produce el cuerpo cuando tienes miedo?

Sí. Vale.

Pues asegúrate de que ese monitor puede leer cero,

porque es la cantidad que mi cuerpo va a producir.

Sí, bueno.

He dicho que...

(TODOS) Te hemos oído.

Vaya, os quiero, amigos.

Calla y déjame repartir los chuletones.

Oh, me conmueve.

En serio crees que puedes asustarme contándome una historia.

Oh, Henry.

Pobre y simple Henry.

No solo voy a contarte una historia.

Voy a hacer que vivas esa historia.

No me importa nada lo que dices.

Tal vez te importe ahora.

(AMBOS RÍEN)

Bueno, ¿dónde estoy?

Estás en la zona narrativa, en lo profundo de tu cerebro.

Cuando te cuente mi historia,

la experimentarás como si te estuviera sucediendo a ti.

Por ejemplo: si digo que estás delante de un camello de chocolate.

Vaya, qué dulce.

¿Lo es?

No creo que te lo siga pareciendo cuando te des cuenta

de que mi historia de terror comienza

en el porche de una casa muy parecida a la tuya.

Vale.

"Con la diferencia de que esta casa está encantada".

(Truenos y música de terror)

(Puerta)

Se nota un montón que eres tú el que hace el ruido de la puerta.

No, qué va.

"Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe me contrató para ser su compañero".

"Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen".

(Sintonía de la serie)

Tira. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! (RÍE)

(Truenos)

Bueno, Henry.

¿Qué se siente estando en la puerta de una casa encantada?

Lo que ya te digo es que no me da miedo,

así que rendíos, porque no os vais a quedar con mis chuletones.

¿Se ha asustado o no?

No, su nivel de mieditol está en cien,

que es como cero en valores de otro tipo.

-¿Y por qué no ponen directamente cero?

Mis niveles de aburrimiento se están disparando.

¿Por qué no empezáis con la historia?

Sí. De modo que estás a punto de entrar en la casa encantada,

pero no estás solo. ¿Hay un fantasma en el umbral?

Oh, oh, oh, oh....

No, no, no, no hay ningún fantasma.

(DECEPCIONADO) Oh...

Buen intento, tío.

Pero sí hay alguien allí.

Un "amimi".

Un amigo guapo y supermusculoso.

Con ojos que cautivan como un atardecer

y pelo como una cascada.

¿Podemos pasar a la historia?

Claro.

Sígueme, si te atreves.

Me atrevo.

Eh, tienes que seguirme a mí.

Vaya, es como mi casa.

Solo que más inquietante.

Con el mismo sillón. Es un poco grande y cuesta moverlo.

Si el sillón fuera otro, igual me daba miedo.

No va del sillón. Pero podría.

Saludos.

Oh, ¿de dónde ha salido este?

De la cocina.

Pasaré el invierno fuera.

Y necesito un guardés para la casa.

Nosotros.

Este trabajo me dejará tiempo para escribir.

Soy escritor. Pésimo.

¿Y qué escribe?

Me va a llevar todo el invierno,

pero voy a escribir "El gran meme americano".

Oh... ¿Qué?

Se basará en una fotografía fija

y tendrá un rótulo hilarante que recogerá la voz de nuestros tiempos.

Me encantan los rótulos. Ya, lo que viene siendo...

Les deseo mucha suerte, pero antes de irme,

hay algo que deben saber.

¿Dónde está el baño? No.

Bueno, sí.

Pero también deben saber

que el último guardés de esta casa se volvió... loco.

Ah, entiendo.

Ray va a volverse loco.

Puede que sí. Seguro que sí.

Si no, ¿qué va a ser?

Puede que me vuelva totalmente loco.

Espero que no se vuelva loco,

porque el último guardés de esta casa cosió

los vestidos de sus hijas juntos.

Y ahora esos vestidos están unidos

por los siglos de los siglos

de los... ¡Ay! siglos.

De los siglos, de los siglos.

(IMITA CIERRE PUERTA)

¿Por qué no deshaces la maleta?

Mientras yo me quedo aquí y permanezco cuerdo.

¿Deshacer qué? No tengo maleta.

¿En serio?

Vale. Sí.

Pero siento decirte

que no me dan miedo las maletas. Ve arriba, ¿vale?

Vale.

Pero ten cuidado.

Nunca se sabe lo que podrías encontrar en el piso de arriba.

Eh... he dicho que nunca se sabe lo que podrías encontrar...

Ya te he oído.

Arriba.

(AMBAS) Hola, Henry. ¡Ah!

¡Se ha asustado! (TODOS) ¡Bien!

¡Sí!

¡Toma ya!

No, no, ha sido un respingo, comprueba los niveles de mieditol.

"Un respingo". Comprueba los niveles.

¿Se asustó?

Casi estaba asustado hace dos segundos.

No, nunca ha estado en el umbral del miedo.

(TODOS) ¡No!

Un inciso, tío.

¿Esa es tu música de celebración?

Sí, ¿por qué?

Es... antigua.

Es muy actual.

(HABLAN A LA VEZ)

A mí los pelos se me ponen como escarpias.

Es que eres un viejales.

Bájate el visor y asegúrate de que llevas pantalones.

Sabes que los llevo.

Bien. Bien.

Te vas a hacer caquita en ellos. Fuera.

Me voy.

Muy bien.

"Estás en tu cuarto deshaciendo las maletas con las gemelas diabólicas".

Está bien, calcetines en el cajón, jersey en el armario.

En el piso de abajo,

el autor no consigue encontrar ideas para "El gran meme americano".

No me viene ningún meme bueno. ¿Qué tal alguno de gatos?

¿Qué estás haciendo?

Bueno, sacándole el resplandor a esta copa.

Sí, bueno.

Referencias a "pelis" antiguas no me ayudarán a escribir mi libro.

Podrías probar a coger un hacha

y romper la puerta de la habitación de Henry

y hacerle daño.

No sé si quiero dañar a Henry.

Vamos. Vale.

Le haré daño. ¿Tienes un hacha?

Tengo esto.

Me vale.

Muy bien.

Eh, un momento.

Estábamos solos en esta casa.

Oh...

(RÍE)

Muchachos.

Realmente me he vuelto loco.

(AMBAS) Ven a jugar con nosotras, Henry.

Siempre que no sea al Fornite, vale.

(Golpes)

Cerditos, cerditos, dejadme entrar.

Vale, adelante.

¡Henry! No está cerrada.

Solo gira el picaporte.

¿Tienes miedo... ya?

No, tío.

(AMBAS) ¿Es en serio? Lo siento.

Bueno, ¿y si el fantasma volviera?

¿Tendrías miedo entonces?

El dueño de la casa vuelve.

Y lleva una máscara de payaso, los payasos dan miedo.

Eh...

Mira, el barista está ahí.

Hola, Schwoz.

Hola.

Nada de esto da miedo.

Eh... y tienes que dar un discurso en público.

Un discurso que no te has preparado.

Me crezco con la presión.

Sí, es verdad. Se crece, sí.

Venga ya.

¿Por qué no se asusta? Todo son referencias terroríficas

a una película de terror. Es que esta vez tienes razón.

Debería haberse asustado.

Está basada en un libro. ¿Hablabas de esa versión?

Ya te lo he dicho, no me asusto.

Devolvedme mis chuletones.

Espera un momento, guapo. ¿Qué?

Hablo con Henry.

Como mejor amigo de Henry y su alma gemela...

-¿Su qué? Sí, ¿qué?

Estoy seguro de saber qué le da miedo.

Ah, ya veo. Quieres devorar mis chuletones.

Sí, y ganaré esa apuesta.

Me quedaré con tus chuletones y luego los compartiré contigo.

-Vale, ese no era el propósito de...

Así que bájate esa visera y prepárate para cagarte de miedo.

Bien, la historia sucede en Trastos y Demás.

"Era un día igual que el de hoy".

¿No debería ser ya de noche?

Sí, vale, es de noche, que da más miedo.

"Estás haciendo una pulsera para tu viejo amigo Jasper,

cuando, de repente, Charlotte y yo entramos".

Hola, ¿qué hay? Casi he terminado.

(AMBOS) ¡Zombis!

("Semicharmed Life" Third Eye Blind)

Vale, aún no.

Pero pronto.

(GRUÑE)

Oye, ¿te está dando un apretón?

No, estoy haciendo ruido de zombi.

¿De un zombi que le ha dado un apretón?

¿Eso daría más miedo?

¿Puede alguien asustar a Henry para poder ganar la apuesta?

Es lo que estoy haciendo.

¿Ah, sí? Porque no veo ningún zombi en Trastos y Demás.

A ver, estoy mirando, mirando y mirando, pero...

¡Zombis! Vale.

(GRITA)

Por favor, no vuelvas a hacer eso.

Es la historia de Jasper, no estoy al mando.

¿Qué hacemos? Tengo miedo.

Y tú deberías tenerlo.

La puerta está cerrada.

Estamos bien.

No, no, no voy a abrir la puerta.

Sí, ya sé que el cartel dice que está abierto,

pero dice también: "Se habla alemán" y ninguno lo habla.

Si abro la puerta, ¿os comeréis mi cerebro?

¿Estáis mintiendo?

Pues por eso no voy a abrir la puerta.

Oh, no. Ese zombi tiene un llavero zombi.

(GRITA)

¿Otra vez?

Es lo que pasa cuando los tíos controlan las historias.

Las mujeres están ahí y gritan.

¡Oh, no!¡Han abierto la puerta! Estoy aterrorizado.

(GRITA)

¿Qué hace mi padre aquí?

No lo sé, pero da miedo.

¿Ah, sí? ¿Y para qué ese rollo de la puerta cerrada?

Si los zombis ya estaban dentro.

Es una pregunta razonable porque... yo también soy un zombi.

Y también Charlotte.

¿En serio?

Vale, vale, ya lo pillo.

No me hagáis cosquillas.

No me hagáis cosquillas, me voy a hacer pis encima.

¡Me lo haré encima!

En serio, basta, hablo en serio.

Me voy a hacer pis encima. Y no miente.

Sus niveles de urinol se están elevando.

No podrá aguantar mucho tiempo. Te están haciendo cosquillas.

(HABLAN A LA VEZ)

Ya basta, ya basta. Eres muy raro, Henry.

Pensaba que éramos amigos. ¡He dicho que ya basta!

¿Sabe alguien alguna historia de miedo que pueda asustar a Henry?

No, nadie porque no me podéis asustar.

Yo tengo una historia de miedo.

Chica lista, venga, dila.

Era una noche cerrada y tormentosa.

Como esta noche, si fuera cerrada y tormentosa.

"Estás en tu casa".

Eh, vaya, el mismo sillón.

"Tu padre y Piper vuelven a casa con un muñeco que acaban de comprar".

Hemos vuelto. -Con este muñeco que compré.

¿Es un muñeco diabólico que cobrará vida y me matará mientras duermo?

¿Qué?

-No, no.

Mira su cara, tiene ojos de asesino.

Es que lleva demasiado rímel.

-Reconócelo, el chico me ha pillado.

Esta historia no le va a dar miedo. Puedes tirarme tras el sofá.

¡Adiós!

¿Eso es todo?

¡Oh, ya tengo una!

Vamos, dale. Venga, sí.

Sigues en casa.

"Pero estás solo".

¿Eso es nuevo?

Con un bebé.

Esto puede ser lo más parecido a una historia de terror.

Venga, venga, sigue, sigue.

Suena el teléfono.

Lo coges.

"¿Te gustan las películas de terror?".

Esta llamada procede de la casa.

Sí, vale, pero eso no es todo,

porque la persona que te está llamando...

¿Lleva una máscara terrorífica y un cuchillo?

(MUÑECO) ¡Ay!

¡Porras!

Vale, está bien, hay luna llena.

Hombres lobo, vampiros, me da igual.

¿Me dejáis salir ya del tanque de los cuentos?

-No, no, para, para.

Yo tengo una historia fantástica.

Es muy corta y a mucho miedo.

Oigámosla.

Érase una vez, hace 15 minutos... Sí.

Cuando Ray te estaba contando su historia...

Vale.

Yo inyecté en el tanque de los cuentos ADN de mariposa.

Perdona, ¿qué?

Oh, no me has oído.

He dicho que he inyectado en el tanque de los cuentos

ADN de mariposa.

Y...

¿Eso qué significa?

Niveles de mieditol en alza.

Y los de urinol. Un montón de urinol.

Tu traje sensorial se ha convertido en un capullo.

¡Oh!

Ahí va, ahí va.

¿Estamos ya? ¿Qué me está pasando?

Bueno, estarás en el capullo durante un mes, más o menos.

¿Cómo lucharé contra los malhechores?

¿Y mis padres y el colegio?

No lo sé.

Solo sé que cuando emerjas de ese capullo,

sentirás un gran deseo de volar a Canadá para pasar el verano.

¡No!

(TODOS) ¡Uh!

(RÍEN)

Es oficial. ¡Henry tiene miedo!

(TODOS) ¡Sí!

Ha sido una gran historia, Schwoz.

No ha sido una historia, me lo has hecho de verdad.

A veces, las historias más aterradoras son las reales.

Exacto. -Exacto.

No quiero ser una mariposa.

Quiero ser otra cosa. Lo superarás.

Deshazlo, tío, control Z.

¡Yuju!

Parece que al final ha salido todo bien.

Ya lo creo, chaval.

No ha salido.

Eh, ¿quién quiere ser Kid Danger el próximo mes?

(TODOS) ¡Yo!

¡Yo soy Kid Danger!