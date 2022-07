Licencia para volar

(Música animada)

Venga, tío. (CHISTA)

Tienes que decir que sí. (CHISTA) Tú tienes que...

(CHISTA) Me...

si me enseñas a pilotar el man-cóptero...

Vamos. Es Charlotte.

Sí, dime. Vale. Confirmado.

Estáis buscando a los hermanos Ballerino.

Odio a esos tipos. Sabes que...

No entiendo por qué no quieres enseñarme.

¿Tú no entiendes que estoy hablando por teléfono?

¡Uy! A mí no me quitas así el teléfono.

Por favor, enséñame a pilotar el man-cóptero.

¿Qué te he dicho de aprovecharte de tus reflejos relámpago

para quitarme mis cosas? Me prometiste que lo harías.

Ya hablaremos de ello luego. Ahora mismo tenemos que encontrar...

(GRITAN)

Capitán Man y Kid Danger.

Que paso a dos.

Vaya, pero si son los dichosos hermanos Ballerino.

Exacto y nuestro ballet favorito es "El cascanueces".

Genial.

¿Qué tal el sábado por la mañana? Podría ser antes del trabajo.

Eres muy joven para pilotar el man-cóptero.

¡Oh! Oh, vale.

Para ayudarte a sacudirles a unos peligrosos bailarines

sí soy lo bastante mayor, pero para pilotar en man-cóptero no.

No es una cuestión de edad, es una cuestión de experiencia,

de entrenamiento, y... Disculpad.

¿Vais a pelear?

¿O necesitáis ir a terapia de parejas?

A lo mejor, ambas.

Bailarines paletos. ¿Paletos?

Fuimos a la Juilliard.

¿Cómo puedes decir que soy muy joven?

No estás listo, solo eres mi ayudante.

Ah.

¿En serio? ¡Oh! ¿En serio?

¡Oh! Oh, sí. ¡Oh! Oh, sí.

Oh, vale. Oh, vale.

Hagamos un trato. ¿Qué clase de trato?

Si dejo fuera de combate

a los hermanos Ballerino yo solito...

(RÍE) Sí. Sí.

Entonces, me enseñarás a pilotar el man-cóptero.

Kid, escucha.

Está bien, vale. ¿Sabes qué?

Me voy a sentar aquí, tú peléate solito con esos tíos.

Eso haré. Buena suerte.

No, no necesito suerte, ¿y sabes por qué?

(RÍE) Vaya, Kid.

Qué manera de bloquear el golpe con la cabeza.

Está bien. Ballerinos...

bailemos.

(Música de ballet)

¡Ah, porras!

Le dije a Schwartz que me pusiera manteca de cacahuete.

(Continúa la música)

¿Estás viendo esto? Eh, Ballerino, toma, usa esto.

Eh, no. ¿Por qué lo...?

¡Bravísimo!

Eh, no puedes ayudarles... contra mí.

Yo no he dicho nada de eso.

¡Juilliard!

(RÍE) Ahora tienes que enseñarme a pilotar el man-cóptero.

No, no, no. Teníamos un trato.

Ya. El trato era que tenías que noquear a ambos Ballerinos.

Lo he hecho. No lo has hecho.

Uno de ellos está saliendo del contenedor de basura.

Oh.

(GRITA) Soy alérgico a los cacahuates.

Está bien, Kid, tú ganas. Lo sé.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Sintonía "Herny Danger")

Dilo. Arriba, tubo.

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

(Teléfono)

¿Diga? Trastos y Demás.

"Oiga, he llamado a un montón de sitios

y estoy buscando un casco de astronauta

lleno de huevos rojos de plástico".

Ah... Un momento.

"Oh, tío, espero que lo tengas".

Aquí tengo un casco de astronauta

lleno de huevos naranjas de plástico.

"Eso no es lo que estoy buscando. Adiós".

Será idiota. "Aún no he colgado".

Hola, Piper. Vengo por un negocio.

¿Esa es mi mochila? Ah. Fuera esas zarpas.

Pero es mi mochila.

Podría serlo. ¿Quieres comprarla?

No, me la dejé en tu casa cuando fui a estudiar con Henry.

Exacto, en mi casa,

así que esta mochila es ahora legalmente de mi propiedad.

Pero eso no es justo.

¡Eh! La vida no es justa y nunca lo será,

así que, acostúmbrate.

Bueno, ¿cuánto quieres por devolverme mi mochila?

No lo sé. 50 pavos.

Yo solo pagué 20 cuando la compré.

Bueno, supongo que también quieres lo que hay dentro.

Ah, venga ya.

Oye, no pretendo timarte ni nada por el estilo,

solo digo que...

¡Eh!

¿Qué es eso? Acaba de llegar.

Es una máquina antigua de algodón dulce.

¿Algodón dulce? Sí.

Me la llevo.

Espera, primero tengo que ver cuánto cuesta.

Ah... Cuesta lo que una mochila.

Vale. Si me devuelves mi mochila,

te puedes llevar la máquina de algodón dulce.

No, no hasta que sepa que funciona. Probémosla.

Está bien.

Echaré primero el azúcar.

¡Eh!

¿De dónde habéis sacado este casco de astronauta

lleno de huevos rojos de plástico?

(GRITA) ¡Lo teníamos!

(RÍE) ¡Oh!

Sí, tío. Henry Hart...

en el asiento del piloto. Vámonos.

(IMITA DISPAROS)

Muévete. ¿Qué?

Quita. Tío.

Bonita mañana, ¿eh?

Ibas a dejarme pilotar.

Bueno, supongo que conoces la primera regla

para pilotar un helicóptero. ¿Cuál es?

Cerrar el pico.

Bien. Pilotar un helicóptero no es para bebés.

¿Qué insinúas?

Que deberías leerte este manual enterito.

Vale. Solo lo leeré si me juras por tu vida

que tú lo leíste antes de pilotar un helicóptero.

Vale, no tienes que leértelo. Vale.

(GRITA)

¿Quién ha tirado este manual?

Eh... Bueno, alguien.

Charlotte, ¿quieres termina ya con el chequeo

para que podamos despegar de una vez? Gracias.

(IRÓNICA) Oh, claro, perdonad. No era mi intención

haceros perder el tiempo mientras me sacaba este manual del ojo.

Disculpa aceptada. No te preocupes.

Aquí tenéis vuestro manual.

Oye, ¿por qué vamos en este helicóptero?

Pensaba que iríamos en el man-cóptero.

Porque... antes de pilotar mi superchulo man-cóptero,

que sí que existe...

tienes que aprender en este helicóptero de alquiler.

Está bien. Lo que quieras. Empecemos de una vez. Yo quiero...

Eh, no es tan fácil. ¿No lo es?

No, no lo es.

Por ejemplo, arrancar un helicóptero

no tiene nada que ver con arrancar un coche,

porque como puedes ver hay, literalmente, docenas de botones,

palancas y luces por todo el panel, y hace falta tiempo y...

experiencia.

(GRITA) ¡Paradlo!

No hagas eso. Pero ha arrancado.

Lo sé, pero no hagas eso.

Vale. Gracias.

Pero ha arrancado ¿Qué?

¿Qué?

¿Quién ha arrancado el helicóptero?

Ah... Henry.

Bueno, en realidad, no sabemos seguro...

Claro, ha sido Henry.

Henry, ¿has arrancado tú el helicóptero?

Puede. Es posible. Me parece que sí.

Qué más da. No era mi intención. Lo siento.

Bueno, la próxima vez que vayáis a arrancar un helicóptero

os agradecería que me informarais

para que pueda alejar mi cabeza de esas enormes aspas giratorias.

Vale. Arranca de una vez.

¿Me habéis oído? Es lo menos que podíais hacer, ¿vale?

Vamos, vamos.

¿Qué? Esperad. ¿Os vais?

Estoy en plena expresión de mis pensamientos.

Esperad. Alto. No despegues.

Perdona, no te oímos nada. No oigo nada.

No oigo nada. No podemos oírte bien

¿Qué? No os vayáis sin mí. Volved.

No podemos volver. No sé cómo se hace.

Claro que sabes. Vuelve.

Oye, que nos vemos.

Como puedes ver, una de las cosas más importantes

a la hora de pilotar un helicóptero

es mantener el helicóptero lejos del suelo.

O dicho en términos más técnicos...

Tío, tío. Volando.

Yo iba a pilotar.

Ah, sí, pero tengo que enseñarte.

Pues mientras piloto, lo haces.

Ah...

¿Crees que estás listo para manejar esto?

Sí, claro que sí.

Bien, cámbiate de sitio.

Vale, vale. Venga, pásate aquí.

Ya voy. Ven para acá.

¿Paso por aquí? Vale, yo iré...

Tú ve en el sentido... Yo voy en el sentido.

Tú al contrario. Cuidado con el plátano.

Cuidado con el plátano. Coge tú el plátano.

¿La tienes? No.

¿La tienes? No.

La tengo. (GRITAN)

¡Dios! Ahí va mi plátano.

Ya. ¡Uh!

(RÍE) ¡Uh! ¡Sí!

Esto no es tan difícil. Ya, ten cuidado.

Sí, no hay pro... Ese es mi refresco.

Ya, pues ahora es mío. No, no te lo bebas.

No me digas lo que puedo o no puedo beber.

(GRITA)

¡Porras! (RÍE)

Schwartz...

ven a recogerme.

Porque Ray y Henry me han dejado tirada

y no sé cuándo van a...

¡Botella!

¡Eh! No mola que tiréis botellas desde el...

¡Oh! Si no pueden oírme.

Mira todo ese algodón de azúcar.

Me voy a comer todo el algodón de azúcar.

Pues ten cuidado, no es bueno comer tanta azúcar.

(RÍE) No tiene tanta azúcar el algodón de azúcar.

Sí, la tiene.

Vale. ¿De qué está hecha tu camisa?

Algodón.

¿Y crees que hay azúcar en tu camisa? Va...

Bueno, no.

Entonces, ¿de qué me estás hablando?

De nada, ¿vale? Ahora, dame mi mochila.

Claro. Dame 10 pavos.

No, no, no, no, no. Hicimos un trato.

Mi mochila a cambio de la máquina de algodón.

Ahora son 20 por discutir.

No es justo cambiar el trato.

Necesito los 20 pavos y la máquina de hacer algodón.

(GRITA)

¡Guau! ¡Mola!

¡No! No mola nada. La máquina se ha vuelto loca.

Solo tienes que apagarla, ¿vale?

(GRITA)

¡Oh, no! Se ha roto la palanca. No puedo pagarla.

Pues desenchúfala. ¿Que haga qué?

¡Ay!

Dame, dame.

Vale.

(SE ESFUERZA)

(GRITA)

No. Espera. Charlotte, ayúdanos.

A mí no me ayudes, estoy bien.

¿Qué ha pasado aquí?

Encendimos la máquina de algodón

y ahora no la podemos apagar.

¿Y cuánto algodón de azúcar metiste en la máquina?

Eh...

Estas dos botellas.

Vale, y ocho más.

Jasper, ¿por qué has...?

Está bien. No te preocupes. ¿Que no me preocupe?

Al final, acabará parándose, ya lo verás.

¡Uh! Fantástico.

Luego, recogeremos todo ese algodón de azúcar,

los sacaremos por esa puerta, cogeremos la manguera

y le daremos un manguerazo a todo ese algodón

para que se deshaga.

¡Eh! ¿Sabéis lo que podemos hacer mientras tanto?

¿Qué podemos hacer?

¡Yuju! ¡Qué pasada!

Eso es muy divertido.

¡Yuju! ¡Sí!

¡Yuju! ¡Sí!

Tío, tío.

El helicóptero es la bomba, ¿sabes lo que te digo?

Sí. ¿Sabes lo que te digo?

Sé lo que me dices. Sé lo que me dices, sí.

Eh, mira, mira, mira.

No estamos muy lejos de la tienda. Ya, ¿y qué?

Pues que... podríamos sobrevolar la tienda

para que Charlotte, Schwartz y Jasper nos vean.

No, no. La respuesta es no.

Ah.

Sí.

Por supuesto que es no.

¿Qué quieres decir con eso?

Que no quieres pasarlo bien.

¿Qué?

Odias la diversión.

Eres un aguafiestas.

No lo soy.

Me gusta divertirme.

Pues sobrevolemos la tienda.

No, porque creo...

que deberíamos sobrevolar la tienda.

Es lo que yo quiero hacer.

Sí, pero después de quererlo yo. ¿Qué?

Tú calla y sobrevuela la tienda para divertirnos, ¿de acuerdo?

Yo solo quiero divertirme, salvo que tú no quieras divertirte.

No, estoy a favor. Oh, sí. Claro, claro.

Porque yo estoy... a favor de la diversión.

¿Qué? Nada.

Tú pilota.

Retirar media tonelada

de algodón de azúcar cuesta un montón.

Bueno, ¿sabes cómo te lo puedes evitar la próxima vez?

¿Cómo?

No echando 10 botellas de algodón de azúcar

en la dichosa máquina de una vez.

¿Sabes? Qué fácil es criticar.

Sí, pero a mí se me da muy bien.

Vale.

Yo sacaré todos estos restos y tú ponte con ese montón.

Allá voy.

(GRITA) ¿Qué?

¡Ay! He tocado algo.

(SUSURRA) Hay un animal ahí dentro.

¿Un animal?

¡Ahí va! ¡Dios mío!

(SE QUEJA)

¿Qué le pasa?

Creo que está en un coma de algodón de azúcar.

(SE QUEJA)

Me encanta.

(RÍE) Escucha.

Que conste en acta que nunca me lo había pasado tan bien.

Sí, tú sigue volando en dirección a Trastos y Demás.

Estoy haciendo la lista de la compra.

Perdón.

A ver, necesito carne.

Manteca de cacahuate crujiente.

Galletitas saladas.

¡Henry! Eh, ¿qué pasa, tío?

No te pongas a mirar por los prismáticos

mientras pilotas un helicóptero.

Ah, pero es que hay unas animadoras ahí abajo. Mira.

Me da igual lo que... ¿Animadoras?

Sí.

Dame eso.

(RÍE) Ah, sí.

Eso sí que es un grupo animado de chicas.

Eh, eh. ¿Qué pasa?

Apuesto a que a esas animadoras les encantaría sacarse un "selfie"

con capital Man y Kid Danger.

Sí, seguro.

(Música animada)

Estamos guapos, capitán Man.

Molamos mazo, Kid Danger.

Muy bien. Aterrizaré al lado de las animadoras.

Eh, no. Déjame a mí aterrizar. No, tranqui, yo puedo.

¿Has aterrizado alguna vez un helicóptero?

No, bueno, pero...

Va, nunca has aterrizado un helicóptero,

pero por arte de magia sabes cómo hacerlo, ¿verdad?

No creo que sea tan difícil, ¿vale? Pues es muy difícil, te lo aseguro,

y por eso voy a hacerlo yo. No, no, no.

Lo quieres hacer para presumir delante de las animadoras.

Pues, ¿sabes qué? Que tienes razón.

Cámbiate ahora mismo de sitio. ¿Qué?

No, no.

Hola, aquí el capitán. Quítate de ahí ¡ahora mismo!

Voy a aterrizar yo. Henry, no te lo digo más veces.

Voy al aterrizar yo. Quítate. Y yo puedo hacerlo.

No me toques. Déjame, déjame. Puedo hacerlo.

¡Eh! Ese es el helicóptero que alquiló Ray.

Ah, sí. Saludémoslos.

(AMBOS) Hola. Chicos.

Aquí abajo. Miradnos.

Vamos, quítate. Yo soy el adulto y tú el niño, ¿entendido?

(GRITA) Vete al otro asiento.

¡Uf! Vale. Vale. Vale, vale.

No pasa nada.

No pasa nada, tranquilo.

Es indestructible. No pasa nada.

No pasa nada... porque se haya caído del helicóptero.

¿No te parece que Henry ha tirado algo fuera del helicóptero?

Sí

Parece un...

Madelman de capitán Man.

Sí, es verdad.

(GRITA) Espera.

¿No oyes nada? Ah...

(GRITA) Sí.

Suena como...

¡Eso no es un Madelman! ¡Oh, Dios mío! Es Ray.

Espera, espera. ¿Qué?

Va a aterrizar en el algodón de azúcar.

Oh, sí, es cierto.

Es perfecto. Ya te digo.

Menuda serendipia.

Está a punto de aterrizar. Vamos.

¡Aterriza aquí! Aterriza aquí mismo.

Aquí. No te pasará nada.

Faltó poco.

(SE QUEJA)

Estoy bien.

Muy bien.

Chicas, ¿a dónde queréis que vayamos?

Iremos a donde tú quieras que vayamos.

(RÍEN)

Buena respuesta.

(GRITAN)

Vaya, lo siento mucho. Lo siento mucho.