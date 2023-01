Lapidación benéfica

(Música animada)

Y ahora Mary y su serie de siete partes

sobre seguridad en el retrete. Mary.

Gracias, Trent. -De nada.

¿Has estado sentado en el retrete alguna vez

y te has olvidado de quién eras?

Pues eso pasa porque...

Tenemos una noticia de última hora.

Parece ser que Capitán Man y Kid Danger

están en el parque de Buenavista, ahora mismo,

peleando con dos matones sin identificar.

Intenta meter el pie en el retrete para mejorar la...

Mary, por favor.

Bien, me dicen que nuestra reportera morena, Evelyn Hold,

ya está en el lugar de los hechos. Evelyn.

Gracias, Trent.

Estoy en el parque de Buenavista, de hecho este es el lugar

donde me prometí el mes pasado a un hombre.

Ah... Muy bien, pero ¿qué pasa con Capitán Man y Kid Danger?

Demasiado fuerte.

Eh, Kid, la televisión está aquí.

¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

Ahora vuelvo.

¿Qué?

¿Qué estás haciendo? No podemos. Hay que pelear con...

Hola, soy Capitán Man. ¿Qué tal to...?

Hola. Eh... ¿Emily?

Soy Evelyn. Evelyn.

¿Recuerdas? Sí.

Saliste conmigo dos veces y luego no volviste a llamarme.

Sí, sí. Claro, me acuerdo.

Bien, ¿y qué está pasando ahí detrás?

Ah... Bueno, nos avisaron

de que había dos matones en el parque

destrozando arbustos y matorrales sin parar,

intimidando ardillas. ¿Es un anillo de compromiso?

¡Oh! ¿Esto? Sí que lo es.

¿Te lo has comprado o qué?

No, un hombre me lo ha dado. Oye, tío.

Tío, necesito que me ayudes. Espera un momento.

Estos tíos son grandes. Son grandes, son más grandes de lo que nunca...

¿Y quién te ha pedido matrimonio? (GRITA) ¡Ah!

Mi cámara. Ese de ahí.

¿Quién? ¿Este tío?

Así que has pasado de Capitán Man al cámara "man".

Qué bonito.

¿No deberías estar ayudando a Kid Danger?

No, está bien.

Verás, Kid Danger tiene hipermovilidad, así que... Ya sabes.

Perdón. ¿Que tiene qué?

Hipermovilidad. Kid la tiene.

(REPORTERA) ¿Y es algo serio?

Sí, es muy serio.

¿Podríamos decir que la hipermovilidad es letal?

Eh... Podría serlo.

¿Sabes? Salí con ella dos veces. (CÁMARA) "¿Sí?". "Cierra el pico".

Ciérrale tú.

Capitán Man, ¿puedes venir aquí ahora mismo, por favor?

Tienes suerte de que me necesite. ¡Ah!

Ya lo han oído en primicia, Kid Danger tiene hipermovilidad.

¿Cómo vas?

¿Tienes agua? Oh, sí.

(Música animada)

Hola. ¿Qué pasa, combatientes del crimen?

¡Ay, madre! Huele a alitas de pollo.

(CHISTAN)

Calla. Eso.

¿Qué pasa? ¿Qué estáis viendo?

(CHISTA) Es una noticia sobre ti.

Sí, están hablando de que... (CHISTA)

Según el mismísimo Capitán Man ha dicho,

Kid Danger padece una enfermedad seria y rara

conocida como hipermovilidad. ¿Cómo? ¿Qué enfermedad?

¿De qué está hablando este? (CHISTAN)

Baja la voz.

Está con nosotros en el este estudio el experto de enfermedades raras,

el doctor Andrew Skurvay.

Buenas tardes, Trent.

¿Puede decirnos algo sobre esta enfermedad, la hipermovilidad?

Jamás la había oído.

(PRESENTADOR) Interesante.

Pero diría que las enfermedades, en general,

pueden causar grandes problemas.

Entiendo. ¿Y de qué modo cree

que la hipermovilidad podría afectar a Kid Danger?

Bueno, podría causar un aumento o una disminución del apetito.

Quizá, tensión alta o baja.

Podría provocar un aumento de peso.

O una pérdida. -Posiblemente.

¿Sabéis qué? Voy a quitar esto.

¿Por qué estás mosqueado?

Porque ahora todo el mundo va a pensar

que estoy gravemente enfermo.

No, no lo creo. Ya.

Nadie menor de 65 años ve ya las noticias.

Sí, miran en las redes sociales.

¡Oh, sí! Ahí están las verdaderas noticias.

Mira, mira, mira. Vale.

A ver. Tío, tienes...

salsa de alitas. ¡Oh! Pásame una toallita.

Tienes aquí.

Ahí no.

Es más por aquí.

Sí. Al otro lado.

No, pero es que... Ya está.

Vale, "trendings topics".

Número cinco: "Adiós Kid Danger".

¡Ah! ¿Ves? Lo sabía.

¿Qué dice el número cuatro? "Vigilia por Kid Danger".

¿Y el tres?

"Kid Danger descanse en paz". ¿El dos?

"Recordemos a Kid Danger". ¿Número uno?

"La hipermovilidad mata" . ¡Porras!

Oh, no me toques.

¿Qué? No, tío, no estoy enfermo.

No quiero arriesgarme.

"Ocurrió sin pensarlo".

"Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable".

"Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen".

(Sintonía "Henry Danger")

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota!

¡Ja!

88, 89, 90, 91.

Hola, Piper. 92.

Piper. 93.

Piper. 94.

Piper. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres?

¿Qué haces? Intento contar piedras,

pero no es fácil si el idiota de tu hermano no para de decir:

"Piper, Piper". "Eh, Piper". "Piper, Piper".

Lo siento. La verdad es que te imita perfectamente.

¿Qué? Qué va. Vale.

¿Por qué narices estás contando piedras?

Para mi "lapidamiento" benéfico.

Lapi... ¿Qué es un "lapidamiento" benéfico?

El "lapidamiento" benéfico es lo que la gente está haciendo

para recaudar dinero para Kid Danger y sensibilizar al público

sobre la hipermovilidad. ¡Oh, no! Escúchame.

Kid Danger no está enfermo, ¿vale?

Oh, ¿en serio? Sí.

¿Has visto en las redes los 11 "trendings topics"?

Sí, he visto los... ¿11?

Oíd, chicos.

La hipermovilidad es un superpoder...,

¿vale? Bueno, supongo que es...

una manera positiva de verlo.

Escucha, Piper.

Lo de que Kid Danger está enfermo es mentira.

Si Kid Danger no está enfermo,

¿por qué se están haciendo lapidaciones benéficas

para recaudar dinero para ayudarle?

Nadie está haciendo lapidaciones benéficas.

¿En serio? Mira. ¿Por qué no echas un vistazo?

Hola, compañeros, soy Oliver,

y para ayudar a recaudar dinero para combatir la hipermovilidad

me voy a tirar una caja de piedras en la cabeza.

Uno... dos...

¡Oh!

Bueno, Oliver es un ignorante, ¿vale?

Vale.

Entonces veamos a uno de tus profesores.

¿Mis profesores? Mira.

Hola, soy Sharon Sheipen, profesora del Instituto Buenavista,

y voy a tirarme encima dos cubos de piedras

para mostrar mi apoyo a Kid Danger y luchar contra la hipermovilidad.

Adelante.

(GRITA) ¡Ah!

¡Ah! Vale.

¿Podríais enseñarme a alguien normal que haga eso?

Vale.

¿Qué tal este tipo?

Hola, chicos.

Vale, no conozco a Kid Danger personalmente,

pero hago esto para ayudarle a que se cure pronto.

(GRITA) ¡Ah!

¡Dios, qué daño!

Quiero que mi gente vea que soy sensible al tema.

¡Oh, sí! Está funcionando. ¿El qué?

Recaudar dinero para investigar la hipermovilidad,

así que he creado la página "Finánciame".

¿Ves? Por cada dólar que la gente done,

añadiré una piedra a este montón que me voy a tirar en la cabeza.

¿Qué?

Ya llevo recaudados 794 dólares.

Piper. ¡No me toques!

Bueno, es genial recaudar dinero

para ayudar a combatir una enfermedad, pero...

¿Y por qué protestas tanto?

Porque la hipermovilidad no es una enfermedad.

Mira que eres tonto.

Pero soy lo bastante listo como para saber

que si te tiras en la cabeza 794 piedras,

acabarás en el hospital.

Va, eso no pasará.

Piper. ¡Me pondré una gorra!

Espera. ¡Piper! ¡Piper!

¡Piper! ¡Piper!

Tío, te imita perfectamente.

Hola, Ray. Tengo que...

¡Guau!

Tío, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?

Uvas cubiertas de chocolate.

Ah.

Esta ha intentado escapar.

Bueno.

No me cabe ni una más.

¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede?

La gente te ha mandado...

Es decir, la gente le ha mandado a Kid Danger...

todas estas cestas de regalos llenas de comida.

"Querido Kid Danger".

"Espero que estas magdalenas de plátano y nueces

te animen en tus últimos días".

Sí.

Todo el mundo piensa que estás en las últimas.

No, tío.

No puedo creer que te hayas puesto con eso.

No te preocupes, Kid.

Voy a... Voy a potar.

Puedes potar luego, después de que...

¡Oh! ¿Eso es una cerveza de abeja?

Hay una abeja en la Cueva Man.

¡Cómo me duele la barriga!

¡Fuera de aquí!

¡Odio las abejas!

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

(GRITA) ¡Oh!

Tío.

La abeja me ha picado en la lengua.

Ay, no me hagas reír. Vale.

Ayúdame a hacer una transmisión.

¿Por qué? Porque...

necesito que todos sepan que yo,

bueno, que Kid Danger no está enfermo.

Pues conecta la transmisión en vivo. De acuerdo.

¡Ah!

Qué dolor más horrible.

¡Oh! Te he dicho que no me hagas reír.

Vamos, chicos, daos prisa.

Tenemos que llevar estas piedras al parque de Buenavista.

Mira, Piper,

tu anuncio de Fred Langosta en la tele.

¿Sale? Ay, sube el volumen.

"Es un nuevo día en Fred Langosta".

¿Solo te llevas una?

"Interrumpimos por una noticia de última hora".

Hola a todos. Acabamos de saber que Capitán Man y Kid Danger

van a hacer un comunicado sobre la grave enfermedad

llamada hipermovilidad y que aqueja a nuestro héroe.

Y yo voy a aprovechar esta oportunidad

para demostrar lo buena persona que soy

tirándome unas piedras sobre mi cabeza.

Oh, Mary, no creo que sea muy buena idea.

¡Oh!

Muy bien. La transmisión en vivo está a punto de empezar.

Conectamos con ellos.

Hola.

Soy yo, Capitán Man.

Ah...

Y Kid Danger.

¿Hacemos esto o qué?

(BALBUCEA) No, tengo que ponerme pomada en la boca.

Bueno, estamos en directo ahora mismo, así que...

¿Qué? ¿Ya estamos?

Tío, te dije que me dieras un segundo.

Oído.

Estoy bien. Estoy bien. ¿De veras?

Estoy bien. ¿Puedes?

¡Ah! Vale.

Estás vivo. Estoy bien. Hola a todos.

A ver.

Hoy yo...

Pierna.

Hola, estoy aquí...

y estoy bien. No hay por qué alarmarse.

La hipermovilidad no es una enfermedad,

es un superpoder, ¿vale?

Así que nadie se tire piedras en la cabeza

porque estoy, estoy bien.

Pobre Kid Danger.

Su hipermovilidad se está agravando.

Gracias.

Y que Dios bendiga a la ciudad de Buenavista.

Sí, sí, sí.

"Blandiblú" a todo el mundo.

Ya está.

"Oh, pobre chico". "Esperemos que tenga...".

Vamos, chicos, corred.

Puede que Kid Danger no dure mucho más.

Necesita nuestra sensibilización, así que vamos con esa lapidación.

¡Vamos, vamos, vamos!

¡Vamos!

Ay, necesito mi gorra.

Muy bien.

Aquí dice que la hinchazón debería bajar a los 15 o 30 minutos.

Eso espero, tío.

No sé qué has dicho, pero vale.

Hola, chicos.

Hola, Charlotte. ¿Cómo vas, Charlotte?

¿Has visto nuestra emisión? Sí.

Están hablando de ello en las noticias ahora.

¿Ah, sí? Voy a ponerlo un ratito.

Eh, ¿por qué hablas así?

Le picó una abeja en la lengua y se le durmió.

Qué cosas.

¿A que sí?

Soy increíble.

Enciende la tele.

(BALBUCEA) Como digas.

Bien, echemos un vistazo al siguiente vídeo.

No hay por qué alarmarse. Estoy bien, muy bien.

Bien, ahora parece que la hipermovilidad

le está afectando al habla, por eso suena así.

(BALBUCEA)

Ya.

Y, obviamente, la única razón de que Kid Danger desmienta

lo de su enfermedad es porque quiere ser valiente

ante su batalla contra una muerte cierta.

Tristemente creo que su próxima emisión en vivo

pudiera ser su homenaje muerto.

¡Vaya!

Algunas noticias conmovedoras.

Una chica local, Piper Hart,

la presidenta del club de fans de Capitán Man,

ha organizado la mayor lapidación benéfica de la historia.

En estos momentos se dirige al parque de Buenavista,

donde 1424 piedras lloverán sobre su cabeza.

Bonito gesto de tu hermana. ¿Qué? ¿Bonito?

Tenemos que ir al parque de Buenavista ahora.

¿Por qué? ¿Cómo?

Porque está a punto de tirarse encima

1500 piedras en la cabeza.

¡Ah! Exacto. Vamos.

Ay, está bien.

¿Eh?

No puedes llevarte el bizcocho.

Pues claro que puedo llevármelo.

¡Arriba tubo!

(VOZ ROBÓTICA) Lo siento, no te he entendido.

¡Arriba tubo!

(VOZ ROBÓTICA) Buscando status quo.

(GRITA) ¡No!

¡Arriba tubo!

¡Mi bizcocho!

Vale, aquí hay 220 más.

Y...

una, dos, tres, cuatro.

Suman 1524 piedras.

Bien, tía.

Y ahora, Jorge, ve hacia esos árboles de allí

y prepárate para emitir. -Sí, vale.

Más entusiasmo.

Piper.

Eh, Piper. ¡Eh!

Espera.

¿Sí? Creo que esto no es una buena idea.

Bueno, si tú crees eso, entonces sí que lo es.

Gracias. Espera.

Oye, ¿sabes usar una carretilla elevadora?

Ah... Sé usar una carretilla.

Me vale.

Súbete en esa carretilla y llévala allí,

donde el cartel grande.

Vale.

Hola a todos. Haremos un pequeño comunicado

antes de tirar las piedras sobre mi cabeza.

(TODOS) ¡Sí!

Vale, Jorge, cuenta lo que tenemos.

Vale. Uno...

Ah... Eh...

Hola, gente de Buenavista y gente de más allá.

Quiero decir que no...

Vale. Ya lo tengo.

¡Marcha atrás!

(GRITA) ¡Oh!

Vamos, tranquilos.

Tengo un tío que arregla bancos de jardín.

¡Haz el favor de poner la carretilla en posición!

Vale.

Vale. Y ahora preparaos para la mayor lapidación benéfica

de todos los tiempos,

1524 piedras preciosas que caerán sobre mi cabeza.

(Vítores)

Muy bien. Jasper, prepárate para tirar de esa palanca.

Si tú lo dices...

Redoble.

(Tambor)

Muy bien. Todos atentos. Cinco...

(TODOS) Cuatro, tres, dos...

Espera.

(GRITA) ¡Ah!

¡Animal!

¡Kid Danger!

Sí. ¿No debería estar hospitalizado?

No.

¿Están emitiendo en directo? Sí.

Bien. ¿Y tu lengua? Ah...

Mejor. Habla con ellos.

Ah... Vale. Hola. Escuchadme.

No estoy enfermo, ¿vale?

Mentiroso.

Estoy diciendo la verdad.

Oye, Kid Danger, no tienes que fingir por nosotros.

Sabemos que estás condenado.

No, no lo está.

Pero Capitán Man dijo que tenías hipermovilidad.

La hipermovilidad no es una enfermedad, ¿vale?

Es un superpoder.

(Bullicio)

Kid, ¿por qué no se lo demuestras?

Bien. Chicos, mirad esto.

(GRITA) ¡Au!

Era mi pelo de verdad.

¿Te refieres a esto?

Vale.

Eso es la hipermovilidad.

Me hace tener grandes reflejos.

Pero ¿por qué hablabas tan raro?

¿Y qué me dices de la cojera?

Eso fue porque me escurrí y me...

torcí el tobillo.

Y antes de eso le picó una abeja en la lengua.

Claro.

Tiene sentido.

Y, por cierto,

es muy peligroso tirarse piedras en la cabeza.

Así que, niños, jamás lo hagáis.

Aunque veáis que alguien lo hace en televisión.

O en Internet.

¿Entendido?

Sí, claro.

Ahora tú, chico.

Saca de aquí esa carretilla.

Estas cosas son peligrosas.

A tus órdenes, Capitán Man.

(GRITA) ¡Ah!

¡Paso, paso!

Ah...

Capitán Man...,

¿estás...?

(Vítores)

Vale. Venga, necesitamos algo chulo,

un nombre que sea muy pegadizo para decir superreflejos.

Es cierto. Vale.

¡Eh! ¿Y si lo llamamos simplemente sr?

¿Y si te callas? Eso.

¿Por qué no te callas, Jasper? Lárgate.

¿Qué tal...

lucha relámpago? ¡Uh!

Menuda birria.

Mejor cállate. Vale. vale, vale. Me lo merezco.

Eh, ya sé cómo podemos llamar a estos superreflejos.

Dilo. Dispara.

Super... re... flejos.