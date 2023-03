Kid castigado

(Sirenas)

¡Eh, eh, tengo otro más!

(LLORA)

¡Oh, qué bebé más mono!

¡Oh, eres una ricura! Tenga.

Oye,

¿cuántos bebés ha tenido ahí abajo?

No estoy seguro.

Veré si hay más.

¿Hola?

¿Hay más bebés ahí abajo?

¿Hola?

Hemos localizado otro bebé en las cloacas.

Señora.

¿Puedo hablar con usted?

¿Qué?

¿Puede dejar de comer queso un momento?

¿De verdad cree que fue buena idea meterse en una cloaca a dar a luz?

¡Así lo hacemos allí de donde vengo!

¿Y de dónde viene? ¡De las cloacas!

Vale, creo que este es el último bebé.

Ay.

¿Por qué no cierras el puesto y te vas a casa?

¿Seguro?

Es más de medianoche y tienes colegio mañana.

¡Oh!

¡Creo que voy a tener otro bebé! ¡Oh, no!

¡Tengo que volver a la cloaca! ¡No, no, señorita! ¡No puede!

Y no había...

(GRITAN)

¡Ah! ¡Ah!

¿Por qué has hecho eso? ¿Dónde has estado?

¿Y por qué entras a hurtadillas en tu habitación

a la una de la mañana?

Porque estaba afuera...

tomando la Luna.

¿Tomando la Luna? Sí.

Mira qué bronceado lunar.

Les voy a decir a los papis que has vuelto tarde.

Vale, díselo.

Lo haré. ¡No, por favor, no se lo digas!

Venga, soy un buen hermano y tú eres...

tan guay y buena.

No querrás meterme en un lío. Por fa, prométemelo.

Está bien, lo prometo.

¡Henry salió ayer por la ventana de su cuarto

y no volvió a casa hasta la una de la mañana!

(AMBOS) ¡Oh!

Vale. Pues el sábado, cuando no estabais,

Piper y su amiga Marla vieron "French Basement".

(AMBOS) ¡Oh!

¡Piper!

-Esa peli es para mayores. -No puedes ver pelis para mayores.

-¡Por favor!

No dijeron nada que no haya oído ya mil veces.

-¿Sabéis qué? Los dos estáis castigados dos semanas.

-¡Bum! ¡Oh!

¡Eso no es justo! -He dicho, ¡bum!

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

(Puerta)

Eh, Ray.

¡Ray!

Huele esta flor.

Vale.

¡Um!

Huele bien. Es una...

¡Maldita seas, Swats!

Tienes un problema.

(Grito)

Ay, ay.

Aquí huele a chamusquina.

(RÍE)

Estás enfermo.

(Alarma)

Es Henry por conexión holográfica.

Ya voy yo.

Hola, Henry. ¿Qué pasa?

Malas noticias.

No puedo ir a trabajar durante dos semanas.

Vale. Lo siento,

estoy castigado y mis padres solo me dejan salir para ir a clase.

Voluntario para ser tu compi de repuesto.

No. ¡Venga!

Podríamos ser Capitán Man y Swats Man.

Ni hablar. ¡Oh!

Lo siento. ¿Qué me estabas diciendo?

Te decía que me han castigado. No podré trabajar en dos semanas.

Ah, ya, qué mal. Tenía un trabajo importante para ti.

¿Cuál?

Han abierto una nueva brasería en el centro,

te iba a mandar a que compraras unas costillas.

¿Las pido yo y les digo que nos las traigan?

Genial. Nos vemos, Henry.

Pero ¿quién te ayudará a combatir el crimen mientras tanto?

Me apañaré solo.

Ray, ¿costillas de ternera o de cerdo?

Eh, cerdo. Henry, tengo que colgar.

Pero... ¡Adiós, Henry!

Esperad, yo...

quiero costillas.

Odio estar castigada. Muchísimas gracias.

No me habría chivado de ti si no te hubieras chivado de mí.

Muy bien. ¿Qué tal esto?

¡Ni se te ocurra...!

¿Qué le ha pasado al sofá?

Tú ayúdame y calla.

Ah.

Gracias.

Eh, ¿qué hace Jasper por aquí?

Estás castigado.

Mamá dijo que Jasper y Charlotte pueden venir.

Nadie me preguntó mi opinión.

Eso es cierto.

Henry me ayudará a hacer vídeos de parches cotidianos.

No, qué va.

¿Qué es un vídeo de parches cotidianos?

¡Qué viejo es usted!

Un parche cotidiano es cuando tienes un problema

y encuentras una solución ingeniosa. Exacto. Digamos,

que quieres mear y no hay baño, pues lo haces en un frasco.

Parche cotidiano, eso es.

Me voy a dar una vuelta.

¿Quiere llevarse un frasco? No, no me...

Está bien.

¿Estás listo?

No me apetece hacer vídeos de parches cotidianos.

Sí que te apetece.

Te aseguro que no.

Dale.

¿Necesitas lavarte los dientes, pero no tienes dentífrico?

Coge mayonesa;

un poco de menta fresca del jardín;

un poco de arena de la playa o de una zona de columpios.

Mézclalo todo y tritúralo.

Parche cotidiano.

También podrías ir a comprar pasta de dientes.

(CON ARCADAS) Apaga la cámara.

¿Sabe bien?

¡Apaga la cámara!

(CON NÁUSEAS) ¡Dios, está asqueroso!

Vale, la apago.

Así que tenéis dos hijos. -Sí, dos buenos hijos.

-Unos chicos fabulosos. -Mi hijo es el chico más...

¡No me cierres la puerta, te lo advierto!

Perdona, ¿qué has dicho?

-Piper, ¿hay algún problema? -¡Sí!

Durante el camino al colegio Henry intentó hablar conmigo.

-¡Oh!

¡Me has dado con la puerta...! Eh, ya basta.

¡Es que me saca de quicio!

Me voy arriba por no oírlo, ¿eh? Eso es. ¡Corre!

En realidad no se hablan así, ensayan para un teatro del cole.

-¿Nos estás mintiendo? -Sí.

Henry, te presento a Elaine Morongo y Parnell Chewmash.

-Son los directores de "buenavistahoy.com"

y quizá nos elijan familia modelo de la semana.

-Si lo hacen, saldremos en la página de inicio.

Guau, sería impresionante.

¿Estás siendo sarcástico?

Sí.

Henry, ¿por qué no vas arriba y donas una parte de tu paga

a los pobres como haces frecuentemente?

No quiero subir, está Piper arriba.

Sube. Me voy arriba.

(RÍEN)

Los niños, ya sabéis cómo son.

-No, no tengo hijos.

-Yo tampoco.

Mi marido me dejó en la noche de bodas.

-Eh...

-No sabemos qué decir. -Sí.

(Disparos y gritos)

¡Pues hala!

¡Eh, dame el mando! ¿Vale?

¿Queréis decirle a Piper que si quiere ver una peli,

no puede poner la tele...? ¡Me ha quitado el mando

y no quiere devolvérmelo! -Está bien los dos.

Ni una palabra más. Ay.

¿Os apetece un plato de sopa?

-En realidad, tenemos que irnos ya.

-Llegamos tarde a otra reunión.

-¿Estáis mintiendo? -Sí.

-Ahora nos odian. Nos odiáis, ¿verdad?

-Escuchad, ¿qué tal si volvemos y terminamos la entrevista

mañana por la tarde?

-¿En serio? -Sería fantástico.

-Casi os cargáis lo de la salir en la página web.

Bueno, no es culpa nuestra. Sí.

¿Por qué no?

Llevamos encerrados en casa cinco días.

Hemos ido al cole juntos; venido a casa juntos.

Ya no aguantamos.

Levantadnos el castigo. -No.

Dijimos dos semanas, ¡bum!

-Cariño, ya sé que dijiste bum.

Pero veamos,

empezando ahora.

Si podéis pasar un día sin discutir ni pelearos,

os levantaremos el castigo.

¿Solo un día?

¿Un día entero?

-Sí.

-Pero si os pillamos discutiendo o peleando...

-El castigo será de un mes. -¡Bum!

Eh, Henry, ¿quieres subir a mi cuarto a ver una peli conmigo?

Bueno, es un plan superdivertido.

Piper, dame la mano no te caigas por las escaleras.

¡Gracias! Eres el mejor hermano del mundo.

Bueno, contigo es muy fácil serlo.

Suéltame.

Eh...

Perdona.

¿Qué, has eructado?

¿Qué haces con mi cargador del móvil?

Me lo llevo para recargar mi móvil.

No. Necesito mi cargador para recargar mi móvil.

¡Necesito el cargador mucho más que tú!

(SISEA)

¿Por qué...? (SISEA)

Solo nos quedan cuatro horas y seremos libres.

Si nos pillan discutiendo, la fastidiaremos.

Deja de lloriquear por tu maldito cargador.

No lo dirás en serio. ¡Me lo llevo!

¡Devuélvemelo! ¡No!

-¡Henry, Piper!

(AMBOS) ¡Estamos aquí!

-Hola.

He oído pelea.

(RÍE) ¿Qué?

No, no, no.

Solo discutíamos unos pasajes de la Biblia.

Sí. ¡Amén, hermano!

-No os peleéis.

Ahora, dame el cargador.

Oye, compartámoslo.

Pero...

Ay.

Solo cuatro horas más. Solo cuatro... ¡Ah!

Hola. Hola. ¿Qué hay?

Bueno, como estás castigado,

se me ocurrió traerte una cosita.

¡De Yota y Togur! (ASIENTE)

¡Sí, Explosión de Tofe!

Gracias, Charlotte. De nada.

¿Qué tal por el curro? Ah, lo de siempre.

Contestar a los emails de Ray;

investigar a los criminales.

(ASIENTE)

Y he ido de patrulla con Ray.

¿Que has qué?

De patrulla.

Ya sabes, Ray se pasea por toda la ciudad en el Mancóptero

para asegurarse de que todo va bien. ¿Has montado en el Mancóptero?

Sí. ¡Ese es mi trabajo!

Lo sé. Yo soy Kid Danger.

Lo sé. ¿De acuerdo?

Guau. ¿Qué?

¡Guau!

¿Qué?

Nunca pensé que intentarías robarme mi trabajo.

Para, para. Alto ahí, chaval.

Ray me pidió que fuera a patrullar con él.

¿De verdad piensas que te sustituiría como Kid Danger?

No.

Tienes razón. Gracias.

Nunca podría sustituirme una niña.

¿Qué?

¿Una niña?

Perdona, una chica joven.

¡Es lo mismo!

¿Qué ocurre? Solo he dicho...

Despídete de la Explosión de Tofe. ¡No, no lo tires!

¡Oh!

Hasta luego.

Espera, no te vayas así.

¿Sabes? No he intentado robarte el trabajo.

Pero quizá ahora lo haga.

¡Charlotte!

¡Oh! ¡Esa ardilla se está comiendo mi Explosión de Tofe!

(Ardilla)

¡Deja eso!

(CHILLAN)

(GRITA)

Muy bien. Que nadie diga nada que pueda enfadarme.

No tengo tiempo para enfadarte. Oh, oh, ¿qué pasa?

Hay una granja ilegal de cerdos en el sur de la ciudad.

¿Ilegal?

Sí.

Allí hay un porquero malvado.

Y me aseguraré de que "Oing Oing" vaya derecho a la cárcel.

Me voy contigo.

Charlotte, no es un patrulla de rutina.

Es una situación criminal real y podría ser peligrosa.

Lo entiendo. Déjame que sea tu compañera.

No puedes ser mi compañero, eres una...

¿Qué es lo que soy?

Tú... te vienes conmigo.

Swats, el tubo de chicles de repuesto de Henry.

Um, no sé yo.

Quizá no esté cualificado para dar chicles a algunas personas.

Dale el tubo.

(GRUÑE)

Va, masca.

Eh. Adelante.

¡Espérame!

(Señal)

(AMBOS) ¡Arriba, tubo!

¡Adiós! ¡Adiós!

Esperad. Seguís estando castigados. -No, ya no.

Se acabó el tiempo.

No. Quedan dos minutos.

Oh, vamos, no seas de esas madres.

(Puerta)

¡Eh! ¿Puedo pasar?

Muy bien.

¿Quién está listo para otro parche cotidiano?

Jasper. Viene gente a entrevistarnos.

-Y debemos parecer la familia perfecta.

Está bien, me marcho. Gracias.

-Adiós. Hasta luego.

Cuando os enseñe este parche cotidiano.

(TODOS PROTESTAN)

Tienes un perro nervioso y lo quieres sacar de paseo,

pero no tienes correa.

Coge unos cuantos sostenes de tu madre,

átalos todos y tienes una correa. ¡Parche cotidiano!

Vale, no está nada mal.

-Perdona, ¿habéis dicho pasar? No... (LADRA)

(GRITAN)

(GRITAN)

-No pondrán a nuestra familia en su página de inicio.

No. Qué mala suerte.

Pensaba que los sujetadores eran más fuertes.

(Alarma)

Tiempo cumplido. ¿Puedo irme ya? Vete.

-Espera, llévate a Jasper...

contigo.

(GRITA)

¡He vuelto! Ya no estoy castigado.

Hola, Henry.

¿Dónde está Ray?

Fue a capturar a un granjero ilegal de cerdos con Charlotte.

¡Oh, lo sabía!

¡Maldita sea!

¿Sabes cuándo volverán?

Sí, en cualquier momento.

¿Por qué has puesto esa lona?

Ray llamó, me dijo que venía para acá

y me pidió que pusiera una lona impermeable.

Por lo visto solo valgo para eso.

(Alarma)

¡Henry, has vuelto!

Eh, ¿dónde está tu nuevo Kid? ¿Te refieres a Charlotte?

Ahora mismo baja. Ha estado fantástica.

Ya me imagino.

Nos dirigíamos a capturar un granjero ilegal de cerdos,

pero nos ve venir y va y echa a correr.

Iba a darle con el rayo, pero me preocupaba darle a un cerdo.

Sí, ni tocarlos. De ellos me gustan hasta los andares.

(RÍE) Entonces Charlotte salta sobre un cerdo

y empieza a perseguir al granjero. Cuando lo alcanza,

le hace un placaje enorme y cae en medio de la porquería.

(Alarma) (RÍE)

(TODOS) ¡Oh!

Por eso necesitamos la lona.

Eh...

Toma, un pañuelo.

¡Eso no ayuda!

¡Uh!

¿Por qué te enfadas tanto? Es solo caca de cerdo.

No estoy enfadada por lo de la caca de cerdo.

Lo estoy porque un amigo me llamó ladrona de trabajo

y dijo que no podía ser compañera de Ray por ser una niña.

Lo cambié a chica joven. ¡Es lo mismo!

Charlotte no intentaba robarte el trabajo.

Yo sí.

El sí.

Sí, has...

montado sobre un cerdo enorme

y derribado a un granjero.

Supongo que puedes hacer mi trabajo.

Gracias.

Pero no quiero hacer tu trabajo.

¿Ah, no? No.

No quiero ir persiguiendo a los malos

y a los malvados criminales, peleándome y poniéndome perdida.

Yo sí. ¡Swats!

¿Voy a tener que darte un azote?

No, azotes no.

Bueno,

¿me perdonas?

Lo haré...

¡después de un abrazo! ¡No, no!

¡Por favor! ¡Sí!

Gracias. Buen chico.

Ah.

Me voy a la ducha.

Estoy mandando un mensaje.

Por favor, dale un azote.

Ven acá. ¡No, no!

¡Ven aquí!

¡No, no!

¡Aquí!

¡Toma!

¡No, no!