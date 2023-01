Juegos peligrosos 3ª Parte

"Anteriormente, en 'Henry Danger'..."

Voy a arruinarle a Double G ese concierto benéfico.

¿Soy Kid Danger?

Henry es Kid Danger.

¿Qué?

(Vítores)

(Aplausos)

(Golpes)

-¡Sacadnos! -¡Por favor!

Muy bien, Kid, es hora de arreglar este lío.

Ray, ¿tenemos que borrarles la memoria?

Sí. Ahora conecta de nuevo la electricidad y abre la puerta.

-¡No puedo respirar, por favor!

-¡Socorro! ¡Abrid la puerta! -¡Aquí!

-¡Por favor! -¡Abrid la puerta!

-¡Por favor!

-¡Oh! -¡Ay!

-¡Oh, vaya!

-La luz. -¿Estamos en el cielo?

(Risas enlatadas)

Hola, chicos.

(RÍE)

(Risas enlatadas)

Hola... a todos.

(TODOS) Hola. -¿Qué hay?

¿Quién es? ¡Oh! Eh...

Me llamo...

Danery Stargarian.

(Risas enlatadas)

Y haced como si no estuviera aquí.

(Risas enlatadas)

Yo...

¿Qué...? ¿Qué nos ha pasado?

¿Qué es este lugar?

Hola a todos.

Bienvenidos a la cuevamán.

Ahora, si sois tan amables de mirar hacia aquí,

hacia mí, voy a usar esto para sacaros...

para sacaros una foto.

¡Oh, sí, es una gran idea!

Venga, chicos, vamos a juntarnos.

¡Ay!

Muy bien, allá vamos.

Una... ¡No, para!

Si les borramos la memoria..., ¿Qué?

...digámoselo.

-¿Qué? -¿Borrarnos la memoria?

-¿De qué vais? No pasa nada.

Es solo una cámara,

aunque con gatillo.

Sonreíd y decid "amnesia". ¿Qué? ¿Qué?

-Tenemos que hacer algo. -No puede hacer eso.

Espera, espera. Si...

Si nos borras la memoria, no podremos hacer el superjuego...

sobre ti. -Sí.

¡Con la de ideas que tenemos!

-¡Qué mal rollo! -Sí.

Son alucinantes. Esperad.

¿De qué ideas habláis?

Pues cosas como tú, capitán Man, y Kid Danger viajáis...

-Sí. -...en el tiempo

y lucháis contra robots lunares.

Sí, unos pedazos de mamarrachos de robots.

Y con otros villanos de la historia.

Y del futuro.

Ah, un enfoque de viaje temporal, ¿eh?

-Sí, lo llamaremos... -Sí, lo llamaríamos...

-Eh... -"El túnel del crimen".

-"El túnel del crimen". -Exactamente.

¡"El túnel del crimen"! ¡Sí!

Ese juego pinta genial. Sí, lo sé. Vale, calla.

Pero no podemos hacer juegos sin nuestras memorias.

Es Biología de primero.

Eh, ¿de quién son estos pies?

(RÍE) ¡Deja eso!

(RÍE)

(RÍE)

(Risas enlatadas)

(Pitido)

Eh... ¿Qué es eso?

Las noticias. Ve a ver.

Porfi. Mucho mejor.

"Graves problemas en Nueva York".

"También conocida como la Gran Pera".

"Incorrecto, Mary".

"La noticia es el brutal ataque

que ha sufrido el famoso rapero Double G Griffin

mientras se hacía un filete en su despacho".

-¿Qué? -¿Han atacado a mi padre?

Vale. Eso es desagradable.

"Y, según la Policía de Nueva York,

los agresores alegan haber sido contratados

por un delincuente de aquí, de Buenavista, el Dr. Minyak".

¡Minyak!

¡Quiere impedir que mi padre haga su concierto benéfico de revancha!

-¿Y a mí qué me cuentas? -Perdón, lo siento.

"Por suerte, Double G resultó ileso".

"Pero, por unos fuegos artificiales,

dos de sus guardaespaldas, Bunford Simmons y Rutherford Ainsworth,

no salieron bien parados".

-¡Pobres Bunny y Ruthless! -¡Terrible!

Ainsworth.

(Risas enlatadas)

"A los guardaespaldas les espera

una dolorosa estancia en el hospital,

pero se espera que se recuperen del todo".

"Supongo que se olvidaron de guardar su propio cuerpo".

(Risas enlatadas)

¡Esto es un desastre!

No, tío. Han dicho que Bunny y Ruthless se van a poner bien.

Pero están en el hospital y les espera una dolorosa estancia.

Capitán Man, Kid Danger,

tenéis que venir a Nueva York con nosotros y proteger a mi padre.

Por favor.

¿Juráis que haréis un juego superchulo conmigo y Kid?

-Totalmente. -Lo juramos.

Bueno, Kid,

parece que vamos a Nueva York.

-¡Sí! -¡Gracias!

-¿De verdad nos vamos a Nueva York?

Sí, pero tú no, Schwartz.

¡Oh, vamos! Llevaos mi parte superior.

No, gracias, sería perturbador.

La parte de abajo.

Podéis coger la de abajo.

Eso es. ¿Ves, Barfield?

Así es como los hombres nos afeitamos la cara.

820, 840, 860,

880 y 1000.

¡No, no, no! Eso no es.

(Risas enlatadas)

Jasper. ¡Oh!

Aún no tengo claro cómo es que de repente eres...

No lo es. Se encontró a ese niño en un seto.

¿Y qué? Barfield será totalmente mío en un solo... una hora.

Salvo que sus padres lo reclamen.

Bueno, aquí no lo van a encontrar porque...

he arrancado los números de la casa.

-¡Oh, porras!

¿Y ahora...

cómo voy a saber si esto es un 6 o un 9?

(Risas enlatadas)

(TV) "Noticias de última hora".

Pipper, creo que esto te interesa.

¿Es el concierto de Double G?

No, aún no.

¡Oh, el príncipe Fuh'ard!

"La noticia es que el príncipe Fuh'ard, del país de Hierba,

envió correos a toda Norteamérica".

-"Exacto, Trent".

"Pero la única persona con valor

para mandarle al príncipe los 1000 dólares

que necesitaba fue una chica de aquí, de Buenavista".

¡Ay, madre mía!

"Su nombre, Jana Tetrazzini".

(Risas enlatadas)

¡No!

-"La Srta. Tetrazzini

no solo recibirá parte de la fortuna del príncipe,

sino que se rumorea que sale con el apuesto príncipe de 14 años".

¿Saliendo con él?

(Risas enlatadas)

Quiero una panorámica desde arriba

en cuanto Double G suba a la plataforma.

Quiero que se vea todo el escenario.

Eh, chicos.

-¿Qué hay? -Hola.

Es Trip, el hijo de Double G. ¿Qué hay?

Eh... Nos gustaría quedarnos aquí durante el concierto.

-¿Puede ser? -Vale, pero ¿quién es ella?

Ella... Ella... Ella... Ella es mi querida novia.

(Risas enlatadas)

-Genial. -Por supuesto.

-Tan joven y con novia. -Sentaos.

Muy bien, vamos a repasar las cámaras del escenario.

-No quiero ni un fallo. -Bien.

Deja de hacer eso. Pero no puedo.

Tengo miedo por mi padre. Relájate.

-Chequeando mesa 4.

¿Todos en posición?

Babe y Kenzie en posición. Por aquí, todo despejado.

"Recibido".

Hudson, ¿estás ahí?

Sí. No veo a Minyak por ninguna parte.

(Risas enlatadas)

Henry, Ray, ¿me recibís?

Henry, Ray.

"¿Dónde estáis?".

(Risas enlatadas)

Aquí. Hola, Char.

"En el escenario".

Ni rastro del Dr. Minyak aún.

Recibido.

Babe, Kenzie, soy Ray. ¿Me oís bien?

-Sí. -Afirmativo.

Sí. Eh...

Para el juego de capitán Man y Kid Danger...,

¡Oh!

...debería tener unos buenos músculos,

mejores que los que tengo.

No es momento para eso.

¿Queréis hacer el favor de vigilar a mi padre?

Sí. Está todo bien, Triple G.

Lo tenemos en el punto de mira ahora mismo.

-"Muy bien, culo a la izquierda y a la derecha".

Izquierda, derecha.

Venga, dale. Izquierda, derecha.

Sí. Izquierda, derecha. Y...

¿Qué haces? ¿Y tú?

Nada. ¿Qué?

¿Eh? ¿Qué pasa?

Vamos.

(Risas enlatadas)

Tía.

Henry está bueno, ¿no?

Yo prefiero a Kid Danger.

(Risas enlatadas)

¡Sí!

¡Sí!

¡El momento está maduro!

Nadie habla de esa manera.

Significa que volveré a ser famoso.

Justo después de que arruine ese concierto benéfico

convirtiendo a Double G en un bufón gritón.

Bueno, Double G ya está ahí. Hazlo ahora.

¡No!

Debo hacerlo durante el concierto...

para que cientos de millones de personas

vean la devastación que he provocado

y sepan que yo, el Dr. Minyak, soy la causa.

¿Qué trasto es ese de la muñeca?

No es ningún trasto.

Es un arma que yo he diseñado.

Hum... ¿Y qué hace?

Bueno...

Dispara una masa amorfa de energía neurocinética.

¿Y?

(Risas enlatadas)

-Te lo demostraré. Tú...

observa.

¿Dónde está el baño de chicos?

(VOZ DISTORSIONADA)

(Risas enlatadas)

(VOZ DISTORSIONADA)

¡Oh!

(VOZ DISTORSIONADA)

Sí.

Claro que sí.

¡Ah!

(MEGAFONÍA) "La entrada del público será en 15 minutos".

"15 minutos, chicos".

(GIME)

-Pipper. -¿Qué?

No puedes vivir el resto de tu vida boca abajo en la alfombra.

(GIME)

(Timbre)

El timbre.

Iré yo.

Se ve que la gente ya no llama a la puerta.

¡Heckrey, estás aquí!

¡Pare, pare, pare! ¿Quién es usted?

¡Espere! Este es Tommy Hackes.

-¡Oh! -El padre del chico.

Y esa es su madre.

Quiero una prueba de que son los padres de Barfield.

¡Se llama Heckrey!

¿Qué clase de nombre es Heckrey?

Miren, esta es una foto de los tres.

Esta es su partida de nacimiento y esta, una foto de cuando nació.

¡Oh!

Jasper, esto parece auténtico.

¡Oh, vaya!

Perdón.

-¿Cómo está mi chico? -¡Oh, miren, miren!

(TV) "¡Double G en directo

desde el teatro Apolo XIII".

(PÚBLICO) "¡Double G, Double G!".

-Bien, chicos, quedan menos de 60 segundos.

Allá vamos. Sí.

(PÚBLICO) "¡Double G, Double G!".

"¡Double G, Double G, Double G, Double G!".

-Todo listo. Empieza.

-¡Sí! -¡Todos chist!

Eh.

-"En directo, desde el teatro Apolo XIII,

¡Double G!".

(TODOS) ¡Sí!

Apagad las luces.

-Y dentro logo central. -"Logo central".

(Música rap)

¿De quién es ese culo?

¡De Double G!

(Música rap)

(VOZ INFANTIL) ¡Abajo con él!

(Aplausos)

¡Micro!

¡Gafas!

¡Guau!

¡Gritad!

(VOZ DISTORSIONADA)

Lista la 3. Dentro.

Todos me llaman...

¡Double G!

# "I'm livin' at life. You wishin' you could".

# "I do my own thing. I do it so good".

# "Low-Key all my paper is right".

# "High-Key I'm the goat on the mic".

# "You came for the show well I'm it".

¿Qué hacemos? Vigilar por si viene Minyak.

Vale. Y bailar.

Sí. # "Not playin' with you".

# "I do what I do so you jus' do you".

# "I just do you what I do so you do you".

# "And I'll neva' fall off".

# "I just do what I do so you do you".

# "Top dawg I'Ma Boss".

# "I'm in it to win it we on".

# "My Squad is so gooch ye we gone".

# "You talk behind my back but you smile in my face".

# "Pass me my sunnies they throwin' me shade".

# "I'm drawin' the lime in the sand".

# "So we keep it all in the fam".

# "I know that I make it look easy".

# "Livin' so high can make you feel queasy".

-Enfermera Cohort. -"Sí".

-Es la hora. -Pues hazlo.

¡Lo haré!

¡Ay!

# ¡Oh, oh, oh!

# "No they can't do it like me".

# "No baby no one can't do it like you".

# "Sing it girl they can't do it like I do".

-¿Eh? ¡Oh, oh! Mira, tenemos un problema.

-¡Porras!

¡Es Minyak!

¡Chicos, Minyak está en el escenario!

¿Dónde? ¡Justo ahí!

Justo al lado de la G grande.

# "I just do me you do you. I just do me you do you".

¡Ahí! ¡Minyak!

¡Vamos, fuera de aquí!

(Risas enlatadas)

# "No they can't do it like me".

# "Nope they can't do it... Nope they can't do it like I do".

(Gritos)

# "Ey!".

¿Qué hace ahí ese bailarín cojo?.

# "I just do me you do you". Retrocedamos.

# "I just do me you do you".

# "And I'll neva' fall off".

# "I just do what I do so you do you".

-¡Vamos! -# "I'll neva' fall off".

# "I just do me you do you. I just do me you do you".

# "And I'll neva' fall off".

# "I just do what I do so you do you".

# "Top Dawg I'Ma Boss".

Bien, Kid.

Hagamos un globo y salvemos a Double...

G.

(Aplausos enlatados)

Vamos a por Minyak.

# "I'll just do what I do so you do you".

# "And I'll neva' fall off".

¡Vaya, capitán Man y Kid Danger!

¡Rápido, detenedlos!

Esos tres bailarines son los matones de Minyak.

"Recibido". ¿Matones?

# "I just do me you do you".

Lo siento, chicos, el doctor está ocupado.

¡Vaya, qué mal! Porque, veréis, tengo una cosa en la mano.

¿El qué? ¡Tu cara!

(Gritos)

(AMBAS) ¡Oh!

¡Oh!

Me temo que se acabó el cante, Double G.

¡Estate quieto!

¡Chicos, Minyak está apuntando a Doub con algo!

¡Oh!

(Gritos)

-Disculpa. -Sí.

Acabas de ganar un crucero.

¿Sí? ¿Adónde?

-Al océano. -¿En serio?

-Y lo más lejos posible. -¿Qué haces?

Oh, uno... uno de los grandes.

# "I just do me you do you".

Lo siento. Te he confundido con otro. Adiós.

# "And I'll neva' fall off".

# "Whoa, oh, ey, ey, oh, oh".

# "Clap your hands".

Despídete de tu voz, Double G.

# "Oh, ey, ey, oh, oh".

# "Everybody say it with me one time".

¡Mi cosa! ¿Adónde ha ido?

# "I'll just do you'll you do you".

Capitán Man, Kid Danger, el arma está debajo de vosotros.

Repite. ¿Dónde has dicho que estaba?

"En el suelo".

(VOZ DISTORSIONADA)

¡Ahí, Kid, ahí!

# "Oh, yeah You can do it".

# "No, I'll just do it like me".

# "Oh, oh, you can do it".

# "No, they can't do it like I do".

¡Quitaos de en medio!

# "Top Dawg I'Ma Boss".

# "I'll just what you do you". -Lista la 7 y dentro.

(Grito)

¡El doctor Minyak!

Tío, pero ¿quién leches eres?

¡Doctor Horatio T. Minyak!

¿Qué pasa ahí fuera?

Nada. Yo no sé nada.

Dímelo tú. Ojalá lo supiera.

Tío, si quieres un selfi, no es un buen momento.

# "I just do what you do you".

# "I'll just what you do you".

Pero ¿qué haces, tío?

¡Kenzie!

¡Coge esto!

¡Oh, genial! ¿Y ahora qué hago con ello?

¡Dispárale a Minyak!

Vale, pero...

nunca he disparado una...

¡Hudson, cógela!

¡Ay!

¡Dispárale a Minyak!

¡Ay, Hudson!

¡Cuidado!

¡No, no, no!

-(GRUÑE) -¡Ay, ay, ay!

¡Babe!

¡Dispárale a Minyak!

Por ti, lo que sea, Kid Danger.

¡Os estáis cargando mi concierto!

¡Date prisa, Babe!

¡Tenemos que apartar a Doub de Minyak!

(DOUB) ¡Ay!

Ahí está el capitán Man. Ya lo tengo.

-Disculpa. -(GRITA)

¡Papá, salta!

¡Vamos, corre, salta!

"¿Saltar?".

-"¡Salta!".

"¡Corre, papá, salta!".

(Aplausos)

Hola, Double G.

Me alegro de haber pillado en tu concierto.

¡Capitán Man!

Esto es televisión de la buena.

¡Alto!

¡Basta ya de girar y girar!

¡Gente de todo el mundo,

miradme!

¡Soy el mayor supervillano de todos los tiempos!

(Aplausos enlatados)

¡Oh!

¡Oh!

(VOZ DISTORSIONADA)

(VOZ DISTORSIONADA)

(VOZ DISTORSIONADA)

(VOZ DISTORSIONADA)

(VOZ DISTORSIONADA)

(VOZ DISTORSIONADA)

(Risas)

¡Muy bien, dadle caña!

# "I just do what you do you".

# "I'll just what you do you".

¡Eh, eh, eh, cuidado, chicos!

¡Venga, sí, sí!

¡Sí!

¡Oh, oh!

# "I just do what you do you".

# "And I'll Neva' Fall Off".

# "I'll just what you do you".

# "And I'll Neva' Fall Off".

¡Papá!

¡Papá!

-¡Oh! -¡Ahora no! ¡Me están aplaudiendo!

¡Uh!

¡Sí!

(VOZ DISTORSIONADA)

# "Oh, ey, ey, oh, oh, oh".

# "Oh, ey, ey, oh, oh, oh".

# "Oh, ey, ey, oh, oh, oh". #