Juegos peligrosos 2ª Parte

"Anteriormente en 'Henry Danger'".

Tu plan ha fracasado, Minyak.

Tenemos que irnos de aquí como sea.

Propongo que vayamos a... -¿Buenavista?

Haré mi propio concierto benéfico

con el objetivo de recaudar 300 millones de dólares.

Y mi concierto benéfico, a favor de los niños necesitados,

será televisado por todo el mundo y llegará a 193 países.

Lo cual, por cierto, son tres países más

que el de Snoop Dogg.

Y ahora, soltadlo como si quemara.

¡Eh!

¡Double G!

(TODOS) ¡Double G! ¡Double G! ¡Double G!

¡Double G! ¡Double G! ¡Double G!

¡Double G! ¡Double G! ¡Double G!

¡Double G! ¡Double G! ¡Double G!

¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!

¡Oh! Enfermera Cohort, ¿has oído eso?

¡Sí! Estoy deseando que llegue el concierto.

Pues tendrás que esperar porque tengo un nuevo plan,

voy a arruinarle a Double G ese concierto benéfico.

Pero ¿por qué? -¿Cómo que por qué?

¿Es que no lo entiendes?

Si lo entendiera, seguro que no lo preguntaría.

Al impedir ese concierto, privaré a una organización benéfica

de recibir 300 millones de dólares en favor de los niños necesitados.

(RÍE) Eso es realmente malvado.

Por esa tarde de jueves.

Por tres tardes de jueves.

¿Qué? -Eh...

¡Eh! Mamá, papá, me voy al cine.

¿Qué pasa? -¿Que ha sido eso?

¡Ah!

Pero qué narices... -¡Henry!

Cariño, ¿estás herido?

Eh, lleva esas maletas a la puerta, ¿quieres?

Piper, explícate. -Ahora mismo.

Vale. Necesitaba dinero para dárselo al príncipe Fujara,

así que he puesto nuestra casa en Airbnb.

¡Oh! -¿Que qué?

Ah... Papá, sí, esto es sangre.

Voy arriba a limpiarme.

Qué asco. -No cojas las toallas buenas.

Gracias por preocuparos.

(Timbre)

(SUSPIRA) Tenemos a otro toca timbres.

Aquí están. Tomad, es la confirmación de vuestra reserva de hotel.

¿Nos has reservado una habitación en el hotel Steins?

Sí, os he hecho las maletas. Ahora, largaos.

No podemos permitirnos el Steins.

¡Ay! Por favor, largaos de una vez.

No. -No, queremos conocer a la gente

a la que le has alquilado nuestra casa.

¡No! ¿Y si piensan que sois unos bichos raros

y se van sin pagarme? -Muy bien.

No permitiré que me llamen bicho raro en mi propia casa.

No seas niño. -No soy un niño...

tengo 38 años.

Genial, los habéis espantado.

Pues me debéis 1000 dólares.

Hola.

(GRITAN) ¡Ah!

¿Por qué parecen aterrorizados?

Tranquilos, dejadme. (TODOS) No, no, Hudson.

Hola.

Somos de Nueva York.

Sentimos haberos asustado, pero...

es que nadie nos abría la puerta, así que...

Hemos ido por la parte de atrás. -No os habéis equivocado.

Yo soy Piper y esta será vuestra casa durante los próximos tres días.

Alto, alto, alto. -Para, para, para. Un momento.

¿Qué? ¿Es que os vais a negar?

¿Vais a echar a cuatro menores a la calle?

Eso no es lo que estamos diciendo. -Piper, no se trata de eso.

Oigan, no pretendemos ser maleducados.

Pero en el contrato que hicimos dice:

"Solo un residente de la casa, Piper Hart,

estará presente durante la estancia de los inquilinos".

Sí, tienen razón.

Escuchad, chicas, mi marido y yo podemos quedarnos en un hotel,

pero nos sentiríamos más cómodos si alguien un poquito mayor,

como nuestro hijo, se quedará aquí con Piper y vosotras.

(AMBAS) ¡Ah!

Vale, lo sentimos, pero no puede ser.

Tenemos que centrarnos en el trabajo.

¡Eh!

¿Qué ocurre?

(Música animada)

¡Guau!

Qué "estilazo".

Perdone, ¿este es su hijo?

Sí.

Sí, lo hemos reconsiderado. -Hemos cambiado de idea.

Su hijo puede quedarse. -Lo mejor es que se quede.

Es necesario y conveniente.

(Música animada)

Eh, Trip, el mes pasado no se le ocurrió un juego a...

¡Trip! -¡Ah!

Hemos venido aquí a trabajar, ¿vale?

Es que no nos veis a Kenzie y a mí...

Kenzie, ¿qué estás haciendo? -Mirar en la mochila de Henry.

Vale, debes saber que estás dando muy mal ejemplo

a nuestros compañeros de la estantería,

así que te aconsejo... -¡Ah! El bálsamo labial de Henry.

Trae eso ahora mismo.

¿Lo probamos?

¿Estás loca? Por supuesto que sí.

Venga, tía, no lo acapares.

Sí, sí, sí. Sabe genial, ¿verdad? -Qué suave.

Hola, ya he vuelto. (GRITAN) ¡Ah!

Henry. Corre, la mochila. Dame la mochila.

El bálsamo, el bálsamo. Vamos, mételo, mételo en la mochila.

Vamos, vamos, vamos.

Vale, suéltala.

Oh, ya has vuelto. -¡Eh! Hola, Henry. Has vuelto.

Has estado mucho tiempo fuera.

Sí, empezábamos a preocuparnos por ti, cielo.

Eh... Solo he estado fuera 15 minutos.

15 minutos eternos. -Sí, guapo.

Muy bien. Hola, chicos. Traigo comida china.

(TODOS) ¡Genial! ¡Sí!

¡Chino! ¡Chino! ¡Chino!

Eh... Creía que habíais dicho

que teníamos que centrarnos en el trabajo.

Bueno, ¿por qué no podemos comer comida china

y pensar en un nuevo juego al mismo tiempo?

¿Por qué no? -Sí, podemos hacerlo.

¿Un nuevo juego?

Sí, desarrollamos videojuegos.

Tenemos compañía propia. -Los Games Seikers.

Una compañía superpróspera.

¿Los Games Seikers? Un momento.

¿No son los que han hecho el de "La ballena voladora"?

Ah, sí. -Sí, nosotros.

No fastidiéis. Vale.

No, es que... me encanta ese juego. ¿Cuándo lo...?

(Teléfono)

Ah... Perdón, es mi jefe. Su jefe.

¡Oh! Y trabaja. -Un hombre trabajador.

"Oye".

¿Puedes hacerle entrar en razón al tonto de tu amigo?

No soy tonto, soy padre.

Eres paternalmente tonto. ¡Bam! Juego de palabras. Pierdes.

Eh, ¿cuál es el problema?

Jasper quiere una baja por paternidad.

Tengo un hijo.

"Se llama Barfil y lo encontré en un seto".

Y según las leyes del Estado...

Ah...

"Cuando una persona tiene un hijo,

el progenitor tiene derecho a tres meses de vacaciones pagadas,

de modo que él o ella puede pasar tiempo

y establecer los vínculos necesarios con su hijo".

Pero tú no eres padre.

Si para mañana por la noche nadie reclama a mi hijo, lo seré.

Y la ley dice que tienes que darme la baja por paternidad.

Trae. ¡No!

Vamos. ¿Lo quieres? ¿No llegas? Eres bajito para ser padre.

Sé que Henry aún está escuchando.

Vaya, se me olvidó Henry.

Eh, guardadme un poco de "mu shu", me encanta.

"¿Qué? ¿Estáis comiendo mocos?". ¿Qué?

(GRITA) ¡Ah!

Va hacia la puerta. ¡Barfil!

Vamos, vuelve, hijo.

Irresponsable.

"Ray, ¿sigues ahí?".

Sí. ¿Es que tienes invitados en casa?

Ah, sí. Unos chicos han alquilado nuestra casa un par de días.

Qué bobada.

No, es una pasada porque...

son los Games Seikers.

Ya. No sé quiénes son.

Son unos chicos que desarrollan videojuegos,

incluido "La ballena voladora".

Oye, ¿la gente que ha creado el juego de "La ballena voladora"

está ahora mismo en tu casa?

Sí.

¿A que mola?

¿Ray?

Ray, ¿a que mola?

"¿Estás ahí?".

"Me has... Tío, ¿me has colgado?".

Sí, lo veis. -La galletita.

Muy bien. Mi galleta de la fortuna dice:

"Cogerás más moscas con miel que con hiel".

¿Qué porras es esto?

Es tu fortuna.

No. Las galletas de la fortuna predicen algo

que va a pasar en el futuro.

Tiene razón. Supongo que tu galleta te está dando una sugerencia.

¿Sí? Pues es una p.m. (TODOS) ¡Oh!

¡Madre! Esa boca.

Quiere decir: predicción mala. (TODOS) ¡Ah!

Era una abreviatura. Ah, una abreviatura.

Eh, Piper, ¿a dónde vas con esos palillos?

Al restaurante chino a decirles que no acepto su mala predicción.

Bien. -Ah, bueno. Es una buena decisión.

Bueno. Mi galleta dice:

"Un chico muy simpático llamado Henry se va a enamorar de ti".

¡Madre mía! Ah...

Eso es... muy específico.

Tú eres muy específico. ¿Cómo dices?

No puede ser. -¡Ah!

Muy bien.

¿Dónde está ese ladrón?

¡Oh! -Toma.

¡Oh! -¡Capitán Man!

No puede ser.

Tengo que llamar al cristalero ahora.

Esperad un momento.

No puede ser el verdadero Capitán Man.

Si no fuera el verdadero Capitán Man,

podría hacer esto.

Y luego decir: "Estoy bien".

¡Cómo mola! -¡Sí!

¡Lo sabía! -¡Sí!

Compré ese jarrón para el día de la madre.

¡Guau! Capitán Man.

Me había parecido que eras tú. Hola.

¿Quién es este niño totalmente desconocido para mí?

No lo sé.

Pero ¿por qué estás hablando así?

Capitán Man. ¿Sí?

Como eres el mejor superhéroe de todos....

(RÍE) Vaya.

Continúa. Por favor.

Ojalá hubiera un videojuego sobre ti.

(RÍE) ¿Un videojuego sobre mí?

Venga ya. Yo jugaría.

Y creo que todo el mundo jugaría.

Bueno, probablemente tengas razón. Cuídate.

Dijiste que me dejarías jugar con el láser.

(CHISTA)

Toma.

De vuelta en 10 minutos.

¡Oh, sí!

Bueno.

Capitán Man, ¿por qué estás aquí... en mi casa?

Eh... Para detener a ese ladrón.

Pero no hay ningún ladrón. Eso no lo podemos asegurar.

Bueno, yo sí puedo. Bueno.

Oye, ¿dónde está Kid Danger?

Sí, ¿dónde está? -Sí, eso.

¿Dónde está Kid Danger? Oh... Ha ido a hacerse la manicura.

Ah... ¡Ja! ¿Sabéis qué?

Dudo mucho que Kid Danger hiciera una cosa así, pero vale.

Vale, vale, vale.

Ah...

Hola.

Capitán Man.

Ah... Somos de Nueva York.

Dirigimos una compañía de juegos para móviles.

Se llama los Games Seikers.

Una compañía superpróspera. Ah.

¿Vosotros sois los Games Seikers? (TODOS) Sí.

Bueno, si lo hubiera sabido...

Sí, bueno, en cuanto a lo de hacer un juego sobre Capitán Man,

estaríamos totalmente encantados.

(Teléfono)

Oh, porras. Espera un momento.

"Aloha" desde Hawái, Capitán Man.

Vaya, vaya. El doctor Minyak.

¿Qué? ¿Aún sigue vivo?

Lo vimos saltar del avión de carga sin...

paracaídas. "¿Hola?".

¿Avión de carga?

¡Hola!

"Hola".

¿Qué es lo que quieres, Minyak?

Ah, no mucho.

He pensado que ya que estoy aquí relajándome en Hawái,

podría contarte mi nuevo plan.

¿Qué plan?

Estoy seguro de que has oído hablar de este famosillo, Double G.

Eh, ese es mi padre. Yo soy Triple G.

Estoy en medio de una reunión, en estos momentos,

con unas personas que quieren hacer un videojuego sobre mí, así que...

¿Me cuentas el plan ya o no?

Por supuesto que sí,

por eso te llamo desde Hawái.

Creo que tu Hawái se te ha caído.

(TARAREA)

Fin. Creo que no está en Hawái.

Bien, tal vez hayas oído que Double G va a dar

un enorme concierto benéfico en Nueva York.

Sí, todo el mundo lo sabe, ¿y qué?

Pues que ese concierto benéfico no se va a celebrar

porque yo, el doctor Horatio Minyak, lo voy a impedir saboteándolo,

y no habrá nada que tú o ese lelo de Kid Danger podáis hacer. ¡Ja!

(HABLA EN HAWAINO)

¡Madre mía! -¿Quién era ese hombre tan malo?

El doctor Minyak.

Ah...

Así, así es cómo le llaman en las noticias.

Vale, pero ¿qué piensa hacerle a mi padre?

No te preocupes por Minyak, sus planes nunca funcionan.

Ya, pero y si este sí... (CHISTA)

En cuanto a ese juego de móvil que ibas a hacer sobre mí...

Imaginaos a Capitán Man luchando contra unos robots lunares gigantes

con mi ayudante, una perrita chihuahua.

Me encanta. -Me gusta, sí.

Es una gran idea. ¿Cómo que una perrita chihuahua?

Eh... Babe, ¿estás oliendo el cojín de Henry?

Sí.

Ya vale, Trip.

No creo que consigas nada por caminar arriba y abajo haciendo...

(GIME)

Tía, estoy preocupado por mi padre.

Oye, no sabemos nada de ese doctor maníaco.

Minyak.

Bueno, como se llame.

No quiero que fastidie el concierto de mi padre.

Eh, chicos, ¿le importará a Henry que me coma uno de sus chicles?

Qué más da. -Es solo un chicle.

De todos modos, relájate. Ahora conocemos a Capitán Man.

Sí, él no permitirá que le pase nada malo a tu padre.

Pero mi padre está en Nueva York, no aquí, en Buenavista.

Será mejor que vuelva a casa a vigilar.

No, no, no, no, no, no. Hemos venido hasta aquí

para centrarnos y desarrollar un nuevo videojuego, ¿vale?

Sí, ya.

Vosotras dos solo estáis centradas en el guaperas de Henry.

¡Ah! -¿Cómo?

¿Estás hablando en serio? -Ah, ¿te refieres a ellas?

¿Las gatas coladas?

Hola. ¡Oh!

Piper dice que queréis toallas.

Oh, Henry, mira que eres amable.

Sí, parecen tan suaves y esponjosas.

Nos encantan las toallas.

Bueno.

Pues aquí tenéis.

¿Qué?

(Música de tensión)

(AMBAS) ¡Oh!

¡Oh! (GRITA) ¡No!

(GRITA) ¡No!

(Continúa la música)

No lo... -¿Qué?

¿Qué?

¿Se me ha pegado el chicle en la cara?

¡Oh, qué guay!

¡Guay!

Vale. ¿Cómo es que Hudson va vestido de Kid Danger?

Ha sido después de hacer el globo.

Con el chicle...

de color fosforito de Henry.

¡Guau, tío!

¿Soy Kid Danger?

¡No! Henry es Kid Danger.

¿Qué? ¿Yo?

Y lo bueno, es aún mejor.

Ya. Ya. Ah...

¿Yo Kid Danger? ¿Qué? No. ¿Qué? Yo soy...

Estoy tan confundido como vosotros.

Madre mía, esto es de locos.

¡Ay, madre!

¡Ay, madre!

Oh, vale. Aquí tenéis más almohadas.

¡Uh!

Vale. Vale.

Piper no se merecía esto.

(Música animada)

Oh, venga ya, tíos. Pegadme de nuevo.

No, no, Schwoz.

Tú querías enseñarnos un truco de magia.

Ahora tienes que terminarlo, ¿verdad, Gooch?

Pero he olvidado cómo pegarme de nuevo.

¡Henry, ayúdame!

No, no. No puedo, tío. Tengo un lío tremendo.

Bien, se acabó.

Gooch, coge la parte de Schwoz que tiene boca y sácala de aquí.

No.

No, no, no. Espera, espera. Tienes que llevarte mis pies.

No, no. Aguantad. ¡Os encontraré, os lo juro!

Hola, Henry. ¿Quiénes son?

¿Esos no son los Games Seikers? Está bien.

No te enfades.

Eh, Henry, se están despertando. ¿Qué?

¡Oh! Charlotte, abre el ascensor. Por favor.

Vamos, ábrelo.

Eh... ¿Qué pasa aquí?

¡Eh! ¿Y si nos tomamos un chocolate?

Ray. Henry.

¡Eh, dejadnos salir!

¡Dejadnos salir! -¡Abrid la puerta!

El...

tal Hudson ha encontrado mi chicle y ha hecho un globo

¡Oh, no! No, no.

Entonces se ha convertido...

ya sabes, en mí. ¿Todos lo han visto?

Sí, sí. Todos lo han visto, todos lo han visto.

Y la que se llama Kenzie ha llegado a la conclusión

de que yo soy Kid Danger. ¡Ah! Por todos los...

Entonces... entonces me he asustado. Me he asustado, tío.

Me he asustado y, entonces, he empezado, he empezado...

¿Has empezado a qué? He empezado a disparar

y no podía parar. Le he disparado a todo el mundo y luego...

le he disparado a mi hermana.

Le he disparado a mi hermana.

(LLORA)

Oh.

¿Qué ha pasado?

"Piper, te has dormido,

así que los Games Seikers han decidido ir a dar...

un paseo en pijama.

Sí, un paseo en pijama,

y tal vez no vuelvan nunca más.

Espero que te hayan pagado por adelantado.

Cree en tus sueños. Henry".

Si conocieras mis sueños, ya verías.

(Música animada)