Juegos peligrosos 1ª Parte

(Música de acción)

SOBREVOLANDO BUENAVISTA

(RÍE)

(ROBERT) ¿Vale?

¡Sí! ¡Oh, sí!

Cerrad ese cajón. Cerradlo como si quemara.

¡Oh! Pobre Capitán Man.

Vas a tener que empezar a salirte de tus esquemas.

De acuerdo.

Ah... Espera, deja que haga... Espera un momento.

¿Qué?

¿Estás jugando a un juego?

Sí, se llama "La ballena voladora".

Tío, no sé quién inventaría este juego, pero...

tiene que ser un genio.

Os dije que era mala idea

poner el botón de encendido y apagado en la barra.

¡Oh! No te preocupes. Uno de nosotros llegará al botón.

¡Allá voy! ¡Ay!

(GRITA) ¡Ah!

Yo lo haré.

(GRITA) ¡Ah!

¡Libertad! ¡Ah!

Hola. Eh, chicos, he traído...

Vale, estoy trabajando con genios.

¡Oh! ¡Oh, sí!

¡Estoy en el espacio!

Vaya, me lo estoy pasando pipa.

Ya basta. Deja de jugar a ese juego inmediatamente.

Vale, vale, vale, lo siento.

Ni siquiera has tenido la cortesía de preguntarme

por qué te he atrapado en ese cajón transparente.

Ah, bueno. Lo habría preguntado, si me importara.

Está bien, pues te lo diré.

Verás.

Exactamente dentro de nueve minutos

este avión sobrevolará la gran presa de Buenavista, Capitán Man.

¡Eh!

Esa boquita.

Solo he dicho la gran presa y me refiero a la pared de cemento

que retiene una masa ingente de agua.

¡Oh, era eso!

Sí.

Bien. ¿Puedes ver ese globo luminoso que hay a tu lado?

Eso es. ¡Sí!

Que si puedes ver mi globo luminoso.

Ah, sí, el globo.

Es... una bomba esfera "plasmatónica".

Genial.

Ahora, si diriges tu atención hacia la pantalla...

MI PLAN, POR EL DOCTOR MINYAK

¡Oh!

Muy bien.

Cuando sobrevolemos la presa, mis matones abrirán la puerta trasera

y lanzarán la caja contigo dentro,

y también con la bomba esfera "plasmatónica".

Y caerás hasta que impactes en la presa de Buenavista,

la cual reventará. Y a continuación,

millones de litros de agua inundarán Buenavista

y empaparán a todo el mundo.

¡Sí!

Bien.

Lo siento por ti, Capitán Man. ¡Kid Danger!

¿Cómo estás?

¡Eh!

(GRITA) ¡Ah!

¿Qué narices has hecho a mis matones?

Robert, Trevor, despertad. Casi estamos encima de la presa.

¡Ah! ¡Ah!

Hola. Hola.

Mira, casi he roto 5000.

Ya. Pues mira a tu colega, que está a punto de romper 6000.

¿Qué? ¡Callaos de una vez!

Dejad de hablar de un estúpido juego de móvil

mientras yo planeo la destrucción de un presa.

Tu plan ha fracasado, Minyak.

¡Ja! No lo creo.

Penny, Jim, ¡Kim!

Mira, solo tienes que disparar. Lo hago.

¡Ah! Hola.

¿Qué pasa? ¿Qué quieres?

Penny, ayuda a Capitán Man y a Kid Danger

a poner sus móviles en modo avión.

Ah.

Eh, tío, ese móvil es mío. No te atrevas a...

De acuerdo.

¿Tenías que romper los móviles?

El modo avión está en ajustes.

Oye, ¿sabes deletrear puño?

Eh... V.

(Alarma)

No, no, no, no.

¡Cogedlos!

Va, va, va, va. ¡Cogedlos!

¡Cogedlos! Date prisa.

(Música de acción)

Toma, vámonos.

Me has dado en la cara. Cómo te atreves.

¡Eh! ¡Cobardes!

¿Salís corriendo?

No, salimos volando.

(GRITA) ¡No!

¡Saltad!

(GRITAN) ¡Adiós!

Bien, Kid Danger.

Parece que hemos vuelto a derrotar al doctor Minyak...

otra vez.

¡Ja! De eso nada.

Este es el último paracaídas.

(GRITA) ¡Ah!

(GRITA) ¡Gerónimo!

El paracaídas se le ha caído.

Sí.

Allá va.

Apuesto a que aterriza en una...

¡Eh!

Es el último paracaídas, ¿por qué te lo pones tú?

Lo iba a compartir.

¿Bailamos?

Y... Cinco, seis... (AMBOS) Siete, ocho. ¡Fusión!

(Música animada)

¿Albóndiga?

¿Albóndiga?

De acuerdo. Muy bien. Mirad aquí.

He convocado esta reunión

para hablar de uno de mis principales rivales raperos...

Snoop Dogg.

¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!

No he dicho nada de que pudierais murmurar.

Quiero que veáis este vídeo que me mandó ayer mismo.

Double G. ¿Qué tal, familia? Snoop Dogg.

Lo primero, gracias por el donativo para mi concierto benéfico.

Recibí el cheque. 25 dólares.

Pero no importa,

he recaudado 227 millones para esos niños enfermos.

Eso es lo que hice.

(DOUBLE) ¡Ah!

Papá, ¿por qué le has tirado una albóndiga a Snoop?

Pues por ese odioso vídeo

que me ha mandado tirándose el rollo.

Eh... No sé si es eso realmente lo que estaba haciendo.

¿Te gustaría que Snoop Dogg fuera tu papaíto?

No, no. ¿Cuándo he dicho yo eso? -Eh, Double.

Da igual lo que recaudara Snoop, tú puedes recaudar más.

Sí, tío.

¡Eh! ¡Eh! Colegas, eso sí que me gusta, sí.

Papá, no estarás pensando en hacer...

Un concierto benéfico de revancha.

¡Eh! Así se habla.

Ese es mi chico. -Eso es.

Murmurad lo que queráis.

(Música animada)

Muy bien. Dame una buena razón para no hacer un juego

sobre un perrito caliente vampiro que salta a la comba.

Los perritos calientes no tienen ni brazos ni piernas.

En mis sueños sí.

Y los famosos dicen

que todos los sueños pueden hacerse realidad.

Te he dicho que los famosos son unos mentirosos.

¿Por qué iba a mentir Miley?

(HABLAN A LA VEZ)

Ya vale. -¿Por qué iba a mentir?

¡Ya vale!

No sé por qué estáis discutiendo, pero apuesto a que no es algo

que unas albóndigas no puedan solucionar.

¿Albóndigas? Me encantan.

¿De qué son?

¿Recuerdas la granja esa de llamas que compró mi padre?

Sí.

Pues no funcionó.

Para nosotros sí. -Sí, tío.

(Risas)

Bienvenidas, queridas amigas.

Bueno, Capitán Man y Kid Danger,

¿cómo habéis derrotado al doctor Minyak esta vez?

¿Qué hicisteis? -Sí, contádnoslo.

Ah, bueno. Yo iba en ese avión de carga.

Es cierto. Sí.

Y el doctor Minyak me había encerrado en un cajón.

(TODOS) ¡Ah!

Seguid contando. -¡Oh! Ya estás aquí.

¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no has venido a recogerme?

(CHISTA)

Escucha, están hablando de ti.

Sí, es que últimamente...

el doctor Minyak es el hazmerreír, así que...

Siempre está: "Atención todo el mundo.

Soy el doctor Minyak. Mirad qué barba ridícula tengo".

Ya basta.

¡Ya basta!

¡Apaga la televisión inmediatamente! -Sí, vale.

(GRUÑE)

Están buenas, ¿eh? -Sí.

¡Eh! Eh, estamos trabajando en equipo.

Sí, vamos, tenemos que cerrar un proyecto antes de que...

Eh, Trip. -Trip, es urgente.

No importa venir a molestar. -¿Y por qué?

Escucha, Doub se ha mosqueado.

¿Por qué?

Porque te has llevado la última bandeja de albóndigas.

¿Y qué?

Le dije que pidiera más albóndigas de llama.

¡Ya no queden llamas!

¿Cómo que no quedan más llamas?

Lo que te decimos, que no quedan de llama.

Necesitamos que haya más.

(Bullicio)

Vale, vale... Debemos irnos de aquí como sea.

¿Qué quieres decir?

Quiero decir que estamos bajo demasiada presión

y aquí hay demasiadas distracciones.

Estoy de acuerdo. -Estoy de acuerdo.

Pero ¿a dónde nos vamos?

Lo tengo. Los Games Seikers van a ir a Florida.

¿Por qué a Florida? -Sabes que odio las penínsulas.

Oh, venga. En Florida hace calor y...

En serio, creo que la pregunta más bien sería, ¿por qué no Florida?

Ya sé.

Tú solo quieres ir a Florida

porque allí es a donde Maison Kendall se ha marchado.

¿Ah, sí?

Sabes que sí.

Lo sé.

¿Sabéis qué?

Yo quiero ir a Las Vegas.

¿Por qué a Las Vegas?

Porque mi padre tiene crédito en Las Vegas.

Puedo conseguir lo que quiera.

Pues yo digo que vayamos al Gran Agujero.

¿Eso es que el Gran Cañón?

No, el Gran Agujero.

El segundo agujero más grande de Arizona.

(ACENTO MEXICANO) El Gran Agujero.

¿A qué viene eso? -Es acento mexicano.

Muy bien. Si me permitís...

Yo creo que lugares tan interesantes como Las Vegas, Florida

y el Gran Agujero, nos van a distraer de nuestro trabajo,

así que propongo que vayamos a...

¿Buenavista?

¿Qué es Buenavista? -No sabemos lo que es.

¿Qué es Buenavista?

Es una adorable ciudad justo en el corazón de Norteamérica.

Escuchad esto.

"Buenavista con su pequeño encanto provinciano

es el lugar perfecto de vacaciones

para los que quieran relajarse y huir del bullicio de la gran ciudad".

¿Todos de acuerdo en ir a Florida? (TODOS) No.

Yo no. -Está bien.

Como no nos ponemos de acuerdo,

sacaremos pajitas. -Me parece bien.

Con pajitas. -Sí.

¡No! Me he sentado en las albóndigas de llama.

Pobre doctor Minyak.

¿Y en cuál de todo es doctor?

Yo lo sé, en fracasos.

(RÍEN)

(PIPER) ¡Papá, vamos, vuelve aquí!

Te seguro que no te voy a dar 1000 dólares.

Estoy intentando que nuestra familia sea rica.

¡Ay! Me estás hincando la rodilla en el corazón.

Deja que por lo menos te lea el correo.

Ese correo es falso.

No es de ningún príncipe de hierba, no es verdad.

¡Oh! Y entonces por qué dice:

"Soy un príncipe de verdad de hierba".

¿Eh? Los príncipes nunca mienten.

Piper. -Mira, y añade:

"Si me mandas 1000 dólares norteamericanos

para poder recuperar mi fortuna,

en una semana te enviaré 1 millón de dólares norteamericanos".

No te voy a dar el dinero.

Si quieres 1000 dólares norteamericanos,

tendrás que ganarlos tú.

¡Ah! ¿Esto qué son, los 90?

No pienso hacerlo. No puede hacer eso.

Entiende que no es mi responsabilidad.

Sí lo es. No.

Sí. ¿Lo ves?

Sí, mira. Esto es una casa, eh.

¿Puedes decir casa? Casa. Casa.

¿Es tan difícil decir casa? A ver. Casa.

¡Uh! Qué difícil.

Papá, ¿puedes decirle a Jasper que no puede robar un niño?

Se llama Barfil.

No, no es cierto, ¿vale, tío? Nadie se llama Barfil.

Nadie en toda la galaxia se llama Barf. ¡Nada!

Vale. ¿Por qué no te vas a España

y le dices eso a la gente de "Barfelona"?

Estás enfermo, tío.

(Timbre)

¡Ding-dong! ¡Ding-dong!

¿Es que ya nadie llama a la puerta?

Nadie quiere desgastarse sus preciosos nudillos.

Oh.

Piper, ¿qué has hecho?

Ah... ¿Podemos pasar?

Claro.

¿Alguno de vosotros me ha denunciado a la Policía?

¿Qué? Eh...

Pues no estoy muy seguro.

Yo no he sido, así que...

¡Charlotte!

Gracias.

¿Por qué no salimos a la calle y me tiras delante de un autobús?

Oigan, hemos encontrado a este niño.

Yo lo he encontrado en un seto del barrio.

En un seto del barrio.

Y nuestro querido amigo Jasper cree que puede quedárselo.

Ya. Tiene razón.

¿Qué? ¡Ja!

Esperen. ¿En serio? Sí.

Sus padres tienen 48 horas para reclamar a su hijo perdido.

Pero si no lo hacen,

el niño pertenece a quien lo haya encontrado.

Os lo dije.

¿Qué?

Bueno, adiós. Pero oigan, ¿se van?

Esperen, no... Tienen que...

Oh, tío. Creo que me he dejado la pistola en la panadería.

Oh, Jerry.

Oh. ¿Quién es un buen chico? Tú.

Oh, vale.

(Música animada)

Muy bien, Games Seikers,

¿habéis... dibujado vuestras pajita? -Sí.

Por supuesto. -Yo sí.

Bien. Como podéis ver, la pajita que he sacado...

tiene rayas verticales moradas.

Vale. -No está mal.

¿Vertical? Eso no existe.

¡Oh! -De acuerdo.

Me toca.

Yo me he decantado porque tenga rayas verdes

y la mía está doblada.

No está mal. -Interesante.

No hagas eso con la boca, ¿vale?

Muy bien.

Y ahora la pajita ganadora.

¿Qué es eso?

Ah... Es Maison Kendall... montado en su moto.

Creí que íbamos a dibujar pajitas.

Y eso es lo que he hecho.

Hay un vaso de Guajo Punch con una pajita

pegado a sus gloriosos abdominales.

Tenemos que ir a Florida. Necesito una dosis de Maison.

Para. No te lances, colega. -Para el carro.

Tenemos que ver la pajita de Kenzie.

Exacto. Y ¡"voilà"!

(VOZ ROBÓTICA) Soy la mejor pajita del mundo,

así que Kenzie gana.

Vale, vale, tú ganas. -Está bien. Supongo que tú ganas.

Muy bien, Kenzie, ganadora,

¿a dónde... decías que íbamos a ir?

A Buenavista. Una ciudad norteamericana muy normal

donde no pasan cosas raras.

¡Para!

Bruce, para.

¡Para! ¡Basta ya!

Demasiado viejo.

(Timbre)

(RÍEN)

¡Arriba el tubo! ¡Arriba el tubo!

(COMANDANTE) Les habla el comandante de la nave.

Si miran por la ventanilla derecha,

verán que estamos sobrevolando el Gran Agujero.

(HUDSON) ¡Hala! Es enorme.

Eh, Trip, ven a ver el Gran Agujero.

No, estoy ocupado metiéndome una galleta en mi gran agujero.

¿Qué es eso?

Queso de Double G.

¿Quieres probarlo? -No, jamás.

Bueno, Kenzie. -¿Qué pasa?

Cuando lleguemos a Buenavista, ¿en qué hotel nos vamos a alojar?

En el hotel ninguno.

¡Uh!

Creo que mis padres se casaron en ese hotel.

¿Qué? -Da igual.

No nos vamos a quedar en un hotel, ¿verdad?

No, porque he entrado en Airbnb y he alquilado una casa.

¡Oh, bien! -Una casa.

Sí, por supuesto.

¿Por qué quedarnos en un cómodo hotel con servicio de habitaciones

si podemos dormir en la cama de unos desconocidos?

(Teléfono)

¡Oh, oh! -¿Qué ocurre?

Bunny dice que mi padre está dando una rueda de prensa

ahora mismo. -¿Qué? ¿Sobre qué?

Será posible... -No lo sé.

(AMBAS) Mirad. -Ahí está.

Hace muy poco... mi buen amigo Snoop Dogg

hizo un concierto benéfico,

pero solo logró recaudar 227 millones de dólares.

Pero 25 dólares de esos los di yo.

De modo que Snoop Dogg solo recaudó

226 929 975 dólares.

Calculad.

Yo lo he hecho.

Bien, me complace mucho anunciar

que el viernes por la noche yo, Double...

Bunny, ¿quieres sacar tus zarpas de la bolsa de patatas?

Bien, el viernes por la noche, yo, Double G,

haré mi propio concierto benéfico

con el objetivo de recaudar 300 millones de dólares.

¿Qué te he dicho?

(Música animada)