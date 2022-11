Jasper Danger

(Música)

¿Qué haces? Estoy esperando a una chica.

Ah... -Eres un pervertido.

¡Oh! ¡Oh! Aquí viene. Largaos, largaos, largaos.

Vaya...

Eh, Monica. ¡Oh! Hola, Jasper.

Bonita falda. ¡Gracias!

¿Qué son? ¿Flores?

Eh... Sí. (ASIENTE)

Oye, no le has dicho a nadie mi secreto, ¿no?

Claro que no.

Mira, mira, mira, ¡mira!

Lo está haciendo de nuevo.

¿Quién? ¿Jasper? Sí.

Quiere que esa chica, Monica, se crea que él es Kid Danger.

(RÍE) Pues vale.

¡Au! ¿Estás bien?

Sí, es que... anoche fue una noche muy dura.

¿En serio? ¿Fue muy... peligroso? (CHISTA)

Ya sabes que no puedo hablar de mi trabajo.

(SUSURRA) Oh... Perdona.

(RÍE) Le ha tocado los labios.

No tiene gracia, le está mintiendo. Y ahora tiene los labios sucios.

Ven.

¡Eh, Jasper! ¿Qué haces?

Henry... ¿Conocéis a Monica? Claro.

Hola, Monica. ¡Hola!

Oye, tío, Truco o Trato esta noche, ¿te vienes con nosotros?

No pasa nada si dices que no. ¡Claro que voy!

¿Quieres venir con nosotros a pedir chuches?

¡Me encantaría! ¡Genial!

Pero recuerda, cierto capitán podría necesitarme esta noche.

No pasa nada, me gusta el peligro Y al peligro le gustas tú.

(SUSURRA) Eh, Jasper. ¿Qué?

(CHISTA)

(Música)

¡Eh! Mírame.

¿Qué eres? Un tenista zombi, está claro.

Mola el disfraz, ¿eh?

¿No crees que los zombis están ya muy vistos?

Bueno, sí, los zombis normales,

por eso he añadido el elemento del tenis

y ahora es... ¡Boom! Fresco.

(Llaman a la puerta)

Henry, llaman a la puerta para Truco o Trato.

Sí, ya he oído el timbre.

Truco o Trato.

Me has robado el disfraz. Echa caramelos y calla.

¡Boom! Fresco...

Sí, está bien. (RÍE)

Henry, ¿me ayudas a buscar las llaves del coche?

No, gracias. ¡Eh!

Qué disfraces más interesantes. Gracias. Soy el basurero.

-Y yo, una bolsa de basura.

Y yo soy vuestro orgulloso hijo.

¡Estoy supermosqueada!

¿De qué se supone que vas? Se supone que iría de Taylor Swift.

-Pues no te pareces mucho a Taylor Swift.

-Ya, porque tu marido me ha pedido el disfraz equivocado.

-Llámame papá. -No pienso hablar contigo esta noche.

¿Ese no es el disfraz que querías? ¡No!

Le dije a papá que quería ir de Taylor Swift este Halloween.

-Un pequeño error.

-¡Y me ha pedido disfraz de Jonathan Swift!

¿Quién es Jonathan Swift? ¡Exacto!

Un famoso escritor irlandés del siglo XVIII.

¿Qué? ¿No puedo tener cultura?

¡Uh! Llegamos tarde a la fiesta. Tenemos que irnos.

-Voy a por mi bolso. ¿Qué? ¿Vais a una fiesta?

Si ibais con Piper a pedir caramelos.

Íbamos. -Pero ahora vas tú.

¿Qué? ¡Esperad! Lo siento, tengo que sacar la basura.

-¡Esa soy yo! ¡No!

Mamá, papá, no me hagáis llevar a Piper a pedir caramelos,

tenemos un trato, no podéis...

(Coche)

¡Os quiero!

(Música)

¿Crees que a mí me gusta ir contigo? Escúchame, ¿vale?

Esta noche mando yo

y tú me tienes que respetar.

A partir de ahora.

¡Feliz Halloween!

No tengáis miedo, Kid Danger ha llegado.

Ay... mi... madre.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Qué asco de Jonathan Swift. Jamás me habría imaginado que...

Te has lucido, papá.

Tranquilo... ¡Es increíble!

Bueno, Jasper...

(NIEGA) Esta noche, puedes llamarme Kid Danger.

Vale, genial. Sí...

Oye, ¿puedo preguntarte una cosa? Dispara.

¿Cómo es que tu disfraz no se parece al del verdadero Kid Danger?

Oh... Verás...

Es que si llevo este disfraz falso,

ningún malo podrá sospechar que soy el verdadero Kid Danger.

¡Ah! Tiene sentido, ¿no?

Sí, sí lo tiene. (ALIVIADO) Ah...

Chicos, ¡vamos! ¿Pedimos caramelos o qué?

Sí, hagámoslo.

Vale, empecemos por Riverside,

porque los ricos dan buenos caramelos.

Y luego podemos...

(Reloj bipeando)

¿Por qué tu reloj siempre está pitando?

Es mi jefe de Trastos y demás. Tengo que ir a ver qué quiere.

Yo voy contigo. Vale.

¡No! Hemos dicho que íbamos a pedir caramelos.

Yo me llevo a Monica a asaltar las casas de Riverside.

Bien. Os localizamos luego.

Vale. Adiós.

(SUSURRA) Hay que darse prisa. Sí. Piper, vámonos.

¡No! No pienso ir a tu estúpida tienda.

Prometí que cuidaría de ti esta noche.

Pues hazlo, llévame a pedir caramelos.

Te llevaremos a pedir caramelos un poco más tarde.

No es aceptable.

Si no me lleváis a pedir caramelos ahora mismo,

pienso decírselo a...

¿Por qué has hecho eso? Estaba hablando demasiado.

Vámonos. Veamos qué quiere Ray.

Cógela de los pies. Oh... tío.

(Música)

Feliz Halloween. "Shabat Shalom".

(RÍE) Oye, cuando eres Kid Danger

y tú y Capitán Man lucháis contra los malos,

¿te preocupa que te puedan herir?

No, cuando alguien necesita un superhéroe, no pienso en nada,

solo actúo.

Eres súper Yoda.

Me entiendes realmente.

(Cristales)

¡Oh, Dios mío! ¿Has visto a ese tío? Intenta robar ese coche.

Deberíamos llamar a la poli. Tú no necesitas a la poli.

¿Por qué no? Porque eres Kid Danger.

Cierto...

Pero... Capitán Man no está aquí conmigo, así que...

Es solo un tío. Venga, a por él, Kid Danger.

Sí... No, si...

¡Eh, tú!

Deja de hacer eso.

¡Eh, tú! ¡El del coche!

Vaya, tu disfraz mola.

Esto no es un disfraz, soy...

Soy el verdadero Kid Danger.

Genial... Pásame el destornillador.

¿Para qué?

Intento robar esta pieza del coche.

Busca en mi bolsa de herramientas de caco.

No voy a mirar en tu bolsa de caco. Estás...

¡Estás detenido, tío!

(RÍE) Qué gracioso.

Espera un momento, ahora salgo.

(Música)

¡Eh!

¿Tú y Capitán Man no sois compañeros?

-Él es Kid Danger y va a partirte las cara en pedazos.

Déjame a mí, ¿vale?

Por favor, ¿quieres irte a casa?

Apuesto a que Capitán Man pagaría una buena pasta

por recuperar a su pequeño Kid Danger.

Oh... En realidad, nuestro equipo de lucha contra el crimen

es sin ánimo de lucro, así que dudo que... ¡Ah!

¡Ahora sí que te la has cargado! ¡Por favor, no intentes ayudarme!

Deja de resistirte.

Ven aquí.

(Música)

Omar, Omar, mira, una gominola. ¿Quieres una gominola?

Aquí tienes.

Oh, sí, qué bien masticas.

Henry y Charlotte, feliz Halloween.

Hola. ¿Qué hay?

¿Quién es esa? Es mi hermana pequeña.

Oh, ¿y cuándo la has matado? No está muerta.

Solo atontada. Ah, bien.

¿Puedes echarle un ojo mientras voy a hablar con Ray?

Claro. Genial.

Gracias.

¿Le pasa algo a Omar?

Bueno, acabo de darle una gominola y...

Tu planta acaba de potar sobre mi hermana.

Sí... Se acabaron los dulces para ti.

(Música)

¿Estás bien?

Sí, pero creo que se me ha caído un fideo.

¡Ray! ¡Feliz Halloween!

¿Qué? Soy la langosta animadora. (RÍE)

¿Langosta animadora? ¿Y ese es tu disfraz?

Pues claro. Mirad.

(CANTA) "Adelante, equipo. Prohibido comerme.

O usar un tenedor para quitarme la carne y comerme".

Eres más una langosta que una animadora.

Bueno, no había sitio para ponerme delantera.

¿Por qué has llamado a Henry? Para que vinierais a ver mi disfraz.

Oh... ¡Ray!

Le he disparado a mi hermana para venir.

¿La has matado? ¡No! Solo está atontada.

Espera, está puesto en atontar.

Atontar es azul y matar es rojo, ¿no?

No lo sé, nunca me acuerdo.

¿Podemos irnos ya a pedir caramelos?

(Alarma)

¡Oh, oh! Problemas.

Malditas pinzas...

¿Qué ocurre, Gooch? Acabo de recibir un vídeo.

¿De quién?

De un hombre que alega haber capturado a Kid Danger.

Pon el vídeo.

Hola, Capitán Man, soy tu... ¡Pausa!

Jeff...

Mira que es estúpido...

¿De qué lo conoces?

Es un ladrón de poca monta de Buenavista.

Lo he metido en la cárcel una docena de veces. ¡Dale al play!

¿Adivina qué? He secuestrado a tu compañero.

Por favor, que no sea Jasper, que no sea Jasper...

Va a ser Jasper.

Echa un vistazo.

Es... Jasper.

¿Por qué no me sorprende nada?

¡Ey! ¿Ese no es vuestro amigo el manos sudorosas

al que le gustan los cubos? El mismo.

¿Cómo puede ese Jeff pensar que Jasper

es el verdadero Kid Danger? Ah, bueno, es un pelín cortito.

La verdad es que fue bastante fácil.

Ah, y he secuestrado a la chica de Kid Danger también.

(Música)

Bien, si quieres volver a verlos, será mejor que me traigas, digamos...

¡Un millón de dólares!

Ah, y quiero dos Gigantes de carne del burger Todocarne, con patatas.

Y no olvides el millón de dólares.

¿Qué? ¿Se ha vuelto loco? ¡Sí!

Nadie puede comerse dos Gigantes de carne.

Y menos con patatas.

Da igual.

Vamos, Henry, vayamos a rescatar a tu amigo.

No... No puedo ir contigo.

¿Por qué no?

Porque a Jasper le gusta mucho esa chica.

¿Y?

Que la chica piensa que él es Kid Danger

y si ahora aparezco contigo, verá que era todo mentira.

¿No crees que Jasper debería encontrar

a una chica que le guste por lo que realmente es?

Sabes que eso no va a pasar.

Está bien, yo iré a rescatar a tu amigo.

¡Vale! Pero tendrás que actuar

como si Jasper fuera el verdadero Kid Danger.

Ya sé cómo actuar.

(Música)

(Aplausos)

Buena suerte. No necesito suerte, solo a Jeff.

Ay... Arriba... Tubo.

¡Eh! Tengo que llevar a mi sobrino a una fiesta de Halloween.

Hasta luego.

(Música)

Bueno, supongo que debería traeros algo de comer.

(GRITA DOLORIDO) Perdón.

(GRITA DOLORIDA) -Perdón.

Os traeré unos fritos de maíz. Creo que los he dejado en el baño.

-Cuando vuelvas aquí, Kid Danger te va a reventar la cabeza.

Mi chica habla en broma. (RÍE) Es una bromista.

(SUSURRA) Muy bien, ha salido de la habitación, haz algo.

¡Vale!

Pero eso no.

¿Por favor?

Vamos, suéltate y cárgate a lo Kid Danger a ese tipo.

Pero... es muy grande. ¿Y qué? Tú eres un superhéroe.

Solo el compañero, Monica.

Es una categoría significativamente inferior a superhéroe.

Aquí están.

No quiero.

Que no quiero.

¡Capitán Man! Oh, oh...

Ay...

(Música)

Tío... La puerta no estaba cerrada.

Lo sé, Jeff, pero no me gustas, así que he reventado tu puerta.

No veo ninguna hamburguesa, ¿dónde están mis Gigantes de carne?

El único gigante de carne que vas a ver

va a ser tu compañero de celda.

Vale, ¿y cuándo me darás mi millón de dólares?

Vale, hablar contigo es perder el tiempo. Siéntate.

Hola, Kid Danger, me tenías preocupado.

Gracias, jefe.

Tú también me tenías preocupado. Bueno, sabía que no me necesitabas

para atrapar a un ladrón de poca monta como Jeff.

(RÍE) Ah, sí, estaba a punto de reventar esas cuerdas

y darle una buena tunda a ese tío. Muy bien, Kid Danger. Hazlo.

¿Eh?

Demuéstrale quién es el jefe.

Sí, Kid Danger, vamos, cárgatelo.

Me encanta cuando los chicos se pegan.

Vale...

Esto es por robar en los coches de personas honradas

y por... secuestrarnos en Halloween.

¡Ay!

(EXTRAÑADO) Vaya...

Lo he hecho por ti, Monica. Bien hecho, Kid Danger.

Sí, buen trabajo, Kid Danger. ¿Puedo hablar contigo un momento?

Sí, claro. Mi jefe me necesita.

Escuche, Capitán Man. ¿Sí?

(SUSURRA) Realmente, no soy Kid Danger.

Eso ya lo sé.

Y ahora, ¿no deberías decírselo a la chica?

Pero si le cuento la verdad, ya no le gustaré.

¿Cuántos años tienes? 13.

Eres demasiado joven para ir mintiendo ya a las chicas.

Está bien, se lo diré. Buen chico.

Bien, voy a llevarme a este idiota a la cárcel.

Arriba, estúpido.

Ay...

Ya vale. Estás agotando mi paciencia.

¡Vamos! Deja eso, hombre. Arriba...

Vale, saquemos...

No la vayas a soltar.

¿Que no qué? Soltar.

Vale...

(RÍE) Ay...

Has dicho soltar. ¡No! Dije que... Da igual.

Llevémosla...

¡Se está despertando! Sí, porque la has soltado.

(ATURDIDA) ¿Qué...? ¿Qué ha pasado?

Te comiste caramelos en mal estado.

En muy mal estado.

¿Por qué estáis tan pegados a mi cara?

(Música)

Ya está. Estás libre. Gracias.

Oye, antes, cuando Capitán Man te llevó aparte...

¿Sí? ¿De qué estabais hablando?

Bueno...

Verás...

¡Me ha subido el sueldo!

¿Qué dices? ¡Sí! Eso es lo que ha pasado.

Estoy muy orgullosa de ti, Kid Danger.

Bueno... Me lo he ganado.

¡Henry!

Ya he contestado a todas tus preguntas.

¡Quiero la verdad! ¿Quieres dejarlo ya?

¡No! No creo que me haya comido un caramelo en mal estado.

Pues lo hiciste. Se lo voy a decir a papá y a mamá.

-Perdonad. Perdonad, chicos, ¿vais a pedir caramelos o vivís aquí?

Vivimos aquí. ¿Qué es lo que quiere?

-Bueno, sé que son más de las nueve,

pero mi hijo y yo hemos salido tarde a pedir caramelos

y me preguntaba si todavía os quedarían algunos.

Puedo mirar dentro y si... Espera, cállate.

Tu disfraz... ¿Eres...? -Jonathan Swift.

-¡Yo soy Jonathan Swift! -¡Mola!

-¡Mola!

-Demos una vuelta. -¡Vale!

Pero... ¡Piper! No te he dado permiso para irte.

Buena suerte.

Tranquilo, yo cuidaré de los niños.

Adiós.

(Aullido)