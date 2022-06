Invasores del espacio 2ª Parte

"Anteriormente en 'Henry Danger'...".

"Bloqueada".

¡Eh! ¿Quién ha bloqueado las puertas? ¿Qué ha pasado?

(TV) "¿Hay problemas en el espacio exterior?".

¡Oh, Dios mío!

"Es un nuevo día en 'Fred Langosta'".

¡Piper, ya sale tu anuncio!

¡Ah, va a salir mi anuncio!

"¿Quién iba a...?". -"Interrumpimos esta emisión

para una noticia de última hora". -¡No me fastidies!

"Un individuo se ha infiltrado en la nueva Estación Espacial

Internacional de la NASA

y ha tomado como rehenes a los astronautas".

¿Ray? "Adivina dónde vamos".

¿Al espacio?

¿Schwot tiene una nave espacial?

Préstanos tu lanzadera del amor... y ya te la devolveremos.

Es la llave de lanzamiento.

(RAY Y HENRY RÍEN)

¡Nos vamos al espacio!

¡Lo sé y es fantástico!

(AMBOS) ¡Uh!

¡Nadie va a salir de esta habitación

hasta que no hayamos visto mi anuncio de "Fred Langosta"!

Y ya podéis entrar en la Estación Espacial.

¡Ah!

¿Capitán Man?

Kid Danger. También soy importante.

(TV) "Seguiremos aquí informándoles de la situación".

-"En el espacio".

Está bien, pequeña...

¿Quién eres? Soy...

¿Qué haces aquí? Estoy...

¿Cuántos años tienes? Tengo...

¿Por qué nos has dado? Déjala contestar.

¡Tengo muchas preguntas!

¡Capitán Man! -¡Danger!

-¡Capitán Man, suéltanos!

¡Papá, quieres callarte!

¿Papá? -¡Eh!

¡No consiento que me hables así! ¡Soy un astronauta!

¡Te vas a enterar, mocosa!

¿Sí? ¿Quién tiene el arma?

Vale, ¿qué esta pasando aquí?

Yo te lo diré. Esa es mi hija, Carsie.

Y no debería estar aquí.

¿Cómo te has colado a bordo?

Usé la identificación de mi padre.

¿Y luego?

Y luego me colé en el módulo de abastecimiento,

me escondí en un contenedor, y aquí estoy, ¿de acuerdo?

Y luego nos encerró en nuestras cápsulas del sueño.

Sí, y os vais a quedar ahí por ahora.

Escúchame, jovencita.

Cuando volvamos a la Tierra, a casa, estás requete...

requetecastigada.

Vale, no sé qué narices está pasando aquí,

pero, Kid, deja salir a los astronautas

de esas cosas de dormir. Vale.

No te muevas.

¡Ja! Ya, yo no me muevo...

Yo vuelo.

Espera, ¿a qué hueles?

Ah...

Has dicho "huelo".

Bueno, no, he dicho "vuelo".

¿Pero qué? ¿A qué huele? ¿Qué hay que oler?

Venga, tío, ¿de qué vas? No sé.

El aire está muy enrarecido aquí.

¿Cómo va a estar enra...?

Vale, os dejaré salir. Si te mueves, te dispararé.

¿De acuerdo?

Buena suerte.

¡Guau!

¿Cómo has hecho eso?

Con mi hipermovilidad.

¿Qué significa eso?

Que molo cantidad.

¿Te ocupas tú de ella?

Sí, claro.

¡Está bien, niña!

Te llevaremos de nuevo a la Tierra.

Eres de la Tierra, ¿no?

Sí, pero no pienso volver.

Vosotros no lo entendéis.

Esos astronautas son malvados.

Mirad.

¡Ay, conejitos! ¡Mira qué bonitos! ¡Oh!

¡Pero mira cuántos conejitos!

¿Podemos sacarlos y jugar con ellos?

Yo quiero jugar con el blanco y negro.

No, yo también quiero jugar. ¡Ya basta, callaos!

¿Es que no entendéis para qué han traído

esos conejos al espacio?

Ah, ya... Ah, ya...

Lo entiendo. No sé por qué.

Es bastante obvio.

La verdad es que no lo sé. Solo por curiosidad...

(AMBOS) ¿Tú qué crees? ¿Por qué?

Los llevan a la Luna... para hacer experimentos con ellos.

¡Es por la Ciencia!

¿Cómo que por la Ciencia?

Ya sabes, la Ciencia, el estudio de cómo funcionan las cosas

y por qué.

Oh, este tío... Oye.

Vamos a llevar a esos conejos a la Luna.

¿Por qué?

Para ver lo alto que pueden saltar.

Eso es una chorrada.

Sí, sabemos que en la Luna hay menos gravedad que en la Tierra.

Sabemos exactamente cuánto van a saltar los conejos

y la respuesta es...

Muchísimo. ¡Muchísimo!

Pero no lo sabremos con certeza hasta que lo probemos.

¡En la Luna!

¿Y esos conejos han accedido a que los llevéis a la Luna?

Seguro que no han accedido.

Sí que lo han hecho.

Cada uno de esos conejos ha firmado un contrato.

¿Qué contrato?

Están ahí encima, en la carpeta.

Vamos a ver esa carpeta.

Eso, vamos a ver esa carpeta.

¡Oh! Mira esto.

Los conejos probablemente ni leyeron esto.

Sí, apuesto a que les mojasteis las patas en tinta

y se las apretasteis contra el papel.

¿Lo veis? ¿Entendéis ahora por qué me colé en la nave espacial?

Tenía que salvar a los conejitos.

Oh, lo entendemos.

Sí, hiciste lo correcto.

¡Oh, venga ya!

-¿De verdad os vais a poner de su parte?

Estamos de parte de los conejos.

"¡Astromemos!".

Carsei, cariño, empieza a llevar estos conejitos

a nuestra lanzadera del amor, ¿vale?

¿En serio? Oh, sí, en serio.

Sí.

Os llevaremos a ti y a ellos a casa.

¡Porras, tío!

¡Espera, espera! Antes...

¿me sacas una foto con este conejito?

No tenemos tiempo para eso.

Venga ya.

Quiero una foto mía cogiendo un conejito en el espacio.

¿Por qué? Para las redes sociales, tío.

Porras.

Está bien.

Sí, esta va a tener muchos "me gusta".

Sí.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató para ser su compañero.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota!

(TV) "La situación es grave".

¡Porras!

"El asiento está..."

¿Por qué no vuelven a poner mi anuncio de nuevo?

"No hay manera de hacerlo desaparecer".

Muy bien.

Le he quitado la rueda al coche de tu vecino.

Bien. Así se juega a verdad o desafío.

Mu bien, ¿a quién le toca?

Creo que a mí.

Vale, padre de Piper.

¿Verdad o desafío?

Bueno, no soy cobarde.

Desafío.

Vale.

Te desafío a que te comas esa asquerosa langosta

que lleva ahí fuera... siete horas.

¡Puaj, qué asco! -¡Qué asco!

Verdad.

Elijo verdad.

Ya has elegido desafío.

¿Qué más da? (TODAS) Sí.

Está bien.

Verdad.

¿Sabe mamá que la semana pasada estuviste comiendo con tu ex?

Probaré la langosta.

¡Piper, mira!

(PIPER GRITA) ¡Otra vez vuelven a poner mi anuncio!

(TV) "Es un nuevo día en 'Fred Langosta'".

(Risas)

"¿Quién iba...?".

"Interrumpimos esta misión para una noticia de última hora".

¡No!

"Como ya saben, hoy por la tarde, la Estación Espacial Internacional

fue secuestrada en pleno espacio por un pirata espacial desconocido".

"¡Oh, Dios mío! ¿Otra vez?".

"No, Mary, estamos hablando del mismo incidente

del que ya informamos antes".

"Ah. Cuéntanos, Trent".

"En estos momentos, la NASA nos ha informado

de que no hay cambios en la situación,

o sea, no hay nuevas noticias de las que informar por el momento".

"Repito, no hay nuevas noticias de las que informar".

¿Y por qué habéis interrumpido la emisión

con una noticia de última hora".

"Bien, Trent, aunque no hay más noticias nuevas,

¿debemos suponer que podrían recibirse más noticias

de la NASA luego?

Eh... sí, Mary.

"De hecho, luego, podría haber noticias

sobre casi cualquier cosa". -"Exacto, Trent".

"¿Trent?".

"Es un nuevo día en 'Fred Langosta'".

"Comida rica".

¡Papá!

¡El caparazón no se come!

No te lo comerás tú.

"Lanzadera Cueva Man".

"Lanzadera Cueva Man. Lanzadera del amor a Cueva Man".

¡Es Henry! "Charlotte".

"Schwot, ¿me recibís?".

Hola, Henry. Sí, te vemos y te oímos.

"Escuchad, hemos cargado la lanzadera del amor

con conejos y una niña".

¿Conejos y una niña?

¿La niña está casada?

"No, tiene once años".

"Vale, os lo explicaré todo cuando volvamos".

"Pero, esperad,

la lanzadera solo puede transportar a dos personas".

Ah, bueno, pues ahora somos tres personas

y seis conejos, así que habrá que pensar...

el modo de...". ¡Se nos ha perdido un conejo!

"Perdón, tengo que dejaros".

"Schwot, traza el rumbo de vuelta a la Tierra".

¡Oído!

Conejito... Conejito...

¡Ven, conejito! ¡Conejito!

¡Eh, conejito!

¿Se os ha escapado un conejo?

A mí no, ha sido a él.

El conejito me engañó.

Me engañó el muy...

Chicos, venga, tenemos que encontrarlo antes de...

Eh. Eh, ahí está el conejito.

Oh, oh.

Está mordisqueando esos cables de color naranja.

Oh...

Apuesto a que piensa que es una zanahoria.

Sí, porque es naranja. Porque son del mismo color.

Sí, y el cable es del mismo color. Sí.

"Fallo en la energía".

"Cambiando a batería de emergencia".

¡Eh! ¿Por qué está perdiendo la estación potencia?

Porque el conejito se ha comido esos cables.

O... porque el conejito se ha comido esos cables.

Está bien, linda.

Coge a este conejo y llévalo a la lanzadera del amor.

Vale.

Eh, Schwot dice que solo puede transportar a dos personas.

¡Me la pido! No. Tío.

¿Qué pasa con la distribución del peso?

¿Vale? Porque serás tú, también yo, la niña...

y luego habrá seis conejos. No vamos a caber.

¿Y cuántos conejos equivalen a una persona?

No lo sé, ¿unos 34?

Escuchad.

Hay formas mucho más educadas de meter a un tío en un armario.

¡Sí! ¡Dejadme salir!

¡No!

Queremos recuperar a nuestros conejos.

Por encima de mi cadáver.

Vale, entonces tendremos que pasar sobre tu cadáver.

Y coger a nuestros conejos. -Sobre tu cadáver.

(RÍE) ¡Ah!

Que sepáis que tengo un superpoder, así que...

¿de verdad pensáis que podéis ganarle a este cuerpo?

Sí.

Creo que podemos.

¡Gravedad cero!

"Gravedad cero".

¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!

¡Oh! ¡Alto, alto, alto!

¿Por qué vosotros no flotáis?

Porque nosotros llevamos botas magnéticas.

Vale.

¿Me dais unas botas magnéticas?

¡No! -Pero te podemos dar esto.

¿Qué? ¡Para! ¡No!

¡Prefiero las botas magnéticas!

¡Ay! ¡Bajadme!

¡Eh, astronautas!

¡Exijo que abráis esta puerta ahora mismo, cobardes espaciales!

Vale, vale.

Habéis ganado el primer asalto.

Ahora, antes de seguir,

de verdad que quiero unas botas magnéticas.

Claro, coge las mías.

¿En serio? Sí. Ven a por ellas.

Venga, venga.

¡Venga! ¡Vamos!

¡Cógelas! ¡Acércate más!

Venga, las tienes ahí mismo.

¡Vamos, cógelas! ¡Venga, vamos!

¡Dámelas! ¡Deja ya de reírte!

¡Me estáis tomando el pelo!

¡No puedo controlar mi cuerpo!

¿Qué...? ¿Qué...? ¡Ah!

(AMBOS) ¡Oh!

(Alarma)

¡Vaya, genial!

¡Te ha cargado el oxidador iónico!

¿Cómo? ¡Sí!

¡Vosotros me tirasteis!

Pon la gravedad de nuevo.

Esperad.

¡Ay! "Anulada gravedad".

(Alarma)

Ah...

"Presión de oxigeno cayendo".

¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando?

¡Eh, Kid! ¿Quieres sacarme de aquí?

Sí. Sí.

¡Ah! ¿Qué ocurre ahora?

El idiota de tu compañero ha roto la Estación Espacial.

¡Vosotros me empujasteis!

Estamos perdiendo oxigeno. ¿Qué?

Tío, yo necesito oxigeno, ya sabes, para vivir.

Bien, vamos, tenemos que salir de aquí.

¡Eh, eh, eh, esperad! -¡No podéis dejarnos aquí

y sin oxigeno!

Pues deberíais haber pensado en eso antes de empujarme.

¡Tú tuviste la culpa! -¡Sí!

¡Falso!

¡Mentirosos espaciales!

Vamos, Kid. No podemos dejarlos aquí tirados.

Así que...

Venga, subíos a la lanzadera del amor.

Vamos, vamos, vamos. ¡Eh, eh! ¡Eh!

¡Eh, un poco de respeto! ¡Soy el compañero!

Vamos, Kid, entra ahí.

Me llevo esto.

¡Vamos!

"Hay que solucionar esto".

¿Dónde está el dichoso anuncio de "Fred Langosta"?

(SUSPIRA) ¿Dónde está?

Por favor.

¡Mi anuncio!

¡Lo están poniendo! ¡Rápido, despertad!

¡Están poniendo mi anuncio!

¡Despertad! ¡Arriba!

¡Despertad! ¡Están poniendo mi anuncio!

¡Vamos despertad ahora mismo!

"Es un nuevo día en 'Fred Langosta'".

(Risas)

(VOZ VARONIL) "¿Quién conoce la langosta?".

"Fred conoce la langosta".

"No solo coma la langosta, coma 'Fred Langosta'".

¿Pero qué...? -"Es un nuevo día...

en 'Fred Langosta'".

"¡Para comérsela!".

Suenas muy masculina en la tele.

Esto no va a funcionar.

¡Ah! ¡Déjame sitio! ¡No puedo moverme!

¡No puedo moverme! ¡Soy el Capitán Man!

¡Dejadme entrar! ¡Vete a otra lanzadera!

¡Tíos, echaos a un lado!

¡Dejadme... entrar!

Kid. Ah...

Es que no hay más sitio.

(RISA NERVIOSA) No podéis dejarme aquí...

en medio del espacio.

Bueno, la buena noticia es que ha un mango...

en el exterior de la lanzadera.

¿Un mango? Ajá.

Un mango bien duro.

¿Qué estás insinuando?

Pues que nosotros...

hacemos el viaje de vuelta dentro.

Sí.

Y tú... Sí.

...podrías viajar fuera de la lanzadera...

sujetándote a ese mango bien fuerte.

¿Pero cómo voy a respirar? Me asfixiaré.

No, eres indestructible.

Sí, pero...

cuando entremos en la atmósfera de la Tierra, me chamuscaré.

Indestructible.

Sí, pero... Daos prisa.

¡Tenemos que irnos! -¡Tengo clase de baile esta noche!

¡Vamos! ¡Vamos, vamos!

No, no irás a... ¿Kid?

Mirad eso.

Sí. Un momento.

¿Qué es eso que está agarrado al lado de la lanzadera?

(GRITA)

¡Odio... todo...

esto!

(GRITA)

Grita mucho, ¿no?

Sí.

(GRITA) Esperad.

Me habían asegurado que no se podía oír

ningún ruido en el espacio.

No se puede.

Y su pelo en el espacio tampoco debería estar moviéndose.

(GRITA)

Muy bien...

Están entrando en la atmósfera de la Tierra.

¡Ah! ¡Ah!

(GRITA)

¡Uh, fuego!

Eso sí tiene sentido.

Sí, totalmente. -Ya lo creo, sí.

(GRITA)