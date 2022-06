Invasores del espacio 1ª Parte

"Aquí Control de NASA".

"Seguiremos supervisando el soporte vital

y la navegación aérea". -"Entendido".

"Volveremos a comunicar nuestro estado".

"Ahora toca descansar".

¡Oh, tío!

¡Eh! ¿Embalaste tú la comida? -No.

¿Por qué? -Mira.

Tu chocolatina se ha mezclado con mi manteca de cacahuete.

O tu manteca de cacahuete con mi chocolatina.

No.

¡Mmm! Esta sabe bien.

¿Chocolate y manteca de cacahuete? -Sí.

Dos grandes sabores que saben genial juntos.

Verás cuando se enteren en la Tierra.

Exacto.

Eh, vamos a cerrar un poco el ojo.

Estoy cansado, durmamos un poco.

Voy a apagar las luces.

Ah... Venga, Neal.

Vuelve a poner la gravedad.

Vale, vale, lo siento. Espera.

Gravedad artificial. Gravedad artificial.

(AMBOS) ¡Oh!

(TODOS HABLAN A LA VEZ)

¡Eh! (TODOS HABLAN A LA VEZ)

Eh, ¿ha salido ya?

Aún no, pero saldrá dentro de un momento.

"Te atraparé, preciosa".

¡Vamos, a comer! ¡La merienda está lista!

Espero que vuestras bocas también.

¡Volved todos al sofá!

-Qué fastidio... -¿Y la comida qué?

Oh, vamos, Piper os he preparado una merienda superrica.

Escucha, el tío de la cadena de televisión

acaba de mandarme un mensaje diciéndome que mi anuncio

sale en unos minutos.

Lo sabemos, pero tenemos hambre.

Vale.

"Muy bien, chicos, que soñéis con los angelitos".

"Reanudaremos la comunicación a las ocho horas".

-Entendido.

"Capsulas de sueño activadas y listas".

"Puertas de cristal bajando".

"Cerradas".

"Bloqueadas".

¿Cómo? -¡Eh!

(AMBOS) ¡Eh! -¡Abran la puerta!

-¿Quién ha bloqueado nuestras cápsulas?

-¡Abran la puerta! ¿Qué ha pasado?

¿Has apretado algún botón? -¡No se abre! ¡No!

Espera, espera. Un momento.

¿Eh? ¿Qué haces tú aquí?

¡Oh, Dios mío!

(TV) "Me debes una manzana, ¿vale?".

"Lo que se da no se quita".

-"Vaya... ¿Tombuctú?". -"Ya me gustaría ir".

¿Sí?

La camiseta.

La camiseta...

¿Se puede saber qué te pasa? ¿Qué?

Llevo una camiseta de "Fred Langosta"...

porque... sales en un anuncio suyo.

Así que me la he comprado.

En honor a tu anuncio.

De "Fred Langosta".

Ahora me arrepiento.

¡Piper, ya sale tu anuncio!

¡Ah! ¡Va a salir mi anuncio! ¡Ah!

"Es un nuevo día en 'Fred Langosta'".

¡Soy yo, soy yo, soy yo!

"¿Quién iba...?

"Interrumpimos la emisión para una noticia de última hora".

¡No me fastidies!

"¡Con ustedes, Trent Overunder y Mary Gaperman!".

"Mary, venga, deja las alitas de pollo para luego".

"Lo siento muchísimo".

"¿Tengo salsa en la cara?".

"No, estás bien".

¿Qué ha pasado con mi anuncio? Eh...

(CHISTA)

"¿Problemas en el espacio exterior?".

"Sí".

"Acabamos de saber que un individuo desconocido

se ha infiltrado en la Estación Espacial Internacional

de la NASA".

"Dinos, Trent, ¿la ubicación de esa Estación Espacial es en...?

"En el espacio, Mary".

"De ahí el nombre de Estación Espacial".

-"Exacto, Trent".

"El misterioso intruso se ha hecho con el control

y ha tomado a los astronautas como rehenes".

-"Queremos destacar que uno de los astronautas, Jim Dikel,

vive justo aquí, en Buenavista, cuando no está en el espacio".

"Aquí una foto del mayor Dikel

el año pasado en el festival de tacos de Buenavista".

¡A nadie le importa eso!

¡Poned mi anuncio ahora mismo!

"Seguiremos aquí en la noticias de la KLVY

informándoles de la situación".

"En el espacio".

# "Fred Langosta". # -"¡Comida rica!".

¡Se han saltado todo mi anuncio por una estúpida noticia

que no le interesa absolutamente a nadie!

Sí. ¿A quién le importa que secuestren a unos astronautas

en el espacio exterior?

No necesito tu sarcasmo.

(Pitido)

Eh, te está sonando la alarma. Eh... lo sé.

Tengo que llamar a mi jefe a la tienda ahora.

¿Qué? ¿Y qué pasa con mi anuncio?

Nos lo hemos perdido.

¡Pero volverán a echarlo!

Tiene razón. Se supone que hoy lo podrán varias veces.

Oh... pues... voy a ver una cosilla en el porche.

Pero... ¿qué tienes que ver ahora?

(Alarma)

Ray.

"Henry, hay una emergencia en el espacio".

"¿Llevas una camiseta de 'Fred Langosta'?".

Ah... sí. ¿Por qué?

Mi hermana sale en el anuncio de "Fred Langosta",

así que me compré la camiseta... "No tenemos tiempo para eso".

Pero... me has preguntado tú.

"Tenemos una emergencia".

"Adivina dónde vamos".

¿Al espacio? "No solo al espacio, Henry".

"Al espacio exterior.

¿Y cómo vamos tú y yo a ir al espacio exterior?

"¿Sabes? Estuve en 'Fred Langosta' la semana pasada,

y me dijeron que no quedaban camisetas como esas".

Sí, pedí... esta por Internet.

"¿Quieres hablar de camisetas

mientras unos astronautas están en peligro?

¡Tú has sacado el tema de la camiseta!

"Ven a la Cueva Man".

"Y ya". Vale, voy para allá.

"Con la camiseta".

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató para ser su compañero.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

¡Dilo! ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

Schwot...

Te estoy viendo... ¡Déjame!

(RÍE SCHWOT) No me has dado...

¿Cómo se ha subido ahí arriba?

Venga, Schwot,

tarde o temprano tendrás que bajar...

¡Déjame en paz!

(RÍE) ¡Vamos, Schwot, lo necesito!

No, lo reservo para el matrimonio.

¡Hola! ¡Hola, Henry!

¡Vaya! ¿Qué pa...? ¿Por qué está Swocht...?

¡Ja! # Fallaste, fallaste, eres un tonto lava. #

¡Así no era la canción!

¡Ay! ¡Mi zapato!

Vale, ¿qué está pasando aquí?

Schwot no quiere darle a Ray la llave de lanzamiento

de su cohete espacial.

¿Y por qué no...? ¿Schwot tiene un cohete espacial?

Se llama "la lanzadera del amor".

¿Y por qué ha construido Schwot "una lanzadera del amor"?

Para su Luna de Miel. Ah.

Sí, y dice que cuando se case quiere pasar su Luna de Miel

en la Luna de verdad.

Oh, no seas ridículo, Schwot.

¡Jamás te casarás!

¿Y tú qué sabes?

Hay mujeres que aceptarían a personas como yo.

¡Dame esa llave!

¡Ah!

Yo creo que estás exagerando.

¿Me dejas?

¡No, no, espera, Charlotte! ¡No me dispares!

¡Ah!

(RÍE HENRY)

Le... le has dado en el culo.

Ay...

¡Eh! ¿Os habéis enterado?

¡Tienen a unos astronautas como rehenes en el espacio!

Estamos... Sí, lo sabemos.

¿Y sabéis que uno de los astronautas es de Buenavista?

Lo sabe todo el mundo. Sí. Jim Dikel.

Oh... Oh.

Vale, ¿sabíais que nací con 11 dedos

y 9 los tengo en un solo pie?

¿Once dedos? ¿Qué?

¿Qué ha dicho? Sí.

¿Quién tiene la noticia ahora?

Oh... Oh.

(Pitido)

Iré a ver.

Oye, ¿no deberías estar arriba vigilando la tienda?

Es que tenía que ir al baño y el de arriba está averiado.

Por eso te dijimos que fueras al de la gasolinera de enfrente.

No me quieren ver por la gasolinera.

Ay...

Oh, oh...

Eh, chicos, la Estación Espacial orbitará sobre Buenavista

dentro de una hora. ¿Y qué?

¡Uh...! ¿Y qué quieres decir?

Que si no os vais para allá ahora mismo,

tendréis que esperar otras 24 horas,

y para entonces puede que sea tarde.

Vamos, tenemos que ayudar a esos astronautas.

Por lo menos al de Buenavista.

Vamos, Schwot, danos la llave de tu lanzadera.

Esperad. ¿Cómo es que la NASA no manda a nadie

para ayudar a los astronautas?

Sí, llama a la NASA.

No, no, no.

La NASA envió un cohete de abastecimiento

a la Estación Espacial hace dos días.

Tardarán otros seis meses en poder mandar otro.

¿No podemos... pedirle prestado un cohete prestado a China?

¡No! ¡No pienso "montalme" en un cohete chino nunca más!

Eh... Por favor, Schwot.

Déjanos usar tu lanzadera del amor.

Sí, nunca la vas a necesitar.

¡Claro que sí! ¡La usaré cuando me case!

Oh, por favor, Schwot.

¿Qué bicho se casaría contigo?

Hasta esa novia robot que te hiciste para ti en exclusiva,

Guerta, hasta ella te dejó...

No, nos estamos dando un tiempo.

¡Oh, venga, tío!

Por si no lo recuerdas, se convirtió en pájaro, Schwot,

y se largó volando.

¿Todo eso cuándo pasó? En la temporada pasada.

¿En el invierno? Sí.

Eso mismo.

Escucha, amigo... Por favor, no me pegues.

¡Uh!

¿Tienes previsto casarte en las próximas... diez horas?

Bueno, lo que se dice previsto, pues no.

Vale, pues préstanos tu lanzadera del amor y...

ya te la devolveremos.

¿Me prometes que la cuidarás bien? Los dos te lo prometemos.

¡Dame esa llave! ¿Vale?

Está bien... Extiende la mano.

¡Oh, Dios mío!

No quiero verlo.

Pero no puedo apartar la mirada.

¿Pero qué estás haciendo?

¡Pero qué asco! ¡Qué guarrada!

Está mojada.

Esa es la llave de lanzamiento.

Muy bien, Jasper.

Capitán Man necesita tu ayuda, amigo.

¡Lo que sea! ¿Qué necesitas?

Eres un buen chico.

Ha dicho que soy buen chico.

"Vale, Henry".

Ahora voy a insertar la llave en la consola.

Ah... De acuerdo.

Lo he hecho.

Genial.

(LANZADERA) "Estáis a bordo de la lanzadera del amor".

"Bienvenido Schwot y..." (SCHWOT) "Nombre de mujer".

(LANZADERA) "Preparaos para vuestra Luna de Miel".

(Música romántica)

¡Schwot! ¿Cómo corto esta música romántica?

Oh, vamos... La música romántica no es para cortarla.

Al contrario, es para encenderla.

Ya lo tengo.

Muy bien, Henry y Ray.

Hemos configurado el navegador de abordo

para que os lleve a la Estación Espacial.

"Recibido".

Estamos listos para el despegue.

Eh, chico.

"Al espacio iremos y unas tortas repartiremos".

¡A las estrellas!

(Aplausos)

¡Eh, esto mola!

Sí, nunca me había transformado sentado.

Sí, no estaba seguro de si iba a funcionar, pero sí.

Muy bien, chicos.

Solo quiero deciros... tened cuidado ahí fuera.

Recibido.

Te copiamos.

"Porque vosotros..."

sois los únicos Ray y Henry que tengo.

Gracias. Muy bien.

Nunca he dicho esto en voz alta, pero...

No lo hagas.

Ay, ay, ay.

Solo quiero que sepáis que...

"Dale". "Lanzamiento".

(HENRY Y RAY GRITAN)

(HENRY Y RAY GRITAN)

¡Nos vamos volando al espacio!

¡Lo sé! ¡Y es fantástico!

¡Uh! ¡Oh!

(SUSPIRA)

El espacio...

La última frontera.

¿Qué significa eso?

Ya sabes.

"La última frontera".

El último lugar en el universo

que la humanidad aún no ha explorado.

El espacio.

(SUSPIRA)

¿Y los océanos qué?

¿Eh? Los océanos.

No hemos explorado aún todas las partes de los océanos,

así que... ¿no son también... una frontera inexplorada...

los océanos?

Está bien. Pues el espacio,

una de las dos últimas fronteras...

(SUSPIRA)

¿Y qué hay de los universos paralelos?

¿Qué?

¿Recuerdas la vez que Charlotte y yo nos fuimos

a un universo paralelo? Supongo que sí.

Pues... es probable que haya muchos más universos paralelos

que nadie ha explorado aún, así que habría que decir...

¡El espacio...!

¡Una de las muchas, muchísimas fronteras...!

Me gustan...

los dibujos animados.

(TV) "¡Eh, chicos! ¿Alguien lleva un poco de azúcar encima?".

"¡Oh! ¡Donde sea!".

-"¡Cállate ya! ¡Venga, déjalo!".

Piper, llevas sin ir al baño por lo menos cuatro horas.

¡Y no voy a ir!

¡Porque sé que si me voy al baño me perderé mi anuncio seguro!

¿Pero y yo qué? Yo también tengo que ir.

¿Sales tú en un anuncio de "Fred Langosta"?

-No. -Hoy tú no eres la protagonista.

¿Verdad, Narlee?

-No... no entiendo tu lógica.

¡Nadie va a salir de esta habitación

hasta que hayamos visto mi anuncio de "Fred Langosta"!

Cariño, hemos estado grabando este canal todo el día.

¿Y qué? -Pues que cuando pongan tu anuncio,

se grabará y lo pondremos eternamente.

Pero quiero verlo en directo -Lo entiendo, pero...

¡Tiene que ser en directo!

¿Pero por qué no...? -¡Lo veremos en directo!

Vale.

¡Ah! -Eh...

Solo está preguntando si queremos grabar

"América come ensalada". -¡Me encanta ese programa!

Y a mí.

Pues voy a... -No, espera, papá.

"LA GUERRA DE LOS VÁTERES".

¡Papá, has cambiado de canal! -Lo sé, lo sé, lo intento.

-Cambia, cambia, cambia. -Cambie, señor.

¿Dónde está el botón del menú? -¡No, ese no!

(TODOS HABLAN A LA VEZ)

"Come en 'Fred Langosta'". # -"Fred Langosta". #

-"Comida rica".

¿Nos lo hemos perdido?

¡No me lo puedo creer!

¡No me lo puedo creer!

Oh...

Estoy harto de estar aquí sentado.

Sí, bueno, Schwot dijo

que deberíamos llegar a la Estación...

Me preguntó para qué serán... ¡No, tío, no aprietes botones!

¿Qué pasa? (RÍE)

¿Qué pasa?

Has puesto mi asiento en modo vibración.

Oh, no es justo, yo también quiero.

Me gusta.

(VOZ VIBRANTE) ¡Sí!

(VOZ VIBRANTE) ¡Es fantástico!

¡Oye, mi voz suena rara! ¡Escucha!

(VOZ VIBRANTE) ¡Oh!

¡Oh! ¡Ah!

(AMBOS) ¡Ah!

(Ruido)

(AMBOS GRITAN)

¡Porras!

¿Qué ha pasado?

Se han acoplado con la Estación Espacial.

Eh, Schwot.

Nos hemos acoplado con la Estación Espacial.

¡Oh! ¿En serio? Buena noticia. Gracias por la información.

Vale, la presión está igualada, así que...

podéis entrar ya en la Estación Espacial.

"Muchas gracias, Charlotte".

Recibido, Charlotte.

¡Uf! Muy bien, chico.

Saldremos de la lanzadera del amor

y entraremos en la Estación Especial.

Sí, cuando quieras, estoy listo.

Lo sé, lo digo...

porque no tenemos ni idea de qué o quién ha secuestrado la Estación.

Y no lo sabremos hasta que no entremos ahí y miremos.

Sí. Eso me ha quedado bien claro.

Entonces hagámoslo. Tú primero.

Allá vamos. Eso espero.

Armas en aturdir...

¿Está bien? Eh...

No, la has puesto en fundir. ¡Oh!

¿Quieres fundir la Estación Espacial?

Claro que no. Dame.

Ya está.

¡Uf! ¡Uf!

Perdón, ¿quieres pasar tú? Ah, no, pensaba que...

Tú, tú. Habíamos dicho que...

No, no, pasa tú y luego yo ya... ¿Te parece bien?

¿Qué haces? Nada, nada.

Entra tú, que a mí me da la risa. Espero.

Un momento, si está en fundir.

Está bien, Henry.

Tranquilo.

(GRITA)

¡Ah! ¿Que es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?

Creo que he acabado con lo que nos ha...

¡Oh!

No le he dado. Ah...

¿Capitán Man?

Ah... yo también estoy aquí.

Kid Danger. También soy importante.

CONTINUARÁ...