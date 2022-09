Indestructible Henry 2ª Parte

Anteriormente en "Henry Danger"...

¡Lo tengo!

(Explosión)

(SE DUELEN)

Eres solo un niño,

¿qué derecho tengo a exponerte a situaciones peligrosas?

Yo quería este trabajo, y tú un ayudante.

Ojalá pudiéramos hacer a Henry indestructible.

Qué pena que la máquina que me volvió indestructible fue destruida.

El densificador nunca se destruyó.

-¿Piper está haciendo la cena? -Chsss.

-Pues yo me largo de aquí.

¿El densificador ha estado aquí desde que te conozco?

Sí.

¿Y por qué no puedes densificar a Henry?

Pues porque no funciona.

(GRITAN ASUSTADOS)

-Te digo que podemos hacerte indestructible.

-La cena está lista.

(GRITA)

¡Quietos, no, no, no!

¡Ya basta! ¡Venid aquí, venid aquí!

Volveremos a hacer esto mismo mañana por la noche.

(GRITA)

¡Ay!

(Música dramática)

¿Estás bien, cómo te sientes? Deberíamos probar...

Ya no me duele.

(RÍE) Madre mía, eres indestructible.

Sí, lo soy.

(RADIO) "Y aquí va el primer chiste de la mañana.

¿Qué le llamó J.C. a su mujer antes de casarse?

-No lo sé. ¿Qué? -Prometida".

(RÍEN)

(GRITA)

Esto no mola nada, tío.

(Música suspense)

Charlotte, Charlotte, Charlotte, Charlotte, Charlotte.

Charlotte, Charlotte.

(RESOPLA)

¿Qué pasa?

¿Te acuerdas de ayer, después de densificarme,

cuando me preguntasteis si notaba algo,

y dije que no tenía ningún efecto secundario?

Sí. Creo que si lo tengo.

Lo sabía.

¿Qué efecto secundario tienes? ¿Te ha salido un ojo en el culo?

¡No!

¡No, no!

Entonces, ¿qué efecto tienes?

Cuando me río, me sale fuego... ¡Henry!

Piper me está llamando. Pero dime qué efecto secundario...

No puedo hablar ahora, tú ven a mi casa.

Vale, Piper, un momento.

¿Dónde están mis cascos?

¿Has abierto mi puerta de una patada?

Mamá dice que tú los tenías ayer. ¿Dónde están los cascos?

Espera.

No estaba echado el cerrojo.

¿Quieres salir de mi armario?

¿Qué rayos es esto?

Es un Vinnie Vómitos.

¿Por qué le llaman...?

(GRITA)

¡Qué asco! (RÍE)

(GRITA)

¿Has visto eso? No puedo ver nada, Henry,

tu muñeco me ha vomitado en los ojos.

¡Mamá, el muñeco de Henry me ha vomitado en los ojos!

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¡Estoy superenfadada!

-Bueno, hija, el muñeco se llama Vinnie Vómitos,

¿qué esperabas que hiciera, bailar?

Señora Hart. ¿Sí?

¿Sabe usted cuánto cuestan cuatro pollos deshuesados?

¿Pechugas de pollo? Sí, pechugas de pollo.

Tío, tú ve a comprar lo que pone en esa lista de la compra.

Pero es que van a ser casi 100 pavos. ¿Por qué tengo que pagar yo?

¿Quién dejó que cuatro perros se comieran una comida

que yo había estado preparando todo el día?

Yo, Jasper.

¿Sabes? Podríamos salir a cenar por ahí esta noche.

-¡No! -Pero tal vez...

-Voy a hacer la cena, y todo el mundo se la meterá en la boca,

la masticará, la tragará, y le encantará.

-Cariño, estas canicas estaban en la basura.

-Oh, sí, las canicas. -Sí.

¿Dónde las dejo? -¿Por qué no las llevas arriba,

y las pones al lado de mis otras canicas?

-Buena idea. Hola, feliz sábado.

(TODOS) Hola.

-Henry, Charlotte está aquí. ¿Ya ha llegado?

Sí.

(RÍE BURLONA)

-¡Henry!

Estaba escuchando la radio, y dicen: "Primer chiste de la mañana.

¿Qué le llamó J. C. a su mujer antes de casarse?...".

Dime qué efecto secundario tienes. Vale, vale.

Hazme cosquillas.

(ASQUEADA) No, tío, no.

Hazme cosquillas.

(RESOPLA) ¡Ay!

(RÍE)

(GRITA)

(GRITA)

(CHISTA)

(SUSURRA) No grites o mis padres saldrán.

Pero... acabas de lanzar fuego por la boca.

Lo sé, lo sé. Me pasa cuando me río, y no digas que me lo dijiste.

¡Te lo dije, te lo dije, te lo dije! Vale.

(Reloj bipeando)

(GRITA) ¡Es Ray, es Ray! ¡Contéstale!

¡Escóndete! Y eso ¿por qué?

¡No sé, me ha entrado pánico! ¿Qué haces?

¡Venga, agáchate, corre! Soy presa del pánico, ¿vale?

"¡Henry! ¡Ven corriendo a la tienda,

tengo que enseñarte una cosa superchula!".

Vale, llegaré lo antes posible. "¡Genial!

¡Ah! Y, Henry...". Sí.

"¿Qué hace Charlotte escondida en el seto?".

Ah... Ah, dímelo tú.

(Música)

Hola, Ray. Hola, Ray.

¿"Hola, Ray, hola, Ray"? ¿Es todo lo que tenéis que decir?

¿No veis este cañón gigante? ¡Ah! Hola, cañón.

Hola, cañón.

¡Vamos! ¡Pero miradlo!

Es... Sí, no está mal.

Este es el cañón que disparó el primer cañonazo

en la batalla de Buenavista.

¡Ah! ¿Imagináis cómo debió ser?

Haría: "¡Bum!".

(RÍE) Y el enemigo gritaría: "¡Ah!".

Y apuesto a que la gente que lo vio hizo: "¿Qué?".

¿De dónde has sacado esto?

De una tienda de armas antiguas que quebró.

Ah, ¿siempre cargado? Sí.

Oye, Ray, tengo que hablar contigo. Tiene algo importante que decirte.

Está bien, pero antes dale la vuelta al cartel de "Abierto", ¿quieres?

Sí, claro.

Eh, ¿para qué es esta cadena?

¡Uhm! No lo sé. Veamos.

(GRITAN)

(GRITA)

(Música tensión)

¡Henry!

¡Kid!

¡No!

(LLORA) ¡No!

¡Estúpida bala de cañón!

¡Has matado a mi amigo!

¡Ah!

(LLORA)

(TOSE) (LLORA)

¡Guau! ¡Ah!

¿Cómo puedes estar hablando?

¿Y viviendo?

Porque estoy bien.

¡No puedes estar bien,

acabas de recibir un cañonazo a bocajarro!

Sí.

Henry, has...

(Música)

¡Ay!

¡Ay!

Pero...

¡Eres indestructible!

(AMBOS) ¡Sorpresa!

Lo hicimos ayer.

Y ¿funcionó?

¡Es increíble! Y ¿sin efectos secundarios?

(INSPIRA)

Ah...

(Música)

(Pitidos)

Muy bien, todo listo para empezar la prueba.

¡Por fin! ¡Vamos!

Entonces, ¿es Henry totalmente indestructible?

Ah, sí, lo es.

De lo contrario, tu cañón me habría matado.

Lo sé.

(RÍE) Con esa estuvimos de suerte, ¿eh?

Y ¿por qué echa fuego cuando se ríe?

Eso es lo que comprobaremos ahora.

Bien, Henry, quédate quieto y míranos a mí y a Ray.

¿Qué vamos a hacer?

Ven, ven.

Bien, empezaremos la prueba con mi "schwozamole" casero.

¡Puaj!

¡Aj, aj! ¡Demonios! Mi "schwozamole" huele muy raro.

¿En serio? A ver, déjame olerlo.

¡Uhm!

¡Schwoz! (RÍEN)

(GRITA) (GRITAN)

(Música)

Muy bien, cuando la máquina hizo a Henry indestructible,

también mutó los músculos de su garganta,

y por eso es por lo que ahora le sale fuego de la boca al reírse.

Vale.

¡Genial!

¿Qué? ¡Tío!

¿Cómo que "genial"?

Porque ahora, cuando Henry y yo luchemos contra los malos,

si sacan un arma, lo único debe hacer Henry es:

"¡Ja, ja, ja!". Y los malos harán:

"¡Ah, se me está fundiendo la cara! ¿Por qué cometería este delito?".

Y yo diré: "¡Exacto!".

(RÍE) ¡Sí! Pero ¿y si un día salgo con una chica y me río?

Ella dirá: "¡Oh, no! ¿Por qué saldría con este?

¡Me ha carbonizado la cara!".

Tiene razón, a las chicas no les gusta eso.

En serio, ¿qué hacemos? Ah...

(RESOPLA) Bueno, tal vez pueda hacer

algún que otro ajuste técnico en el densificador y...

¡Uh! ¿Para que pueda seguir siendo indestructible, pero no eche fuego?

Vale, ¿quién es Schwoz? ¿Tú?

No. Entonces, déjame a mí

decir las cosas que diría Schwoz ¿Te parece?

Vamos a ver el densificador, a ver si Schwoz encuentra el modo...

Espera. Un momento.

Hola, papá. ¿Qué pasa?

¿Dónde estás? Es casi la hora de cenar.

¡Oh, la cena!

(AMBOS) ¡No, no, no!

No puedes cenar con tu familia. ¿Y si te ríes?

Ah... Escucha, papá, tengo mucho curro en la tienda,

así que no creo que pueda... Henry,

si no estás aquí exactamente dentro de 24 minutos,

le diré a tu madre que has dicho que huele mal.

¿Qué?

¡Yo no he dicho eso de mamá! "¡Eh, cariño!".

Adivina qué acaba de decir Henry de ti.

¡Está bien, voy para allá!

Lo siento, tengo que irme a casa, pero en cuanto cene, tenemos que...

¿Qué? ¡Me gusta el "schwozamole"!

No me juzgues.

(Música)

(Música)

¡Vale! ¡La cena está lista!

¡Ya estoy aquí! Mamá, hueles genial.

Gracias.

-¡Muy bien! ¿Quién se muere por probar mi comida?

(AMBOS) Ah...

Oh, espera. Una cosa antes de que cenemos.

(AMBOS) ¿Qué pasa? -¿Qué?

Me parece que Piper se ha tomado muchas molestias con esa cena,

así que deberíamos tomarnos esto muy en serio.

Y... no decir cosas graciosas.

Ni hacer chistes.

Sobre todo por sorpresa.

De... acuerdo. ¡Todo el mundo a sentarse!

-¡Espera! Tenemos que esperar a Jasper y a su primo.

-¡Ah, es verdad! ¡Un momento!

¿Jasper va a traer a su primo? Sí, ese que es humorista.

¡Aquí estamos! ¡Tenemos hambre, os aguantáis!

¡Oh, tío!

¡Ah, tú eres Dex Dunlop! -Sí.

Es mi primo segundo.

Sí, no digas eso en voz alta.

(RÍEN)

-¡Muy bueno! -Bueno, Dex, así que ganaste

el premio al mejor humorista. (RÍE) ¡Claro que sí!

¡No hay nadie más gracioso que mi primo!

Gracias. Viniendo de ti significa tan poco...

(RÍEN)

-¡Qué bueno! (RÍEN)

¡Guay!

(RÍEN)

(Música)

Poneos las gafas.

¡Vamos, empecemos con la prueba de una vez!

Sí, allá vamos.

Tres,

dos,

uno.

(Zumbido)

(GRITAN)

(GRITAN) -¡Hay que cortarlos!

(Música)

¿Qué tal ha ido?

¿Qué ha ido mal? (RÍE)

Ha intentado meter demasiada electricidad a la máquina.

Necesito alguna clase de conductor

para conectar el densificador de partículas

al transductor molecular.

¡No hay nada en Buenavista que conduzca tanta electricidad

sin que se funda o se queme! ¿Acaso crees que no lo sé?

¡Esperad! ¡Un momento!

¿Los seres humanos no conducimos la electricidad?

¿Nuestros cuerpos?

Sí, claro.

Si usamos a un ser humano para conectar

el densificador de partículas con el transductor molecular,

quedará hecho un chorizo al infierno.

Eh...

No si esa persona es... indestructible.

¿Uhm?

(RÍEN) (AMBOS) Sí.

(Música)

Bueno, ¿qué os parece mi atún a la parmesana?

-¡Oh, muy rico! -¡Muy bueno!

¡Está genial! ¡Muy rico! ¡Sí!

Me encanta. Bien, iré a por más salsa de atún.

¡Aquí hay más salsa! (TODOS) ¡Ah!

¡Más salsa, qué bien! Salsa.

¡Sí!

Bueno, Dex... -Sí.

-... cuéntanos uno de tus chistes de insultos.

¡No!

Por favor, nada de chistes.

Todos hemos venido aquí a disfrutar de la maravillosa cena de Piper,

así que nada de bromas.

En ese caso, que Jasper cuente los chistes.

(RÍEN)

(CARRASPEA)

Es una broma. Os cuento uno. Eh... ¡Toc, toc!

-Uh... ¿Quién es? -¡Idiota!

-Idiota, ¿quién?

-Tú. Tú eres idiota.

(RÍEN) -¡Oh!

(RÍE) Me he comido la broma con patatas.

(RÍE) -Es gracioso porque es cierto.

Cuéntanos otro.

Está bien. Eh... ¿Os gusta la magia?

(TODOS) Sí, claro. Me gusta la magia sería.

Porque es como el arte.

Y hay que tomarla en serio. Jamás reírse.

Así que, hablemos de la magia en serio. ¿Vale? Sí.

De acuerdo, he aquí magia en serio.

(SE SUENA)

(SE SUENA)

¡Qué cantidad de mocos! (ASIENTE)

-Vale. Ahora, Jasper, extiende tu mano.

Aprieta fuerte.

Vale.

Y ahora, ¿qué?

Nada. Ya está.

(RÍEN)

¡Tenía que apretar sus mocos! (RÍEN)

(RÍEN)

(GRITA)

(SUSPIRA)

¡Uh!

(Reloj bipeando)

"Eh, Kid, escucha".

No digas nada gracioso o me calcinaré la muñeca.

"Tranquilo, eres indestructible". Aún así duele.

Así que espero estar en "Tú si que vales"

porque estoy seguro de que encantaré a todo el jurado.

-¿Qué?

-¿Has tirado mi comida debajo de la mesa?

-Eh...

¿Qué mesa?

-¡Buena respuesta!

(Música tensión)

(SUSPIRA)

¿Alguien más lo ha hecho?

(SUSPIRA)

(RESOPLA)

Así que, ¿habéis estado escondiendo mi atún a la parmesana

debajo de la mesa todo el tiempo?

-Cariño, no decimos que tu comida sea horrible.

-Y entonces, ¿qué estáis diciendo? (BALBUCEA)

-Que...

¡Que está muy mala!

¿Qué quieres decir?

"Creemos haber arreglado el densificador

y que podemos arreglar tu problema del fuego".

Ah, ¿sí?

"Sí, así que ven corriendo a la Cueva Man".

Vale, pero antes debo escabullirme de esta aburrida cena familiar.

¿Sabéis qué?

Si nos gusta lo que he preparado para la cena...

¡se acabó la cena para todos!

Ya puedo.

(Música)

Y... ¿Estás seguro de que esta cosa va a arreglar mi problema del fuego?

Uhm... Casi seguro.

(TRISTE) Pero... Ya no seré indestructible.

No lo sabemos.

Bueno,

pues antes de hacerlo...

Ray.

¿Sí? ¿Qué?

Una vez.

Por si es la última.

Eh...

Claro, Kid.

¡No! ¿Qué haces, tío?

¿Qué? ¡Te señalaste la mejilla!

No quería que me besaras, sino que me pegaras.

¿Qué?

¡Mientras soy indestructible! ¡Ah! Vale.

¡Uhm! ¡Ah!

¡Estoy bien!

(RÍEN) ¡Un clásico!

Muy bien, hagámoslo.

Poneos las gafas.

Un momento, ¿y mis gafas? Eh...

Solo tenemos tres.

¡Tres, dos, uno!

(GRITA)

(GRITAN)

-¡Para!

(GRITAN)

¡Ah!

¡Guau!

¡Ha sido la bomba!

Henry, ¿estás bien?

¡Ah! Creo que sí.

¿Cómo le hacemos reír para ver si expulsa fuego?

¡Oh! Ray, imita a Schwoz cuando está en la ducha.

(AMBOS) ¡Sí! -¿Cómo?

Buena idea, eso hará que Henry se ría.

¡Uh!

(IMITA) Soy Schwoz, soy Schwoz. Sucio, sucio Schwoz.

¡Oh, hola, señor jabón! Vas a tener una aventura espantosa.

(AMBOS) ¡Aj!

Vamos, entra en mi ombligo. ¡Aj!

(RÍEN)

¡Oh!

¡Uh! ¡Oh!

¡Ha funcionado! ¡Me he reído y no hay fuego!

¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial!

(RÍEN) ¡Un momento!

¿Qué? ¿Qué pasa?

No sabemos si sigues siendo indestructible.

¡Ah!

¡Ha vuelto a la normalidad!