Indestructible Henry 1ª Parte

(Música)

"Buenavista"

(Pitidos)

Hola, aquí estamos. Sobre todo yo.

Oh, Capitán Man y Kid Danger. Menos mal que habéis llegado.

Qué miedo tenemos.

-Me llamo Jafun. Hola, Jafun.

Yo soy Capitán Man. Este es mi ayudante. Kid Danger.

Dejamos las presentaciones. Vale.

Señora, ¿cuál es la emergencia? Sí. Díganos qué ocurre.

Vale, vale. Yo estaba aquí trabajando con Jafun.

-¡Yo soy Jafun!

-Cuando recibimos la llamada de un loco

diciendo que en la tienda había escondido un distorsionador C5.

¿Un distorsionador C5? ¿Es peligroso?

En una escala del C1 al C10, el peligro es de C5.

Pero ¿qué significa?

Que toda esta tienda podría ser destruida.

(GRITAN)

Kid Danger, llama a la policía. Voy.

Señora, usted y Jafun tienen que salir de aquí.

Yo soy Jafun. Ya lo sabemos.

¡Vamos!

¿Tienes ya a la policía? No, ha saltado el contestador.

Vamos, cuelga.

¡Oh, mis oídos! Sí, es el distorsionador.

Hay que encontrarlo antes de que explote.

Sí.

Déjalo, no sigas. Tenemos que salir de aquí.

Espera un momento. ¿Qué estás haciendo?

¡Este es el distorsionador C5! ¿Y cómo apagamos este trasto?

Se nos acaba el tiempo.

Vamos, abre la ventana. Lo tiraré al callejón.

Date prisa. Está atascada.

Vale, apártate, Kid.

Eso sí que es una ventana bien hecha.

No puedo apagarlo. Vámonos de aquí.

(CÁMARA LENTA) Espera. ¿Qué?

Me he dejado el teléfono móvil dentro.

¡Tengo que entrar a por él, tío! No. Cómprate uno nuevo.

Pero no he hecho copia de seguridad de mis contactos.

Ah, vale, está bien. Ve a por él.

Date prisa. De acuerdo.

Debes darte mucha prisa.

¡Lo tengo! Genial. Ahora corre.

(TOSE)

¿Kid?

Vaya, tío.

Mi teléfono está bien.

(GRITA)

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Todo es culpa mía.

De no ser por mí, esto nunca le habría pasado a Henry.

Yo lo he provocado. Es culpa mía.

Sí.

Vale, ¿te duele ahí? (RÍE)

No, me hace cosquillas. Lo sé.

A veces me lo pongo yo también.

Venga, Schwoz.

Llevas examinando a Henry 20 minutos. Di algo ya.

¿Me pillas un bocata de carne en conserva?

¡Schwoz! ¿Qué?

Dinos si se va a poner bien. Creo que sí.

Menos mal.

Para mí de atún y de pan integral.

¡Eh! (AMBOS) ¿Qué?

No voy a pediros nada a ninguno de los dos.

Vale. No quiero interrumpir. Pero mi trasero me sigue doliendo.

¿Te hace gracia?

Ha dicho "Mi trasero".

A ver, Henry, por favor. Ponte de rodillas.

Ahora mueve las caderas.

Muévelas más. ¿Más?

Sí, muévelas como si fueras un bailarín de hula hoop

haciendo una prueba para conseguir trabajo.

(GRITA)

¿Y bien?

Henry se ha dislocado el glúteo. ¿Qué?

¿Y cómo lo curamos?

Eso, ya sabes, el glúteo.

Tú cógele de los tobillos y Charlotte y yo le cogeremos de las muñecas.

Eso no...

Cuando diga dos, hay que tirar y sacudir.

Tirar y sacudir. ¿Tirar y sacudir?

Eso no debe molar mucho. ¡Uno, dos!

Piper... -Estoy ocupada.

-Sí. -Hola.

-¡Hola! Piper está haciendo la cena. ¿Esa es la chaqueta nueva?

-Sí, la vi y me... ¡Piper está haciendo la cena!

(CHISTA)

¿Por qué está haciendo la cena? ¿Qué ocurre?

-Quiere que le elijan para el programa "MasterChef Junior",

así que está practicando y quiere que seamos sus conejillos.

-Pues yo me largo de aquí.

-No puedes dejarme aquí con ella totalmente a solas.

-¿Tengo que recordarte lo que pasó en nuestra cena de aniversario

hace dos años cuando Piper cocinó para todo el mundo?

-¿Qué os parece la cena que he preparado?

-Maravilloso. -Increíble.

-Es comida.

-Piper, ¿te importaría ir al garaje

para ver si me he dejado encendido mi coche?

-Claro.

(Arcadas)

¿Qué pasa aquí? Piper ha hecho la cena.

¿Piper ha cocinado?

¿Y os lo habéis comido?

¿Ya no os acordáis de cuando Piper me hizo la tarta

cuando cumplí diez años?

(Arcadas)

¿Por qué has permitido que Piper vuelva a darnos de cenar

después del desastre de nuestro aniversario?

-Eso fue hace dos años. Puede que ahora cocine mejor.

-Vale, arriésgate tú.

-No pienso enfrentarme a esto yo sola.

-Déjame salir.

No, aparta, no quiero comerme eso.

No, déjame.

-Ya está casi.

(Huesos)

(GRITA)

Ha funcionado.

¿Te duele algo?

No.

Gracias, chicos. Me habéis recolocado el glúteo.

Oye, siento que te hayas hecho daño, Kid.

Venga, no ha sido culpa tuya. Soy yo el que volvió a la tienda.

Lo sé, pero...

Solo eres un niño.

Qué derecho tengo de llevarte por ahí conmigo

y exponerte a todo tipo de peligros.

Eh, yo quería este trabajo y tú un ayudante.

Lo sé, pero... Es demasiado arriesgado.

Tú también te arriesgas.

Yo soy indestructible.

Ojalá pudiéramos hacer a Henry indestructible.

Sí, qué pena que la máquina que me volvió indestructible

fuera destruida.

¿De qué estás hablando?

El densificador nunca se destruyó.

Sí, se destruyó. ¿Recuerdas?

El accidente en el que se destruyó la máquina.

¿Por qué estás hablando así?

La máquina está guardada abajo.

¡Porras! ¿Es que no entiendes cuando hago esto?

Significa miente. Quería que mintieras.

¿Por qué no mientes?

¡Nos has mentido! ¡No! ¿Verdad, Schwoz?

Os puedo enseñar la máquina ahora mismo.

Te mato.

Ray, ¿el densificador ha estado aquí desde que te conozco?

Sí. Así es.

¿Y por qué no puedes densificar a Henry?

Sí, ¿por qué no puede ser indestructible como tú?

¿Quieres saber por qué? Sí.

¿De verdad quieres saber por qué? Pues sí.

Te lo enseñaré. Te llevaré ante el densificador ahora mismo.

Te enseñaré la máquina que lo cambió todo, si eso es lo que quieres.

Sería genial. Pues vamos.

Sí.

Esto es nuestro almacén.

¿Y dónde está la máquina que te hizo indestructible?

Justo allí.

Schwoz, retira la lona. Voy.

Este es el densificador trasmolecular.

¿Me puede ayudar alguien, por favor?

¿Esto es de verdad la cosa que te hizo indestructible?

Sí. Fue hace mucho tiempo.

Pero lo recuerdo como si fuera un vídeo bien editado.

¡Papá, papá!

(Música)

¡Oh, no!

Hijo, ¿te encuentras bien? Sí, estoy genial.

Mira que era guapo de niño.

Vale, encendamos esta cosa para hacerme indestructible.

No.

¡Eh, no puedo salir de esta lona!

¿Por qué no podemos hacer a Henry indestructible?

Porque no funcionará. ¿Por qué no?

Si funcionó contigo lo hará conmigo.

Es lo que mi padre pensaba. Pero no fue así.

Después de que me volviera indestructible,

mi padre y su equipo de científicos la probó con otras personas.

¿Qué pasó?

¿Quieres saber lo que pasó?

Sí. ¿De verdad quieres saberlo?

¡Que sí!

Te lo enseñaré. Te llevaré allí. Te enseñaré lo que es...

Enséñanoslo, ¿de acuerdo?

Vale, venid.

Chicos, no puedo respirar.

¿Qué es eso? Es una cinta VHS.

Es como los humanos guardaban sus videos.

Tenéis que ver esto. Vale.

¿Cómo funciona?

No veo ninguna pantalla.

Oh, ya sé, ya sé. Ah...

No veo. Dame eso.

Bien.

Después de hacerme indestructible siendo un niño,

mi padre intentó lo mismo con otros tres hombres.

¿Qué les pasó a esos hombres? ¿Se volvieron indestructibles?

Oh, no...

Pero la máquina los cambió. ¿Cómo?

¿Quieres saberlo? Sí.

¿Realmente quieres saberlo? Porque te lo enseñaré y entonces...

Basta ya. Enséñamelo ya.

Esto le pasó a Dave McAlan.

Solo son ruidos. Atiende.

Oh, Dios.

Esto le pasó a John Walker.

(GRITA) ¿Por qué son pies? Qué horror, qué horror.

Y esto es lo que la máquina le hizo a Glen Dibet.

Este está bien.

Sí, hasta que le sale un brazo de la oreja y le mete un dedo en el ojo.

Oh, venga ya. Eso no puede pasar.

Au.

¡No! ¡Haced que pare!

Por favor, haced que... ¡Ay! ¡Pare!

Vale, vale, vale.

Ya habéis visto por qué no se puede usar el densificador.

Pero... si funcionó contigo.

¿Por qué les hizo esas cosas tan horribles a los demás?

Nadie lo sabe.

Bueno, tengo entradas para ver a "Login Simesina".

Cerrad cuando os vayáis.

Vaya, qué pena. Sí...

¿Sabes lo guay que sería si fuera indestructible?

¿Sabes qué?

Yo digo que podemos hacerte indestructible.

¿Cómo?

Tengo una teoría.

Venid, os la contaré. Genial.

Charlotte, vamos. No...

¡Charlotte!

No quiero que te salga una cara en el ombligo.

Solo escúchame y luego... No quiero oírte.

(CANTURREA)

Veréis, cuando Ray se expuso al densificador solo era un niño.

Como lo es Henry en estos momentos.

Ya, claro. Y los otros tres tipos con quienes probaron y falló

eran adultos.

Eran adultos y ahora son monstruos mutantes.

Charlotte... No me sentaré a tu lado en ciencias

si te van a salir brazos de las orejas para intentar sacarte un ojo.

He visto los vídeos de las cámaras de vigilancia.

Ray no solo era un niño cuando fue densificado,

también iba en su mangopatín. ¿Mangopatín?

Sí, ya sabes.

Una tabla con unas ruedecitas en la parte de abajo.

Eso no se llama así. Se refiere a un monopatín.

Eso, un mangopatín.

Vale, o sea, que se estaba moviendo. Sí.

Así que creo que si recreamos ese mismo movimiento

con una persona que aún no es adulta como Henry,

la máquina funcionará con él igual que funcionó con Ray

cuando era niño. ¿Qué os parece?

Yo digo que probemos. ¡Sí, sí, sí!

Voy a preparar la máquina. Genial.

Charlotte, vamos. No.

Vamos.

Si funciona, seré el mejor ayudante que un superhéroe

haya tenido nunca.

Y si no funciona puede que acabes con un par de ojos en el culo.

Que te diviertas en el baño.

No...

Schwoz es un genio y funcionará.

Pues ve a jugar con Schwoz.

Yo no pienso moverme de esta silla.

Tío, tengo que empezar a sentarme en cosas que no rueden.

(Música)

Muy bien. La cena está lista. -¡Oh, bien!

-Henry no ha llegado. No podemos cenar sin Henry.

Henry no ha llegado.

-¿Y dónde estará?

-Tal vez lo haya atropellado un autobús.

Busquemos en los hospitales.

-¡No!

Vamos a comernos mi cena ahora.

Vale...

Hola, siento mucho molestaros, pero ¿tenéis galletas de perros?

¿Cómo quieres que las tengamos?

-¿Y qué haces tú a estas horas con tantos perros?

Mi vecino me paga 10 pavos por sacarlos de paseo,

pero creo que tienen hambre, así que me preguntaba si...

(GRITA)

No, no, no. ¡Ya basta!

¡Venid aquí!

Perros malos, muy malos.

-¡Eh, dejad en paz mi comida!

¡Obedecedme!

Soy el macho alfa.

Estoy muy enfadado por esto.

-Esto no mola nada.

John, Pol, George, Spot, vamos, fuera.

¡Lo siento!

Bueno, siento que te hayan estropeado la cena.

-Sí, supongo que no volverás a cocinar nunca más.

No...

Volveremos a hacer esto mismo mañana por la noche.

Yo haré la cena y quiero que todos los miembros

de esta familia se sienten a esta mesa a comer lo que yo preparo

y a las 7 en punto. Aquí estaré.

Muy bien, Henry. ¿Estás preparado?

Sí.

¿Hay algún modo de disuadiros de esto?

No.

Vale, Henry. Bien.

No te olvides de decir: "¡Eh, papá, papá, oh!".

Eh, papá, papá, oh... Vale.

Muy bien.

Cámaras y acción.

¡Eh, papá, papá, oh!

Henry, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes?

No lo sé.

Pero he sentido como si mi cuerpo ardiera por dentro,

pero en plan bien.

¿Crees que eres indestructible?

No lo sé.

Deberíamos probar...

¡Au!

¿Te ha dolido?

Pues sí, me has pegado en la cabeza con un bate.

Ya no me duele. ¿En serio?

Ni rasguño, ni chichón, ni punzada.

No. ¿Ni efectos secundarios?

No. Estoy bien. ¡Eres indestructible!

¡Sí! Lo has conseguido.

Digámoselo a Ray. Ah, no, no. Está en el concierto.

Oh, ya sé.

Vendremos mañana como si nada

y Schwoz me romperá otro bate en la cabeza delante de Ray.

Sí, eso está bien. Buena idea.

Eh.

¿Puedo reírme un poco?

Vale, dame.

¡Eh!

Vaya.

¡Soy un genio!

¿Qué?

(Despertador)

(RADIO) "Buenos días, Buenavista.

Soy el bojo matutino.

Como siempre, sentado a mi lado, está mi compi de micro.

-¡Hola!

-Y aquí va el primer chiste de la mañana.

¿Qué le llamó Jay Z a su mujer antes de casarse?

-No lo sé, ¿qué? -Prometida".

(RÍE) (GRITA)