La hora del poder 2ª parte

Anteriormente...

"¿Cómo han podido soltar involuntariamente

al que, según el FBI, es uno de los delincuentes más peligrosos?".

Tengo que atrapar a un tipo supermalo. Drex.

Y tengo que hacerlo solo.

¿Tuviste un compañero...

antes de mí?

¿Y por qué contrataste a un villano como compañero?

Porque en ese momento pareció perfecto.

Si vas a ver a tu excompañero, yo quiero estar.

¿Y si es una trampa?

Oh.

¡No metas la mano!

¡Tú! Viejo amigo.

¡Y...! Tengo un regalo para ti.

¡Eh!

¡Eh, déjame entrar! ¡Ah!

¡Ah! ¡Déjalo en paz!

¡Drex anda suelto!

¡Tengo que quitarme este maldito casco de la cabeza!

¡Hasta entonces... soy un inútil!

No puedo derrotar a Drex.

¿Adónde vas?

Toma.

¡Arriba, tubo!

¿Qué ha pasado? Creo que Henry ha dimitido.

Yo comprendo a Henry, ¿sabes?

Todo el mundo espera que actúe como un superhéroe

y ni siquiera tiene un superpoder.

Sí, bueno.

A lo mejor tenemos que solucionar eso.

Schwoz, creo que es el momento.

¿Para hacerme la colonoscopia? ¿Qué? ¡No! ¡Qué asco!

¡Pero mi colon!

Quiero que llames a Suavit y Custello.

¿Sua... qué?

Dos personas muy poderosas de mi país de origen.

Ay, Dios... Estoy totalmente agotado.

¡Ay, no! ¡Espera, espera! ¡Espera! (GRITA)

¡Ay!

¿Por qué tiene tantos bultos este sofá?

¡Me estás aplastando!

¡Ay!

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató para ser su compañero.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

¡Dilo! ¡Arriba, tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

"Y ahora veamos el vídeo que se ha hecho viral en las redes".

# Zurra que te zurra bien, zurra, zurra.

Estúpidas noticias. # Zurra, zurra bien. #

"¡Menudo azotaina Kid Danger!".

Estúpida reacción a las noticias.

¿Y ahora qué, eh?

No es tan divertido cuando alguien se sienta encima de ti, ¿verdad?

En realidad es bastante agradable.

¡Espera, espera, hazme más! No.

(SCHWOZ) ¡Ah! ¡Ah!

¡Ya están aquí!

¡Ya llegan! ¡Prepárate!

¡Ya están aquí!

(HABLA EN OTRA LENGUA)

(HABLAN EN OTRA LENGUA)

Capitán Man, Charlotte, os presento a Suavit y Custello.

Es un honor conoceros.

Seguro que habéis oído hablar mucho de mí.

Eh... me encanta tu pelo.

Gracias. ¿Lo quieres?

¡Oh, no, no, por favor!

¡Póntelo otra vez en la cabeza! (RUGE)

¿Qué...? ¿Qué...?

Schwoz, Charlotte, id a casa de Henry y traedlo aquí.

Hacedlo aunque no quiera.

Vale. Vale.

Suavit, Custello, Capitán Man cuidará de vosotros en mi ausencia.

¡Arriba, tubo!

Bueno, probablemente querréis conocer mi historia.

Mi padre era un científico irresponsable

e involuntariamente me hizo indestructible.

Ahora protejo a los buenos ciudadanos

de Buenavista, quienes me llaman...

Bueno, ya sabéis cómo me llaman.

"¿Suanvi? ¿Cospus?".

¿Hola? ¿Estáis ahí?

"Vale, Stephanie".

"Enséñale a todo el mundo tu imitación de Kid Danger".

-"Vale. ¡Ay, ay, ay, soy Kid Danger!".

"¡Porfa, no me azotes más!".

"¡Ay, ay! ¡Soy Kid Danger!".

"¡Soy un incompetente!".

Stephanie...

Graciosa.

(Timbre)

¡No se puede!

¡Hola, Henry! ¡Hola, Henry!

¿Qué es lo que he dicho?

Tienes que volver con nosotros a la Cuevaman.

No.

No pienso volver.

Me da igual lo que digáis.

Entonces no diremos nada.

¿Qué es ese rayo?

¿Por qué...? ¿Por qué...?

Bien, ahora coge a Henry y llévalo a la Cuevaman.

¿Qué? ¿Yo?

¡Schwoz, vuelve aquí! ¡Espera! ¡Es el...! ¡Oh!

(Portazo)

¡Ah!

¡Ah!

Sabía que tendría que ayudarte.

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Hemos llegado! ¡Ay!

¡Ay!

¡Ay! Tenemos a Henry.

¡Ay!

¡Ay!

¿Qué es todo esto? ¡Ay!

Es para darle a Henry poderes. ¡Ay!

¡Porras!

¡Maldita sea!

¡Ay!

Lleva haciendo eso por lo menos media hora.

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Has muerto.

¿Qué?

¡Era una broma!

Te hemos traído contra tu voluntad.

¿Qué?

¡Hey!

¡Se supone que hay que abrir la puerta siempre antes de entrar!

¿Dónde está? ¡Vaya!

¡Tú eres Drex!

¿Dónde está Capitán Man? ¿Capitán qué?

¡Ah!

Oh... Oh, cielos.

¡Eh!

¡Encantado de conocerte!

¿Te ayudo a elegir alguna cosilla?

(Alarma)

¡Eh! ¡Eh! Emergencia.

(Alarma)

Tenemos una situación complicada arriba en la tienda.

¡Ah!

¡Estoy bien! "¡Escucha, niñato!".

Sé que quien es el dueño de esto, así que ¿dónde está Capitán Man?

¿Qué es lo que pasa? (CHISTA)

(CHISTAN) De acuerdo.

¿Dónde está la Cuevaman?

¡Oh, yo te diré donde está!

¡Ah!

Así que estás buscando la Cuevaman.

¡No se lo digas!

¡Se lo va a decir, seguro que se lo dice!

¡Espera!

¿Dónde está la Cuevaman?

Eh... está... en... el Parque de Buenavista.

¡Sí, Jasper! ¡Bien hecho, Jas!

A vece acorto su nombre.

Jas.

"¿Dónde estoy? ¿En qué parte del parque?".

Está... Está en...

En el parque infantil, debajo del...

Del tiovivo.

¿Del tiovivo?

Bien, te vienes conmigo. ¿Por qué?

Para enseñarme dónde está el tiovivo.

¡Espera! ¡Me dejo mi batido!

¡No!

Apágalo.

Esto no va bien.

Henry, tienes que detener a Drex.

No puedo.

Sí puede si tienes el poder.

¿Qué poder?

Eh, eh...

(AMBOS) Eh, eh...

¡Alto, alto, alto!

¿Qué son todas estas cosas?

Esto es un magnífico lagarto montuno sudafricano.

Y esta es una araña negra peluda.

¿Una araña negra peluda? ¡No fastidies!

¡Siempre he querido ver una! ¡Decidme! ¿Cómo es? ¿Cómo es?

¡Eh! Es... negra... y peluda.

Gracias.

Entonces, para que yo pueda tener un superpoder,

¿me tengo que dejar morder por un lagarto sudafricano

y una araña peluda?

(HABLAN EN OTRA LENGUA)

¿Qué? ¡Oye, no, no, no!

Verás... Cuando se combinan los venenos de ambos

y calientas la mezcla,

esta se convierte en vapor y eso es lo inhalas.

¿Tengo que inhalar vapor venenoso?

¡Sí! Eso acelerará tus reflejos

y además hará que tu coordinación motora

sea mucho mejor.

Oye, ¿quieres decir que Henry podrá moverse más rápido?

Sí, si quieres ser así de simplista...

Esto me parece un poco raro y peligroso.

Sí, claro que lo es. Eh, espera, ¿qué?

¿Podemos discutirlo?

Creo que... ¡Ah! ¡Ah!

¿Creíais que me había rendido? Es que...

Bien, niños.

Como psicólogo vuestro, estoy aquí para ayudaros

a superar vuestro miedo a los columpios.

(GRITA)

¿Thomas?

Bien. El único modo de vencer un miedo es enfrentarse a él.

¿Podemos irnos ya? -¡No!

Bien. Vuestro padres y yo vamos a marcharnos ahora

a esa hamburguesería a almorzar mientras vosotros, niños,

os quedáis aquí y aprendéis que no hay que tener miedo alguno

a los columpios.

Vámonos, padres.

¿Dónde está? ¡Ahí mismo!

¿Dónde está la Cuevaman? ¡Enséñamela!

Está debajo del tiovivo, como a un kilómetro de profundidad.

¡Adiós! ¡Eh!

Dime cómo entro.

Tie... tienes que girarlo como...

la rueda de una caja fuerte.

Muy bien.

Ábrela.

Eh... de acuerdo.

Primero hay... que girarlo hacia aquí...

25 veces.

Una,

dos,

tres...

¿Qué estáis mirando vosotros? -¡Ah!

(HABLAN EN OTRA LENGUA)

(AMBAS) "¡Snat!".

(HABLAN EN OTRA LENGUA)

"¡Snat!".

"¡Babalú!".

Quítale la máscara.

Enciende las luces.

Bueno, ¿ha funcionado? (SCHWOZ) Sí.

Ahora Henry tiene supervelocidad...

No podremos saberlo hasta que el chico despierte.

Bien, ¿y cómo lo despertamos? -Así.

¡Vamos, despierta! ¡Despierta!

¡Eh, eh, eh! ¡Ya despierto!

¡Despierta! ¡Ya despierto!

¡Despierta ya! ¡Ya despierto!

¡Despierta! ¡Ya despierto!

¡Hola! ¿Estoy en el baño?

Henry, ve ahí y mira fijamente el botón del ascensor.

Eh...

Está bien.

Ay, ay... ¿Dónde está el baño?

¿Qué pasa aquí?

Esto.

Vale, estoy mirando el botón del ascensor,

pero no sé por qué.

¡Henry!

¡Guau! ¿Has visto qué velocidad?

Schwot, ¿por qué me has...?

¡Guau!

¡Sí!

¿Có...? ¿Cómo lo...? Es tu nuevo superpoder.

Ahora tienes superreflejos.

Esto es increíble. Sí.

Y también nos debes 250 dólares.

Espere.

¿Dónde están Drex y Jasper? Eh...

En el parque de Buenavista, muy cerca de los columpios.

Bien. Mis chicles.

Atrás.

Hablo en serio. ¿Cuándo recibiremos los 250 dólares?

Muy bien. Schwot, llévame en el Mancóptero.

¡Vamos! ¡Sí!

Gracias, Suavit y Custello, que tengáis un buen viaje de vuelta.

¡Arriba, tubo!

¡Espera, Schwot! ¿Cuándo...? -¡Os enviaré dinero!

(HABLAN EN OTRO IDIOMA)

¡Henry!

Buena suerte.

Veintitrés...

y... veinticuatro...

¡Eh, ya van veinticinco! Eh... eh... ¿Está seguro?

Tal vez debería... empezar de nuevo.

Una...

¡No me gustas nada!

¡Pero si soy muy buena gente!

Y no creo que la Cuevaman esté por aquí.

Creo que me has mentido. ¡No!

¡Yo no miento nunca! ¡Me encanta la verdad!

La considero mi novia y le aseguro que somos fieles.

¡Oh! ¿Te crees muy gracioso? ¡No!

Cuando cuento chistes nadie se ríe, salvo mi abuela,

y ella ni siquiera sabe quien es.

Cuando te destroce la cara con esto, ¡tú tampoco sabrás quien eres!

¡Sorpresa!

¡Vaya, Kid Danger, acabas de noquear a Drex!

Ajá.

Oh, se está levantando...

Yo que tú correría. ¡Voy!

Vaya... Vaya.

¿Cómo está tu hermano mayor Capitán Man?

De paseo con tu hermana mayor.

¡Mirad, Kid Danger y el señor ese malo de nuevo!

¡Que alguien llame a la policía!

¡Voy a barrer la hierba contigo, muchacho!

La hierba no se barre.

Ignorante.

¡Se acabó!

Ni te has acercado.

No puedes tocarme.

¡Ya viene la policía!

¡Es Drex!

¡Kid, te voy a golpear y a patear diez mil veces seguidas!

Bien, te ayudaré a contar. Preparado, listo, ya.

¡Ah! Fallaste. Nada.

¡Ah! Sigues sin darme.

Mi cara está aquí. ¡Oh!

¡Madre mía, una pelea!

¿A qué esperas?

¡Ah!

¿Cómo es que eres tan rápido?

Ese no es asunto tuyo, maldito bocazas.

¡Oh!

¡Ah!

¡Oh! (TODOS) ¡Oh!

¡Bien!

¡Ah!

¡Oh!

Ven aquí.

Vaya... Espero que nadie grabe esto en vídeo

y lo mande a los noticiarios. ¡Oh!

# ¡Zurra que te zurra bien, zurra, zurra!

# ¡Zurra, que te zurra bien, zurra, zurra bien! #

¡Otra vez!

¡Todos!

(TODOS) # Zurra, que te zurra bien! ¡Zurra, zurra!

¡Zurra, que te zurra bien, zurra, zurra bien! #

Vamos, date prisa.

¡Estoy bien! ¡Vaya! ¡Cuánta luz!

¡Uh! (TODOS) ¡Uh!

¡Muy bueno! ¡Uh!

Vaya...

Jamás me imaginé que me alegraría tanto de veros, amigos.

(TODOS) Oh... Oh, menudo halago...

¿Nunca pensaste que nos echarías de menos?

¿Por qué no te lo imaginabas? No me malinterpretéis.

Chicos, ¿qué ha pasado con Drex? Oh, Henry lo ha traído aquí.

¿Drex está aquí?

¡Aquí está!

Está... Totalmente bien.

No se puede mover.

No hablar, ni pensar, ni patear, ni golpear, ni mear.

Espero.

¿Pero cómo lo has...? Usé esto.

Si le disparas a alguien con este rayo

es como apretar el botón de pausa en el cerebro.

Sí, pero está totalmente bien, solo que no puede hacer nada.

Ah, como las Kardashian.

"Noticias de última hora".

"Capitán Man no ha sido...". ¡Eh, mirad! ¡Henry es noticia!

"Ha sido Kid Danger y gracias a su nueva

e inexplicable supervelocidad,

logró frustrar y enfurecer a Drex, al que todos odiamos".

"No sabéis cómo mola".

-"Y que lo digas".

"Ahora veamos cómo Kid Danger es realmente impactante".

(TODOS) # Péndulo de noche, péndulo de día,

# y el trasero se te queda hecho una porquería. #

(TODOS) # Zura, que te zurra bien, zurra, zurra.

# Zurra, que te zurra bien, zurra, zurra bien.

# Péndulo de noche, péndulo de día,

# y el trasero se te queda hecho una porquería.

# Zurra, que te zurra bien, zurra, zurra.

# Zurra, que te zurra bien, zurra, zurra bien. #