La hora del poder 1ª Parte

(Sintonía de "Henry Danger")

"Y según las autoridades municipales,

este error de la prisión de Buenavista

es el mayor error en la historia de los errores penitenciarios".

"¡Guau! Inquietante".

"Nos vamos en directo a la prisión de Buenavista

con nuestro compañero Barney Villaraigosa".

¿Quieres sopa?

La sopa no se comparte.

Yo la comparto con mi madre.

¿Me parezco yo a tu madre?

Ojalá.

"Estoy a las puertas de la prisión de Buenavista con Mark Landry,

de la Comisión de Libertad Condicional".

"Señor Landry...".

"Lo siento, lo siento mucho".

"¿Cómo han podido soltar involuntariamente

al que, según el FBI,

es uno de los delincuentes más peligrosos conocidos?".

"Sí, verá, hoy es el día

en el que se podía llevar a los hijos al trabajo

y mi hija Molly se puso a jugar con mi ordenador

y de algún modo, liberó a Drex de la prisión".

"Una vez más, lo siento mucho".

-"Molly, ¿por que soltaste a Drex

sabiendo como sabes que es tan peligroso?".

-"Tengo cinco años".

(RÍE)

"Sin duda, los niños hacen las mayores tonterías".

"Barney, ¿alguna noticia

del paradero actual del criminal Drex?".

"De momento, no, pero la Policía está utilizando

todos los recursos disponibles

para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva".

¡Ey! ¡Charlotte!

Necesito que entres en el sistema de navegación del Mancóptero.

¡Uh! ¿Vas a coger el Mancóptero?

No tengo tiempo para preguntas.

¿Adónde vas?

A capturar a Drex.

A ella sí le has contestado.

¿Qué?

Has dicho que no tenías tiempo para preguntas,

pero supongo que eso solo se aplica a mis preguntas.

¡Ey! Gracias por entenderlo.

Vale, ya estoy en el ordenador del Mancóptero.

¡Bien! Carga las armas y busca el objetivo.

Fija la posición.

Cargadas y objetivo fijado.

Muy bien, me marcho.

¡Espera! ¡Un momento!

¿Qué? Me tengo que ir. Pero ¿no quieres esperar a Henry?

Sí, no ha llegado.

¿Le mando un mensaje para ver cuánto tarda?

Eh... No, no, no, no.

¿Por qué no?

Eh...

Porque ya he hablado yo con Henry.

Sí, se reunirá conmigo allí, así que...

Eh...

¿Estás seguro?

¡Anda, mira, justo me está llamando ahora!

Hola, Henry.

Yo no he oído tu móvil. Ni yo.

Lo tengo en silencio.

Perdona, Henry, Jasper me estaba dando la lata.

¿Cómo? ¡No me digas!

Así que te reúnes conmigo allí. ¡Genial!

Eh... ¿Estás hablando por teléfono con Henry justo ahora?

Sí, ¿no ves? Sí.

Perdona, ¿qué decías?

Genial, vale, pues te veo allí. ¿Dónde nos vemos?

¡Ay!

Eh...

Tengo que colgar, Henry.. Winkler.

¡Hola!

¿Por qué vas de uniforme? ¿De uniforme?

Sí, ¿y por qué llevas todas esas armas?

Porque...

¿Diga? ¡Ah, hola, Schwartz!

Tu móvil no ha sonado. Está en silencio.

¡Ah!

¿Qué has dicho, Schwartz,

que debo salir de la Cuevaman ahora mismo

y que Charlotte, Henry y Jasper deben quedarse aquí

y no hacerme ninguna pregunta? Bien, buena idea.

De acuerdo. Ya está, lo tengo.

Mira, ya está.

Debo colgar, Schwartz... Winkler.

¡Rayos!

¿No habías dicho que te ibas a ir antes de que Henry llegara?

¡Ay! ¿Es que no puedes callarte nunca?

Ray, ¿qué está pasando aquí?

Sí. Eh...

Tío, si pasa algo, dímelo, soy tu compañero.

Espera, no entiendo nada,

pensaba que tu plan era ir a luchar con ese Drex

sin decírselo a Henry para que Henry nunca lo supiera.

¡Vale, se acabó, ven aquí!

¡Ah! ¡No, por favor, la piña no!

¡Hasta que aprendas a estar callado, es lo que hay!

¡La piña no! ¡La piña no, "porfa"!

¡A cerrar la boca!

Vale, pasadlo bien, chicos, volveré a la hora de cenar.

¿Qué...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!

Dime qué pasa.

¡Mmm! Vamos.

Oye, hijo, tengo que atrapar a un tipo supermalo, Drex,

y tengo que hacerlo solo.

¡Mmm!

Ah...

¿Por qué?

Porque conozco a Drex, es sumamente peligroso, es...

es de la otra liga de la maldad.

¡Mmm!

¿Y de qué lo conoces?

¿Cómo dices?

Que de qué conoces a ese Drex.

Ah... Bueno, lo conozco, ya sabes, de cosas.

¿De cosas? Ajá.

¡Ah!

¡Ay!

Mmm...

¿Por qué no le dices de una vez a Henry

que Drex fue tu compañero antes?

¡Schwartz!

¿Tuviste un compañero...

antes de mí?

Eh...

¿Hola?

Hola...

"Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató para ser su compañero".

¡Ah! "Ahora mascamos chicle

y combatimos el crimen".

(Sintonía de "Henry Danger")

¡Dilo! ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota!

¡Ja!

Ah... No...

no puedo creerlo, es que no puedo creerlo.

Ah, dices eso todas las semanas.

Siempre he creído que yo había sido tu primer compañero.

Bueno... ¿De verdad tenías un compañero...

y no me lo dijiste?

Bueno, no, pero porque no quería que lo supieras.

¡Eh!

¡Eh! Parece ser que algo está pasando en la tienda.

(MUJER) "¿Hola?".

"¡Hola!".

"¿Dónde te has metido?".

"¡Quiero que me des mi cambio!".

¡Jasper! ¿Por qué no estás arriba?

Estaba, pero bajé a por cambio de 20

y entonces, me he distraído un poco.

¡Ay! ¡De eso hace 45 minutos!

¡Vamos, lárgate! ¡Vamos, sube de una vez!

Vale. Venga, tío.

Hijo, dame la granada de protones.

Pero ¡es que mola mucho! Hijo.

Vale.

¡Ah!

¿Así que...

este villano, Drex,

fue tu compañero?

Sí, durante un tiempo.

Vamos, contraté a Drex hace unos nueve años.

Fue antes de que tuviera la Cuevaman.

¿Y por qué contrataste a un villano como compañero?

Porque en ese momento, me pareció perfecto.

¿Y...

y por qué?

A ver, ¿qué... qué lo hacía tan perfecto?

Drex lo tenía todo.

Valentía, destrezas marciales de primera

y su madre estaba... Ray.

Bueno, la tuya está mucho mejor. ¡Ray!

¿Y entonces, por qué no cuajó la cosa?

Eh... Bueno,

averigüé que Drex...

tenía un lado oscuro.

¿Oscuro?

Malvado,

mezquino,

tardón,

comía con la boca abierta y no tiraba de la cadena.

Era violento, cruel y peligroso y un día, Drex y yo...

nos enfrentamos.

¿Os peleasteis?

Ah, sí.

Fue algo horrible.

Pero... le ganaste,

¿no?

Por poco.

¿Por poco?

Pero si eres el mejor luchador que hay en el mundo.

(RÍE) No.

No soy mejor que Drex.

Si no fuese porque soy indestructible,

creedme, habría sido, ya sabéis, destruido.

No me puedo creer que yo no sea el primero.

Oye,

tú eres el primer compañero que realmente me importa.

Ah... ¿Eso también se lo dijiste a Drex?

¡No!

Bueno, tal vez.

Escucha, Drex y yo solo estuvimos juntos unos meses,

ni siquiera...

llegamos a combatir el crimen juntos.

Pero ¿lo pensasteis?

¡Henry! ¡Oh, Dios!

No hay manera, Schwartz.

¡Tío, pero dile que no!

¡Eh, chicos! Una noticia fresca. ¿Sí?

¿Qué? ¿Qué noticia?

Dice: "El criminal que fue liberado por error,

conocido como Drex,

ha sido visto en la zona norte de Buenavista

dirigiéndose hacia East Avenue".

Sé adónde se dirige, al barrio de los reposteros

y cuando llegue allí, se las verá conmigo.

No, se las verá con nosotros.

¡Ni lo sueñes! Voy contigo.

¡Ni hablar, no puedes!

Dame una razón por la que no puedo ir, una sola.

Porque... él fue mi compañero y ahora lo eres tú

y si estamos los tres juntos, va a ser muy raro.

Eh, si vas a ver a tu excompañero, yo quiero estar.

Henry, yo... ¡Deja que vaya!

¡Vamos, Ray!

Muy bien,

si quieres venir, debes ponerte esto.

¡Oh! ¿Qué es esto?

Es un guante que dispara dardos tranquilizantes.

Úsalo si lo necesitas contra Drex.

Vale.

¿Cómo funciona?

Solo apunta al cuello de Ray y aprieta el gatillo.

¡Mmm!

Bien, si yo no fuera indestructible,

se me habría clavado en el cuello

y habría liberado suficiente tranquilizante

como para dejarme K.O.

¿Dónde está el dardo?

Está aquí...

Charlotte, eso es peligroso, devuélveselo a Schwartz.

(ADORMILADA) Oye,

¿la Cuevaman siempre ha estado cubierta de purpurina?

Charlotte parece cansada.

Vámonos.

Si vas a venir conmigo, métete ya ese chicle en la boca.

Oh, sí.

¿Cómo vas a encontrar a Drex en el barrio de los reposteros?

Solo hay un sitio al que iría y yo lo conozco bien.

(Música triunfal)

(Vítores y aplausos)

Muy bien.

Conozcamos a tu primer compañero, a tu amado Drex.

Ay, Señor...

¿Quieres decirlo?

No, seguro que no lo digo tan bien como Drex.

Arriba tubo.

Quería decirlo.

(Claxon)

¿Ves algo?

Sí.

Veo unos pasteles, unos panes, varias tartas...

¡Ya sabes a qué me refiero! ¡Aquí no hay nadie!

¿Vale?

Salvo el que está en el mostrador hablando por teléfono.

Oye, ese hombre es el señor Schneider,

el dueño de la pastelería.

¡Oh, no me digas! ¡Pues sí te lo digo!

¿Por qué estamos aquí?

Porque sé que Drex va a venir aquí.

Le gusta esta pastelería tanto como a mí.

Ah...

¿Cómo... cómo sabes que le gusta?

Drex y yo solíamos... Eh... ¿Qué?

¿Eh? ¿Eh?

¿Eh? Eh...

¡Oh!

¿Es que...

tú y Drex veníais aquí... juntos?

Sí, vale, sí, veníamos... un par de veces.

¿Solo un par de veces?

Sí. Vale.

Un par. Vale.

(CARRASPEA) A la semana. ¿Qué?

¡No quiero hablar más de este tema!

Pues... bien. Bien.

Bien.

Mmm...

¡Oh!

¡Oh, vaya!

¿Qué?

¡Garrapiñados!

Eh...

¿Perdona?

Aquí dice "garrapiñados gratis", mete la mano y coge uno.

¿Qué son garrapiñados?

¡Oh! Imagínate que una galleta y un brownie se casan

y caen en una piscina de caramelo

y luego se revuelcan en un saco lleno de frutos secos.

¿Un saco lleno de...? ¡Espera, espera!

No quiero esperar. ¡No, no!

Oye, ¿Drex sabe que te encantan los garrapiñados?

Tienes que dejar de estar celoso. No, te lo pregunto porque...

(Claxon)

¿y si es una trampa?

¡Oh!

Vale.

(ESTORNUDA)

No estornudes. ¡Soy alérgico a los frutos secos!

Pero me da igual.

No, ¿qué pasa si es una trampa?

Oh, vale.

Entonces, cogeré solo uno.

¡No metas la mano!

¡Mmm!

¡Mmm! ¡Mmm!

¡Mmm!

Vale, ¿qué acaba de pasar?

Mmm... No sé,

no puedo sacar la mano, esto es muy raro.

Te dije que podía ser una trampa.

Probablemente, esté rota.

Estará averiada.

Ya. Probemos el de cacahuete.

¡No, no metas la otra mano!

¡Ah!

¡Vaya!

Los dos agujeros están averiados.

Es una trampa. ¿Una trampa para quién?

¡Oh! No lo sé. ¿Para ti, nosotros o cualquier tonto

que meta las dos manos en esos agujeros?

Ve a decirle al señor Schneider que llame al cerrajero.

Vale.

Oiga, ¿puede llamar al cerrajero? Mi amigo no puede...

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Se le ha caído la cabeza! ¡Por favor, cálmate!

¡Cálmate, es obvio que ese no es el señor Schneider!

¿Qué está pasando aquí, quién iba a colocar...?

¡Tú!

¡Tú!

¿Y tú?

Drex.

¡Ay!

¡Oh, pobre Ray!

¿Querías un garrapiñado?

¡Sabes que sí!

Provocador.

Vale, se acabó, gracioso.

Al suelo.

Ahora mismo.

Mmm...

Qué tarta más rica.

¿Quieres compartirla conmigo?

Eh... Prefiero mi propia tarta.

¡Kid, aléjate de él!

¿Por qué?

Tenemos que detenerlo.

¡Muy bien, estoy es un atraco, quiero que todo el mundo...!

¡Ay, Señor!

¡Son Capitán Man y Kid Danger!

Vosotros, al suelo.

A ti te encanta el suelo, ¿verdad?

Hola, lelos,

¿alguno de vosotros dos quiere... compartir mi tarta?

Nos ha llamado lelos. -Sí, lo he oído

¡y no me gusta tu actitud!

Entonces,

pégame.

¡Mmm!

¡Ah! -¡Ah!

¡Ah! -¡Oh!

Qué miedo.

Casi se me cae la tarta.

Bien,

¿dónde estábamos?

¡Oh, sí!

Tú y yo íbamos a pelearnos.

Eso,

aunque... tengo que ir al baño primero.

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

Bueno, Capitán Man,

antes de que tu chaval se lleve una azotaina,

¿quieres tarta?

Nadie quiere tu dichosa tarta.

Estás acabado.

Cuidado, Kid. ¿Por qué?

Yo soy el que lleva el arma guay en la muñeca, así que...

Por eso.

¡Eh!

Busca, perrito.

¡Mmm!

Un poco de respeto.

Me aburro.

¡Ah!

Y ahora, viejo amigo...,

¡Ah!

...tengo un regalo para ti.

¡Ah!

¿Qué es eso, una caja rara con una manguera en el fondo?

¿Por qué no te lo enseño? ¡No!

¡No, no, Drex!

¡No lo hagas, Drex!

¡No, en serio!

Ya lo tengo.

¡Drex!

¡Eh!

¡Eh, déjame entrar!

¡Ah! ¡Déjalo en paz!

¡Ah!

¡Drex!

¡Drex!

¿Qué ha pasado, Drex?

¡Déjame entrar!

Espera, tenemos un cliente.

¡Capitán Man! Capitán Man, ¿qué pasa?

¿Qué es esto? ¿Estás bien?

¡No, no veo, ayúdame a quitarme esta cosa!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Kid!

¡Kid! ¿Qué ocurre?

(Pitido de error)

(Pitido de error)

Oye, esto... ¿va la cosa bien?

Ah...

Ah...

No, la verdad. ¡Kid, tienes que salir de aquí!

Eso quiero.

¡No te preocupes por mí!

No lo haré. ¡Huye, sal de aquí!

De acuerdo. ¡Es una orden!

La cumpliré en cuanto pueda.

¡Eh! ¿Qué ocurre ahí dentro?

¡Ja!

¡Uh!

Eh, Drex, parece que vas a volver a la cárcel.

Ah...

¡Oh, vaya, es Drex!

Ah...

Se supone que deberías perseguirlos.

¡Dale, Kid Danger!

-¡Sí, dale! -¡Vamos, dale!

Ya has oído.

Dame.

¡Mmm!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ay, ay, ay!

¡Ah!

¡Kid! -¡No!

¡Ese señor acaba de tirar a Kid Danger

en ese cubo de masa de bizcocho!

c

¡Ah!

(Aplausos)

¡Kid!

¿Dónde estás, Kid?

¡Ah! ¡Ah!

Me temo que anda un poco empanado y dolorido ahora mismo.

¿Qué quieres de mí?

¿Es literal o es un juego de palabras?

¿Eh?

¿Dónde estás, Drex?

(GRITA) ¡Drex!

Bueno, no la tomes con esa mesa.

¡Kid Danger!

¡Kid!

¡Kid Danger!

Ha salido corriendo por la puerta.

¡Espera, Kid, ya voy!

¡Ah!

¡No, no es por aquí!

¡Ah!

¿Dónde está la salida?

¡Es por aquí!

¡Estoy saliendo!

¡Ay!

¡Ah!

¿Hola?

Estoy superpegajoso.

Necesito papel de cocina.

¿Un poco de papel?

"Y por eso decimos siempre que se debe mirar dentro del inodoro

para evitar un susto al sentarse".

"Y ahora, veamos el vídeo que se ha hecho viral en las redes".

"El delincuente fugado llamado simplemente Drex

le propina una buena azotaina a Kid Danger".

# "Zurra, que te zurra bien".

# "Zurra, zurra". # "¡Para!".

# "Zurra, que te zurra bien". # "¿Qué estás haciendo? ¡Para!".

"¡Eh! Procurad grabar esto en vídeo".

"¡No, no, no lo hagáis!". "Espera, ¿dónde estamos?".

"¡Oh, sí! Eso es".

"¿Qué?". # "Te zurro de noche,

# te zurro de día". # ¿Queréis quitar eso?

¡Vamos, Schwartz, sácame de aquí!

¡Ay!

Bueno, ¿qué tal el trasero?

Colorado.

Aún me duele.

¡Ah! ¿El hielo no te calma?

No.

El hielo me lo está acorchando.

¡Ah! No puedo cortarlo.

¿Cómo? ¿Por qué no?

Porque resulta que esto está hecho de "neutronio"

y tiene tres cierres "termomagnatómicos" diferentes.

El único modo de abrirlo es con una llave electrónica especial.

¿Te dio Drex una llave electrónica especial?

Ah, sí, claro, la tengo en mi bolsillo.

¡No, no me dio ninguna llave electrónica especial!

¡Oye, si no puedes quitarme el casco,

por lo menos, quítame esta maldita trampa de las manos!

¡Oh! Yo te la quitaré.

¿Qué está haciendo?

Jasper, no, no. ¡No, no!

¡Espera un momento! ¡Ah!

¡Ay!

¡Ah!

Jasper, ¿acabas... acabas de dispararme con el láser a mí?

¡Hijo, te he hecho una pregunta!

¡Ah! Jasper, a ver, respóndeme.

Inténtalo otra vez.

¿Me has disparado con el láser a mí?

Sí, porque eres indestructible y mira, te he liberado las manos.

¡Exacto! Así que ahora puedo hacer este gesto.

¡Vete arriba!

Sí, señor.

Eh...

Tal vez, deberías echarte una siestecita.

¿Siesta?

¡Drex anda suelto!

¡Tengo que quitarme este maldito casco de la cabeza!

Hasta entonces, soy un inútil.

¡Ah! Entonces, Henry tendrá que detener a Drex.

¿Vas en serio?

No puedo derrotar a Drex.

¿Por qué no puedes?

Porque intenté pelear con él y me metió en un cubo con bizcocho

y me dio una azotaina.

¿Adónde vas?

A casa. ¿A casa?

¡Oh, venga, Henry!

No puedes irte a casa cuando la ciudad más te necesita.

Esta ciudad necesita un superhéroe

o...

un compañero decente,

que tenga destrezas,

que lo tenga todo.

No soy nada.

Ni siquiera llevo pantalones.

Toma.

Arriba tubo.