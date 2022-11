El hombre de la casa

(ORDENADOR) "Y hay un minibar con todo tipo de aperitivos.

Y mira todos estos jabones y lociones que dejan en el baño".

Oh, guau, espera, tengo que darle a la pausa un momento.

Henry, "porfa", ven a hablar con papá.

No, estoy con un trabajo de ciencias para clase.

Pero trato de mandar un mensaje a Marlow y papá no para de parlotear

sobre su maldito hotel. Se siente.

"Esta loción huele a verano".

"Esto otro huele a coco".

Muy bien, ahora cogemos el huevo y lo agitamos así...

¡Sí, agita ese huevo! Agita eso.

(JALEAN)

¡Sí!

"Niños, ¿me echáis de menos?".

"Piper, ¿estás escuchándome?".

Oh, ¿tienes que colgar?

"No".

Tío, nunca había visto a nadie sudar tanto.

Es cosa de familia.

Mi madre suda...

(Alarma) Muy bien, tiempo.

Ahora dice: encender el aparato

y poner el huevo en el electrómetro.

Muy bien.

¿Y ahora qué? Eh... esperamos.

¿Lo veis? El huevo empieza a oler a...

(RÍE) ¿El huevo tenía que hacer eso?

¡No tenía que hacer eso!

(RÍE)

¡Estoy bien, no pasa nada, tranquilos, que nadie se asuste!

"Piper, ¿esa es tu madre? ¿Qué es lo que ocurre?".

¡Chicos, me han atracado! ¿Qué?

"¿Ha dicho que la han atracado?".

¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra bien?

Sí, no me han hecho daño, pero...

iba al coche y un hombre saltó de un arbusto

y me quitó el bolso. (GRITAN)

"¿Puedo saber a dónde me llevas?".

"No veo a tu madre".

"¡Piper!".

¿Has llamado a la poli? Sí, les di una descripción del tipo

y puse una denuncia.

¿Por qué estás sudando tanto?

He agitado un huevo.

Oh.

Siento que le hayan quitado el bolso.

Y yo, he perdido mi móvil y mi cartera...

y también el cartón de Yotaliton. (TODOS) ¡No!

¿En serio?

Solo me quedaba uno para lograr medio litro gratis.

(GRITAN) -¿Eh?

"Piper, no te veo, ni te oigo".

"Oh, Jafoon, hola".

"¿Puedes por favor ir a buscar a mi mujer?".

¿Cómo "estar" en ordenador?

"Es una videoconferencia, estoy en Baltimore".

"Por favor, ve a buscar a mi mujer". -¿Puede verme?

"Sí, puedo verte".

Le enseñaré mi barriga. "No".

"No, no hace falta, no me enseñes tu barriga".

"¡No!".

(RÍE)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¡Ray, date prisa!

¡Voy! ¿Qué pasa, Gooch?

Mire esta silla antigua que he comprado.

Vale. Es una de las primeras sillas

vibratorias de masaje que se han hecho.

Vale.

¿Me ayudas a arreglarla para relajar mi espalda?

¡No!

¡Hola, tío! Hola, Henry.

¿Creí que no trabajabas hoy? No, pero tengo que ir ahí abajo

a comprobar el robo de un bolso.

Mira en los archivos de la policía. ¿Quién es la víctima?

Mi madre. ¿Tu madre? Espera. ¿Qué ha pasado?

¿Está herida? ¿Se encuentra bien?

¿Por qué te interesa tanto su madre?

¿Has visto cómo está su madre?

Tenemos que ayudarle.

Ray, seguro que el padre de Henry ya se ocupa de ello.

No, mi padre está de viaje.

¡Que está de viaje!

Sí, pero yo puedo ocuparme. No, no puedes.

¿Por qué no? Porque eres un niño.

Puede, pero tengo casi 14 años

y he sido tu compañero los suficiente como para...

Y se va mientras hablo.

Esta silla... ¡vibra!

Pues vale.

Y cuando el criminal le quitó el bolso,

¿dijo alguna cosa?

Sí, dijo: "Dame el bolso, mujer".

"Dame el bolso, mujer".

Capitán Man, mire aquí.

Genial, ahora sorprendido.

Con cara de tipo duro.

¡Piper!, ¿quieres parar ya?

Oh, Henry, mira quien se ha enterado de lo del bolso y viene a ayudar.

¡Vaya, Capitán Man!,

en nuestra casa... de nuevo.

Mi hijo Henry.

Ah... sí, me acuerdo de él.

Y bien, ¿por qué está aquí?

Para proteger a tu madre. Y a mí.

Sí, eso.

¿Protegerla de qué?

El que le robó el bolso también tiene todo lo que contenía el bolso.

Le he contado lo del yogur.

Exacto, y el criminal tiene el carné de conducir de tu madre

y tiene esta dirección. Y mis llaves.

¿Y? Capitán Man dice que podría

venir a la casa a robar. Muy cierto.

¿Le preparo un chocolatito caliente, eh?

Oiga, agradecemos mucho su ayuda,

pero si ese tipo viene aquí yo puedo ocuparme de él.

¿En serio? ¿Y si hace esto?

¿Qué hace? ¿Qué está haciendo?

Estoy siendo el delincuente, chico,

que ha entrado brutalmente en tu casa y se sienta en tu cabeza.

(RÍE) Venga, Henry, enséñanos cómo vas a protegernos ahora.

¡Quítese de mi cabeza!

¡No me voy a quitar de tu cabeza!

Es lo que un delincuente diría en esta situación.

No creo que esto pase de verdad. Oh, sí que podría.

Como superhéroe veo que estas cosas pasan cada día.

Nadie se va a sentar en mi cabeza.

Yo estoy sentado. Pues deje de hacerlo.

(RÍE) Tienes el pelo aplastado.

Señora Hart, ¿cuándo vuelve su marido de Baltimore.

No hasta el lunes.

Está bien, lo haré.

¿Hacer qué?

Quedarme aquí hasta que tu padre vuelva a casa.

¡Qué guay! -Vaya, gracias.

¿Y Kid Danger puede venir también? ¡No!

Bueno, no, quiero decir, no, bueno, no creo que pueda venir a quedarse.

No, no, no. ¿Por qué no?

Porque... Kid Danger está actuando en un musical.

¿En serio? -¿En el teatro?

Pero un teatro musical.

¿Seguro? Nunca había oído que Kid Danger hiciera musicales...

Oh, sí, está haciendo "Annie".

Oh, a Kid Danger le encanta cantar...

y bailar. Oh, qué maravilla.

Sí...

Oh, Henry,

temía que te quedaras todo el día durmiendo.

Me gusta dormir mucho los sábados.

¿Qué es todo eso? He estado en el Home Suck

comprando unas cosas. ¿Por qué?

Porque tu padre está de viaje y he pensado arreglar

unas cuantas cosas de la casa.

¡Mira!, una nueva tapa de retrete para toda la familia.

(IMITA VOZ) Hola, Henry, muy pronto podrás sentarte encima de mí.

Oye, ya eres mayorcito.

Sí, bueno... En fin,

pensaba que estabas para protegernos por si el ladrón apareciese

y se sentara encima de mi cabeza.

Hay algo más de lo que deberíamos hablar muy seriamente.

¿De qué? De las notas que han llegado hoy

por correo... Oh, no.

Veo que has sacado un aprobado alto en Sociales.

¿Sabes? En este momento no molas nada, Ray.

¿Sabes lo que mola mucho? ¿Qué?

Sacar buenas notas.

Sí, claro, gracias por la charla, me has hecho reflexionar, adiós.

Para, para, ¿a dónde vas? A ver una peli con Jasper

y Charlotte. ¿Qué película? ¿Será autorizada?

Pero tío... Hablo en serio, nada de tacos,

violencia, ni desnudos breves. No fastidies...

¡Oh! No lo molestes.

¡Capitán Man!

No puedo creer que esté realmente aquí.

¿Por qué se lo has dicho? Yo no he sido.

Piper ha colgado fotos de él por toda la red.

Tal vez cuando termine de proteger la casa de la madre de Henry

podría venir a la mía. Claro, mándame un mensaje

con tu dirección. Vale, ¿cuál es su teléfono?

Ah, es...

5, 9, 4, triángulo, barra, azul.

¡Ya está!

Espere. Chicos, ¿qué vamos a comer hoy?

Yo tengo planes. Podríamos salir a comer fuera.

Ese es un gran plan. ¿A que sí?

Vamos a llegar tarde a la peli. Sí, vámonos.

Alto, alto, alto, un momento, chico.

¿Qué? ¿No tienes examen de Sociales

el lunes? No.

Sí que lo tenemos. ¡Jasper!

Creo que tu madre y yo pensamos que deberías quedarte en casa

a estudiar. ¿Qué?

¡Mamá! No debemos discutir

con un superhéroe. ¡No quiero estudiar un sábado!

Voy a tener que sentarme de nuevo en la cabeza de alguien.

¡Eh!, usted no es mi jefe, ¿vale?

Da igual.

No es mi padre y no puede sentarse sobre mi cabeza.

¡Está bien, me quedaré a estudiar!

¿Lo prometes? Sí, ahora por favor

quíteme el trasero de la oreja.

Mmm, este zumo de naranja está delicioso.

Por supuesto, lo he hecho yo mismo.

¡Eh, Piper, date prisa!,

Capitán Man nos hace el desayuno. -¡Bajo dentro de unos minutos!

Bien, ¿quién quiere unas supertortitas.

¡Vaya!, si tiene el logo de Capitán Man.

Sí, es lo suyo para unas tortitas de superhéroe.

(RÍEN)

¡Eh!, ¿qué estáis haciendo?

Mira, Capitán Man ha hecho el desayuno para toda la familia.

¡Oh! Eh...

¿esa no es la bata de papá?

Sí, estaba en la secadora.

Pues te queda perfectamente.

Un poco prieta en los bíceps, pero...

¿qué puedo hacer?

Eh... podría llevar su propia bata

y dormir en su propia casa.

Henry, no seas grosero.

Nos está haciendo el favor de quedarse y protegernos

por si viene ese ladrón de bolsos a casa.

Oh... sí,

el ladrón de bolsos...

Bueno, ¿qué ha hecho para cogerlo?

Tengo un montón de ideas.

¿Por ejemplo? ¿Qué?

¿Qué ideas tiene para coger al ladrón del bolso?

Para empezar, ya sabes que tengo un compañero, Kid Danger,

Sí, he oído hablar de él.

...pues como soy el jefe de Kid Danger,

a lo mejor le digo que se vista de mujer, coja un bolso

y vaya a la parte más peligrosa de la ciudad por la noche.

Con suerte el ladrón picará el anzuelo y le atacará.

No creo que esa sea una buena idea.

No, entonces ¿quieres seguir hablando de esto

o quieres sentarte y tomarte el desayuno?

El desayuno por favor.

¡Eh!, he oído en la radio que hacen fotos familiares

en el centro comercial por la mitad de precio.

Podríamos ir y hacernos unas fotos familiares.

Creo que es una fantástica idea.

(RÍEN)

¡Piper, ponte algo mono! ¡Vamos a hacernos unas fotos familiares!

¡Está bien! ¡Eh!,

papá está en Baltimore.

Lo sé, pero Capitán Man puede ocupar el puesto de tu padre.

¡Oh, no!

No, no, no, no.

Vale.

Tío, ¿cuánta gasolina necesita esta cosa?

Creo que ya está.

Bien, ahora probémosla.

Siéntate en la silla.

¿Y por qué no te sientas tú en ella?

Es totalmente segura.

Eso espero.

¿Lista?

(Ruido motor)

(Ruido motor)

(Gritos)

Hola, chicos. Estamos ocupados.

¿Qué llevas puesto? Un poncho.

Y unas katiuskas.

¿Por qué? Si solo llueve un poco.

Ya lo sé, pero Capitán papá

me ha obligado a ponerme todo esto

para que no coja frío.

Y me ha obligado a llevar esto.

Oye, tengo una buena noticia para ti. Vamos.

¿Qué?

Estaba pensando en el bolso de tu madre

y me metí en Internet y mira lo que encontré que se vende.

¡Vaya, ese es el bolso de mi madre!

Eso me pareció. Mira, lo aumentaré.

Bolso Tate Sport, usado.

Robado recientemente.

¿Cómo ha puesto eso en el anuncio? Exacto.

Vale, ¿cuál es el plan? Llamamos...

(Ruido motor)

Llamamos al número que hay en el anuncio,

decimos que lo compramos y que lo lleve a tu casa,

y así Capitán Man podrá detenerlo.

Sí, así Capitán Man se irá de una vez de mi casa.

Ajá.

(Ruido motor)

Ha arrancado.

(Ruido motor)

Oh, porras.

¿Sabes? Una vez mi padre intentó hacerme una trenza...

¿Ah, sí? ¿Y cómo acabó la cosa?

Mal. (RÍEN)

Muy bien, chicos, ¿cómo queda?

Queda fantástica. ¡Me encanta!

¡Hola a todos! Somos nosotros.

¿Ha venido un tal Axel a traer una cosa?

¿Axel? Aquí no ha venido nadie.

Bien... ¿Quién es Axel?

Es el tipo que... pero qué...

¿En serio? ¿Encima de la chimenea? ¿En serio?

¿Quién es Axel?

El tipo que le robó el bolso a tu madre.

¿Lo habéis encontrado? Intentando venderlo online.

Fui yo... Está bien.

Y ahora viene para acá con el bolso.

Porque cree que se lo vamos a comprar.

(Timbre) ¿Y a qué hora va a llegar...?

Ya está aquí. Rápido, ¿cuál es el plan?

Eh... salimos por la parte de atrás

y nos vamos al zoo.

(Timbre) ¿Y cómo recuperamos el bolso?

¡Ahora voy! Escóndase, vamos.

Está bien. Vale,

todo el mundo a sentarse y a actuar con normalidad.

(TODOS) Vale.

Espera, ¿y si me reconoce?

¡Tiene razón! Será mejor que se esconda aquí conmigo.

Corra, corra, corra, corra.

(Timbre)

Hola, bienvenido a esta casa.

¿Quieres pasar?

Sí, de acuerdo.

¡Vaya!, ¿cuánto pides por el bolso?

Oh, bueno, el anuncio decía...

¡Ja!, ahora ya no lo tienes.

Tío... ¡Capitán Man!

¡No fastidies!, ¿Capitán Man vive aquí?

No, no vive aquí.

Está bien, tío.

Supongo que me habéis pillado.

Sí, lo que significa que tú recuperas tu bolso

y Capitán Man ya no tiene que quedarse aquí.

Ah, no, espera un momento.

No estamos seguros que él sea el verdadero ladrón.

Lo soy.

Yo lo robé, tío.

¿Puedo ver el bolso?

Ven conmigo.

Tío, ahora quiero que cojas ese bolso

y no te escapes

porque si te escapas tal vez no pueda encontrarte de nuevo

y llevarte a la cárcel.

Nadie va a vigilarte.

¿Va a dejarlo ahí fuera con el bolso?

Parece que el caso está resuelto, pero...

para asegurarnos debería quedarme aquí un mes más o dos.

Está bien, se acabó.

Capitán Man, no quiero ser desagradecido,

pero creo que quiere quedarse aquí y fingir ser el cabeza de familia.

Henry, sé amable.

No, el chico tiene razón.

Me encanta ser un superhéroe.

Tener todos estos juguetitos chulos.

Tener este supertraje que me queda como un guante.

Pero a veces me siento solo.

Y durante estos días...

supongo que me he acostumbrado a una familia de verdad.

¡Oh, tío, el ladrón se ha largado!

Pues ve a por él.

¿Yo? ¡Corre!

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

Henry, quita.

Piper, quita.

Mamá,

he disfrutado mucho estos días siendo el hombre de la familia.

Muchas gracias.

Bueno, tal vez un día encuentres a una buena chica,

te cases y tengas tu propia familia.

No.

¡Hola!

(Claxon)

¿Es posible que Charlotte esté placando a un hombretón en la calle?

¡Papá! ¡Cariño, estás en casa!

Sí...

Pensaba que iríais a recogerme al aeropuerto.

¿Qué hace Capitán Man aquí?

Tuvimos un pequeño problema mientras estabas fuera.

Capitán Man se ha puesto tu bata.

¿Mi bata? ¿Y por qué...?

Eh... ¿cuándo os habéis hecho eso?

Eh...

Bueno... lo he pillado.

No, no haga...

Vale, creo que la he arreglado.

Charlotte, siéntate en la silla. No.

Henry, siéntate en la silla. Voy.

Muy bien, listo para relajarte

y disfrutar de un masaje supremo.

(Ruido motor)

¡Oh, sí!

(Ruido motor)