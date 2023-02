Historia de dos piper

(Música disco)

¡Seis, siete, otra vez!

¡Uno, dos!

¡Podéis hacerlo!

¡Sé que cuesta, pero no os rindáis!

Ah... Pero si acabamos de empezar hace cinco minutos.

¡Tenéis que resistir el dolor!

Nada de esto es doloroso

salvo verte a ti.

¡La vida empieza donde vuestra zona de confort termina!

¿Acaso estás sordo o qué?

¡Enseña a un hombre a pescar y esquiará durante toda la vida!

Vale, se nos muere.

Iré a por el oxígeno.

¡No, no, no, no!

Nada de pausas de oxígeno en la clase de Schwozaerobic.

Ya has hecho dos para tomar oxígeno.

¡Y me odio por eso!

(Cesa la música)

Muchas gracias, nena.

No vuelvas a llamarme así.

¿Qué le pasa a esta, chaval?

No tengo ni idea, abuelete.

¿Qué es eso?

¡Henry!

¡Henry! ¡Necesito encontrarlo!

¡Ahora mismo, necesito encontrarlo!

¡Henry! ¿Dónde estás?

¡Henry! ¡Henry!

¡Henry! ¿Dónde estás?

Vosotros también la habéis visto, ¿verdad?

Sí, la he visto. Sí.

¿Sabéis quién es? Igual es nueva por aquí.

Le tendría que haber dicho algo. Le mando un mensaje.

Me recuerda a la madre de Jasper.

(AMBOS) ¡Es verdad! Sí que se parece.

Pero más guapa y más normal. Sí, es cierto.

¿Puede alguien decirme dónde está Henry?

¡Es muy importante que lo encuentre!

¡Hola! ¿Es que estoy hablando sola?

Tengo que decirle que... Hola, Charlotte.

¿Se ha marchado por los tubos? ¡No, no, no!

Vale, lo comprobaré yo. ¡No puedes usar los tubos!

¡Ah!

Esta ha estado haciendo Schwozaerobic.

¿Dónde está Henry?

Lo has perdido. ¡No lo he perdido!

Claro que sí. No me lo dejaste.

Si no lo he perdido yo, has sido tú.

Lo encontré.

¡Genial!

¿Por qué hacen los mandos tan pequeños?

No lo sé, pero coloquemos los cojines en su sitio

y no me fastidies que lo he vuelto a perder.

¿Estás tomándome el pelo?

Estaba aquí de pie

y lo tenía y ha desaparecido. ¡Oh, porras!

Me voy una semana.

Vale, adiós. Pues buen viaje.

¿Adónde vas? ¿Dónde está mamá?

Sí. ¿Dónde está? ¿Y esa pinta?

¿Es mi maleta nueva? ¿Y mamá?

¿Y mis pantalones? ¿Y mamá?

¡Guau!

Qué montón de preguntas.

Respondería a todas si no llegara tarde al FAYKE Fest.

¡Ah! ¿Tienes entradas para el FAYKE Fest?

¿Qué es el FAYKE Fest?

Es un festival de música en una isla tropical

que perteneció al capo mafioso Rod Moss.

Nos vemos.

Espera, alto, alto, alto.

No puedes dejarnos solos una semana.

Sí. ¿No podemos ir con vosotros?

Lo siento, solo teníamos para dos entradas.

Además, el festival es muy estricto, no dejan entrar a muermos.

Ah...

O sea que Henry no puede ir.

¿Qué? -Exacto.

Eres un muermo, hijo.

No soy un muermo.

Tengo dos amigos y según lo digo,

me voy dando cuenta de que no son muchos.

Si no eres un muermo, demuéstralo.

Da un fiestón mientras estamos fuera.

¿Quieres que dé una fiesta cuando no estéis?

Ah... Oye, Henry,

ser adolescente implica hacer fiestas desmadradas

cuando tus padres no están, desbarrar con los colegas

y luego, aguantar el rapapolvo

cuando tu madre y yo volvamos antes de lo previsto.

Sí, pero ¿y mamá?

Me voy una semana

y quiero que des un fiestón por todo lo alto o te castigaré.

¿Me has entendido, jovencito?

Le echaré una mano con la fiesta.

Gracias, querida hija guay.

¿Vas en serio?

Me piro al FAYKE Fest.

Seguidme en Twitter. #FaykeJake.

FAYKE por diversión y Jake por marchoso.

¡Me piro, vampiro!

No soy un muermo.

¿Quieres que invite a alguno de mis amigos a la fiesta?

Sí, por favor.

(Mensaje de móvil)

Ah... Tengo que salir.

¿Adónde?

Hay un horno encendido en el zoo y tengo que ir a apagarlo.

Ya no tienes que mentir más.

Sé que eres Kid Danger.

¡Oh!

Ya.

Una emergencia en la cuevaman, tengo que ir.

¿Puedo acompañarte? Solo muermos. ¡Chao!

¡No!

¡Vamos!

¡Vamos!

¡Tío! ¿Qué...? ¿Estás bien?

¡Estoy liado!

¿Qué haces ahí?

Vale.

¿Sabes que me levanto temprano para ir a pescar?

No.

Pues desde hoy, voy a hacerlo.

Estaba sacando unas percas cuando recibí un triple pitido.

Yo también. ¿Cuál es la emergencia? No lo sé.

Estaba intentando bajar a la cuevaman

cuando mi cañaman y mis anzuelosman se me han enredado

¡en esta maldita cortina!

¡Estoy atrapado! No tenemos tiempo para esto.

Pues ayúdame. ¡Eso intento!

Está bien, vamos. ¡Ah, mis percas!

Deja de liarla.

¿No estoy lo bastante liado ya?

Sí.

¡Vamos!

¡Ah!

¡Eh!

Deberías venir a pescar algún día conmigo.

No, gracias.

¡Ah!

¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

¿Dónde está Henry?

¡Ay!

¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto!

¿Qué pasa aquí?

¡Eh! Schwoz, ¿que haces con mi culote largo?

Es talla única y nos vale a todos.

No me refería a tu culote, me refería a que quién es esa loca.

¡Henry!

¡Menos mal que has venido!

Ya.

¿Quién eres y por qué sabes mi nombre?

Cuidado, es peligrosa.

Vale, no se acerque más, señorita,

y no le haremos daño.

No he terminado con...

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

Tampoco queremos que nos hagas daño.

Yo no te haría daño.

¡Soy tu hermana!

¿Qué?

Soy yo, Piper.

¿Qué?

¡Piper del futuro!

(TODOS) ¿Qué?

¿Qué?

"Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató para ser su compañero".

¡Ah! "Ahora mascamos chicle

y combatimos el crimen".

(Sintonía de "Henry Danger")

Dilo.

¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota!

¡Ja!

¡Henry, hermanito, cuánto me alegro de verte de nuevo!

Sí. ¿Es que no hay jabón en el futuro?

Tienes las manos sucias.

No es suciedad, es aceite sanguinolento de un Cyber Robot.

Ah... Vale, está bien, pues metamos nuestras manos en los bolsillos

y no volvamos a tocar nada.

En el futuro, no hay bolsillos.

(TODOS) ¡Ah!

¿No hay bolsillos? ¡El futuro es un horror!

Esta no viene del futuro, es solo una loca que se nos ha colado aquí,

en busca de nuestra cecina de pavo.

¡Claro que vengo del futuro!

Pero en serio, ¿tienes un poco de cecina de pavo? Me encantaría.

Toma, hártate, friqui futurista.

¡Oh!

¡Mmm! ¿Lo veis?

¡Mmm! ¡Oh!

En el futuro, la única comida que los robots nos dan

es una pasta insulsa de vitaminas.

Pues en el presente, nadie sabe que yo existo

o Henry o la cuevaman

así que, Schwoz, trae el borrador de memoria.

Voy.

¡Se nos acaba el tiempo! ¡Piper corre un gran peligro,

tenemos que ir a ayudarla ahora mismo!

¿Por qué? ¿Por qué está en peligro?

¿De verdad os creéis ese cuento?

Tú y Henry habéis viajado en el tiempo

así que sabemos que eso es posible. Es cierto.

¡Ah!

¡Tenemos que irnos ya!

Llévame a tu casa, a nuestra casa, a la casa donde crecimos.

Si has viajado desde el futuro,

¿por qué no has ido allí directamente?

¡Uh, muy agudo, Jasper!

Gracias.

Porque cuando viene a por Piper, a por mí,

no puedo enfrentarme a esa cosa sola, necesito ayuda.

Es cierto, ayuda profesional

y ahora mismo, tienes una cita con el doctor. ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

Vale. Empiezas a molestarme tanto como la verdadera hermana de Henry.

Yo soy la verdadera hermana de Henry y tenemos que irnos ya.

Tal vez si nos cuentas por qué viene esa cosa a por Piper,

Ray te creería con más facilidad.

Porque en el futuro, lidero a un ejército rebelde

contra los robots que han esclavizado a la humanidad.

Ellos no pueden matarme en el futuro

así que han enviado a una terrible máquina

para destruirme, a Piper, en el pasado y va a venir hoy.

Estoy suena mal, tío.

Suena a que esta chica ha visto "Terminator" demasiadas veces.

¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

¿Qué es "Terminator"?

¡Bah!

Ah... Es una peli muy vieja en la que pasa todo esto.

¡Sí, "Terminator"!

Esa película les dio la idea a los robots de esclavizarnos.

Esa y "Matrix"

y la primera escena triste de "Buscando a Nemo".

¡No la cuentes! No la he visto tampoco.

Tal vez deberíamos curarnos en salud.

¿Quieres curarte en salud? Sí.

Pues llevémosla a un manicomio.

¡Tenemos que irnos ya!

Escucha, si dice la verdad, entonces, te ha vencido

la futura líder de la Resistencia humana.

Si está loca, la que te ha sacudido

es una lunática a la que le gusta la cecina de pavo.

¿Tienes más?

A la segunda va la vencida. ¡Muerde el polvo, pirada!

¡Ah!

¡Ah!

¡Porras!

¿Quién te ha enseñado a luchar?

Fuiste tú, en el futuro.

Tiene sentido.

¿Piper?

Piper, ¿estás bien?

¡Hemos llegado tarde!

¡Piper!

¿No lo ves? Se acabó, el robot la ha destruido.

¡No!

¡Oh, no!

Tranquilos, si ese robot hubiera matado a tu hermana,

según las reglas del viaje en el tiempo,

Lunigaga ya habría desaparecido.

Está aquí. La gritona de tu hermana estará bien.

Las reglas del viaje en el tiempo cambian cada vez que viajamos.

Y si no ha sido el robot el que ha destrozado la casa,

¿quién ha sido?

¡He sido yo!

¡Piper!

Eh... Oye, esto...

¿Para... para qué haces?

Ninguno de mis amigos quiere venir a tu muermo de fiesta

así que estoy revolviéndolo todo

para que papá crea que has dado una fiesta.

¿No puedes llamarlos de nuevo y decirles que es guay?

Te conocen, no funcionará.

¡Eh! ¿Quién es esta?

¿Tu madre?

¡No, qué va a ser mi madre!

¿Tu novia?

¡Yo te diré quién es, eres...!

¡Ah!

¡Ah, no!

¡Ah!

¡Ah! ¡No!

¡Ah!

¡Ah!

¡Me has metido la mano en la boca! ¡Tu asquerosa mano en mi boca!

¡Ah!

¡Ah! ¡Sabe a sangre de robot! ¡Ah!

¿A ti qué te pasa, chiflada?

Me pasa que no le podéis decir a Piper quién soy ni nada sobre mí.

¿Por qué no? Porque mírame.

Si Piper se entera de que acabará con esta pinta,

jamás querrá liberar al ejército humano rebelde.

Y entonces, los robots ganarán.

Una pregunta. ¿Todo el mundo en el futuro es tan "pringao"?

Venga, tío. No, venga tú.

¿Tenemos que creer lo que dice? ¡No lo sé, tío!

Tu hermana está bien. Esta, loca. Llevémosla...

(GRITA) Ahí está. ¿Qué pasa?

Atrás. Es el que ha venido a destruir a Piper.

¿Quién es? ¿Él?

¿Ese chavalín? Sí.

Los robots se disfrazan de niños

para que no los vean como una amenaza.

Vale. Vale.

Dale a esta una ducha helada. Yo me ocupo de esto.

Tengo buen olfato para el peligro

y este chavalín no le haría daño ni a un mosca.

(GRITA)

Es cierto. Te lo dije.

¡Todo lo que has dicho es cierto! Te lo dije.

Vale. Tenemos que proteger a Piper.

Yo voy a protegerla desde dentro.

¡Muchas gracias, hermano!

Pero ¿qué os pasa?

¿Por qué crees que pasa algo?

Vale, empiezo a creer que la pirada dice la verdad.

Que alguien me diga qué narices está pasando ahora mismo.

Vale, no... no te asustes,

pero hay un robot ahí fuera que quiere destruirte.

¿Qué? He dicho que no te asustaras.

Tranquila. Te protegeremos.

(AMBOS) ¡Ah, sálvese quien pueda!

Me siento muy segura.

Está bien.

Está bien.

Puede que antes me la jugaras porque no me lo esperaba.

Pero... (GRITA)

¡Ah! Pero ¿qué diablos...? Tranquila. Déjame a mí.

Eh, chaval. Quiero que te pares.

Que dejes de moverte.

Luz roja. Tiene que parar cuando diga "Luz roja".

Son las reglas del juego.

Y sigue. Yo hablo su lenguaje robótico.

"Sayonara, baby". "¿Terminator?".

Ah. Creo que lo ha enfadado más.

Sí.

Muy bien, a ver cómo encajas esto.

¿Le he dado?

¿En quién he aterrizado? En tu novia.

No es mi novia.

Pero ya discutiremos eso.

Ahora, tengo un chavalín problemático.

Pero esta vez me mantendré a un distancia segura.

¡Guau!

Esto es flipante.

¡Ah!

Aléjate de mi hermana.

¿Adónde ha ido?

Adónde ha ido no, a cuándo ha ido.

Ah... Ahora mismo.

Los robots pueden dar saltos en el tiempo a placer.

¿Qué? Claro que pueden.

Vale.

Ha saltado al futuro para evitar que le dispararas.

Volverá en cualquier momento. Debemos irnos.

¿Quién es esta señorita? Necesito silencio.

¿Podría alguien decirme...? Ah...

¿Puede alguien...? Silencio.

Schwartz, te resumo:

resulta que todo lo que ha dicho la pirada del futuro es cierto.

¿Tú vienes del futuro? -Necesita silencio.

Un niño robot superchungo del futuro

ha venido a mi casa y ha lanzado a Ray por el tejado.

Sí, ha sido la monda. Pero escucha. Este niño

puede viajar a través del tiempo.

Oye, tu... tu jefe aún no ha caído.

¿A qué altura lanza ese niño?

Ha tenido gracia.

Entendido. Schwartz va a fabricar una trampa del tiempo

para atraer al crío a la Cuevaman. ¿Y cómo?

Piper será el cebo. Sí.

No.

(LOS TRES GRITAN)

Eh, Robot, es mi hermana. Vamos a la Cuevaman. Adiós.

(GRITA)

Chicos.

Ese niño me ha lanzado al espacio.

Estaba equivocado, chicos.

La Tierra sí que es redonda.

Jasper, creo que ya vienen.

Oye, ven aquí.

Eso intento.

Es difícil caminar con unas botas de esquí.

Pues quítatelas.

No voy a pelear descalzo

con un niño robot del futuro cabreado, Charlotte.

Piensa.

Vale. En primer lugar, jamás me digas que piense.

¿Por qué me persigue a mí? -Ya te lo he dicho.

Ya. Pero no hay quien se lo crea. No hay. ¿Qué haces?

Cerrar la puerta. ¿Por? Necesitamos que el niño robot

nos siga hasta la Cuevaman.

Usemos a Piper como cebo. No quiero ser el cebo.

Nadie quiere nunca ser el cebo.

Schwartz necesita más tiempo para montar la trampa.

Hemos subido aquí para retrasar al robot.

Pero ¿está ahí fuera? Sí. Está ahí fuera.

No lo veo. Yo tampoco.

Si venía detrás.

(Frases entrecruzadas)

(GRITA)

Piper, deja de gritar. Intentamos ver dónde está el niño robot.

¡Está justo ahí! ¿Eh?

(MUCHOS GRITAN) ¡Corred!

Va, va, va. Corre.

El agua gana al robot.

Sí.

Sí. Sí.

Sí.

Sí.

¡Uh!

Los robots del futuro son a prueba de agua. (RÍE)

Muy listos.

Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.

Vamos, vamos.

Eh, ¿no vienes? No.

Me quedaré aquí e intentaré darle a Schwartz más tiempo.

Esto no va a ser fácil. Con ese niño no se puede razonar.

No siente pena, ni remordimiento, ni miedo.

Y no... Bueno, adiós.

¡Uh! ¿Qué es eso?

(Música disco)

¿Qué pasa?

No puedo dejar de bailar.

¡Henry, no hemos podido detenerlo!

¡Nos está obligando a bailar!

Y la verdad es que mola bastante. Mola mucho.

Pásame la vara nebulizadora.

¿Qué es una vara nebulizadora?

Pásame lo que sea. Ya me apañaré.

Esa cosa ya viene.

¿Cuánto tiempo más necesitas?

Otro minuto, por lo menos.

No hay problema.

Vale, sí que hay problema.

Date prisa.

Date prisa. (SCHWARTZ) Sí.

¡Más rápido, más rápido, más rápido!

¡Más rápido! -¡No me des, no me des!

Te cogí.

Es como un bloque.

(VOZ TEMBLOROSA) ¿Cómo vas con la trampa, Schwartz?

Solo necesito ponerle algunas lucecitas más.

Pero ¿son realmente necesarias?

Para nada, pero mira qué chulas.

¡Schwartz!

¡Dámelo!

¡Ahora!

Ha funcionado. Pillado en un bucle temporal.

Es alucinante.

Ahora, está ahí, viviendo los tres últimos segundos

una vez y otra y otra y otra

y otra y... -Lo hemos pillado.

Parece que está bailando.

(AMBOS) Ah, sí.

Es como un paso de baile. Ahora, estoy bailando.

¿Lo veis?

¡Oh! ¿Qué pasa?

Papá vuelve a casa. ¿Qué? Estaba en el Fraudfest.

No os lo vais a creer. El Fraudfest era un fraude.

¿Qué? No.

Sí.

El festival era un timo para sacar pasta a los idiotas.

Dice que vuelve a casa y:

"Espero que tu hermano esté celebrando una fiesta

y no sea el 'pringao' que suele ser".

Vaya, eso me ofende.

¡Y ya está de camino a casa!

¿Cómo hacerle creer que estamos dando una fiesta?

(Música disco)

Qué....

fuerte.

(Música disco)

¡Hola, papá!

Hola. Hola, papá de Henry.

Qué movida.

Nunca me había sentido

orgulloso de ti hasta ahora.

¡Oh!

Luego, papi.

Tengo que pelear en una guerra.

En el futuro. Contra robots que parecen niños.

No me creerías si te lo cuento.

¡Ah!

Es mi jefe.

Se empotró en el techo.

Hola.

¿Dónde está tu mujer?

Sí. ¿Y mamá?

Eso digo yo.