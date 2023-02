Hermana malvada: segunda parte

Anteriormente en Henry Danger.

¡Ahhhh!

Despejado.

¿Has comprobado que no haya nadie o lo has dicho por decir?

Esto es Tufo Street, tío. Nunca hay nadie.

Síííí Eres un niño.

¿Hola? ¡Ahhhhh!

Henryyyy.

¡Ahhhhhhhhhh!

¡No me lo creo! Mi hermano es Kid Danger.

No lo soy. Digo.... No... lo es.

Digo, no...lo somos.

¿Quién es tu hermano?

Seguro que es la bomba pero no soy yo.

Será mejor que te vayas.

Y tú tienes que ser el jefe de Henry de Trastos y Demás.

Por supuesto.

Tienes una hermana muy lista Henry. ¡Tío!

Sí, ese es tu hermano. Yo soy su jefe.

Ponte cómoda. Vuelvo eeeeennnnnnnseguida.

¿Por qué te lo tomas con tanta calma? ¿Adónde vas?

¿Quién más sabe lo que eres?

¿Mamá lo sabe? No.

¿Y papá lo sabe? No.

Ellos...no lo saben, ¿vale?. No puedes decirselo.

No puedes decirselo a nadie. Porque nadie más lo sabe.

Henry, tú y Ray tenéis que dejar de jugar con la...

¿Charlotte? ¿Piper?

Has dicho que nadie más lo sabía.

Eh, yo no sé. No sé nada. Acabo ...de despertarme aquí.

¡Esta no es mi casa! ¿Dónde estoy?

Bien, vale. Charlotte lo sabe. Y además miente fatal.

Pero nadie más lo sabe.

Eh, Henry. El ladrón de paquetes era tu padre.

Hola , Piper. A que son geniales mis cejas falsas

...La madre del cordero, ¿qué hace Piper aquí?

¿Jasper también lo sabe?

Vale, sí. Jasper lo sabe. Y Charltotte también.

Pero ya...ya está.

Arriba tubo.

¿Ese no era nuestro nuevo vecino que hablaba alemán?

Bueno...

Porque también se parece a nuestro fontanero italiano.

Es una historia curiosa...

Y al tipo que cayó del techo y aterrizó sobre mí.

Vale.Vale, sí. Es toda esa gente, ¿vale?

Y probablemente más que no me acuerdo ahora.

Un segundo. ¿Qué quieres, Schwoz?

Tu hermana está en la Cuevaman. Creo que me ha visto.

Sí, sé que te ha visto.

Vuelve aquí, rápido. Rápido.

Oh, genial. Estamos todos.

¿Alguien más tiene algún otro secreto

que quiera compartir con la hermana de Henry

antes de que encienda esta batidora mágica?

Alto, alto, alto.

¿Una batidora mágica?

Si miras al cañón de la batidora te lo demuestro...

Tío, no puedes borrarle a mi hermana la memoria.

No, sin un borrador de memoria.

¿Dónde podría encontrar.... Oh, mira, tengo uno aquí.

Nadie me borrará mi memoria. Mm, siento disentir.

(Grita)

Suelta.Dejame. Es necesario que le borre....

No.

No por favor. No lo harás.

Suelta de una vez. He dicho que lo sueltes.

¿Estás bien?

¿Te ha borrado la memoria? No lo creo.

¿Tú estás bien? Estoy bien. Sé quién soy.

¿Tú estás bien? Estoy bien.

¿Pero quiénes sois vosotros?

¿Y yo?

Entonces, ¿Ignoramos el hecho de que el padre de Henry

sea el ladrón de paquetes? Eso ya no importa.

Ahora no, Jasper. Está bien.

Oh, sigue aquí. Arriba tu...

Espera. Tenemos un problema. Ya.

Tu hermana ha averiguado que eres Kid Danger.

No, no, no. El problema es más gordo que eso.

¿Es una super villana secreta y ha venido a matarnos a todos?

Vale, menos gordo que eso.

Sin querer, le ha borrado a Ray la memoria.

-Ohhh.

Pero porque intentaba borrármela a mí.

Ohhh.

¿Quién es el Ray ese? Parece un pesado.

Ohhh.

¿Cómo puede funcionar el borrador de memoria sobre Ray?

Es indestructible.

Construí el borrador de memoria para que funcionara

con micro electrones muy volátiles tan pequeños como para moverse

a través de las neuronas de alta densidad de Ray.

¿Y por qué hiciste eso?

Para ver si podía hacerlo. Y podía.

¡Aaaah!

¿Quién es ese tipo?

Es el tipo que lo arregla todo, ¿satisfecha?

Si puedes arreglarlo todo, ¿puedes arreglarlo a él?

Es obvio microbio, ¿que te crees? -¿Eso es un sí?

¡Eso está chupao curasao! Vale.

-¿Qué? Os quiero a todos fuera de aquí.

¿Y adónde quieres que vaya? Quiero ver que le pasa a Ray, ¿vale?

¿Por qué nos echas, Schwoz? Nosotros te podemos ayudar.

Vale.vamos a bailar. Me gusta.

-Un momento, ¿también eres el tipo de la catapulta?

Hay una cápsula microscópica de navegación en medio del suelo.

¿Que hay en medio de dónde?

Una cápsula microscópica de navegación. Está en el suelo.

Es demasiado pequeña para que la podáis ver.

Ray, cuidado.

¡Ahhhhhhhhhhh!

¡Porras! ¡Dios, estoy muerto!.

Ohhh, cómo duele... Pero si estoy bien.

Sí, eres indestructible.

¿Ah sí? ¿Sabéis lo que eso significa?

Bueno, estás densificado así que...

Puedo ser un super delincuente.

Podría robar bancos y nadie podría impedírmelo.

No. Sí, sí, sí, sí, sí.

No, no. Mal.

Schwoz, cómo podemos arreglar el cerebro de Ray.

Reseteándolo.

Y entonces recuperará los recuerdos.

¿Y cómo vamos a resetearlo?

¿Tiene un interruptor en alguna parte?

Sí, en su hipocampo.

¿Esa es otra de tus palabras inventadas como "acho" o "popurrí"?

Ayyy.

Popurrí si existe. Sí, ya.

Venga ya.

Bien, necesito que alguien se meta en esta cápsula

para que lo encoja y pueda inyectárselo a Ray en la cabeza.

Pilotará la cápsula hasta el cerebro

y le dará una descarga eléctrica de alto voltaje justamente...

donde se encuentra su hipocampo.

¡Que dolor! No me gustaría ser ese Ray.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota!

¡Aaaa!.

¡Estoooooy bien! ¡Ay!.

Ya noooooo me duele.

Tios, soy realmente indestructible.

Lo sabemos Ya te lo hemos dicho.

¿Y vosotros también sois indestructibles?

Nooo no no no.

Vale, unos minutos más para programar el inductor de pulsos eléctricos.

Charlotte, sigue calculando la ruta hacia el hipocampo.

Estoy en ello.

Henry.. Sí.

Métete en la cápsula. Voy.

Vamos, chicos, espabilad.

Tenemos un trabajo que hacer

y debe recuperar la memoria en 45 minutos, ¿vale?.

Aaaah, no. Venga, vamos, chicos.

Tenemos una misión que cumplir.

Sí, nosotros la tenemos. No tú.

¿Disculpa?

No eres parte del equipo. ¿Y tú sí lo eres?

Pfff, por supuesto. Tío, tío, tío,... ¿cuál es mi trabajo?

Aaaaah. Quiero que lleves a Piper a casa.

¿Qué? ¿Un trabajo nuevo?

Jasper te llevará a casa. -¿Por qué?

Yo también quiero saber por qué.

No eres del equipo, Piper. Le has borrado la memoria a mi jefe.

Y necesito que te vayas de aquí para solucionarlo ¿De acuerdo? Ve.

Aaaaaahhh

No es mi misión favorita.

Y no se lo digas a nadie, ¿vale? Hablaremos luego

Oye, ¿te cuento la historia de cómo averigüé que Henry era Kid Danger?

-No. Pues pasó sin más.

¿Yyyy.... qué pasará cuando me meta en la cápsula y me encojas?

Inyectaremos la cápsula en la cabeza de Ray

y la pilotarás hasta llegar al cerebro. Vale.

¿Dónde está Ray? ¿Qué?

¿Adónde se ha ido? Creí que lo estabas vigilando.

Yo estaba calculando el curso como Schwoz me dijo.

¿No puedes hacer eso y vigilarlo al mismo tiempo?

¿Y tú no podías vigilarlo, que estabas sin hacer nada?

Oh, genial

Vale, vale, vale. No nos peleemos.

Encontremos a Ray

y luego veremos de quién fue la culpa.

Culpemos a Jasper. Sí. Todos estamos de acuerdo.

Jasper culpable a la de tres.

Una, dos, tres. Jasper culpable. ¡Uuuuh!

Jasper, culpable. Vamos.

Listos para iniciar encogimiento.

Encoge la nuez esta y entremos en su chaveta.

Charlotte, ¿está Ray asegurado? Asegurado.

En tres, dos, uno.

¡Henry! puedes oírme?

Dios, Schwoz, tu ojo es enorme. Y tus pestañas son la pera.

¡Está vivo!Henry está vivo. No me creo que haya funcionado.

¿Cómo que no te crees que haya funcionado?

Estoy completamente estupefacto y sorprendido de que funcione, es todo.

¡Guau!

¿Nunca antes habías hecho esto?

¿Con un humano? ¡Con lo que sea!

Te acuerdas de... Handsy,

¿el... simpático chimpancé de la Cuevaman? No.

Eso es porque lo metí en una capsula y lo encogí.

¿Y qué pasó?

¿Murió?

Oye, no hablemos de monos muertos

y demos gracias a que esta vez hemos tenido mucha suerte.

Eh, ¿va todo bien ahí fuera? Eh, sí, sí.

Nadie está flipando de que estés vivo.

Yo, sí.

¿Qué? Ah...¡Nada!

Te vamos a meter ahora en la cabeza de Ray. Vale.

Hola, Rayyy.

Solo quiero ponerte una gotita de agua en el oído.

¿Qué es eso? ¿Qué es eso?

Pero si no sabes lo que es.

No sé lo que es pero sé que no lo quiero.

Eh, venga, estate quieto.

Aleja eso que no sé cómo se llama.

Ray. Estate quieto.

¡Eh!... Ray. Mira al tipo este del móvil.

Vaya...Hola, guapetón. Oh. Oh. Oh. ¿Adónde vas? ¿Eh?

Oh, cosquillitas. ¡No te lo lleves!

Vale.

Te echaba de menos.

Y eso es todo lo que ha pasado desde que descubrí el secreto de Henry.

Guau. No me digas.

Ya sé, que es de locos....

Tú no eres Piper.

¿Qué? Que no eres Piper.

Lo sé... Soy Mandy.

¿Y dónde está Piper?

Me mandó veinte pavos por ir tras de ti y decir: "Guau"

y... "No me digas" cada treinta segundos.

Guau. "No me digas".

Muy bien, Henry.

En veinte segundos tienes que apretar el botón rosa.

Y será a partir de...ya.

Vale, ¿donde está el botón rosa?

Está en el panel de navegación a mano derecha.

Aprieta solo el botón rosa.

Ahí es donde Handsy la pifió.

Todos son rosas. No lo son.

Uno es salmón, otro es rosa chicle, otro es rosa flamenco.

Otro rosa fuccia... Se nos esta acabando el tiempo.

¡Aprieta el botón rosa ya!

¿Qué color rosa? ¡Dime cuál!

Elige una esquina y dime izquierda, abajo o...

Es ese de ahí. Ese es rosa.

¿Piper?

¿Piper? ¿La hermana de Henry?

¿Pero qué os pasa a los chicos con los colores?

¿Verdad, Charlotte?

¿Qué haces aquí? Sí. ¿Qué hace ahí?

¿Qué que haces aquí?

Bueno, le di esquinazo a Jasper,

volví a la Cuevaman y me colé abordo.

Esta nave es la repera. ¿Haces cosas así habitualmente?

No, es la verdad, tal vez una vez a la semana,

¡¿cómo has podido colarte abordo?!

Le encargaste a Jasper que me llevara a casa,

¿qué esperabas que pasara?

Eh...chicos.

No estás entrenada para esto. No mola nada, ¿sabes?.

Oh, ¿y tú estás entrenado? Oh, claro que estoy entrenado.

¡Oh, sí!

¿Te parece bonito mentirle a toda tu familia?

Oh, sí.

Ni siquiera puedes encontrar un botón rosa.

¿Cómo quieres...?

¿cómo quieres que sepa cuál es, Piper?

Son todos rosas. Ese es cereza.

Son todos rosas. Son todos iguales. Son...

Ese es rosa francés.

Podría seguir , Henry.... Todo el día.

¡Chicos! ¿Qué?

Ah, ¿Qué, qué?

Que estáis ya en el hipocampo.

Parada de emergencia.

No, no, no, no, Piper, no toques nada...

"Ha llegado a su destino".

¿Cómo sabías... dónde era?

Sé lo que es un freno de emergencia. Tengo carne de conducir.

Redundante.

Lo sabemos. Hasta yo lo sé.

¿Qué hacemos ahora, Schwoz?

¿Qué hacemos ahora Schwoz?

Vale, arma el inductor de pulsos eléctricos antes de activarlo.

Aaaaah. ¿Vale, y cómo se hace?

Aprieta el botón azul claro que tienes a tu izquierda.

¿Me estás tomando el pelo?

Ese es cielo de verano. Océano suizo.

Ahí le has "dao".

No hay océanos en Suiza ¿Quién pone estos nombre de colores?

Armados.

No, podría estar mirandote todo el día.

No, yo sí que podría estarlo todo el día.

Espera, ¿qué es un día?

Mira que todo este conectado.

Muy bien, a continuación,

y cuando la carga esté activada oirás dos pitidos.

Vale, la carga está activada. Genial.

Ahora tenéis dos minutos para salir de la cabeza de Ray

antes de la detonación.

¿Por qué tenemos que salir antes de dos minutos?

No tenéis que hacerlo pero si no salís de ahí

antes de que el inductor de pulsos eléctricos estalle,

la explosión dañará la cápsula y os quedaréis en la cabeza de Ray.

¿Para siempre? Bueno...no... Es decir, sí.

Sí.

Tío, ¿por qué no fabricaste un inductor de pulsos

que se activara por control remoto? Síííí

Es una gran idea.

Lo haré la próxima vez que le borréis a Ray la memoria.

Ahhh

Da igual, nos vamos de aquí.

Nos vemos en la oreja izquierda de Ray.

Hay tiempo suficiente Henry.

Sí, todo irá bien. Siempre que no pase algo malo.

Tío. No me fastidies, tío.

¿Por qué has dicho eso?

Tranquila, no va a pasar nada malo.

¿Qué está pasando?

Lo sabía.

Pensé que no volvería a verte.

Ah. Schwoz, han saltado un montón de alarmas y luces parpadeantes.

¿De qué color son las luces?

Ahhh, cielo suizo, océano flamenco...

Parpadean todas, Schwoz.

No te preocupes... que no cunda el pánico.

Ahhh, hay un tubo colgando de la panza de la nave

que está perdiendo líquido. ¿Qué opinas?.

¿Qué?

Es el tubo de combustible.

¿Es grave?

Bueno...no...digo, sí.

Sí. ¡Pánico!

Nooooo.

Schwoz, ¿qué podemos hacer? Ah...

Vamos a morir.

Ahhhh Haz algo. ¡Vamos a morir!

Vamos a morir. Ahhhh

¡Prueba otra vez! ¡Tiene que haber una solución!

¡Vamos, buscala! No funciona. No creo que sirva para nada.

Puedo pulsar todos los botones que quieras,

pero eso no solucionará el problema.

Ese tío es imposible

No podemos dejar que mueran ahí dentro.

Imagino que algo se podrá hacer.

Vamos, piensa deprisa.

Piensa. Prueba a tocar otros botones.

¡Cerrad el pico tooodos!

Pero qué borde. Ya lo creo que lo es.

Ohhh, te quiero. No volvamos a pelearnos.

Bien, Schwoz, tiene que haber un modo de arreglar esto.

Claro que lo hay...

pero tienes que salir de la cápsula a enganchar el tubo de combustible.

¿Y cómo hacemos eso?

Primero, aprieta el botón de "activar traje de emergencia"

Es el rosa rubor.

¿Cuántos ...dichosos colores hay en esta estúpida cápsula?!

Lo encontré.

Aaahhh, algo raro le pasa a Ray.

Creo que eres Mmmmm. Y tú eres muy mmmmmm

La fuga de combustible está afectando al cerebro de Ray.

Vamos, ve y sujétalo.

Odio este trabajo.

Mmm Ahhh. Quieto.

Vale,Oye, Henry.

Ponte el traje y sal ahora de la cápsula.

Aaaah, ya, en cuanto a eso. Este traje es muy pequeño para mí.

Pues a Handsy le valía perfectamente.

¡Ya!

A mí me valdrá.

¿Qué? No, no vas a salir de la cápsula, Piper.

Fin de la historia

Oye, no me interesa tu historia, voy a salir y punto.

No, ni hablar.

Schwoz, ¿hay algún modo de poder salir de la cápsula sin el traje?

Sí, hay muchos. Genial

Pero todos acaban en muerte.

Cálmate ya, Ray, vas a matar a Henry y a Piper

¿Quién es Ray?

Henry, deja que tu hermana salga al exterior

y arregle el tubo de combustible.

No, es demasiado peligroso.

¿Vale?, yo soy Kid, y yo arriesgaré mi vida

Listo. ¿Qué?

La he arreglado. Vámonos.

¿En serio...en serio la has arreglado? Porque flipo en colores.

Sácame de la cabeza de este tío, Schwoz.Ahhhh.

Vale, no hay tiempo para salir por la oreja.

Tenéis que salir por un agujero diferente.

Por el que huele.

No fastidies, no. No cuentes conmigo para eso, tío.

Me refiero a salir por su nariz.

Aaaaah, el que huele.

Oh, sí,... el agujero de la nariz me vale.

Girad cuando yo os diga y puede que salgáis a tiempo.

Vale.

Vale, quita, Piper, conduzco yo.

Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda,

derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha.

Me encanta. Esto es horrible.

Vamos, para.

Están en su nariz. Tienes que sacarlos.

¿Cómo?

Usa esto. ¿Y qué hago yo con esto?

Endíñaselo en el agujero que huele y absórbelos.

Solo di nariz.

¡Vamos, hazlo!

¡Hola! ¡Ya estamos aquí!

Sácanos de aquí, Schwoz

Seis, cinco, ¡No!... ¿Qué me haces?

Cuatro, tres, dos, uno. Pulso.

Schwoz...Charlotte.

¿Y Henry y su malvada hermana?

Hola.¿Nos ois?

Sacadnos de esta burbuja de mocos.

Están vivos. Bieeennnn Están vivos. Bieeennnn

Biennnn. ¿Por qué estamos gritando?

Biennn

Y así es como todos juntos te devolvimos la memoria.

Mmmm. Eso es.

¿Ray? Sí.

¿Has oído algo de lo que he dicho?

Oh...No. Llevo mirando mi cara en el móvil desde hace diez minutos.

Mirad que guapo soy.

Me alegra que hayas vuelto. ¿Pero a ti qué te pasa?

Algunas cosas nunca cambian.

¿Siempre es así? Sí.

Eh, ¿por qué tengo que limpiar la cápsula

si ni siquiera estuve aquí?

Ah. ¿Porque tenías que llevar a la hermana de Henry a su casa

y fracasaste?.

¿Y por qué tengo que llevar pantalones cortos?

Te rogamos que no lo hicieras.

Eh. Hay que irse. Oh, eso me recuerda...

Si haces el favor de mirar al cañón...

¡Tío!

¿Quéééééé?

No puedes borrarle a mi hermana la memoria.

Sí. Soy la única razón de que hayas recuperado la tuya.

Y también eres la única razón de que la perdiera en primer lugar.

Estamos empatados.

A mí no me señales con el dedo. Intenta impedírmelo.

Te borraré la memoria. No, no, no lo harás, ¿vale?

Tío, baja eso de una vez.

Ya basta. ¡No!

(Alarma)

Oh, ¿qué es eso?

La alarma de emergencia.

¡Sí! ¿Adónde hay que ir? Tú a tu casa.

¿Qué? Jasper, llévala a casa.

Hemos quedado en que no se puede confiar en mí.

Vamos, yo os acompañaré.

Eh, Charlotte, ¿te he contado cómo me enteré

de que Henry era Kid Danger?

Yo estaba allí.

Sucedió sin más...

¡Que estaba allí!

¿Aún recuerdas cómo se hace, tío?

Sí.

Ha sido aposta.

Vale.

Me alegra ser parte del equipo. Adiós

Tú no eres parte del equipo.

Dile que no es parte del equipo.

Vaya.Hola guapo.

¿Adónde vas? ¿Adónde vas, tío? Es mi móvil

Estoy ocupado, Henry.

Ocupado.

Hay una emergencia.