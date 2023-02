Hermana malvada: primera parte

Subtitulado por Accesibilidad de TVE.

Oye, ¿qué estás leyendo?

Es un artículo muy bueno sobre lo molesto que es

que alguien lea por encima de tu hombro.

Ah, sí, sí, sí. Detesto a esa gente.

Rápido, pincha en ese vínculo.

"Diez famosos que no sabías que fueran muy flexibles"

¿Cómo pueden saber eso?

Tú estás siendo uno de esos ahora mismo.

¡Henry! Buenavista nos necesita.

¿Qué ocurre?

No hay tiempo para explicaciones. Masquemos con urgencia.

¿Y cuál es la emergencia? Buena pregunta.

Gracias.

Ohhh. No.

¿Esta es la emergencia? ¿Enseñarme tu capa?

No. Quiero enseñarte nuestras capas.

¿Qué? Sí.

Tío, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué es esto?

No es una capa. Es una, ¿me tomas el pelo?

Estoy totalmente en serio. ¿Pero? ¿Por qué?

Tío, no tiene sentido llevar una capa. Esto,

Perdona, pero está decidido, Henry.

¿Para qué quieres una capa si no vuelas?

No tienes que volar para llevar una capa.

Solo hay que saber llevarla.

¿Por qué la mía es más pequeña?

La tuya es más pequeña porque eres mi ayudante.

Yo soy el héroe.

¡No quiero llevar esta ridícula capa!

Bueno, podríamos inventar un sistema

en el que pudieras ganar centímetros extra para tu capa

por hacer cosas como, escuchar

o, tal vez, ¿hacerme tartas ricas?

¡No quiero llevar esta cosa!

- Encontré el ventilador que querías.

Ah.¡Ja ja! Prepárate para flipar. Je, je. Va a ser genial.

Te aconsejo que saques tu móvil. No pienso hacerlo.

¿Tienes para cámara lenta? No. No tengo. Vale. Ya.

Te gustará tener una foto de esto Va a ser lo mejor del mundo.

¿No te encanta? No

A mí la verdad es que me está encantando.

A Charlotte le encanta. Yo le doy "mi encanta".

No lo quiero.

Llamada de emergencia. Ah. Schwoz, apágalo.

Hola, saludos. ¿Qué hay?

- ¡Os necesito en el ayuntamiento ya!

Ah. ¿Podría decirlo más educadamente?

O tal vez decir algo de mi capa.

- Oh. Está genial. Gracias.

Mejor para ti, tío.

- Y tu estás adorable con la tuya, Kid Danger.

Eso, no es. No quiero estar adorable, ¿vale? Soy un hombre.

Bueno.

- Y ahora, salid volando para acá.

Soy el teniente de alcalde, no un loro de repetición.

Es la última vez que lo digo.

Ah. Ya has oído lo que ha dicho, ¿vale? Vámonos.

Espera, dame un segundo.

¿Qué haces? Esa capa era un regalo.

Tranqui, ya estoy aquí.

Pero, ¿y tu capa? Arriba tubos.

Ahhh, mi capa.

- No debiste robar esa cría de elefante.

- Ella me siguió a casa.

- Eso díselo al juez, joven.

- Lo hice. Y no me creyó. - ¡Qué penita me das!

- Oye, tengo que ir a Villavecina y alquilar un camión de la basura.

- ¿Por qué? - No te importa.

- Lo tuyo es usar este pincho para llenar esa bolsa de basura.

Toma. En cuanto este llena

habrás cumplido con tus servicios a la comunidad.

- ¿Y si pago a quien lo haga por mi?

- ¡Oh, ja, ja, ja!

- Vale, vale, lo haré yo.

- Eeeeeehh. Ji, ji, ji. ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Qué graciosa!

- Ya puede dejar de reírse.

- ¡Oooooh!

- Una bolsa llena de basura, ¿eh?

¡Yyyyyy lista! ¡Lista!

Ahhhhh.

Despejado.

¿De verdad has comprobado que no hay nadie

o lo has dicho por decir?

Esto es Tufo Street. Aquí nunca hay nadie.

Además, "despejado" es algo que la gente dice

cuando mira a "ambos lados" o "no hagas novillos"

De todos modos, ¿por qué salimos por Tufo Street?

Hay otras salidas en Buenavista que no apestan.

Es la más cercana al ayuntamiento.

Además, está cerca de esta tienda que vende

cosas.

¿Qué? ¿Capas?

No sé.

¿Cómo se llama? "Nada más que capas"

Eres un niño. Que pronto tendrá una capa.

Eres un niño enorme.

Que no vamos a llevar capas.

- Ohhh.

¿Hola? Aaaah.

Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo

para después de clase y un súper héroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

Tiro. Arriba tubo.

¡Ehhh! mi bota.

¡Ahhhh! ¡Dios, mi cara!.

¡Uhh! Eso duele. Sí.

¿Es grave? No

¿Tenías antes dos cejas?

Creo que sí.

Bueno, ¿para qué os quería el teniente de alcalde?

Alguien le robó un paquete en la misma puerta de su casa.

Sí. Una caja llena de corbatas con su cara o algo así.

Le dijimos que lo investigaríamos inmediatamente.

Sí. Ya ves.

Pues no parece que lo estéis haciendo.

Es perder el tiempo. Somos súper héroes.

No corremos tras un ladrón de paquetes.

Ladrón de corbatas. ¡Venga ya! ¡Que tontería! ¿Qué esto?

¿Qué pasa, colega? ¿Un mensajito?

Sí, es de mi madre. Mmm. A ver.

Para. Dice que hoy tenía que haber recibido

su nuevo secador de pelo

pero que alguien se lo ha robado en la puerta de casa.

¡Ensilla el caballo, Henry! Eliminemos al ladrón de paquetes.

Guau. ¡Me lo habría comido!

¡Ha sido muy agresivo! En serio, lo hubiera hecho.

No es momento de comer pollo grasiento.

El crimen nos invade y le han robado a la madre de Henry.

Encontraremos ese paquete y acabaremos con ese ladrón.

Vale, relájate, tío.

Le haré daño hasta que llore y recogeré sus lágrimas,

las reduciré, y usaré su esencia

para hacer un perfume de lujo llamado "No, en mi guardia"

Me gusta el nombre. Te has pasado un poquito.

¿Y por dónde empezamos? No he acabado.

Lo cubriré de miel, le haré rodar por hormigas de fuego

que disparen rayos láser por el trasero.

Esos bichos se vuelven muy locos.

Vale, o, o, o, o ponemos un paquete falso

en la puerta de mi casa como cebo y esperamos en la furgo vigilancia

hasta que el ladrón venga a robarlo.

Y entonces lo agarramos y lo mandamos al trullo.

Vale. Me encanta.

Te has ganado dos centímetros de capa.

¿Qué? No, no, no quiero eso. Dos centímetros para Kid Danger.

No quiero. Vale. Venga, vámonos.

¡Ahhhh!

¿Es grave?

- Repta por estos tubos ve a ver adónde van

échate unas risas.

Bien. El cebo está ya en mi porche.

Bien.

¿Y qué has metido en el paquete?

Je, je, je. Je, je, je.

Digamos que cuando el ladrón lo abra,

se va a quedar un poco "purplejo"

por el "paquete" de tu "porche"

que contiene una "bomba de purpurina".

"¿Me entiendes ya?".

Una bomba de purpurina.

"Sí"

¿A ti "qué te pasa"?

¡Uhh! ¡Ya está la leche!

Uno para mí. Y otro para vos.

Dime. ¿Qué es esto? Leche calentita.

Con toda su grasa, como manda la naturaleza.

Aaah ¿Por qué?

Será una noche larga de espera.

Si queremos estar despiertos, pongámonos cómodos.

Relajeeeemonos.

Dejémonos mecer por el sonido del océano

rompiendo contra la playa iluminada por la luna.

Oh, síiii.

Oh, sí. Bebe, amigo. Va a ser unanoche larga.

"clink"

"Clink". Y para dentro. Y para dentro.

Mmmmm, ahhh

Zzzzzz. Zzzzzz.

Cuevaman a Furgovigilancia. Cuevaman a Furgovigilancia,

¿Ray? ¿Henry? ¿Podéis oirme?

Cinco minutos más, mamá.

Vuelve aquí, mamá de Henry.

¡Holaaa!¡No sabemos nada de vosotros desde hace diez horas!

Tío, Tío.

¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Tío. Tío. Tío. Tío. Tío

Tío, nos hemos dormido. Nos hemos dormido.

¿Te has dormido? ¡Y tú también!

Demuéstralo. Acabo de despertarte.

¿Adónde se ha ido tu madre? Estaba justo aquí.

Cuevaman a furgovigilancia. Cuevaman a furgovigilancia,

¿podéis oírme?

Eh, sí, sí, sí. Te oímos. Te oimos alto y claro.

¿Os habéis dormido?

Eeeeehhh, ¡No!No, no, no, no, no, no, no, no.

No nos hemos dormido Os habéis dormido.

Solo estábamos descansando los ojos

Está bien, si no os habéis dormido

¿cuál es la situación del paquete?

Oh, el paquete. Sí. Eh, veamos.

El paquete haaaaaaa desaparecido.

- Je, je, je, je. Cierra el pico, Schwoz.

(Teléfono.)

¿Diga? - Ja, ja, ja.

¡Aghhh! ¿Cómo hemos podido dormirnos?

¿Cómo hemos dejado que nos lo robara en nuestras propias narices?

¡Estoy muy cabreado! ¡Y yo más!

Yo más que tú.

Mentira. Porque yo estoy más cabreado.

No. Yo soy el rey del cabreo. El señor del monte furioso.

¿Sí? Pues yo soy la ira. El vengativo Dios del cabreo.

Pues yo soy Charlotte, la reina de,

¿habéis terminado con las tonterías?

¿A ti te lo parece? ¿te lo parece Charlotte?

¿No ves como pateamos el suelo?

¡Lo machaco!

Veréis, he terminado de hacer otro paquete cebo

para poner en el porche de Henry

¿Qué? Vale. Pues bien mil gracias.

Eso es algo realmente útil.

Este paquete pesa demasiado. ¿Por qué pesa tanto?

Porque he metido a Jasper dentro.

Eh, chicos, llevo conmigo un táser.

Funciona.

Así podrá saltar sobre el ladrón y noquearlo

en caso de que vosotros volváis a dormiros.

¿Sí? ¡Conque nos vamos a dormir dos veces!

No vamos a dormirnos. El rey Furia no duerme, patea.

¿Cómo podríamos dormirnos cuando estamos tan cabreados?

Lo machaco, lo machaco, lo machaco.

Estoy. Estoy despierto.

¿Qué? Mmm

¡Nos hemos vuelto a dormir, tío!

Toda esa furia nos ha dejado agotados.

Sí.

Mira si el paquete sigue ahí.

Esta bien.

El paquete sigue ahí.

Sí. Sí. Tío, somos muy buenos.

Cierra la puerta tío.

- Eh, tengo un paquete para: "Dos tipos súper en una furgoneta"

Somos nosotros. ¿Qué passsssaaaa?

Has venido a la furgoneta adecuada, amigo.

¿Te quedas un rato? - No.

Vale Aquí tienes.

Como quieras.Sí - Gracias.

Oh, gracias.Vale. Mmm. Cierra la puerta cuando salgas.

Me cae bien. Sí. Parece guay.

Sí. ¿Qué hay en el paquete?

Pues ahora mismo lo abro.

¿Era nuestra bomba? ¿La que nos robaron ayer?

Sí. Sí.

Así que ese era. ¿El ladrón?

Sí. Sí. Estoy muy cabreado

Yo también estoy cabreado. Ya no me cae bien el tipo ese.

Sí, no es nada guay.

- Igual debería darme la vuelta.

O mejor sigo adelante.

Oh, oye no he sabido nada de Ray y Henry

y empiezo a estar un poco preocupada.

- Sin verde te pellizco. Au.

- Ja, ja, ja. ¡Maldita sea, Schwoz!

- Hoy es San Aguacate. ¿Qué?

- Es San Aguacate.

Si no llevas algo verde te pego un pellizco en el brazo,

No. - Ay.

Eso es el día de San Patricio.

- ¿Qué es eso de San Patiricioooo?

¡No te imaginas lo que nos ha pasado!

Os habéis vuelto a dormir y el ladrón ha metido

la bomba de purpurina en la furgovigilancia

y tú la has abierto

y parece que se te haya cagado un unicornio encima.

No.

Tal vez. ¿Por qué tienes que ser tan listilla siempre?

También hemos visto un perro - Sin verde te pellizco.

Ay - Ja, ja.

¿Hoy es San Aguacate? - Si.

Todos los años se me olvida.

Oye, ¿qué día es ese? Sin verde te pellizco.

Ay. ¡Maldita sea, Ray!

Es San Aguacate. Si no llevas algo verde, te pellizco.

Ese es el día de San Patricio.

Deja ya de inventarte fiestas.

Hay que pensar el modo de pillar a ese ladrón.

Es cierto. Es cierto.

Primer paso: dejad de dormiros.

Achuuuuus.

Bien. Para coger a un ladrón de paquetes,

hay que pensar como un ladrón de paquetes.

Tendremos que robar paquetes nosotros.

Me encanta eso. Arranca la furgo. Calienta la leche y andando.

Ehhh, chicos. Tengo una idea.

Espera. ¿Qué pasa, jefe?

Tengo una idea mejor. Te escucho.

Bajamos a la cuevaman a por el puchero de oro de Schowz.

Perdona, ¿qué?

Cogemos el puchero y lo dejamos en la puerta de la tienda como cebo.

¿Schwoz tiene un puchero de oro?

- Un puchero de oro. Ja. No soy un duende.

Yo no tengo un puchero de oro.

Sí que lo tiene.

- No toquéis mi puchero de oro.

Lo cogeremos.

Eh. He dicho que tengo una idea.

Vale. Cogemos el puchero de oro de Schowz.

Le ponemos unos cables eléctricos. Calentamos un poquito de leche

y esperamos a que aparezca el ladrón.

Vale. Sí. Un poquito de meditación para ponernos en situación,

¡Mm! Escuchamos el canto de la ballena jorobada.

Vale. Vale. ¡Aja! Vale. Vale. Vale.

¡Callaos!

Ayer puse un anuncio en Internet diciendo que Trastos y Demás

compra cosas ahora. ¿Y qué?

Y el anuncio decía que compramos artículos,

pagamos en efectivo, y sin preguntar la procedencia.

Eh, yo no te he dado permiso para eso

así que te descontaré el coste del anuncio de tu salario. ¿Vale?

Oh. Qué faena, Charl.

No, no. He pensado que tal vez.

Vamos, Kid. Quitémonos la purpurina.

Echamos una cabezada y luego le robamos el oro a Schowz

Buena idea, tío, estoy súper cansado.

Ya tío. Debe ser de tanto dormir.

-Nadie cogerá mi puchero de oro. Sí lo haremos.

Después de la siesta.

Hola. ¿Te puedo ayudar?

- Eh, sí, he visto tu anuncio en Internet.

Oh, ¿lo has visto?

- Sí. Decías que comprabais, pagabais en efectivo

y no preguntabais la procedencia.

Eso es lo que el anuncio decía. ¿Qué quieres vender?

- Tengo un montón de corbatas con la cara del teniente de alcalde.

¿Te interesa?

Me interesa muchísimo. ¿Tienes algo más?

- Ah. Tengo la segunda temporada de Will y Grace en Blu-ray.

Una buena temporada. - Una gran temporada.

Y tengo este secador diseñado para mamás estupendas.

Es un material fantástico. ¿De dónde lo has sacado?

- Dijiste que no importaba la procedencia

pero, da igual, lo he robado.

Oh. Guau, ¿y nadie intentó impedírtelo?

- Había un viejo y su hijo en una furgo que querían pillarme.

¿Un viejo?

- Oh, sí. Aquí estás. ¿Te gustó la bomba de purpurina?

¡Bum! Ja, ja, ja.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Ja, ja, ja.

- ¿Qué está pasando aquí? Je, je, je.

¿Por qué retrocede ella?

¿Por, por qué está cerrando la puerta?

Verás, tío, he notado que no llevas nada verde puesto.

Y hoy es San Aguacate. Supongo.

- Oh, no. Ay. Para. Socorro. Dejad de pellizcarme.

Eso duele. ¡Quedaos con el secador!

¿Por qué estáis recogiendo mis lágrimas?

¿De dónde han salido esas hormigas?

Tío. ¡Qué casualidad que el ladrón de paquetes

viniera a Trastos y Demas, ¿verdad?!

Ah, vino porque yo puse el anuncio en Internet.

Lo he dicho antes y lo volveré a decir, tío.

La suerte es un talento.

Sí, pues por suerte tenemos ese talento.

Y que lo digas, tío. Sí. Chócala

Genial. Genial. Bien, hecho compañero.

Muy bien.

Pues quitaos vosotros la purpurina del pelo.

¿Qué le pasa?

Aaaah, se pone así siempre que es San Aguacate.

¿Y ahora quién nos va a quitar la purpurina?

Uhh. Tengo una idea.

Genial. Voy a calentar leche.

No, no, no, no. No podemos dormirnos esta vez.

Escucha. Mascamos, nos transformamos en Capitánman y Kid Danger,

y ¡Bum!, adiós a la purpurina.

Ah. Una pregunta: ¿alguna vez te cansas de ser tan increíble?

Nunca jamás.

Salvo los dos últimos días, que no he parado de dormirme.

Ya, ya, ya. Muy bien,

masquemos chicle y adiós a la purpurina.

¡Pumba!.

Pausa Pausando

¿Qué pasa papá?

- Hola. Feliz San Aguacate. Estoy buscando a Piper.

Ahhh. ¿Cuándo la viste por última vez?

- Hace un par de días.

Y según este libro sobre la crianza, debería estar preocupado

¿No estaba con lo de su servicio comunitario?

- Ah. Será eso.

Sí. ¿Algo más? Tengo que colgar.

- Sí, hay un caja muy grande en nuestro porche.

¿Has pedido alguna cosa?

Mmm, creo que nooo. Ohhh, nos hemos olvidado de Jasper.

Sigue metido en la caja en mi porche.

Ah

- Voy a abrirla.

No, no, no, no. No, no, no, no, no la abras.

Sufre ladrón de paquetes.

¡Ay, madre!.

El ladrón de paquetes era el padre de Henry.

¿Qué ha dicho tu padre? ¿Algo importante?

Pues no. Jasper lo ha electrocutado y Piper se ha ido.

Quítemonos la purpurina. Continúa. Continúo.

- Ay, ¿Henry?

¡Ahhhhhhhhh!