Henry y los Woodpeckers

(Música)

Adelante... ¡Arriba tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ahhh!

¡Hemos vuelto! ¡Hola!

¿Qué tal la acampada? ¡Ha estado genial!

Hasta he nadado en el Lago Buenavista.

Sí, lo cual hubiera sido genial si se hubiera llevado el bañador.

¿Qué tiene de malo nadar desnudo? ¡Que asustabas a los peces!

Me voy a mi cuarto a afeitarme la barba.

(RÍE)

¿A eso le llamas barba?

Sí, ¿cómo quieres que la llame? Matojo facial.

Solo digo que esto sí es una barba incipiente de un hombre de verdad.

¡Bah! Me crece más pelo a mí en el trasero,

que a ti en la cara!

Tu trasero no es rival para mi cara.

Está bien, chicos, dejad ya de decir tonterías.

Podríais hacer una batalla de barbas.

¡Sí! ¡Tío!

Seis semanas. El que tenga la barba más larga, gana.

Y el perdedor, tiene que... comerse la barba del ganador.

(RÍE)

¡Trato hecho!

No, no, a ver, he dicho que dejarais de hacer tonterías.

Muy bien, vosotros sois los Woodpeckers.

Y todo el mundo dice que sois los peores de la liga.

(APLAUDE)

No, no, no, Steve, eso es malo.

Lo que tenéis que hacer es esforzaros más

y tener actitud ganadora para no ser los peores de la liga.

Así que, ¿cuál es nuestro objetivo?

Ser...¿menos malos?

Bien, eso me basta.

¡Vamos chicos, seamos...! (TODOS) Menos malos.

¡Más fuerte! ¡Seamos...! (TODOS) Menos malos...

¡Seamos...! (TODOS) ¡Menos malos!

¡Arriba chicos, todos en pie! ¡Seamos...!

(TODOS) ¡Menos malos!

¡Seamos...! (TODOS) ¡Menos malos!

¡Seamos...! (TODOS) ¡Menos malos!

(SILBATO)

¡Eso...! ¡Los implacables! ¡Implacables en la cancha!

¡Ahh...! ¡Ay...!

¡Arrggg!

(SILBATO)

(SILBATO) ¡Piper! ¡Ahhh...!

¡Perfecto!

(Silbato)

¡Vamos, sed implacables, sed implacables en la cancha! ¡Pumba!

Árbitro, tiempo muerto.

¡Atención! (SILBATO)

Tiempo muerto, Woodpeckers.

Vale, chicos, pero ¿qué os pasa?

-Solo vamos perdiendo de tres.

Pero iríais ganando si hicierais caso a lo que os digo.

A ver, Jacko, tienes que proteger la pelota, ¿vale? Vale

Y Hanna, cuando tengas el balón no te quedes estática,

tienes que abrirte. -Vale.

Y Piper, no seas tan lenta en defensa, mueve los pies. Vale.

(Pitido)

¡Atención! Woodpeckers, ¡vamos a la cancha!

Muy bien, salid ahí y hacedme quedar bien.

(Aplausos)

A ver, los padres de los Woodpeckers

quiero que os pongáis de pie y animéis a vuestros hijos.

¡Vamos! Sí, eso es! (PÚBLICO VITOREA)

¡Atención! (PITA)

(Música y vítores)

Piper ¡Róbala!

No, no, no,... es para allá, ¡es para allá!

(Pitido)

(Vítores y aplausos)

¡Muy bien, muy bien!

¡Genial!

Ahh...¿hola? -Hola, Henry.

Hola, he recibido un mensaje de que viniera.

-Lo sabemos. -Nosotros te hemos mandado el mensaje.

-Somos el Consejo.

¿El Consejo?

El Consejo de Atletismo Juvenil de Buenavista.

El C.A.J.B.

-Nosotros llevamos la liga junior de baloncesto.

-Por favor, siéntate.

¿Puedo quedarme de pie? Preferimos que te sientes.

¿Tienen una silla más grande? (TODOS) ¡No!

Eh... ¿he hecho algo mal? Bueno, no nos gusta la palabra "mal".

-Pero sí. -Has hecho algo mal.

(TV) "Vamos Woodpeckers,

sed implacables, ¡sed implacables en la cancha!

¡Pumba!"

¿Sí? -No puedes gritarles a los niños así.

-Pueden acabar acomplejados hablándoles de esa manera.

Pero no fue así, ganaron y ahora están súper motivados.

Enséñele lo otro.

(TV) "A ver, los padres de los Woodpeckers,

quiero que os pongáis de pie y animéis a vuestros hijos. ¡Vamos!"

No, no lo entiendo.

Ya lo vemos.

-Henry, estás pidiéndoles a los padres que animen a sus hijos.

-A gritos. ¿Y qué?

-Pues que animar a sus propios hijos es una manera de menospreciar

a los otros niños que juegan.

Yo... solo intento que los chicos jueguen mejor y ganen.

Bueno... Eso no es lo que hace un buen entrenador.

Yo creo que sí.

El objetivo es que todos los chicos tengan,

exactamente, la misma experiencia.

-Así que, por favor, no más gritos ni tampoco críticas.

-Solo diles cosas agradables y positivas.

Vale, entendido.

Y... se acabó lo de animar a los padres a pitar y gritar.

¿Los padres no pueden animar a sus propios hijos?

Correcto. Pero pueden aplaudir bajito.

-Así (APLAUDEN).

Vale. Gracias por venir.

(RÍE) No puedo creerlo...

-¡Ahh...! ¡Oh...!

¡Ay, ay, ay!

-¡Ahhhh!

-¡Hola, hola!

¡Tramposo!

¡Eres un sucio tramposo!

¿Por qué es un tramposo? ¡Esa máquina es un P.D.B....!

¡Un potenciador de barbas!

No lo es... lo juro, te juro por mi madre que no.

¡Lo juro por mi vida! ¡Lo juro por la vida de Charlotte!

¡Te digo la verdad!

No, ¡estás mintiendo! Sí. ¡Y qué!

Escúchame bien, rata tramposa. Esta barba...

¡Ehh! Nadie dijo que hubiera reglas

contra el uso de potenciadores de barba.

¡Ja!

¡Oh! Vale, estupendo. Creí que esto sería un concurso limpio

de crecimiento de barba, pero como no lo es...

a lo mejor yo también la uso. ¡Eh, quítate de mi máquina!

¡Esta es mi máquina! ¡No!

¡No le he dado permiso para usarla! ¡Quita! ¡No!

¡Atención!

(Silbato)

Pasos, balón para los Armadillos.

Vamos Jacko. ¡Te he dicho mil veces que...!

(CARRASPEA)

Que...

¡Que lo estás haciendo genial!

Como todos vosotros, chicos, sois igual de geniales,

hagáis lo que hagáis.

(Vítores y aplausos)

(PIPER) Vamos, ¡pásala!

(Pitido)

¡Fin del partido! ¡Los Woodpeckers ganan!

Graba a todo el equipo.

Choca esos cinco. Lo habéis conseguido.

Habéis ganado al mejor equipo de la liga.

Creo que eso nos convierte en el mejor equipo de la liga.

(TODOS) Sí, es verdad,...

Pues sí chicos, lo sois. Y Sophie, tú has sido la máxima anotadora.

¿De verdad? Sí...

y eso significa que te mereces...

¡Esto!

(TODOS) ¡Guau!

-¡Como mola el trofeo!

-Genial Sophie... ¡Buen trabajo!

Estoy muy orgulloso de ti.

Henry, supongo que ya sabes cuál es el problema.

¡Sí! Siempre detiene la imagen cuando tengo cara de tonto.

Le diste a esa niña un trofeo. ¿Y qué?

Que le dedicaste una atención especial

que no recibieron los demás chicos del equipo.

-¡Eso es repugnante!

¿Por qué? Es Sophie. Se ha esforzado más que el resto del equipo

y fue la mejor jugadora.

No, todos los niños fueron los mejores jugadores.

-¿Es que no lo ves? ¡No lo veo!

Henry, por favor, reconoce que lo que has hecho es terrible.

-¡Eso es repugnante!

Está bien, entonces ¿qué quieren que haga?

¿Quitarle el trofeo a esa niña y darle a cada jugador un trofeo?

Enhorabuena Jacko. Este es un premio por tu participación.

Enhorabuena Piper...

Sí, ya sé... esto significa mucho para mí...

Lo siento, Sophie, tengo que quitarte el trofeo.

Pero, ¿por qué? Por lo visto...

es repugnante.

Hola... -Hola Charlotte.

El...potenciador de barbas funciona muy bien.

Cuidado, se te está cayendo la baba.

¡Jasper!

¿Qué haces ahí arriba? Bajando el aro.

¿Bajando el aro? ¿Por qué?

Es que me ha dicho que si no lo hago el Consejo me quitará el silbato.

Vale, ¿qué pasa aquí?

¿Se han traído la sillita?

Tu equipo se ha convertido en un problema.

-Han marcado demasiados puntos.

-Así que hemos bajado el aro para los otros equipos. Será más justo.

¡Por favor!

Henry, nuestro trabajo como adultos decentes

es procurar que ningún niño pierda nunca.

-O se sienta mal.

Pero, ¿saben lo que dicen?

A veces es bueno que un niño pierda y se sienta mal.

¡Oh, dios mío, es horrible!

¡No! No, verán...

Los Woodpeckers solían perder y sentirse mal pero,...

es lo que los animó a esforzarse más y a mejorar

y ahora están ganando y se sienten genial.

¿No lo ven?

A veces los niños necesitan experimentar el fracaso

para desarrollar su...

¡Eh! ¿Quién ha apagado la luz?

(Estruendo)

Encontraré a otro chico para bajar el aro.

Un concurso de barbas... ¡qué cosa más tonta!

¿Tú crees que le gustará?

¡Hola Charlotte! ¡Hola Charlotte!

Hola, estoy haciendo...

¿No notas nada diferente? ¡Aha...!

Sí, ¿qué habéis hecho con la barba?

Eran demasiado largas y picaban. Eran muy incómodas.

Sí, todo eso del concurso de barbas fue una estupidez.

¡Una gran estupidez! Oh, ¿de veras?

Pero, ¿conoces a esa mujer, Masila, la que hace punto? No.

Pues es una mujer y...

Le hemos pedido que te hiciera esto...

(AMBOS) ¡Tatán!

Es un jersey. Hecho con el pelo de nuestras barbas

Eh...muchísimas gracias...

Tiempo, tiempo muerto, ¡tiempo muerto!

¡Atención! (SILBATO)

Tiempo muerto, Woodbeckers.

¡Vamos, no podemos rendirnos! ¡Es que el partido no es justo!

(TODOS) ¡No!

Sí, tenéis razón. Este partido no es justo.

Así que, podemos rendirnos e irnos a casa...

Vaya... ¡No, no, no, esperad!

Era solo una pausa dramática.

Vale. ¿Y qué estás diciendo?

Estoy diciendo...

Piper, deja de ser tan vaga.

Cuando estés defendiendo mantén los brazos en alto. Vale.

Tyler, Hanna, tenéis que ser más listos.

Si no tenéis un tiro claro, ¡pasad el balón!

Y tú, Sophie, quiero verte correr como una libre por la cancha

o mañana te pongo a dar vueltas. ¿Me has oído? ¡Sí, entrenador!

Vale, Steve. ¡Deja ya la ensalada de tacos!

¡Atención! (SILBATO)

¡Muy bien, salid ahí y sed los mejores!

(TODOS GRITAN)

¡Y vosotros, padres de los Woodpeckers!

¡Levantaos de vuestros asientos y animad a vuestros hijos!

(TODOS GRITAN Y APLAUDEN)

(TODOS GRITAN)

¡Vamos! ¡Piper!

(Silbato)

(Vítores y aplausos)

Eres un fresco, Henry. ¡Gracias!

Oh, tengo algo para ustedes.

Enhorabuena, le entrego este premio inútil.

Enhorabuena, le entrego esta figurita sin sentido.

Enhorabuena, le entrego este premio repugnante.

¡Brbrbrbr! ¡Hasta luego!

¡Ey! ¡Habéis ganado! ¡Sí, tío!

Pues he venido con Charlotte para que vayamos todos a celebrarlo.

¡Vale! ¿Y Charlotte?

Está... ¿Charlotte?

¡Charlotte!

¿Qué llevas puesto?

Un jersey de barba.

(RÍE) ¡De mi barba!