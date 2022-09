Un Henry, tres chicas 2ª Parte

ANTERIORMENTE EN "HENRY DANGER"...

Por favor, borre la huella de mi pulgar de la taquilla de Henry.

Ya no queremos seguir compartiendo taquilla.

¿Qué llevas en la cabeza? Un sombrero de cristal.

¿Has usado mi sombrero de cristal como bol?

¿A Bianca no la habían elegido

para el reality "Los chicos en el bosque"?

No, no, fue a Chloe. Otra chica que le gustaba a Henry.

Voy a buscar a Bianca y le voy a decir que la quie...

Que me gusta. ¿No habías terminado con Bianca?

Sí, pero la he llamado y va a venir.

¿Por qué? Porque quiero volver con ella.

¿Eso es un sombrero de cristal?

El último sombrero auténtico del país.

¡Es Bianca! ¡Chicos, os tenéis que ir! ¡Vamos!

¿Chloe? He vuelto del bosque.

(GRITA) ¡Henry!

¡Te has cargado mi sombrero de cristal de repuesto!

Ya...

¿Qué tal si cojo esto mientras te calmas?

¡Chloe! Pensaba que seguías en el bosque con tu reality.

No, la semana pasada se terminó la temporada.

-¡Guau! Esperad.

¿Tú eres la Chloe del reality "Los chicos en el bosque"?

Sí, lo es, pero... Y, además, la exnovia de Henry.

Muy bien, dejemos quién salió con quién, ¿vale?

Chloe, quédate aquí y no te muevas. Voy a por mi cámara buena.

¡No, Piper! ¡No vayas a por...!

No puedo controlarla.

Oye, Bianca llegará en unos segundos.

(SUSURRA) Lo sé.

Vale, pues me sentaré a esperar que empiece la diversión.

Bueno...

¡Vaya!

¿Esas flores y la vela son para mí? (RÍE NERVIOSO)

Yo...

¿Hola? Y aquí empieza la diversión...

¡Bianca!

¿Para qué me has pedido que venga? Bueno, verás, es que no sabía...

¿Chloe? -Hola, Bianca.

-No sabía que habías vuelto. Ni tampoco Henry.

¡Ya tengo la cámara buena! Chloe, retoca tu maquillaje.

-No llevo maquillaje. -Ya, por eso lo digo.

-¿He llegado en mal momento? No, no, todo va bien.

Bianca, vamos fuera. ¿Por qué?

Quiero enseñarte el porche.

Es un porche de calidad.

Entonces, ¿tú y Chloe habéis vuelto? ¡No! No...

¡Oh! ¿Así que no tenías ni idea de que iba a venir aquí

y ha aparecido sin avisar? Eso es lo que ha pasado.

Henry... Escucha.

Te he pedido que vinieras porque...

He estado pensando... ¡Eh, Hen...!

¿Qué? Chloe no ha traído maquillaje

y Piper quiere saber si Bianca si ha traído algo.

¡Tío!

Oye, está en mi bolso. Toma, dáselo. Gracias.

¡Chloe, tengo su maquillaje!

Vale. He estado pensando sobre ti...

Sobre mí... Oye, Chloe tiene frío.

¿Y qué?

Bueno, como Bianca lleva una chaqueta...

¡Oh! Claro que sí.

Gracias, Bi. ¡Chloe, tengo su chaqueta!

Más vale que hables rápido antes de que vuelva.

Vale.

Me equivoqué al decirte que no quería que fuéramos en serio

y lo siento porque me gustas mucho.

Y me gustaría que fueras mi pareja en el Baile de las Albóndigas.

¡La chaqueta le queda como un guante!

(GRITA) ¡Fuera de mi porche!

¿De verdad quieres llevarme al Baile de las Albóndigas?

Sí.

¿Eso significa que quieres que tú y yo seamos algo?

Yo seré tu algo y tú serás mi algo.

Muy bien. Entonces, ¿lo hacemos oficial?

Deberíamos. Vale.

¡Actualicemos el estado de nuestra relación!

¡Ahora mismo!

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Y...

(AMBOS) En una relación. (RÍEN)

Oye, ¿por qué está Chloe en tu casa? No lo sé. Voy a averiguarlo.

Vale, pero no olvides la regla del metro.

Te prometo estar siempre a 1 m de distancia de Chloe

de todas las demás chicas a las que les pueda gustar que no sean tú.

Gracias.

¡Dilo de nuevo!

-Ahora, sujeta esto y di:

"¡Eh! Soy Chloe, de 'Los chicos en el bosque',

y este es mi conejito de cerámica que todos debéis comprar".

-¿Y por qué tengo que decir eso? -Para que pueda venderlo online.

Ahora eres famosa. Sí.

Y todos los tontos pagan fortunas

por cosas que creen que han pertenecido a personas famosas.

-¿Pero por qué tengo...? -¡Acción!

-Hola, soy Chloe, de "Los chicos en el bosque",

y este es mi conejito de cerámica que debéis comprar.

¿Ha estado bien?

¡Eh, chicos!

Y Chloe. ¿Qué hacéis? Nada.

-Oye, me he enterado de que tú y Bianca

ya sois oficialmente pareja de verdad.

¿Cómo sabes eso?

Hemos visto la actualización de vuestro estado.

Sí...

Bueno, Chloe, tú y yo deberíamos hablar.

Claro. -¡Acción!

Me gustaría que os fuerais, quiero hablar con Chloe a solas.

Henry, no pasa nada. Tranquilo.

No voy a morderte. Lo sé. Pero es la...

¿La regla del metro? Sí.

Oye, no he venido aquí para intentar volver contigo.

¡Oh!

Pues genial. ¿Por qué no?

Quiero decir, ¿para qué has venido, entonces?

Vale, es que aún no sé si habrá

otra temporada de "Los chicos en el bosque".

-¡Más les vale!

Todavía tenemos que saber si a Kevin lo mata ese oso.

Y si Darling va a perder el pie. ¡Chicos!

El caso es que he pensado en un modo genial de hacerme publicidad.

Y, de paso, ayudar a la serie para que hagan otra temporada.

¿Y cuál es tu plan? Poner un mensaje online

y pedirle a Kid Danger que me acompañe al Baile de las Albóndigas.

¿Qué? Y la diversión continúa.

Bueno, no sé si dirá que sí. Tienes razón, lo dudo.

Y por eso estoy aquí.

Piper, ¿sigues siendo la presidenta del club de fans de Capitán Man?

-Sí, Las Manfan, ¿por qué?

-Porque me preguntaba si podrías ayudarme...

-Hola, perdón. ¿Me devuelves mi bolso y mi chaqueta?

-¡Oh! Claro.

Oye, espero que no te importe que haya venido.

-No, para nada.

(SUSURRA) 1 m.

(RÍE)

(Música)

¡Otra vez!

Bueno, he visto que Kid Danger es la comidilla de Internet.

¡Sí!

¿Te acuerdas de mi exnovia Chloe?

¿La que sale en "Los chicos en el bosque"?

Sí.

Quiere que yo...

Bueno, que Kid Danger la lleve al Baile de las Albóndigas

para promocionase ella y la serie.

¡Ah!

(RÍE)

¿Y vas a llevarla? ¡No puedo! ¡Ah!

Voy a llevar a Bianca como Henry.

¿Y por qué no llevas a las dos chicas?

Porque yo soy...

Solo uno. No, exactamente.

Tú eres dos.

Está Henry...

(RÍE)

Y Kid Danger.

¿Estás sugiriendo que debería llevar a Bianca como Henry

y a Chloe como Kid Danger? ¡Exacto!

Se acabó, chicos.

(GRITAN)

¡Tía!

¿Pero qué pasa contigo?

Henry no puede llevar a dos chicas a la misma fiesta.

Pero puede por... ¡No!

He visto esto en una docena de series malas de televisión.

Y nunca sale bien.

Porque eran series malas de televisión.

Esta es muy diferente.

¿Y qué debo hacer?

Vale, primero, llevas a Chloe a la fiesta como Kid Danger.

De acuerdo. No lo hagas.

La gente saca un montón de fotos.

Las cuelga online, ella consigue la publicidad que quiere...

Bien. Mal.

Entonces, al cabo de unos minutos,

te llamo y me invento que te necesito para una emergencia.

¿De acuerdo? Por favor, no.

Y entonces me voy, me pongo mi ropa de Henry...

Sí... No...

Y paso el resto del Baile de las Albóndigas con Bianca.

¡Es perfecto! ¡Voy a hacerlo!

Me gusta. Me voy a mi casa.

(Música disco)

¡Genial! (RÍE) No puedo.

Hola, Jasper. ¡Oh! Hola, Bianca.

Oh... ¡Este cordero está delicioso! Toma, huele.

Sí, huele genial. Gracias. De nada.

¿Y Henry?

Su jefe lo necesitaba en el trabajo, así que me dijo que quedáramos aquí.

Clásico de Henry.

¡Atención!

Atención todo el mundo.

Tenemos a dos invitados muy especiales esta noche.

Uno es Chloe Harman,

del elenco de "Los chicos en el bosque".

(Aplausos)

Y aún más emocionante, el joven favorito de Buenavista.

¡Kid Danger!

(Aplausos y vítores)

(Móvil)

Eh... Me pregunto quién me llamará.

Perdona. Sí, claro.

¿Diga? ¡Ey, Kid Danger!

Aquí tu viejo amigo Capitán Man que te llama para una falsa alarma.

(IMITA SIRENA)

Sí, Capitán Man.

Kid Danger al habla. Supongo que va todo bien.

No. Hay una gran emergencia en... Bla, bla, bla, bla...

¿Y cuál es la emergencia? (BALBUCEA)

¡Me he mojado los calzones!

¡Oh! ¡Me ha vomitado un perro en el zapato!

(HACE PEDORRETAS)

Está bien, voy para allá ahora mismo.

(TODOS) Oh...

(BALBUCEA)

(RÍE)

¿Qué pasa?

Lo siento mucho, pero hay una emergencia

y Capitán Man me necesita, así que tengo que irme.

No, ni hablar. Jefe Sullivan, ¿qué hace aquí?

Como jefe de Policía de Buenavista

y uno de los vigilantes del Baile de las Albóndigas,

te digo que tú te mereces estar aquí

y divertirte con nosotros toda la noche.

(Aplausos)

Eso está muy bien, pero Capitán Man me necesita.

Pues, precisamente, por eso,

voy a enviar a todos los agentes de Policía de Buenavista en su ayuda.

-¡Sí, eso es!

-Y eso significa que...

Se queda aquí.

(TODOS) ¡Se queda aquí!

¡Se queda aquí!

¡Se queda aquí! -¡Bien! Te puedes quedar aquí.

Bien... (TODOS) ¡Se queda aquí!

¡Se queda aquí! ¡Se queda aquí!

(IRÓNICO) Qué bien... (TODOS) ¡Se queda aquí!

(TODOS) ¡Se queda aquí! ¡Se queda aquí!

(Música)

Hola, señorita, necesito hablar con usted.

Un momento.

David me está contando una historia muy graciosa

de la vez que se quedó colgado en una noria.

Sigue, David.

Tengo un problema muy gordo. Sí, ya te lo dije.

Si traías a dos chicas al mismo baile,

ibas a tener muchos problemas.

Y ya los hay. (BURLONA) ¡Claro!

No es momento para "Claro", ¿vale? ¿Dónde está Chloe?

Jasper está enseñándole a pescar albóndigas sin manos.

Entonces, te agachas, metes la cara en el barreño

e intentas coger una albóndiga con la boca.

Y si lo consigues,

ganarás uno de estos fabulosos premios.

-¡Oh! Mira esa vaca de peluche.

¿Te gusta la vaca de peluche?

Pues te aseguro que la voy a ganar para ti.

¿Puedo jugar? Puedes si me das un dólar.

-La verdad es que me da igual, no...

Por favor, Bianca está ahí preguntándose dónde está Henry

y, tal vez, esté empezando a odiarme.

Aconséjame qué hacer. Bueno...

Si recuerdo bien mis series malas de televisión...

¿Sí?

Debes ponerle alguna excusa a Chloe y salir un momento.

Vale.

Cambiarte a tu ropa normal e ir a por Bianca.

¡Sí!

Y sigues así cambiándote todo el tiempo

de Kid Danger a Henry el resto de la fiesta.

¿Y eso funcionará? No.

¿Por qué no?

Pues porque nunca ha funcionado

en ninguna de las series malas de televisión que he visto.

Vale.

Tienes que empezar a ver series mejores.

Hola, Charlotte. ¿Tienes idea de dónde está Henry?

Hace una hora que debería estar aquí. No, lo siento.

Pero, a lo mejor, Kid Danger puede registrar el insti

y ver si ha venido Henry.

Sí, lo haré.

Daré una vuelta para ver si puedo localizar a Henry.

Pero no sabes qué aspecto tiene. Eso es cierto.

Así que, iré contigo. Genial. ¡No!

Quiero decir que no puedes porque yo...

Hola, chicos. ¿Qué pasa?

-Henry ha desaparecido,

así que Kid Danger y yo vamos a ir a buscarle.

-Bueno, os acompaño. ¡No!

Quiero decir, gracias.

Te dije que no lo hicieras.

¡Henry!

¡Henry! ¿Estás aquí? ¡Henry!

Bueno, no parece que ande por aquí,

así que, ¿por qué no lo dejáis ya y os marcháis?

Espera, intentaré llamarlo de nuevo. ¡No, no!

¿Por qué no? Porque...

¡Oh, dios mío!

¿Por qué has gritado? ¡Rápido, al escobero!

¿Qué? ¡Rápido!

¿Qué estás haciendo? -¡No quiero entrar ahí!

-¡Eh! ¡Esto es muy raro!

-¡Tío! ¿A ti qué te pasa? -¡Déjanos salir!

¡No puedo! Hay un hombre muy malo aquí fuera.

¿Quién?

(VOZ GRAVE) "¡Se acabó, Kid Danger, estás muerto!"

¡No estoy muerto! "¡Estás muerto!"

¡Suelta!

¡Muere! ¡Pagarás por esto!

¡Pagarás por esto! ¡Danger! ¿Estás bien?

(AMBAS) ¿Hola?

(GRITA)

Pero, chico, ¿no puedes ni coger una albóndiga?

¿Por qué tiene que estar el agua hirviendo?

Para que no se enfríen las albóndigas.

Prueba otra vez.

O sea, estabas arriba del todo de la noria...

¿Eso era necesario?

He hecho algo malo. Tío, ¿ahora qué?

Sentí pánico y encerré Chloe y a Bianca juntas en un escobero.

¿Están vivas? Sí.

Les dije que era para protegerlas de un villano asesino

y así ganar tiempo.

Y, dime, ¿les has quitado los móviles antes de encerrarlas?

No, ¿por qué?

Porque, si creen que tú, Kid Danger,

estás peleándote con un villano asesino, ¿qué crees que harán?

¿Rezar algo? ¡No!

Llamarán a Capitán Man

y Ray va a pensar que un tipo de verdad intenta matarte.

Tengo que quitarles los móviles.

¡Espera! No puedo quitárselos. ¿Por qué no?

Porque, si me ven, sabrán que no me estoy peleando con nadie.

Vale, entonces, ve al aula de teatro.

El aula de teatro, vale. ¿Y luego?

Busca algo que te sirva para disfrazarte de villano asesino.

Me busco un disfraz, vale. ¿Y luego?

Y disfrazado de malo, abre el escobero y quítales los móviles.

Les quito los móviles, vale. ¿Y luego?

No vuelvas a preguntarme "¿Y luego?" nunca más.

Entendido.

¡Eh!

¡Eh! ¡Apartaos de la puerta! (GRITAN)

(GRITAN)

¡Dadme vuestros móviles, si no, os destruiré ahora mismo!

¡Déjanos en paz!

O a lo mejor te destruyo yo a ti.

¡Oh, no! ¡Capitán Man, menos mal!

Bien, no sé quién eres,

pero como no dejes de aterrorizar a esas jovencitas,

te voy a hacer pedacitos. ¡Sí!

-¡Dale, Capitán Man!

¡No me des, por favor! Me rindo... (RÍE)

Cuando acabe contigo, no te va a conocer ni tu madre.

Esto solo es un gran malentendido.

Entonces, dime dónde está Kid Danger.

Esa es una larga historia.

¡Eh, eh, para! Me hago pis. Pues hazlo.

Eh... Chicas, quedaos aquí.

Está bien, saco de basura, te voy a...

¡Henry! Pero... ¿Qué estás haciendo? Tu estúpido plan no ha funcionado.

¿En serio? Pues me sorprende, porque...

¡Vamos, calla!

Sácame de aquí lejos de Bianca y Chloe

para que pueda volver como Henry. Si no, Bianca me odiará siempre.

Vale, vale.

Oh... Estoy derrotado.

Has ganado. Exacto.

Muy bien, chicas. Voy a llevarme esta basura de aquí

y sacudirle hasta que me diga dónde está Kid Danger.

Sí, venga, vámonos.

Yo voy a volver a la fiesta.

-Vale, yo voy a llamar a Henry de nuevo.

-Buena suerte. -Gracias.

(Suena cerca)

Siento llegar tarde.

¡Vaya!

Estás fantástica.

¿Dónde te habías metido? Bueno...

De hecho, llegué aquí hace dos horas,

pero, entonces, un tipo que llevaba unas mallas y una máscara

me abordó en el aparcamiento. ¡Madre mía!

¡Es el tipo que ha pegado a Kid Danger

mientras Chloe y yo estábamos encerradas en el escobero!

¿Qué?

Sí, Capitán Man acaba de llevárselo. ¡Oh! ¿Y me lo he perdido?

Bueno, me alegra que estés bien. Gracias.

Y... ¿Qué quieres hacer?

Quiero ir a una fiesta

con una chica preciosa

y comer albóndigas.

¡Chloe!

¡Chloe!