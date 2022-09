Un Henry, tres chicas 1ª Parte

(Música)

¿Cuándo va a llegar?

No lo sé. Yo no controlo cuando la gente llega aquí.

Ya, pero ¿quedaste con él o no? No exactamente.

Cómo no... Eres incapaz de comprometerte a nada.

Eso no es cierto,

me he comprometido a terminarme este plátano.

Eh, hola, ya estoy aquí. -Bien.

Por favor, borre la huella de mi pulgar de la taquilla de Henry.

Sí... Ya no queremos seguir compartiendo taquilla.

¿Me creéis sorprendido?

No lo estoy.

¿Por qué no lo está? A ver si adivino...

Ella quiere que vayáis en serio en vuestra relación,

pero tú no estás listo, así que ella te ha dejado.

¿Va por ahí? No exactamente.

Es exactamente así. -Eso pensaba.

Ah, mira, Bianca,

casi he terminado el plátano que me he comprometido a comerme.

Hola, Henry, ¿quieres un mango? ¡Sí!

Oye, no puedes comerte el mango así, tienes que pelarlo antes.

Yo... hago... lo que quiero.

¿Quieres escupirlo en mi bolsillo? Sí, porfa.

(Música)

Entonces, Bianca va y dice que ya no quiere

compartir la taquilla y todo porque dije

que no estaba seguro de querer ir en serio.

¿Puedes creerlo? Sí...

¡Exacto! Espera, espera, ¿sí?

Sí. En esto, estoy del lado de Bianca.

¡No! No, ese no es el lado bueno.

(Música)

¿Qué llevas en la cabeza?

Un sombrero de cristal. Acabo de comprarlo.

¡Oh! Los conozco. ¿Qué es un sombrero de cristal?

Es un sombrero. Hecho de cristal.

Están de moda entre los famosos.

Te felicito por tu sombrero, pero Charlotte y yo

estamos hablando de... ¿Sabes qué?

¿Qué? Me da igual.

Oye, ¿cómo puedes ponerte de parte de Bianca?

Henry, no se comparte taquilla con una chica

a no ser que te mole de verdad. A mí me molaba Bianca.

Pero querías dejar la puerta abierta para...

Eh... Eh...

No sé de qué hablas.

Estoy...

Estoy hablando de tu amiga de los Perros de Pared, ¿Verónica?

Tu amiguita, la guapa grafitera con quien te besaste.

Fue... Fue un beso de incógnito. ¿Qué?

Yo era Kid Danger y mi trabajo era sacarle información.

¿Y qué información intentabas obtener?

¿A qué... sabía su boca?

¡Ah! Mi sombrero tiene una mancha.

Eh, ¿dónde está el limpiacristales? Eh... Mira en el garaje.

Vale, estamos hablando de Bianca, no de Verónica.

Ajá. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a Verónica?

¡No lo sé!

La semana pasada. Una.

O tres veces, no me acuerdo.

Hola, Charlotte.

Henry, llevo pensando en el chile de tu madre todo el día.

Vale.

¿Te queda algo? ¿Me dais un poco? Sí, aún queda algo en el frigo.

Fantástico. Chile, chile. Chile, chile.

¿Sabes? No estás siendo justa conmigo.

Henry, te conozco, quieres a los dos.

Quieres la nata y la mermelada.

¡No! Yo solo quiero...

Solo quiero ser libre, porque esto es América.

Oh, por favor... ¿Qué?

Venga ya... Es cierto.

Y tengo derecho a salir con más de una chica.

Creo que, incluso, está en la constitución.

O en la Torá o algo así.

De acuerdo, chico. Vale.

Tú quieres liberarte de Bianca y ahora ella quiere liberarse de ti.

Esa es la verdad.

Es mejor que Bianca y yo hayamos roto,

de ese modo, yo tengo mis opciones y ella las suyas.

Y ahora, tengo más sitio en la taquilla para meter balones.

Eh... ¿Y mi sombrero de cristal?

¿Tu sombrero de cristal? Sí, lo dejé justo aquí.

¿Lo has visto? Yo he visto un bol.

Un bol...

¿Has usado mi sombrero de cristal como bol?

Eh... ¿Dónde está?

¡En el microondas! ¿Qué?

¡No se puede meter en el microondas! ¿Y cómo querías que supiera eso?

(GRITAN ASUSTADOS)

Siento habérmelo cargado.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¡Eh!

Hola...

¿De dónde sales tú?

Eso no importa, porque estás muy guapo.

(RÍE) Mi madre me hizo guapo. (RÍE)

¿Y qué tal si damos un paseo por el estanque de Buenavista?

Y una vez allí... ¿Eh?

¿Eso son espráis de pintura? Sí, ¿y qué?

Me lo prometiste.

Se acabó el grafiti. Ajá.

Podría haberte encerrado

como al resto de los Perros de Pared.

Lo sé. Pero te dejé ir, con la condición

de que dejaras de pintar grafitis por toda Buenavista y...

Ay, qué gustito.

Sí, deberíamos besarnos.

Bueno... Me he venido con los labios puestos.

¡Eh!

¡Vosotros!

¿Ibais a besaros?

No... No lo sé, puede. Sí, claro.

-Pues no lo hagáis.

Esto es un parque y no un... "besatorio".

Verá, señor,

este parque es para el disfrute de todas las personas de Buenavista

y si esta joven y yo queremos besarnos,

tenemos todo el derecho...

Vamos a otra parte.

¡Exacto, largaos de aquí!

(Música)

Y, desgraciadamente, según las autoridades municipales,

no ha habido supervivientes. -Es que van como locos.

Siguiendo con noticias, ayer, el héroe de Buenavista, Capitán Man,

fue atacado de nuevo por la anciana

a la que ya todo el mundo conoce como la "abuela chiflada".

-Esto pasó en un instituto el día de ayer,

cuando Capitán Man hablaba con los chicos

sobre la importancia del cambio climático.

Veréis, el clima es como el tiempo.

Y en lo referente al tiempo, lo último que quieres es que cambie.

Porque el cambio es malo.

Bueno...A veces, los cambios pueden ser buenos.

Como cambiarse de calzoncillos. Eso es bueno para todos.

Pero con el clima, el cambio es nuestro enemigo. ¡Ah!

¿Pero qué...? ¡Ah! ¡Ah!

(RÍEN)

En fin, en cuanto a Capitán Man,

mañana volverá a estar en el parque de Buenavista

donde el teniente de alcalde presidirá un homenaje oficial

a los primeros baños públicos de Buenavista

construidos allá por 1898.

Mary, tú los conoces, ¿no? -Claro. Qué buenos recuerdos...

(Música)

No seas tan paranoico. Eso es fácil decirlo.

Tú no tienes a una vieja loca detrás que se lía contigo a paraguazos.

Tranquilo. Estoy aquí.

Estaré vigilante como un halcón.

¡Deja eso! Ve por ahí, registra el parque

y mira que esa loca no ande por aquí.

Está bien.

Eh... Sí, quiero unas palomitas en un retrete de recuerdo.

¿Bianca?

Le está dando palomitas.

Ajá, era muy gracioso. Eh... Perdonad.

¡Ah!

Muy bien. ¡Muy bien!

Gracias por venir y ser testigos de este homenaje oficial

a los primeros baños públicos de nuestra ciudad,

construidos allá por 1898.

Y ahora, les dejo con nuestro hijo predilecto, ¡Capitán Man!

(Aplausos, vítores)

¡Oh, no, la abuela chiflada!

¡Muerde el polvo!

Esta no es la abuela chiflada. ¡Es mi madre!

Ah...

Entonces... no hace falta que se disculpe.

Mira.

Bianca está allí, dándole palomitas a un tío.

Oh... Te refieres a Blake.

No sé, el tío de la camisa roja. ¿Y quién diablos es Blake?

Se mudó a Buenavista hace dos semanas. Es un buen chico.

Y... ¿a quién le importa eso?

Ella no puede estar con él.

¿Por qué no? Dijiste que querías ser libre.

No recuerdo haberlo dicho.

Dijiste: "Esto es América. Quiero ser libre.

Y tengo derecho a salir con la chica que quiera".

Bueno, sí, pero... me refería a mí, no a Bianca.

Ah, así que tú puedes ser libre,

pero Bianca debe quedarse en casita muerta de asco.

Eso es.

¿Puedo empezar ya? (ENFADADO) Sí, empiece.

Gracias. (SE ACLARA LA VOZ)

Los baños reciben muchos nombres,

por ejemplo, urinarios, retrete,

letrina, váter, trono, "toilette".

Servicio.

Lavabo.

Evacuatorio. Eh, Piper, Piper,

¿sabes dónde hay un servicio?

No me hables, te cargaste mi sombrero de cristal.

Te dije que lo sentía. Venga, necesito ir al servicio.

Allí hay uno. Ese es el que están homenajeando.

No dejarán entrar a nadie en él.

Muy bien, pues ve a la parte de atrás y entra en el de las chicas.

Pero es para las chicas, me buscaré un lío si entro ahí.

No...

Yo vigilaré y te avisaré si viene alguien, ¿de acuerdo?

¡De acuerdo! Gracias. Vamos.

Oh, porras... ¿Qué?

Ese "blarf", le ha dicho algo al oído a Bianca

y ella se ha reído.

Se llama Blake. Yo lo llamo "blarf".

Oh...

(Música)

Eh... Genial, ahora se están rozando los hombros.

¿Piensan que es su luna de miel?

Eh... Kid Danger, ¿esa no es la abuela chiflada?

Debemos estar muy agradecidos... Oh, oh.

Como dijo el gran Sammy Davis Jr... ¡Ah!

¡Maldita sea!

Maldita...

Está ahí dentro.

Le dije que era solo para chicas, pero entró de todos modos.

Y, además, creo que tiene un cuchillo.

(GRITA)

Eso es por mi sombrero.

Ay...

Estoy bien. (RÍE) Estoy bien.

Eh, tranqui, ya estoy aquí.

Gracias.

No podía aguantar más.

El servicio no estaba ocupado. ¡Y tenía los ojos cerrados!

Piper, Piper, ¿dónde estás?

¡Piper! ¡Piper!

No quiero saber nada.

Déjame.

(Música)

"Debemos estar muy agradecidos

y, como dijo el gran...". (SONIDO RALENTIZADO)

Lo que aprendemos de eso es que,

cuando una anciana quiere pegarme y tú no prestas atención,

¿qué le pasa al viejo Ray?

Que te pegan. Perdona, ¿qué has dicho?

Que te pegan. ¡Que me pegan, sí!

Y te siguen pegando.

Verás, Henry, cuando te elegí como adlátere,

fue porque pensé que podía contar contigo

y que estarías a mi lado. El mismo nombre lo dice, "al lado".

¿Por qué me has fallado? Porque...

vi a Bianca allí.

¿Bianca? ¿La chica con la que salías y que estaba ayer allí

con un tío superguapo? No es superguapo.

Me dijeron que lo era. ¿Quién te dijo eso?

(Música)

Espera, ¿a Bianca no la habían elegido

para el reality "Los chicos en el bosque"?

No, no, fue a Chloé. Otra chica que le gustaba a Henry.

Eh, no puedes culparme por lo de Chloé.

Fue ella la que me dejó por irse al bosque.

Vale, pero eres tú quien lo ha estropeado todo.

Paso de Bianca.

¿Y por qué te importa que esté con otro chico?

¡Porque la quiero! ¿Qué? Oh, la vida es dura.

¿Sabes qué?

Me da igual con qué chica quieras salir o no, ¿de acuerdo?

Porque, oye, nadie entiende mejor que yo

lo bueno que es salir con muchas chicas.

Pero cuando eres Kid Danger, tienes una responsabilidad.

No vuelvas a fallarme.

Vale. Sé lo que voy a hacer. ¿Qué?

Voy a buscar a Bianca y le voy a decir que la quie...

Que... Que me gusta.

Bien. Hazlo. Voy a hacerlo.

Después de que le digas a la perro de pared esa

que no vas a volver a verla.

¿Qué?

No puedo decirle a Verónica que no quiero volver a verla.

¿Por qué no?

Si lo hago, entonces, me besará

y ahí es cuando mi cerebro se colapsa.

Muy bien... Dame la muñeca.

¿Por qué me coges de la...? ¡Ah!

Me has abofeteado con mi propia mano.

Sí. Sé un hombre de una vez.

Ve a decirle a Verónica que habéis terminado

para poder recuperar a Bianca antes de que sea tarde.

Vale.

O, tal vez, podría... ¡Ah!

Está bien.

(Música)

Verás... Es que hay otra chica a la que le gusto mucho

y ella me gusta mucho a mí.

Creo que no me estás escuchando. Y... listo.

Listo, ¿qué?

Somos tú y yo. Juntos. En una barca. Pero Verónica...

¿No te gusta la barca? Deja en paz la barca.

Puede ser un camión. ¡No es por el vehículo!

Te estoy diciendo que ya no puedo venir a verte más porque...

me gusta otra chica.

¿Ah, sí? ¿Y es más guapa que yo?

No lo sé, eso es como preguntar:

¿qué es más bonita, la pizza o el helado? Porque...

La pizza es bonita, pero... el helado también es atractivo.

¡Quieta ahí!

-Suélteme. ¿Qué está haciendo? Basta. ¡Suelte!

¿Cómo sabías que era la abuela chiflada?

¡No! Nosotros solo... ¿Qué? Es la abuela chiflada.

Cierto. Lo sabía, pero...

¿Cómo han sabido... que yo lo sabía?

Sacamos su ADN

del paraguas que se dejó en la ceremonia de los baños.

Y eso nos condujo hasta aquí. ¿Cómo diste con ella?

Ya sabe, el protocolo habitual.

¡Eh, deje mi mochila en paz! -¡No!

-Tenemos una peluca de abuela... Oh...

Un vestido de abuela... Oh...

Y unas bragas de abuela. Oh...

¿Qué tienes en contra de Capitán Man?

-Sí, ¿por qué te disfrazas de abuela y le pegas paraguazos?

-Por venganza. Por culpa de Capitán Man,

todos los Perros de Pared están en la cárcel.

-Y allí vas a ir tú. -¡A la cárcel!

-Vamos, llévatela. -¡A la cárcel!

-Sí, lo he entendido.

¡Eh! Tú y yo...

hemos terminado.

(Música)

Eh, ¿no hay más velas? Sí, tengo otras dos.

Ponlas en la mesita. Vale, tú coloca las flores por aquí.

¿Dónde las pongo? En cualquier parte.

Hola, chicos. Jasper, ¿qué haces tú aquí?

Creíamos que te habían encerrado

por hacer pis en el servicio de señoras.

Así es, pero mi madre pagó la fianza.

Es genial, pero tienes que irte. Bianca está a punto de llegar.

Espera, ¿no habías terminado con Bianca?

Sí, pero... la he llamado y va a venir.

¿Por qué? Porque quiero volver con ella.

Y solo con ella. Solo con ella.

Bien, pero tengo que hablar con Piper.

¡No! Puedes gritarle luego.

No voy a gritarle. Escucha.

Como le rompí su sombrero de cristal,

yo... "voilà". (RÍE) ¡Guau!

¿Le has comprado otro sombrero de cristal?

Sí, había un chaval en comisaría y él me lo consiguió.

Es el último sombrero del país. Me ha costado 200 pavos.

Oh... Es un detalle por tu parte. Gracias. Bueno, ¿dónde está Piper?

Ha ido a pedirle a la vecina un martillo,

así que, ¿por qué no vuelves mañana después de clase y entonces...?

¡Lo tengo! Hola, Piper.

¡Jasper! Creía que la poli te había llevado a la cárcel.

Y lo hizo, pero... ¡Calla!

¿Eso es un sombrero de cristal? Sí, lo es.

Jasper te lo ha comprado. ¿Y es auténtico?

Sí, el último sombrero auténtico del país.

(Timbre)

¡Ah! ¡Adelante!

¡No! Es Bianca. Chicos, os tenéis que ir, vamos.

Hola, Henry.

¿Chloé? He vuelto del bosque.

(GRITA) -¡Henry!