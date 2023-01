Henry Danger - Bronca en el hall

(Música alegre)

Hola.

Oh, hola, Henry.

Hola, Charlotte. ¿Qué tal la reunión del consejo?

¡Oh, ha ido genial!

El próximo semestre haremos un mercadillo repostero

para... Vaya, estupendo...

Muy bien.

Las 16:00, vámonos a trabajar.

Ah, tranquila, Piper nos llevará.

No, no me gusta que Piper nos lleve.

¿Por qué? Tiene carné de conducir.

Solo porque el Estado se lo dio por error.

Es... Es válido.

(Claxon)

(Claxon)

¿Es Piper? Sí.

¡Eh, Piper, deja de tocar el claxon!

(Claxon)

Yo también te quiero.

Vale, ¿y Jasper?

Eh... Sigue castigado.

¿Por qué lo han castigado?

Indumentaria inadecuada.

¿Por la camiseta corta?

Acertaste.

¡Muy bien, la puerta está abierta,

ahora largo de aquí!

Eso es.

Sois todos una decepción. Hola, chicos.

¿Por... Por qué llevas una rebeca rosa?

Ah, es de la señorita Shapen,

me obligó a ponérmela porque mi camiseta corta

no le pareció adecuada.

¿Y por qué llevas una camiseta corta

si sabes que va contra las normas?

Porque debería tener derecho

a dejar que mi ombligo se airee y sea libre.

No creo que eso sea ningún derecho. Podría ser un "torcido".

¿Y por qué tienes esas...?

Ah, creo que vienen ya con la rebeca.

¿Crees?

¡Eh, os queréis dar prisa!

¡Estoy aparcada en la zona de minusválidos!

Pues no deberías.

Tampoco debería tener carné de conducir

y sin embargo lo tengo.

Ahora vámonos.

Vale, solo un momento.

Sí, vale.

Oh, eh, eh, adivinad quién estaba castigada conmigo.

No quiero saberlo. No me importa.

Byshell Bilsky.

¡Venga ya! ¿Bysh?

Pensaba que estaba en la cárcel.

Pues ha salido ya.

¿Quién es Byshell Bilsky?

Una chica con muy mala leche.

Y está loca. Una lunática. Sí.

¿Te acuerdas en quinto?

Cuando Bysh le metió un escorpión a la señorita Shapen en el bolso.

Sí. Sí.

Y la señorita Shapen metió la mano. Sí.

Y el escorpión le picó... Sí.

...y entonces gritó: "¡Ah, Bysh!,

Bysh, ¿qué es lo que has hecho?"

¿Os hace gracia?

¿Os hace gracia?

¿Te crees que estoy sorda?

Oh, no, no. Oh... Hola, Bysh.

Cierra el pico, ¿vale? Vale.

Estaba hablando con esta. ¿Eh?

Te he oído decir mi nombre y luego reírte.

Oh, oh, verás, les estaba contando lo graciosa...

Oh, ¿soy graciosa? ¿Es eso? ¿Es que me encuentras graciosa?

No, no, no...

¿Te parece que no tengo sentido del humor?

Está bien, chicas.

Escuchad, creo que ha habido un pequeño malentendido, ¿vale?

¡Ah!

¡Muy bien, te vas a enterar! ¡Eh, eh!

¡No, tío, me ha escupido! Da igual.

¿Sabes qué? Que no se vaya.

¡Que no se vaya!

Eh, ¿qué estás haciendo?

Eso ya lo sabes.

Voy a presentarle a Kid Danger y a darle una lección.

Eh, Byshell...

Me gustan... los agujeros de tu camisa.

Ya conoces la regla de Ray,

no puedes usar a Kid Danger para resolver tus problemas.

¿Has visto lo que ha hecho?, me... escupió entero.

Dame el chicle. ¡No!

Dame el chicle. ¡No, no quiero!

¡Que me des el chicle!

¡Ah, Henry! ¡Charlotte!

¿Qué? ¡Henry!

Bysh, ¿te has vuelto loca?

No, ¡soy mala!

Venga, ayudemos a Charlotte.

Vamos a darle la vuelta. Sí.

No, esperad un momento.

¡No me deis la vuelta!

Ay...

Vale, ¡te has pasado, Byshell!

¡Has violado por lo menos cuatro reglas escolares

al meterme en ese cubo de basura!

¡Sí! ¿Te parece que es reciclable?

No, ¡me parece estúpida!

¡Eh, cuidadito!

¡No, quieto! ¡Lo voy a hacer, déjame!

¡Deja eso! ¡Dámelo!

¡Muy bien, ya basta!

¿Y esta pelea, en el hall del instituto?

Tranquila, solo estábamos...

¡Yo le diré lo que ocurre! ¡Sí!

¡Una pelea entre Charlotte y Bysh! No...

¡Acepto esa pelea!

¡Eh! Las reglas dicen que nada de peleas

durante las horas lectivas.

Ah, bueno, si son las reglas...

Si vais a hacer una pelea callejera en este instituto,

tendrá que ser antes de las 08:00.

Por mí guay.

¡Un momento! ¡De acuerdo!

El lunes por la mañana, a las 07:30.

Charlotte te va a dar para el pelo, Byshell.

Estoy deseando verlo.

¡Ah!

¡Me ha dado una toba superfuerte!

¡Eh, usted lo ha visto!

¿Por qué no ha hecho algo?

Son más de las 16:00, estoy fuera de servicio.

Jasper...

¿Por qué sigues llevando mi rebeca especial?

Usted me obligó a ponérmela.

Pues tengo una cita, dámela.

Vale.

Ay, ¡has pinchado mi teta favorita!

Bueno, se acabó,

el lunes a las 07:30 mi vida habrá terminado.

No, de eso nada, ¿vale?

No es tan dura. Sí, la fuerza

no tiene que ver con el tamaño de tus músculos,

sino con lo que hay aquí.

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase,

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

Lo que tienes que hacer es coger un bate de béisbol...

No, no, lo que quiero es olvidarme de Bysh, ¿vale?

Y de esta estúpida pelea

en la que Piper me metió. Vale, como quieras,

pero tendrás que hacerlo de todos modos.

(TODOS) ¡Hiya! ¡Ah!

Je, je, je.

Ay, chicos... Vale, Ray,

¿quieres hacer el favor de decirnos de qué va esto?

Claro, nosotros te vamos a preparar para la...

bronca en el hall.

Sí, así es.

¿Te refieres a la pelea entre Bysh Bilsky y Charlotte?

No, ¿cómo va a saber Ray eso?

¿Es que no has visto las noticias?

¿Qué noticias?

Eh... Estas.

"Y finalmente esta historia, desde el Instituto Buenavista".

"Una notoria macarra,

Byshell Bilsky, fue puesta en libertad

hace solo dos semanas y ya la está liando parda

allí donde aparece".

"Es cierto, Trent. Y según nuestro informante del instituto,

se prepara una pelea sangrienta y brutal".

"Por lo visto, Bysh va a sacudirle a una chica de Buenavista

llamada Charlotte 'no sé qué',

el lunes por la mañana, antes de clase".

"Vaya".

Pero yo no quiero pelearme.

No tengo que pelearme si no quiero, ¿no?

Me temo que sí, tienes que pelearte.

Pero no te preocupes, porque yo te he traído

a los mejores instructores de combate y defensa personal

y, además, gratis.

¿Y quiénes son estos tíos?

Este es sensei Yuk, cinturón negro multigrados en Shi Shi To,

Pap Thai y King Wo.

Esta mole de aquí es Harley Pirch,

puede parecer que no está en forma,

pero que no os engañe esta grasa.

¿Qué narices es esto? Son las llaves de mi coche.

Me las volveré a meter en la barriga.

¿Y quién es ese?

Ah, este es Kevin.

Kevin... ¡Ay!

¡No hagas eso hasta que yo te lo diga!

¿Qué porras te pasa? ¡Ay!

¡Para, para! Te...

¡Para, para, para! Deja.

Kevin es un luchador callejero,

usa cualquier elemento u objeto que pueda encontrar en la calle.

Eh... ¿Elemento y objeto no es lo mismo?

"Elemento y..." ¿Qué te he dicho yo de ser descarado?

Oh, perdón. Ahora...

vamos a trabajar todos juntos para convertirte en una

perfecta macarra "marimachine".

Pero no quiero... ¡Música!

# Close your eyes,

# hold my hand for a minute.

# Don't let go... # Esta es mi lista romántica.

¡Allá vamos!

¡Arriba montaje!

(Música rock)

¿Qué?

No, no. ¡Atrás!

¿Por qué tengo que estar vendado?

Para que no puedas usar tus superreflejos.

Y uno, y dos, prepara y patada. ¡Bien!

¡Y ahora!

¡Sí, eso es!

¿Estás bien? Está muy bien.

(AMBOS) ¡Ja!

¡Dale!

¡Hiya!

¡Schwoz! ¡Acción!

No, para, no quiero jugar a esto... ¡Ay!

¡Ja!

Ese golpe ha estado muy bien.

¡Genial! ¡No puedo creerlo!

¡Realmente puedo luchar! Sí.

Pero ahora quiero ver qué tal te va contra ellos.

(Música rock)

Deberías parar la música. Sí.

¿Qué ha pasado?

Verás, Charlotte,

no se puede aprender a pelear

en un montaje de tres minutos. Así es.

¿Y entonces para qué ha sido todo este entrenamiento?

Esa es... una pregunta lícita.

Eh, ¿a dónde vas?

¡A casa! ¿Eh? Pero debemos estudiar

cómo pelearás contra esa chica.

Me he hartado de vuestra ayuda, ¿vale?

Me enfrentaré a Bysh yo sola.

Venga, no puedes... No sabes...

¡He dicho que no quiero vuestra ayuda,

ni la de nadie! ¿entendido?

Está bien. Vale, no te ayudaremos.

Gracias.

Le vamos a ayudar. ¡Claro que sí!

¡Eh, eh! -¿Sí?

Diez pavos para ver la pelea.

Pero nosotros somos alumnos.

No puedes cobrarnos por entrar en el instituto.

¡Diez pavos!

(ACLARA LA GARGANTA)

Piper, ¿está Bysh? Tengo que...

Ah, ya la veo.

¡Oye!

¿Puedo hablar contigo?

¿Qué?

Quiero pedirte que no te pelees con mi amiga.

Estoy ocupada.

Venga, por favor.

Ven conmigo a hablar aquí.

A no ser que tengas miedo.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

Mirad, ahí llega Charlotte.

Vaya, mira quién ha aparecido.

¿Qué ocurre?

(Murmullos)

No flipéis.

Os aseguro que habrá sangre.

¡Ay! ¡Jasper!

¿Qué estás haciendo ahí arriba?

¿Qué?

Es la hora.

Ya sé que es la hora.

Quiero hablar contigo.

Él también quería.

¿Todavía quieres hablar?

Sí.

¿Quién te hizo daño?

¿Eh?

¿Quién te hizo daño?

¡Nadie me hace daño a mí!

Sí, pues no te creo.

Porque no serías como eres si nadie te hubiera hecho daño.

Chica, ¿qué porras estás diciendo?

¡Tú no me odias!

Ni siquiera estás enfadada conmigo.

Pero lo estás con alguien. ¡Cállate!

Y supongo que por eso vas por ahí

buscando excusas para hacer daño a las personas.

¿Tengo razón?

Dímelo.

Venga...

¿Quién te hizo daño?

Fue...

¡La estúpida de mi prima, Sharice!

Muy bien, cuéntame lo que te hizo Sharice.

No quiero hablar de ella.

Tranquila, este cuarto es seguro.

Venga, Byshell, cuéntamelo.

Es algo que pasó en tercero.

¿Qué pasó? ¡Tía, te lo estoy diciendo!

Vale, vale, lo siento.

Fue celebrando mi fiesta de cumple, cumplía 12 años.

¿Qué? ¿Estabas en tercero y cumplías 12?

¡Ajá! ¡No hay nada de malo en eso!

El caso es que el día antes de mi fiesta,

me caí cuando iba patinando y me rompí un diente.

Este de aquí arriba, una paleta.

Oh, debió de ser horrible, ¿no?

Sí.

Hay una foto.

Vale. Luego una de las chicas

me señaló, y entonces dijo...

Puedes decírmelo.

Dijo: "¡Mirad, es Bysh, la inútil mellada!"

Oh.

Y todo el mundo empezó a reírse y Sharice se rió,

como hizo el resto de la gente.

Ahí es cuando lo supe,

si no puedes contar con tu mejor amiga,

no puedes contar con nadie.

Y desde entonces... no tengo amigos.

Bysh, mírame.

Yo seré tu amiga.

No, eso lo dices solo porque no quieres

que te arranque la cabeza del cuerpo.

Bueno, eso es cierto,

no quiero que me arranques la cabeza del cuerpo,

pero también quiero ser tu amiga.

¿Te gustaría a ti también?

Sí, por favor.

Bysh, ¡Bysh!,

¿podrías abrazarme menos fuerte?

Perdona. No importa.

(Murmullos)

¡Aquí vienen!

¡Muy bien, un aplauso para ellas!

(AMBAS) ¡No, no, no!

¡Lo siento, chicos, pero no habrá ninguna pelea!

No va a haber nada de sangre. Menos mal.

Un momento, ¿no va a haber ninguna pelea?

Me temo que no. No.

¡No hay devoluciones!

¡No hay devoluciones!

Muy bien, ya estamos aquí.

Quieto todo el mundo y que nadie se mueva.

Has dicho lo mismo. ¿Qué?

"Quietos" y "que nadie se mueva"... ¿Ves?

A esa clase de descaro me refería. ¿Qué?

¡Hola, Capitán Man y Kid Danger!

¿A qué habéis venido?,

cuando parece que no hacéis ninguna falta por aquí.

Te diré lo que nos trae por aquí.

¡El atraco de un banco!

¡Sí! Ha ocurrido en mitad de la noche.

Por suerte hemos sabido

que la pasta está en este mismísimo instituto.

Hola, chicos, recibimos vuestra llamada.

Bien. Eh... Sí.

Agentes, creo que encontrarán el dinero justo allí,

en la taquilla 53.

¿53? ¡Esa es mi taquilla!

Veámosla.

¿Cuáles son las probabilidades?

Venid aquí ahora mismo. Eh, cuidado.

¿Qué estás haciendo?

Vale, ¿por qué estáis aquí?

¡Para ayudarte!

Pero os dije que no quería vuestra ayuda.

Ah, bueno, je, je, pues la tienes. Je, je, je.

Je, je, te va a gustar lo que hemos hecho.

¿Qué porras habéis hecho?

Hemos robado el Banco de Buenavista.

Je, je, nosotros lo hemos robado.

¿Por qué?

Para coger una saca de dinero.

Y anoche, a eso de las 04:00

nos colamos aquí... Y metimos toda la pasta, je, je,

en la taquilla de Bysh.

¡Y luego llamamos a la Poli!

Por eso están aquí. Sí, eso es.

¿Habéis incriminado a Bysh?

(AMBOS) ¡Sí!

Y ahora la detendrán. Y no tendrás que pelearte.

Pero yo ya lo había arreglado para no tener que pelearme.

¡He hablado con ella!

¡Y ahora somos amigas!

Oh... Eh...

Eh... Bueno.

No teníamos esa información.

Aquí está.

¡Está vez te has pasado, Byshell!

¡Pero yo no lo he metido ahí!

Oh, ¿se lo estás guardando a un amigo?

Venga, vámonos.

¡Suéltame la mano! ¡Ah!

¡Eres una lianta! ¡Andando!

¡Pero si yo no he hecho nada! -Ya, ya...

¡No había visto ese dinero jamás! -Ya he oído eso.

¡Venga, tío! ¡Tenéis que hacer algo!

¡No podéis dejar que se la lleven! ¡Ella no ha hecho nada, agente!

¡Socorro! -Sí, sí...

¡No te preocupes, iré a verte a Comisaría

después de mi examen de Álgebra!

(Música animada)