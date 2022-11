Henry y la chica mala, parte 2

Anteriormente en "Henry Danger"...

"Anoche, la banda de grafiteros Perros de Pared,

atacó la biblioteca de Buenavista...".

Hagamos una partida para atrapar a los Perros de Pared

y cobrar la recompensa. (AMBOS) No.

Para poder hacerme una reducción de pies.

Si queremos desarticular a toda la banda,

lo único que hay que hacer es pillar al cabecilla.

"Soy Van Diel.

Preparaos para ser rociados con espray".

Quietos ahí, Perros de Pared.

Oye, será mejor que... ¡Alto ahí! Eres un...

Perro chica.

Venga. Ah... ¡Porras!

Has dejado que un delincuente escape.

¿Te dijo la chica algo que nos pueda ayudar a encontrarlos?

Queda conmigo mañana por la noche, debajo del cartel de Buenavista.

Será mejor que...

No, no dijo nada.

¿A ti qué te ha pasado? Una serpiente me mordió.

-¿Has llamado a la poli? No, he sido yo.

No has debido venir. ¡Y tú no has debido mentirme!

¡Suéltame! ¡Déjala en paz!

¡Ah!

No, no... ¡Ah!

(Música)

Eh... ¡Eh, eh! Mirad eso.

-Sorpresa... Hola... a todos.

¿Eh? -¿Quién es?

Bueno... Estos son T Paint...

-No, no, no. -Beyonspray...

-¿Estás loca? -¡Verónica!

-¿Qué? -Es el ayudante de Capitán Man.

(HABLAN A LA VEZ) ¡Eh!

Soy mucho más que el ayudante de Capitán Man.

Por ejemplo, juego bien al tenis, hago unos tacos excelentes...

¿Tacos?

-¿Y si le dice a Capitán Man dónde estamos?

-No lo hará.

Vi cómo peleaba con Capitán Man y lo despeñaba montaña abajo.

Yo estaría en la cárcel ahora de no ser por él.

-Entonces, ¿qué dices?

¿Ya no eres el ayudante de Capitán Man?

¡No!

Me parece genial, chicos,

que vayáis haciendo pintadas por toda la ciudad.

Esperad, ¿vais a dejar que ese niño bonito

se una a nosotros?

-No lo sé. -¡Es mi amigo!

Y tú no me das órdenes. -No... Pero Van Diel sí.

Llámalo. -Voy.

(Móvil)

Hola...

-¿Quién es? -¡Yo, tío!

(Música)

¿Qué tal ha ido?

No muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado?

¿Y por qué estás tan sucio?

Porque acabo de despeñarme por una montaña

y una montaña es solo un montón de tierra en... forma de montaña.

Tenemos que localizar a Henry.

¡Swats! (GRITA) ¡Swats!

Gracias, Charlotte. ¿Qué? ¿Qué?

Estaba en la ducha.

Ayúdanos a localizar a Henry. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

Le puse un localizador secreto, pero no me da su posición.

Quita, que no sabes nada.

(Música)

¿Dónde se encuentra?

Lleva su tiempo triangular su localización.

Estoy contigo en un minuto.

¿Estabas en la ducha con tu cerdita? Ella también tiene que lavarse.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Van Diel. -Estoy ocupado... pintando.

-Es que Spray-Z quiere hablar contigo.

-Oh...

Dame el teléfono.

Y ahora, ve a remover la pintura antes de que te arroje en ella.

Di.

-Kid Danger está aquí.

-Ponlo al teléfono.

Van Diel. "Kid Danger...".

He oído que tu jefe me quiere meter en prisión.

Bueno, tal vez, Capitán Man ya no sea mi jefe.

Interesante. Pásame a Spray-Z. "Vale".

Spray-Z, ponte. Yo soy Two Canz.

¡Perdona, señorita Canz!

Dame el teléfono.

Soy yo.

-¿Habéis registrado a Kid Danger?

-¿En busca de qué? -"Oh, no lo sé".

Albóndigas, un sostén de bikini...

-Vale, mirad si lleva albóndigas o un sostén de bikini.

-"Spray-Z"...

¡Spray-Z!

-¿Qué pasa?

-Mira si lleva armas,

dispositivos de grabación y ese tipo de cosas.

-Ah... Claro, claro, claro.

-Usa la varita.

(Música)

(Pitidos)

¿Qué tienes ahí? Solo unos buenos abdominales.

Mira la hebilla del cinturón.

Os juro que no sabía que llevaba eso.

¡Es un localizador!

Capitán Man ha debido ponérmelo. Ese memo...

¿Por qué no localizas ya a Henry? Os he dicho que lleva su tiempo.

Ay... Tiempo es lo único que no tenemos.

Bueno, tiempo y máquinas de hacer oro,

de eso tampoco tenemos.

Vale, si realmente no sabías nada de este localizador,

entonces, rómpelo.

Vale.

Pero no hace falta esto. ¡Ah!

Oye...

Mira esto.

(Música)

¿Qué? ¿Qué ha pasado? He perdido la señal de Henry.

Oh...

Ahora, danos tu juguetito láser.

Pero... es que es de Capitán Man y no creo que...

¿De qué parte estás?

¿De la nuestra o de la de Capitán Man?

Vuestra. Genial...

-Muy bien, chicos, terminad el trabajo del molino.

Yo voy a trabajar en Kid Danger.

¿Qué vas a hacer? Ya lo verás.

-Eh, ¿cómo funciona este trasto? Ten cuidado con eso que te puedes...

(DOLORIDO) ¡Ah! ¡Mi ojo! Hacer daño.

(Música)

Muy bien, sois la peor partida que he visto

en todos los días de mi vida.

A ver, ¿queréis los 10 000 dólares de recompensa o no?

(TODOS) Sí.

-¿Y por qué no habéis encontrado ya a los Perros de Pared?

Bueno, yo los he buscado por el centro

y cuando estaba cruzando por la Cuarta, me caí al suelo

y una moto me pasó por encima del estómago.

¿Y tú por qué no has encontrado a los Perros de Pared?

-Bueno, es que vi una colmena y le pegué con un palo.

Entonces, casi de inmediato, me picaron las abejas.

-Sydney, ¿cuál es tu excusa? -La mordedura... está empeorando.

-¿Y cuál es tu excusa?

-Me he comprado este pez dorado. -¿Por qué?

-Porque me gusta como huele.

-Oh... Mira que es rara.

-Jasper, ¿tú quieres el dinero para hacerte la reducción de pies?

Ya sabes que sí.

Pues entonces, salid ahí fuera y encontrad a los Perros de Pared

para que podamos cobrar la recompensa.

¡O morid en el intento!

-Yo estoy cerca.

(Música)

Escuchadme todos,

os presento al nuevo Kid Danger.

-Oh, sí... Así sí mola. -Sí, eso mola, tío.

-¿Cómo te sientes? Muy malo.

A Van Diel le va a encantar. -Sí, ya lo creo.

-Sí, seguro. -Sí, seguro.

Vaya, me siento como un verdadero perro de pared.

Aún no. -No, chaval.

-Te vamos a llevar al Grill

y allí Van Diel decidirá si puedes ser un perro de pared.

¿Qué Grill? Es un secreto.

-Al Old Maple Grill.

-¡Cállate, tío! ¿A ti qué te pasa?

-Que me ha dado en el ojo con el láser.

-¿Cómo se te ocurre apuntarte al ojo?

El Old Maple Grill lleva años abandonado.

Tú espera y verás.

¡Quita! ¡Soltadme, tíos! Os habéis metido en un buen lío.

Oh, no.

¿Quién es este Herbert?

-Lo pillamos al otro lado de la calle, espiándonos.

Exacto, y os he encontrado y en cuanto salga de aquí,

llamaré a la Policía.

¡Eh! ¡Eh, eh!

Y ahora, ¿cómo voy a llamar a la Policía?

Este Herbert necesita un poquito más... de color.

-Vamos a rociarlo. (TODOS) ¡Sí!

-Vale, vale, esperad,

¿por qué no dejamos que nuestro nuevo amigo

rocíe al Herbert? -¡Vale!

-¡Que lo haga! -Sí.

-Que lo haga...

(Aullido)

Los aerosoles. ¡Bien!

-Aquí los tienes.

¿Kid Danger? ¿Qué?

¿Qué le ha pasado a tu traje? No es asunto tuyo, Herbert.

¡Bien! -¡Eso es!

¿Qué estás haciendo?

Tú tienes que luchar por lo que está bien.

Las cosas cambian

y ahora voy a pintar los grandes pies del Herbert.

No, no, no. ¡No me pintes!

¡No! ¡Qué fría está! En el cuello no, chicos.

¡Chicos, chicos, los pantalones no! ¡Los pantalones no!

¡Los pantalones no!

(Música)

¿Qué te ha pasado, chico?

Kid Danger me ha pintado. Oh... Venga ya.

-Estoy segura de que Kid Danger jamás haría nada malo o mezquino.

Eso pensaba yo, pero está cambiando. Me ha pintado por todas partes.

¿Incluso en...? ¡Por todas partes!

¡Hola! Ay...

¿Alguien ha visto Henry? (TODOS) No.

-No lo hemos visto.

¡Vaya, Jasper! ¿Te ha potado encima un payaso?

Ojalá.

Kid Danger me lo ha hecho. ¿Has visto a Kid Danger?

Sí, estaba con los Perros de Pared en Big Pats.

¿Siguen allí? No.

¿Puedo usar vuestra ducha para quitarme esta pintura?

Hay una manguera en el porche.

Ven conmigo.

Ah...

Oh... Estoy muy pegajoso...

Está bien, Jasper, quítate la camisa.

No puedo creer que haya dicho eso.

Oye, Jasper, acabamos de votar. Ya no estás en la partida.

¿Qué?

Si encontramos a los Perros de Pared

y cobramos la recompensa de 10 000 dólares,

no te daremos nada.

Genial...

Ahora jamás tendré dinero para reducirme los pies.

(LEE) "O, eme, ge". ¿Qué?

¿Qué hay en mi espalda?

(LEE) "O, eme, ge".

¿Qué? ¿Tengo un lunar?

¿Seguro que Kid Danger te hizo esto? ¡Sí!

¡Adiós! Pero... ¡Espera!

¿No ibas a darme un manguerazo?

(Música)

¿Kid Danger está aquí? -Sí.

Está fuera con Verónica. -Traedlo.

-¡Tráelo! ¡Tráelo!

¿Que lo traiga yo? Ah, vale.

(Música)

¿Cómo está el ojo? No está.

(Puerta)

Van Diel...

¿Es verdad que te has vuelto contra Capitán Man

y que quieres unirte a la revolución de los Perros de Pared?

Sí, quiero. Súbete la manga.

Eh... ¿Por qué?

Mostradle la marca de los Perros de Pared.

Oh...

Primero, probaremos en la sandía.

(Música)

¿Para... unirme a vosotros tengo que hacerle eso a una sandía?

(RÍE) Sujetadle el brazo. ¡Para! ¡Para!

¿Y no podría jurar sobre una Biblia y punto? Oh...

¡Au!

¡Rayos!

Oh... No fastidies. Ah, ya sé.

¡Es Capitán Man!

Bueno, Van Diel, se acabaron los grafitis.

Demuestra tu lealtad a los Perros de Pared.

Solo tengo una cosa más que decirte. Pues dila.

Cómo me alegro de verte. (RÍE)

¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo? Combatir el crimen, nena.

Ay... Adoro a este chico. (RÍE)

(ENFADADA) ¡Tú me has mentido! Sí.

¡Me has utilizado! También lo he hecho.

Es guapa la chica... (RÍE) ¿Verdad?

Pero... ¿Cómo has podido? Oye...

Quería que pensaras

que me había vuelto contra Capitán Man

y que estaba enamorado de ti para llegar hasta Van Diel.

¡Eres idiota!

Has traído a Capitán Man a la guarida.

-No ha sido culpa mía.

Destruimos el localizador que le encontramos encima.

Sí, y ahí supe que tenía que mandar un mensaje a Capitán Man

y fue cuando le pinté "OMG" a ese chico que pillasteis.

¿Te refieres al chico de los pies grandes?

Ajá, pero sus pies no son grandes, son enormes.

Espera, sigo sin entender nada.

¿Qué? ¿Lo de que... Kid Danger y yo urdimos el plan

para encontrar vuestra guarida y capturar a Van Diel?

(TODOS) Sí, eso es...

(AMBOS) Ay...

Está bien. Os lo explicaremos detalladamente.

"45 MINUTOS DESPUÉS"

Entonces, cuando vi las letras "OMG"

que Kid había pintado en la espalda de ese chico,

supe que era una pista.

Old Maple Grill, "OMG".

(TODOS) ¡Ah!

-¿Podéis decirnos cuándo diseñasteis todo este plan?

Veréis, al principio, yo mentí a Capitán Man.

No me dijo que Verónica le pidió reunirse con ella

bajo el cartel de Buenavista.

Pero luego me sentí culpable y se lo dije.

¿Quién es un buen chico? Yo...

Y ahí es cuando decidimos... (ENFADADO) ¡Ya basta!

Esta explicación

ha durado ya 45 minutos.

¡Ya basta!

-¿Y qué quieres que hagamos? -¡Atacadles ahora mismo!

(Música)

Eh, Capitán Man.

-Ayúdales.

(Continúa la música)

¿A dónde vas?

Lo siento, tenemos que retenerte hasta que llegue la poli.

¿En serio? ¿Esa es la verdad? ¿La verdad?

Todo lo que me has dicho hasta ahora ha sido mentira.

Teníamos que impedir que siguierais violando la ley.

Pues... eres muy buen actor.

Por cómo me besaste,

pensé que te había gustado,

que yo te gustaba.

(SUSPIRA)

¿Qué estás haciendo?

No lo sé, pero espero que no escapes

mientras estoy mirando este techo tan chulo.

Fallaste.

(Música)

(RÍE) Oh... Sí.

(Continúa la música)

No te acerques. Claro que me acerco.

Déjame en paz. No... Aquí vengo.

Yo soy un artista. Eres un delincuente.

¡No!

¡Socorro!

¡Me ahogo! Me ahogo en mi propia pintura.

¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh!

Esa pintura no cubre, haces pie, tío.

Oh... He hecho el ridículo.

Sí. Y que lo digas.

(Música)

Estamos en directo en el Old Maple Grill

donde Capitán Man y Kid Danger acaban de capturar a los grafiteros

conocidos como los Perros de Pared.

-¡Porras! -No.

(CHISTA) Quiero enterarme.

¿Qué pensáis hacer con el dinero de la recompensa?

Lo cierto es que no habríamos encontrado

a los Perros de Pared

si un muchacho con unos pies gigantes

no nos hubiera puesto sobre su pista.

Y, ¿quién es ese joven? Se llama Jasper Dunlop.

¿Qué? Están hablando de mí.

¿Qué pista les diste?

No lo sé, pero me da igual, están hablando de mí.

Así que cogeremos los 10 000 de la recompensa

y se los daremos a Jasper.

(CONTENTO) ¡Sí! ¡Yuju!

¡Lo conseguí! He ganado. (RÍE)

Ahora, por fin, podré hacerme la reducción de pies.

Sydney, ¿has oído eso? ¡Sydney!

Yo... quiero... vivir.

(Música)

(Aullido)

Vaya... Mira quién está aquí.

Pensé que podrías estar por aquí.

¿Significa que esperabas que estuviera?

¿Tú esperabas que yo viniera?

¿Siempre respondes a las preguntas con preguntas?

¿Tú qué crees? (RÍE)

(Helicóptero)

Mirad, hemos arreglado el foco.

No...

Aléjate, aléjate.

Prométeme que no harás más pintadas en una propiedad privada.

Palabra de honor.