Henry, la bestia humana

(Música)

¡Eh, Char!

¡Mírame! ¿Eh?

¿Qué te parece este conjunto? ¿Te ha dicho tu madre que ibas bien?

Sí. Te ha mentido.

Descaradamente...

No, esta noche Henry y yo vamos al Glow 'n' bowl.

Ajá... A jugar a los bolos a oscuras.

¿Puedo irme ya? No.

Tienes que ver lo que hace esta ropa.

¡Eh, Spot, apaga las luces!

¡Mira! Soy fosforescente.

Fosforescente, fosforescente, fos-fos-fosforescente. ¡Uh!

Eh... ¿Charlotte?

Spot, vuelve a encender las luces.

Ah, hola, tío. Eh...

¿Cómo te pones eso en público?

Es lo que llevaré para jugar a los bolos a oscuras.

Para esta noche. Oh, de acuerdo.

Y... ¡también tengo bolas fosforescentes!

Va a ser una noche loca. Superloca.

¡Ya te digo!

Hola, Henry... Ah, hola.

¿Qué pasa?

¿Puedo salir con Chloe?

-Uh... ¡Allá va!

¿Quieres pedirle salir a Chloe? Bueno, sí...

Tío, tú llevas meses sin salir con ella.

-No es de tu propiedad.

¿He dicho que sea de mi propiedad? Lo has dicho con los ojos.

Lo que tú digas... Sí, claro, adelante, pídeselo.

No me importa. ¡Genial!

¿Por qué sigues grabando?

Pensaba que ibas a pegarte con Sídney.

A lo mejor... me pego contigo.

¡Profe!

(LLORA)

(Música)

¿Qué? ¡Ni hablar! ¡Adiós!

Oh, hola, Chloe.

Henry...

Te he... comprado esta taza.

Pone "para la mejor madre del mundo".

No, lo que pone es "para la más... guay".

Gracias, pero no suelo tomar café.

Está bien...

Solo quería hablar contigo. ¡Qué sorpresa!

¿Qué?

Has estado demasiado ocupado para hablar conmigo

desde que trabajas en esa... tienda de basura.

No es una tienda de basura. Oh, perdón, de trastos.

Y cosas.

Vamos... Ahora no estoy ocupado. No, Henry. No me convencerás con eso.

¿Y con qué?

Con tu taza. Tu irresistible sonrisa...

Oh, vamos, dame otra oportunidad.

Porfa...

Vale.

¿Cenamos esta noche? ¿Esta noche?

Esta noche Jasper y yo íbamos a jugar a los bolos.

Ya... Lo sabía. Espera, espera.

Esta noche es perfecto. ¿En serio?

Claro, tú y yo solos. A cenar. Al sitio que quieras.

¿Podemos ir al Sotto Voce? Uh, lasaña.

(RÍE) Te veo allí a las siete. Allí me verás.

Sí... Irresistible.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Oye, ¿qué hacemos nosotros limpiando el maldito almacén?

¿No debería hacerlo Ray? No lo sé.

Dime qué es eso para que lo apunte. Una cosa grande y pesada con cosas.

Genial, otra cosa grande que es una cosa con cosas.

Vaya rollo.

(Ruido, gritos)

Pero ¿qué haces?

Ray ha dicho que no jugáramos con esto.

No estaba jugando. Es que me he apoyado y...

Te equivocas. Ya te he dicho la respuesta correcta.

Ríndete. La respuesta es monos salvajes.

(HABLAN A LA VEZ)

Vale, pues disiento. Vamos a preguntarles a ellos.

¿Preguntarnos qué?

Si tuvierais que elegir, ¿preferiríais...?

¿Que os comieran unos monos salvajes?

¿O que os cocieran en una gran olla de sopa?

¿Qué clase de sopa?

(Alarma)

Oh... Gooch me necesita. Ahora mismo vuelvo.

Oye, Ray, ¿podemos seguir con todo esto mañana?

¿Por qué? Solo son las cinco. Lo sé, pero es que...

Quiere salir antes... No se lo digas.

Vale. ¡Ha quedado con su novia!

¿Por qué has tenido que...?

No es mi novia. Apuesto a que sí.

¿Te vas a poner tus pantalones chulos?

¿Puedo salir antes o no? Claro, sal antes, chico.

Gracias. Eh, ¿adónde la vas a llevar?

A cenar al Sotto Voce. Uh... Al Sotto Voce.

¿Cómo puedes pagar un sitio así?

Porque te he mangado 100 pavos, ¿vale?

¿Qué? ¡Arriba, tubo!

Eh, ¿qué es esta máquina? ¿La hice yo?

No, mi padre la construyó hace mucho tiempo.

¿Para qué sirve?

Bueno, era para hacerme más fuerte, más potente, ya sabes, más viril.

No funcionó.

Nunca la probó conmigo. La probó con el tonto de mi primo.

Y se hizo más viril... Demasiado viril.

Uh... Los efectos aparecieron lentamente.

Pero unos días más tarde... Era menos hombre...

¿Y...? Más bestia.

(SE ESFUERZA)

¿Te he dicho que puedas entrar en mi cuarto?

¿He preguntado?

Necesito unas tijeras para abrir mi nueva funda de móvil.

Dame eso.

Tío, con los dientes no.

(Música)

Aquí tienes tu funda.

Oye... Te has hecho sangre en la mano.

Ah, sí...

(SORBE)

¡Qué buena!

¡Qué asco! Pero ¿qué pasa contigo?

Nada. Ahora fuera de mi cuarto. Tengo que terminar mis ejercicios.

Tengo planes para esta noche.

Oh, no. ¿Cuándo te han salido esas bolas de pelo en las axilas?

¿Eh?

No lo sé... Pero me gustan.

(Música)

(GRITA)

(Ruido)

Tu café.

Gracias.

¿Y qué vamos a hacer con la maquina viril?

Ah, sí... Esa máquina es muy peligrosa. Mejor destruirla.

O podríamos donarla a una escuela.

Oye... ¿Cómo que es peligrosa?

Bueno, se diseñó para hacer a las personas

más fuertes, más potentes, más viriles, pero...

resultó demasiado.

Mira lo que hizo con mi primo Elliot.

¡Rayos!

Esa es la foto de antes. ¡Oh...!

Esto es una semana después

de que mi padre probara con él esta máquina.

¡Ay! Sí...

Se convirtió en una bestia humana. Se parece a mi hermana.

(RÍE) Ya quisiera tu hermana. Ella sí que es un animal.

(RÍE) Incluso huele a establo.

¡Tíos! ¡Tíos!

¿Qué? ¿Sí?

Henry tocó esta máquina por accidente.

¿La encendió? No lo hizo aposta.

Se apoyó en uno de los botones y empezó a hacer...

(ZUMBA)

Oh, oh.

¿Viste que Henry mostrara signos de una... virilidad excesiva?

No... No estoy segura. ¿Sabes dónde está?

Cenando con una chica en el Sotto Voce.

¡Es cierto! He oído que tienen buenos paninis.

Cállate, Swats.

Tengo que encontrar a Henry

antes de que los síntomas avancen demasiado

y se hagan permanentes. Ven conmigo.

¡Vale!

Adiós.

¡Arriba, tubo! Nos vamos.

Debería llamar a mi hermana... caballo.

(RÍE MALVADO)

Aquí tiene. ¿Les pongo algo de beber?

Oh... Disculpa.

No. No quiero disculparte.

Lo siento, no pretendía chocarme contigo.

¿Qué? ¿Acaso quieres pelea? Pues vamos.

Déjalo, Mark. Sí.. Déjalo.

Disfruta de la ensalada.

Hola, Henry.

¿Eh, qué tal, tío?

¿Eso es...? ¿Te estás dejando... barba?

No, tengo que afeitarme. ¡Vaya!

¿Cuándo has empezado a afeitarte? Supongo que mañana por la mañana.

¡Eh! ¡Denos una mesa! (GRITA) ¡Tenemos hambre!

Jovencito, esto es el Sotto Voce, así que, por favor, baje la voz.

Sí, bajaré la voz. ¡Tenemos hambre!

(RÍE)

Sí. Ahora vamos a comer.

Hola, Piper. Ya te llamaré.

¿Qué te parece mi traje de bolos? Brilla en la oscuridad.

Oye, que seas amigo de mi hermano no significa que tengamos que hablar.

Vale. Dile a Henry que he llegado.

Henry se ha ido. No puede haberse ido.

Tenemos planes. Pues él tenía mejores planes.

¿Con quién? No sé, con una chica.

La ha llevado a cenar al Sotto Voce.

Al Sotto Voce... Sí.

Está bien. Bueno... Entonces me iré a casa.

Para, para, para. ¿Qué?

Tenías planes con Henry y te ha dejado plantado

y vas y dices: "Está bien, bueno, entonces me iré a casa".

¿Qué quieres que haga? No lo sé. ¿Pórtate como un hombre?

Pero... Yo, en tu lugar,

cogería mi bici ahora mismo y me iría al Sotto Voce.

Entraría allí y le diría a Henry que es un grosero

y le estamparía en toda su cara su plato de comida.

Sí...

Eso le serviría de escarmiento. Ya lo creo que sí.

Y ahora largo, que me estás poniendo enferma.

Debería ser asesora personal.

-Y lasaña para la jovencita. -Oh, vaya, qué bien huele.

(ESNIFA) ¡Sí! Vaya si huele.

Y... ¿estás seguro de que quieres el filete crudo?

Sí, tío. Ponlo ahí ya. Gracias.

Llévate esto. Vale... Que aproveche.

Oh, sí. ¡Huele esto!

(Música)

Eh, Henry, ¿te acuerdas de este menda?

Adiós, Jasper.

"Yo, en tu lugar, le diría a Henry que es un grosero

y le estamparía en toda su cara su plato de comida".

¿En qué estás pensando? En tu hermana.

¿Qué? Te voy a dar un escarmiento.

(SE ESFUERZA)

¿Estás intentando bajarle la cabeza? Sí, ¿qué haces, tío?

(Música)

Me has dado un filetazo. ¿Quieres otro?

¡Henry! Tío, estás muy raro.

Adiós, Jasper. ¡Adiós!

Hace calor aquí.

(Música)

Vaya... Mira la barba de Henry.

Lo sabía...

Son los efectos de la máquina. Henry está cambiando.

Y, si no hacemos algo pronto, en unos cuantos días

se habrá transformado en una bestia humana.

¿Por qué no podemos tener problemas normales?

Ve a por Henry. Invéntate algo para llevártelo.

(RÍE)

Vamos. ¿Qué pasa? Me da pena.

A Henry le gusta mucho Chloe y ella está mosqueada con él.

¿Por qué? Porque siempre le da plantón

debido a que siempre está trabajando para ti.

Vale. Está bien.

Sé un modo de sacar a Henry de aquí

sin que Chloe piense que es su culpa.

¿Qué vas a hacer?

(Música)

Espera aquí.

Me llevó estos caramelos.

Hola...

¡Ay! -¡Oh!

Fuego. Deprisa, que todo el mundo salga del restaurante.

Capitán Man. ¡Guau!

-Señor, está en el Sotto Voce. Por favor, baje la voz.

Lo siento, lo siento.

(SUSURRA) Fuego. Por favor, no griten y salgan del restaurante.

Fuego. Por favor, no griten y salgan del restaurante.

Fuego. Por favor, no griten y salgan del restaurante.

El fuego no me asusta. Pues a mí sí me asusta el fuego.

Gracias por venir. No hay caramelos. Se nos han acabado.

Vuelvan otra vez.

No, tío. Tendrás que atizarme más fuerte que eso.

Vamos, chico, cáete. Intento ayudarte.

¡Ja! Lo siento. Tres blasercitos de nada no pueden conmigo.

Oh... Eso sí.

Oh... ¡Panini!

(GRUÑE)

Soltadme.

¿Podemos darnos prisa y acabar con esto?

Está listo. Coge la carne. Tírasela.

(GRUÑE)

Vamos, tírasela.

¿Y ahora qué?

Lo que esa máquina hizo con Henry, esta otra lo hará al contrario.

Date prisa. Es lo que hago.

(GRITA)

Oye, ponte ahí.

(Pitido)

Abre.

¿Qué ha pasado? Me siento tan distinta...

Tengo que hacer un pequeño ajuste...

Hola.

¿Para qué me has pedido que venga? Porque...

Me sentía mal por cómo fue la cena en el Sotto Voce.

Ah, ¿por qué te sientes mal? ¿Por que te portaste como un animal?

¿Y cuando se declaró el incendio en el restaurante me dejaste tirada?

¿Quieres, por favor, entrar y que te lo explique?

Vale. Te ayudo. No necesito tu ayuda.

Con cuidado, por aquí. Sí, me apaño.

Siéntate por aquí, ¿vale? Se dónde sentarme.

Bien.

Vale, cuéntame.

Yo...

La razón de estar raro en el restaurante...

¿Sí? Verás...

Tuve una reacción rara... a un medicamento.

Unas pastillas... que tomo para...

los pies.

¿Por qué tomas pastillas para los pies?

Porque... tengo... el síndrome... del hongo... fetal.

El SHF. ¿SHF?

Y eso existe, claro. Sí..., pero no lo busques.

Vale... ¿Y ahora? Oh, ahora estoy bien.

Porque fui a ver... al doctor... Swatsberg.

¿Ves? Tócame la cara. No hay pelo.

Y mira... suave. Mejor.

(RÍEN)

Oye, siento haber estropeado nuestra cena.

Y, bueno, para compensarte...

(Música)

¿Quieres cenar conmigo?

Sí, vale.

¡Soy yo!

¡Jasper! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Adivina dónde he estado!

En el supermercado. Adivina qué he comprado...

Este filete. Escucha, siento mucho haberte...

¡Oh, te ha dado un filetazo!