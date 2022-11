Hagamos un robo

(Música)

Eh, chicos. Traigo las bombillas.

(TODOS) ¡Sorpresa!

¿Y eso por qué? No es mi cumpleaños.

Lo sabemos.

Pon la cabeza.

Tú, amiguito, vas a salir en televisión.

Voy a por la camiseta. ¿Camiseta?

Espera, ¿qué me estás poniendo en la cara?

Maquillaje. ¿Por qué?

Vas a salir en "Girar y ganar". ¿El concurso?

Sí.

¿Cuál debe ponerse? ¿La Gooch uno o la Gooch dos?

¡Ninguna!

Oh, vamos. ¡Gooch es el color de moda!

Se pondrá una camisa.

Vale, ¿puede alguien decirme por qué hacemos esto?

Lo haremos a dúo. ¿Alternándonos?

Claro, empieza.

¿Recuerdas los robos que ha habido por toda la ciudad?

¿Y que la Policía no tiene ni idea

de cómo entran y salen de las casas sin ser vistos?

Pues Charlotte ha averiguado que en todas las casas donde robaron

alguien de la casa había participado en "Girar y ganar", y había ganado.

Y que lo que los ladrones se llevaron

fueron los premios de los ganadores.

¿Sabéis que el suelo está lleno de cristales rotos?

¿Qué tal esta? Me gusta.

Quítate esa tan fea. ¿Por qué debo cambiarme de ropa?

Porque vas a salir en la tele, chaval.

(RÍE) ¿No quieres salir "guapo"?

Ya estaba "guapo" cuando entré aquí.

(RÍE) (TODOS) Eh...

Tíos, no me creo que vaya a salir en "Girar y ganar".

Eh, ¿y si Henry no gana?

Tiene que ganar. ¿Por qué?

Porque te llevarás los premios.

Y nosotros esperaremos en tu casa para ver quién la roba.

Alto, un segundo. ¿Qué?

Tú eres más lista que yo, ¿por qué no vas tú al concurso?

No quiero que robe en mi casa.

(Móvil)

¿Qué pasa? Hola, Henry. ¿Puedes venir a casa?

¿Por qué?

Porque Jasper está aquí pero tú no estás.

Y a Piper no le cae bien,

tu madre está en el rodeo hasta el domingo,

y yo no sé de qué hablar con este chico.

Eh...

¿Quiere hablar por teléfono en privado?

¿Puedes esperar en el porche?

Oye, no llegaré a casa hasta esta noche.

¡Uf! ¿Hoy trabajas hasta tarde?

No, es que voy a salir en "Girar y ganar".

¿El concurso? Sí.

¡Piper! Tu hermano va a salir en "Girar y ganar".

-¿Podemos ir? -¿Podemos ir?

(Llama a la puerta)

¿Puedo ir yo?

¿Puede ir mi padre a verme con mi hermana?

Supongo, pero que vaya pronto para conseguir entradas.

Sí, pero llegad pronto.

¡Sí! Nos vamos a "Girar y ganar".

¡Bien! Voy a llevarme mi bastón de selfies.

(Llama a la puerta)

¿Puedo ir yo?

Vamos por detrás.

¡Está bien, cogeré la bici de Piper y nos vemos allí!

¡Guau, qué bici más chula! (RÍE)

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Hola a todos, soy Rick Richards.

(Aplausos)

Pero eso ya lo sabéis.

(Risas)

Muy bien, gracias por venir.

Empezaremos el programa en unos instantes.

Pero primero quiero presentaros a los dos jóvenes

que siempre trabajan conmigo aquí en "Girar y ganar".

Mis dos hijos, Derek y Maddy. ¡Un fuerte aplauso!

(Aplausos)

Y recuerda, tienes que ganar, Henry. Lo intentaré.

Y ten los ojos abiertos por si ves algo sospechoso.

Vale. Sí, concéntrate.

No permitas que nada te distraiga de...

Bonito pelo.

Será mejor... que interrogue a esas chicas.

¿Por qué? Porque es mi trabajo.

No, créeme. (RÍE)

Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien.

Pasa.

Alto. Lo siento, aquí no se pueden usar cámaras

ni bastones para cámaras.

Dame tu móvil y el bastón.

-Intenta quitármelo. -¡Dame eso!

¡Suéltalo! ¡No lo toques!

-¡Papá, dale! ¡Es mi móvil! -Te lo devolveré después.

¡Suéltalo de una vez!

(GRITA) ¡Mi nariz!

(SE QUEJA) Mi nariz, mi nariz, ¡mi nariz!

¿Está muy inflamada?

Parece una gran albóndiga morada.

Estoy hablando con el doctor.

Bueno, parece una gran albóndiga morada.

¡Ja!

-¿Es su hijo? -Oh, no.

No, no, no, no. (RÍE)

Por favor...

¿Es tu hermano?

Por favor...

(Música)

(Aplausos)

Vale, la puntuación está muy igualada.

Quien acierte la siguiente pregunta pasará a la ronda final

y podrá girar la ruleta.

Y con un poco de suerte ganará los cinco espectaculares premios

que veis girando en esa rueda.

(Música y aplausos)

Hola.

Eh... debe de molar que tu padre sea el presentador

de un concurso tan guay. (IRÓNICO) Sí, es superguay.

Nos encanta tener que estar aquí trabajando

mientras nuestros amigos se divierten.

Oh.

Bueno, vale.

¿Para qué sirven esos botones? ¿Hacen girar la rueda?

Espero que este botón te haga largarte de aquí.

(Pitidos)

¡Borde!

(Pitidos)

(RICK) "¿Listos, chicos? Pregunta por 1000 puntos".

¿Qué tienen en común estos tres famosos?

Jimmy Fallon, Jack Black y Taylor Swift.

¡Henry!

Ninguno ha ganado medallas olímpicas.

¡Correcto!

(Aplausos)

Henry Hart pasa a nuestra ronda final.

¡Sí! ¡Bien!

Muy bien, en unos momentos volveremos a ver

si Henry es capaz de girar y ganar estos fabulosos premios.

Mostradlos, chicas.

Una guitarra eléctrica.

(RICK) "Y un 'harpoburón' submarino".

-Espera que mire la pantalla grande. -Muy bien.

(RICK) "Una máquina de karaoke".

Ahora.

(RICK) Un monopatín con motor.

Y una magnífica yogurtera.

No os vayáis a ninguna parte, porque volveremos.

(Aplausos)

Muy bien, Jabber. Jasper.

Tu nariz está destrozada, tendremos que colocártela.

¡Uf! ¿Colocársela le va a doler?

-Oh, sí. -¡Ja!

Lo siento, tío.

-¡Aquí estoy! -Oh, bien.

Jasper, este es Gary. Él te colocará la nariz.

Yo pensaba que iba a hacerlo usted.

No, no, no.

Verás, este hospital, el Saint Bernard,

es un hospital universitario. Y eso significa...

Que trabajamos con estudiantes de Medicina, como Gary.

¡Porras! ¡Tengo una mancha de sopa en la bata!

¿Ese me va a colocar la nariz? Lo va a intentar.

Eh, doctor. ¿Quiere hacerse un selfie conmigo?

Sí, claro. Pero espera un momento.

Gary, quiero que agarres su nariz

e intentes meter el hueso etmoides justo en el septo nasal.

¿Eh?

No te lo voy a repetir dos veces, ¡hazlo!

Claro.

(GRITA)

¡Pare, pare, pare!

No pares, Gary.

(GRITA)

(Música y aplausos)

Muy bien, ahora veremos si Henry es capaz de identificar diez razas...

¿Henry?

(RICK) "¿Henry?". ¿Qué le pasa a Henry?

¿Está babeando?

Fuera pantalla.

(RICK) Henry...

Eh... ¿Estás bien?

Sí, perdona, Rick.

No pasa nada. Sí.

Para ganar esos cinco premios de la rueda

tendrás que identificar diez razas de perros

en menos de 30 segundos.

¡Vamos, chico! Tú puedes, Henry.

Estoy. ¡Adelante con el tiempo!

Los 30 empiezan...

¡Ya! Pastor alemán.

¡Sí!

Cocker spaniel.

Sabueso noruego.

(Timbre error)

Eh... gran danés.

(Vítores)

Goldendoodle micro mini.

Maltés.

(Timbre error)

¡No, es un bichón! "Schnauzer".

(Vítores)

Bulldog mexicano.

(Timbre error)

Un russell terrier.

¡Vamos, cuatro más! Me estás clavando las uñas.

Lo siento. Estoy bien.

"Dálmata sin manchas".

(Vítores)

(TITUBEA) Dogo del Tíbet.

(Timbre error)

Eh... rottweiler.

¡Cuatro segundos, uno para ganar!

¡Solo un perro más!

Eh...

¡Shih tzu!

(Sirena)

(RÍE) ¡Sí!

(RICK) "¡Ha ganado los cinco premios de nuestra rueda!".

(Aplausos)

(RÍEN)

(Música y aplausos)

¡Sí! Ha estado fenomenal.

¿Qué tal, guapas? Por favor.

Es mi trabajo.

¡Sí!

(MEGAFONÍA) "Volveremos después de unos consejos publicitarios".

(RÍE)

(Música y aplausos)

(Música)

¿Qué? ¿No me visteis ganar el concurso?

No, Piper se peleó con uno de los acomodadores

y le rompió la nariz a Jasper con su bastón de selfis.

¿Dónde pongo la yogurtera? Allí.

(SE QUEJA)

¡Chis!

Tendremos que quedarnos aquí un rato.

Llamé a los padres de Jasper pero no pueden venir al hospital.

¿Por qué no? Han pedido una pizza.

Van a esperar a que la lleven.

Entiendo.

Piper y yo nos quedaremos con Jasper hasta que le den el alta.

Vale, luego nos vemos. Nos vemos.

Mi padre va a quedarse esta noche en el hospital con Jasper.

¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No, Piper le ha roto la nariz

con un bastón de selfis.

¡Oh, no! ¿Piper tiene un bastón de selfis?

Sí, ¿y qué?

Bueno... (TOCA GUITARRA)

¿Dónde está tu madre?

Está de rodeo hasta el domingo. Ah.

(TOCA GUITARRA)

Has dicho "rodeo" y he tocado una escalita con aire country.

(TOCA GUITARRA)

¿Cuál es el plan entonces?

Vamos a quedarnos aquí toda... la noche.

(TOCA GUITARRA)

Y esperaremos a que los ladrones intenten entrar.

(TOCA GUITARRA)

Y si el ladrón consigue entrar, le saltamos encima y...

¡Para ya!

(TOCA MÚSICA TRISTE)

(GRITA)

Está bien, Gary. Déjalo, para.

-Casi lo tenía. -Nada de "casis".

Cuando eres médico de verdad no tienes cuatro oportunidades

de colocar una nariz.

Muchas gracias, chaval. (GRITA)

¿Puede ponérmela usted bien, por favor?

No.

(Megafonía de fondo)

Esta es otra estudiante de Medicina, se llama Punishia.

(HABLA EN SU IDIOMA)

Ni habla ni entiende nuestro idioma.

¿Y ella va a colocarme la nariz?

-Lo intentará. -¿Eh?

Oh...

(Música)

¡Eh, eh! Una furgoneta ha parado delante de casa.

¿Una furgoneta? Los delincuentes las adoran.

Tienen que ser los ladrones.

(Móvil vibrando)

¿Qué móvil suena? El mío.

Alguien quiere videochatear conmigo.

Da mala suerte no aceptar un videochat.

Henry Hart.

Eh...

Los premios que has ganado hoy...

¿Eh?

Sácalos a la calle y mételos en la furgoneta blanca.

Ah...

Eh, ¿adónde llevas eso?

Henry, ¿qué...?

Ha pasado de largo. Y creo que babeaba de nuevo.

Colócale la nariz.

(HABLA EN SU IDIOMA)

(HABLA DESPACIO) Colócale la nariz.

A ver, espera... Así.

"Iskan akma ruk".

(GRITA)

¿Por qué has hecho...?

Oh, he dicho: "golpéale la nariz".

¿Cómo se dice "colocar"?

¿Puede, por favor, trae a otro estudiante

que por lo menos hable el idioma? Oye, eso es discriminación.

(HABLA EN SU IDIOMA)

¡Sí!

(Música)

Henry.

Eh, ¿por qué estás llevando tus premios a esa furgoneta?

¡Vamos, responde!

(GRITA)

¿Por qué está Henry tan raro? No lo sé.

Pero todo empezó cuando recibió el videochat, tal vez...

¡Hipnosis! ¿Hipnosis?

Llama al chico y sácalo de la hipnosis.

De acuerdo.

-Tendremos yogur caliente. -Yogur calentito.

Por eso la Policía nunca ha podido pillar al ladrón.

Porque no hay ningún ladrón.

Alguien ha averiguado el modo de que la gente se robe a sí misma.

¿Qué pasa?

¿Eh? ¿Y mis premios, dónde están?

Te los llevaste y los metiste en una furgoneta.

¿Eh?

Te lo explicaremos luego.

Hay que seguir a esa furgoneta y recuperar los premios.

Y pillar a los que han hecho que te robes a ti mismo.

Sí, pero antes...

(GRITA)

(SE QUEJA)

No.

No, te vendemos cuatro de los premios.

(DEREK) No, solo cuatro.

Porque nos vamos a quedar con la yogurtera.

Sí, lo siento.

Bien, ya vienen para acá con el dinero.

-Muy bien, guay. -Eso me gusta.

¡Eh!

¡Quitad vuestras manos de esa yogurtera!

-¡Capitán Man y Kid Danger! -¿Y vosotros qué queréis?

Queremos que dejéis de hipnotizar a inocentes concursantes

para robarles sus premios.

¡Sí, eso es lo que queremos!

Me dais mucha pena, chicos. Sois despreciables.

Usted no sabe nada de nosotros.

No sabe lo que es tener que trabajar todos los días del año aquí.

Ver cómo todos se llevan esos premios.

¿Y os parece bonito hipnotizar a inocentes concursantes...

...y obligarlos a devolver sus premios...

...para que vosotros saquéis pasta vendiéndolos?

-Nos ha ido de perlas. -Sí, no es un problema.

Vale, pues ahora os toca a vosotros girar y...

...y perder.

Yo iba a decir eso. Sí, seguro.

De modo que queréis jugar.

Chicas, mostrad a los concursantes lo que han ganado.

Esas chicas quieren pelea.

Se me ocurren peores cosas.

No se pega a las chicas. Cierto.

(GRITOS DE GUERRA)

¿Y qué hacemos?

Pues nada, intenta que no te hagan daño.

¿Y cómo hago eso? ¡Quita!

Vaya, lo siento.

¡Ay, ya vale!

(RÍE)

(GRITA) Estoy bien, pero oye, guapa...

(GRITA)

¡Uh!

¡Pero tía!

Vale, vale, oye... ¡Ay!

¡Más fuerte!

(GRITA)

¡Capitán Man! ¿Qué?

¡Estas chicas son tíos!

¿Eh?

¡Oh!

¡Si son tíos!

-¿Tú sabías que eran tíos? -No tenía ni idea.

¿Y ahora qué?

Ahora podemos zurrarles de lo lindo y sin compasión.

¡Pues adelante!

¡Hala!

¡"Yeah"!

Y pensar que iba pediros salir a las tres al mismo tiempo.

Supongo que llamará a la Policía para que nos detenga.

Eh... así es.

Es el 91... Me sé el número.

(Música guitarra)

(TODOS) ¡Hola!

-¡Vaya! -¿Qué es todo esto?

Los premios que gané en el concurso.

¡Uh! ¿Qué es esta cosa? Es para cazar tiburones.

Lo llaman "harpoburón".

Oh, eh... papá.

Este es mi jefe de Trastos y Demás. ¡Ah!

Ray Manchester. Sí, encantado de conocerlo.

Sí, igualmente.

Tiene usted una mujer muy guapa. Una casa, una casa...

Gracias.

¿Cómo funciona este "harpoburón"? Ten cuidado con eso.

(SE BURLA) "Ten cuidado con eso".

¿Qué tal tu nariz? Rota, pero se curará.

¿Y quedará mejor o peor?

Igual. Lo siento, tío.

Escuchadme todos.

¿A quién le apetece algo muy rico?

Sí, ya lo creo. A mí, por supuesto.

Estupendo, porque tenemos...

¡Yogur caliente! ¡Yogur caliente!

¡Mola! ¡Genial!

Vaya, ¿has ganado una yogurtera caliente?

Sí, papá.

Hum... buenísimo.

Bueno, he tenido un día horrible, pero esto compensa todo el...

Lo siento, tío.