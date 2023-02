La habitación secreta

Subtitulado por Accesibilidad TVE

(NIÑOS) Rien.

Buena chica.

Eso es.

Y salta.

-¡Ooooh! Precioso salto.

Por eso los niños no deben jugar con lanzallamas.

Es peligroso.

¡Eh...eh... ¿qué es esto? Hola, tíos.

¡Estáis vivos!.

¡Schwoz! ¿Quienes son todos estos friki?

-Es mi familia.

Ese niño tiene barba. Sí, es tan mono.

La barba de leche aún no se le ha caído.

Pero le he dicho que cuando lo haga, el hada barbuda vendrá y...

-No quiero saber nada más, Schwoz. Gracias.

Oye, por mucho que me guste tener a tu familia aquí,

no la aguanto, así que... todo el mundo fuera.

-Pero te pregunté si podían estar con nosotros una semana

y dijiste: "Sí, claro, lo que sea, Schwoz"

¿Por qué dijiste eso? No lo hice.

-Si lo hiciste. - ¿Cuándo?

-Te lo pregunté hace tres meses

porque a tan largo plazo no puedes pensar y dices que sí a todo.

-Pero eso no es verdad.

Eh,... ¿nos subes el sueldo a todos dentro de tres meses?

¿Qué? Sí...Eso es como dentro de un millón de años.

Gracias. Sí.

Oye, comámonos unos churros.

-¡Vale! Los churros lo arreglan todo.

- Zed. Deja de tirarte de la barba de leche.

Ya se caerá de manera natural.

-Es lo que necesito. Un churro.

Dos churros. Gracias.

Por favor.

(MAQUINA) No... hay... churros.

-¿Qué has dicho? (MAQUINA) ¿Estás sordo?

Que no hay churros.

Eh... Eh...¿Qué?

¿Por qué no hay churros en la máquina?

Oh, los niños de Larry los han agotado.

¿Qué?

¡Oh, venga ya!

Acabamos...acabamos de salvar la ciudad del Niño Pirómano.

¡Del Niño Pirómano!

¿Y no podemos comer churros?

¿Ni siquiera un churro?

(Risas)

No, no, no... No, no, no. Nada de tacos.

Está bien. Está bien.

¡Tú! ... Aaaaaahhh. Shhh...Vamos,respira. Respira.

Sí. Lo sé. Lo sé. Lo sé, lo sé. Cuenta hasta 10, ¿vale?

Me ha hecho daño en el culo.

Lo sé. Lo sé. Tranqui. Tranqui... Eh, eh, eh, eh, eh, eh.

Ven conmigo.

¿Adónde?

Tú sígueme el rollo. De acuerdo.

Eeeeh...Bueno...

Kid Danger y yo tenemos que ir al cuarto de baño juntos.

No. Sí. Así que no vengáis a buscarnos

hasta que haya pasado muuucho tiempo.

Tío, no pienso ir al baño... ¿Vale?¡Ciao!

Esto está muy oscuro.

Bienvenido a la Mannex.

¡Vaya!.

¿Qué es la Mannex?

Una habitación secreta

donde me refugio cuando el mundo me molesta.

Ya sabes, Jasper, Charlotte, Schwoz y hasta el día de hoy,... tú.

Lógico.

Bueno... ¿qué te parece?

Me encanta este sitio y no quiero salir de aquí.

Todo aquí es secreto, tío.

Sillas secretas, alitas secretas, salsa secreta.

Nadie sabe que está aquí.

Oh, estáis aquí. Nooo.

Guau, ¿qué es esta habitación?

Jasper, ¿qué haces aquí?

A Zed se le ha caído la barba de leche.

¿Queréis tocarla? ¡No quiero tocarla! Es asquerosa.

Jasper, Schwoz dice que Zed tiene que poner la barba

debajo de la almohada o el hada barbuda no vendrá.

Se la enseñaba a Ray y a Henry. Mmm

¿Qué esta habitación?

Largaos de aquí y dejad de hacer preguntas.

-Yo tengo una pregunta. -Aaaaahhh

¿Es en serio?

¿Puede usar tu cepillo de dientes mi primo Larry?

- ¡No!

- Ya es tarde.

Ehhhh, ¿qué esta habitación?

-Es mi habitación secreta.

Yo quiero una habitación secreta. Y yo.

Con alitas. Sí.

Y una silla. ¡Sí!

Y un poster de pilotos con mi foto pegada encima de uno de ellos.

Mmmm Pues haceos vosotros una.

Esta habitación... es solo para justicieros.

Ah... ¿Tú... no crees que ayudamos a hacer cumplir la ley?

Pues claro que ayudáis. ¿Vale?

Pero nosotros somos los que paramos al Niño Pirómano.

Exacto.

Así que, a no ser que un niño de doce años

os haya chamuscado con un lanzallamas... Largo.

Yo no me voy. Venga, andando. Fuera de aquí.

Y cierra la puerta por fuera. Vamos, largo de aquí.

Fuera. Venga. Largo de aquí. Y no volváis nunca por aquí.

Algunas personas no conocen su lugar.

Eh, eh, eh. No es justo.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

¡Dilo! ¡Arriba tubo!

¿Eh? ¿Mi bota!

Lo hago yo, lo hago yo, soy el mejor.

El mandamás del castillo.

Papá, ayúdame con este equipo de karaoke.

Te estoy ayudando, probándolo.

Lo hago yo, lo hago yo, soy el mejor.

El mandamás del castillo.

Mejor me ayudas a cagar con él.

Ya voy yo.

Oh, Piper, ¿qué has hecho? Nooooo.

Gracias por tu ayuda. De nada.

No era un "gracias" de verdad.

Era de mentira.

Se llama sarcasmo.

¿En qué puedo ayudarles, agentes?

- Su hija Piper está en un buen lío.

Eh, alto,alto,alto,alto. Lo siento, agentes.

Tengo que llevar este equipo de karaoke al trabajo.

Y si oigo lo que van a decir tendré que implicarme.

Así que, disculpen... disculpa, papá. Disculpa.

Gracias. Yo...ah... disculpen... me piro.

¿Qué ha hecho?

¿Cruzar a lo loco?...

¿Tirar basura? ¿Robarle el poni a una niña rica?

-Me ha atropellado con su coche.

-Uuuhhh, eso es nuevo.

-Estaba situada ... en medio... de la calzada.

- Estaba haciendo el reto Waikiki. (Rie)

-Perdonen, ¿pueden decirme que es el reto Waikiki?

- Tu compañero te graba un video bailando danza hawaiana

dando vueltas al coche.

- Llevaba la mitad del baile

cuando su hija me embistió.

- Ya le he dicho que lo siento.

- Y nosotras.

Supone un montón de papeleo.

Y además tenemos que hacer la sopa. - Sí

- ¿Por culpa de Piper?

- No, no, no, no, no.

Es que cada semana, una patrulla hace sopa para todos los compis.

-Y mañana nos toca.

Estaremos toda la noche liadas.

- Sí.

En fin.

La hemos traído aquí para que le de un abrazo

antes de llevárnosla a la cárcel.

- Muchas gracias. Anda ven.

Te irá genial en la cárcel.

- Esperad.

¿Y si yo... hago esa sopa?

- ¿Qué estás diciendo, pequeña?

- Necesitáis la sopa.

Y yo no ir a chirona.

- Para, para, para, ...

¿intentas sobornarnos con la sopa?

-¿Qué? No. Es... estaba...

- Porque sí... aceptamos. - Sí.

-A ver, si eres la mitad de buena haciendo sopa

que atropellando polis, yo quiero probar esa sopa.

Quiero probarla.

- Pues genial. ¿Qué clase de sopa queréis?

-Da igual.

Mientras la sopa esté hirviendo

y la perola donde la hagas esté a rebosar, da igual.

-Ooooh, lo estará. - Genial.

Deja que te quite las esposas.

-Oh, me las quité viniendo en el coche patrulla.

- (ríe)... La chica es buena.

- ¡Vaya! - Sí

- ¡Vaya! - Sí

- ¡Vaya! -Sí.

Henry...¿puedes ayudarme?

Winnie ha pisado una misteriosa llave que creemos conduce a un teso...

Eh...no, no, no, no.

Tengo que llevar este equipo de karaoke

a una habitación secreta, ¿vale, Larry?

Ya, pero creemos que la llave abre un cofre mágico lleno de tesoros.

Si te escucho acabaré implicándome y no quiero hacerlo.

Pero,podría ser una gran aventura.

La la la la la la. ¡Desaparezcooooo!

Bronceado, y pelo fetéééén,

a Buenavista protejo y a la... humanidad;

Sobre todo a mamás.

¡Eh! ¡Tío!

¿Para qué me has hecho ir a casa a por el equipo de karaoke de mi padre

si ya tenías uno aquí? Gran pregunta.

Bueno, apaga tu equipo que quiero seguir cantando.

Está apagado.

¿Y de dónde viene esa música?

¿La familia de Schwoz?

Noooo. No son ellos, seguro.

Han encontrado una llave mágica o no ...

No, no, no, no me lo cuentes. No quiero implicarme.

Muy listo. Vamos.

Sigamos el ruido.

Creo que podré ir a tu fiesta.

Pero puede que esté en la cárcel.

Depende de si hago suficiente sopa para sobornar a la poli.

-Piper,

No puedes usar todas las latas que tenemos para tu soborno.

-¿Puedo llamarte luego?

Sí, es él.

La poli dijo... que tenía que estar llena a rebosar.

¿Te parece a ti que está llena a rebosar?

- Está muy cerca.

-¿Quieres que vaya a la cárcel?

Oye, a veces creo que tú

quieres que

vaya a la cárcel.

- No quiero que vayas a la cárcel.

-Entonces pásame esa lata.

- Piper,

no puedes echar esto ahí.

Es zarigüeya con nata.

-Se puede echar cualquier cosa en la sopa.

Solo tiene que estar líquido.

¿Lo ves? Está bien.

Las chicas aman a Schwoz.

- Claro que no.

- Eeeh. Eeeeh

¿Qué pasa? Yo paso.

Y yo también paso.

Aaah ¿se puede saber qué estáis haciendo

en nuestra habitación secreta?

-¿Por qué tenéis una habitación secreta?

Porque es lo que nos dijisteis que hiciéramos

cuando nos echasteis de la vuestra. ¿Recuerdas?

"Haceos vosotros una.

Esta habitación es solo para justicieros"

- Tío, yo no hablo de esa manera.

Sí lo haces. Lo haces. Sí lo haces. Lo haces.

¡Eh! ¿Eso ... eso es un churro tamaño fiesta?

¡Dios mío!

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Sí, esto es un churro tamaño fiesta

y vosotros

no lo vais a probar.

Sí, esta habitación es para "no justicieros" solamente.

Oooooohhh

Ohhh Vale. Muy bien.

Sí, sí, así que, ya os estáis largando de aquí.

Largo , justicieros.

Vosotros tenéis vuestra habitación secreta y nosotros la nuestra.

¿Qué? Lleva mis colores, tío.

Escuchad,

hagamos un trato.

¿Qué clase de trato?

Os podéis

quedar esta habitación

para vosotros solos... Me encanta.

Escucho. Ni hablar.

No... no he terminado. No he terminado.

Y Ray y yo, nos quedamos con la nuestra

para nosotros solos.

Me sigue encantando Sigo escuchando.

Pero, pero, pero...

Ray y yo nos llevamos el churro tamaño fiesta.

Sí. Sí. Nos ...nos quedamos con el churro.

Hecho. Hecho

Sí. Sí. Sí, bien negociado.

Nos lo llevamos a nuestra habitación secreta.

Sí.

Sí, os podéis llevar el churro... - Sí.

...pero pasando por encima de mi cadáver.

¿Qué?

¡No! No.

Pero , ¿por qué estas haciendo eso? No, para, para.

Nooo.

Eh, vale ya, vale ya. Ya vale. Cálmate, Schwoz.

Nooooooo. (Llora)

Que os aproveche el churro. (escupe)

Uuh Oh

Muy bien.

Muy bien.

Ahora voy a volar la Cuevaman.

¿Qué hago, lo sigo o...?

Será mejor que todos lo sigamos.

NIÑOS (gritando riendo)

Ray, la llave mágica abría un cofre lleno de monedas de oro y ...

- Sí, sí, no me quiero implicar.

-Queremos compartir el tesoro con todos.

- ¿Qué te he dicho, Larry? ¿Eh? ¿Qué te he dicho?

Ray...

¿qué es eso?

- El botón de autodestrucción de la Cuevaman.

En caso de emergencia extrema o si tengo que demostrar algo,

presiono esto y empieza la cuenta atrás.

Y cuando ese reloj se pone a cero la Cuevaman hace, ¡Buuum!

NIÑOS (Oooh)

Ray, no vueles la Cuevaman.

No tendré que hacerlo. Darán marcha atras.

Así es como negocian los grandes. Confía en mí.

No confío en ti.

Pues será mejor que confíes o volaré la Cuevaman en pedazos.

Vale. Confío en ti. ¿Ves como funciona?.

Ray, no. No vueles la Cuevaman.

¡Quédate con nuestra habitación! Sí.

No, ni hablar.

Schwoz, por favor. Mejor eso que volar por los aires.

Puedes quedarte con la habitación, nosotros....

Eh, escuchadme.

Soy un niño grande, impulsivo, superficial e inmaduro...

Así que disculpaos con los dos

y hacednos un churro tamaño fiesta

o haré volar esto por los aires.

Yo mismo apretaré este botón antes que disculparme contigo.

Vale, entonces...

la volaré yo si no dejamos de pelearnos.

Somos amigos.

Si no podemos llevarnos bien, no merecemos tener una Cuevaman.

Pues yooo creo que nadie debe volar la Cuevaman nunca,

por ninguna razón.

Y todos deberíamos apartar las manos del botón. ¿Vale?

Pues yoooo me siento excluido.

Ah, vale, pues venga.

¿Quieres apretarlo? Venga, atrévete.

Quitad las manos de ahí. Quitad las manos.

(MAQUINA) Auto destrucción de la Cuevaman, activada.

¿Quién ha apretado el botón?

Yo no he sido. Yo no he sido.

Creo que has sido tú.

No pensaba apretarlo. Solo era un farol.

- Tú no ibas de farol. Yo sí iba de farol.

- Todo esto es culpa tuya. Esto es culpa tuya.

-¿Cómo que mía?

Eeeehhh. ¿Este lugar se va a autodestruir?

-Ehhhh, sí.

¿Y no puedes impedirlo?

Ehhhh, no.

¡Oh, Dios mío!

(GRITOS) ¡Vamos, hay que salir de aquí!

¡Vámonos de aquí!

¡Deprisa, vamos al ascensor!

Vamos, vamos.

-Date prisa con esa sopa.

¿O es que quieres ir a la cárcel?

-Ya vamos...

- Oh, no, no, no, no, no.

La tiene que llevar ella sola.

- Y no derramar ni una gota.

- ¿En serio?

¿Ni una sola gota? -No.

Es la ley.

-Eso no me suena muy a ley.

- Pues... lo es.

- Ahhh.

-¡Callate!

- No, no, no, no.

(TODOS) (Gritan)

-Vamos, vamos.

- Venga, venga, venga.

-Vamos, salid, salid, deprisa.

No...No...

Un momento. ¿Qué?

Me he dejado el equipo de karaoke abajo.

¿Habrá tiempo para...

¡Nuestra sopa!

-No la derrames.

- Cuidado, Piper.

- Noticias estremecedoras. Algo ...está pasando.

- Que cunda el pánico.

- Por todos los santos, se me van a descolgar las carnes.

- No quiero ir a la cárcel.

- ¿Somos los causantes del temblor?

- No.

- ¡Ricas gominolas!

(TODOS) Oooh

Aaaah

- Aguantad, hermanas mías.

Si no conseguimos miel, las moscas nos comerán.

No puedo creerlo.

Hemos destruido la Cuevaman.

Sí.

- Lo hemos hecho.

Maldito loco.

La has destruido.

Yo te maldigo.

Os maldigo a vosotros.

Es increíble que no la derramaras después del inoportuno terremoto.

- Está claro que no quieres ir a la cárcel.

-(ríe) Desde luego que no. - Así es.

- Firmemos los papeles y tomemos posesión de la sopa.

-Si cocinas igual que mantienes el equilibrio,

toda la comisaría se chupará los dedos.

(TODOS) ríen.

Tal vez no esté tan mal como pensamos.

O tal vez sea peor.

Tose.

Tiene razón.

Está peor que otras veces.

- Lo sé.

¿Qué otras?

Oh, la hemos volado más veces.

Schwoz ha construido... ¿cuántas?

¿Diez? -Sí.

Perdona un momento. ¿Qué?

No construí una sola Cuevaman.

Ray es muy irresponsable. - Es cierto.

-Así que, construí una Cuevaman y nueve de repuesto,

una debajo de la otra.

-A ver, empezamos con diez Cuevaman,

hemos volado cinco hasta ahora, lo cual...

Eh,eh.

¿Cómo que habéis volado cinco Cuevaman hasta ahora?

¿Hm? Bueno, la primera fue un accidente. ¿Vale?

Aaaah. La segunda fue una broma que salió de pena.

Eh....La tercera nos invadió la tribu Topo.

- Agh, odio a la tribu topo -Ya te digo. Son lo peor.

¿La tribu Topo es de verdad? Sí, y es imposible librarse de ella.

Ehhhh. Oh, la cuarta... (ríe) Vi una araña, ¿vale?

RAY Fui a coger un papel, volví y no la encontré por más que busqué,

así que, obviamente...

-(Gesto explosión)

- Aaaahhh, y la quinta voló por culpa de un churro.

Vosotros estabais en esa. -Sí. Así es.

Alto, alto, alto. A ver...

estáis diciendo

que hay otras Cuevaman debajo de esta.

Sí. - Sí.

No iba a volar la única Cuevaman por un churro.

Hay que estar loco. (Rie) -Sí.

¿Quién quiere ver la nueva Cuevaman?

¡Oooh!

- Tiene ese olorcillo a Cuevaman nueva.

Increíble.

Es exactamente igual a la otra.

Por supuesto. - Sí.

-Vale, primero guardaré la autodestrucción,

no vaya a ser que alguien le de accidentalmente.

(TODOS) Gritan.

¿Qué es eso?

Es una persona topo.

- ¡La tribu topo nunca morirá! (ríe)

(MAQUINA) Autodestrucción de la cuevaman activada.

- Vamos al ascensor.

- Aquí tienes tu recibo por el soborno.

- Gracias.

- ¿Huele a zarigüeya?

-Con nata.

-Me encanta.

- No, Walnut.

Espera hasta que lleguemos a la comisaría.

(Gritos)

- Noticias estremecedoras de nuevo

-Que siga cundiendo el pánico.

- Uooooohhhhh.

Hoy ni siquiera me tocaba trabajar.

