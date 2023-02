EL GRAN ROBO DE OTTO.

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

Dime tres Padres Fundadores de Norteamérica.

King... Ahí te tengo que parar.

Iba a decir Martin Luther King... Junior.

Vas a suspender el examen. Correcto.

Aquí vengo con el maíz.

¿Qué me he perdido mientras estaba en Iowa?

¿Afeitarte? Oh, estás hablando de mi bigote.

¿Qué te parece?

Es peor incluso que tu cartera de la cadena.

¿Mi cartera "pí pí"? ¡Me encanta!

Henry, hazle entrar en razón a tu amigo.

Jasper, no me gusta tu bigote. Gracias.

¡Me encanta! ¿Qué?

He dicho que me encanta.

Tío, ¿cuándo te has dejado ese bigotón?

Bueno, ya que lo preguntas. Lo pregunto

Me lo dejé en la boda de mi primo. En Iowa.

Tío. Molas.

¿Me estáis tomando el pelo o qué? No sé de qué estás hablando.

Yo no bromeo con mi vello facial.

Eh, ¿me podéis cuidar al loro de clase mientras...?

¿Qué es lo que llevas en la cara?

Bueno, ya que lo preguntas, es mi nuevo bigote. ¿Te gusta?

¿Puedo ser totalmente sincera contigo?

Gracias.

Me encanta ese bigote. ¡Oh!

¿Qué? Me encanta ese bigote.

Me encanta ese bigote. Me encanta ese bigote.

(RÍE) A Otto también le encanta.

¿De dónde lo has sacado? Es el loro de mi clase, Otto.

Este fin de semana, me toca a mí cuidarlo.

Ah, ¿cómo estás amiguito? Me llamo... ¡Ay!

Sí, no lo toques. No le gusta. - No lo toques.

¿Entonces habla y eso?

No, solo pilla algunas frases y repite cosas a veces.

Otto di: Bonito mostacho, Jasper.

Bonito mostacho, Jasper.

(RÍEN) ¡Eh, gracias!

Bueno, voy a por sus pipas al coche. Tengo carné de conducir.

Concedido por error.

¿Por qué sigues diciendo eso? Redundante.

Bueno, venga, vamos a seguir con la historia.

¿Qué? ¿Cómo puedes estudiar historia en presencia de un loro parlante

y ese bigote?

Tío, podría haber un bigote en tu futuro.

¿Crees que debería dejármelo? Sí.

Podrías llevar bigote como Henry Hart, y como Kid Danger.

Tío, si tuviera bigote, sería Dangerman.

Oh, tengo la piel de gallina. ¿Qué?

Eh, callaos. ¿Por qué?

No quiero que Piper entre y os oiga decir

que Henry es Kid Danger.

Henry es Kid Danger.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger.

¿Veis? Eso es lo que no quería que pasara.

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase

y un súper héroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

¡Dilo! Arriba tubo.

Eh, ¡mi bota!

EL GRAN ROBO DE OTTO.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger.

¿Por qué le has dicho a Otto que soy Kid Danger, Charlotte?

Menuda cagada, Charlotte. ¡No era mi intención!

Solo os estaba diciendo que no dijérais que Henry es Kid Danger.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger.

Tengo un problema. Y yo la solución.

Lo siento, Otto. La culpa es de Charlotte.

¡No!

¡No puedes matarlo! No es culpa suya.

Sí, es culpa tuya.

Por eso dije: La culpa es de Charlotte.

Oid, luego hablaremos de quién tiene la culpa.

(AMBOS) Tú.

Pero ahora tenemos que cargar con el hecho

de que Piper va a entrar y va a oír...

Henry es Kid Danger.

Vale. Nuevo plan. Nuevo plan. Tú...

Sal ahí fuera y entretén a Piper todo lo que puedas.

¿Pero, pero cómo quieres que haga eso?

No lo sé. Dile que has perdido el retenedor

y que te ayude a buscarlo.

No uso retenedor. Mis dientes son perfectos.

Yo lo perdí la semana pasada. Ahora uso un clip.

Pero funciona igual.

No voy a decir que he perdido mi retenedor,

es una excusa penosa.

Vale, pues invéntate otra. No.

Me da igual, Charlotte. Tú eres la lista, ¿vale?

Ve, ve, ve, ve...

Eh, ayúdame a meter este saco en casa.

No puedes entrar. ¿Por qué no?

Porque...

he perdido el retenedor y tienes que ayudarme a encontrarlo.

Pero si tus dientes son perfectos.

Lo sé. Pero, porque llevo un retenedor, (RÍE)

que he perdido y ahora...

mis dientes se están volviendo locos. (GRITA)

Tienes que ayudarme a encontrarlo.

¿Por qué no te pones un clip y punto? Código de chicas.

¿En serio? Código de chicas.

Ah, código de chicas.

Vamos a esconder a Otto hasta que pensemos en algo.

¿Y qué le decimos a Piper cuando vea que no está?

Ah, que alguien entró y lo robó. ¡Sí!

¿Adónde vas? Se me ha ocurrido algo, Henry.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger.

Ya, lo sé, Otto. Cierra el maldito pico.

¿Qué ha sido eso?

No lo sé pero he visto mi retenedor por estos arbustos.

(GRITA)

¿Pero qué has hecho?

He tirado una maceta contra el cristal.

¿Por qué?

Para que este sitio parezca una jugosa escena de un crimen.

¡Gracias! Vale, ahora dame. En la cara.

¿Para qué quieres que te de en la cara?

Para que la poli piense que me resistí.

No se va a creer que un chaval con bigote saliera corriendo.

Tienes razón. La tengo. Ahora, dame. En la cara.

¡Ay!

¿Qué ha sido eso? Nada. nada. Tú sigue buscando.

Lo encontré. ¿El qué?

Tu retenedor. ¡Ah! Vale, gra..., espera, ¿qué?

Aquí lo tienes.

¡Vaya! Es increíble.

Póntelo. ¿Perdona?

Ponte el retenedor.

Has dicho que tus dientes se están volviendo locos. (GRITA)

Y necesitas el retenedor ya. Póntelo. Código de Chicas.

¿En serio? Código de chicas.

Código de chicas.

Vale, aquí vamos.

(HABLA MAL) Bueno, ya está. Perfecto.

¡Porras! ¿Qué ha pasado? Ah, intenté detenerlos.

¿A quiénes? A los ladrones.

¿Qué la...?¿Dónde está Otto? Se lo han llevado.

Pero no se lo puse fácil, como puedes ver por mi cara.

(HABLA MAL) ¿Dónde está Henry?

Oh, se asustó y se fue corriendo arriba.

¡Oh, cómo no! Voy a ver qué hace.

¿A quién llamas? A la poli.

Esta es una jugosa escena de un crimen.

Sí que es jugosa, ¿verdad?

No te muevas. No te muevas. Intento sacártelo.

Tío. Que duele. Que duele. Es lo que hago.

¿Quieres que te lo saque o no?

Vale, date prisa. Sí, quiero que lo saques.

Pues estate quieta. ¿Vale? A ver. Vaya, tienes unos dientes perfectos.

Date prisa. Venga. Venga. Lo sé, me lo dicen mucho.

Vosotros, dejad de besaros. Tenemos una crisis abajo.

¿Qué? No nos besábamos.

Solo intentaba quitarle ese retenedor a Charlotte.

Sí, Piper me obligó a ponérmelo y ahora se ha atascado.

El estuche de mi retenedor. ¿Dónde lo habéis encontrado?

¿Este es tu retenedor?

Si estaba en ese estuche, así es.

En cierto modo, estás besándome.

(ARCADAS)

¿Y Otto?

Henry es Kid Danger.

Hola, ¿qué pasa? Tenemos un problema por aquí.

He oído que Jasper se ha dejado bigote.

Jasper, ven aquí.

¡Jo! ¡Cómo mola ese bigotazo! ¿Hablas en serio?

¡Schwoz! Ven a ver el bigotazo de Jasper.

¿Te gusta?

Sí, es un jersey labial muy masculino.

¿Es que todos se han vuelto locos?

Sí, locos por el mostacho de Jasper. Te subo el sueldo, chaval.

¡Sí!

Oye, ya habrá tiempo de piropear al jersey labial de Jasper.

Claro que lo haremos.

Ahora mismo tenemos un problema, ¿vale?

Porque el loro bocazas de Piper se ha enterado de que soy Kid Danger

y lo tenemos en mi armario dispuesto a contárselo a toda Buenavista.

(RÍE) Menudo marrón tienes, amigo.

Ya, ya, ya. Se me ha ocurrido esto. Iré a la tienda de mascotas,

buscaré un loro que sea igual al que tenemos.

Ah, chorradas. Vale.

Vale.

Lo que necesitas es un clon.

¿Qué?

¿Puedes hacerlo? Sí.

Puede hacerlo. ¿Qué necesitas? Una pluma.

Una pluma.

Podemos conseguirla.

Genial. Nos dais esa pluma,

Schwoz clona un pájaro nuevo que no sabe nada,

matamos al viejo, damos el cambiazo, catapumchinpún,

y Schwoz, Jasper y yo nos vamos a batear un rato.

¡Sí! No vamos a mater al viejo.

Tanto pota, pota tanto, tráenos la pluma.

Es, tanto monta, monta tanto.

Pues tanto pota como pota el pato, tráenos la pluma, pazguato.

¡Chaito!

Vale, fácil. Cogeré la pluma.

Henry es Kid Danger.

Se repite más que un loro. Sí.

Hola, Piper.

Hola, la poli está abajo y quiere hablar contigo y con Henry.

Pues bajemos a hablar entonces. Vamos allá.

Genial. ¡Qué emocionante! Ya.

Pilla una pluma.

Henry es Kid Danger.

¿Vosotros habéis dicho algo? He dicho: Henry besa a viejas.

Es verdad.

Mamá te dijo que dejaras de hacer eso.

Vale, Otto, tú no usas todas esas plumas, ¿verdad?

¿Puedo cogerte una? (GRITA)

¡Deja de picotearme!

Y entonces cogí la estrella del ninja en pleno vuelo

y estaba apunto de arrojársela, pero yo tengo una norma:

Yo no mato.

Soy como Batman, si Batman llevara bigote.

¿Y tú qué hacías mientras todo esto ocurría?

Ah, yo estaba arriba.

¿Escondido? No.

¿Llorando? No.

Anota, llorando.

El rubito estaba llorando.

Eh, ¿qué haces? Me estoy sacando unos "soloselfipena"

¿Qué? ¿Soloselfipena? ¡Sí!

Fotos tristes de mí sola

porque alguien me ha robado mi pájaro.

Las he colgado y la gente le ha dado a "me gusta".

¡Ah! ¿Y funciona? Oh, ya lo creo.

Mira cuántos comentarios y apoyo he obtenido.

Vaya, cuantas caritas tristes. Pues claro. Mira lo triste que estoy.

Hola Pablo. - Sheri.

Este es nuestro dibujante.

Quiero que tú y el cobardica de tu amigo

le deis una descripción del ladrón.

Oh, no creo que él viera bien al agresor.

Se fue como una bala para arriba.

Ya, ya, ya...

En realidad, no salí como una bala. ¿Vale?

Es más, pude ver muy bien al agresor.

Sé exactamente qué aspecto tiene el agresor.

¿Ah, sí? Sí. Lo sé.

Pues dile a Pablo exactamente su aspecto.

Bueno, no he dicho que lo supiera exactamente.

Has dicho exactamente.

¿Ah, sí? Con énfasis.

Vale, entonces le diré a Pablo exactamente, qué aspecto tenía.

¡Guau! Eso sí que es contacto visual.

(GRITOS)

La tengo. La tengo.

Henry es Kid Danger. Cállate, Otto.

Perdón por el portazo.

El ojo izquierdo era marrón, y el derecho, también era marrón.

Y eso es todo en cuanto a la cara del agresor.

Veamos, Pablo.

¿Es este el hombre que robó el pájaro?

Es él. A por él, chicos.

Alto, alto, alto, ¿quién es esta?

Ah, mi amiga, Charlotte. Sí, hola. Tengo que irme.

No tan rápido, Carla.

Si es que ese es tu verdadero nombre.

No lo es.

No es ella.

En el instituto de Buenavista se va a celebrar esta noche

una vigilia por Otto,

elloro querido y admirado por todo el instituto.

Otto ha sido secuestrado esta tarde por este hombre.

Es cierto, Mary. El portavoz de la policía ha dicho:

Eh, esperad. Este tipo nos es familiar.

Vayamos en directo al lugar de la vigilia con Brian Bender.

Oh, yo le conozco. Es Brian, el de las noticias donde yo trabajo.

Gracias, Mary. Estoy aquí con una Piper Hurt muy compungida.

Esto no es por mí Brian, esto es por Otto,

y por la cuenta de GoFundyourself que he abierto

para mi grupo de la pena.

Se aceptan donativos desde ya.

Eres muy valiente - Lo sé.

Pero buenas noticias.

La policía va a traer

a una serpiente especialista en rastrear pájaros

para intentar localizar a Otto.

Ah, un momento, ¿cómo? - Sí, chico.

Una serpiente especializada en rastreo de pájaros

y la policía afirma que podrá captar el olor de Otto

y llevarla adonde el secuestrador tiene al loro.

Ah, vale. Genial. Entonces me quedaré aquí.

Eso es todo de parte de Brian "Macizo" Bender de la KLVY.

Me gustaría saludar a Mary, la de las noticias, donde yo trabajo.

Hola.

Cógelo. Cógelo. Cógelo. Vamos, vamos, vamos, vamos.

Hola, Henry, ¿qué pasa?

Hola. ¿Schwoz ya ha clonado a Otto? Ah, espera. ¿Ya casi está?

Eso creo. Dice que está casi.

Vale. Dile que se de prisa

porque van a traer una serpiente rastreadora de pájaros

y van a encontrar a Otto en mi armario y todos van a oir...

El alunizaje fue un timo.

Eh, un momento. Ha dejado de decir...

Henry es Kid Danger. ¡Porras!

¿Por qué no puedes sacar a Otto de la casa

antes de que llegue la serpiente?

Porque mi casa está rodeada de gente

que sujeta móviles con fotos de velas

y dona pasta a la GoFundyourself de Piper.

¡Necesito ese pájaro nuevo!

Henry dice que te des prisa en clonar a Otto.

(RÍE) Muy bien, cada vez que dices date prisa

es cuando se produce un error.

Pero es seguro, ¿no? Has clonado cosas otras veces.

Sí, me he clonado a mí mismo pero...

Quiero decir que yo mismo he clonado muchas cosas, pero no a mí.

Schwoz ¿te has clonado a ti mismo? No.

Sí, por como dices ese "no"

pienso que sí te has clonado a ti mismo.

Sí, eso mismo pienso yo.

Sí, sí, sí. Ese no largo hace pensar que miente.

Ah, claro. Un "no" corto es que dice la verdad.

El no largo significa que está mintiendo.

Oh, bien. El clon está listo. A otra cosa mariposa.

Anda, mira. Oh. Que mono.

Es igualito que Otto. Sí, de eso se trata, cariño.

Eh, ¿es exacto en todos los aspectos?

Bastante. Solo que no ha aprendido a decir: Henry es Kid Danger.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger.

Bien hecho, cariño.

¿Y cuánto has tardado en dejarte ese bigote?

Unos cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Nada más?

Estaba en Iowa. Ah, eso lo explica.

(RÍE) Hola, chicos,

¿alguien ha pedido una serpiente rastreadora de pájaros?

¡Sí!

Eh, ¿qué es lo que pasa? La serpiente ya ha llegado

Sí, hemos tenido un pequeño problema con la primera clonación.

Oh, pero el nuevo clon está listo y ya vamos para allá.

Espera, espera.

¿Qué problema ha habido con el primero?

Schwoz dijo, Henry es Kid Danger delante de él y...

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger.

Luego te llamo. No, no, no. No me...

¿Esto es una vigilia o una biblioteca?

He dicho,

¿alguien ha pedido una serpiente rastreadora de pájaros.

Henry es Kid Danger.

Henry es Kid Danger.

¡Oh, porras! No. ¡Cállate de una vez!

No, no, no. Callaos. No.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger.

Callaos. Callaos de una vez. Nosotros os hemos traído aquí.

¿Por qué no os calláis? ¿Por qué no os calláis? ¡Silencio!

Date prisa, Schwoz. Henry está de los nervios.

Ya te he dicho que si aceleramos el proceso de clonación

se producen un montón de problemas.

Se nos acaba el tiempo.

Danos lo que sea que se parezca a un pájaro.

Sí, danos un pájaro, Schwoz.

Vale. No está listo, pero aquí tenéis vuestro pájaro.

Ese valdrá.

Vale, vale, basta. ¡Basta! - ¿Qué pasa?

Pues pasa que llevas alardeando más de 10 minutos.

¿Vas a soltar a la serpiente para que encuentre a Otto o no?

Sí. La soltaré. Después de hacer la conga.

(TODOS) ¡Sí!

No. Nada de conga.

¡Suelta ya esa maldita serpiente para que encuentre a Otto!

¿Pero se puede saber de qué vas?

Bueno, familia, aquí vengo.

Vamos, apartaos, está todo controlado.

Oh, mirad. Es Capitanman y trae al verdadero Otto.

¿Has encontrado a Otto?

Claro que sí, pequeña. Aquí lo tienes.

(TODOS) Sí.

¿Qué le ha pasado?

Es como si lo hubieran metido en un microondas o algo parecido.

Oh, bueno, verás, los sicópatas que lo raptaron

no lo trataron muy bien.

(TODOS) Oh.

Pero cuando encontré a esos criminales, les di una buena.

(TODOS) Sí.

Les pateé el culo a base de bien. Otto ha vuelto, familia.

(TODOS) ¡Bien!

(TODOS) Otto, Otto, Otto, Otto...

Capitanman, Capitanman, Capitanman, Capitanman

(TODOS) Capitanman, Capitanman, Capitanman, Capitanman.

Ahí lo tienes. Te dije que valdría.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger...

(TV) INCOMPRESIBLE.

Los pájaros hacen mucho ruido. No oigo a los jueces.

Ya, ni sus graciosos acentos.

Henry es Kid Danger. Henry es Kid Danger...

Jasper, ¿puedes subir el volumen? Buena idea.

Tengo una idea mejor. Bajemos el volumen de los pájaros...

Permanentemente. No.

(GRITA)

Tío. Le has dado en toda la boca. ¿Estás bien?

Es culpa de Charlotte Ha sido culpa de Ray.

Le has disparado a mi bigote. No.

Ha sido un accidente, Charlotte me empujó.

¿Tía de qué vas?

Al menos se han callado los pájaros.

Al menos se han callado los pájaros. Al menos se han callado los pájaros.

Me los cargo.

No. No. Ya basta. Dame eso. Vamos, dame eso.

Dame eso de una vez. Me los cargo. No. Déjame.

Me los cargo. Voy a freírlos. Déjame.