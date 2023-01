El gran congreso cactus

Subtitulado por Accesibilidad TVE

¡Feliz viernes de fajitas, chavales!

Uhhh. No es viernes. Es sábado.

Eso explica que sea el único que ha ido a clase hoy.

¡Silencio, chaval! ¡Buscamos entradas para el congreso de Cactus.

¡No las ponen a la venta hasta el sábado!

Piensa de nuevo. Miercoles, jueves, viernes...

¡Oh! Hoy es sábado. Necesito mi entrada. ¿Alguien las tiene ya?

(TODOS) Nooooooo. ¿No me ves pulsar mi móvil?

No puedo entender por qué le gusta tanto a la gente

ese congreso de cactus.

-¿Qué? Pulsa mi móvil, ¿quieres? Aaaah...

Gracias, amigo.

Ese congreso es el mejor de Buenavista.

Mejor que el de carteras, el de ardillas y el de chakas.

Puedes pulsar otro, ¿verdad?

Oh, no. Estoy... Gracias, compi.

Y además tienen una comida buenísima.

Leche de cactus, tacos de cactus...

Mmmmmmm... Cecina de cactus.

No suena nada apetitoso.

Te estás comiendo unas fajitas del suelo.

¿Quieres una? Sí, vale.

Yo también quiero.

Y mi hermana es la Reina Cactus de este año.

Yo he diseñado el traje de Piper con mi amiga, Patina.

Un momento, ¿Patina la guapa? ¿Patina la más guapa?

¿O Patina la guapísima? Aaah... Patina L.

¿Patina la guapísima? Pulsa mi móvil, por fa.

Estoy un poco desbordado... Gracias, colega.

Amo... a Patina L. La amo. Totalmente.

Todo el mundo ama a Patina L. Es genial.

¿Pero... tú la has visto en persona? ¿Has estado en su casa?

No, su casa está totalmente sellada. -¿Por qué? ¿Es que huele mal?

No, tiene una alergia...

Eh, eh, no te distraigas. Menos rajar y más pulsar.

Estoy pulsando más rápido que ningún otro ser humano

en estos momentos!

También rajas más rápido que ningún otro ser humano.

Y ahora... que alguien me diga lo que Henry iba a decir.

Patina tiene una alergia muy poco común.

¿A qué es alérgica? Al aire.

(RÍE) Anda ya. No, en serio, ¿a qué es alérgica?

Al aire sin filtrar,

así que, no puede asistir a clase en persona.

Sí. Mira esto.

Tiene una enfermera que va por ahí con una pantalla

en la que podemos ver a Patina desde su casa.

Os juro que no entiendo a vuestra generación.

Ya, lo de la pantalla es un poco raro al principio...

¡¡¡Tenemos entradas para el Congreso de Cactus!!!

Sí. Bien. (RÍE) Síii. Así se hace, chaval. Sí.

¿Quéééé? ¿Has dado un mortal hacia atrás?

Sí.

¿Es que nadie flipa con lo que Henry ha hecho?

Es un mortal hacia atrás. Solo ha hecho uno.

Sí, todo el mundo puede dar uno.

No te creo.

¿Me estáis vacilando? Espera, espera.

No... no, no,no. ¡¿Qué?! ¿Habéis visto eso? (RÍE)

¿Tú no sabes, tío? ¿Mmmmm?

¿No sabeshacerlo? Pues claro que sé.

Vale...

Bueno, me marcho a probarle el traje a Piper.

¿Estará Patina allí? Sí.

¿Puedo ir también? No molestaré. Estaré totalmente callado. Mira.

Si a Henry le parece bien. Síii.

Claro.

Y yo me voy con mi fajita a la ducha.

-Hasta luego. -Ciao.

-Muy bien. Puedo hacerlo.

Un mortal hacia atrás.

Vale... ¡Porras!

Eh, he olvidado mi mochila. ¿Intentando el mortal?

No. No. Me he tirado al suelo

para estar más cerca de estas apetitosas fajitas.

Sí. Qué buenas. Qué buenas. Vale.

Sí. Lo otro habría sido un cortazo.

Y que lo digas. Sí.

(RÍE) Ya... habrías perdido mi respeto.

Pues no ha sido eso. Muy bien.

Seguimos igual, ¿no? Vale, sí.

Igual. Mmmm... Eso. Adiós.

Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo para después de clase

y un héroe súper indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

No te sientes ahí.

También es mi casa, Piper. Me siento donde quiero.

Te lo he dicho porque ahí es donde están las espinas extra

de los cactus.

Aaah. Ya me he percatado. Además, las voy a necesitar.

¡Cómo no!

¡Jasper! ¿Qué estás rociando?

Ambientador. Ciruela de Cachemira.

Quiero oler bien para Patina.

¿Qué más da cómo huela?

Patina es alérgica al aire sin filtrar,

así que no estará aquí en persona.

Solo la veremos en esa pantalla que lleva su enfermera.

Bueno, ¿y si le pregunta a su enfermera a qué huele el salón?

¿Entonces qué? ¿Entonces qué?

Vale, me parece que se te está yendo la pinza.

Tienes razón. Tienes razón. ¿Vale? Sí. Tengo que calmarme.

Ya está aquí. Todo el mundo, silencio.

Oid. Cuando abra la puerta, os reís

como si hubiera dicho algo súper gracioso. ¿Vale?

Venga... Reíd. Reíd.

(RÍEN)

Ah, hola, Patina. Hola, Jasper.

Pasa. Pasa. Sí...

(RÍEN) Ah... ¡Uh, uh!

Jasper, qué ocurrente eres.

Me encanta esta casa. Gracias.

Vale. -Morgan, ¿a qué huele el salón?

-Huele a cachemira. Y a ciruela. Es muy agradable.

¿Tiene sótano la casa? ¿Eh? Aaah... sí.

Lo encontraré.

-Eh, oye... estás genial.

Gracias. Estaba hablando conmigo.

Oye, ¿es así como querías que colocáramos la banda?

Sí. Lo has clavado.

Piper, ojalá pudiera verte en persona con ese vestido en el congreso.

Pu, pu, pu, pues vente. Ven conmigo. Te acompañaré.

(TOSE) Tranqui. Demasiado directo.

Jasper, me encantaría ir contigo al Congreso de Cactus.

Sigue. Está funcionando.

Pero no puedo. -Uff... Tío, te han dado calabazas.

-No. No, no, no... No eran calabazas.

Me refiero a que iría si pudiera salir de mi casa, pero no puedo.

Vale, ¿pero, y si pudieras?

Hacerlo me resulta imposible. Soy alérgica al aire.

Kid Danger.

¿Qué? ¡Ay, madre!

¿Qué pasa con Kid Danger?

Me debe un favor. ¿Ah, sí?

Aaaah, sí... ¿en serio, Jasper? No... No creo que él...

Sí, me lo debe. Y él podría protegerte.

¿De las alergias? No. Bueno, sí.

Quiero decir que él tiene un montón de artilugios y equipos guais.

¿Ve... ve... ve... verdad, Henry? ¿Verdad, Henry?

¿Cómo quieres que lo sepa?

Porque eres un gran admirador de Kid Danger.

Si, eso es.

Sí yo te garantizara la protección de Kid Danger,

¿vendrías al Congreso conmigo?

"Garantizar" es mucho decir.

Oh, Jasper, eso sería increíble.

¿Pero Kid Danger haría eso?

Por supuesto... Bueno...

Me quiere. Eso es mucho decir...

Lo hará. Jasper, muchísimas gracias.

Ahhh, esto es... Es genial. ¡Cómo lo vamos a pasar!

Jasper, ¿puedo hablar contigo en el porche, por fa?

Claro Genial.

Mamá. Voy a ir al Congreso de Cactus. Por fin podré salir de casa.

-¡No puedes salir a la calle! Eres alérgica al aire.

-¡Kid Danger va a protegerme!

-Vuelve a las nueve.

¡Tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío!

¡Tronco! ¡Tronco! ¡Tronco! ¡Tronco! ¡Tronco! ¡Tronco!

¡Chicos! Usad el idioma.

Charlotte, ¿puedes decirle a Jasper que no puede usar a Kid Danger

para su vida personal?

¿Puedes decirle a Henry que estoy enamorado?

¿Puedes decirle a Jasper que no tenemos nada en la Cuevaman

que pueda ayudar a Patina?

Eh, De hecho, sí tenemos algo que podría ayudar a Patina.

Jasper, ¿puedes preguntarle a Charlotte de qué está hablando?

¡Tía! No me llames tía.

(TODOS) ¿Qué pasaaaaa?

Venga, hazlo.

¿Qué pasaaaaa? Pasaaaaaa...

Ehhh... Ya te saldrá.

Oye, ¿tenemos algún traje burbuja hipoalérgico6 hermético

de triple capa?

¿Qué talla? Pequeña.

Sí, tenemos uno. ¿Veis qué fácil?

¿Entonces lo harás? Vale.

¡¡¡Tronco!!! ¡Oh! ¡Tío!

Eh, ¿queréis ver algo gracioso, chicos?

Sí. Adelante.

Ray sigue intentando hacer el mortal hacia atrás.

No sabe. No sabe hacerlo.

No puede darlo.

Escuchadme. Escuchadme.

Como vuestra reina cactus,

yo declaro este congreso del Cactus de Buenavista, inaugurado.

-Tienes que golpear con tu báculo en el suelo... mi reina.

-Abrid.

Es... Es solo un mortal. No... no tiene truco.

Es una vuelta hacia atrás. Sí, ¿pero cómo?

Es como explicarle a alguien cómo se anda.

Pie derecho, pie izquierdo y repite.

Hacer un mortal no es como caminar.

Ah, sí, pero es igual de fácil. ¡No lo es!

No para ti, pero para la mayoría lo es...

Eh, chicos... ¿Qué pasa, Charl?

¿Qué ocurre?

Tal vez, como no...no os conocéis, no deberíais estar hablando.

Ray y Kid Danger...

Tío, tiene razón.

Vale, dispersión, dispersión. ¿Qué narices...?

(RÍE) Te has tropezado con el cactus más venenoso del mundo.

¿Y tú qué sabes?

Lo sé porque lo dice ahí:

"¡Cactus más venenoso del mundo! No tropezar con él".

Ah... Bueno, alguien debería vigilarlo.

-Eh, eh, eh, cuidado con eso.

Este es el cactus más venenoso del mundo.

Solo hay uno en el mundo. Y lo tenemos nosotros.

-¿Y no cree que debería estar vigilándolo?

-Era mi pausa del helado.

-¿El sitio no acaba de abrir?

-Sí, y he conseguido el primer helado.

Oh, globos.

-No, para, para. Ten cuidado.

Eh... toma. Juega con este cactus no venenoso.

Ya puedes irte. ¡Qué satisfacción!

-Vaya. No puedo creer que esté fuera de mi casa.

Todo parece tan... tan real.

Sí. Por fin has podido librarte de esa enfermera tan rara.

Estoy aquí. Hola. Perdone.

No importa. Soy rara. ¿Tendrá sótano este sitio?

Ahhh... Pues no sé.

-Si lo tiene. Lo encontraré.

Hola.

Tú debes de ser Patina. Un placer conocerte. En persona.

Igualmente.

Tío. Tronco.

Este traje... es increíble. Muchísimas gracias.

Mmmm... haría lo que fuera por este tipo.

Oye, ¿por qué le debías a Jasper un favor? ¿Qué hizo por ti?

Aaahh... Sí, Jasper. ¿Por qué te debía un favor?

No sé.

Tiro de aro al cactus. ¿Quieres ganar un premio?

Vale. Lo intentaré.

Dime, Schwoz, ¿qué pasa?

Espera a Ray. ¿Ray? -¿Qué pasaaaaaa?

¿Qué pasaaaaaa?

Pasaaaaa, que han pirateado la Cuevaman.

¿Qué?

¿No decías que nuestros ordenadores no se podían piratear?

-Eso creía pero alguien lo ha hecho

y ahora todos los ordenadores de la Cuevaman,

muestran el mismo mensaje en la pantalla.

¿Y cuál es?

Dice "Empieza el juego" una y otra vez.

¿Empieza el juego? ¿Qué significa?

No lo sé.

¿Habéis recibido el mensaje?

Sí. "Hola, Buenavista...

pagaré un millón de dólares...

-a quien pueda traerme...

el cactus más venenoso del mundo."

"Atentamente, RT".

¿Quién es RT?

¿Randy Tinklemuffin? ¿Quién?

No, no puede ser Tinklemuffin. Está en Chirona.

Se me vino a la cabeza. ¿De verdad se llama así?

Sí. ¿Qué?

Sí. En realidad es Randolph. Es de locos.

Eh... ¿chicos? ¿Mmmm?

Tenéis un problema mayor.

Eh... ¿tío?

Tronco...

Vale. Vale. Calma todo el mundo. Calma todo el mundo.

¡Tranquilidad! Bien, todos queréis ese millón de dólares

que esa persona misteriosa ha ofrecido por ese cactus.

No me gusta la mirada de esta turba.

Aquí hay un montón de cactus y si se rompe este traje burbuja,

estoy perdida.

Ahora que lo pienso,

traerte a este congreso ha sido una idea terrible.

Pero Kid Danger me protegerá, ¿no?

¡Por favor, calmaos, nadie va a tocar ese cactus!

Tenemos que ser sensatos. No. Yo te protegeré.

Eh...Eh... Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Kid Danger tiene razón.

Gracias.

Este cactus vale mucho dinero. Así que, a por él.

¡Oh oh!... Papi quiere la tajada de pollo más grande.

Atrás.

Tío. Estaría bien que Capitán Man apareciera.

Ya te digo. Es el mejor. Piensa de nuevo.

Oh, sí. Vale.

-¿A qué demonios estamos esperando?

-Es que tiene una pistola.

-Ya, pero nosotros somos muchos, y él es solo uno.

-¡Error! Ahora es dos. Somos. Da igual.

-Venid a mí, troncos.

-Hay demasiada gente. No puedo transformarme a la vista de todos.

Haz esto.

¿Eh? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ganamos con esto?

Yo ayudaré a Henry, tú coge esta pistola. Bien.

Ahora Capitán Man te explicará cómo funciona.

Vale, ya lo sabes.

-¡Tiradle más!

-Tiradle más. Los cactus son su debilidad.

Vamos. (GRITOS)

-Mirad. Vuelve a ser uno solo.

-Error. Ahora es dos. Somos. Da lo mismo.

-Tío, ese cactus vale un millón de pavos.

Me estás impidiendo comprarme un alce.

Eh, venga. No pueden detenernos a todos.

Yo quiero mi alce.

¿De dónde has sacado eso?

Jasper. Eres increíble.

Te abrazaría pero esas espinas pincharían mi traje.

Lo comprendo.

Tome, Capitán Man, esto se le cayó durante la pelea.

Oh, vaya, gracias, chica desconocida.

Lo logramos. Sí. Así es.

Hemos salvado a los ciudadanos de Buenavista una vez más.

La danza de la victoria.

Eh, sí. Haz... haz un mortal.

¿Qué? Oh. No tío. Vamos. No te lo pienses. Hazlo.

¿Crees que me saldrá? Seguro que sí.

¿Sí? Vale, voy a dar una vuelta. Allá voy.

Ehhh... lo he hecho... Ha sido genial.

Patina, tu traje.

Olvida el traje. Mira mi lengua.

¿Puede llevarme alguien al hospital?

Vale, te llevo yo. Vamos, arriba.

Buena puntería, tronco. Ya, pero el mortal hacia atrás...

Buen trabajo. Gracias.

Oye, buen trabajo con el láser.

Gracias, me encanta freír al personal.

Y hemos salvado al cactus más venenoso que ha desaparecido.

¿Qué pone?

"Gracias por el cactus. Empieza el juego".

Ohhh. Oh, no. Esto no me gusta. No me gusta nada.