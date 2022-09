Los golpes continúan

(Música)

¡Hola! Aquí hay otra saca.

¿Qué dices? ¿Más correo de admiradores?

¡Sí! Capitán Man y Kid Danger son muy populares en esta ciudad.

¡Schwoz! He encontrado otro de tus huevos enfermos

en mi camilla de bronceado.

¡No está enfermo!

Aún.

¿De qué narices estáis hablando?

Schwoz se divierte bombardeando huevos

con todo tipo de radiaciones extrañas

para ver qué sale cuando eclosionan.

¡Mola mucho crear mutantes!

Sí, seguro que tu madre se divirtió mucho.

¡Oh! ¡Eh!

¡Oh!

Quiero ese huevo fuera de mi propiedad.

¡Eh, chicos! Alguien se ha dejado la nata montada en la sala de armas.

¡Ay, ay, ay! ¡Ten mucho cuidado con eso!

¿Por qué? Ahora verás.

¡Eh, Ray! (RÍE)

Sí, ¿qué pasa?

¡Ah!

(SE QUEJA)

¡Maldita sea, Schwoz!

Tranquilo, eres indestructible.

¡Sí, pero mi camisa no lo es!

(RÍE) ¡Uh!

Oh, tío, llego tarde a cenar. Me voy a casa.

Espera, Henry, hazme un favor.

Llévate este huevo a tu casa.

(Burbujeo)

Este huevo me pone nervioso.

Llévalo a tu jardín y mételo en un arbusto.

Vale, lo pondré en un arbusto.

Es, chicos, mirad.

Un admirador os ha mandado una tarta de cumple.

Pero no es nuestro cumple.

(Pitidos)

(Música tensión)

¡Charlotte, apártate!

(GRITA) ¡Au!

¡Eh, esa tarta era para los dos!

¡No tenías derecho!

(TITUBEA) Vi algo raro.

¿Por qué me has pegado un puñetazo?

Esto estaba dentro de la tarta.

(Música suspense)

Es una videocámara inalámbrica.

Y eso significa... Que no necesita cable.

Significa que alguien intenta espiarnos aquí, en la Cueva Man.

Me pregunto quién.

Y yo por qué me has pegado un puñetazo.

¡Chicos! Tenemos que averiguar quién nos ha mandado esa tarta

con esta videocámara.

(Música suspense)

¿Qué ha pasado con la señal de vídeo de la tarta?

-Algo ha dañado la cámara. -¿Qué puede haber dañado la cámara?

(Llaman a la puerta)

¿Qué es lo que quieres?

¿Y cómo has llamado?

-¿Quiénes sois vosotros

y por qué estáis en mi tienda Li'l Biker para niños?

-Me llamo doctor Minyak

y ella es mi ayudante, la enfermera Cohort.

Y estoy aquí porque me da la real gana

de fastidiarte a ti.

-Doctor Minyak, he conseguido guardar la imagen

de un vídeo de antes de que la cámara dejara de transmitir.

-Bien, enséñamela.

"Eh, chicos, mirad".

Oh, una jovencita "Un admirador os ha mandado

una tarta de cumple". Seguro que está relacionada

de algún modo con Capitán Man y Kid Danger.

Así que lo único que tenemos que hacer ahora es encontrarla.

-¿Es todo lo que tenemos que hacer? -¿Qué? ¡No!

Primero, la encontramos;

luego, la usamos para destruir a Capitán Man y a Kid Danger...

(Llaman a la puerta)

¿Cómo narices puedes llamar?

(Música)

(Móvil)

Hola.

¿Qué? ¡Eso es mentira!

Tengo muchísimos más seguidores que Stacey Tauber.

Te digo que es imposible que Stacey... ¿Qué?

Tengo que colgar.

¡Hola, Piper! ¿Dónde está Henry? Ni lo sé ni me importa.

¡Mira lo que me he encontrado en vuestro jardín!

¿Qué, otra piedra que se parece a Miley Cyrus?

¡Mejor! Me he encontrado un huevo muy raro.

Tengo que empezar a colgar mejores contenidos.

Eh, Jasper, ¿cómo vas?

¡Henry, mira lo que tengo!

¿Eh? (TITUBEA) ¿Qué?

¿Y ese huevo? Me lo encontré fuera en un arbusto.

Sí... Debes dejarlo donde estaba.

No. Voy a incubar este huevo.

No vas a incubar ese huevo. Sí que lo hará.

Y lo colgaremos en Internet.

Sí. No.

Con este reportaje obtendré más seguidores que Stacey Tauber.

Sí, a la gente le encanta la naturaleza.

¿Es que nadie escucha mis objeciones?

Vale, ve a comprar una incubadora y una cámara YoPro.

Incubadora, YoPro... ¡Por favor, escuchadme!

Un trípode y también un foco. Trípode, foco...

¡Estoy hablando!

Y una ensalada de pollo al grill. Lo tengo.

Y tú, ¿qué vas a hacer? Comerme la ensalada.

Vale, volveré lo antes posible con todo el equipo.

¡Espera! Podemos hablar de...

Piper, ese huevo... Por favor, escúchame.

Claro.

Gracias.

Verás, no sabéis de dónde ha salido ese huevo

o qué clase de animal es,

así que deberíamos respetar a la naturaleza

y dejar que las cosas pasen de manera...

¡Te estás yendo del salón!

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¡Sí! Acercaos.

¡Acercaos, ciudadanos de Buenavista!

-¡Venid y experimentad la mágica magia del doctor Mágico!

-¡Con mi ayudante, la señorita Dirección!

Y ahora, para el primer truco, necesitaré un voluntario.

-¡Yo, yo, me encanta la magia!

-Solo necesitamos un voluntario.

-¡Yo soy su voluntario!

-O tal vez esta jovencita quiera ayudarnos.

¿Quién? ¿Yo? Bien, joven,

coge una carta, una cualquiera.

(DUDA) Tengo que irme a trabajar. (ENFADADO) Coge una carta.

Está bien.

Ah, y ahora que ya ha elegido su carta,

pondremos a la chica dentro del cubo de basura mágico, amigos.

Oiga, ¿qué está haciendo? Tengo que irme, déjeme.

Oigan, ¡oigan! Bajamos la tapa y la cerramos.

-Y hacemos esto para que esté bien cerrada.

Ya está cerrada. -Y ahora hacemos esto...

-Y metemos el cubo de basura aquí detrás.

-¡Uh! -Sí, eso es.

¡Déjenme salir!

Y, ahora, que todo el mundo cierre los ojos.

Oigan. ¡Oigan!

(Música tensión)

¿Podemos abrir ya los ojos?

(Música)

Y aquí tienes mi guacamole especial.

¡Sí! Y aquí está mi supermegaguacamole especial.

Bien, ¿cuál está mejor?

Vale, primero probaré el guacamole de Schwoz.

Bien, y ahora probaré el tuyo.

Eso es, moja ahí.

Muy bien, ahora, piensa en cómo los sabores se funden

y en la sensación en la boca

y cómo invade... Schwoz gana.

¡Ja! ¿Qué?

¡He ganado! Yo hago mejores cosas con el aguacate

que las que tú nunca harás. ¡No!

(TITUBEA) ¡Protesto!

Este concurso ha sido una far... "farsamolada".

¡Quiero una segunda opinión!

¿Dónde está Charlotte? No está aquí.

¿Llega tarde a trabajar? ¡Genial!

Para una vez que hacemos algo importante...

(Música)

¡Eh!

(GRITA) ¡Eh! ¿Sí? ¿Alguna pregunta?

Tengo un montón de preguntas.

Empezando por: ¿quién es usted?

y ¿por qué me han metido en esta piscina de ponche de fruta?

¡Ya sabes quién soy!

Y yo sé que sabes que soy el doctor Minyak

porque yo sé que conoces a Capitán Man y a Kid Danger.

Y esto que ves lo demuestra.

Muy bien, y... ¿qué quiere de mí?

Lo que quiero es que destruyas a Capitán Man y Kid Danger.

(DUDA) Sí, de acuerdo.

Usted sáqueme de esta ponchera gigante

y los destruiré en cuanto termine los deberes del cole.

Oh, pronto te soltaré,

después de que controle tu mente

mediante la distorsión cerebral musical.

¿La distorsión cerebral musical?

Eso no existe. ¡Pues claro que existe!

Verás, al tocar la sucesión adecuada de acordes musicales

y combinar la tonalidad de fa menor y re bemol,

todo ello apoyado por un buen ritmo funky,

la mente humana se abre como una sedienta esponja

en la cual yo puedo introducir instrucciones

por medio de una letra de rap que he escrito yo mismo

para la ocasión.

Y... ¿va a controlar mi cerebro rapeando?

Oh, yo no voy a rapear, para eso he contratado

a un artista hip hop desconocido, Li'l Biggie.

Tapones.

Ahora, Li'l Biggie, rapea, haz que mis versos fluyan.

Levántate y anda, sal de aquí,

busca a Capitán Man y hazle sufrir.

Deja a quien no conoces y date un paseíto,

sacude a Kid Danger en todo el piquito.

Sí, jovencita, ya conoces el plan,

sacude a Kid Danger y a Capitán Man.

Destrúyelos y luego has de regresar

con este gran letrista que es el doctor Minyak.

(RÍE)

¿Y mis 75 pavos?

-Aquí.

-Me piro. -¡Uh!

Y ahora que controlas completamente su mente,

¿irá a destruir a Kid Danger y a Capitán Man?

-Aún no, primero debo aumentar bastante su fuerza física.

(Pitido)

Y ahora, mi joven amiga,

te voy a dar 4,9 millones de gigavoltios nucleares

de poder femenino.

¡Oh, sí! (RÍE)

¡Sí!

¡Mm! ¡Qué bueno!

Sí, verás, primero preparo el guacamole

y después le añado la cebolla, el cilantro, el ajo

y luego mis jugos secretos.

¡Charlotte!

(VOZ DISTORSIONADA) ¡Me alegro de verte! No sé si te gusta...

O no el guacamole, pero he hecho este cuenco fantástico para...

(Cristal roto)

¡Eh! Si no querías probar mi guacamole...

¡Oh! (AMBOS) ¡Oh!

(GRITA) ¡Ah!

(GRITA) ¡Ay!

Estoy bien.

Eh, chicos, ayudadme. Para, para, Charlotte.

¿Qué pasa contigo? ¿Cómo eres tan...?

¡Au!

Schwoz, habla tú con ella.

¡Ah!

¿Qué estás haciendo? ¡Shh!

Quiero que piense que estoy muerto.

¡Oh, no! Charlotte, no te acerques, mantén la distancia.

Charlotte, vamos, ¿quieres pelea?

Ven a por mí.

¿Henry? Tranquilo. Vamos.

Vamos. Sí, venga.

Bien.

Corre, corta la corriente del ascensor.

Está de muy mal humor.

Es peor que eso.

Algo le ha pasado y no es nada bueno.

Por lo menos, estaremos seguros aquí.

(GRITAN)

¡Qué susto!

(Música tensión)

Muy bien. Oye, Charlotte.

(SE QUEJA)

Charlotte, ¿qué te ha pasado?

¡Ay, madre! ¡No, no, no, no te enfades!

¿Vamos a tomar un helado?

¡Charlotte!

¡Haz el favor de escucharme ahora mismo!

O podemos hablar de esto mañana. ¿Sabes qué? Te mandaré un mensajito.

¡Schwoz, baja el tubo!

(TITUBEA) Pero ¿qué has hecho? He inundado el tubo

con partículas de neutralización neuronal.

¿Entonces no puede moverse? No.

Chico, ¿estás bien? Sí, estoy bien.

Solo necesito... No.

(Música)

Me pregunto por qué este huevo tiene esta forma tan rara.

Eso es lo que dicen de mi tía Trudy.

Hola, chicos. -¡Hola, papá!

Hola, señor Hart.

Mire, Piper y yo estamos incubando un huevo

y vamos a emitir en Internet en directo el nacimiento.

Y con eso conseguiré muchos más seguidores que Stacey Tauber.

-Ah, bien.

Es una niña repelente. -¿Verdad?

-Hola, huevito, ¿qué clase de pájaro vas a ser?

(GRITA)

¿Qué ha hecho? ¿Le has hecho algo a nuestro huevo?

-¡No! ¡Me ha lanzado un tentáculo a la nariz

y ha intentado chuparme el cerebro!

(Pitidos)

¡Oh!

El cerebro de Charlotte ha sido distorsionado.

¿Distorsionado? ¿Cómo? ¡Con música!

¿Te refieres a la distorsión cerebral musical?

Acabo de decir que ha sido distorsionado con música,

¿a qué otra cosa me iba a referir

sino a la distorsión cerebral musical?

¿Tiene metida una canción en el cerebro

que le ordena que nos sacuda a Ray y a mí?

Exacto.

Ey, ¿hay algún modo de extraer esa canción

del cerebro de Charlotte? Sí, claro, ¿por qué?

Porque si tuviéramos la canción que ha oído...

(AMBOS) Podríamos ponerla al revés. ¡Ha sido idea mía!

Yo lo dije antes. De eso nada.

¿Quién lo dijo antes? Henry.

Tranquilo.

"¿Oigan? Capitán Man, Henry.

Ahora mismo. Primero saca eso.

Espera, ¿dónde está...? Imposible".

¿Podrás encontrar la canción en su cerebro?

Ya casi la tengo. "¿Y ahora qué pasa?

Y hazle sufrir. Deja a quien no conoces...".

La tengo.

Activa el holograma. De acuerdo.

Ahora, reprodúcela... (AMBOS) Al revés.

Al revés.

(CANTA AL REVÉS)

Vale, Henry, levanta el tubo.

Arriba, tubo.

(CANTA AL REVÉS)

-¿Cuándo va a nacer este dichoso bicho?

No puedo meterle prisa a la naturaleza, ¿vale?

Y, créeme, lo he intentado.

Mira mi página.

Stacey Tauber sigue teniendo 26 seguidores más que yo

porque nuestro vídeo del huevo es un muermo.

¡Espera, espera! ¡Creo que está naciendo!

¿Ah, sí?

¡Aquí llega el pollito por fin!

¡El círculo de la vida!

(GRAZNA)

(GRITA)

Pero ¡qué bueno!

Espera, quédate delante de la cámara.

Esto en Internet es oro.

"Supera esto, Stacey Tauber".

(CANTA AL REVÉS)

¿Charlotte?

¿Estás bien? Sí.

¡Oh, oh! Despacio, ¿vale?

Tranquila, tranquila. Te llevaremos al sofá.

Te tenemos, con calma. Eso es.

Nosotros te sujetamos. Al sofá...

Un poquito más... ¡Uy!

Ahora, dinos qué ha pasado.

Bueno, estaba allí...

y entonces me habéis ayudado a llegar hasta aquí, a este sofá.

¡No!

Antes de eso. ¿Qué le hicieron a tu cerebro?

Oh. Ah...

Fue... ¡el doctor Minyak!

Me distorsionó el cerebro con música.

¿El doctor Minyak? ¿Y su ayudante, la enfermera Cohort?

Sí.

Estaban en una...

Creo que era una tienda de motos para niños.

¡Li'l Bikers! ¡Eso es!

Muy bien, Henry.

Ya sabes qué hay que mascar y lo que hay que hacer.

Perfectamente.

Te refieres al chicle, ¿no?

Pues claro que sí. Me lo figuraba.

Vámonos.

(Pitidos)

(AMBOS) ¡Arriba, tubo!

¿A ti te gusta Taylor Swift?

Eh... Claro.

Sí, tiene muchas canciones pegadizas.

(Música)

Eh, chavales, escuchad, aquí os vais a quedar,

con Kid Danger y Capitán Man, que en la jeta os van a dar.

¡Sí! Que en la jeta os van a dar.

-Y cuando os soltemos, este será el plan:

sartenazos en la cabeza os tenéis que dar.

-Os tenéis que dar.

¡Sí!

-Escuchad bien lo que digo y mis rimas a respetad

y 95 veces en la cabeza os vais a dar.

Vale, voy a desatarlos. Yo voy a por las sartenes.

(SUSPIRA) ¿Habrá funcionado? Sí, no lo sé.

Supongo que depende de si la música...

Cómo mola. Ya lo creo.

(SUSPIRA)

Oye, en algún momento tendremos que borrarles la memoria

para que no se acuerden de Charlotte.

Sí, y luego deberíamos llevarlos a la cárcel.

Sí.

¿Quieres hacerlo ahora o...? No.