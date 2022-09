Los gemelos Henry

(Música)

Aún quedan dos minutos. Enciende la tele, yo cojo las bebidas.

Vale.

Bien.

Tío, ¿qué haces? El mando está ahí.

¿El mando?

(RÍE)

¿Qué estamos, en 1988?

Pues no sé. ¿Qué quieres decir?

Me he bajado una nueva aplicación genial,

con ella puedo controlar cualquier tele con la voz.

Tío, no hay tiempo para eso.

Hola. ¿Qué estáis haciendo? Vamos a ver, "Dog judge".

Guay, yo también quiero verlo.

Claro, cualquier cabeza pensante del país querría ver "Dog judge".

Vale. Al loro, chicos.

Sincronizar con televisión.

(APLICACIÓN) "Imposible conectar".

-Vamos, queremos ver a Dog judge. Espera un segundo.

Sincronizar con televisión. (APLICACIÓN) "Conectado".

Sí, vale.

Ahora, encender televisión. (APLICACIÓN) "Lo siento,

no he entendido, por favor, repita instrucción".

(REFUNFUÑA)

¡Encender televisión!

(APLICACIÓN) "Confirmar contraseña".

Ya metí mi contraseña ayer.

¿Tengo que meter mi contraseña cada vez que entre?

(APLICACIÓN) "Sí".

Vale.

Abueletejasper84.

(APLICACIÓN) "Correcto".

Ponnos "Dog judge".

(APLICACIÓN) "Buscando 'Frog judge'".

¡No!

(Ladrido)

(TV) "Señoría, permiso para acercarme al estrado".

(LADRA)

-Hola, niños. (TV) "Señoría, no hay más preguntas".

-Tenemos reunión familiar. No, ahora no, Dog judge

va a decidir un asunto de pena capital.

(TV) "¡No pueden condenarme, yo no lo hice!

¿Cómo puede ser juez un perro?".

(RÍEN)

Qué bueno.

¡Papá! ¡Oye!

-He dicho reunión familiar.

-No podemos tener una reunión familiar, mamá está en Detroit.

Yo puedo sustituir a vuestra madre. ¿Cómo?

¿Me deja? Me da igual.

Bien.

Muy bien. ¿De qué se trata? -Vale.

Mañana vuestro tío Mark estará en la ciudad, y vendrá a casa a cenar.

-¡Ay, madre! ¡No!

¡El tío cuello peludo!

No se os ocurra llamarle por ese nombre.

-¿Por qué? ¿Tú has visto su cuello?

¿Y el matojo que le crece en él?

Mark es mi hermanastro, y también forma parte de esta familia.

Papá, si ni siquiera... Henry Quincy Hart.

No me llames así.

Estaréis aquí para cenar mañana a las siete en punto,

y nadie dirá nada del matojo del cuello del tío Mark cuando venga.

(AMBOS) Sí, lo que tú digas. Está bien.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

Muy bien, Charlotte, si tu atacante tiene un arma,

intenta confundirlo con un rápido movimiento de manos.

Haz como si fueras a fulminarme.

(GRUÑE)

(GRUÑE) Ahora, fíjate en esto.

(Música triunfal)

Charlotte, ahora prueba tú. No, gracias.

No necesito aprender a pelear. Claro que sí.

Te voy a enseñar la maniobra "yoink", intenta noquearme.

Intenta noquearme.

Vamos, Charlotte, intenta noquearme. ¡Espera!

(RÍEN)

¿A qué ha venido eso? Te he "yoinkeado".

(RÍEN)

(RÍEN)

Muy bien, he terminado con la prueba de lanzar misiles.

Todos funcionan, pero ahora necesito más misiles.

(RÍE)

Bork, a la ducha.

(GRUÑE)

¿Te apetece el gran combate de esta noche?

¿El gran qué?

El gran combate en la tele, esta noche.

Shelly Cratch contra Carla Dexter.

Sí, sí, se me había olvidado, va a ser un combate memorable.

No, no, no, no, no, no. ¡Porras!

¡Ay!

¡Has carbonizado mis palomitas!

¿Y esa pataleta?

Tengo que estar en casa, mi tío cuello peludo está de visita,

y tengo que tragarme una maldita cena familiar.

¡No, no, no, no!

Tenemos que ver ese combate todos juntos.

Sí, me he gastado 95 pavos en el pago por visión.

Hola a todos. Apuesto a que no me habéis echado de menos.

(RÍE)

(TODOS) ¿Qué?

¿Quién?

¡Oh!

¿Estás...? ¿Pero...?

No, no, no, no nos fulmines, yo soy el verdadero yo.

¿Y quién es este?

Gerta.

¿Ese es tu novia androide metamórfica?

Sí, mirad.

(HABLA EN SU IDIOMA)

Pero... Espera... ¿Dónde has estado?

He estado de vacaciones.

(RÍE) He estado fuera tres semanas.

Yo no te di permiso para irte de vacaciones.

Tampoco dijiste que me prestabas tus calzoncillos, y te los he cogido.

Guau, Schwoz, ha dado el pego totalmente.

Eso es porque mejoré a Gerta antes de irme:

ahora puede adoptar la forma de cualquier persona en el mundo,

y nadie se daría cuenta de que no es la verdadera persona.

¿Sientes esto?

¿Sientes esto?

(BURLONA) ¿Sientes esto?

(RÍEN)

Oye, Schwoz, ¿podría Gerta convertirse en Henry?

Sí, puede ser cualquiera. ¿Por qué?

Porque si un falso Henry fuera a la cena familiar esta noche...

El verdadero Henry podría quedarse aquí y ver el combate.

Genial.

Se me ha ocurrido a mí, no le señales a él y digas: "Genial".

Schwoz, convierte a Gerta en Henry.

Es pan comido.

(Música suspense)

(TODOS) ¡Hala!

¿Cómo consigues que el androide se comporte como Henry?

Cuando he escaneado el cuerpo de Henry,

también he escaneado sus ondas cerebrales.

Entonces, ¿el falso Henry reaccionará y responderá

como lo haría el auténtico? Claro.

Vale, vale, hagamos una prueba.

(CARRASPEA)

Hola. Hola.

¡Hala!

(RÍE)

Vale, vale, vale.

¿Cómo estás? Estoy guay.

Sí, sí, vale, vale.

¿Color favorito? Rojo.

¿Comida favorita? Pizza.

¿Qué extra? El chori.

Vaya, acorta la palabra chorizo y dice chori, igual que yo.

Vale, vale, una difícil.

¿Qué fue lo que me pasó en el campamento a los 9 años?

¿Te refieres a cuando potaste en una canoa,

no querías que nadie se enterara, y dijiste que había sido Jasper?

Yo soy el único que que sabe eso. Fíjate.

Genial, ya puedes quedarte aquí y... Manda a Gerta a casa para la cena.

Cómo mola. ¡Venga ya!

Muy bien, Gerta, ve a casa de Henry,

pero después vuelves derechita a casa.

(ASIENTE)

Espera.

¿Qué?

Nada, solo...

que eres guapo.

Lo sé. Sí.

Arriba tubo.

(RÍE) Eso es lo que yo digo.

(Música)

(RÍEN)

-Al final volvió a crecer. -Sí, volvió a crecer,

pero no las tenía todas conmigo, la verdad es que no.

-Qué tiempos más raros. -Aquí está mi chico.

Henry, mira, tu tío Mark.

(Música)

-Hola, tío Mark.

-Henry Hart, madre mía, qué alto estás.

Toc, toc, ¿quién es? La pubertad.

(RÍE)

Catapum.

(RÍE)

Vaya, ni que estuvieras hecho de hierro.

-En realidad, estoy hecho de una aleación líquida

100 veces más dura que el hierro.

(RÍE)

(RÍEN)

Espero que mis tres hombretones tengan hambre,

la cena estará lista en cinco minutos.

(DESGANADA) Hola.

-Por fin, aquí está Piper. -Sí, aquí estoy.

-Hola, Piper, te he traído un regalo. -No hacía falta.

-Adivina lo que es. -No quiero.

-Una entrada gratis para el carrusel del tío Mark.

-¡No, por favor!

Vale, no me gusta. Basta, ya nos hemos divertido.

Por favor, me estoy mareando, lo digo en serio.

Por favor, por favor, bájame.

(RÍE)

(Pitidos horno)

Henry, hazme un favor, ¿puedes sacar el pavo del horno?

Sí, claro.

-Piper, ¿por qué no le cuentas al tío Mark

que has sacado todos sobres y notables el último semestre?

-He sacado todo sobres y notables en este semestre.

(Música tensión)

¡No, Henry, ponte los guantes!

(DISIMULA) ¡Ah!

No está tan caliente.

Pero ha estado en el horno a 250° durante tres horas.

Genial.

¡Ah, ah!

(Música dramática)

(Música)

(TV) "Carla Dexter tiene el mejor aspecto de toda su carrera.

-Cierto, pero la cuestión es:

¿puede alguien derrotar a la máquina de combate que es Shelly Cratch?

-No lo sabremos hasta que lo sepamos".

¿Qué le pasa a la tele? Lleva haciendo eso todo el día.

Schwoz, arregla la imagen, anda. Ahora voy.

Henry, ¿quién crees que va a ganar?

(DUDA)

Tío, yo me decanto por Dexter. Venga ya, qué va.

Muy bien, ya está arreglada.

Vamos, chicos, el combate va a empezar.

¿Cuándo compraste estos vasos?

Los compré en Sash y glass el fin de semana pasado.

Ah.

Me gusta el azul. En realidad, son color cobalto.

El cobalto no es más que un tono de azul.

No exactamente, ¿de acuerdo? Ya, bueno.

De todos modos, ni siquiera son cobalto, son más bien azul marino.

No son marino.

(TV) "Luchadora de la izquierda, ¿está lista? ¿Lista a la derecha?".

¡Vamos, Shelly! Tú puedes, Carla.

Este vaso es azul marino. Es cobalto.

Vale. Es azul marino, no tienes ni idea de colores.

Es azul cobalto, como mucho, es azul medianoche.

Es el mismo azul marino. Azul medianoche, ¿azul marino?

¿De qué vas? ¿Llamo a Sash y glass?

(HABLAN A LA VEZ)

¡Sí! ¡Lo ha hecho!

(GRUÑE)

¿Qué ha pasado, ya ha empezado el combate?

Sí, y ha terminado.

Ha sido el combate más emocionante que jamás he visto.

(AMBOS) ¿Qué?

Rebobina, rebobina, rebobina.

Vale, tranqui, lo vuelvo a poner.

Vaya, se ha vuelto a ir la imagen.

¡Oh, no!

Tíos, ha sido una pelea inolvidable, ¿verdad?

Ha sido gloriosa. ¡Cállate ya, Schwoz!

Y sigues siendo raro.

No puedo haberme perdido la pelea,

he mandado a ese estúpido robot a mi casa para nada.

No hables de Gerta de esa manera, ella es mi chica.

¿Sabes? Tal vez deberías ir a casa, y relevar a Gerta.

Sí, sí, y date prisa, quiero celebrarlo con ella.

¿Cuándo has comprado estos vasos azul marino?

¡Ja! ¡Porras, Charlotte!

(Música)

Hola. ¿Qué hay?

Esto.

Hola, Henry.

Hola. Bueno, ya he vuelto, y Schwoz quiere que vuelvas a la Cueva Man.

¿Para qué me quiere Schwoz?

No lo sé, como eres... su novia.

Venga, sal por esta ventana, y baja por el árbol.

¿Y si resulta que me da miedo salir por la ventana?

Es fácil, solo tienes que dar un saltito a la rama de este árbol y...

(GRITA)

(CON VOZ DE GERTA) Estoy buenísimo.

(CARRASPEA)

(CON VOZ DE HENRY) Estoy buenísimo.

(Música)

Maldita Gerta, tirarme por mi propia ventana.

(Reloj bipeando)

Vamos, vamos, Ray, contesta.

Ray.

Hola, Henry. Mira, estoy bebiendo en mi vaso color azul cobalto.

Olvídate del vaso, ¿dónde está Schwoz?

Aquí, ¿por qué?

Porque Gerta me ha tirado por mi ventana,

ahora necesito que tú, Charlotte y Schwoz vengáis aquí,

y la echéis de mi casa.

¿De que color es este vaso?

¿Qué?

Admite que el vaso es color cobalto, y tal vez vayamos a ayudarte.

Es cobalto. Perdona, ¿que es qué?

Es cobalto, es cobalto, cobalto, cobalto, es un vaso azul cobalto.

Sí, lo sé.

¿Qué?

(Música)

¿Qué tal está el pavo?

-Bah, los he comido mejores.

-Vaya, hay un mosca en el pan. ¿Dónde está el matamoscas?

-Tranquilo, yo me encargo.

(ASPIRA)

¿Qué?

Acabas de aspirar y de tragarte una mosca entera.

Es asqueroso.

-Lo siento.

(Zumbido)

(RÍE)

Hola a todos. (TODOS) Hola.

-Hola, Charlotte.

Hola, siento mucho interrumpir su cena, pero esto es importante.

Henry, ¿puedo hablar contigo arriba?

Claro, ahora vuelvo.

-Adivina qué. -¿Qué?

(GRITA)

(GRITA)

(RÍE)

(RÍEN)

-Lo siento, pero no entiendo por qué Gerta te ha tirado por la ventana.

Puede que la enfadara Henry. No, no, no, no.

Yo he programado a Gerta para que sea mi novia y me ame,

no tiene otras emociones.

¿Puedes programarla para que se vaya de mi casa?

Me gustaría que se fuera de mi casa.

Aquí está Gerta, me habéis pedido que la trajera,

la he traído, y ahora me piro por la ventana,

porque tengo que hacer los deberes. Adiós.

(Música tensión)

Gerta, nena.

¿Por qué has tenido que tirar a Henry por la ventana?

¿Intentó propasarse?

¡No!

Schwoz, no me resulta fácil decir esto.

-Cariño, yo te fabriqué, me lo puedes contar todo.

-Eres muy especial, eres un hombre encantador,

y te quiero muchísimo.

Vale, esto es superraro. (SISEA)

Es un momento conmovedor entre un hombre y su androide.

Nena, no entiendo qué es lo que intentas decirme.

-Tú sabes que te quiero, pero...

no estoy enamorada de ti.

¡Oh!

Duele.

Me siento humana ahora,

y cuando nos abrazamos... Vale, está bien, ya basta.

Si vais a seguir con esto, ¿puedes poner a Gerta como es en realidad?

Gracias.

No quiero ser tu androide Gerta nunca más, necesito ser libre.

-Lo entiendo.

-Gracias, mi dulce Schwoz.

-Vale, apretaré este mando ahora,

pero tú, Gerta mía, puedes elegir la forma que desees tener.

¿Estás lista?

(Música)

(GRAZNA)

Tío, menuda pajarita.

Tío, que acaba de romper conmigo.

Ya, ya, lo siento. Sí.

(GRAZNA)

-Yo también te querré siempre, pajarita mía.

(Música)

¡Guau, mirad cómo vuela! Sí.

(Música)

¡Eh!

¡Acaba de defecar en mi bici!

¿Qué?

(SUSPIRA) Esa es mi Gerta.