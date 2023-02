La familia de Bilsky al completo

la policía ha descrito la escena como

"horrenda" y "súper desagradable".

Y esa es la historia de mi fin de semana.

¿Trent?

Última hora

o debería decir

¡Venga ya!

¡Me he perdido el chiste!

¿Cómo?

El chiste.

La gracia que hacen siempre al principio de las noticias.

Oye, no te oímos con el ruido.

La batidora hace un ruido infernal.

No te oímos con el ruido.

¡Qué!

¡Que no he oído el chiste!

¡Apagad eso!

¡Apágala!

Ese ha sido el mejor chiste que te he oído.

¡Venga ya!

¡Me he perdido el juego de palabras!

Otras noticias.

La policía ha informado del robo de un camión

lleno de jamón veneciano el día de hoy.

El jamón veneciano es el producto porcino más absurdamente caro

del mundo

y a menudo lo llaman "el Ferrari" de los jamones.

Las autoridades también afirman que alguno de los jamones robados

contiene un dispositivo anti robo:

una cápsula de tinte azul

que explota si alguien intenta comérselo.

¿Un tinte azul explosivo?

Más bien

un explosivo

¿Me estáis haciendo luz de gas?

Como has dicho que te habías perdido el chiste he pensado que

Y ese ha sido nuestro último chiste de las noticias.

Noooo.

Buenas noches, Buenavista.

Ese ha sido bueno.

¿A qué sí?

¡Genial, tíos!

¡A saber cuando volverán con noticias!

Cada día a la misma hora.

Eeestamos con una dieta de limpieza líquida

Una dieta de limpieza líquida.

Qué estupidez.

Qué estupidez.

No,

hemos visto un vídeo que dice que si solo ingieres líquidos

durante tres días

adquieres visión nocturna.

Sí,

puedes verlo todo.

Por la noche.

¿La lista y el friki de la ciencia os tragáis eso?

Yo paso de visión nocturna.

Hay veces que mola ser parte de algo.

A ver

Hola,

papá, ¿qué pasa?

Debes venir a casa.

¿Por qué?

Porque el nuevo novio de Piper va a venir a cenar con su familia.

Tú estás en nuestra familia, así que tienes que estar aquí.

Aaaaah ya, pero he empezado una dieta de limpieza líquida

así que.

¿La de visión nocturna?

¿Y funciona?

Sí, así que,

usaré mi tarjeta de "escaquearse de cena familiar"

Que tengo en la mano

ahora mismo.

Aunque no puedas verla.

No, no.

Tu madre ya ha usado la suya.

Y la tengo en la mano ahora mismo, aunque no puedas verla.

¡Porras!

Ven

a casa.

Está bien.

Cuelgo.

Cuelgo

Tengo que irme.

No puedes.

Tienes trabajo.

Alguien ha robado un camión

lleno de jamones con un chip azul

¡Porras!

No oigo lo que dices

con el ruido infernal de la batidora.

¡No te vayas!

No te metas en ese ascensor, Henry.

Necesito que te quedes y me ayudes con la emergencia

Voy a asumir que has dicho que me puedo ir.

¡No!

¿Ve?

Quédate

¿Anda ve?

¡No!

Esta bien.

Me voy.

¿Cuánto duran hoy las noticias?

¿Qué pasa?

¡Oh, Dios mio, ¿qué es ese olor?

Estoy cocinando.

Por eso huele tan

bieeeennn.

Gracias.

¡No dijiste que Piper iba a cocinar!

Está haciendo lasaña de pescado.

Cada capa es un pescado distinto.

Escuchad, ¿el bagre se pone malo?

Tal vez esté bien.

Me largo de aquí.

¡No!

He escondido comida por toda la casa.

Fingiremos que nos comemos la lasaña de Piper,

aunque podemos

ponernos al día con nuestras lecturas.

Un libro de queso.

Por fin

he encontrado la utilidad de los libros.

Uuuhhh, estoy haciendo una dieta de limpieza.

Da igual.

¿qué estáis haciendo?

Aaaah estamos leyendo.

Un libro.

¡Tantas palabras geniales!

Me gusta el queso pero ahora quiero un poco de pan.

Ven conmigo.

¡Ah, Henry!

Ven a ver la caja de Muñecas Fresno que ha traído Piper hoy a casa.

Pues claro, papi

Cuidadito.

Esas muñecas son muy caras.

Oh, descuida, Piper.

¿Quieres un poco de pan

de la cabeza?

Deberíamos juntarnos más.

Ay, madre, ya están aquí.

Portaos bien.

Métete la camisa por dentro.

No hables de tu trabajo y no digas tonterías.

Aloha, viva la fiesta.

Me llamo Jake,

soy director de proyecto

y me gustaría estar en un coro de adultos.

¿Qué acabo de decirte?

Perdonad que no lleve zapatos.

Esta semana cortando el césped descalza,

me amputé un dedo.

Mamá, te dije que no hablaras de tu dedo amputado.

Y remétete la camisa.

No puedo.

Así tapo una mancha en los pantalones.

Tiene forma de vaca.

¿Ves?

Tócala

Venga.

Haz que muuuuja.

No no quiero

no quiero hacer que muja.

Encantado señor, soy Billy Bilsky.

Encantado, Billy.

Yo soy.

Ehhhhh.

¿Has dicho Bilsky?

Exacto.

Yo soy Britney Bilsky.

Tres veces Miss Puño en tu Cara

de Buenavista.

Ya.

Tampoco

quiero tocar eso.

Oiga, no tendrá otro hijo llamado

Mitch, ¿verdad?

¡Oh, no!

No me fastidies.

Pero si es Henry "J" Cara de PeDo.

Mitch Bilsky

Mami

¿"J"?

Su segundo nombre es Prudencio.

¿Prudencio?

Así que eres Henry

"P" Cara de Pedos.

Oh, va a ser una cena genial.

¿Qué es eso?

Nada

¿Y dónde está tu madre?

¿En la cárcel?

No

Mi marido está en la cárcel.

Y mi hija.

¿Conoces a Bisch?

¡Sí!

Creo que solía meterse con la amiga de Henry, Charlotte

Ahhh.

Ella y mi marido

comparten celda en la cárcel.

Qué cutre.

¿Qué me has llamado?

Chicos,

adivinad quién soy.

Vale.

Os daré una pista.

Mi segundo nombre es Prudencio

y soy un pringao.

¡Ohhh! ¡Ohhh!

¡Eres Henry!

¡Eres

Henry!

Esa ropa es mía.

¿Qué hacías en mi habitación?

Restregando el culo en tu almohada.

¿En serio?

¡Ja!

¡Ya quisieras!

Oh, un libro queso.

Aaaahhh, Piper, ¿qué tal si empezamos a cenar

para que los Bilsky puedan comer y largarse?

¡Ya está todo listo!

Bien,

¿alguien no quiere nata montada en su lasaña de pescado?

No, no, no

nadie pondrá nata montada ni nada hasta que llegue

mi otro hijo.

¡Es él!

¿Es esta la casa?

Conozco esa voz.

¿De qué conozco esa voz?

Estamos aquí, Jeff

Conozco ese nombre.

¿De qué conozco ese nombre?

Hola.

He atropellado vuestro buzón con mi coche.

¡No!

Sí

Jeff

Mitch

Hijo

Madre

No

Sí.

Eh, hermano,

¿por qué vas vestido así?

Pareces un pringao.

Sí, era para reírme de él.

Muy buena, Mitch.

¿Has restregado tú culo en su almohada?

¡Ja!

Ya quisiera.

Pues no quisiera.

Oh, tranquilo, pringao.

Me llamo Jeff

Eeeeeh no.

Vale.

Eh,

tengo un regalito.

Para la parienta de Billy

¿Qué?

La futura Sra. Bilsky

No.

La hermana de este memoooooo.

¿Por qué no abres la caja, Jeff?

Vale.

Tachán.

¿Qué es eso?

Es un jamón veneciano.

De Venecia.

Espera.

¿El jamón veneciano no es suuuuuuper mega caro?

¿Y no robaron un cargamento de ellos esta mañana?

Eeeeh yo no sé nada de jamones robados.

¿Vale

y cómo has pagado este?

Bueno,

pensé que mamá ganaría una pasta al denunciar a la compañía

de la cortacesped por lo del dedo.

Así que, ¿por qué no gastar ese dinero ya?

En jamón.

Ooooh, pero qué listo es mi niño.

Bueno, pues al ataque, idiotas.

Este cerdo no se va a comer solo.

Sí.

Parad, parad, parad.

Alto.

A ver, Piper ha cocinando una lasaña de pescado

con nada montada.

Y

se huele

el olor de los siete pescados.

Gracias, Billy

Alguien se va a dar un besito

¿Cómo podemos ser hermanos?

Tranquilo.

No merece la pena.

Reeeeespira

reeeespira.

No os aguanto.

¿Por qué siempre atropellas los buzones de la gente?

Vale, vale,

comamonos esa lasaña de pescado antes de que se estropee

y luego el jamón de Jeff.

Vale.

Por mí bien.

Pues, venga.

Vale.

Me gusta el pescado.

Lo he probado otras veces.

Eh, eh, eh.

¿Adónde vas Prudencio?

Sí, vamos a cenar, Pruden

Aaah, voy a salir

un momentito al porche

a arreglar el buzón.

Tu hijo es un pringado total.

Gracias.

Lo ha sacado de mí.

Lo siento Henry.

Habla más alto.

Schwoz no para de arreglar la batidora.

No puedo gritar.

Mi familia está con los Bilsky.

Me van a oír.

Vale, espera un momento.

Mi zumo.

¿Decías?

¿Recuerdas el camión de jamones venecianos que han robado?

Oh, sí, loooos jamones carisimos con el tinte azul explosivo?

Sé quién los ha robado.

¿Quién?

El criminal más tonto de Buenavista.

¿Jeff?

Jeff

No.

Jeff

¿Cómo sabes que ha sido él?

Porque

está en mi casa y se ha presentado con un carísimo jamón veneciano.

¿Por qué está Jeff en tu casa?

Su hermano está saliendo con mi hermana.

¿Piper sale con el hermano de Jeff?

¡Sí! Jeff es un Bilsky.

¿Piper sale con un Bilsky?

¡Sí!

Mitch Bilsky está en mi casa,

y también su madre,

y luego ha venido su hermano mayor, Jeff

¡Jeff!

¡Sí!

Tienes que detenerle, Henry.

Tienes que detenerle.

No, no, no, no...Tío, no...

quiero fastidiarle la cena a mi hermana.

¿Pues sabes quién se va a fastidiar más esta noche?

No digas que la justicia.

¡La justicia!

Voy para tu casa.

No, tío, oye.

Espera a que acabe la cena.

Luego vamos a su casa y lo detenemos allí.

No,

cambio de planes.

Hola.

¿sabes cómo arreglar un buzón?

Sí.

Al final lo pillé por sorpresa

y fue cuando el inspector dijo:

"Me has engañado, Jeff.

Y eso no ha

"¿Y por qué no?"

Y él me respondió:

"porque

mi nombre

es Sherlock Holmes"

¡Que bueno!

Jeff, eso no es verdad.

Demuéstralo.

Sherlock Holmes no existe.

¿Y cómo restregue mi culo en su almohada?

Hola, ¿qué tal?

Soy el jefe de Henry.

No estoy invitado así que

he traído esta maceta de flores.

Gracias.

Tenemos una que es igualita en el porche.

Ah, qué raro.

¿Y este jamoncito tan elegante?

Ah esa es una historia bien curiosa.

Jeff lo ha traído.

Es un tipo guay.

¿Qué narices haces aquí?

Te diré lo que hago aquí.

Hacer mi trabajo.

Evitar que Jeff coja ese jamón robado y se largue a México.

Eso estaba haciendo yo.

¿No me digas?

¿Eso estabas haciendo?

Sí.

Porque a mí me parece que estáis congeniando demasiado

con los Bilsky.

¿Pero de qué narices hablas?

¿Que de qué narices hablo?

Dejas que ese se ponga tu ropa.

Tu hermana está ahí dándole al otro lasaña.

Y tu padre está

dándole consejos a su madre.

Verás

La piel del codo crea un callo.

Qué gracioso, eso suena a Los Cayos.

Ya sabes, el lugar.

Oh, conozco Los Cayos.

¿Lo ves?

¡Sí! Oye, tío,

no sé de qué estás hablando

pero te aseguro que no estoy congeniando con los Bilsky, ¿vale?

Entonces caso cerrado.

Sí.

Atención,

les habla la policía de Buenavista.

La casa está rodeada.

¿Has llamado a la poli?

¡No!

¿Has llamado a la poli?

No.

También hemos atropellado su buzón con uno de los coches patrulla.

Oooh, venga ya, acababa de arreglarlo.

Lo siento.

Piper, no sé si vamos a tener suficiente lasaña para la policía.

¿Puedes hacer más?

Sí, dame cinco minutos.

Llevas todo el día cocinando.

Lo sé.

Eres tan majo.

No creo que la poli haya venido a cenar.

¿Y entonces por qué han venido?

Hemos venido porque sabemos que en la casa hay objetos robados.

¿Has robado algo, Mitchy?

Nooo.

Llevo días sin robar nada.

Me has robado la ropa.

Sí, pero no me la voy a quedar.

Bueno, tal vez los calzoncillos.

¿Llevas puestos mis calzoncillos?

Sí.

Pero te he dejado los míos.

Un simple trueque jugoso.

Vale, sabemos que están aquí porque Jeff

ha robado ese carísimo jamón.

Yo no he robado nada.

Jeff, siempre dices eso cada vez que robas algo.

Lo sé.

Pero esta vez digo la verdad.

Sí, seguro.

Tenéis cinco minutos para salir con la propiedad robada

o entraremos.

Muy bien,

venga Jeff.

Andando.

No.

Que yo no lo he robado.

Lo juro.

Mira.

¿Un recibo por el jamón?

No.

Es un escrito

porque sabía que me acusaríais de haber robado el jamón.

Si tienes el recibo, se lo puedes enseñar

Una simple gota de agua, con el paso del tiempo,

puede atravesar la roca más dura.

¡Ay, madre!

¿Adónde quieres llegar, hermano?

Iré al final

fue entonces cuando me di cuenta

de que el mayor Nacho Ball de todos

es el que estaba en mi interior

porque acababa de comérmelo.

Así que.

Esto no es nada.

Es solo el dibujo de un sol con gafas de sol y la frase: "tranqui colega"

Vale,

me has pillado.

Me lo estaba inventando.

¿Quién eres tú?

¿Mi archirival, Sherlock Holmes?

Tío, si has comprado el jamón, ¿dónde está el recibo?

No lo tengo.

Y aunque lo tuviera, daría igual.

Nadie iba a creer a un Bilsky.

Todos piensan que somos unos mentirosos, ladrones, matones,

y criminales.

Sí.

Sí

Y lo somos.

Excepto tú, Billy.

Eres el mejor Bilsky que ha habido.

Billy Bilsky.

Tienes una novia genial.

De una familia genial.

Yo solo quería hacer algo bonito por mi hermano pequeño.

Porque

creo que eres genial, Billy.

Así que te compré un super jamón.

Guau,

tío.

¿Estás llorando, tio?

¿Siempre ha sonado así?

¿Cuándo vas a parar?

Vale, ¿sabes qué? tenemos que irnos.

Tenemos que irnos.

Venga.

Vamos, para.

Eh, mírame.

Mírame.

Oooh, gracias.

¿Cuánto he estado llorando?

Como veinte segundos.

Sí. Bueno.

Bien, cambio de plan,

¿vale?

Tú ve arriba, cómete un chicle, transfórmate, sal sin que te vean

y di a la poli que Jeff es inocente.

Vale

Entendido.

Vale.

¿Qué tienes ahí, Sr. Llorón?

No me llamo así.

¿Chicles?

No.

Sí lo son.

Me huele el aliento a pescado así que dame uno.

¿Qué?

Dame un chicle.

Vamos.

Suelta.

Quiero

uno.

Odio a los Bilsky

Muy bien, os damos sesenta segundos para salir de ahí o entraremos.

Somos la policía de Buenavista, por cierto.

Por si lo habíais olvidado.

Genial.

Voy a ir a la cárcel.

Otra vez.

No, no irás.

Vale,

tal vez algún día

la semana que viene.

Pero no será hoy.

¿Qué estás diciendo?

Vamos a comernos las pruebas.

Es cierto.

No pueden detener a tu hermano si no hay pruebas.

Pero son cuatro kilos de jamón curado.

No podemos comernos todo eso.

Tenemos que intentarlo.

Billy tiene razón.

Todo el mundo a atiborrarse de jamón veneciano.

¡Sí!

Se acabó el tiempo.

Vamos a entrar.

Dale.

Aquí no hay ningún jamón robado

No venimos por eso.

¿Ah, no?

No perderíamos nuestro precioso tiempo por esa tontería de nada.

Buscamos unas muñecas ilegales.

¡Oh, porras!

Sígueme.

¿Qué demonios ocurre?

Nos han dado

un soplo de que alguien ha estado vendiendo por internet

unas muñecas Fresno robadas.

Y eso

no es legal.

Escucha, Billy,

puede que pase un tiempo a la sombra.

¿En serio?

Bueno,

no quiero decir nada sin que un abogado esté presente pero

Oh, yo tengo un buen abogado.

También trabaja en el Nacho Ball

Las tengo.

Estaban en la habitación de la chica.

Y fíjate,

algunas cabezas

están rellenas de pan.

¿Qué?

Estás muy enferma.

Vámonos.

Espérame, Billy.

Espérame al otro ladooooo.

Siento que hayan detenido a tu novia, Billy

Sí, eso.

La niña tiene potencial.

Siento haber dudado de ti.

¿Sabes?

No debí acusarte de robar ese jamón.

Tranquilo, hermanito.

Aún me queda un bocado de jamón.

Me lo metí en los pantalones cuando entró la poli.

¿Quién quiere un trozo?

Como queráis.

Vale, sí lo robé.

¡Lo sabía!

¡Ese es mi niño!

¿Pero y todo ese discurso?

Yo lloré.

Soy un Bilsky.

Mentimos.

¿Qué?

No me cogerás.

¿Por qué seré tan bocazas?

No te lleves a mi hijo.

Oh, tío, no volveré a comer jamón

Ni yo, tío.

Aunque ese no estaba mal.

Me alegra que lo digas porque

¿Por qué están apagadas las luces?

Porque no las necesitamos.

Ahora tenemos visión nocturna.

La limpieza líquida ha funcionado.

Volved a encenderlas.

¡Estoy bien!