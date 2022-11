Mi falsa Valentine

(Música)

Henry, vamos.

Tenemos que ir a clase. Tranquila, ya casi estoy.

Vamos a llegar tarde por tu culpa. Yo nací tarde.

Mi madre dice que por eso tengo los pies tan grandes.

¡Bum! ¡Hecho! ¿Qué?

He comprado entradas para ir en San Valentín al Club Soda.

¿Qué dices? ¿En serio? Sí, tío.

Adivina quién estará currando allí. Esperad.

¿Qué es eso del Club Soda?

Una disco superchula solo para adolescentes

en la que sirven todo tipo de refrescos.

Ajá. Y me van a pagar cinco pavos la hora por estar en la puerta

y asegurarme de que solo entren adolescentes.

Bueno, Bianca y yo somos adolescentes.

Uh. ¿Saldrás con Bianca en San Valentín?

Eso es. Genial. ¿Cómo se lo has pedido?

Aún no lo he hecho.

Haz el favor de llamarla ya. ¿Por qué?

Porque San Valentín es mañana,

y nos gusta que nos lo pidan con antelación.

Eh...

Creo que sé cómo funcionan las chicas.

Chócala. ¡Como una fregona!

¿Cómo que como una fregona?

No debería haber dicho eso.

(Música)

¡Uh!

(BIANCA TOSE)

Perdona, no era mi intención.

No pasa nada. Hola.

Hola. Mira lo que tengo aquí.

Dos entradas.

Tú y yo, mañana por la noche.

Sí, para San Valentín.

Exacto.

Voy a seguir diciendo cosas hasta que sonrías.

Henry, no puedo ir contigo al Club Soda mañana.

Pero he comprado las entradas para San Valentín.

Bueno, debiste pedírmelo hace una semana.

Oh, venga ya.

¿Querías que te pidiera que saliésemos de manera oficial?

Sí, así funcionamos las chicas.

(TOSE)

Oh. Perdón.

Acabo de tragarme un "te lo dije".

Vamos, Bianca.

Otro chico me ha pedido que vaya con él al Club Soda mañana.

¿Quién? Mitch Bilsky.

¿Mitch? ¿Vas...? ¿Qué?

Mitch Bilsky es un grandullón, un fanfarrón, un patán.

Un Mitch.

Bueno, me lo pidió con antelación.

Lo siento.

-Vaya, Henry Hart.

¿O debo llamarte... Ceee?

¿Por qué me llama Ceee?

Porque ce es la letra de suspenso.

¿He suspendido el examen? Oh, sí.

Y lo iba a pegar en tu taquilla a la vista de todos.

¿Por qué? Para avergonzarte.

Oiga, señorita Shapen, no puede suspenderme.

Demasiado tarde, sacas suspensos.

Vale. ¿Por qué lleva toda la semana de un humor de perros?

A ti qué te importa.

(PROFESORA LLORA)

¿Nadie la invitó a salir por San Valentín?

No. ¿Se nota?

(LLORA)

¿Tienes un pañuelo?

Solo tengo un dólar. Dámelo.

Eh... Oiga,

¿Y si yo le consiguiera una cena en San Valentín con Capitán Man?

Tú no conoces a Capitán Man.

Eh... Cierto, cierto.

Pero... si consigo encontrarlo

y que la invite a cenar mañana por la noche,

¿me repetirá el examen?

Si me consigues una cena con él el día de San Valentín,

cogeré tu suspenso

y lo convertiré en un sobresaliente.

De acuerdo. Voy a intentarlo.

Henry, espera.

Tu dólar.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora, protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora, hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¿Me tomas el pelo? Es tu profe, la señorita Shapen.

Mi profe soltera.

Cuánto me sorprende.

Porfa. Si cenas con ella, me cambiará el cate por un "sobre".

Tengo una idea mejor. ¿Cuál?

¿Y si invito a comer a tu madre? ¡No!

Muy bien.

Cenaré con la señorita Shapen. ¡Sí!

Y le encanta el pollo, pide pollo. Está bien.

Ray, nunca olvidaré esto. Ni yo tampoco.

¡Eh, miradme, soy "mister" Valentín!

Oh. Es horrible.

Sí.

¿Vas a salir así con Gerta? Oh, sí.

A Gerta le encantará esto.

¿Quién es Gerta?

Su chica de San Valentín que, de hecho, es...

Eh, Schwoz. ¿Qué?

Henry ha esperado hasta hoy para invitar a salir a una chica.

¿Qué? Las chicas no funcionan así.

Eso lo sé ahora.

¿Por qué no dejas que Henry salga con Gerta mañana por la noche?

¿Salir yo con Gerta? Ni hablar, Gerta es solo para Schwoz.

Venga, préstasela por una noche.

Esta conversación es muy rara.

Tú no lo entiendes. Dile a Gerta que venga.

Vale.

¡Gerta!

(SCHWOZ HABLA EN OTRO IDIOMA)

(GERTA HABLA EN OTRO IDIOMA)

Eh... Te prometo que no es mi tipo de mujer.

No es mujer. Me largo de aquí.

Relájate.

Gerta es un androide. Un moderno robot.

¿Es...

es una máquina? Demuéstraselo.

(SCHWOZ HABLA EN OTRO IDIOMA)

(RÍE)

Es lo más chulo que he visto nunca.

Y eso no es nada. ¿En serio?

¿Y qué va a hacer ahora? No, no.

Gerta es un androide metamórfico. Dale.

Vale, venga ya. Eso no puede pasar. ¿Acaba de pasar?

-Hola, me llamo Delaila.

Vaya. Hola, Delaila.

(AMBOS) ¿Eh?

¿Puedo llevarla al Club Soda mañana por la noche

y nadie notará que es falsa?

-No soy falsa.

Te quiero.

Yo también te quiero.

Eh, tío, llévala a la disco a bailar,

y Bianca se pondrá supercelosa. ¡Oh, sí!

Esperad. ¿Qué?

-¿Esperar a qué? Si voy a darle a Bianca celos,

vayamos a por todas. ¿Cómo?

Una chica de instituto, y tiene que ser...

Ya sé lo que hacer.

Va a ser un gran día de San Valentín para mí.

(Música)

Feliz día de San Valentín.

Bienvenidos al Club Soda.

Feliz día de San Valentín.

(Alboroto)

Bienvenidos al...

¡Eh! ¡Eh, eh, eh!

Tenéis mucha prisa bulla por ahí detrás.

Tened preparaos los carnés y las entradas para enseñármelos.

Aquí el jefe soy yo.

Bienvenidos al Club Soda.

Feliz día de San Valentín. ¡Eh!

¿Qué hay, colega? Feliz San Valentín.

¡Alto, alto, alto, alto!

¿Qué?

Hay que tener al menos 13 años para entrar.

-Bueno, tenemos 14.

Error. Conozco a Piper, tenéis nueve.

-Eh... Yo no soy Piper.

Me llamo Judy Gleeckman.

Este carné es falso, Judy.

Vale. ¿Vas a hacer un mundo de esto?

Lo siento, niñas, las reglas son las reglas.

No se te ocurra...

¡Ah!

Vamos, chicas.

¡Sigo siendo el jefe!

Bienvenidos al Club Soda.

Feliz día de San Valentín.

Bienvenidos al... Hola, Char. Hola, tío.

No sabía que ibas a venir. No lo tenía previsto

hasta que Henry me dijo con quién vendría.

¿Con Bianca? Está ahí dentro con Mitch.

(Cristales rotos)

(Frenazo)

Henry ha encontrado otra chica.

¿Quién? Te he dicho todo lo que sé.

Vale. ¿Tienes entrada? No.

Entonces, no puedes...

¿Charlotte?

(Música rock)

¡Eh, tío!

¡Tío!

-¿Qué quieres tomar? -Un refresco.

Dos diablos de lima y cereza.

Eh, eh, eh, eh.

Estos son para mí.

Hola, Bianca. -Hola, Charlotte.

Hola, Mitch.

¿Y qué, Henry ha venido contigo?

No, está...

(Música lenta)

Vaya. A esa la invitaría yo a un refresco.

Sí. -Es muy guapa.

Sí, lo sé.

(Música pop)

Oye... -Mira.

Es... es increíble que no sea una persona de verdad.

Tiffany, enséñale cuántos colores de ojos puedes poner.

Vale, vale. Sé normal.

No. -Ah, claro.

Oh, porras.

¿Qué?

¿Cómo puedo ponerla celosa si ni siquiera mira para acá?

¿Por qué no sacas a Tiffany a bailar y exhibes un poco?

Oh, buena idea.

Espera. Deberías consultar con Ray o Schwoz

si ella baila como una persona normal.

No te ofendas.

Me llamo Tiffany.

Lo llamaré.

(Móvil)

Sí, Henry, ¿qué pasa? ¿Tú sabes si Tiffany baila?

Es un androide muy sofisticado, puede hacer lo que sea:

bailar, pilotar un avión, manejar marionetas...

Genial. Oye, ¿has ido a recoger a mi profe?

No, mandé a Gooch a que la traiga. "¿Qué?".

No puedes llevarla a nuestra guarida,

dijiste que su localización debía ser secreta.

No se va a enterar de nada. Gooch la ha recogido,

la ha metido en un saco y me la va a mandar para acá.

(Gritos)

Ya está aquí. Te dejo.

"Oye, hazla feliz".

Necesito que me cambie el cate por un "sobre".

Sí. Bla, bla, bla. Vale, adiós. "Oye".

Invítala a pollo. Y dale con el pollo.

Oh.

Oh, oh.

Huy.

¡Uh! Hola, hola, Capitán Man.

Hola.

Bueno, ¿te vas a quedar ahí mirando o me vas a ayudar a salir del saco?

Vaya, ¿eso de ahí es pollo? Sí, sí que lo es.

(Música)

(Música pop)

(VITOREAN)

¡Uh!

-¿Tú sabes bailar así? -No.

-Deberías ir a unas clases.

(Música pop)

Eh... ¿Le apetece comerse

otro pollo entero?

No. Este todavía puedo apurarlo un poquito.

-Nena, nena, me dejas de piedra.

Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. ¡Uh!

Nena, nena.

Oh, perdón. No sabía que tuvieras compañía.

¡No, no! Por favor, quédate.

Por favor. Ella es la señorita Shapen.

-Sharona. Sí. Sharona Shapen, Swart Schwoz.

Swart Schwoz, Sharona Shapen.

-Encantado. -Ya.

¿Os importa que me quite los zapatos?

La verdad es que preferiría que no...

Oh.

Menudo dedo gordo.

(Música pop)

¡Uh!

¡Oh!

¡Uh!

¡Oh!

Gracias. Gracias, chicos.

¿Qué tal, Bianca?

Vale, gracias.

(Música pop)

¿Qué hay, muñeca?

Conmigo seguro que no estás hablando.

No.

Estoy hablando con esta cosita de aquí.

Oye, no es una cosita.

Más o menos, sí. Chist.

¿Quieres bailar?

Has venido con Bianca.

Es una grosería bailar con otra chica.

También sería una grosería que te bailara en la cara.

Por suerte para ti, mi cara no es una pista de baile.

Estaré en la pista de baile,

para cuando quieras.

Vale. Ese tío es malo.

Sí, es bastante malo.

-¿Malo?

Malo.

OBJETIVO FIJADO

¿Adónde va...? ¡Tiffany!

-¡Eh, eh, aquí viene! Largo de aquí.

¡Eh! De acuerdo, yo también puedo hacer eso.

Eso es.

Vamos, dame la mano.

-¡Ah!

Este es un baile un poco brusco.

Verás.

Tengo una pústula en mi espalda.

¿Una pústula? Ajá.

A lo mejor, algún día, tú podrías llevarme al ambulatorio de curas.

(Móvil)

¡Tengo que contestar!

Pero ¿quién es? No importa.

Henry, ¿qué pasa?

¡Ah! Ray, escucha.

Tiffany se ha vuelto loca. ¿Qué está haciendo?

(Cristales rotos)

¡Uh! -¡Uh!

Está sacudiendo a Mitch Bilsky como si fuera un pelele.

-¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya no me gusta nada este baile!

¡Ah, ah, ah, ah!

Le va a hacer daño de verdad. ¡Ah, ah!

¿Cómo puedo pararla?

Debes apretar un botoncito rojo que tiene en el cogote.

Vale.

¿Qué vas a hacer? Oh.

¿Adónde vas?

¡Ah!

Creo que voy a sentarme aquí un ratito.

¡Socorro!

-¡Mirad, es Kid Danger!

(Aplausos y vítores)

-¡Te quiero, Kid Danger!

Es tan guapo.

¡Eh, Kid Danger, ten cuidado!

(Vítores)

¡Gracias! ¡Gracias!

Esta chica tiene serios problemas para controlar su ira.

-¡Ah! ¡Ya te digo!

Bien.

Esta chica necesita ir a terapia.

-¡Bien! Gracias.

(Música)

Bueno, será mejor que vuelva con mi chica.

Y su dedo gordo.

(AMBOS RÍEN)

¿Qué pasa aquí?

Bueno, voy a dar una vueltecita por ahí con tu jefe.

¿Mi jefe? Schwoz no es mi...

Ah, mi jefe, sí. Schwoz, sí.

Me va a llevar al ambulatorio de curas.

-Le va a encantar. -Ya lo creo.

Estoy seguro.

-Feliz día de San Valentín.

¡Arriba, tubo!

Este pollo está en las últimas.

No me lo puedo creer.

No imaginas lo mal que lo he pasado con él.

¿Te irás con él? De eso nada.

Esa... Hola, chicas.

Había mucha cola en el servicio.

¿Qué ha pasado? Esa chica que trajiste, Tiffany,...

¿Sí? se volvió majara

y le sacudió a Mitch.

Pero Kid Danger apareció y la desconectó.

¿Qué?

Pues sí.

Vaya. Sí, bueno, yo pensaba...

Estás muy guapa esta noche.

Qué ojos más bonitos tienes.

Muy bien.

Yo me voy a dar una vuelta por ahí.

Genial.

¿Querrás salir conmigo el día de San Valentín el año que viene?

Eso está hecho.

Espera.

¿Qué? No puedes besarme,

aún sigo estando con Mitch.

No iba a besarte.

Iba... a morderte la nariz.

-¡Eh! ¡Deja de morderle la nariz a mi chica!