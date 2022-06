Esquive peligroso

(Música animada)

Fallasteis.

Seguid intentándolo.

¡Oh! Me pillasteis.

Por poco. ¡Eh!

Ha sido fantástico.

Eh, chicos, adivinad lo que nos ha...

¡Mi nariz!

¿Quién ha tirado esa pelota? Sí, ¿quién?

Quiero decir, estoy bien.

Pero ¿quién?

Eh... Charlotte. ¿Qué?

Yo no he tirado esa pelota. Claro que sí.

Fue ella. Jasper, tú la has visto. Ha sido Charlotte la que...

Esa sí la he tirado yo.

Mira, me sangra la nariz por ambos agujeros.

No te preocupes, Schwartz.

Capitán Man sabe cómo arreglar esa hemorragia.

¡Ay!

Dos salchichas solas. ¿Salchichas?

(CHISTA) Dos salchichas solas.

Eh, Henry, adivina para qué me entreno.

Ah.... ¿Tiene que ver con saltar?

Algo de eso.

¡Uy!

Te daré una pista.

Está entrenando para el esquiva y salta a tres.

¡Ah! Charlotte, se lo has dicho todo.

Ey, yo conozco eso.

(GRITA) Ten cuidado con mi nariz. Cállate.

¿No es el balón prisionero en camas elásticas?

Eso es. Ya me parecía.

(GRITA)

¿Y quiénes son los otros dos jugadores de tu equipo?

Bueno, una es Piper.

¿Qué? ¿Mi hermanita Piper?

Sí, es pequeña, es un objetivo difícil de alcanzar.

Ah, y tiene muy mala uva. Eso es cierto.

Ahora dile quién quieres que sea

el tercer miembro de tu equipo, Jasper.

Bueno... Es así de alto...

(RÍE) Vale, vale, ya lo pillo.

Es guapo. Ya basta.

No hace falta darle tantas vueltas.

Entonces, ¿jugarás en mi equipo?

Claro, será divertido.

Seguro, porque con tu nuevo superpoder,

la "hidromudualidad". Hipermovilidad.

Sí, eso. Con tu superrapidez de movimientos

los otros rivales no podrán darte con el balón.

Para, para, un momento. De acuerdo. ¿Qué?

Deja que adivine. Tienes argumentos para afirmar que esto no es bueno

o está mal, o es peligroso, o es demasiado divertido.

Eh... Yo tengo una razón.

El superpoder de Henry es para combatir el crimen,

no para saltar y esquivar pelotas.

Sí, no puedes usar tu superpoder para ganar competiciones.

Sois unos aguafiestas. Sí.

Vale, retira eso ahora mismo. No.

O cuando me pidas que esté en tu equipo voy a decirte que no.

Lo retiró. Bien.

¿Quieres estar en mi equipo? No.

Me ha engañado.

Lo siento, Henry.

Muy bien, Schwartz, quiero que mantengas

esas salchichas en tu nariz durante...

(ERUCTA)

¿Te has comido esas salchichas empapadas en sangre?

No diré nada.

(Música animada)

Muy bien.

A continuación tenemos a los Saltarines Jaspers,

que se enfrentarán a los reboteadores Blisky.

-Sí, eso es. Soy Mitch y he vuelto.

Mitch Blisky ha vuelto.

¿De dónde has vuelto?

De que...

te calles la boca.

Qué bien.

Estoy listo para jugar.

-Tío, ¿cómo puedes ponerte feo de comer antes de una competición?

-No me digas cómo vivir mi vida.

Eh, tengo que ir al baño un momento. ¿Por qué?

(SARCÁSTICA) Para una clase de tenis.

Ajá. Vale, bueno.

Como te gusta tanto usar el sarcasmo conmigo,

puedes darle un lametón a mi cucurucho.

Eh, vamos a liarla, chicos.

¡Eh! ¿Quién acaba de tirar esa pelota?

Muy bien. ¿Listos ambos equipos?

Venga. ¿Estás bien? Eh, ¿qué le pasa?

No deja de atragantarse.

¡Oli! Tío, despierta.

-Vamos. ¿Tienes tres jugadores listos para competir o no?

Un momento. Henry, tienes que unirte al equipo.

Tío, lo haría, pero Ray dijo que no podía usar mi superpoder

para cosas así. Ray no está.

Pero Charlotte sí. ¿Y qué?

Que si me uno a tu equipo, me echará esa miradita suya.

¿Qué miradita?

Eh...

¿Vamos a jugar a lo que hemos venido

o vais a quedarnos aquí dándoos besitos?

Solo somos buenos amigos.

(IMITA) Solo somos buenos amigos.

Me llamo Henry Hart y tengo un montón de buenos amigos.

Na, na, na, na, na, na.

¡Ja!

Muy bien.

Vamos a esquivar balones. ¡Sí!

¡Sí! Que empiece la función.

Vamos, tíos. -Yo soy una chica.

Si te da el balón, eliminado.

Si tiras un balón y tu rival lo captura, eliminado.

Con los tres miembros del equipo eliminados, ese equipo pierde.

Y cuando yo diga esquivar, se esquiva.

Ah, ¿a dónde ha ido Henry?

Allá vamos.

¡A esquivar!

(Música de acción)

Eliminado.

(Continúa la música)

(GRITA) -Eliminada.

-¡Porras!

(Continúa la música)

¡A por él!

(Continúa la música)

Eliminado y eliminado.

Y ahora el juego es uno contra uno.

(Continúa la música)

Eliminado.

(Vítores)

Tíos, Saltarines Jaspers pasan a la siguiente ronda.

(RÍE) Bien hecho.

Le has pegado 1000. Gracias, hermanita.

Nos vamos a la segunda ronda.

(RÍE) Te has salido, tío.

¡Oh, Dios! Ha sido una pasada.

Ahí está la miradita.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Sintonía "Henry Danger")

Dilo. Arriba tubo.

Eh, mi bota. ¡Ja!

(Música animada)

No, no, no. Lo mejor fueron sus caras

cuando esquivaste todos esos balones en plan... ¡Uh! ¡Ah!

(RÍE) Sí.

Lo mejor fue el balonazo en la cara que lo dejó... ¡Oh!

(RÍEN) Menudo balonazo.

Hola, chicos.

¿De qué os reís tanto? De...

Estábamos buscando... Me dijo: "¿Qué pasa?".

Le mandé un mensaje. Yo le dije...

Pero no lo vi, así que lo dejamos. ¿Tú qué tal?

Muy bien.

Creo que aquí está pasando algo...

y no queréis decirme lo que es.

No. No, no. Nada.

No pasa nada.

No era mi intención hacer nada malo.

¿Qué? Jasper, no.

Oliver se atragantó comiendo y se desmayó.

No hables más.

Así que era retirarse o pedir a Henry que jugar.

Buen trabajo.

Sé que Henry no debería usar su hipermovilidad

para jugar al balón prisionero, pero accedió a jugar y ganamos,

y ahora temo las consecuencias.

Nos has matado.

Henry, ¿usaste tu superpoder

para ganar un partido de balón prisionero

sobre camas elásticas?

Sí, lo hice, ¿vale?

¿Qué? Yo...

Charlotte, ¿cómo permitiste que eso pasara?

¿Yo? Tú eres la persona responsable.

Yo había ido al baño.

¿Por qué?

¿Por qué? Porque suelo beber líquidos.

¡Ay!

Vale, ¿prometes no volverlo a hacer?

No, mañana juego. ¿Qué?

¿Mañana?

Con el debido respeto.

No eres mi jefe cuando no estoy trabajando, así que...

Ah.

De acuerdo.

Entiendo.

Muy bien. Entonces, sigue jugando.

¿En serio?

¿Te parece bien? No.

Pero tú sigue jugando.

¿Qué quieres decir? Nada.

Pero suena como... No pasa nada.

Vale. Vale.

(Música animada)

Oye, me parece que es aquí la competición, ¿no?

Sí, seguro que es aquí donde se juega.

Como mola.

¿Cómo he terminado con esta pinta?

Oye, tenemos que darle una lección a Henry para que no vuelva.

Eh, oye, tía. Sí, oye, tronca.

Sí. ¿Podemos participar en el torneo?

Sí, nena. Nos gustaría darle unos cuantos pelotazos al personal.

-Pues lo siento.

Para participar tendríais que haberos apuntado el viernes pasado.

Ah, bueno. Sí, lo sabemos, pero... Eh, eh.

Eh...

Oye, tal vez nos dejarías jugar si te sobornáramos

con un poquito de dinerito.

Por favor.

Bien, ven aquí.

Tú dame el dinerito

y aquí tenéis unos pases. Ahora apuntaos y podréis jugar.

-Gracias, pero antes...

¡Ja! Schwartz.

Eh, mirad.

Ahora tenemos los pases y también el dinerito.

Pero ¿de qué ha servido sobornarla?

No te pillo.

Si la ibas a freír, podrías haberlo hecho directamente

y cogido los pases.

Tu soborno ha sido una pérdida de tiempo.

Sí.

Vale, la próxima vez.

(Música animada)

Adelante, chicos.

No.

¿Podrías decirle que se baje la camiseta?

Sí. Jasper, tío,

¿podrías bajarte la camiseta hasta la altura del pantalón?

¿Por qué? Estamos en la segunda ronda.

Esto les enseñará que jugamos para ganar.

No, lo único que les vas a enseñar es que tienes un ombligo superfeo.

¿Qué le pasa? Tú...

Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es qué?

Nada, ve a apuntarnos, ¿quieres?

Claro. Gracias.

Lo que sea con tal de no ver ese ombligo tan feo.

Voy al baño un momento a ver una cosa.

¿Tu ombligo? No.

Ah... Hola.

Vaya, pero si es la competencia.

Sí, mirad quién ha llegado, el machote.

Yo preferiría no estar aquí.

Oye, ¿qué estáis haciendo? Largaos de aquí.

Para. De eso ni hablar, "brother".

Sí, será mejor que compruebes tus privilegios.

¿Qué hacéis aquí?

Asegurarnos de que no ganas el torneo

haciendo un uso indebido de tu superpoder.

¿De veras? ¿Y cómo vais a impedirlo?

Bueno, si no se retiras...

tendremos que derrotarte. (RÍE) ¿En serio?

Mis reflejos son unas 100 veces más rápidos que los vuestros, así que...

¿Cómo vais a ganarme?

Fácil.

Con esto.

¿Me vas a ganar moviendo los dedos así?

No.

Con este guante especial que ha fabricado Schwartz.

A mí no me han dado guante especial.

¿Y qué tiene de especial? Ah...

Digamos que ayuda a la gente a lanzar las pelotas...

más rápido de lo normal.

Observa.

¡Oh! -¡Ay!

¡Ay!

Impresionante.

Pero gracias a mi hipermovilidad soy un poquito más rápido que eso.

No eres tan rápido.

¿Y cómo le he bajado los pantalones a Schwartz sin que os enterarais?

¿Que le has bajado los pantalones a...?

Nos vemos en las camas elásticas.

No me toques.

No quiero ver esto.

Vamos.

¿Quieres subirte los pantalones?

(Música de acción)

Muy bien. Solo quedan seis equipos en este torneo de balón prisionero

en cama elástica. A continuación, tenemos a los Saltarines Jaspers

contra la Muñeca Dawgs.

-¡A esquivar!

(Música de acción)

Perdéis.

(GRITA)

¡Sí!

(Aplausos)

Ahora tenemos a los Smack Master contra los Bro Force-One.

-¡A esquivar!

(Música de acción)

Qué malos. Va.

¡Ah! -Eliminada.

¡Ya! Eliminado.

¡Ya!

Eliminado. ¡Yuju!

Perdéis.

(Aplausos)

(RÍE)

(Continúa la música)

Perdéis.

(Continúa la música)

Juego.

(Aplausos)

¡Bro Force-One! ¡Bro Force-One! ¡Sí!

Chicos, ya está aquí la final de esquiva y salta.

(Aplausos)

Y...

en la cama elástica norte tenemos a los Bro Force-One.

(AMBOS) ¡Bro Force-One!

-A todos los vamos a machacar.

Nadie nos puede ganar y esta competición

nos la vamos a llevar.

Hola a todos.

Y en la cama elástica sur tenemos a los Saltarines Jaspers.

(TODOS) ¡Guau!

-Muy bien, equipos. A vuestros puestos.

¡Bien! ¡Yuju!

(Aplausos)

(AMBOS) ¡Boom!

Muy bien. Atención.

Quiero un combate limpio. No escupir.

No palmear el balón, no sacarse mocos.

¡Eh!

No matarse con la mirada. Ah... Lo siento.

No lo sabía.

¿Listos?

¡A esquivar!

(Música de acción)

Venga.

Oh, no. No me tiréis en el pie.

Eliminada. (TODOS) ¡Oh!

Porras.

(GRITA) Piper ha salido volando.

Jasper, mira.

¿Qué pasa?

(GRITA)

Eliminado.

(RÍEN)

(Continúa la música)

(GRITA) ¡No!

Eliminado.

(Continúa la música)

Venga, lanza, lanza.

(Continúa la música)

(Música de tensión)

Eliminado.

¿Cómo? Pero ¿qué?

Piper, le has dado. (RÍE)

No vale, ella estaba eliminada.

No lo estaba.

A la chica no le dio ninguna pelota.

Yo no dije que estaba eliminada, así que, habéis perdido.

(Aplausos)

¿Qué clase de árbitro es? No le dio ningún balón.

¡Fuera de mi cancha! ¡Estaba eliminado!

(RÍEN)