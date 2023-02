Escayolado y peligroso

(Música)

(TV) No salgan a la calle. -Eso es, Mary.

La Sociedad Nacional de Nombres acaba de publicar su lista anual

de los nombres de bebés más populares.

Casey y Abigail en la cima del ranking.

-Y por tercer año consecutivo, el nombre de bebé menos popular es...

Próculo.

Pró-culo.

-No me extraña. -Ejem.

Y nuestra segunda noticia de la noche:

"El Cagón de los Columpios" ha atacado de nuevo.

-La policía de Buenavista ha tenido que prestar más servicio,

porque alguien o algo ha estado usando los columpios de Buenavista,

todas las noches, como retrete.

La policía tiene "caca-ntidad" de pruebas,

pero aún no ha detenido al bromista, a pesar de la "cagalera" de pistas.

¿Las noticias han sido siempre tan graciosas?

Tenemos un problema, chicos. Lo sabemos.

El Cagón de los Columpios ha vuelto. ¿Qué? ¡Anda ya! ¿En serio?

Aaah. No, se refiere a otro tipo de problema...

Shhh. Quiero oír esto.

-La policía no tiene ni idea

de quién está dejando los "regalitos":

¿Un adolescente furioso? ¿Un bebé grande?

¿Mary?

Nadie lo sabe.

-Es una novela "poli-caca".

"Policaca".

Habrá sido Jasper.

¿Qué? -¡Eso mismo iba a decir yo ahora!

¡No he sido yo!

No sé yo, Jasper. Es la clase de cosa que harías.

Que graciosa. Eres muy graciosa. Me parto de la risa.

Se acabó la broma.

Yo no estoy bromeando. Creo que eres tú.

Vale, tíos, ¿hablamos de lo que me ha pasado a mí, porfa?

Eeeeeeeeeh, están hablando de lo que te ha pasado.

-Una noticia en tono serio:

Unos testigos aseguran que Kid Danger,

mientras peleaba junto a Capitanman contra el super villano Dr. Karaté,

se rompió un brazo, esta tarde.

¿Te has roto el brazo?

Es lo que tratanba de deciros.

El Dr. Karaté me ha "karapartido" el brazo.

Apuesto a que te encantaría ahora tener tu superpoder.

Síííí.

Porque si aún tuvieras tus reflejos, habrías... podido esquivarlo.

Ya lo he pillado. Sí.

Chicos, esto no mola.

Es solo un brazo roto. Se lo cortaremos y volverá a crecer.

¡Noooo!

Los brazos no hacen eso.

Oh, sí, eso era la estrella de mar.

Escuchad.

Lo que no mola es

que si todo el mundo en Buenavista sabe

que Kid Danger se ha roto el brazo esta tarde,

y Henry Hart, de pronto, aparece mañana con un brazo roto...

entonces, cualquier idiota puede atar cabos

y descubrir que Henry es Kid Danger.

Bah, no sé yo. No creo que nadie vaya a atar nada.

-Oooh, Trent, acabo de atar cabos.

-Oh, ¿en serio? -Sí.

Debemos buscar a un chico de la altura de Kid Danger,

de la edad de Kid Danger,

que acabe de romperse un brazo,

porque...

ese chico será entonces... mmm...

-Sigue Mary.

-¿El Cagón de los Columpios?

-Oooooh, por poco aciertas.

No, Mary. Ese chico será Kid Danger.

(Todos) Ahhh.

¿Lo veis?

Vale, tenemos un buen problema entre manos.

Estoy de acuerdo.

¿Qué hacemos para que Jasper deje de hacer caca en los columpios?

¡Que no he sido yooooo!

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contactó para ser su compañero.

Ahora... mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡¡Era mi bota!!

(Música de fanfarrias)

¿Esa cosa detecta los músculos, Schwoz?

Porque estoy mirando el brazo de Henry y no veo ninguno.

(Con sorna) Ja, ja.

Muy buena.

Acabo de romperme el brazo. Haz leña del árbol caído.

¡Solo era una broma! ¡Relájate!

¿También te has roto el sentido del humor?

En realidad, sí.

Mira, la rotura está en el hueso del húmero.

Oh, sí, justo aquí. Eh. ¿Pero qué haces, tío? Para.

¿Ves eso? ¿Justo donde toco? ¿Qué estás haciendo?

¿Es ahí?Sí, mira eso. ¿De qué vas?Para. Para.

Sí, lo haré un poco más. ¿Ves mi dedo ahí? Ja, mira eso.

Estás tocando la parte más rota del hueso. ¿Puedes parar?

¡Vale, tranquiiiii!

¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el plan?

El plan es: "Ponte a mascar y el problema se va a acabar".

¿Ves? Y también sé rimar.

Pfff. Pues vaya. Yo hago rimas todos los...

...momentos.

¡Eeeh! ¡Guauuuu!

Muy chula la escayola. El problema está... resuelto.

Au. El problema no está resuelto.

¿Por qué no?

Porque si la gente ve que me he roto el brazo,

sabrá que soy Kid Danger.

¿Cómo ocultaremos la escayola hasta que se me cure?

Fácil. Le rompemos el otro brazo.

Así tendrá los dos rotos,

y, de ese modo, nadie pensará que es Kid Danger.

Y problema... resuelto.

No me vas a romper el brazo.

Que lo haga Schwoz. ¿Qué? No.

Tengo un plan distinto. Au.

Eh, tengo la maleta de los brazos postizos.

¿Dónde estaba?

Al lado del frasco de las piernas de verdad.

¿Por qué tienes piernas en un frasco?

Un tío me debía veinte pavos y me pagó en piernas.

Y esta es la sudadera más grande que he encontrado.

Estaba en un cajón.

Sin partes corporales al lado.

Menos mal.

Vale.

Le pondremos a Henry uno de estos brazos

y esconderemos su escayola con una sudadera

de cuando a Ray le encantaban los caballos.

Ohhh, sí. Yo solía hacer carreras.

Pero ellos siempre me ganaban.

Muy bien.

Tengo un montón de opciones de brazos para ti,

así que tenemos que encontrar el que te vaya bien.

De modo que...

¡Desfile de brazos postizos!

¡Eeeeh! Muy bien.

¡Guay! Síííí.

Genial.

Está bien.

Pensaba que íbamos a tardar más. Y yo.

Pero, a veces, el primer brazo es el bueno.

La primera es la buena. Sí. A la primera va la vencida.

El que da primero da dos veces.

Bien. Pues, una vez más, problema... resuelto.

Aaah... una vez más, el problema no está resuelto.

Esta sudadera y el brazo postizo darán el pego un día,

pero el engaño no durará mucho tiempo.

Tíos, mirad esto.

Prueba a metértelo en el bolsillo.

O... mete el pulgar en la trabilla.

Yo lo hago cuando me quiero hacer el chulito.

Oh, sí, sí. Pruébalo Henry. Sí, haz esto.

Molas, tío. ¿Qué te passshha?

No pienso hacer eso.

¡Allá tú!

Oooo... mañana, en el instituto, podemos fingir un accidente

en el que Henry haga que se rompe su brazo postizo.

¡Sí! Será una buena excusa para mi brazo roto

y nadie pensará que soy Kid Danger.

Exacto. Vale.

Haremos algo sencillo,

como que Jasper te pille el brazo postizo con su taquilla.

Punto.

Y problema resuelto.

¡Perfecto! Me gusta.

(Ray bosteza)

Eeeh, ¿qué?

Chicos, he bostezado porque ese plan me da sueño.

Eh... ¿Perdona?

Tía, es aburrido. Funcionará.

Probablemente, genial. ¿Pero dónde está la gracia?

No intento ser graciosa. Eeeeh... misión cumplida.

Yo tengo una mejor idea.

¿Cuál es?

¿Aún tienes el trabuquete? ¡Ja, ja, ja! ¡Jejejejeje!

Usaremos el trabuquete.

Aaaah... ¿Qué es un trabuquete? ¿Adónde va?

Jasper, ¿quieres dejar mi brazo postizo?

Déjalo en nuestras manos. No debes preocuparte por nada.

Eso me hace preocuparme de todo. Y a mí.

Solo tienes que reunirte conmigo y con Schwoz en el instituto,

mañana por la mañana,

y te catapultaremos hacia un accidente fingido

más gracioso que el de Charlotte.

Muy bien, lo que sea. Estoy cansado. Me voy a casa.

Sí.Me voy fuera, como el ombligo de Jasper.

Mucho más.

Henry, que tus padres no vean la escayola cuando llegues a casa.

Vale.

Porque entonces sabrán que eres Kid Danger.

Vale. Hasta ahí llego.

Y tendré que borrarles la memoria otra vez.

He dicho que... ¿Cómo? ¿Otra vez?

No lo sé.

Eh, Jasper, toma. ¿Para qué es?

Por si pasas por un parque de columpios.

¡No soy el Cagón de los Columpios! Lo que tu digas.

Pero me lo quedo, porque creo no tenemos en casa.

Hola, ¿Hospital de Buenavista? No, estoy bien.

Solo quiero saber si ha ingresado esta noche

algún chico adolescente con un brazo roto.

No, no estoy buscando a Kid Danger. Soy... soy médico.

Los brazos son mi especialidad.

Y estoy... buscando trabajo.

¿Oiga? ¿Oiga?

Ah,... ¡el tío me ha colgado en medio de mi mentira!

¡Será borde el tío!

-Lo siento.

Tengo mis propios problemas con este frasco de pepinillos.

Hola, ya estoy en casa.

(Bostezo) ¡Qué sueño tengo!

Estoy molido. Así que... me voy a lapiltra.

Espera, Henry. ¿Hmmm?

Ah... ¿Conoces a alguien de, más o menos, tu edad y altura

que se haya roto el brazo?

¿Qué? No sé por qué me preguntas eso...

Yo solo quiero... A ver, no puedes...

Esta es mi nueva sudadera y me pertenece.

Pero ¿qué pasa contigo? Nada, ¿vale? ¡Estoy cansado!

¿No me has visto bostezar? Me voy a la cama.

Son las cinco de la tarde.

¿Ya?

(Bosteza) Estoy molido... y muerto de sueño.

Me voy a la cama.

Espera, cariño.

¿Qué?

¿Me puedes abrir este frasco de pepinillos?

Papá puede hacerlo.

Lo ha intentado. Un montón.

Pero Piper le llamó debilucho

y ahora está en la cocina levantando pesas

para demostrar que es fuerte.

Pues puede que eso le haga más fuerte

y consiga, por fin, abrirte el frasco, ¿vale?

Estoy molido. Buenas noches.

Henryyyy. Mami quiere pepinillos.

Está bien, supongo que tendré que abrirlo...

con mis manos.

¿Y de qué otro modo vas a abrir un frasco?

De ninguno. Tengo que usar mis manos.

Vamos a abrir esto.

Ahhh...

Esto es lo que hace la gente para hacer fuerza.

¿Por qué lo haces de esa manera?

Es como los abren ahora, ¿vale?.

Hijo, ¿por qué no usas las dos manos? No hay modo mejor.

¿Por qué no usas las dos manos? Las rodillas son la clave.

-Eres mucho peor que tu padre.

Usa las axilas. Las axilas.

Oh, Dios mío, el Cagón de los Columpios.

-¿En serio? -¿Qué?

¡¿Pero qué has hecho?!

Aaaaahhh, se me ha caído. Lo siento.

Técnicamente ya está abierto, y sigo cansado; me voy a la cama.

-Eh, Henry. Échame una mano.

Aaaah, papá, estoy muy cansado. Me voy a la cama.

-Henry, échale una mano a tu padre.

-Te ha pedido que le eches una mano. Tienes que echarle una mano.

Pues tendré que echarle una mano.

-Igual no hace falta,

pero si no puedo levantar las pesas, échame una manita.

Vale.

Bien. Voy a hacer diez. Genial.

¡Piper, mírame! -Ya te miro.

Vale.

Venga, arriba, arriba, venga, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes.

Tú puedes. ¡Ayúdame!

Vale. Vamos.

Usa las dos manos. Has dicho que te echara una mano.

Una.

¡Me quedan nueve!

¿Qué? No, no, no, no, no, no, no, no.

¡Vamos a ver!

Los chicos se pondrán todos en la cola.

Las chicas, pasad.

Pasa.

Pasa.

Espera, ¿cómo está tu brazo? ¿Roto? ¿No?Vale. Largo de aquí.

Pasa. Piper, ¿qué estás haciendo?

Buscar chicos con brazos rotos.

Oh. Eh... bueno... pues...

Sé que no eres tú. Largo de aquí.

Y a ver si un año de estos te cambias de sudadera, guarripei.

-¡Toma!

¡Oh, Dios mío! ¿Qué están haciendo?

¡Estaré pronta! ¡En verdad!

Oh. Buongiorno, apuesto 'gioveni'.

Ah. Buon giorno tenga usted.

No hagas esto tío, ¿qué es todo esto?

Vale, este es el plan:

Te pones en las escaleras.

Te lanzamos un balón de baloncesto.

Te damos en el brazo falso

y finges que se te ha roto.

Será más divertido que la idea de Charlotte.

Vale, pero, pero y si el balón no me da en...

Yyy...acción.

Somos miembros de la Sociedad de trabuquetes de Buenavista.

¡En verdad!

Lanzamos muchos artilugios con nuestro trabuquete.

-Espera.

Oh, eres tú.

¿Qué estás haciendo?

Buscar al chico del brazo roto que es Kid Danger.

Puedes pasar.

¿No miras mi brazo?

Estoy buscando a Kid Danger, no al Cagón de los Columpios.

Eh, chicos, mirad. Mirad esto.

¡Eeeh! Hola, cagón. ¿Qué tal cagas?

Sé quién es el Cagón de los Columpios.

Y nosotros. Sí, tú.

No, no, no lo soy. Yo voy al servicio.

Sé usar el baño desde hace cuatro años.

Espera.

Mirad esto.

Este que sale de entre los claveles es el Cagón de los Columpios

y yo soy alérgico a los claveles. No puedo ser yo.

Me parecen rosas. ¿Qué?

Sí. Es la rosa antigua de Norteamérica. Conozco las flores.

Fue a un campamento floral. Sí, tío, me encantó.

¡No!

¡Venid, todos! ¡Venid, todos!

El lanzamiento está 'a punto di comenzare'.

Todo el mundo debería 'estare' donde se supone debe 'estare'.

Debo irme.

Buenas gentes, tened mucho cuidado.

Pues cuando el balón de baloncesto disparado sea,

raudo y veloz volará sin par y algún brazo podría quebrar.

-Alto ahí, maldito payaso.

Tú no, L'Orange.

¿Qué narices está pasando aquí?

Somos de la Sociedad de Trabuquetes de Buenavista.

-Somos trabuqueros. Lanzamos cosas.

-¡Pues id a "trabuquear" a otra parte!

Estos chicos deberían estar en sus clases,

fingiendo que escuchan a sus profesores.

¿Quiere lanzar un balón a la pared? Claro que sí. Vamos, aparta.

-¡Aaaah! Dejadme que os lo explique.

-Relájate un poco, Leonardo.

Ya he usado otras veces un trabuquete en el cole.

-Oooooh, vale, pero dejad que apunte.

-¡¡¡Fuego en los pasillos!!!

Yo no he estado aquí.

¿Estás bien? No, no, no, no.

¡¡Aaaahhhh!!

Charlotte me ha arrancado mi brazo de verdad.

La próxima vez que me veáis estaré escayolado.

-Es de mentira.

Es un brazo postizo.

Es un brazo postizo.

-¿Qué? ¿Por qué llevas un brazo postizo?

Yo no... ¿Qué ocultas?

Dame ...quitate

Nada. Eh, Piper. No oculto nada. No... ¿Qué diablos te pasa?

¡Tienes el brazo roto!

-Vaya, Henry Hart es Kid Danger.

Mucho mejor que mi plan, ¿verdad?

Mi hermano es Kid Danger.

Pero mi hermano es repulsivo.

Y Kid Danger ¿es repulsivo?

Pero amo a Kid Danger. Entonces, ¿amo a mi hermano?

¡¡¡Aaaaaaaah!!!

-¿Por qué ocultabas que tienes un brazo roto?

¡Tenemos derecho a saberlo!

Vale, escuchadme.

¡Escuchadme! ¡Deja de darme!

No soy... No soy Kid Danger, ¿vale?

Deja de clavarme el dedo.

Deja de clavarme el dedo, Melvin.

Muy bien, yo tengo el brazo. Es mi turno de hablar.

Shhh. Shhh.

Gracias.

Bien, como decía, no soy Kid Danger.

Demuéstralo. Os lo demostraré, Melvin.

En cuanto... se me ocurra algo.

Ven al cuarto de mantenimiento.

Volveré con respuestas.

Hasta entonces... Melvin tiene el brazo.

¿Qué ocurre, Jasper?

Vuelve a mirar lo del Cagón de los Columpios.

Te estábamos tomando el pelo. Sabemos que no lo eres.

Yo sé que no lo soy. Pero, ¿y si lo eres tú?

Pues no lo soy. Pero ¿y si lo eres?

Pues no lo soy. Pero ¿y si lo eres?

Pues no lo soy. Pero ¿y si lo eres?

¿De qué estás hablando? Mirad estas imágenes.

Sí, ya las hemos visto. Ya.

Tienes un problema gordo ahí fuera.

Ya lo sé. Gracias. Chicos, escuchad.

¿Y si Henry fuera el Cagón de los Columpios?

Imposible. Eres tú. No lo soy.

¡¡Hola!! (Todos gritan)

¿Cómo has conseguido entrar por ahí?

No fue fácil.

Tengo una idea que resolverá todos los problemas de Henry.

Y yo también.

Basta, cagón. ¿Qué tienes, Schwoz?

Lanzaremos una onda de memoria

y todo el mundo en un radio de tres manzanas

no recordará nada de esto. Ni nada de sus vidas en realidad.

Sííí. Bueno, puede ser que...

Ya, pero ¿qué tiene de gracioso?

¿Cuándo se hace "jaja"?

¡Tíos! ¡Qué tengo la solución!

Y nos vamos a reír mucho.

Muy bien, se ha especulado mucho sobre si Henry es Kid Danger.

Lo es. No lo es.

Pero le gustaría hacer un comunicado.

No sé si puedo... Un aplauso para él.

Gracias.

Yo... Oh, vaya.

La tribuna de mi hermana. Qué bien.

Y un micrófono.

Gracias L'Orange.

Y un intérprete del lenguaje de signos. Genial.

Muy bien... Aaah...

Sé bien, se ha especulado mucho

que, debido a mi brazo roto, soy Kid Danger.

¡¡¡Guaaaaaa!!!

Pero la realidad del asunto es que no soy Kid Danger,

porque...

Yo...

bueno...

Soy el Cagón de los Columpios.

¿Eres Kid Danger y el Cagón de los Columpios?

¿Qué? No. No.

No, no.

No, no, no, no.

No.

Solo...

...el Cagón de los Columpios.

Vale, esto es gracioso.

¡¡Demuéstralo, demuéstralo!!

¡¡Demuéstralo, demuéstralo!!

¡¡Demuéstralo, demuéstralo!!

¡¡Demuéstralo, demuéstralo!!

Como podéis ver,

esta grabación de vigilancia

en la que salgo haciendo lo que más me gusta,

está fechada.

Lo que demuestra

que a la hora exacta en que a Kid Danger,

sea quien sea,

el Dr. Karaté le rompía el brazo,

yo estaba en el parque de columpios.

¿Cagando?

Sí, Melvin, gracias. Cagando.

(Todos) ¡¡¡Ooooohhh!!!

Así que, obviamente, no soy Kid Danger, ¿vale?

Respetad mi intimidad mientras busco ayuda en estos momentos. Gracias.

Espera!

¿Y cómo te rompiste el brazo?

Sí.

¿Cómo me rompí el brazo?

Aaaaaaah.

Después de hacer mis cositas...

me escurrí.

¿Con la mierda?

Sí, Melvin. Con la mierda.

Henry es el Cagón de los Columpios

y se ha resbalado con su propia mierda

y se ha roto el brazo.

No caes bien, Melvin. Creo que a nadie.