¡Por las escaleras!

(Música cabecera)

(RÍE) ¿Te lo imaginas? Ya te digo.

(ASOMBRADA) ¿Pero ya estáis de vuelta?

¿Qué ha pasado ahí fuera?

¿Eh? ¿Qué quieres decir?

Solo hemos ido a la "burger" invertida.

¿No habéis recibido mis mensajes de texto?

¿Mensajes de texto? Pues...

Bueno, sí que recibí uno la semana pasada...

Ah, sí, tengo un mensaje, pero no lo leí.

(SUSPIRA)

Os mandé un mensaje porque recibimos una emergencia

del aeropuerto de Buenavista.

Un niño de cinco años se coló en la cabina de mando

de un avión comercial y lo pilotó hasta Toys Place.

¿Qué? Oh, sí, sí que nos lo mandaste.

Ahora lo veo. Es exactamente lo que has dicho.

Urgente, niño en peligro. Daos prisa, se termina el tiempo.

(AMBOS) ¿Por qué no respondéis?

(AMBOS) ¿Veis mis mensajes?

(AMBOS) ¿Hola?

Olvidadlo.

Dame una invertida doble.

Ah, es que solo he comprado una y me la iba a comer yo.

¡Ja!

Toma, te he traído esto. Gracias.

(CANTURREA) "Déjame pensar. No me digas más".

Hola, Schwoz. Hola, Henry.

¡Uh, habéis ido a la "biorger" invertida!

"Burger". ¿Qué?

(TITUBEA) Has dicho "biorger" o algo parecido y es "burger".

¿"Buerger"? No, no, no. "Burger".

"Burger". Lo has clavado.

Pues claro.

Oye, ¿quieres un poco?

Eh, ¿qué es eso?

Trato de optimizar el consumo eléctrico de la "Cova Man".

"Cueva". "Cueva Man". Cu...

Déjalo, no vamos a empezar de nuevo.

Sí, venga, déjate de rollos y cuenta.

¿Y qué sacas de optimizar el consumo eléctrico?

Pues que todo funcione mucho mejor. Ajá.

Y ahora voy a cortar temporalmente todo el suministro eléctrico,

tanto de los tubos como del ascensor.

Así que puedes decir bien "voy a cortar temporalmente

todo el suministro eléctrico tanto de los tubos como del ascensor",

pero no puedes decir bien "burger".

Buerg... Olvídalo, ¿vale?

Muy bien. Y...

Mmm, ¿qué estará haciendo Schwoz ahí abajo?

Algo ingenioso, seguro.

(GRITA) ¡Madre mía!

(Alarma)

Oh, oh.

Emergencia en la tienda.

Bien, chicos, estamos en cinco, cuatro, tres, dos...

-Hola, Buenavista.

No puede ser, no puede ser.

Tú eres Morgan Maykew.

El mismo, y estamos en "Maykew a meal".

(TODOS) ¡Oh!

Es Morgan Maykew. Sí, es mi chef favorito de la tele.

Ay, madre. Tengo todos sus libros de cocina.

¿En serio?

Sí, "Maykew almuerzos", "Maykew say yum",

"Maykew babear", "Maykew engordar"...

Muy bien. Hoy estamos aquí, en una tienda llamada Trastos y demás

y vamos a... (GRITA) ¡Ah!

(RÍE) Sí, me encanta esa energía. Es genial.

Estamos en Trastos y demás y... (GRITA MÁS FUERTE)

Estamos en Trastos y demás con... Morgan Maykew.

Eso es, pero ¿cuál es tu nombre? JJ Grand Master Boogie III.

¿Te llamas así? No, me llamo Jasper, Jasper Dunlop.

¿Por qué estamos aquí mientras Morgan Maykew está arriba

haciendo cosas deliciosas? Porque somos idiotas.

(GRITA) Venga, vamos.

Eh, chicos. Chicos...

Quita la mano. Dejadme a mí.

Chicos.

(CHILLA) Chicos.

Os he dicho antes que he cortado el ascensor.

Pues conéctalo, vamos.

No puedo hacerlo hasta que el sistema termine de actualizarse.

(TODOS) Los tubos.

¡Arriba, tubo! ¡Arriba, tubo!

Chicos, chicos. Chicos.

(CHILLA) Chicos.

También he cortado los tubos.

(TODOS) El ascensor.

Dejadme a mí.

Quita, le estoy llamando.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable. (GRITA) ¡Ah!

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música)

Dilo. ¡Arriba, tubo!

¡Eh, mi bota! (RÍE)

(Música animada)

Dime, Jasper. ¿Te gustan los aperitivos?

Claro, comeré lo que tú digas. (RÍE)

Bueno, ¿estás haciendo un aperitivo de sushi?

Bueno, parece sushi, pero por dentro está relleno de macarrones con queso.

Qué rico.

¿Por qué, Schwoz?

¿Por qué nos has dejado atrapados aquí?

Os advertí de que iba a cortar la electricidad

de los tubos y del ascensor.

(GRITA) Lo sabíais, todo el mundo lo sabía.

Vale, escucha.

¿No podrías dar la corriente, al menos 10 segundos?

Sí, lo justo para subir y salir en el programa con Jasper.

No puedo interrumpir la actualización del sistema.

Vale. Ray, ¿qué opinas? ¿Hay algún modo de...?

¿Ray? ¿Qué...?

Tío.

Ray. Ray, ¿qué haces ahí arriba?

Quiero conocer a Morgan Maykew y salir en su programa.

¿Vas a trepar?

¿Medio kilómetro? ¿Por el tubo?

Podría hacerlo.

Te creo.

No puede ser. Sí puede ser.

Vale, Jasper, ¿quieres probar mi especial de sushinones con queso?

¿De verdad puedo? Ataca.

(HABLA CON LA BOCA LLENA)

Vale, no sé lo que has dicho, pero trágate eso

porque en unos minutos te haré un montón más

de mis ricas y más que "fantasticiosas" recetas

aquí, en... Televisión.

En "Maykew a meal". En televisión.

¿Habéis oído eso?

Ahora Morgan Maykew va a hacerle a Jasper

un montón de platos.

Sí, y nosotros estamos aquí mirando escaleras abajo.

¡Las escaleras!

¿Qué me has gritado?

Las escaleras, podemos subir por ellas a Trastos y demás.

¡Sí! ¡Sí!

¡Tío! ¿Qué?

Estamos a 500 metros bajo tierra. ¿Y qué?

¿Crees que vamos a subir 500 metros de escaleras?

Claro, eso mola. Será divertido.

Vamos, venga, venga.

¡Ah! Eh, Ray, baja.

Hemos averiguado cómo subir a Trastos y demás.

¿Qué? No te oigo.

Ah... Vale.

Vamos.

Va, vamos.

Iremos por las escaleras. Claro, las escaleras. Vamos.

Eh, ¿vienes? Oh, sí.

¿Es mentira? Oh, sí.

Vale, hasta luego.

(Música animada)

Vale, el examen es mañana.

Eso significa que tenemos siete horas

para aprender todo un semestre de álgebra.

-¿Crees que podemos hacerlo?

-Creo que sí, siempre que no nos distraigamos con nada.

(Teléfono)

Un segundo.

¿Sí, qué?

¿Quién? ¿Qué canal?

Vale, te llamo luego.

-¿Qué ocurre? -Silencio.

Esto lo ponemos aquí. Oh, sí.

(GRITA) ¡Ah! Eso es Trastos y demás. -¿Qué es eso?

-Es la tienda donde trabaja mi hermano.

-¿Listo para esto? Ajá.

Voy a ir a comer a la tele.

-Espera, ¿qué pasa con el álgebra?

(Música animada)

Muy bien, chicos.

Tenemos 500 metros de viaje por delante.

Exactamente 242 pisos. Eso es fácil.

Pero, recordad, la clave para no cansarse es no parar.

No pararemos. Os veo arriba, muchachos.

(GRITAN)

(GRITAN)

(RESOPLAN)

Me estoy muriendo.

Seguro que me estoy muriendo. Voy a vomitar.

¿Cuántos pisos hemos subido ya?

Cinco.

¿Y cuántos nos quedan?

237.

(TODOS) ¡Ah!

¡Oh! Esto es lo mejor. (RÍE)

(CANSADO) Esto es lo peor.

(Música animada)

(TELEVISIÓN) Bien, vecinos de Buenavista,

de nuevo en directo.

Soy Morgan Maykew y estoy aquí con... Migo.

Jasper. ¿Qué pasa?

Jasper, te preguntaré algo. Es una tienda de verdad.

Vale, ¿te gusta la sopa?

(RÍE) ¿Tú qué crees?

Bueno, ¿te gusta? Sí.

Por eso he dicho "tú qué crees".

¿Te gustaría probar mi famosa sopa de pizza?

(RÍE)

Solo di sí o no.

(JADEAN EXHAUSTOS)

(Teléfono)

Mi móvil. Me llaman.

(CANSADO) Sí, dime.

Hola, estoy viendo el programa pero aún no os veo

ni a ti ni a Ray en él.

Aún estamos subiendo por las escaleras.

¡Ah! ¿Y en qué piso estáis?

(CANSADO) En el 117.

Buah, ¿aún no habéis subido ni la mitad?

(CANSADO) ¿Qué? Claro que sí.

Nos quedan unos 100 pisos más.

No, si ahora estáis en el 117,

entonces os quedan 125 pisos más por subir.

No vais ni por la mitad.

¿Sabes qué? Eres cruel.

¿Qué? ¿Cruel? Son las mates.

Pues son unas mates crueles. Adiós.

Pon el programa, quiero ver qué está pasando.

Espera un poco.

Toma, aquí está.

Así que, para hacer la sopa de pizza, echamos la salsa de pizza.

¡Oh! ¡Qué buena pinta tiene!

¡Ya te digo!

Mas vale que subamos o no probaremos esa sopa.

Tenemos que subir. Vamos, chicos.

Vamos, Schwoz, sigamos subiendo.

Schwoz, seguimos...

¿Dónde está Schwoz?

Estaba con nosotros ahí. No estaba.

Hace 10 minutos que no le vemos.

(GRITA) ¡Schwoz!

(GRITAN) Schwoz.

(GRITAN) Schwoz. Schwoz.

Ahí está. Lo veo.

Schwoz, ¿qué estás haciendo?

Vamos, tío, levanta.

Morirme.

No te estás muriendo, qué va.

Vamos a ir a conocer a Morgan Maykew a Trastos y demás.

Tenemos que irnos, levanta. No me jorobes, Schwoz.

Vamos, venga, levanta.

Arriba, vamos.

Piensa en Oprah, ¿qué haría Oprah?

Somos un equipo, no me lo pongas más difícil.

Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, eso es.

Se hacen los sueños realidad.

Sí, hay que dejarlo. Sí, pesa mucho.

(Música animada)

Bien, y una pizca de queso parmesano.

¡Ah! Muy bien, Jasper.

Diles a nuestros amigos de casa qué opinas de mi sopa de pizza.

Me encanta.

Alto ahí, muchacho. ¿Qué tal si la pruebas primero?

Pues claro. Usaré la cuchara.

Fenómeno.

-Moveos, moveos.

-No, no, no.

-¿Qué? Déjame entrar.

-Perdona, la tienda está cerrada.

Esto es un programa de televisión en directo.

-Eso ya lo sé. Jasper, déjame entrar.

¿No me habías dicho que esta sopa no tiene grasa?

No, yo no he dicho eso. -Hola, Morgan.

Soy Piper y no me pierdo tu programa nunca.

-Ya hemos elegido a este joven

para que sea nuestro invitado especial del día

así que... ¿Y qué?

Cuando fuiste a la Casa Blanca le hiciste la cena al presidente

y a su familia y Jasper es de mi familia.

(SE ATRAGANTA)

¿Sí? Pues claro.

Viene por casa constantemente. No lo suficiente pero sí que está.

(RÍE) -Pues entonces vale, supongo. Si tienes hambre acabo de hacer...

-Sí. Cuidado, está muy caliente.

No me importa, me gusta que queme.

(RÍE)

(EXHAUSTOS)

¿Cómo está? Dame un poco.

Te lo diré cuando haya acabado.

Y, por si fuera poco, además de Jasper poniéndose guarro

ahora van y sacan a una mocosa asquerosa en el programa.

Es mi hermana.

Pues, sea quien sea, se está comiendo mi sopa.

Eh, ¿habéis visto que Piper está en el programa?

Sí, hemos visto que Piper está en el programa.

(MAQUINA) Actualización del sistema completada.

(Alarma)

¡Oh, sí, el ascensor y los tubos ya funcionan!

(SORPRENDIDO) ¿Qué? ¿Qué?

¿En serio?

¿El ascensor y los tubos funcionan?

Sí. Así que me voy para salir en el...

(LA CORTA) Vale, adiós.

¡Venga, vamos!

¡Sí! Antes de que termine el programa.

¡Eso! ¡Último, tonto! (RÍE)

(Música animada)

(A LA VEZ) ¿Qué estás haciendo?

Estoy subiendo. Estoy bajando.

(A LA VEZ) ¿Qué? ¿Eres tonto?

Chico, es una tontería bajar.

Tío, es una tontería subir.

Henry, escúchame, ¿vale? Trastos y demás está allá arriba.

¡Arriba, arriba, arriba! Lo sé.

Pero el ascensor ya funciona. Y está abajo, en la Cueva Man.

¡Abajo, abajo, abajo!

¿Y qué? Pues que vamos a bajar,

vamos a coger el ascensor y a subir a Trastos y demás, venga.

Estamos en el piso 195, solo nos quedan 50.

Sí. Pero es muchísimo más fácil bajar que subir.

¡Eres idiota! ¿No me digas?

¿Prefieres bajar 195 pisos que subir 50?

¡Sí! Porque es más fácil y más rápido.

¿Por qué? Por la gravedad.

La ¿qué? ¡La gravedad, tío!

Ella es nuestra amiga. ¡Muy bien! Pues buena suerte a ti

y a tu novia la gravedad. Gracias.

Yo voy para arriba. Adelante.

Te veo en Trastos y demás. ¿En serio?

Porque voy a llegar antes que tú. ¡Error! ¡Error!

¿Error? Ah, ¿sí? ¡Error! ¡Error!

Apuesto lo que sea a que llego primero.

¿En serio? Mil dólares.

Trato hecho. De mi dinero, de mi bolsillo.

Ahora mismo... Espera. ¡Chist!

¿Qué? (CHISTA)

¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? (CHISTA)

¿Qué?

La psicóloga... (ASIENTE)

... de mi instituto

me ha enseñado cómo mantener la calma en situaciones como esta.

¿Y cómo? Dime. Vale.

Esto es lo que hago.

Cierras los ojos. Sí.

Pones los pulgares en las sienes.

Y haces: La, la, la, la, la, la...

Deberías probarlo.

Eso.

Cierra los ojos.

La, la, la, la, la, la.

La, la, la, la, la, la.

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Oh!

(Música)

(Música animada)

(JADEA)

(JADEA)

(JADEA)

(JADEA) ¡Oh, Henry!

Sabía que volverías a por mí. Hola, Schwoz.

Tenía tanto miedo aquí solito, en las escaleras...

(LLORA) ¡Vamos, Henry!

¡Ay!

-Unas virutas... Y un poquito de esto...

¡Mmm! ¡Y ya está!

-Échale también de esto.

¡Hola! (AMBOS) ¡Oh, Charlotte!

¡Prueba esta copa de helado! ¡Esta buenísima!

¡Sí, prueba!

(DUDA) Oh... ¿No deberíamos esperar a...?

¡Vale!

¡Mmm! ¡Oh!

(Música animada)

(JADEA)

¡Ay!

(JADEA)

(RÍE)

¡Lo conseguí!

¡Lo conseguí!

¡Has perdido, Kid!

(RÍE)

Eh...

¡Oh!

No, no, no, no.

¡Vamos!

¡Vamos! ¡No puede ser!

¡Eh! ¿Alguien puede oírme?

¡No! ¡Venga ya!

(LLORA) ¡Venga ya!

¡Oh!

¡Porras!

Es imposible bajar corriendo 242 pisos y llegar antes que Henry.

(ANIMADO) Eh, un momento.

Soy indestructible.

¡Sí!

(RÍE) ¡Yuju!

¡Sí!

(RÍE) ¡Uh!

(RÍE) ¡Hola, Schwoz!

(RÍE)

¡Uh! ¡Sí!

¡Sí!

¡Sí! ¡Lo conseguí!

(Grito)

(GRITA) ¡Sí!

(GRITA)

¿Y ese ruido?

¡Sí! ¿Es...?

(GRITA)

¡Madre mía! Es... (GRITA)

(Golpe)

¿Ray? ¡Ah!

¡Sí!

¿Qué...?

¡Sí!

(RÍE) Estoy bien.

¿Has saltado desde arriba?

No tengo tiempo, te veo arriba. ¿Qué...?

¡Ay!

(JADEAN)

¡Quita!

(JADEAN)

(JADEAN)

¿Y bien?

La puerta estaba cerrada. (RÍE)

¡Cierra el pico! Vale.

(JADEAN)

¿Tienes planes para el finde?

Ah...

Creo que... ¡Uh!

¡Vamos!

(Música)

Bueno, gracias por acompañarme

en otro fantástico festín de comida divertida en...

¡El planeta Tierra!

¡No! En...

(LOS TRES) "Maykew A Meal".

(RÍEN) ¡En la Tierra!

(SUSPIRA) ¡Y cierre!

(RÍEN Y APLAUDEN)

¡Sí! (JADEA)

¡Se acabó! (KID Y RAY) ¿Qué? ¡No!

(RÍEN Y APLAUDEN)

¿Se ha terminado ya?

Ahora mismo. (MAYKEW) -Sí, tíos.

¿Qué comida ha sobrado? ¿Ha sombrado algo?

(LOS TRES) Nos lo hemos comido. (PIPER) Llegáis tarde.

¡Oh, Ray!

Te habría encantado la sopa... Ay, la copa de helado...

La sopa estaba increíble. De muerte.

Lo mejor que probé en mi vida. ¡La, la, la, la!

(AMBOS) ¡La, la, la, la, la, la! (HABLAN A LA VEZ)