Enfermo y cableado

(Música de Zack Hexum)

Jasper.

¿Qué pasa?

¿Puedes venir a quitarme el termómetro de la nariz?

Bien, veamos esa temperatura.

Y... ¡Oh!

¿Y bien?

Creo que hay que meterlo un poco más.

¿Qué?

Tío, no he usado un termómetro nasal jamás.

Deberías aprender cómo funciona antes de metérselo

a tus amigos por la nariz. Vamos a probar de nuevo.

Así no es muy cómodo. ¿Puedes, por favor...? ¡Ay!

Creo que ahora ya está. Hasta el fondo.

Por cierto,

¿qué estás haciendo?

Una cura para tu resfriado.

No se puede curar un resfriado.

Se puede con este líquido depurador.

¿Qué lleva?

Una mezcla de zumo

de naranja, leche de almendras, aceite de pescado,

incienso, tomate triturado, mirra, polen y manteca líquida.

¡Ah!

No pienso beberme eso.

¿Bebértelo?

¿Por qué ibas a bebértelo?

Era depurador.

Ya, pero no se bebe. Te daré un baño con él.

No.

Venga, no seas crío, ¿no quieres recuperarte?

No, me gusta estar enfermo. Adiós.

Henry...

(Pitidos)

Oh,

lo siento,

tengo que contestar.

Hola, Ray. "Hola, Henry".

¿Cómo estás? "Hambriento".

Guapo y hambriento.

"Hola, Henry".

Oh, Char, ¿ya estás en el curro?

Sí, aquí está y queremos desayunar.

"Así que, cuando vengas,

pasa por la Casa de los Gofres

y tráete nueve gofres, una docena de galletas de mantequilla...

Y fruta".

(BURLÁNDOSE) ¡Uf, fruta!

Soy Charlotte, quiero tomar fruta.

"Escuchad, chicos".

Lo siento, pero sigo enfermo, no puedo ir a trabajar.

"Han pasado tres días. ¿No es hora de ir al médico?".

No, solo es un resfriado, pero sigo bastante mal.

Tengo fiebre, así que no puedo.

"Lo entiendo perfectamente. Tú quédate en casa,

descansa y cuídate". Genial. Gracias, tío.

"De nada". Hasta luego.

"Sí, vale".

¡Será cochino el muy perro!

¡Ay!

¡Ray!

¿Qué? Podrías haber matado a Schwoz.

Oh.

Lo siento, Schwoz, no quería golpearte

con este termo. Claro que querías.

Es que me molesta mucho que Henry me mienta.

Un momento.

¿Crees que Henry no está enfermo?

Sé que me miente. ¡Ah!

Ray Manchester...

¿Cómo puedes pensar así de Henry?

Oh, vale. Crees que dice la verdad.

Lo creo.

Pues yo creo que miente.

Así que...

vamos a averiguarlo.

Un momento.

Schwoz.

No, "porfa", no me hagas más daño. No.

Tengo una misión para ti, quiero que te agencies un disfraz.

Vale, me agenciaré un disfraz.

Sí. Te meterás de incógnito en casa de Henry,

instalarás unas cámaras ocultas y micrófonos para espiarlo.

¿Vamos a espiar a Henry?

Sí. ¡No!

No voy a permitir que lo espiéis. Oh, Charlotte

ha vuelto a decir que no.

Es una invasión de la vida privada y está mal.

Eh, no intentes ir a los tubos para advertir a Henry

de que vamos a espiarlo.

No, para. Vuelve.

(RÍE)

¡Arriba tubo!

"Tubo transporte cerrado".

¿Cerrado?

Y ahora lo cambiamos

a control manual.

¡Eh!

¡Eh! ¿Por qué no he subido?

Porque lo he apagado.

¿Apagado?

Sí.

Puedes saltar, pero no llegarás muy lejos.

Vale. Ni se te ocurra dejarme en este tubo.

Muy bien, arriba tubo.

Y abajo tubo, el otro.

Y Charlotte.

Ya está.

Ahora estás en un tubo diferente.

Oh, Ray, eres incorregible.

(RÍE)

No sé qué es eso.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase y un superhéroe

me contrató para ser

su compañero.

Ahora, mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música de Zack Hexum)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

¡Mamá!

Hola. Tu madre se ha ido a clase de yoga,

pero yo estoy aquí.

Ya.

¿Qué tal la fiesta de pijamas anoche?

Yo no estuve en la fiesta de pijamas.

¿Qué significa

que no estuviste?

(PIPER) Significa que hubo una fiesta de pijamas

y yo no estuve en ella.

Pero le dijiste a tu madre que ibas a dormir con Lindsey.

Pero cuando llegué, Wendy me dijo que a las 7 empezaban las rebajas

en Pats Revolution.

¿Qué es eso? ¿Una tienda?

Sí. He tenido que dormir en la calle toda la noche

para poder ser la primera en la cola y comprar esto.

¿Qué son?

Espera.

¡No puede ser! Son los...

¡Pantalones calientes! -¡No puede ser!

¡Sí puede ser! -(RÍE)

(HART) Pero qué chulos. (PIPER) Sí, papá.

¿Cómo consiguen eso?

(PIPER) No sé.

(HART) Me encantaría tener unos.

(Explosión)

(AMBOS) ¡Ah!

¡Madre mía! -Pero ¿qué narices...?

No sabía que pudiera hacer eso.

Soluciónalo. -¿Cómo?

(Timbre)

Yo abro.

¡Ay!

¿Sí?

Hola, soy, como se dice,

un plomero venido de Italia.

¿Es fontanero? -Sí, lo soy.

Mire mis herramientas. -Sí.

Pues no se lo va a creer.

Pero necesitamos uno. -Ahora mismo.

Bueno, supongo que podría echar un vistazo.

Guay, es al fondo. -Estupendo.

De acuerdo.

Verán, en mi país,

que es Italia...,

llamamos al fregadero "lavandino" porque es lo mismo

para lavar, pero mucho más fino.

¡Ah! -¡Ah! ¿Qué está pasando?

¡Haga algo!

¡Vamos, deprisa!

¡Basta ya!

(HART) ¿Cómo puede hacer eso un fregadero?

Sí, iré a arreglarlo.

Disculpe, señor...

Señor fontanero. -Sí, sí, sí.

El fregadero no está por ahí. -Está en la cocina.

Oh, sí, lo sé, pero la mayoría de los problemas

de fontanería comienzan en el ático.

Ya saben, arriba.

Pero no entiendo...

¡Ah, fíjense!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Fuera!

¡Señor fontanero!

"Vamos.

Acércate un poco más. (PIPER) ¿Por qué yo?

¿Crees que me gusta?".

Schwoz y el viejo truco del fregadero incendiario...

¿Por qué no te ríes?

Claro, porque te he encerrado en el tubo.

Qué mosqueo tiene... ¡Ray!

Si no vas a dejarme salir,

¿podrías darme

algo de comer?

Vale.

Te daré algo de comer.

¿Qué quieres?

Quiero un burrito enorme.

Burrito enorme. (ORDENADOR) "Burrito enorme".

¡Eh!

¿Sabes lo que significa "burrito" en México?

Sí, asno pequeño.

No, significa bolsillo de carne.

Lo que tú digas.

Levanta el tubo para que pueda cogerlo.

Ah, no, no, no.

No soy estúpido.

Arriba tubo.

Y de tubo a tubo

y abajo tubo.

¿Quieres beber alguna cosa?

¡No me apetece! Bien.

(PIPER) "No".

Parece que Schwoz está colocando otra cámara.

Vamos, Schwozy,

muéstrame a Henry.

¡Porras! Oh...

¿Lo ves?

Está en la cama, enfermo.

Y un cuerno.

Voy a seguir espiando y te demostraré que no está enfermo.

¿Eh?

¿Schwoz?

¿Eres tú? No.

Solo soy

un sueño, sí, un sueño

"sobre un atractivo"

plomero italiano.

Así que vuelve

a dormir.

¡Ay, ay!...

(RÍE)

¡Ay, tía!

Esa caída le habrá dolido, ¡oh!

(Música funky)

(Para la música)

¿Qué estás haciendo con mis "jeans" sicodélicos?

(RÍE)

No tienen ni idea

de que los estamos viendo y riéndonos.

Su privacidad está siendo invadida.

Hola, chicos.

Hola. Hola, ricitos.

¡Jasper!

¡Sácame!

¿Por qué está...?

Bueno, estamos jugando a una cosa. Sí, es un juego.

¡No es un juego!

Eso es parte del juego. Decir que no es un juego.

Vale.

Bueno, son más de las 21.30

y acabo de cerrar, así que me marcho...

¡Guau!

¿Ese es el cuarto de Henry? Sí.

Pero ¿cómo estás viendo un vídeo de...?

¡Para, para, para!

Ahí está.

¿Veis a Henry ahí? No está enfermo.

¿Cómo lo sabes?

Míralo.

Está sentadito en la cama

comiéndose un gran cuenco de chile.

A mí me parece una sopa.

Estás demasiado lejos para verlo.

Mirad eso, es oscuro, espeso

y con tropezones. Reconozco un chile cuando lo veo.

Creo que está tomando una sopa marrón.

¡Que no es sopa!

Oye, si no sabes distinguir una sopa marrón de un chile,

deja de mirar a mis monitores.

Ray, estás siendo superinfantil.

"Mutéala".

Sí.

Es tu ayudante... Y es...

(Sin audio)

Genial. Sí.

(Sin audio)

Ahora volvamos aquí, farsante.

Ray, escucha, Henry y yo somos amigos íntimos desde siempre.

¡Ay! Ve al grano, chico.

Te aseguro que, si se estuviera haciendo el enfermo, me lo diría.

Sí..., los tíos les cuentan a sus mejores colegas todo.

Sus pensamientos, sus secretos.

Es cierto.

Como cuando me contaste que cogiste...

¡No hables de eso, Schwoz!

Jasper, necesito

que vayas a afeitarte el pecho.

¿El pecho?

¿Por qué? Te voy a poner un micro.

¿Un micro?

Sí, Schwoz te pegará

un micrófono secreto en el pecho.

¡Guau!

Y te encontrarás

con Henry en el café Parkway,

donde yo estaré escondido.

Oye, entonces ¿qué?

Le preguntarás a Henry por su enfermedad

y te apuesto a que admitirá que estaba fingiendo.

¿Voy a ser

una especie de espía?

Espía.

Claro, te llamaremos... doble cero.

Oh, sí.

Lo que siempre he querido.

(SCHWOZ) Ya está.

Bien, este es tu micrófono.

Justo aquí,

en el pezón.

Muy bien.

Cojamos al mentiroso.

Vale, ¿ahora me dejarás salir de aquí?

No, podrías advertir a Henry, así que te quedarás ahí

hasta que demuestre que está fingiendo.

¿Y qué pasa si tengo que ir al baño?

Ya te he dado algo.

¡No pienso usar este tarro!

Mejor para el tarro.

Vámonos.

Ah, Schwoz,

dos cositas. ¿Sí?

No dejes a Charlotte salir del tubo.

Vale. ¿Y la segunda?

No te comas los gusanos.

Pero... Nada de peros ni de gusanos.

Oh...

Adiós.

Vale, Schwoz.

Déjame salir.

No, no, no.

Ya has oído lo que Ray ha dicho de ti y de los gusanos.

Bueno, pues escúchame, Schwoz.

Si no me dejas salir... (TOSE)

Voy a...

Ay, creo que... Creo...

Ah...

¡Ay!

Charlotte, ¿estás bien?

Por favor, di que sí.

¡Charlotte! ¡Charlotte! Oh...

Eso por no dejarme salir.

¿Ahora puedes llamar a una ambulancia?

No. Voy a coger mi móvil,

llamar a Henry y contarle lo que Ray trama.

¿Dónde está mi maldito teléfono?

Eh, ¿has visto mi...? ¡Schwoz!

Ray te ha dicho que no te comas los gusanos.

¡Bah!

Me has abollado los pantalones.

Pues, ahora, déjame disfrutar de mis gusanos.

(Pitidos)

Eh, Charlotte, ¿qué pasa?

"Nada bueno.

Nada bueno, te lo aseguro". ¿Qué ocurre?

"Ray no se creía que estuvieras enfermo y mandó a Schwoz

disfrazado de plomero para poner cámaras y micrófonos en tu casa".

¿En mi casa?

"Sí. Y Ray y Schwoz han estado espiándote todo el día.

Y te han visto hacer de todo, incluido comer sopa".

¿Qué?

Pero ese era mi momento privado para comer mi sopa marrón.

"Ahora, Ray ha puesto a Jasper un micrófono

y va a reunirse contigo en el café Parkway

para comprobar que no estás enfermo".

Pero estoy enfermo. ¿Por qué iba...?

¿Jasper lleva un micrófono?

Sí. Y Ray va a estar en el café escuchando todo lo que digas.

Vale.

Pues si Ray quiere escuchar lo que tengo que decirle a Jasper,

entonces procuraré prepararme algo bueno.

(Música rock de fondo)

¡Chist! Ray, ¡chist!

¡Chist! ¡Chist!

Probando el equipo.

¡Chist! ¡Ay!

Sucia Serpiente Seseante.

¡Basta ya, Jasper!

¡Oh!

¡Oh! Vaya por Dios.

Perdone, señora,

no iba dirigido a usted.

(SUSURRANDO) Vete.

Hola. Hola.

Hola.

Hola, Henry.

¿Qué hay?

Eh...

¿Cómo te encuentras?

Ah...

A mí me lo puedes decir.

Somos amigos desde hace tanto...

¿Y qué?

Pues...

que, aunque tengas un secreto, bueno,

yo soy la persona indicada para que me lo cuentes.

(SUSURRANDO) Oh, Señor. Es penoso.

Bueno...

Genial.

Porque...

ya sabes que digo mucho en el curro que estoy...

Sí.

Bueno...

Es mentira.

¡Oh!

¡Lo sabía! ¿Y por qué le dijiste

a Ray que estabas enfermo?

¿Puedo confiar en ti?

Claro, nunca traicionaría a un amigo.

Bueno...,

acércate.

Acércate.

Ven, ven.

Estoy harto de ser el ayudante de Ray.

¿Cómo? Pero ¿por qué, ya no quieres combatir más el crimen?

No, sí quiero, pero no lo necesitamos,

no necesitamos a Capitán Man.

Pero Ray es indestructible.

No puedes eliminar a Capitán Man.

Bueno,

verás.

He estado colaborando en secreto con el doctor Minyak.

¡No! Sí, tío.

Hemos desarrollado un arma que puede fundir a Capitán Man.

Y, escucha,

con Ray fuera de juego... Sí.

Ven.

Acércate, venga. ¿Más?

Asumiré el control y te haré mi ayudante.

¿A mí? Sí.

No, Ray es nuestro amigo.

No... No podemos...

¡Cuenta conmigo!

¿Puedo contar contigo? Oh, sí,

haré todo lo que me digas que haga.

Muy bien, Henry.

¿Cómo sabes que Jasper lleva un micrófono?

Porque no soy idiota.

Ray, no sabía que también estuvieras por aquí.

Déjalo ya, hijo.

Has estado espiándome.

Sí, no lo habría hecho de no haberme mentido

diciendo que has estado enfermo. No te he mentido, tío.

Tenía la gripe o algo así.

Como que los que tienen la gripe están sentaditos

comiendo un buen cuenco de chile.

Sí, te vi.

Era sopa marrón.

Sopa marrón, ya.

¡Sabía que era sopa marrón!

Confiesa que no has estado enfermo.

Discúlpate y olvidemos esta historia.

Estaba enfermo y aún sigo enfermo.

Madre mía, qué mentiroso. ¿Mentiroso?

Sí. ¿Por qué iba a fingir?

Porque eres un niñato sin sentido

de la responsabilidad.

No hay quién te aguante.

Te presentas a trabajar mañana.

Estoy malito, no quiero trabajar.

Me duele el estómago.

Échate para atrás. ¿Para qué?

¿Para que puedas actuar mejor?

Te van a dar un premio.

No estoy bromeando. ¿Qué estás haciendo, Henry?

¡No! (VOMITA)