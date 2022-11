Encerrados

(Música)

Esperad, Gooch, Swats, no os vayáis.

Hay que animar a Ray.

Vaya, chicos, ¿ni siquiera os vais a volver a mirarme?

¿Se puede saber de qué huyen esos dos?

De Ray, está de un humor de perros.

¿Por qué? Porque es su superaniversario.

¿Super?

El aniversario de cuando cumplió ocho años,

cuando se densificó y se volvió indestructible.

Mola, vamos a celebrarlo. No.

Quiero decir, no.

¿Y por qué no? Ray odia su superaniversario.

¿Por qué?

Porque cuando su padre se dio cuenta de que era indestructible,

lo quitó del colegio y empezó a entrenarlo

para ser un superhéroe. ¿Y?

Ahora siente que se perdió las cosas que molan

de ser un niño normal. Oh, eso es muy triste.

Sí, nunca fue de acampada, ni montó en la montaña rusa,

ni siquiera aprendió a montar en bici.

Mi tío nunca aprendió a montar en bici.

¿Y eso?

Porque de niño, pesaba 160 kilos.

Las bicis no lo soportaban. Pobres bicis.

Hola, ¿querías algo?

Me preguntaba si podía probar ese piano de ahí.

Claro, adelante.

(TOCA EL PIANO)

Oye, ¿me ayudas a organizar estas cañas?

¡Eh, eh, eh!

¿Qué es todo ese ruido?

Es un cliente que está probando el piano.

¡Eh, tú! ¿Aún no te has aprendido esa porquería de canción?

(LLORA)

¡Ray! ¿Tienes que torturar a los niños?

Dejadme en paz de una vez, dichoso superaniversario.

¡Este pomo sigue suelto!

¿Será posible? Todo lo que me rodea es una ruina.

Entiendo por qué Gooch y Swats se han largado.

Sí, ¿verdad?

Disculpad, niños, me he dejado 8000 dólares

dentro de un periódico enrollado, ¿los habéis visto?

No. Lo siento.

¿Puedes creértelo? No.

¿Quién lee hoy en día el periódico?

¿Quién?

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¿Puedo quitarme ya el pañuelo? No.

Pero es que no veo nada. No te preocupes.

No dejaremos que te caigas. Porque no me vais a...

¡Ah!

¿Qué hacía esto ahí? No lo sé, yo no lo he dejado.

¿Esa era la sorpresa?

¿Me vendáis los ojos y luego intentáis matarme?

No. Lo sentimos.

¿Listo, Ray? Vamos, quítate el pañuelo.

(AMBOS) ¡Feliz superaniversario!

No lo pillo.

Vas a vivir el mejor fin de semana de diversión infantil.

¿Puedo saber de qué estáis hablando?

Como te perdiste toda tu infancia...

Este finde haremos todas las cosas divertidas

que no pudiste hacer de niño. ¿Qué? ¿En serio?

Así es; mira, tenemos equipo de acampada...

Un abono para el parque de atracciones de Buenavista...

y una bici superchula.

Un momento, yo no sé montar en bici.

Gooch nos lo dijo. Así que te enseñaremos.

¿Lo haréis? Pues claro.

Sí.

Incluso tenéis camisetas a juego. Sí.

Para un finde de diversión a torpe.

¿A torpe?

Los de la tienda se equivocaron. No pasa nada.

Pero, ¿por qué cinco camisetas? Dile quién va a venir.

Nuestro amigo Jasper y la hermana de Henry, Piper.

No, ¿por qué?

Bueno, Piper se ha torcido un tobillo.

¿Y qué?

Que va con muletas.

Así que en el parque de atracciones nos dejaran saltarnos las colas

en todas las atracciones.

¿Y por qué viene tu amigo, el de los cubos y manos sudorosas?

Es suyo el equipo de acampada.

Y cuando lo conozcas, te molará a torpe.

Venga, ponte la camiseta y a divertirse a torpe.

Chicos, habéis tenido un detalle precioso conmigo.

¿Me puedo poner ya mi camiseta especial?

Claro. Póntela.

(Timbre)

Alguien está llamando al timbre. Iré a ver.

Ah, soy Jasper y Piper.

Esta debe de ser la de Piper.

Quita, estoy inválida. Mandona.

Ey, Henry, ¿dónde estás? ¡Daos prisa!

¿Sabes? Algún día me encantaría tener

mi propia tienda. Vale.

Oye, hay un montón de interruptores aquí detrás.

En este pone "Llamarada dinosaurio"

¡Sí, es genial!

Sí, eres todo un hombre ahora.

En este otro pone "soldar batería".

Me pregunto qué hará.

Casi me tiras encima de la cabeza una batería completa.

No está completa, Piper, faltan los platillos.

Qué raro, en este pone encierro de emergencia.

No toques ninguno más.

Oye, yo soy el mayor aquí.

(Música)

¿Qué es lo que ocurre?

No lo sé, pero espero que no sea lo que creo que es.

¿Qué narices has hecho? He tocado el interruptor.

Te dije que no lo tocaras muy clarito.

Debería haberte hecho caso.

Ya está. ¿Qué ha pasado?

Id a ver si funciona el ascensor. Vale, voy.

Me ha dado calambre. No, imposible.

Me ha dado calambre.

Henry, prueba con el sprockett.

Charlotte, mira a ver si se abre a puerta secreta.

Rayos, no sube. ¿Por qué no se abre esta puerta?

¿Qué? ¿El tubo tampoco funciona?

No, se ha activado el encierro de emergencia.

¿Eso qué significa?

Es parte de nuestro sistema de seguridad.

Si algún criminal averigua que trabajo aquí

e intenta entrar a la fuerza,

Gooch conectaría un interruptor que hay ahí arriba

y cerraría todos los accesos.

Pero las únicas personas que hay arriba ahora son Piper y...

(AMBOS) Jasper.

¿A quién llamas? A Jasper, para decirle...

No. ¿Qué?

El modo de encierro de emergencia bloquea

todos los transmisores y receptores, incluidos los móviles.

(GRITA)

Piper, deja de gritar; intento abrir la puerta.

Es que mi móvil está fuera de servicio.

Pues prueba a moverte un poco.

(Música)

¡Ah!

¿Has visto eso? Es como si hubiera un campo de fuerza

que bloquea...

Estás caminando sin las muletas. ¿Y qué?

¿No te habías torcido un tobillo? Sí.

¿Por qué has mentido?

Porque vamos al parque de atracciones a montar en los cacharritos,

y cuando vas con muletas, te dejan saltarte

las colas que haya. Eres un bicho.

(Música)

¿No puedes anular el encierro? No, no antes de 48 horas.

Eso son dos días. Sí, un cálculo perfecto.

No entiendo por qué no podéis...

Un temporizador regula el encierro.

Una vez activado, esto es como la cámara acorazada de un banco,

hermética, nadie puede entrar ni salir.

No hay nada en la tierra que pueda cambiar eso.

Salvo Swats y está en Palmer Sprenks.

Entonces, arriba, ¿la tienda también está sellada?

Ajá.

Lo que significa que Jasper y Piper

están ahí arriba, juntitos. Madre mía.

Tú has tenido la culpa. Y yo qué sabía.

Lo has fastidiado todo, Jasper. Y yo que sabía.

Has intentado matarme con una batería.

Y yo qué sabía.

(Música)

Una pinza más y estará conectado.

Vale, el panel ya está listo.

Bien, por suerte, estas baterías generarán

la suficiente energía para que funcione uno de los tubos

y salir de aquí.

¿Quién va a salir? Tiene que ser Charlotte.

¿Por qué?

Porque no tenemos mucha energía y ella es la más ligera.

Sí, gordito.

¿Qué? Bien, Charlotte, sube aquí.

No me lo digas dos veces. Espero que vuelvas a por nosotros.

Y trae pizza. Una familiar.

Primero esperad a que salga. Preparada.

(Música)

Bien, adelante. ¡Arriba, tubo!

(Música)

¡Aumenta! Aumentando la succión.

(Música)

(RÍEN)

¡Ha funcionado! ¡Sí!

(GRITA)

No has traído la pizza familiar. No he traído la pizza familiar.

¡Ábrete! ¡Ah!

¡Ábrete! ¡Ah!

Piper, ¿puedes volver aquí, por favor?

El ascensor no se abre.

¿Y qué? No sabemos a dónde va el ascensor.

Sé que me aleja de ti y con eso es suficiente.

Por favor, ¿quieres sentarte y calmarte?

Llevo con mi móvil fuera de servicio ocho horas,

no puedo ver mis mensajes o mi TwitFlash.

Las modas se mueven y yo me lo estoy perdiendo.

En lugar de gritarme, ¿no crees que sería mejor pensar

en qué comemos en esta situación? Sí, me muero de hambre.

Y yo.

¿Y qué comemos en esta situación?

No tenemos comida.

Tenemos que salir de aquí antes de que se maten el uno al otro.

No se matarán entre ellos, ella lo va a matar.

Sabía que no tenía que hacerme ilusiones

con el maldito superaniversario.

Oye, siento mucho que Jasper nos haya dejado atrapados aquí.

Y que haya fastidiado el finde que te habíamos preparado.

No es culpa vuestra, chicos, mi superaniversario está gafado.

Eh, tal vez no esté todo perdido.

Explícate. Y rápido.

Todas las cosas que habíamos planeado

hacer para tu superaniversario las podemos hacer aquí.

No podemos. ¿Qué estás diciendo?

Tenemos el superequipo que trajimos y podemos usar

otras cosas de aquí. Chico, no...

Podemos hacer una acampada, aunque de interior.

Incluso hay espacio para enseñarle a Ray a montar en bici.

Su entusiasmo es contagioso. ¿Qué me dices, Ray?

Digo, ¡vamos a divertirnos!

(Música)

No me sueltes, no me sueltes.

Tranquilo. Eres indestructible.

Ya, pero no me quiero caer.

Tú mira al frente, espalda derecha, trasero apretado

y mueve las piernas hasta que llegues a Charlotte.

Estoy montando en bici.

Vamos, dadme una sola barra.

No vas a tener cobertura. ¡Tengo que intentarlo!

Después de que termine de montar la batería,

te voy a sacar de aquí. ¿Cómo?

Tocaré superfuerte.

Puede que alguien lo oiga y llame a la Policía para quejarse

y entonces entrarán rompiendo la puerta y nos salvarán.

Hasta tus buenas ideas suenan mal.

Bien, en cuanto empiece a tocar, tú empieza a gritar

"Ayuda, socorro". Ya, ya.

Y un, dos, tres, cuatro.

Ayuda, socorro.

(Música)

Bien, Ray, ahora sin ruedines. ¿Estás listo?

Más que nunca, amiga. Bien.

Venga, suelta.

Así. Vamos, Ray.

Sigue, sigue.

Estoy bien.

Muy bien, Piper, ¿lista? ¿Para qué?

Voy a tocar la batería todo lo fuerte que pueda

y tú gritarás socorro.

¿Y qué pasa si no quiero hacerlo?

¿Quieres salir de aquí para que tu móvil funcione

o quieres estar aquí atrapada conmigo toda la noche?

¡Socorro!

Y un, dos, tres, cuatro. ¡Socorro!

Necesitamos a alguien. ¡Socorro!

A cualquiera. ¡Socorro!

Es la peor versión de "Help" que he oído en mi vida.

¡Socorro!

Vamos, ya está.

Sé bienvenido...

(AMBOS) ¡Al parque de atracciones de Buenavista!

¿Listo para montar en el tronco? Sí.

¿Qué es el tronco? Tú entra ahí.

¿Es una nevera? Imagina que es un tronco.

Me meteré en el tronco.

Mete los pies, con cuidado.

¿Así? Sí.

¿Y ahora qué?

Mantenga las manos y los pies dentro del tronco en todo momento.

Repito, mantenga los manosy los pies

dentro del tronco en todo momento, por favor.

Gracias, salado. Tira de la anilla.

(GRITA)

¡Sí! ¡Esto ha molado!

(Música)

Tengo mucha hambre.

Podría comerme cualquier cosa.

(Música)

Piper, ¿qué estás haciendo? Cállate, pizza.

No sabía que acampar implicaba asar nubes y hacer fuego.

Esto es fantástico. Sí.

¿Tú estás seguro de que se puede hacer fuego aquí?

Oh, sí, pero solo porque soy un adulto

y estoy supervisando la actividad.

¿O sea, estás diciendo que ningún niño

debe hacer esto en caso sin la supervisión de un adulto?

Exacto.

¿Y qué? ¿Te lo estás pasando bien?

Aunque no sea como el finde que habíamos planeado.

¿Me tomáis el pelo? Esto es estupendo.

Me habéis enseñado a montar y destrozar una bici,

me he tirado por el tronco, estamos acampando.

Sí, y seguro que te has olvidado

de que no tuviste una infancia normal.

Sí, hasta que lo has dicho.

¿Qué le pasa a la luz?

Los generadores se deben estar agotando.

Tal vez haya una linterna en ese armario.

Iré a ver.

(Música)

¿Qué es esto? ¿Qué es eso?

Un reloj con unos cables que salen de él.

Déjame ver.

(Música)

Hay algo escrito detrás. Es la letra de Swats.

Temporizador del encierro, no tocar.

¿Temporizador?

Dijiste que el encierro duraba 48 horas.

Y que nada podía cambiar eso.

Sí, pero si este reloj es el temporizador del encierro...

Prueba a adelantar las manecillas.

(Música)

El ascensor funciona. Y también mi stockett.

Adiós, ¡arriba tubo!

Te aseguro que nunca había tenido tanta hambre.

¿Por qué siguen ahí arriba?

¿No se pueden ir? El encierro está desactivado.

Sí, pero creo que están delirando de hambre.

Está bien, ¿que tal sí? ¿Sí qué?

Dejas que te muerda el pulgar y yo te dejo que muerdas el mío.

Vale.

Increíble. Si van a comer los pulgares.

Será mejor que subamos. Masquemos y larguémonos.

(Música)

Deja de morder ese pulgar. Es Capitán Man.

Y Kid Danger. Sí, lo somos.

(Música)

¿Por qué nos miran de esa manera?

No lo sé.

¿Por qué vienen a por nosotros?

No lo sé, parecen hambrientos.