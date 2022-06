La dulce boca

(Música animada)

Probando, uno, dos,

pa, pa, pantalones púrpura.

Poli la pánfila probaba pantalones piratas

púrpura para una parranda en Pittsburgh.

Henry, ¿cómo suena?

Penoso, porfa, para ya.

Muy bien, empecemos con el podcast.

Sí, podcasteemos. ¡Sí!

Vale. En cinco...

Cuatro, tres, dos...

Hola, sed bienvenidos a:

(AMBOS) # La Cueva Man secreta. #

(ORDENADOR) (MÚSICA ROCK)

¡Sí, señor! Este es el primer podcast

protagonizado por el mismísimo Capitan Man y...

Kid Danger...

Espera, tengo un mensaje.

¡Porras!

Tío, no es en directo, podemos empezar de nuevo.

Vale... ¿Empezamos la Segunda Guerra Mundial de nuevo?

Llamamos a Leonardo Da Vinci y le decimos:

"Ah, hola, Leo, ¿puedes volver a pintar La Gioconda?"

Muy bien.

Toma dos.

Sí, vale.

En cinco, cuatro,

tres, dos...

¡Hola! Sed bienvenidos a:

(AMBOS) # La Cueva Man secreta. #

(ORDENADOR) (MÚSICA ROCK)

¡Sí, señor! Este es el primer podcast

protagonizado por el mismísimo Capitan Man y...

Kid Danger.

Exacto. Sí.

Dime, Henry, hace un par de meses

tú y yo tuvimos un encontronazo

con el criminal más memo de Buenavista, un tal Jeff.

¿Te acuerdas de él? Menudo... Hay que cortar.

No, me has llamado Henry. No te oigo bien.

Me has llamado Henry.

Me tienes que llamar Kid Danger.

Esta no ha sido por mi culpa.

¿Podemos hacer ya el dichoso podcast?

Yo sigo sentado.

(Música alegre)

En cinco, cuatro, tres, dos...

¡Hola! Sed bienvenidos a:

(AMBOS) # La Cueva Man secreta. # ¡Hola, chicos!

¡Venga ya! Porfa, para.

¡Ah!

Vale, se acabó, no tenemos más cascos.

¡Es que hay una emergencia!

Ay, ¿qué? ¿Qué pasa?

Es Jasper. ¡Ah, miércoles!

Dice que hay un loco en el instituto

soltando serpientes en el vestíbulo.

¿Serpientes?

Te garantizo que eso no está pasando.

Pero Jasper me ha enviado... ¡A quién le importa

lo que diga Jasper!

La semana pasada hizo una llamada de emergencia

porque había visto una nube con forma de dinosaurio.

Sí, y lo del 4 de julio,

cuando con los fuegos artificiales

pensó que los Estados Unidos

estaban siendo atacados por Canadá. Sí.

Que se atreva Canadá a atacarnos.

Bueno, antes de no hacerle caso,

será mejor que veáis el vídeo que acaba de mandarme.

Hola, soy yo, Jasper, estoy en el instituto y...

¡Ay, madre mía, una serpiente!

Ah, ay, ay.

Y hay más serpientes, ¿veis?

¡Deprisa, necesito refuerzos!

Ah, vamos, tendremos que ir a ver.

Genial, nos fastidiaremos la tarde para ir a ayudar a Jasper.

Oh, parece que a alguien le aprietan las braguitas hoy.

Bah, yo no uso braguitas. Gracias. Ray.

Uso gayumbos.

Vamos.

¡Arriba tubo! Maldito Jasper, juro que...

Hola, hola.

# Oh, Canadá,

# nuestra patria y nuestro hogar. #

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase,

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

Desátame, por favor.

Desátame, vamos.

Tienes que ayudarme.

No entiendo lo que acabas de decir,

pero supongo que era una amenaza, así que...

Hola, ya estamos aquí.

¡Ya era hora! ¿Por qué habéis tardado tanto?

Me ha hecho parar para comprar un helado.

Me gusta el de sandía. Le gusta el de sandía.

Vale, ¿qué pasa con esas serpientes?

¡No lo sé!

Mirad, ahí mismo hay una.

¿Te refieres a esa serpiente de mentira?

Ah, ¿cómo sabes que lo es?

Yo no creo que lo sea. Sí.

Vamos, las venden por cinco pavos en el mercadillo de Buenavista.

Ah... Creo que...

¿De verdad has creído que era...? ¡Ah!

¡Ah, es de verdad, es de verdad!

¿Quieres dejar de portarte como un crío?

¡Oh, mirad, allí hay más! ¡Ah!

Bueno, ¿cómo han llegado hasta aquí?

Ese tío las ha soltado.

Le vi sacar las serpientes de un saco,

así que lo golpee con el extintor

y lo até con esa alargadera.

¡Tú!

¿Jed, el bedel?

Te juro que te odio más a ti que a mí mismo.

Vale, ¿puede alguien decirnos qué está pasando aquí?

Bueno, yo le vi...

¡Yo te diré lo que ha pasado!

En este instituto hay ratas,

de modo que alquilé este traje de seguridad

y traje 25 serpientes para que se coman a las ratas.

¿Ves? No hay emergencia.

Lo sabía.

Lo sabía, lo sabía.

Te has lucido, Jasper.

Pero y yo que sabía... Pienso hablar de esto

en mi podcast, te lo aseguro.

¿Puede, por favor, desatarme alguien?

¡Ay, ay!

¡Ay! Una serpiente...

me ha mordido en el codo.

Ella es la señorita Shapen. ¡Ay, ay, ay!

Oh, sí. ¡Ay, ay!

Kid, ocúpate tú. ¿Qué?

Pero yo no sé qué hacer con una mordedura de serpiente.

Solo tienes que meter su codo en tu boca

y succionar el veneno.

Pero... eso es asqueroso. (SHAPEN) (LLORA)

Es el único modo de salvarle la vida,

así que ve y chupa ese veneno. No, no... Vale. Muy bien.

Ay, ay.

Se pondrá bien, tranquila.

¡Hola!

Escucha, en los próximos dos meses

no quiero descubrir más crímenes por ti, ¿está claro?

¿Y si veo que se está cometiendo un robo?

Cierras tu boquita.

¿Y si veo una pelea de conductores? También la cierras.

¿Y si oigo el mecanismo de una bomba?

Te tranquilizas. Oh, y cierras la boquita.

Ve a desatar a ese bedel que se autodesprecia.

Vamos, Kid Danger,

tenemos un podcast que grabar.

No escupas en mi bolso.

¡Ah!

(Música suave)

"NUESTROS MEJORES CLIENTES"

Hola, Jasper,

me alegro de verte, ¿cómo estás?

Bueno, bien, supongo.

Entiendo, ¿qué ocurre, hijo?

Pareces más triste que una niña en la mañana de Navidad.

¿Una niña no estaría feliz la mañana de Navidad?

Bueno, imagina que es rarita y que no tiene amigos.

(Timbre)

Oh, ese es el timbre de la trastienda,

vuelvo en dos periquetes.

(Música de suspense)

Mitch Bilsky.

Robando.

"Cierra tu boquita."

La bota de caramelo.

¡Oh, no!

¡Ja! ¡Te has metido en un buen lío Mitch!

No me digas.

Pero qué...

¿Qué pasa?

¿Quién ha cogido mi bota de caramelo?

¡Él! ¡Él! Mire, la bota.

No, no, yo no la cogí, él la cogió.

No, el portador es el robador.

¿Qué? Sí,

esa es la mejor forma de expresarlo.

¡Cuidado, señor Sugarman!

Podría ser peligroso.

¿Peligroso? Mi sopa preferida es el consomé.

Pues genial, porque en la cárcel

podrán llamarte: "El ladrón del consomé caliente".

Señor Sugarman, usted me conoce, estoy en su pared.

Estabas.

¡Sí! ¡Genial!

Será mejor que llame a la Poli.

Sí.

Eh... Sí, llame a la Poli.

Solo una cosa, no se le ocurra llamar

a Capitán Man y a Kid Danger.

¡Oh, sí, hágalo!

Llame a Capitán Man y a Kid Danger y que se lleven a este ladrón.

Ah, por supuesto que lo haré.

Estos los traje de casa.

Ah, qué buen chico.

Muy bien, primer podcast

de Capitán Man y Kid Danger, toma cuatro.

Hola, sed bienvenidos a:

(AMBOS) La Cueva Man secreta.

(ORDENADOR) (MÚSICA ROCK)

¡Sí, señor! Este es el primer podcast

protagonizado por el mismísimo Capitan Man y...

¡Rayos y truenos!

¡Ray, prepara un chicle!

Creo que algo malo está pasando en La Dulce Boca.

Marchando un pollo asado. (MÁQUINA) "Pollo asado."

Eh, tío, no hay tiempo para comerse un pollo.

No me lo voy a comer.

Oye, ese pollo no te ha hecho nada.

(TODOS) (HABLAN AL TIEMPO)

¡Está bien, ya basta!

Ustedes quédense aquí,

mientras Kid Danger y yo interrogamos al...

sospechoso. Eso.

Se llame como se llame.

Lo llaman:

"El ladrón del consomé caliente".

¡Eso es mentira! ¡No, quieto!

¿Han visto? ¿Ven cómo es violento por naturaleza?

Eh, eh, deja las gominolas de una vez.

Pero me ha... ¡Vamos!

Deja las gominolas.

Bien,

vale, ¿has intentado realmente robar esa bota de caramelo?

Pues claro que no.

Me ha tendido una trampa.

Ah, vale, crimen resuelto.

¿Podemos volver a nuestro podcast? Espera.

¿Y qué voy a hacer? El señor Sugarman

quiere meterme en la cárcel. Tranquilo, no vas a ir a la cárcel.

Solo le haremos creer que sí. Eso es. Vale.

Muy bien, señor.

Kid Danger y yo llevaremos a este canalla,

desalmado con rizos, a la cárcel. Exacto.

¡Ja! -Bien.

Hola, Capitán Man. -Kid Danger.

Eh... Eh... Hola, agente.

Pasábamos por aquí y os vimos dentro.

¿Ayuda?

No, va todo bien. No, no, todo está controlado.

Gracias. Un momento.

Yo conozco a este chico de algo.

Oh, sí, lo detuvieron el año pasado

en el parque de Buenavista. -Sí.

Por hacer uso del servicio de señoras.

¡Qué vergüenza, chico!

No, eso fue porque la hermana de mi amigo...

Eh, ¿y no te detuvieron las Navidades pasadas

por llevar puesto más de un sombrero a la vez?

Bueno... Además,

hoy ha intentado robar esto.

Eso es cierto, lo ha intentado.

No, solo la tenía en las manos.

Bueno, ya conoces el dicho. -El portador es el robador.

Vale, que alguien traiga un diccionario

¡y que me enseñe esa expresión!

Vale... Agentes, no se preocupen,

nosotros lo llevaremos a la cárcel. Sí.

Usted y Kid Danger ya hacen bastante por esta ciudad.

No, no, vale, en serio, no pasa nada.

(TODOS) (HABLAN AL TIEMPO)

¡Capitán Man, Kid Danger, están esposándome!

(TODOS) (HABLAN AL TIEMPO)

Nosotros podemos llevarlo al...

Hola, señora Dunlop. "¿Sí? ¿Qué?"

Jasper se va a quedar en mi casa esta noche.

"Y a mí qué."

Ah, ¿no le importa? "No. Adiós."

Muy bien, ¿cómo vamos a sacar a Jasper de la cárcel?

No lo sé. Ah, es su tercer delito.

Si lo condenan, podrían caerle 20 años.

Entonces será mejor que hallemos el modo de demostrar

que fue Mitch el que intentaba robar esa dichosa bota de caramelo.

Oh, es Ray.

Ya, ¿y qué?

Henry, buenas noticias.

¿Sobre Jasper? Mejor,

nuevas ideas para nuestro podcast.

Vale. Ray, es bastante tarde, tengo clase mañana

y uno de mis mejores amigos

se enfrenta a una sentencia de 20 años de cárcel.

¿Sabes? Empiezo a tener la sensación de que este podcast

me importa más a mí que a ti.

¿De verdad? Será porque es así.

¿Has oído?

Lo único que le importa es grabar ese maldito podcast.

Bueno, yo creo que podrías grabar algo mejor.

¿Qué? A Mitch.

¿Quieres que haga un podcast con Mitch?

¡No!

Digo, que te pongas un micro.

Ah, un micro oculto. Vale. Ajá.

Entonces en el insti,

inicias una conversación casual con Mitch,

y logras que admita que en realidad

fue él quien robó la bota de caramelo.

Luego llevamos la grabación a la Poli y ¡bum!

Sacamos a Jasper. Vale.

Vale, me gusta.

¿Pero cómo conseguiré que Mitch confiese?

Tío, tú eres un millón de veces más listo que él.

¿De verdad lo crees?

Sí.

(Música alegre)

Hola, hola, ¿me oís bien?

Sí, Kid, alto y claro.

Estamos en una furgo aparcada en frente.

Genial, bien. Acércate lo más posible a Mitch

e intenta que confiese que fue él

quien robó ese dichoso pie frito.

La bota de caramelo.

Bah, qué más da. Está bien.

Allá voy.

Así que... ¿esta es tu furgo?

Mi vieja furgo.

Tengo una mucho mejor,

la Furgo Man.

Vale, ¿y dónde está la "Furgo Man"?

Schwoz se la llevó para ir a ver a Charlie Puth.

¿En serio? ¿Schwoz es fan de Puth?

Sí, es un gran forofo.

Ja, ja, hola, Mitch.

¿Y tú qué quieres, Hart? Nada.

Nada. Me han dicho que viste cómo detenían al memo

de Jasper Dunlop ayer, en la tienda...

En la tienda de La Dulce Boca. Ja, ja, así es.

¿Sí? Fue supergracioso.

Y además, él no hizo nada,

era yo el que había robado la bota de caramelo.

¡Ja! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Oh, tío, esa sí que es buena. Ya lo sé, colega.

Muy bien. ¡Pásalo bien!

¡Lo mismo digo! ¡Adiós!

Tíos, lo he conseguido, ¿lo habéis oído?

Es que pensaba que a Schwoz le iba más la música de Coldplay

o un grupo así.

No, le gusta Puth desde hace un montón de tiempo.

Hola, chicos, ¿habéis oído a Mitch confesar?

¿Hola?

¿Podéis oírme?

Estábamos hablando de música, ¿qué pasa?

¿Qué?

¿Cómo que qué pasa?

He conseguido que Mitch confesara

que fue él quien robó la bota de caramelo.

¿No lo habéis grabado?

Eh...

No.

A Charlotte se le olvidó darle a Grabar, lo siento.

¿Que se me olvidó?

Ah, pero tíos.

Eh... Consigue que confiese de nuevo.

Está bien, pero aprieta el botón ahora mismo.

Grabando. Gracias.

Puaj, ¿qué es esto?

Eh... Eso era un plátano o un perrito caliente.

Hola, Mitch.

Tío, ni siquiera somos amigos. Lo sé.

Lo sé, es que aún no me ha quedado claro

lo que pasó exactamente en esa tienda de La Dulce Boca.

Está bien, te lo diré una vez más, ¿vale?

Allá va.

Cuando el dueño de la tienda fue a la trastienda...

Sí. ...yo fui...

¡Ah!

¡Te pillé!

Hay un pájaro muerto en mi taquilla.

¡Lo sé!

Lee la nota de su pata.

Ah, dice:

"¿Quieres salir conmigo?"

No, gracias, me tengo que ir.

Bueno... Vuela libre.

Vago.

¡Adiós! No, no, Mitch.

Henry, ¿qué pasa?

Que esto no funciona, eso es lo que pasa.

Eh, Kid, ¿sabes lo que hará que te sientas mejor?

¿Qué? Hacer un podcast.

Está bien, escucha, Ray, no pienso hacer ningún podcast,

ni contigo ni con nadie, hasta que Mitch confiese

y mi amigo Jasper salga de la cárcel.

Porfi. No.

¡Está bien!

Sigue grabando.

¿Qué vas a hacer?

Lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo.

¿Limpiar esta furgo?

Oh, mirad.

¿Dónde está Mitch Bilsky?

¡Bilsky!

Confiesa que le tendiste una trampa a Jasper Dunlop.

No me puede obligar a...

¡Ah!

Confiésalo y no te romperé ni la cara ni la entrepierna.

No le pegará a un niño.

Ah, por favor, si parece que tienes 26.

Buen cálculo.

Ahora, confiesa que fuiste tú el que robó la bota de caramelo.

Está bien, fui yo, tendí una trampa a Jasper.

Soy un ladrón y una mala persona, y Jasper es un buen tipo.

Carlotte, ¿lo tienes?

Sí, lo tengo.

Y ahora, tengo un podcast que hacer.

Y el que sea necesario para hacerlo,

será mejor que esté allí en los próximos diez minutos.

Sí. -Sí...

Nada de drogas.

Ah, ¿qué? ¡Mamá!