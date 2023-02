Doble-cero-danger

Subtitulado por Accesibilidad-TVE.

¡Ay!

¡Mi sirope de fresa! ¡Maldita sea, tío!

Schwoz me iba a... Intento desayunar en paz

y entras disparando a este, escondido bajo mi mesa

y estos dos tocando instrumentos que no había visto que tocaran antes.

Nos dijiste que aprendiéramos a tocarlos.

Querías montar una Band Man para alquilarnos en los Bar Mitzvahs.

No nos centremos en lo que quería o no quería montar.

Lo dijiste. Sí, así es.

Centrémonos en por qué Schwoz estaba bajo mi mesa.

Es parte de mi juego con Henry. ¿Qué juego?

Yo me escondo bajo las cosas y le disparo un dardo anestesiante

se llama "Escóndete y a dormir" A Henry le encanta.

Lo odio. Por eso te disparé.

Ya,supongo que me has pillado.

¡A dormir! ¡Ay!.

Es el teniente de alcalde. Ponlo en la pantalla.

¿Qué hay?. Estoy con mi desayuno y no pienso parar.

¡Salud y buen día, Capitanman y Kid Danger.

¿A que viene esa pinta? ¿Es carnaval?

Dice: ¿qué si estamos de carnaval? Sí

He estado de recreo en Inglaterra. ¡Ah!

Eso es que ha estado de vacaciones No seas bestia, tío.

Tengo una misión. Que capturéis al capo, Rob Moss.

¿Quién es el capo Rob Moss? Un capo mafioso.

Lo podéis ver en el calendario anual de los Villanos de Buenavista.

Eso es peligroso. Soy indestructible.

Pero te puedes atragantar. ¡Genial! Aquí está.

Ah.¿Cuál de todos es? Esa es la cuestión.

Se rodea de dobles y no hay modo de saber quién es el verdadero

Por eso el capo mafioso Rob Moss en una escurridiza gelatina.

Vale.

Significa que es delicioso pero imposible de capturar.

Yo lo he capturado cinco veces, o eso creía, resultó que era...

¿Un doble? Exacto.

¿por qué comes en mitad de la frase?

¿Sabes qué? Me da igual. Ahógate. ¡Me encantan las tortitas!

¿Cómo encontramos esa gelatina escurridiza?

Dicen que irán a la fiesta del dulce en el 16 cumpleaños de su hija.

Los dulces dieciséis.

El cumple más importante en la vida de una chica.

Bien, soy el teniente de alcalde, no vuestro consejero,

la fiesta es en Moss Manor, colaos, y sugiero que vistáis para la ocasión

o llamaréis la atención como una llama en un retrete.

Entendido y como siempre, tenemos licencia para matar.

La licencia para matar no existe.

¿No la necesitamos?, genial. Pues que corra la sangre.

No, tío., dice que no podemos matar a nadie.

Oooooh, ya entiendo. Descuida. Has malinterpretado mis palabras.

Vale... Corto. Vamos.

En serio, no tenemos permiso para matar

A dormir. Ahhh. ¿En serio?

¡Probemos artilugios! ¡Arriba!. ¿Cuánto he estado K.O?

Suficiente para que Schwoz sacase aparatos chulos

para nuestra misión de esta noche.

¿Nuestra misión?

Ray dice que Charlotte y yo podemos ir

Ooh, genial.

Que podemos vigilar por si aparece Rob Moss y las cosas se ponen feas.

Me usará como escudo humano.

Él es indestructible. ¿Para qué necesita un...

No me quites la ilusión.

Ehhh, se ha despertado de su siesta. Me disparó un dardo anestesiante.

Me suena a excusa, enséñale cómo son los gemelos del Maniquimán.

De acuerdo. ¿Ves este maniquí de aquí?

Lleva lo que parecen unos gemelos normales ¿verdad?

Sé cómo son y esos me parecen normales.

Le quitaré uno y te lo meteré en el bolsillo. Nada importante.

Vale. No metas tu mano ahí. Dale, Schwoz.

Los gemelos son electroimanes, super potentes.

Eso ya lo veo. ¿Quieres ver algo súper chulo?

Creo que no.

Te aguantas. Jasper, pásame las gafas de ADN.

Estas parecen unas gafas de sol normales ¿verdad?

Apuesto a que no lo son. Claro que no.

Tienen un escáner de ADN.

Si te topas con un tipo y sospechas es el capo mafioso Rob Moss.

Pero no estás seguro, porque tiene muchos dobles.

Solo aprietas este botón en el lateral de las gafas

analizará el ADN y te dirá quién es.

Jasper, ¿tú segundo nombre es TBD?

Si, mis padres me lo pusieron en el primer aniversario de su boda.

Ya tengo los nuevos chicles. Oh. Si es Charlotte

Oh, menos mal. ¡Ya era hora!

Eh, ¿qué tienes ahí?

Un chicle especial para una ocasión especial.

El teniente de alcalde dijo que estuvierais elegantes esta noche.

Y estos chicles lo conseguirán.

Sabe fatal. Sí, sabe como a...

A "fu"... de Estambul No sabía como decirlo.

La receta es de Schwoz...

sólo eché los ingredientes y encendí la chicleadora

¿Le echaste "cacafú"? ¡Ja!

Calla y haz el globo. Eché un poquito de "cacafú"

¿Perdona? Un poquito.

¿Qué?, están cañón.

Tiene razón. No se equivoca.

Genial. Pasaréis desapercibidos.

¿Por qué lleváis esmoquin, pringaos?

Porque nos dieron información errónea, señor.

Genial. Acabas de admitir que somos unos pringaos.

No hacía falta.

Ocurrió sin pensarlo, buscaba un trabajo,

y un superhéroe indestructible

me contrato para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

Dilo ¡Arriba tubo!

¿Qué hacemos de esmoquin en una fiesta hawaiana?

No dijo que era una fiesta hawaiana. Pues ahora sí que damos el cante.

Lo sé.

Es difícil pasar desapercibidos y encontrar a Rob Moss.

El esmoquin era también para estar elegantes.

¡Lo sabemos! ¡Lo sabemos!

Aloha ¿Pero...?

¿Cómo has...

Yo buscaré a Rob Moss. Aloha.Está vez es adiós.

¿Y nosotros qué hacemos? Tengo una idea.

¿Y que hacemos?

Estar alerta y buscar a Rob Moss. Tengo mis gafas por aquí.

Es Rob Moss. No es Rob Moss, se llama Jeff Martin

Será uno de sus dobles. No se parece en nada a Rob Moss

Ya sabes el dicho... Eh, ¿No sacudir al azar?

El que sacude primero, sacude dos veces.

A ti te pasa algo. Y a tu cara.

¿Qué? ¿A mi cara? Sí.

Hola. Bingo

¿Tío de qué vas? ¿Piper? ¿Qué haces aquí?

Pasarlo bien y lucirme.

¿Joss Moss te ha invitado a su 16 cumpleaños?

Soy ciber famosa. Me invitan a todos los saraos.

¿Y qué hacéis aquí? Y de esmoquin. Y con un tío inconsciente a los pies.

Eeeeeh... Bueno...Verás, es que...

Somos... Camareros.

Nooo, ¿qué? Sí, camareros.

Aaaaaaah Trabajamos en esta fiesta.

Aaaaaaah. ¡Contrólate! ¡Contrólate!

Si estáis trabajando, traedme una lata de ponche de arándanos y mango.

¿Sabes?, tengo una lata de ponche en el bolsillo acércate y te la doy.

Tranquilo, yo le traeré el ponche. ¿Cómo estoy?

¿Quién ha noqueado al chef Jeff Martin?

Hola. ¿Me pones una lata de ponche de arándanos y mango con gas?

Sí, claro. -¡Qué rico!

La bebida no es para mí, es para mi hermana.

Y yo no estaba hablando de la bebida.

Eeeehhhh, vaya, vaya. ¿y ...de quién estabas hablando?

Me refería a ti. Me parece que estás muy rico.

¿Por qué vas vestido así?

Creí que era una fiesta de disfraces y me he vestido de camarero rico.

Que sean dos. -Bien.

O tienes que llevársela a tu hermana Sí, debería.

¿Dónde estábamos?

¿Qué tal?,

toda la vida trabajando en fiestas y todas parecen iguales.

¿Verdad? No.

Queda la ilusión, centrarse en el trabajo, estoy de acuerdo.

¿Has visto al capo mafioso, Rob Moss?

Al verdadero... Pregunto de parte de un amigo.

No.

Vale, me has pillado. Lo pregunto yo. ¿Lo has visto?

No. Te gusta esa palabrita.

Sí, bueno, toco en un grupo. No, qué va.

Creo que no lo haría mal, tienes que venir a vernos, cuando existamos.

¿Y mi ponche con gas de arándanos y mango?

Hola, Piper. -Hola, Joss. Me encanta tu vestido.

Gracias. Me lo pondré una vez y lo tiraré.

Deberías ponértelo más de una

perdona ¿cómo has dicho que te llamas?

¿Mmm? ¿Joss? ¿Mmm? ¿Joss? -Joss Moss.

¿La hija del capo mafioso Rob Moss, esa Joss?

Exacto.

Camarero, sigo esperando mi ponche con gas.

Señoras y señores, atención a este mensaje de vídeo

de nuestro anfitrión, honrado empresario... Rob Moss.

¡Siiiiiiiiiiiii...! -Hola a todos.

Me gustaría desearle feliz cumpleaños a mi hija, en su 16 aniversario.

El más importante de la vida de una chica.

Debido a un mal entendido con la comisaría de policía de Buenavista

en relación a una serie de delitos que desde luego no he cometido,

no puedo estar allí en persona.

Venga ya me he disfrazado de camarero cutre y el tío no está.

¿Cómo voy a ir de incógnito y detenerlo si ni siquiera está aquí?

No puedo sacudirle a un holograma. No.

Oh, y dale con la palabrita ¿Estás aquí para detener a Rob Moss?

¿Ahora sabes decir cosas? Joss, siento lo de esta noche.

Tengo una sorpresa para ti. ¡Sorpresa!

¡Estoy aquí! -¡Papi!

¡Es él! -Oh.

Tú no eres camarera, ¿verdad? No.

Me has mentido. Llevadlo a la sala de palizas.

No me gusta cómo suena eso.

¿Habéis visto eso?

Sí, a Joss acaban de regalarle una pulsera tenis de diamantes.

Preciosa.

¡No! Tres dobles gigantescos de Rob Moss acaban de llevarse a Ray.

¡A Joss le han regalado un bolso Gherkin¡

¿Quieres que se lo robe? Sí, claro.

¡Chicos! Su padre lo robaría antes.

Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón.

No exactamente pero me gusta la propuesta.

¿Nos centramos en lo que le ha pasado a Ray?

Es indestructible. Seguro que está bien.

Ahhh. Ahhh.

Es verdad, seguro que está bien.

Ohhh, papi, ¿cómo lo sabías?

Disculpa, cariño, he de ocuparme de una obra de caridad.

Rob Moss se va, el bolso Gherkin se queda.

Voy. ¿Viste dónde se han llevado a Ray?

Sí, pero hay un ogro guardando un pasadizo secreto que moooola.

Lo que mola es un transportín canino de Christian LouBoutin

que ni sabía que existiera. Podría colarme si logro distraerlo.

¿No has visto lo que Joss está abriendo ahí?

Henry.

¿Y mi ponche de arándanos y mango? Aaah, voy a ...

Olvídalo hablaré con tu mánager. No hagas eso ya te traigo tu ponche

¿No me digas? Sí.

Eso me dijiste hace ya diez minutos.

Eres lo... Aquí tienes.

Gracias, Charlotte.

Necesito crear una distracción. Acabas de hacerlo.

¿Qué?

Le he dado un refresco, agitado, no revuelto.

¿Qué?

¿Y además sabes qué, capo mafioso Rob Moss?

Cuando salga te romperé el cuerpo en un millón de pedacitos.

Yo no soy Rob Moss ¿En serio?

¿Y además sabes qué, capo mafioso Rob Moss? Cuando salga te voy...

Yo tampoco soy Rob Moss.

Tengo unas gafas en mi bolsillo, si fuerais tan amables de...

Qué alguien le haga callar. ¿El capo Mafioso Rob Moss?

Sí. ¡Lo sabía!

¿Alguien ha dicho "Danger"? Yo no. No lo he dicho, que va.

¿De qué hablas? Vaya.Ya era hora.

Si alguien lo hubiera dicho mi entrada habría molado mazo.

Aaaah. Hola Kid Danger.

Hola, desconocido. He venido a salvarte.

Genial pero estaba apunto de salvarme yo solito.

¿quieres salvarte tú solo? Estaba en ello.

Entonces te dejo. Yo no he dicho eso.

¿Puede alguien ocuparse del chaval?

Me encanta es como contemplarme a mi mismo... repartiendo leña.

Verdaderamente eres un pringao.

¿Ehhhh? ¿Sr. Moss? ¿Tiene novio su hija?

¿Qué? -Ah

La he visto hablando con un chaval súper guapo...

Que además toca en un grupo. -¿Me tomas el pelo?

Está bien, no está en un grupo. Pero está pensando en formar uno.

¿Me has escupido? Claro que sí.

Eres un puerco. Intentas cocinarme.

Tienes razón., así que me largo. No puede irse, voy a ganar la pelea.

Lo sé, por eso me voy.

Fuera. Apartaos. Marchaos a vuestra casa, gorrones.

Vale, ahora vuelvo. ¿Adónde vas?

Tengo que capturar a Rob Moss. ¿Qué tal si lo esposo?

¿Qué? Mejor, le echo el lazo para ti.

No sé qué significa eso.

Papi, espera, aún no puedes irte. -Lo siento, cariño, tengo que...

No le digas a Schwoz que nos sirvieron sus gemelos.

Claro que no, Ah... tengo que volver a la fiesta.

Había olvidado su sabor. No me gusta.

Adiós. -Lo he pasado genial.

¿Ese es mi bolso Gherkin? Adiós, Joss. Lo he pasado genial.

Una gran fiesta. Gracias por invitarnos.

Hola. ¿Qué pasa Joss?, he estado en el baño... un buen rato

no haciendo cosas raras sino por algo normal para cualquiera.

¿Qué tal tú, eh? ¿Todo bien? ¿Qué me he perdido? ¿mmm?... Dime.

Todo, me han regalado una pulsera tenis de diamantes.

Eso lo vi. Alguien ha robado mi Gherkin.

Oh, vaya.

A mi padre lo han llevado a prisión ¿feliz cumpleaños?

Oye,no me has dicho tu nombre. Sí. Hart,Henry Hart.

Lo has dicho en un tono muy raro. Mmm

Pero que muy raro.

Eh, tío, he estado en el baño una hora pero no haciendo cosas raras...

Esta bien. No sé qué quiere este.

Tranquilo. Está... aquí por mí. Oh

Veré quién asume el mando de los honrados negocios de mi padre.

¿De verdad son honrados? Nunca preguntes por mis negocios.

Se acabó la fiesta. Vámonos. Sí, sí, sí, un segundo.

Tío, hay que irse de aquí. ¿Y esa pulsera tenis de diamantes?

Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón.

Vale. Venga, vámonos. Va, va, va.