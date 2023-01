Los diamantes son para Heather

(Música de acción)

(MUJER) "Emergencia, peligro,

crisis, riesgo, apocalipsis,

calamidad, desastre,

catástrofe, caos". ¡Ray!

¡Ray, tío! "Problema".

Ray, ¿dónde estás? "Cataclismo".

¡Ray! ¡Henry!

"Peligro, crisis..." Charlotte, ¿has visto a Ray?

No, ¿dónde está? No lo sé.

Tiene que estar por alguna parte.

(AMBOS) ¡Ray! ¡Ray! "Desastre,

catástrofe". (AMBOS) ¡Ray!

(AMBOS) ¡Ray! ¿Ray, Estás ahí?

¡Ray! ¡Ray!

¡Ray! ¡Ray!

"Crisis, riesgo".

¿Qué?

¿Quién quiere comer algo?

¿Qué? ¿Quién quiere comer algo?

¡Tío!

Dejadme a mí.

¡Eh! ¡Eh!

¡Son las 00:10! Ya.

¿Por qué nos mandaste la Alerta del Juicio Final?

Porque quería asegurarme de que vinierais.

Tío. ¿Qué?

¡Tío! Ya.

¡Tío! ¡Eh!

Nos dijiste que la Alerta del Juicio Final

era solo para crisis graves.

Sí, una situación de vida o muerte.

Bueno, os vais a morir.

¿Qué dices? ¿Moriremos?

¡Cuando probéis mi nueva receta!

¡Perritos de maíz de Capitán Man!

¿Perritos de maíz?

¡Sí!

¿Nos has hecho venir para probar tu nueva receta

de perritos de maíz?

Eh... Sí.

¡Esta no es una situación de vida o muerte!

Sí lo es.

En serio,

lo es.

¡Porque voy a matarlo!

¡Vamos, cae!

¡Eh, eh, eh!

¡Venga ya, tío, ya vale!

¡Te voy a matar! De acuerdo.

¡Aniquilarte!

Vale, suéltame.

Claro. Después de que pruebes

uno de mis supercalientes... ¡Que no, porfa, no quiero probarlos!

...perritos de maíz. ¡En serio, tío,

ya comí! ¡Para! Abre la boca.

¡Chicos!, ¿no vais a ayudarme? Pasa el tren.

¿No? Vale, los probaré. ¡Chu, chu! Así me gusta,

sé un buen ayudante.

(Música de suspense)

Vale, cogeré otro.

¿Eh?

¡Madre mía!

¡Jasper, Charlotte, tenéis que probarlos!

Ay... ¿Si pruebo uno, puedo irme a casa?

Claro.

Vale, cogeré uno.

(Música de intriga)

¡Guau! Ajá.

Yo también probaré un perrito.

(Alarma)

¿Llamada de emergencia?

¿Ahora? ¡Dios!, vaya fastidio.

Llamar después de media noche...

Sí,

qué pirado osaría llamar a media noche.

Muy bien, listilla, se acabaron mis perritos para ti.

Vale, me dan igual tus perritos.

¡Vale, no me dan igual!

¡Por favor, al menos otro! Ah.

(Alarma)

(Música de acción)

(Alarma)

Charlotte, Jasper.

¿Listo?

"¡Oh, menos mal!"

"Eh... Me llamo Jerome Sánchez,

y soy el director del Museo de Buenavista

de Taburetes y Joyas".

¿Taburetes y joyas?

Tiene la mejor colección de... "¡Taburetes y joyas, sí!"

"Chicos, necesito contrataros".

¿Contratarnos? ¿Contratarnos? ¿Para qué?

"Para proteger esto".

¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Una piedra?

¿Es una especie de roca blanca? Creo que es así como la llaman,

"piedra blanca", sí. ¿Es una roca de hielo?

Las usan para hacer caminitos... "¡Eh, chicos!"

¿Caminitos? "¡Chicos!"

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ) -"¡Chicos!"

"¡Este es el Diamante Neal!"

Ah... Ah...

"Es el diamante en bruto más grande de La Tierra,

y está en préstamo en nuestro museo esta semana,

y alguien ha intentado entrar a robarlo,

por eso está la Poli aquí ahora".

(AMBOS) Ah. Vale.

¿Y qué quiere?

"¡Contrataros a ti y a Kid Danger

para que custodiéis este increíble diamante!"

Ah, qué tío más agonía. Ya te digo.

Escuche, señor,

¿ha probado a cerrar con llave el museo por la noche?

(Música de suspense)

"¡No! ¡No!" -"¡Dame el diamante!"

"¡Socorro, policía! ¡Socorro, policía!"

(GRITA) -"¡El diamante, lo quiero!"

"¡El diamante!" (GRITA)

(GRITA) "¿Lo veis?"

"¡Ese maniaco ha intentado robar el Diamante Neal!"

¡Eh, eh, lo pillamos!

"Escuchad, el diamante solo va a estar aquí un día más,

¿no podríais venir a cuidarlo? ¡Por favor!"

Espere un momento.

(Música de intriga)

Está bien, he estado hablando con mi ayudante...

y vamos a ir a cuidar el Diamante Neal.

"¡Oh, gracias!"

Si... Si...

...me deja llevar al museo mis perritos de maíz.

"Pero no creo que..." Que son como los normales,

pero tamaño aperitivo, y muchísimo más gustosos.

Doy fe.

Y tiene que darme permiso

para ofrecérselos a cualquiera que venga al museo.

"¡Socorro!" -"¡Cállate, dame ese diamante!"

"¡Dame el diamante!" -"¡Socorro!"

"¡Tío, tengo que pagar mis préstamos de la Uni!"

"¡Suéltame! ¡Largo de aquí!" -"¡Debo mucho!"

"¡Ay!"

"Ay..."

¿Hay trato?

"¡Hay trato!"

¡Bum! ¡Yuju!

Venga, acabemos con esos perritos tuyos.

Ay...

Pero... ¿Qué?

No he podido hacer nada.

(BALBUCEA) ¿Qué?

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase,

y un superhéroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

Dilo. ¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

(Música de acción)

(Música de intriga)

Hola.

¡Eh!,

os interesan esos taburetes, ¿eh?

(Música tranquila)

Bueno, veo que no sois muy conversadores,

así que...

¿Por qué no probáis uno de mis perritos de maíz?

Venga.

Venga.

¿Eh?

"¿Eh? ¿Quién habla? ¿Eh?"

¿Así que estamos viendo una retransmisión

de lo que Ray y Henry están viendo ahora mismo?

Sí, verás, he instalado unas minicámaras en sus antifaces,

justo aquí, en su entrepijo.

Ah, genial.

Y ahora...

puedo acercar la imagen

a esa señora con la que Ray está hablando.

"Templaditos están muy buenos, ¿verdad?"

¿Y esto controla el reconocimiento facial?

Prueba.

"Y se enfrían enseguida". Vale.

"Lauren Filmore. Sin antecedentes".

¡Guau, mola mucho esta tecnología!

Sí, ya lo sé.

Qué preciosidad.

Sí, una pieza fantástica.

Oh, eh...

Bueno, no me refería al collar.

Ah. Sí.

¿Y a qué te referías?

Eh...

Pues...

a ti.

Ah.

Vale.

Vale.

Vaya, esto no fluye.

¿Te gustaría empezar de nuevo? Sí, por favor.

Eh... Hola, soy Kid Danger.

Bueno, eso ya lo sabía.

Ya. Guay...

¿Y qué? ¿Vienes al museo por las joyas

o por los taburetes?

Yo soy más chica de joyas.

Ya, me lo figuraba.

Sí.

Sí.

¿Por qué está Henry hablando con esa chica?

No lo sé. Porque está buena. ¿Y?

No la necesita.

"Yo soy más chica de joyas".

Es superobvio.

¿A ti qué te pasa? ¡Escanea su cara!

Es lo que hacía.

(Música de intriga)

A ver...

"Heather Bogart".

¡"Múltiples antecedentes penales"!

¡Lo sabía! ¡Sabía que no era buena!

¡Ay, madre! ¡Mirad,

la han detenido un montón de veces!

¡Sí, y todas son por robar joyas!

Robó el Zafiro de Madagascar.

El Cristal Billy.

La Piedra Emma. El Diamante Dustin.

La Esmeralda Lagossi. Y el Rubí Jack.

¿Ha robado todas esas joyas?

¡Sí!

Y dice que salió en libertad

hace solo seis semanas

de la Prisión de Galcatraz.

¡Voy a llamar a Ray ahora mismo!

Veréis, la idea de mis perritos de maíz

se me ocurrió cuando estaba... ¡Ray, Ray!

¡Ray!

¡Schwoz, animal!

Estaba hablando con una mamá.

¡Ay!

¡Ray!, ¿ves la chica con la que está coqueteando Henry?

Eh... Sí, ¿qué le pasa?

¡Es una ladrona de joyas!

¿Qué?

Se llama Heather Bogark,

ha estado en la cárcel seis veces

por robar joyas únicas supercaras.

"Recibido".

Yo me encargo de Heather.

¿Qué? ¿Quieres otro perrito de maíz?

¿Cómo negarse?

Toma.

¡Oh!

¡Espera! Capitán Man, ¿qué estás haciendo?

Detener a una ladrona de joyas antes de que vuelva a actuar.

¿Qué? ¡Oye tío, no es una ladrona de joyas!

Sí, lo soy.

¡Tío, no se le dispara al miniperrito de maíz

de la mano de una chica!

Lo haces si es una peligrosa ladrona de joyas,

que lo es. No, no lo es, tío.

Sí, lo soy.

No, tú eres... Perdona, ¿qué has dicho?

Ajá.

¿Qué? Ah, sí, eres... Eres...

Heather Bogart, ladrona de joyas. ¿Qué tal vas?

Pero eres tan guapa.

Olvídala, Kid,

es una fruta prohibida.

¿Qué? ¡Silencio!

Ahora, te voy a llevar...

¡a la cárcel!. ¡No, nada de eso!

¡Ay!

¿Pero cómo que no? Salí de la cárcel hace seis semanas,

ahora soy una ciudadana libre.

Y mira, aquí está mi entrada del museo,

así que tengo tanto derecho a estar por aquí como el que más.

Eh...

La entrada es válida.

¡Pero no te comerás ninguno más de mis perritos!

Eso te lo garantizo.

Perfecto, me da igual si no... Sí, sí...

(Música de suspense)

Tío, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa?

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¿Viste eso, Kid? Lo vi.

¿Viste la clase de escoria que es?

¡No puedo creer que seas una ladrona de joyas!

¡Me dijiste que eras gimnasta olímpica!

Ya. Te mentí.

(AMBOS) Oh...

Además mientes, ¿eh?

Bien, Heather, ¿quieres visitar este museo?

Vale, ¿quieres mirar los taburetes y/o las joyas?

Adelante. Pero ni se te ocurra...

intentar robar el Diamante Neal. No lo intentaré.

Bien. Bien.

Simplemente lo robaré.

Bien. Vale.

¿Cómo? ¿Qué?

Voy a robar el Diamante Neal

antes del cierre del museo esta noche,

y ninguno de los dos podréis hacer nada para impedírmelo.

(TARTAMUDEA)

Yo prefería que fuera gimnasta.

(Música de suspense)

¡No! ¡No!

(RÍE)

(Música de suspense)

Mírala.

¿Qué tal? Sí, pone un...

Oh... Mira ese.

¡Ja! Intenta ligar, como hice yo. ¡Ja! Fíjate.

Apuesto a que también le dice que es gimnasta.

Es una maravilla,

¿no te parece? ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Tío!

¡Compañero!

¡No es gimnasta!, ¿vale?

¿Sabes? Puede que presente mi receta a un concurso.

¿Eh? Ah, sí, sí.

No sé yo, a alguno de recetas de aperitivos,

en el que el premio sea algo como un barco

o algo chulo. Vale, espera un momento,

no puedo con esto. ¿Eh?

(Música de suspense)

Eh,

quizá presente mi receta de perritos a un concurso.

¿Entonces te apetecería tomar un café luego?

¿Ir a comer unas tostas de aguacate?

Sí, puede, me parece un buen plan.

¡Eh, eh! Ah, sí, perdona.

Oye, de tío a tío. ¿Eh?

Que sepas que esta chica es una ladrona.

Sí, y una expresidiaria,

ha estado en la cárcel como seis veces.

Así que...

ten cuidado.

¿Quedamos para tomar unas tostas de aguacate?

Sí, me apetece,

pero antes tengo que robar el Diamante Neal.

Oh...

Vale.

Bueno, supongo que entonces pagas tú las tostas.

Supones bien.

¿Cómo se le ocurre a nadie tostar un aguacate?

No. No, no, no.

Tuestas el pan, y untas el aguacate en el pan.

¡Puaj! Los norteamericanos sois unos animales.

Una olla. ¡Eh!

Tal vez un equipo de bucear,

o de tiro con arco. Señora, márchese.

¿Pero a ti qué te pasa?

Heather sigue diciendo que va a robar el diamante.

Ah, ¿sí?

Pues buena suerte,

¡porque no voy a apartar la vista de esta monada!

Hola, Capitán Man,

¿puedo probar uno de tus perritos?

¡Claro que sí, amigo!

De hecho, estoy pensando presentar la receta a un concurso.

Me gusta bambolearlos así.

¿Te gustan?

¡Ahí están!

¡Hola, Capitán Man y Kid Danger!

Eh... Hola. Eh... Hola, tú.

¿Nos lo hemos perdido?

Eh... ¿Perder qué? Ah, entiendo.

Sabrán que hay una cata de mis perritos.

¿Venís por los perritos?

¡No, venimos a ver

cómo Heather Bogart intenta robar el Diamante Neal!

Espera. ¿Cómo sabes... Un momento, ¿cómo...?

...que va a intentar robarlo?

Ha colgado un vídeo sobre ello.

Mirad. ¿Qué?

(Música animada)

"¿Qué pasa?"

"Voy a robar el Diamante Neal".

Va directo al grano.

"Habrá que estar atentos, Kid".

¡Eh, eh! "No se acercará".

Mirad eso. ¿Qué? ¿La pantalla?

Sí, la pantalla.

"Para eso nos han llamado". ¡Eh!, ¿qué estás viendo?

A Heather

cuchicheando con esos fotógrafos.

(Música de suspense)

¡Eh!, ¿nos sacamos unos "assfies" en la tienda de regalos?

Oh, sí. -Ajá.

¡Pues venid conmigo!

(Música de intriga)

Eh, chicos, ¿os puedo sacar unos "youfies"?

¿Youfies? ¿Fotos de nosotros?

Sí.

Ah, sí, claro, no veo por qué no. Sí.

(AMBOS) (HABLAN A LA VEZ)

Y una,

dos...

(TODOS) (GRITAN)

(TODOS) (GRITAN)

¡Qué resplandor!

(TODOS) ¡Ay! -¡Ay, ay!

¡No veo nada!

¡Mis ojos! ¡No veo nada!

¡Yo tampoco! Creo...

¡Creo que eso era una luz hipergamma!

¿Qué es una luz hipergamma?

Es una nueva tecnología.

Es tan brillante como los tres soles de Júpiter.

Tanto, que temporalmente te deja ciego.

¡Guau! ¿Y funciona incluso con Capitán Man?

¡Sí, sí, míralo,

estamos viendo lo mismo, tío!

¿Qué ha pasado? Eh... Verás,

esos fotógrafos os han cegado a vosotros

y a todo el mundo de la sala con la luz hipergamma,

así que no veréis nada en las próximas dos horas.

¿Lo ves? Lo he clavado.

(AMBOS) ¡Shhh!

(Música de suspense)

Ah, ¿sí, Heather?

¡Kid Danger y yo no podremos ver,

pero sí podemos pegar! ¡Ay!

¡Eh, Kid, creo que le he dado a Heather!

O tal vez a uno de los fotógrafos.

¡Kid!

¡Kid!

¡Eh, eh, eh! ¡Me has dado a mí!

Oh...

¡Atención!

¡Les habla Capitán Man!

¡Ay! ¡No veo nada!

¡No vemos nada!

Así que...

quién no sea un delincuente,

por favor que se aparte,

mientras Kid Danger y yo localizamos a los autores,

y entonces... ¡Ay!

¡Ay!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa aquí?

¡Capitán Man y Kid Danger se han quedado ciegos!

¡Y Heather está intentando robar el diamante!

(Música de acción)

¡Madre mía! ¡Capitán Man, a tu izquierda!

¡Yuju, bien por Piper!

(GRITA)

¡Ay! (GRITA)

¡Ay!

(Música de suspense)

¡Kid Danger, está delante de ti, dale!

¡Lo pille! ¡Ay!

¡Enciende los micros para que Ray y Henry puedan oírnos!

(Música de acción)

"¡Henry, detrás de ti!"

¡Ay!

¡Dale, lo tienes, dale!

¡Ya es tuyo, métele un buen gancho! ¡Cuidado, a tu derecha!

¡No podemos hablar todos a la vez!

¡Kid!, ¿dónde está Heather?

¿Y yo cómo voy a saber eso?

¡Capitán Man, Kid Danger,

estoy al lado de Heather, rápido! -¡Suéltame!

¿Eh?

¡Aquí, aquí! ¡Lo siento!

¡Déjame en paz, niña!

¡A mí no me grites, ladrona!

(Música de acción)

¡Están a punto de darte!

¡Ay!

Te dieron.

¿Qué? ¿Quién es?

¡Ay!

¿Pero qué...?

¡Mis taburetes, y mis joyas!

¿Qué está pasando? (GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(Música de acción)

¡Ay!

(Música de acción)

¡Heather va a robar el diamante!

(GRITA) ¡Ha cogido el diamante!

Ya, dije que lo robaría.

¡Eh! ¡Eh, eh!

¡Tengo una de las cámaras de los fotógrafos!

¿Eh?

¡Henry, rápido, gírate y pulsa el disparador!

¡Vale! ¡El disparador, Kid!

¡Voy!

Oh... ¡Kid, ha funcionado!

¿Y ahora qué hacemos?

¡Tenemos que quitarle el diamante!

¿Sí? ¡Pues a ver si me encontráis!

Vamos, vamos. ¡Heather!, ¿dónde estás?

Muy bien, vale.

¡Eh, eh! ¡Eh, la pillé!

¡No, soy yo! ¡Shhh!

¡Heather!

Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos!

¡Tío, veo, veo!

¡Ay! ¿Y qué ves?

¿Qué? No, eso no, decía...

Ay... Da igual.

¡Ay! ¡Ahí!

¡Aquí! ¡Oh, aquí está!

¡Aquí está! ¡La encontré! ¡Suelta!

Dame el diamante. ¡Dámelo!

Danos el diamante. ¡No quiero!

¡El diamante!

¿Lo tienes?

¡Lo tengo! ¡Muy bien! Vale,

no lo pierdas de vista.

¡Ahí!

¡Esa es Heather Bogart, deténganla!

¡Sí, lleváosla, chicos!

¡Esto no ha terminado!

¡Volveré y me llevaré ese diamante!

Sí, así es. Sí, ya, pásalo bien en la cárcel.

Perdiste. ¡Y no eres gimnasta!

¿Eh?

¿Os dais cuenta

del destrozo que habéis hecho?

Sí.

Hemos salvado el Diamante Neal.

Aquí tienes, tío.

(GRITA)

Venga, Kid Danger, vámonos de aquí.

Vale. ¡Ay! ¿Por dónde vamos? Mejor vamos por aquí.

(TODOS) (HABLAN A LA VEZ)

(TODOS) (HABLAN A LA VEZ)

¿Vas conmigo? Sí, trabajo en equipo.

¿Hola? No te choques con nada.

¿Qué ha sido eso?

Vale, vale. ¡Ay!

Ay, sí, ya te tengo. ¡Ten cuidado!

Cuidado, cuidado. ¡No!

Por aquí. ¡Cuidado con el escalón! Sí, por aquí.

¡Cuidado! Sí, el escalón.

¿Esto es un miniperrito de maíz?

Está riquísimo.

(Música animada)

(Música animada)