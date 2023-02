Demasiado en juego

(Música)

¿Gooch?

¡Eh! Gooch, ¿estás ahí? ¡Gooch!

¡Mamá! Vale, este no es Gooch.

¿Qué le pasa a esta cosa?

¡Gooch!

¿Qué quieres de Gooch? ¿Dónde están Henry y Ray?

Ha habido una emergencia en el centro comercial.

¿Qué ha pasado? Santa Claus estaba paseando

sin sus pantalones rojos.

Pero si ni siquiera es Navidad. ¿Raro, verdad?

-"El perrito caliente está listo".

No he pedido un perrito caliente. ¿Has pedido un perrito caliente?

No, la máquina expendedora sigue averiada y está como loca.

Repite eso, se va la conexión.

¿Gooch?

(Música)

Hola, Charlotte. Hola.

¿Son los pantalones de Santa Claus? Sí.

Oye, ¿dónde está Henry? Venía...

Qué raro, ¡Henry!

¡Baja ya! No puedo, mi tubo no funciona.

Vale, espera.

¡Ray! ¿Sí?

Si sigues haciendo eso, voy a vomitar.

"Tu perrito caliente está listo".

¿Y esto? Charlotte, te dije

que nada de mascotas en el curro.

No es mi mascota, es el almuerzo que yo no he pedido.

Pensaba que había arreglado ese trasto, y por qué sigue...

¿Y ahora por qué gira?

No lo sé, tal vez porque está rota.

Tenemos que encontrar a alguien que la arregle.

¡Y ahora el piñón también! ¡Gooch!

¿Qué quieres de Gooch?

Coge tus herramientas y baja aquí, hay que arreglar un montón de cosas.

Ray, solo hay una persona capaz de reparar

los aparatos de ahí abajo. No pienso llamarlo.

Lo necesitas. No, no lo necesito.

Y no pienso dejarle entrar en mi guarida, adiós.

No aprietes ese...

¿De quién estaba hablando?

De Swats.

¿Quién es Swats?

Un tío que trabajaba para mí.

Construyó la mayor parte de este lugar, todos estos artilugios.

Él desarrolló la tecnología que usamos,

construyó todas las armas y aparatos.

Swats es un genio.

¡Es genial!

La gente genial no te roba la novia.

Chungo.

Sí, eso dije yo cuando supe que era Swats.

(Alarma)

¡Tío! ¡Henry!

Eso me ha dolido mucho.

Oh, vaya. ¿Qué pasa?

Santa Claus ha saltado del coche de Policía

y ahora anda suelto por Buenavista.

Pero tú tienes sus pantalones. Exacto. Andando.

(Música acción)

¡Vamos!

Tocamos los dos mi tubo. Está bien.

¿Es una broma?

Será mejor que llames a Swats. ¡Nunca!

¿Quién es Swats?

Un tío que trabajaba para mí hace mucho.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¡Eso es, fantástico!

-Venga, te toca, Henry.

-Daos prisa, venga.

A ver, chicos, venid.

Venid aquí, escuchad, vamos.

Muy bien, en lo que se refiere al baloncesto,

sois un equipo de pena, ¿lo sabíais?

(PROTESTAN)

¿Quién quiere agua?

-¡Ahora no!

Vale, ¿por dónde iba? -Decía que dábamos pena.

-Sí, pero todo eso cambiará hoy.

Chicos, vuestro nuevo compañero de equipo.

¡Sean Corbitt!

¡Sí!

¿Qué os parece, eh?

Sean, preséntate a ti mismo a tu nuevo equipo.

-Bueno, pues... -La chuleta.

-Me llamo Sean y tengo...

14 años.

Encantado, chicos.

(HABLAN A LA VEZ)

¿He dicho que podías murmurar?

Perdón, es que no quiero ser grosero,

pero Sean parece que tiene más de 14.

Muchos, muchos más.

¿De veras? ¿Quieres ver su partida de nacimiento?

Porque la tengo, mira.

Aquí está, Sean Corbitt, nacido hace 14 años, en Hawai.

Mírala de cerca, cógela, llévatela si quieres.

¿Va a meter a este tipo en nuestro equipo?

-¿Y cómo sabemos que sabe jugar?

-Está bien, prepara equipo, posiciones.

¡Rápido, vamos, el primer equipo!

Veamos si sois capaces, patanes, de impedir que Sean os marque.

Sean...

Destrúyelos.

¡Canastón!

¿Habéis visto? Yo sí.

Huy, mirad, Henry Hart está en el suelo,

a lo mejor quiere que le hagan compañía.

(CHINCHA) Miradme, soy Henry Hart, estoy en el suelo,

y estoy fuera del equipo.

¿Qué?

¿Que estoy qué? Sean juega de escolta.

Tú juegas de escolta. Sean juega que te pasas.

Y tú, ni la pasas.

Así que estás fuera del equipo. Pero eso es injusto.

¿Quieres justicia? ¿Quedarte en el equipo? Muy bien, listillo.

Lo único que tienes que hacer es ganar a Sean en un uno contra uno.

Incluso te doy 3 días para que practiques.

¿Qué te parece, Sean?

-Bueno, pienso que a lo mejor... -Lee la chuleta.

-Me llamo Sean...

y tengo...14 años.

(Música)

¡Oye, a ver si haces que funcione todo de una vez!

(GRITA)

Eh, algo le pasa al ascensor.

¿Por qué estás de mal humor?

Porque me han echado del maldito equipo de baloncesto.

¿Se te da bien el baloncesto? No.

Charlotte, el sillón vuelve a dar vueltas.

Pues podrías subirte y darte un paseíto.

Ray, he encontrado un técnico, viene para acá.

¿Qué? No puedes mandar a cualquiera sin comprobar sus credenciales.

Vale, adiós.

(Golpe)

¡Hola!

Swats.

¡Fuera de aquí!

Vamos, Ray, no seas así. Es en serio, fuera de aquí.

¿Él es Swats?

Tú debes ser su nuevo compañero, Kid, Kid Danger.

No hables con Henry, no intentes con él tus sucias artes.

Vamos, tío, han pasado tres años.

Sí, desde que me quitaste a mi novia.

Para que te sientas mejor, la dejé 2 días después.

¿Por qué iba a sentirme mejor por eso?

¿Me das algo de comer?

Te daría si esa maldita máquina expendedora

que tú construiste, funcionara.

Iré a ver.

No le pidas un perrito caliente.

Y ahora, ¿quiere alguien una torre de nachos?

-"Una torre de nachos".

¡Guau! ¡Una torre de nachos!

Ha arreglado la máquina. Me da igual,

te cargaste nuestra amistad, y eso no lo vas a arreglar

con un plato de deliciosa comida mexicana.

Yo lo perdono. Y yo.

Mira, si quieres que me vaya, solo tienes que decirme vete.

Vete, vete, vete, vete, vete.

¿Quieres que me quede?

Porque podría arreglar todos estos juguetitos superchulos.

¡Hazlo!

¡No! Deja que arregle las cosas.

Está bien, arregla las cosas.

Y dame un nacho.

Bien, ¿quién quiere ver un poco de diversión tecnológica?

Yo.

¡Arriba tubo!

¡Abajo tubo!

Ha arreglado el tubo.

Y también he arreglado los monitores, y el piñón, y mira esto.

Activar rayos láser de seguridad.

¡Rayos láser!

Desactivar seguridad. (RÍE)

Activar música de los 80.

(Música)

Desactivar música de los 80.

Genial, es impresionante.

Qué pena que no puedas usar tu talento

para hacer que juegue mejor al baloncesto.

Oye, ¿quién ha dicho que no puedo hacer

que juegues mejor a baloncesto, eh?

Yo.

¿Puedes hacerlo?

(Música)

Muy chula.

Me mola. Las he visto mejores.

¿Para qué son las gafas?

Conectan inalámbricamente la manga con un arma a propulsión.

¿A qué?

No entiendo cómo...

No sabía que tuvieras eso. Ni yo.

Y ahora...

Coge esto y lanza al aro.

¡Espera!

¿Qué? Cierra los ojos.

Pero necesito ver. ¿Qué?

¿Qué?

Déjame probar.

Los balones no son para eso. No debiste besar a mi novia.

Así que si me pongo estas gafas y esta manga...

Cada vez que tires a canasta, encestarás.

¡Oh, tío, esto es la bomba! Gracias, Swats.

Voy a destruir a ese Sean Corbitt. (RÍE)

Vamos a celebrarlo con música de los 80

y luces discotequeras.

(Música)

¡Luces discotequeras!

(Continúa la música)

¡Vaya!

¡Diez canastas de 3 puntos de una tacada!

¿Qué tal si hacemos 11?

¡Eh, canastón! -No le des cancha.

(VOZ SEDUCTORA) Hola.

Hola.

¿Eres profe aquí? Sí, doy literatura española.

Me gusta.

Me alegro.

-Soy Swats. ¡Tú no digas nada!

¡Escuchad! Esto será un uno contra uno.

A 10 canastas.

El ganador se queda en el equipo de baloncesto.

El perdedor se va con su mami.

Bien, acabemos con esto. Henry, el balón.

(ENCIENDE EL RELOJ)

(Silbato)

(Gritos de ánimo)

¡Eh! Dame tu móvil. ¿Por qué?

Para grabar la derrota de Henry desde diferentes ángulos.

Voy a por una limonada. ¿Quieres una?

Claro. Ahora vuelvo.

(Música)

¡Admirable derrota de Henry!

-¡Henry! ¡Intenta encestar esta vez! Gracias, Óliver.

¡Vamos, Henry!

(RÍE)

Sean es muy alto para tener 14.

¿Qué?

(Continúa la música)

Vamos, abuela, cualquiera puede hacer un arroz con leche.

¡Vamos, Henry!

¡Sí!

Dijimos que era a 10 canastas. Ah, sí.

(SILBA) ¡Se acabó! ¡Sean ha ganado!

Que seas muy feliz, Henry. (RÍE)

Una limonada para mí y una limonada para...

¡Swats!

¡No puedo creerlo!

¡No puedo creerlo!

Hola.

Hola.

Lo siento, tío.

Has ganado limpiamente.

No, qué va.

¿Qué quieres decir?

(SUSURRA) No tengo 14 años.

Eso salta a la vista.

¿Cuántos años tienes? 26.

Soy un hombre.

Trabajo en coches de alquiler Máster Prize.

¿Y de qué conoces al señor Bix?

Vino a alquilar un coche, me llevó aparte y me dijo:

"Quiero que juegues al baloncesto para mí".

¿Y dijiste que sí? No, dije que no.

Entonces, ¿por qué estás cuando para él?

Porque ha secuestrado a mi Lulu.

¿Quién es Lulu? El perrito de Sean.

Es un cockapoo.

Un momento.

¿Me estás diciendo que tu entrenador ha secuestrado el perrito de Sean?

¡Su Cockapoo!

¿Y que ahora le obliga a fingir que tiene 14 años

para que juegue en el equipo de baloncesto de tu colegio?

De locos, ¿verdad? Sí.

Y no le va a devolver el perrito

hasta que nuestro equipo no gane el campeonato estatal.

¡Vas a mascar! ¿Qué vas a hacer?

Hay dos cosas que odio en este mundo.

Y una de ellas es que alguien secuestre al perro de alguien

para obligarle a hacer algo.

¿Y la otra? El apio.

¡Sí! Estropea la ensalada de atún.

¡Ya te digo!

Sí, un buen filete de Salisbury.

(Timbre)

¡Ah!

¿Quién es?

"¡Mira por la mirilla!". Vale.

¡Capitán Man!

¡No te he dicho que puedas entrar! Te aguantas, idiota.

¡Eh! ¡No te he dicho que puedas tocar eso!

No te he preguntado.

¡Oh, pero mira qué chiquitín!

No te preocupes, mi amor.

¡Ni se te ocurra llevarte mi perrito! ¡Ese no es tu perrito!

¡Y ahora métete en la jaula!

¿Qué? ¡No! ¡Es para perros!

Una... Me meteré en la jaula.

Sean, ya puedes entrar.

¡Lulu!

Toma.

Gracias, Capitán Man. Gracias a ti

por gustarte los perritos.

Vamos, Lulu.

Nos compraremos sudaderas iguales.

(Música)

¡Guau! ¡Sí! (RÍE)

Vale.

Ya he arreglado el ascensor. Bien, gracias.

¡Ahora, fuera de mi vida!

Está bien, jefe.

¡Ray!

No te metas, Henry.

Adiós, amigos.

Me marcho.

Genial...

¿Y qué hacemos cuando se estropee otra vez?

Nadie más sabe arreglar esto. Nos aguantamos. Se ha ido.

(Ascensor)

¡Aún sigo aquí!

(GRUÑE)

Está bien, puedes quedarte en tu antigua habitación.

¡Sí, amigo! (RÍE)

(LE BESA)

¡No vuelvas a saltarme encima! Vale.

(RÍE)

Está bien, Ray.

Mira esto.

Sin manga.

Solo yo.

(AMBOS) ¡Swats!